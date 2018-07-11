17:51 12 июля
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Эстонский командующий: Мы похороним армию России в Таллине

Авторитетное американское издание Politico опубликовало интервью c командующим Эстонских сил специального назначения полковником Рихо Юхтеги. В нём эстонский спецназовец с уверенностью заявляет, что в случае нападения России на Эстонию у последней есть абсолютно все возможности, чтобы «похоронить» врага на своей территории. Это притом, что численность населения всей Эстонии составляет около 1,2 млн человек, что сопоставимо с численностью Вооружённых сил РФ.

Для справки: Если говорить о штатной численности армии России, то, по официальным сведениям на 2018 год, она составляет 1902758 человек, 1013628 из которых – военнослужащие, остальные - гражданский персонал. Численность вооруженных сил Эстонии составляет 6,5 тысяч человек. Либо в Эстонии "киборги" похлеще украинских, либо Юхтеги принял с утра совсем не чашку кофе.

Тогда на чем же основаны смелые заявления Рихо Юхтеги? Оказывается, "не всё так однозначно".


Эстонский командующий: Мы похороним армию России в Таллине


Эстонская армия обладает двумя, с точки зрения эстонского командующего, важнейшими ресурсами. Танками и ракетами? Нет. Волей и мобилизованным населением. А воля эстонского населения подпитывается памятью о цене "оккупации", которую эстонцам пришлось "пережить". Юхтеги не раз подчеркнул, что именно готовность эстонского населения защищать свою страну с оружием в руках играет большую роль в исходе войны с Россией.

Кстати, именно этот фактор, по глубокому убеждению Юхтеги, не позволил российским войскам в 2008 году захватить Тбилиси.

Если говорить о мобилизованном населении, то таких граждан, по подсчётам офицера, 60 тысяч человек. Причем, это "хорошо тренированные" военные. Видимо, речь идёт о национальных военизированных отрядах Кайтселийт, которые, как всякий раз заявляет официальный Таллин, играют важную роль в обороне Эстонии.

Кроме того, в государстве существует и своя оборонная доктрина, согласно которой население Эстонии должно в обязательном порядке оказывать сопротивление в случае внешнего нападения врага, которым официальные власти называют Россию.

Юхтеги:
Вот тут говорят, что русские дойдут до Таллина за два дня... Может быть. Но всю Эстонию они за два дня точно не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения, и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом!

Использованы фотографии: http://www.kaitseliit.ee
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Комментарии 140

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  1. katalonec2014 (Александр) Вчера, 16:07
    Бахвальство,не более.
    katalonec2014
    1. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:11
      Цитата: katalonec2014
      Бахвальство,не более.

      Да не,это игра мускулами laughing
      Александр романов
      1. собаковод Вчера, 16:19
        Александр романов (Санёк)
        Да не,это игра мускулами

        Гладкомышечными или поперечно-полосатыми?
        собаковод
        1. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:24
          Цитата: собаковод
          Гладкомышечными или поперечно-полосатыми?

          Фото того,кто будет хоронить русскую армию прилагается
          Александр романов
          1. Logall (Александр) Вчера, 16:35
            Мой коллега по работе говорит, что Евросоюзю остались считанные годы... А после его развала сильные страны бывшего ЕЭС начнут нормальное, позитивное сотрудничество с РФ. А страны типа "Трибалтики" и их славянские подражатели так и будут "подвизгивать"... А в чью сторону определит уже "Голод".
            Logall
            1. Геннадич (Георгий) Вчера, 17:25
              да да-считанные годы..украина тоже уже замерзает каждую зиму с 2014 года..ждите ждите
              Геннадич
              1. konstantin68 (Константин) Вчера, 21:29
                Цитата: Геннадич
                да да-считанные годы..украина тоже уже замерзает каждую зиму с 2014 года..ждите ждите

                А кто ждет? Просто ,есть такое мнение у человека.
                konstantin68
                1. Например Вчера, 22:19
                  Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом!

                  Дойдут, будут доооооолго жить в Таллине. И затем умрут. Ни, что не вечно под луной.
                  А в Таллине будут жить их дети, внуки..... wink
                  Например
          2. Alena Frolovna (Алёна) Вчера, 16:39
            эстонский командующий: "Мы похороним армию России в Таллине".


            "Как надену портупею, всё тупею и тупею..." – первая мысль, после прочтения таких высказываний
            Alena Frolovna
            1. ARES623 (Дмитрий) Вчера, 17:15
              Цитата: Alena Frolovna
              "Как надену портупею, всё тупею и тупею..." – первая мысль, после прочтения таких высказываний

              А что, у эстонцев портупея появилась? В те времена, когда эстонцы носили портупею, они еще были вполне смышленые... laughing
              ARES623
              1. Ilya-spb (Илья) Вчера, 18:39
                Немножко поразмышляем.

                1) Наши дойдут до Таллина.

                2) Грозное эстонское ополчение в 60.000 штыков перережет шоссе Таллин - Петербург. И захватит железную дорогу.

                3) Наши будут высылать грузы и продукты - морем...От порта Усть-Луга, от Кронштадта и Петербурга морем до Таллина - рукой подать.

                4) Грозное эстонское ополчение с тоской смотрит на Финский залив из высокой густой травы.
                Ilya-spb
                1. ARES623 (Дмитрий) Вчера, 19:24
                  Цитата: Ilya-spb
                  Немножко поразмышляем.

                  Таллин это НАТО. С той самой секунды, когда первый российский солдат пересечет границу Эстонии или Латвии, Таллин станет для ВС РФ даже не второстепенной задачей. Выгодней из прибалтики сделать радиоактивную пустыню, чтобы даже морской пехоте НАТО нельзя было там высаживаться, во избежание ударов в спину. Главные цели будут несколько южнее.
                  ARES623
                  1. Piramidon (Степан) Вчера, 19:36
                    Цитата: ARES623
                    Таллин это НАТО. С той самой секунды, когда первый российский солдат пересечет границу Эстонии или Латвии...

                    Сначала подумай и обоснуй, а на кой хрен России и российскому солдату нужны все эти прибалтийские недомерки? Что мы там забыли? Шпротов очень хочется, что ли?
                    Piramidon
                    1. ARES623 (Дмитрий) Вчера, 19:42
                      Цитата: Piramidon
                      Сначала подумай и обоснуй, а на кой хрен России и российскому солдату нужны все эти прибалтийские недомерки

                      Если Вы читали статью, то должны были бы понять, что этот вопрос следует задать полковнику Рихо Юхтеги (для начала)...
                      ARES623
          3. Romario_Argo (Роман) Вчера, 16:56
            в Эстонии, типа Тевтонский орден 21 века - значит скоро будет ещё один Грюнвальд
            Romario_Argo
          4. Pax tecum (Pax tecum) Вчера, 18:24
            Спецназ против регулярной армии?
            И где, интересно, этот полковник сил специального назначения своё образование получал? На курсах в Голливуде? fool
            Любое спецподразделение в общевойсковом бою, да против наступающей армии превращается лишь... в дорого подготовленную пехоту, воюющую на общих основаниях.
            Это как дорогущим скальпелем вскрывать жестянную бочку-на долго не хватит.
            Pax tecum
        2. DMB_95 (Михаил) Вчера, 16:26
          Цитата: собаковод
          Александр романов (Санёк)
          Да не,это игра мускулами

          Гладкомышечными или поперечно-полосатыми?

          Сфинктером ..
          DMB_95
        3. Балу (Балу, просто Балу) Вчера, 16:42
          Цитата: собаковод
          Эстонский командующий: Мы похороним армию России в Таллине

          Цитата: собаковод
          Александр романов (Санёк)
          Да не,это игра мускулами

          Гладкомышечными или поперечно-полосатыми?

          Гладкомышечными. Россия опять не пришла на войну и к этим, пожирателям шпротов. В итоге когнетивный диссонанс.
          Балу
        4. Авиатор_ (Сергей) Вчера, 19:46
          Гладкомышечными сфинктерами с испусканием запаха.
          Авиатор_
        5. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:44
          Цитата: собаковод
          или


          Икроножными!

          Глаза боятся - ноги делают. Аж пятки сверкают.

          hi
          Ванёк
        6. Комментарий был удален.
      2. MPN (Павел) Вчера, 16:20
        Цитата: Александр романов
        Да не,это игра мускулами

        Какими? Он сказал просто, что у них нет средств на перезахоронение и вся армия (ихняя) уместится на кладбище в Талине в рабочем прядке, типа дополнительных расходов они нести не будут и так сойдет...
        MPN
        1. major071 (Владимир (для хороших друзей - майор)) Вчера, 16:22
          Вдоль границы в траве полз эстонский солдат
          На спине вещмешок, а в руках автомат
          Каска давит на нос и залил пот глаза
          Да штаны что то вниз начинают сползать
          По земле животом как бульдозер скребёт
          Он упрямо ползёт и нигде не свернет
          Он в Европе живет и готов за ЕС
          Вдоль границы ползком пересечь этот лес

          А напротив него, на другой стороне
          Два бойца-погранца притаились в траве
          И уже два часа с интересом глядят
          Как по метру за час проползает солдат
          И пока он кряхтит и упорно ползет
          На Европу с войною никто не пойдет
          Этот "воин" у нас вызывает лишь смех
          Нападать на убогих, во истину – грех…
          drinks
          major071
          1. MPN (Павел) Вчера, 16:27
            Не читал ранее подобного.. Ну а
            Цитата: major071
            Нападать на убогих, во истину – грех

            Это заповедь ..., но доползут руку подать ползущему... к тебе .... подадим ведь в который раз, жизнь нас не особо учит
            MPN
        2. Vladimir 5 (Владимир) Вчера, 16:27
          Такой вопрос даже не обсуждабелен, никчему холодная чухонная Эстляндия, вымрут сами (что демография подтверждает) под "западным солнцем", У нас своих проблем достаточно, и решать, не отвлекаясь на вздорные чьи то высказывания для поддержки своих штанов......
          Vladimir 5
        3. poquello (poquello) Вчера, 18:42
          Цитата: MPN
          Цитата: Александр романов
          Да не,это игра мускулами

          Какими? Он сказал просто, что у них нет средств на перезахоронение и вся армия (ихняя) уместится на кладбище в Талине в рабочем прядке, типа дополнительных расходов они нести не будут и так сойдет...

          опасные ребята, грозят убить каптерщика и перерезать телефонный провод, я б подумал
          poquello
          1. MPN (Павел) Вчера, 18:46
            Цитата: poquello
            опасные ребята, грозят убить каптерщика и перерезать телефонный провод, я б подумал

            Да все начинается с захвата телеграфа... laughing
            MPN
      3. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:23
        Цитата: Александр романов
        Цитата: katalonec2014
        Бахвальство,не более.

        Да не,это игра мускулами laughing

        какими? там и намёка на них нет laughing
        LSA57
        1. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:30
          Цитата: LSA57
          там и намёка на них нет

          Вы про газ "ДУPAЧОК" слышали? Сегодня этот бренд популярен ,не только в Англии,но и в Эстонии wink
          Александр романов
          1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:34
            Цитата: Александр романов
            Сегодня этот бренд популярен ,не только в Англии,но и в Эстонии

            ну тогда понятно request
            LSA57
      4. Ст.пропорщик (КВАС) Вчера, 17:55
        Цитата: Александр романов
        Да не,это игра мускулами

        Игра - поддерживаю, а где там мускулы?
        Ст.пропорщик
      5. sir_obs (Борис) Вчера, 22:23
        Да не,это игра мускулами


        Мышццы, управляющие сфинктером, сложно назвать мускулами. Хотя, если учесть, что у них они постоянно напряжены и тем самым натренированы, то может и так.


        Н
        sir_obs
    2. просто экспл (просто экспл) Вчера, 16:13
      при чем тут бахвальство ?
      это клиника . при чем самый яркий ее случай .
      просто экспл
      1. Черный_Ватник Вчера, 16:15
        это клиника

        Нет, это торговля. Со шпротами в последнее время у них не очень, остается только русофобия.
        Вообще, если проследить за демографической ситуацией в Прибалтике за последние 20-25 лет, то выяснится, что и воевать с ними не надо. Сами вымрут, как государства, лет через 20.
        Черный_Ватник
        1. просто экспл (просто экспл) Вчера, 19:16
          Вы думаете что покупатель (США) не знает что продавец врет ?
          матрасы может и не самые умные , но уж точно не настолько тупые что бы поверить что истонцэ армея может хотя бы час выдержать .
          не то что бы уж похоронить всю армию с которой сами штаты с бюджетом в 700 млрд воевать не рискуют .
          просто экспл
    3. Dimontius (Дмитрий) Вчера, 16:15
      Все просто: они нас спровоцируют-мы ответим-они начнут орать о нападении,которое как вы знаете они рекламируют уже годами. Итог: реваншистская Россия "как и планировала" забрала прибалтику. Пора мобилизовать НАТО - - - ИТОГ: Весь мир в труху wassat P.S. А вы думали новые центры пропаганды НАТО даром свой хлеб едят?
      Dimontius
      1. фигвам (Сергей) Вчера, 16:37
        Цитата: Dimontius
        Все просто: они нас спровоцируют-мы ответим

        Если начнётся с Калининграда, нам хочешь не хочешь, а придётся брать по суше трёх карликов с их базами и портами, с моря будет всё заблокировано.
        фигвам
        1. ARES623 (Дмитрий) Вчера, 17:18
          Цитата: фигвам
          Если начнётся с Калининграда, нам хочешь не хочешь, а придётся брать по суше трёх карликов

          Боюсь после этого там и тараканы выживать не смогут. Да и зачем нам прибалтика, если там не будет места для русских? winked
          ARES623
        2. Толямба Замкадский (Анатолий Я) Вчера, 22:18
          Другой вопрос нахрена им Калининград . когда всё самое вкусное и самое опасное находится значительно дальше на восток.
          Толямба Замкадский
          1. фигвам (Сергей) Вчера, 22:36
            Цитата: Толямба Замкадский
            Другой вопрос нахрена им Калининград

            Это российский анклав с военными базами и у них в тылу, ну как кость в горле.
            фигвам
    4. venik (Владимир) Вчера, 16:59
      Цитата: katalonec2014
      Бахвальство,не более.

      ==================
      ".....В нём эстонский спецназовец с уверенностью заявляет, что в случае нападения России на Эстонию у последней есть абсолютно все возможности, чтобы «похоронить» врага на своей территории. ....."
      У-у-у-у-у!!!! Уже "испужались".... angry
      Это "бравые эстонские спецназовцы" - "похоронят" РОССИЙСКУЮ АРМИЮ????? fool
      Ах, Моська, знать она СИЛЬНА, коль гавкает на СЛОНА!!!!! laughing
      venik
    5. venik (Владимир) Вчера, 17:20
      Цитата: katalonec2014
      Бахвальство,не более.

      ========
      А Вы знаете, ПОЧЕМУ "эстонский спецназ" не принимает участие в БД в Афганистане??? Нет??? sad
      Всё просто - российские диверсанты "заклинили лифт" и микроавтобус со всем эстонским "спецназом" опоздал в Таллинский Аэропорт!!!! tongue
      venik
    6. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Вчера, 17:34
      На шоссе Нарва-Таллин эстонские военные положили "лежачих полицейских" против русских танков и имеют планы вывернуть лампочки из зелёных сигналов светофоров.

      wassat
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    7. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 17:45
      Мужики, предлагаю не горячиться и не созывать тусовку подписчиков ВО на границе с эSSтонией, тем более с пивом. Иначе потом там и попетушиться будет некому...
      СССР-1
    8. Маз Вчера, 19:15
      А хоронилка не затупится?
      Маз
  2. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:09
    Теперь я точно знаю,кто в Вар Феис переиграл
    Александр романов
  3. exalibor (Александр) Вчера, 16:10
    мухоморов млин объелся...
    exalibor
    1. кредо Вчера, 16:49
      Цитата: exalibor
      мухоморов млин объелся...

      Не думаю.
      Похоже Эстония, в лице этого командующего, в кои-то веки решила подсуетится и в преддверии шабаша, под названием НАТО, где представитель главного спонсора этой компании будет нагибать подчинённых в увеличении трат на оборону, таким своеобразным манером хочет показать что ей (Эстонии) увеличение оборонного бюджета не требуется так как её армия любую армию мира разгромит на раз (ну кроме конечно армии США).
      кредо
  4. Русский офицер (Андрей) Вчера, 16:11
    Теперь бы найти еще где-нибудь внятное обоснование того, что и зачем нам делать в Таллине.
    Русский офицер
    1. meandr51 (Андрей) Вчера, 16:15
      Ну, например, опередить американцев с развертыванием в случае начала войны за Калининград.
      meandr51
    2. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:16
      Цитата: Русский офицер
      Теперь бы найти еще где-нибудь внятное обоснование того, что и зачем нам делать в Таллине

      Секретный план нападения на Таллин,скоро выложат в сеть.Документ будет за подписью самого!
      Ща нарисую по быстрому.
      Александр романов
      1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:26
        Цитата: Александр романов
        Документ будет за подписью самого!
        Ща нарисую по быстрому.

        не надо. вдруг прочитают. массовая диарея обеспечена
        LSA57
    3. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:25
      Цитата: Русский офицер
      Теперь бы найти еще где-нибудь внятное обоснование того, что и зачем нам делать в Таллине.

      и чего такого у нас нет, а у них навалом
      LSA57
      1. Александр романов (Санёк) Вчера, 16:43
        Цитата: LSA57
        и чего такого у нас нет, а у них навалом

        Тормозной жидкости
        Александр романов
        1. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:49
          Цитата: Александр романов
          Тормозной жидкости

          шиза в первородном виде
          LSA57
    4. vagabo (Георгий) Вчера, 17:06
      Напомнило анекдот, где француженка видит сон, как ее догоняет в подземном переходе незнакомый субъект. Дама остановилась, прижалась к стенке и спрашивает - "Месье, вы теперь меня будете насиловать?" Тот в ответ - "Не знаю, мадам, это же ваш сон!"
      vagabo
    5. Ингвар 72 (Игорь) Вчера, 17:56
      Цитата: Русский офицер
      что и зачем нам делать в Таллине.

      Ликер у них вкусный, "Старый Таллин". wink
      Ингвар 72
  5. ton5a (Коля) Вчера, 16:11
    С кем поведёшся от того и наберёшся - наши гопники в Госдуме аплодировали более опытным товарищам стоя! laughing
    ton5a
    1. cariperpaint Вчера, 16:21
      Ни кто там ни кому не аплодировал. Хватит это уже писать.
      cariperpaint
  6. Iglu40 (Iglu) Вчера, 16:12
    Хоронилка сломается.
    Iglu40
  7. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 16:12
    Неадекваты в руководстве ВС - это всегда опасно... Для любой страны.
    Горный стрелок
    1. тагил (сергей) Вчера, 16:27
      Ну почему не побыть специализированным клоуном, если тебе весь цирк аплодирует. Тем более если тебе ничего не грозит. Русские этот воинственный спич даже не заметят. А с другой стороны что такое ВС Эстонии, чтобы от нее что-то зависело? Когда русские нападут этот полковник прям из кровати побежит к ближайшей пристани, забыв одеть форму эстонского спецназа чтобы оказаться подальше от Эстонии.
      тагил
  8. mintai_kot Вчера, 16:14
    Во истину-язык без костей!
    mintai_kot
  9. Fitter65 (Александр.) Вчера, 16:16
    ...остальные - гражданский персонал.

    Это про меня laughing laughing laughing good
    Fitter65
  10. Alexanast (Александр) Вчера, 16:18
    Да если эти русские нападут...Да если они нас догонят, то мы им точно ввалим... fool
    Alexanast
  11. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 16:19
    Рихо! Юхтеги! Хватит уже! Я не могу столько смеяться!
    Это всё равно, что лежащая на дороге какашка будет кричать, что её "никто не пройдёт", "они умрут здесь". А по дороге будут ехать танки. Территории эстонии не хватит на 2 млн. могил, если что.
    Стройбат запаса
  12. cariperpaint Вчера, 16:20
    Дядя в Киев летал что ли? Надышался их воздухом?)
    cariperpaint
  13. sxfRipper (Александр) Вчера, 16:23
    Это уже не белочка, это БЕЛКА!!!
    sxfRipper
  14. sabakina (Вячеслав) Вчера, 16:25
    Волей и мобилизованным населением.
    Как сказал один киногерой : "Сила есть, воля есть, а силы воли нет!"
    Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения, и все остальное.

    Походу они, для их то расстояний, думают что войны до сих пор ведутся по образцу 1812 года.
    sabakina
  15. jncnfdybr (пётр) Вчера, 16:26
    Его случаем не моськой зовут?
    jncnfdybr
  16. kakvastam (Каквас Там) Вчера, 16:28
    Прибалты так часто говорят о российском вторжении, что кажется, они только о нём и мечтают...
    kakvastam
    1. Micfoster (Евгений) Вчера, 16:38
      Точно мечтают! А еще оно им во сне снится!
      Micfoster
  17. Mefodi5124 (Степанов Михаил) Вчера, 16:33
    Поделились бы,что нюхают,курят? Завидно блин!
    Mefodi5124
  18. инженерный (Виктор) Вчера, 16:35
    В нём эстонский спецназовец с уверенностью заявляет, что в случае нападения России на Эстонию у последней есть абсолютно все возможности, чтобы «похоронить» врага на своей территории.
    Ударим экспортным транзитом по врагу, глядишь там и шпроты подтянутся....тогда точно России конец придет...
    инженерный
  19. Окорок (джон) Вчера, 16:35
    тут ведь как: самое главное успеть добежать до польской границы - а нести можно любую чепуху
    Окорок
  20. maiman61 (Юрий) Вчера, 16:36
    Глупенький! Что еще сказать?
    maiman61
  21. Кокарев Михаил (Миша) Вчера, 16:37
    Я рад за эстонцев! В этот раз им и несоветский Союз нравится, и хозяева по душе, и приказы их выполняют с удовольствием. Приятных вам оккупантов, дорогие эстонцы! Благо независимостью долго не мучались, отдались по любви!
    Кокарев Михаил
  22. Вадим237 (Вадим) Вчера, 16:38
    Всё, сдаёмся от смеха.
    Вадим237
  23. Andy (Андрей) Вчера, 16:45
    интересно, а проверку у психиатора эти ястребы проходят? как мотивировано население- массово не явились на учения резервистов пару месяцев назад . это еще даже не война.
    Andy
  24. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 16:47
    Как же хочется почувствовать себя пупом земли.... При этом забывая - на кой они России? У нас и без них хватает проблем. Тянуть еще и Прибалтику? Как во времена СССР? Очень надо.
    Topotun
  25. Ferdinant Вчера, 16:48
    Это он сдаться хочет,дразниться.
    Ferdinant
  26. staviator (staviator) Вчера, 16:49
    Эстонцы перевели "Камасутру". Получилось весело, но почему-то опять про
    оккупацию. lol
    staviator
  27. Wedmak (Денис) Вчера, 16:52
    Зачем нам вообще нападать на Эстонию? Что там блин такого, в Прибалтике, что они все грезят нападением России? Ресурсов нет, технологий нет(хотя латвийские Микротики очень неплохие роутеры wink ), территории мизерные, население малочисленное... ну.. природа красивая местами - таки у нас такая тоже есть.
    Плацдарм? Против кого? Моя не понимай.
    Wedmak
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Вчера, 17:44
      Прибалтика - пригород Петербурга. Если что, то Россия не станет ждать, пока НАТО развернёт плацдарм в Прибалтике. Сразу скинет в море и острова заберёт.

      За два дня.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      1. Wedmak (Денис) Вчера, 19:32
        Нет, ну это когда жареным запахнет, там никто церемониться не будет. А сейчас-то что? Неймется ребяткам...
        Wedmak
  28. NF68 (Николай.) Вчера, 17:03
    Лучне уж сразу "хороните" армию России на границе. Иначе начнёте так быстро драпать на запад, что сами не заметите как окажетесь в Польше или в Германии.
    NF68
  29. tolyasik0577 (Анатолий) Вчера, 17:03
    Очень легко быть храброй моськой, особенно когда наверняка знаешь что медведю она не интересна в принципе.
    tolyasik0577
  30. Paranoid50 (Александр) Вчера, 17:04
    Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом!
    "Увидеть Таллин и умереть..." laughing Да знаю, знаю, полковник. yes Умирал я уже в Таллине, было дело в 90-м... Причина - 0,7л "Vana Tallinn". fellow wassat Однако, убойная штука, с тех пор закусываю. Только для того, чтобы от неё умереть, не нужно ехать в Таллин - и у нас продаётся. Кстати, добирались тогда не двое суток, а шесть часов(поезд Ленинград-Таллин).
    Paranoid50
  31. reservist (Алексей) Вчера, 17:08
    Если говорить о мобилизованном населении, то таких граждан, по подсчётам офицера, 60 тысяч человек.

    на 1.2 млн населения целых 5% держали в руках оружие

    Причем, это "хорошо тренированные" военные. Видимо, речь идёт о национальных военизированных отрядах Кайтселийт, которые, как всякий раз заявляет официальный Таллин, играют важную роль в обороне Эстонии.

    ну да, эти уж точно не одну дивизию ВДВ похоронят ...

    фото взято отсюда www.kaitseliit.ee/et/viieteistkumnes-kodututarde-
    ernake-toimub-harjumaal
    reservist
  32. Не либероид Русский (Александр С.) Вчера, 17:09
    скинемся ему на опохмел ? на нормальную русскую водку, может человеком станет
    Не либероид Русский
  33. Andrey591 (Андрей) Вчера, 17:11
    Вообще материал для журнала "Социальная и клиническая психиатрия"
    Andrey591
  34. tolmachiev51 (александр) Вчера, 17:17
    Осталось решить один важнейший вопрос -нахрена вы нужны России !!!???
    tolmachiev51
  35. Trek Вчера, 17:20
    Мне прибалты с каждым разом все больше "нравятся" ..Как то все сейчас по честному ! soldier
    Уже можно спокойно ничего не штурмовать и не рисковать жизнями русских солдат..Можно просто мимо пройти,оставив это дело РВСН , а они свое дело знают . hi Многое во времена СССР умалчиволось , ради идеи интернационализма в ущерб всем нам..А вот теперь посмотрим господа либерасты и прочии "историки "и учителя ..
    Trek
  36. jncnfdybr (пётр) Вчера, 17:34
    Где же они хоронить собрались? Там то всей Эстонии-хорошей бабе по...ть сесть.)))
    jncnfdybr
  37. klm-57 (Alex_klm) Вчера, 17:35
    Горячие эстонские парни, они такие! Воинственные.
    klm-57
  38. Jovanni (Evgenevgen) Вчера, 17:36
    Эстонский командующий: Мы похороним армию России в Таллине

    Как несказанно повезло армии России, что она не собирается в Таллин...
    Jovanni
  39. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Вчера, 17:39
    14 разведчиков и суровое эстонское море

    11 сентября 1997 года случилась самая большая потеря Сил обороны (Эстонии) – при переправе в Курксе утонули 14 солдат разведывательного взвода. Ожидалось, что при хорошей погоде удастся перейти море вброд за час, однако поднялись волны, в шторме солдаты сбились с курса, и 14 человек из 22 после пятичасового пребывания в холодной воде уже не выбрались на берег.

    Людей в воде увидел капитан и начальник порта Хейно Крейнтал, который вместе с сыном вышел в бурное море и на небольшой лодке, которая вмещала всего шесть человек, увез десять солдат. Восемь из них выжили.

    -----

    Море, Карл! Вброд, Карл! За час, Карл!

    Не богатыри...
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  40. ggl1 Вчера, 17:39
    ну моська знать она сильна
    что лает на слона
    ggl1
  41. pepel (Валерий) Вчера, 17:44
    Как только наши танки войдут в Нарву, этот "герой" первым переоденет штаны ширинкой назад. Такой приём спасал прибалтов от уничтожения во все времена. laughing good
    pepel
  42. ИгорьС (Игорь) Вчера, 17:44
    Вот любопытно! А как они собираются заманить русскую армию в Таллин? Какими такими калачами?
    Просто не нужен нам этот захолустный Таллин, также как не нужен дебиловатый Киев. У нас хватает своих территорий. Грузинам по мозгам настучали в 2008 году, когда вступились за Осетию. Так опять же Тбилиси не захватывали.
    ИгорьС
  43. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Вчера, 17:47
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  44. ИгорьС (Игорь) Вчера, 17:47
    Похоже на крики потаскушки:
    - "вы меня изнасиловать хотите!"
    - "не хотим".
    - "как не хотите? Я так прижимаюсь и задом кручу."
    ИгорьС
  45. Сидор Лютый (Алексей) Вчера, 17:48
    "Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом"-
    Закусывать надо!!!
    Сидор Лютый
  46. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Вчера, 17:58
    И не поспоришь!!! lol
    ibn.shamai
  47. Servisinzhener (Андрей) Вчера, 17:58
    Понять его можно. У него вполне практичная и безопасная риторика. Ему надо показывать свою необходимость и полезность, иначе финансирование не выбить. На самом деле он прекрасно понимает всю эффективность как его сил спец операций так и вообще армии Эстонии. Как и то что в случае реального нападения за эти слова перед руководством отвечать уже не придётся. Да и некому, т.к. останется от него только пара предложений в книге посвященной военным действиям на территории Эстонии. Наткнулись на позиции эстонского спецназа, отступили, отработали по ним "Градом", пошли дальше.
    Servisinzhener
  48. APASUS (Pavo) Вчера, 17:59
    Это не он был третьим в Эймсбери,докуривали хабарики с "новичком " ?
    APASUS
  49. Dietmar (Дитмар) Вчера, 18:02
    Пусть обоснует, зачем России нападать на эту Эстонию? Даже если назад на коленях проситься будут-НЕ БРАТЬ!
    Dietmar
  50. Злой543 Вчера, 18:04
    Ягодичными.. lol а Вам нужна эта Эстония? Мне нет, иче они ее вместе с остальной Прибалтикой нам пихают?
    Злой543
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