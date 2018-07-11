эстонский командующий: "Мы похороним армию России в Таллине".

Вот тут говорят, что русские дойдут до Таллина за два дня... Может быть. Но всю Эстонию они за два дня точно не получат. Они могут дойти до Таллина, но мы перережем им линии коммуникации и снабжения, и все остальное. Они дойдут до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом!

Авторитетное американское издание Politico опубликовало интервью c командующим Эстонских сил специального назначения полковником Рихо Юхтеги. В нём эстонский спецназовец с уверенностью заявляет, что в случае нападения России на Эстонию у последней есть абсолютно все возможности, чтобы «похоронить» врага на своей территории. Это притом, что численность населения всей Эстонии составляет около 1,2 млн человек, что сопоставимо с численностью Вооружённых сил РФ.Для справки: Если говорить о штатной численности армии России, то, по официальным сведениям на 2018 год, она составляет 1902758 человек, 1013628 из которых – военнослужащие, остальные - гражданский персонал. Численность вооруженных сил Эстонии составляет 6,5 тысяч человек. Либо в Эстонии "киборги" похлеще украинских, либо Юхтеги принял с утра совсем не чашку кофе.Тогда на чем же основаны смелые заявления Рихо Юхтеги? Оказывается, "не всё так однозначно".Эстонская армия обладает двумя, с точки зрения эстонского командующего, важнейшими ресурсами. Танками и ракетами? Нет. Волей и мобилизованным населением. А воля эстонского населения подпитывается памятью о цене "оккупации", которую эстонцам пришлось "пережить". Юхтеги не раз подчеркнул, что именно готовность эстонского населения защищать свою страну с оружием в руках играет большую роль в исходе войны с Россией.Кстати, именно этот фактор, по глубокому убеждению Юхтеги, не позволил российским войскам в 2008 году захватить Тбилиси.Если говорить о мобилизованном населении, то таких граждан, по подсчётам офицера, 60 тысяч человек. Причем, это "хорошо тренированные" военные. Видимо, речь идёт о национальных военизированных отрядах Кайтселийт, которые, как всякий раз заявляет официальный Таллин, играют важную роль в обороне Эстонии.Кроме того, в государстве существует и своя оборонная доктрина, согласно которой население Эстонии должно в обязательном порядке оказывать сопротивление в случае внешнего нападения врага, которым официальные власти называют Россию.Юхтеги: