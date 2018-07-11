В Германии выросло количество требующих вывода американских войск

В Германии выросло число людей, недовольных нахождением на территории Германии американского контингента и призывающих добиться вывода американских военных с территории страны. Согласно опроса, проведенного международной статистической интернет-компанией YouGovа в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, за вывод 35 тыс. американских военных с германской территории выступают 42% граждан ФРГ, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.Как пишет издание, доля немецких граждан, которые высказались за то, чтобы американские военные остались в Германии, составила 37%, что меньше чем тех, кто выступает за вывод. Еще 21% опрошенных воздержались от ответа, никак не объясняя причину этого. Наибольший процент тех, кто требует вывода войск США, оказалось в рядах Левой партии - 67%, "Альтернативы для Германии" - 55% и "Союза 90/зеленых" - 48%. Даже в правящей коалиции под руководством Ангелы Меркель, по данным опроса, почти каждый третий (35%) требует вывода американского контингента с территории Германии.Необходимо напомнить, что недавно президент США Дональд Трап "пригрозил" Германии, что выведет американские войска с ее территории, так как немцы не торопятся поднимать расходы на военные нужды НАТО до 2% от своего ВВП, а Соединенным Штатам "приходится их защищать".