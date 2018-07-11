17:51 12 июля
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В Германии выросло количество требующих вывода американских войск

В Германии выросло число людей, недовольных нахождением на территории Германии американского контингента и призывающих добиться вывода американских военных с территории страны. Согласно опроса, проведенного международной статистической интернет-компанией YouGovа в преддверии саммита НАТО в Брюсселе, за вывод 35 тыс. американских военных с германской территории выступают 42% граждан ФРГ, сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

В Германии выросло количество требующих вывода американских войск


Как пишет издание, доля немецких граждан, которые высказались за то, чтобы американские военные остались в Германии, составила 37%, что меньше чем тех, кто выступает за вывод. Еще 21% опрошенных воздержались от ответа, никак не объясняя причину этого. Наибольший процент тех, кто требует вывода войск США, оказалось в рядах Левой партии - 67%, "Альтернативы для Германии" - 55% и "Союза 90/зеленых" - 48%. Даже в правящей коалиции под руководством Ангелы Меркель, по данным опроса, почти каждый третий (35%) требует вывода американского контингента с территории Германии.


Необходимо напомнить, что недавно президент США Дональд Трап "пригрозил" Германии, что выведет американские войска с ее территории, так как немцы не торопятся поднимать расходы на военные нужды НАТО до 2% от своего ВВП, а Соединенным Штатам "приходится их защищать".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. katalonec2014 (Александр) Вчера, 16:16
    Только кто их услышит?
    katalonec2014
    1. MPN (Павел) Вчера, 16:21
      В Германии выросло количество требующих вывода американских войск
      И на сколько сантиметров выросло?
      MPN
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Вчера, 16:38
        Цитата: MPN
        ..И на сколько сантиметров выросло?


        Дэк, не для измерения статья, а для скабрезных шуток и патриотического бреда ..ниже уже начали...
        НасРать
        1. venik (Владимир) Вчера, 17:28
          Цитата: НасРать
          Дэк, не для измерения статья, а для скабрезных шуток и патриотического бреда ..ниже уже начали...

          ========
          Во!!! А вот и "мой любимый" "НасРать[i][/i]" "прорезался".... Как же без НЕГО , "горячо, себя любимого"????? no
          "ЕМУ" конечно виднее!!!! Господи, ну ОТКУДА, на приличном вроде сайте такие fool берутся????
          Вот уж точно "изнанка" "свободы слова" - плавно перетекающая в "словоблудие"!!! am
          venik
          1. Гаргантюа (Панкрат) Вчера, 19:14
            На счет Евлампия Спиридоновича ничего плохого сказать не могу, а вот вам бы следовало посдержанней себя вести, а то выглядите как ученик начальных классов по вашим комментариям
            Гаргантюа
            1. venik (Владимир) Сегодня, 16:19
              Цитата: Гаргантюа
              На счет Евлампия Спиридоновича ничего плохого сказать не могу, а вот вам бы следовало посдержанней себя вести, а то выглядите как ученик начальных классов по вашим комментариям

              ============
              Ну!-у-у-у-у!!! Боюсь, что вы, милейший "выглядите" КУДА ХУЖЕ!!!!!
              В лучшем случае - "на ясельный возраст"!!!! tongue
              А что качается "Нас Рать" - то у нас с ним СВОИ "разборки"!!! И вас, "милейший" - НЕ КАСАЮТСЯ!!!!!
              venik
    2. Trek Вчера, 17:06
      Цитата: katalonec2014
      Только кто их услышит?

      Да услышили уже ... hi
      Трамп недавно заявил ,что Германия является "заложницей" России..Интересное заявление ,не правда ли мужики ?
      Trek
      1. Грац (Грац) Вчера, 19:03
        ага, при том что именно американские войска там стоят
        Грац
        1. Trek Вчера, 20:02
          Цитата: Грац
          ага, при том что именно американские войска там стоят

          Ну стоят и советские тоже стояли..А вот влияние , это самое главное ! Меркель унизила очередной раз Германию ..А ведь она ГДР овская ! Слила все ..Немцы (простой народ) чуют очередное противостояние , если опять выберут англосаксов , то Германия в этот раз просто перестанет существовать , как нация ..Израиль им млн арабов засылает злобных )))
          Путин в Мюнхене предупреждал ..не поверили ему и началась травля России и Путина жуткая! hi Русские немцы начинают возвращаться в России (спасая своих детей от этой толерантности жуткой ) Все только начинается ..Кто не успел мы не виноваты ))) Шутка !
          Trek
          1. gaura Сегодня, 12:27
            Ой, да ладно прям возвращается кто-то массово. Как валили по возможности, так и валят
            gaura
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 16:17
    smile Растет политическая сознательность немцев...Или дошло, что Германия для США "банановая республика"....
    parusnik
    1. MPN (Павел) Вчера, 16:23
      Цитата: parusnik
      США "банановая республика"....

      Я бы так сказал как скопировал, я США ну не очень отличаю от обезьян.... Даже политика ведется по шаблонам, залез, палкой постучал, а там как пойдет...
      MPN
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 16:48
        Если спуститься с небес на землю..И вспомнить, как когда-то западные немцы протестовали супротив Першингов и протестовавших реально было много и чем закончилось..Першинги разместили...Так и тут, как бы немцы не возмущались, и не росли подобные настроения, базы останутся..Ежели правительство Германии, потребует вывод американских баз со своей территории это же бунт, бунт на западном корабле...Этот бунт,не допустит само немецкое правительство...
        parusnik
        1. MPN (Павел) Вчера, 17:09
          Спорить без смысленно, вот одного не пойму по памяти вроде решать проблему правительства (канцлер акт) и мы вроде должны, а решают американцы, даже не Англия с Франций...
          MPN
          1. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 17:39
            Цитата: MPN
            Спорить без смысленно, вот одного не пойму по памяти вроде решать проблему правительства (канцлер акт) и мы вроде должны, а решают американцы, даже не Англия с Франций...

            Наше "должны решать" кончилось вместе с ГДР и СССР.
            ALEXXX1983
            1. MPN (Павел) Вчера, 17:40
              Цитата: ALEXXX1983
              Наше "должны решать" кончилось вместе с ГДР и СССР.

              Жаль , там много чего окнчилось. теперь как есть...
              MPN
              1. ALEXXX1983 (Алексей) Вчера, 17:41
                Да, к сожалению.
                ALEXXX1983
  3. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 16:21
    Это что, даже нынешние немцы-толерасты, и те устали от жирных туш в камуфле, ползающих по их стране?
    Стройбат запаса
    1. Romario_Argo (Роман) Вчера, 16:26
      намекаете, что наступает пора Четвертого Рейха -???
      Romario_Argo
      1. shura7782 (Александр) Вчера, 16:38
        Цитата: Romario_Argo
        намекаете, что наступает пора Четвертого Рейха -???

        Немцев оставить без присмотра не позволят. Полякам давно намекают, что придётся вернуть западные территории. От того они очень нервничают.
        shura7782
      2. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 16:39
        Нет. Просто удивляюсь, что процент возмущенных стал заметен.
        Стройбат запаса
        1. Romario_Argo (Роман) Вчера, 16:53
          видимо пришла пора воссоздавать, уже Российскую, - Западную Группу войск в Германии
          Romario_Argo
          1. Комментарий был удален.
        2. Семен1972 (Семен) Вчера, 17:21
          Цитата: Стройбат запаса
          Нет. Просто удивляюсь, что процент возмущенных стал заметен

          А с чем это связано?
          Семен1972
  4. К-50 (Алексей) Вчера, 16:36
    По сути немцам-то особо и упирать на вывод не надо. Допустим, снизили они ещё бюджет МО, ну чтобы времени не терять, какую-нибудь масштабную и затратную НКР, не привязывая её к оборонному ведомству. Янкенсы "психанут" и выведут свои войска, что по сути немцам и надо. За одним и конструкцию какую изобретут. laughing
    К-50
    1. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 16:45
      Ага, или просто правительство в Германии поменяют. Зачем войска выводить? Проще руководство страны махнуть. А опыт у них на этом поприще - ого-го!
      Topotun
      1. К-50 (Алексей) Вчера, 16:56
        Цитата: Topotun
        Ага, или просто правительство в Германии поменяют. Зачем войска выводить? Проще руководство страны махнуть. А опыт у них на этом поприще - ого-го!

        Они могут там даже грызть друг друга, даже зубами. Ни к тем, ни к другим не испытываю "тёплых чувств". Единственное, что всё же выгоднее России, уменьшение, а лучше ликвидация европейской группировки пин дос ников или всего НАТО. Всем европейцам спать спокойнее сразу станет, акромя триболтусов и пшеков. yes
        К-50
        1. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 17:02
          Последнее маловероятно. Никто Европу не выпустит из рук. Да и если друг друга грызть начнут нам тоже геморой. Слишком близко к нам, может перехлестнуть границу. Все же нам нужна спокойная и мирная Европа. Но вот такое ощущение, что больше никому такая Европа не нужна.
          Topotun
  5. 1536 (Евгений) Вчера, 16:44
    Остается надеется, что американцы не совершат глупость и не обратят внимание на призывы вывести свои войска из ФРГ, от кого бы они не исходили сегодня. Такую глупость когда-то сделали мы, и теперь горько жалеем об этом. Как говорится, близок локоток, да не укусишь, и какой бы сегодня была Европа, если бы ГСВГ по-прежнему стояла штабом в Вюнсдорфе, увы, не знает никто. В любом случае, американцам с реки Потомак до Берлина идти значительно дальше, чем нам с Волги.
    1536
  6. Кокарев Михаил (Миша) Вчера, 16:44
    Да ну! Чего это они? Это же русские их завоевали и оккупировали, войска везде понастовляли, их долго упрашивали чтоб ушли восвояси. А американцы тут ни причем. Они сожители, а не завоеватели. Это русские насиловали, а американцы нежно любили! Их навсегда пригласили! Вы это тут не баламутье.
    Кокарев Михаил
  7. Семен1972 (Семен) Вчера, 17:20
    Очень смущает, что автор не ссылается на первоисточник. Но конкретную статью... Хотелось прочитать в оригинале, так как нашим FAKE NEWS не доверяю и все перепроверяю..И вот найти не удалось. Если кто может- дайте ссылку, только на первоисточник, а не ссылку на наши ресурсы или просто газету. А пока это обсуждать аля Киселевщину, с пальца высосанный инфошум.
    Семен1972
  8. tTшка (Денис) Вчера, 17:26
    Да пусть хоть все граждане Германии поголовно подпишутся, даже дети ... + немецкие кошки, собаки, хомячки и прочая живность ))) Кто их спрашивать то будет ?!
    tTшка
  9. APASUS (Pavo) Вчера, 17:56
    А когда американцы спрашивали местное население о своем присутствии ? Что то в головах немцев совсем не то твориться .
    APASUS
    1. Trek Вчера, 20:12
      Цитата: APASUS
      А когда американцы спрашивали местное население о своем присутствии ? Что то в головах немцев совсем не то твориться .

      Во времена Советского Союза , обычно спрашивали ..Боясь анологичной реакции ! soldier
      Не удивлюсь , если США и Израиль очерелного гитлера создадут , лишь бы рванули на Россию..У нас вся прибыль и девственная природа с огромными ресурсами..))
      Trek
  10. Veltmajster (Павел) Сегодня, 08:34
    Немцам бояться нечего. Потому как-некому на них нападать. А для Меркель и всей этой захватившей власть шоблы-америкосы очень нужны. Ведь случись какое-нито народное волнение, немец в немца стрелять может быть и не будет, а американец в немца-легко!
    Veltmajster
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