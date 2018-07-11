17:55 12 июля
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Транспортный прорыв. Москва, Сеул и Пхеньян в шаге от объединения железнодорожных сетей

В средствах массовой информации Южной Кореи опубликованы материалы, в которых говорится о создании трёхсторонней группы по изучении вопросов транспортировки грузов из Восточной Азии в Европу. Речь идёт о группе, которая планирует обсудить возможность использования Транскорейской железной дороги, которая позволит доставлять грузы из портов Республики Корея через территорию КНДР в Россию, а далее – в Европу.

Первый этап консультаций по этому вопросу должен состояться 13 июля в северокорейском Раджине, куда прибудет официальная делегация из Южной Кореи. Возглавит эту делегацию глава комитета по так называемому северному экономическому сотрудничеству РК Сон Ён Гиль.

Транспортный прорыв. Москва, Сеул и Пхеньян в шаге от объединения железнодорожных сетей



Официальный Сеул высказывает заинтересованность в использовании железной дороги, которая позволила бы транспортировать грузы через территорию КНДР. Сам маршрут представляет собой соединение южнокорейской ветки с северокорейским портом Раджин, имеющим особый статус, и далее с российским Хасаном.

Здесь нужно отметить, что в прошлом месяце президенты России и Южной Кореи поставили свои подписи под важнейшим меморандумом об объединении Транскорейской железной дороги с Транссибирской магистралью. Итоговая стоимость проекта составляет около 3,5 млрд долларов, при этом в Сеуле уверены, что окупаемость этих вложений может оказаться сверхбыстрой в связи с объёмами грузов, которые можно транспортировать через КНДР и Россию в Европу и обратно.

Напомним, что это не первая попытка объединить Транссиб с Транскорейской железной дорогой, но ранее все эти попытки упирались в различные преграды, в первую очередь военно-политического характера.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 64

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  1. Ferdinant Вчера, 16:50
    А еще Вьетнам,Таиланд,Индию и всех остальных.
    Ferdinant
    1. Trek Вчера, 16:55
      Ай да Ын , ай да молодца...!!! Выдавим США все же из Южной кореи совместно ..Вот что ЯО животворящее делает !!! И этот проект думаю не единственный ..Профукали США КНДР!!
      А еще Северный морской путь ..Короче начинается передел мира , надеюсь без войны все пройдет!
      Trek
      1. Yrec (Юрий) Вчера, 17:57
        В ближайшем будущем - маловероятно. А декларации можно любые подписывать - бумага всё стерпит.
        Yrec
        1. Trek Вчера, 18:35
          Цитата: Yrec
          В ближайшем будущем - маловероятно. А декларации можно любые подписывать - бумага всё стерпит.

          Это мы уже не раз слышали (про бумаги и прочее)..Работа в этом направлении серьезная идет !
          Россия серьезно занялась транспортными системами безопасными..И это все жутко бесит запад и т.д.Уверен , что скоро товарные потоки пойдут через Россию , дешево и безопасно !
          Еще во времена ВОВ , мы могли обеспечить эти транспорты со всех сторон ..Тогда золотом платили ! А вот теперь они России будут платить ..И никуда не денутся !
          Trek
    2. Megatron (Вежливый) Вчера, 19:15
      А там же колея разная? Не?
      Megatron
      1. Ныробский (Дмитрий) Вчера, 21:20
        Цитата: Megatron
        А там же колея разная? Не?

        Совершенно верно - колея разная. Но велика ли та (совокупная) Корея, что бы было проблематично проложить ветку с русским стандартом колеи? Бабосы то вроде как не маленькие на этот проект выделяются - 3,5 млрд.долларов. К тому же, уже есть опыт по решению проблемы, если насыпь уже имеется...
        Ныробский
        1. Ren (Renat) Сегодня, 05:39
          Цитата: Ныробский
          Совершенно верно - колея разная. Но велика ли та (совокупная) Корея, что бы было проблематично проложить ветку с русским стандартом колеи?

          Вообще такая ж/д уже была, ещё и Китай соединяла. КВЖД называется, строилась Российской империей.

          Если её начать массово эксплуатировать (увеличить пропускную способность) - это вообще Сила!
          Ren
        2. S-Kerrigan Сегодня, 07:31
          Аффигеть, реально клевое решение... мне в голову не приходило good
          S-Kerrigan
  2. bogart047 (Дмитрий) Вчера, 16:51
    еще Китай и Японию
    bogart047
    1. spektr9 Вчера, 16:58
      Японию то как ?
      spektr9
      1. Гардамир Вчера, 17:20
        Японию то как ?
        так мост построить.
        Гардамир
        1. spektr9 Вчера, 17:37
          Так пускай Япония его на свои деньги, и не в сторону Курил
          spektr9
          1. cariperpaint Вчера, 17:43
            Точно. Пусть в сторону Крыма мост пилят)))))
            cariperpaint
            1. Гаргантюа (Панкрат) Вчера, 19:19
              Лишь бы не в сторону Москвы, задолбали пробки winked
              Гаргантюа
              1. cariperpaint Вчера, 19:32
                Тогда тунель)))
                cariperpaint
        2. Ныробский (Дмитрий) Вчера, 21:31
          Цитата: Гардамир
          Японию то как ?
          так мост построить.

          Можно и паромом по морю таскать. Раньше ходил поезд София-Кослан, на котором болгары с лесоповалов Республики Коми без пересадок доезжали до Софии и обратно.
          То же применяется и для товарняков.
          Ныробский
          1. dsk (Сергей) Вчера, 22:41
            Цитата: Ныробский
            паромом по морю таскать.
            На границе между КНДР и Россией река, надо строить мост, который "нужен ещё вчера".
            dsk
            1. Ныробский (Дмитрий) Вчера, 23:21
              Цитата: dsk
              Цитата: Ныробский
              паромом по морю таскать.
              На границе между КНДР и Россией река, надо строить мост, который "нужен ещё вчера".

              Речь шла о паромной переправе груза из Японии. Что касается Сев. Кореи то с ними ж/д мост наведён даже не вчера, а позавчера..

              ....и судя по всему, мост адаптирован под любую колею.
              Ныробский
            2. Грица (Александр) Сегодня, 13:29
              На границе между КНДР и Россией река, надо строить мост, который "нужен ещё вчера".
              Пару дней назад генконсул Сев. Кореи приезжал во Владивосток. Где встречался с нашим Приморским губернатором и обсуждал вопрос строительства моста через Туманган. Мост там есть, но старый.
              Грица
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Вчера, 16:54
    Идея конечно классная и взаимовыгодная . К ней бы ещё транскорейский газопровод с нашим газом добавить .. НО
    это не первая попытка объединить Транссиб с Транскорейской железной дорогой, но ранее все эти попытки упирались в различные преграды, в первую очередь военно-политического характера.
    Не думаю , что и сейчас все благие намерения реализуются ..
    КВУ-НСвД
  4. LSA57 (Сергей) Вчера, 16:54
    что окупаемость этих вложений может оказаться сверхбыстрой в связи с объёмами грузов, которые можно транспортировать через КНДР и Россию в Европу и обратно.

    а это самое главное
    LSA57
    1. виктор н (Виктор н) Сегодня, 09:21
      Трансиб перегружен уже сейчас.
      виктор н
  5. Topotun (Андрей Николаевич) Вчера, 16:55
    Т.е если что, войска перебрасывать - проблем не будет.....
    Topotun
  6. Сибирский цирюльник (Алексей) Вчера, 16:57
    ..в "радость" американцам laughing
    Вот нисколько не сомневаюсь, что "палки, в колеса",этому проекту, они ставили, ставят, и будут ставить)
    Китай, наверное, тоже не в восторге))
    Сибирский цирюльник
  7. NF68 (Николай.) Вчера, 17:01
    Вот это то и очень не нравится США. И если позднее объёмы перевозимых по ЖД грузов будут заметно возрастать и к этому делу подключатся другие страны Евразии, то тут для США вообще мало приятного.
    NF68
  8. болот Вчера, 17:02
    Ура! Ура!
    Сам удивляюсь,что киргизы таскают автомобили и бэ ушную резину из Южной Кореи,через Китай и нас,железнодорожными контейнерами через Алашанкоу.
    болот
    1. Trek Вчера, 18:41
      Цитата: болот
      Ура! Ура!
      Сам удивляюсь,что киргизы таскают автомобили и бэ ушную резину из Южной Кореи,через Китай и нас,железнодорожными контейнерами через Алашанкоу.

      Вот через вас как раз и не будут больше ..(нечего будет таскать ))) Все пойдет через Россию напрямую ! И охрана будет четкая ..Все к этому идет болот !
      Trek
      1. болот Вчера, 18:46
        Цитата: Trek
        Вот через вас как раз и не будут больше ..(нечего будет таскать ))) Все пойдет через Россию напрямую ! И охрана будет четкая ..Все к этому идет болот !

        Так скорость перевозки через на на много больше,плюс логистика и сухие доки.ЧЕм через БАМ или Трансиб.
        В данный момент даже расписание пассажирских перевозок поменяли в пользу грузовых.
        болот
      2. NF68 (Николай.) Вчера, 20:07
        Цитата: Trek
        Цитата: болот
        Ура! Ура!
        Сам удивляюсь,что киргизы таскают автомобили и бэ ушную резину из Южной Кореи,через Китай и нас,железнодорожными контейнерами через Алашанкоу.

        Вот через вас как раз и не будут больше ..(нечего будет таскать ))) Все пойдет через Россию напрямую ! И охрана будет четкая ..Все к этому идет болот !


        По крайней мере 2 нитки будущего "Щелкового пути" пойдут через Казахстан: сначала по югу, а затем через центральную часть территории Казахстана и через Семипалатинск на Рубцовск и Барнаул.
        NF68
        1. Касым (Даурен) Вчера, 23:22
          Николай, они уже давно работают. Южная (ч\з Хоргос) была недавно построена и уже пару лет работает. Сейчас они (обе ветки) наращивают объемы. Ж\д возможности до 170 млн. тонн грузов в год - власти утверждают, что где-то до 22-25гг. они будут полностью загружены. Прорабатывается вопрос по высокоскоростной ж\д, заканчивается строительство автобана. hi
          Касым
          1. IS-80_RVGK2 (Макар) Сегодня, 11:28
            Цитата: Касым
            Прорабатывается вопрос по высокоскоростной ж\д, заканчивается строительство автобана.

            Я все на это надеюсь, может даже и доживем еще с вами, если капитализм нас не угробит в очередной мировой войне. Эти проекты крайне важны как для Казахстана, так и для России, да и собственно для человечества в целом.
            IS-80_RVGK2
            1. Касым (Даурен) Сегодня, 13:30
              Это все связано с глобальным проектом ЕВРАЗИЯ (от Лисабона до Владивостока, и далее). Может тогда прекратятся войны на континенте... И очевидно, что это не выгодно Штатам, которые останутся на отшибе. hi
              Касым
              1. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:44
                Цитата: Касым
                Это все связано с глобальным проектом ЕВРАЗИЯ (от Лисабона до Владивостока, и далее). Может тогда прекратятся войны на континенте... И очевидно, что это не выгодно Штатам, которые останутся на отшибе. hi


                Судя по тому как на Ближнем Востоке и в Афганистане мутят воду США, то верить в то, что выйны на континенте прекратятся, было бы наивно. США сделают всё от них зависящее чтобы этого мира не было.
                NF68
          2. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:43
            Цитата: Касым
            Николай, они уже давно работают. Южная (ч\з Хоргос) была недавно построена и уже пару лет работает. Сейчас они (обе ветки) наращивают объемы. Ж\д возможности до 170 млн. тонн грузов в год - власти утверждают, что где-то до 22-25гг. они будут полностью загружены. Прорабатывается вопрос по высокоскоростной ж\д, заканчивается строительство автобана. hi


            Так еще необходимо и на территории много чего построить. Хотя если принять в расчет то, какие деньги выделяет на это Китай и как интенсивно идут работы, то по любому выходит, что рано или поздно этот проект будет доведён до ума.
            NF68
            1. Касым (Даурен) Сегодня, 15:02
              Вообще-то все началось с кредитов ... Японии в 90-х. Автором был первый министр транспорта РК Исингарин Н.К.. КНР подключился, когда США с военными учениями перекрыли Малаккский пролив, где проходил 80% экпорта Китая. hi
              Касым
  9. 1536 (Евгений) Вчера, 17:04
    Самое главное ослабить влияние Китая на КНДР, выдавить китайцев хотя бы из железнодорожной отрасли. А для этого все средства и дела хороши. Но, увы, об этом можно лишь мечтать.
    1536
    1. cariperpaint Вчера, 17:45
      Ослабить влияние на северных не имеет каких то причин. Они единственные кто хоть как то контролируют эту страну. Хоть как то на нее влияют.
      cariperpaint
  10. Гардамир Вчера, 17:19
    А если построить мост из Японии в Южную Корею, то уже будет четырёхсторонняя группа.
    Гардамир
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 02:12
      А я про что говорил ! Этот проект закроет строительство моста на Сахалин !
      Uncle Lee
  11. tTшка (Денис) Вчера, 17:31
    Скоро еще и в Японию электричку пустим ))) чу-чу-чу-чух
    tTшка
    1. антивирус Вчера, 17:46
      за колбасой??

      сша китай и япы будут против.
      как наш мост на сахалин и далее в япы ?--актуальность потеряет?

      Иерусалим и Сеул--две точки начачла ТрМВ--лучше от дороги отказаться.
      --много тут про труп тигра в реке и сидеть на берегу , а щас сами лезем в водоворот Истории?
      ВОПРОС 2 -Х КОРЕЙ--ВОПРОС ВЛИЯНИЯ И В КИТАЕ И ЯПОНИИ--КАК В НАЧ 20-ГО ВЕКА. ОПЫТ НИККИ-2 НЕ УЧЛИ???
      антивирус
  12. Игорь В (Игорь Вячеславович) Вчера, 17:48
    А корейские проводницы стильные, подтянутые, в ногу шагают, кроме начальницы. smile
    А вообще, мне всегда не нравились недействующие железные дороги. Настало время их загрузить.
    Игорь В
  13. APASUS (Pavo) Вчера, 17:53
    В Корее японцы железные дороги строили ,так что нам то особенно радоваться нечему.Надо опять изобретать как вагоны будут переходить с одного размера на другой
    APASUS
    1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 17:56
      hi А разве такой способ уже не существует ? У нас в Бресте переобувают поезда уже давно .
      bouncyhunter
      1. болот Вчера, 18:08
        Цитата: bouncyhunter
        А разве такой способ уже не существует ? У нас в Бресте переобувают поезда уже давно .

        Ваша Белшина,до безбразности дешева,для нас,а так Киргизы таскают Б/у Резину из Ю.Кореи.
        болот
        1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 18:19
          А при чём Белшина к поездам ? В Бресте переобувают поезда при переходе с европейской колеи на нашу и наоборот .
          bouncyhunter
          1. болот Вчера, 18:26
            Цитата: bouncyhunter
            А при чём Белшина к поездам ? В Бресте переобувают поезда при переходе с европейской колеи на нашу и наоборот .

            Знаю,у нас то же самое происходит.Подымают на домкратах,а потом колесные пары под платформы заводят.
            А причем тут Белшина,а при том именно ваши настояли на введение пошлин на китайские покрышки,не плохого ведь качества.Вот бедные киргизы,бу резину из Ю Кореи ввозят,жить то как то надо.
            болот
            1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 18:34
              Цитата: болот
              именно ваши настояли на введение пошлин на китайские покрышки,не плохого ведь качества.Вот бедные киргизы,бу резину из Ю Кореи ввозят,жить то как то надо.

              Настояли , и что ? Всяк отстаивает своё производство . Или лучше было разрешить китайцам по головам ходить ? Это ведь никак темы статьи не касается , нет ?
              bouncyhunter
              1. болот Вчера, 18:40
                Цитата: bouncyhunter
                Настояли , и что ? Всяк отстаивает своё производство . Или лучше было разрешить китайцам по головам ходить ? Это ведь никак темы статьи не касается , нет ?

                Батьке шипните,да киргизам кислород перекройте а то у нас нет причин,тормозить б/у резину,а ведь блин уже гора выстраевается где ее пока временно складируем,ведь Россия на стороне Киргизов.
                болот
                1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 18:42
                  Я от Бацьки так же далёк , как и Вы . Так что вопрос точно не по адресу .
                  bouncyhunter
      2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 02:14
        Паша hi У нас это давно обкатано и уже закрывается, т.к. колею уже перешили на стандартную, Российскую
        Uncle Lee
    2. болот Вчера, 18:04
      Там интересные ЖД дороги,под две колеи на шпалах.Как то фото здесь выставлял.
      болот
    3. Piramidon (Степан) Вчера, 18:33
      Цитата: APASUS
      В Корее японцы железные дороги строили ,так что нам то особенно радоваться нечему.Надо опять изобретать как вагоны будут переходить с одного размера на другой

      Пусть старожилы транссиба меня поправят, но, насколько я помню, во времена СССР поезд Москва-Пхеньян как то ходил. Маршрут не знаю, может через Пекин.
      Piramidon
      1. ПалБор (Павел) Вчера, 19:50
        Цитата: Piramidon
        Цитата: APASUS
        В Корее японцы железные дороги строили ,так что нам то особенно радоваться нечему.Надо опять изобретать как вагоны будут переходить с одного размера на другой

        Пусть старожилы транссиба меня поправят, но, насколько я помню, во времена СССР поезд Москва-Пхеньян как то ходил. Маршрут не знаю, может через Пекин.

        И сейчас, вроде, есть. Через Уссурийск и Хасан. На границе один вагон отцепляют от нашего состава и цепляют к корейскому.
        ПалБор
      2. _Сергей_ (Сергей) Вчера, 20:36
        Российская колея несколько шире корейской - 1520 мм и 1435 мм. В 2008г, еще при Якунине был подписан договор о совместной эксплуатации полотна и прошла реконструкция. Полотно на корейской стороне стало двойным (то есть 1520 и внутри 1435). Наверное для того чтоб их вагоны ходили и наши. Была электрофицирована ж.д. Реконструкцию прошла всего на 54 км. До какого то порта. Как то так. Сейчас по новому договору будут проводить реконструкцию дальше и будет общий диспетчерский пункт.
        _Сергей_
  14. Симон (Вячеслав) Вчера, 19:42
    Цитата: Megatron
    А там же колея разная? Не?

    Сделают одну, российскую. Все объединят и поезда пойдут через Россию. Все пути переложат под колею 1520 мм. Все заводы пустят по выпуску рельс. Для нас это выгодно. wink
    Симон
  15. Apollo (Алех) Вчера, 19:48
    Это не принесет стране ощутимых доходов. Все "достижения" растворятся в закромах РЖД.
    Apollo
    1. Piramidon (Степан) Вчера, 20:12
      Цитата: Apollo
      Это не принесет стране ощутимых доходов. Все "достижения" растворятся в закромах РЖД.

      РЖД уже перестало налоги в казну платить? Всёпропало, всё по личным карманам рассовали?
      Piramidon
  16. Nimitz (Андрей) Вчера, 19:51
    Цитата: Megatron
    А там же колея разная? Не?


    С яндекса картинка. Это в Бресте. От немцев слышал, что вагоны с комплектующими для заводов VW, меняют оси (колесные пары) в г. Брест. Может быть также сделают.
    Nimitz
    1. Piramidon (Степан) Вчера, 20:34
      Цитата: Nimitz
      От немцев слышал, что вагоны с комплектующими для заводов VW, меняют оси (колесные пары) в г. Брест. Может быть также сделают.

      Лет 50 уже эта метода действует. Отработана до мелочей.
      Piramidon
  17. Korsar4 (Сергей ) Вчера, 20:07
    Так есть техническая информация о решении вопроса с колеей? Хотя, глобально, это лишь детали.
    Korsar4
  18. rocket757 (Виктор) Вчера, 21:45
    Разговоры, разговоры, тянуться! .... потом ещё про тянутся!
    Как только, так сразу в ладоши хлопать начнём!
    rocket757
  19. трассер (Вьюга) Сегодня, 04:28
    А вот это уже серьезно...
    трассер
  20. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 04:31
    И только бы США не помешали. Ещё газопровод! Постройка АЭС в КНДР. Короче, там конца нет всяким проектам... Но выгодно ли Китаю такое усиление Кореи? Они и на Вьетнам смотрят косо. wassat
    Горный стрелок
Картина дня