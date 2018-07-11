Транспортный прорыв. Москва, Сеул и Пхеньян в шаге от объединения железнодорожных сетей

В средствах массовой информации Южной Кореи опубликованы материалы, в которых говорится о создании трёхсторонней группы по изучении вопросов транспортировки грузов из Восточной Азии в Европу. Речь идёт о группе, которая планирует обсудить возможность использования Транскорейской железной дороги, которая позволит доставлять грузы из портов Республики Корея через территорию КНДР в Россию, а далее – в Европу.Первый этап консультаций по этому вопросу должен состояться 13 июля в северокорейском Раджине, куда прибудет официальная делегация из Южной Кореи. Возглавит эту делегацию глава комитета по так называемому северному экономическому сотрудничеству РК Сон Ён Гиль.Официальный Сеул высказывает заинтересованность в использовании железной дороги, которая позволила бы транспортировать грузы через территорию КНДР. Сам маршрут представляет собой соединение южнокорейской ветки с северокорейским портом Раджин, имеющим особый статус, и далее с российским Хасаном.Здесь нужно отметить, что в прошлом месяце президенты России и Южной Кореи поставили свои подписи под важнейшим меморандумом об объединении Транскорейской железной дороги с Транссибирской магистралью. Итоговая стоимость проекта составляет около 3,5 млрд долларов, при этом в Сеуле уверены, что окупаемость этих вложений может оказаться сверхбыстрой в связи с объёмами грузов, которые можно транспортировать через КНДР и Россию в Европу и обратно.Напомним, что это не первая попытка объединить Транссиб с Транскорейской железной дорогой, но ранее все эти попытки упирались в различные преграды, в первую очередь военно-политического характера.