Миссия Трампа: отчитаться Путину о развале НАТО
Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал свою удивительную… предсказуемость! Как и предполагали многие эксперты, он старается использовать начавшийся саммит НАТО для продвижения американских экономических интересов.
Сразу же по прибытии в Брюссель, во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер принялся жаловаться ему на Германию, вероятно, надеясь заручиться его поддержкой в вопросе противодействия «Северному потоку-2».
«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России, — горько жаловался Трамп своему собеседнику. — Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией».
Однако всем, и в первую очередь визави Трампа очевидно, что Вашингтон заботит не столько «превращение Германии в заложника России», сколько потенциальные потери американских торговцев энергоносителями на европейском рынке, с которого они намеревались полностью вытеснить российских поставщиков.
Не в меньшей степени американцев тревожит и то обстоятельство, что реализация проекта «Северный поток-2», значительно повышает влияние Берлина на энергетическом рынке континента, что, в свою очередь, укрепляет не только экономические но и геополитические позиции Германии. Что особенно тревожит США, которые в последнее время чуть ли не официально рассматривают ФРГ скорее как соперника и конкурента, нежели как союзника.
Так что нет ничего удивительного, что Трамп прежде всего постарался заручиться в предстоящем на саммите поединке с Берлином поддержкой руководства НАТО. Правда, совершенно в этом не преуспев. Поскольку Йенс Столтенберг, подобно незабвенному товарищу Джабраилу из «Кавказской пленницы», посоветовал Трампу не путать свою личную шерсть с государственной. Он указал, что вопрос «Северного потока-2» находится вне формата Североатлантического альянса, и в этот конфликт он не полезет.
«Среди союзников есть разногласия по «Северному потоку-2», это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».
Более того, генсек НАТО дал понять, что и манипуляции американского лидера относительно «заложников» и «российской угрозы» его не слишком впечатлили.
«Мы не видим никакой неминуемой угрозы в отношении какого-либо члена альянса, но видим все более уверенную в себе РФ, которая использовала силу против своих соседей», — заявил он, давая понять, что предпочитает предметный разговор пропагандистской трескотне.
Можно не сомневаться, что это указание прямо адресовано американскому лидеру, который в последнее время постоянно убеждает европейцев, что только США спасет их от неизбежной российской агрессии, и за это надо платить.
То есть генсек НАТО намекнул, что не только не станет от имени альянса поддерживать претензии США к Германии, но и готов оппонировать американской делегации в случае, если они попытаются навязать форуму повестку построенную на очевидных и всех утомивших передергиваниях.
Нам при этом необходимо учитывать, что это говорит не об изменении отношения альянса к нашей стране, а о растущем раздражении к американскому лидеру, который всех «достал» своей наглостью и тупым эгоцентризмом. И Столтенберг «приложил» его на «российском вопросе» не из симпатий к нашей стране, а потому, что тут его легче всего поймать на вранье и противоречиях.
В частности, на том, что американский президент стращает своих союзников «российской угрозой» и требует прекращения экономических контактов с Москвой как раз накануне того, как сам едет в Хельсинки заключать «сепаратный мир» с Путиным и договариваться с ним о взаимовыгодном сотрудничестве.
И это, надо признать, является очень скверным знаком для США. Генсеки НАТО являлись всегда фигурами в большей степени номинальными и выступали в роли проводников американской политики. И даже о словесном несогласии с «американским папой» не могло быть и речи.
Нужно также отметить, что Дональд Трамп из всех возможных вариантов поведения на саммите выбрал самый неудачный.
Вне всякого сомнения, на встрече с Владимиром Путиным ему необходимо выступить не просто в роли президента США, но и как лидеру единого западного мира, пользующегося всесторонней и абсолютной поддержкой Североатлантического альянса.
В свете этого было бы разумным на нынешнем саммите избегать острых углов и не актуализировать многочисленные внутренние противоречия, а концентрироваться на действительно объединяющих вопросах, демонстрируя единство и солидарность блока.
Однако Трамп, как мы видим, поступает наоборот. Причем даже если ему удастся «продавить немцев» и тех, кто их поддерживает, эта победа станет пирровой, поскольку ни о каком согласии или даже его имитации речи не будет.
Во всяком случае, в западном медиапространстве уже стали появляться ехидные комментарии вроде «После Брюсселя Трамп едет в Хельсинки отчитаться Путину о развале НАТО».
Сразу же по прибытии в Брюссель, во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер принялся жаловаться ему на Германию, вероятно, надеясь заручиться его поддержкой в вопросе противодействия «Северному потоку-2».
«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России, — горько жаловался Трамп своему собеседнику. — Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией».
Однако всем, и в первую очередь визави Трампа очевидно, что Вашингтон заботит не столько «превращение Германии в заложника России», сколько потенциальные потери американских торговцев энергоносителями на европейском рынке, с которого они намеревались полностью вытеснить российских поставщиков.
Не в меньшей степени американцев тревожит и то обстоятельство, что реализация проекта «Северный поток-2», значительно повышает влияние Берлина на энергетическом рынке континента, что, в свою очередь, укрепляет не только экономические но и геополитические позиции Германии. Что особенно тревожит США, которые в последнее время чуть ли не официально рассматривают ФРГ скорее как соперника и конкурента, нежели как союзника.
Так что нет ничего удивительного, что Трамп прежде всего постарался заручиться в предстоящем на саммите поединке с Берлином поддержкой руководства НАТО. Правда, совершенно в этом не преуспев. Поскольку Йенс Столтенберг, подобно незабвенному товарищу Джабраилу из «Кавказской пленницы», посоветовал Трампу не путать свою личную шерсть с государственной. Он указал, что вопрос «Северного потока-2» находится вне формата Североатлантического альянса, и в этот конфликт он не полезет.
«Среди союзников есть разногласия по «Северному потоку-2», это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».
Более того, генсек НАТО дал понять, что и манипуляции американского лидера относительно «заложников» и «российской угрозы» его не слишком впечатлили.
«Мы не видим никакой неминуемой угрозы в отношении какого-либо члена альянса, но видим все более уверенную в себе РФ, которая использовала силу против своих соседей», — заявил он, давая понять, что предпочитает предметный разговор пропагандистской трескотне.
Можно не сомневаться, что это указание прямо адресовано американскому лидеру, который в последнее время постоянно убеждает европейцев, что только США спасет их от неизбежной российской агрессии, и за это надо платить.
То есть генсек НАТО намекнул, что не только не станет от имени альянса поддерживать претензии США к Германии, но и готов оппонировать американской делегации в случае, если они попытаются навязать форуму повестку построенную на очевидных и всех утомивших передергиваниях.
Нам при этом необходимо учитывать, что это говорит не об изменении отношения альянса к нашей стране, а о растущем раздражении к американскому лидеру, который всех «достал» своей наглостью и тупым эгоцентризмом. И Столтенберг «приложил» его на «российском вопросе» не из симпатий к нашей стране, а потому, что тут его легче всего поймать на вранье и противоречиях.
В частности, на том, что американский президент стращает своих союзников «российской угрозой» и требует прекращения экономических контактов с Москвой как раз накануне того, как сам едет в Хельсинки заключать «сепаратный мир» с Путиным и договариваться с ним о взаимовыгодном сотрудничестве.
И это, надо признать, является очень скверным знаком для США. Генсеки НАТО являлись всегда фигурами в большей степени номинальными и выступали в роли проводников американской политики. И даже о словесном несогласии с «американским папой» не могло быть и речи.
Нужно также отметить, что Дональд Трамп из всех возможных вариантов поведения на саммите выбрал самый неудачный.
Вне всякого сомнения, на встрече с Владимиром Путиным ему необходимо выступить не просто в роли президента США, но и как лидеру единого западного мира, пользующегося всесторонней и абсолютной поддержкой Североатлантического альянса.
В свете этого было бы разумным на нынешнем саммите избегать острых углов и не актуализировать многочисленные внутренние противоречия, а концентрироваться на действительно объединяющих вопросах, демонстрируя единство и солидарность блока.
Однако Трамп, как мы видим, поступает наоборот. Причем даже если ему удастся «продавить немцев» и тех, кто их поддерживает, эта победа станет пирровой, поскольку ни о каком согласии или даже его имитации речи не будет.
Во всяком случае, в западном медиапространстве уже стали появляться ехидные комментарии вроде «После Брюсселя Трамп едет в Хельсинки отчитаться Путину о развале НАТО».
Автор: Борис Джерелиевский
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