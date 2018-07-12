17:51 12 июля

Миссия Трампа: отчитаться Путину о развале НАТО

Президент США Дональд Трамп в очередной раз продемонстрировал свою удивительную… предсказуемость! Как и предполагали многие эксперты, он старается использовать начавшийся саммит НАТО для продвижения американских экономических интересов.



Сразу же по прибытии в Брюссель, во время рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер принялся жаловаться ему на Германию, вероятно, надеясь заручиться его поддержкой в вопросе противодействия «Северному потоку-2».


«Германия платит миллиарды долларов в год России, а мы защищаем эту страну от России. Они строят газопровод, цель которого — платить миллиарды долларов в казну России, — горько жаловался Трамп своему собеседнику. — Германии не должно было быть разрешено это. Германия полностью контролируется Россией».

Однако всем, и в первую очередь визави Трампа очевидно, что Вашингтон заботит не столько «превращение Германии в заложника России», сколько потенциальные потери американских торговцев энергоносителями на европейском рынке, с которого они намеревались полностью вытеснить российских поставщиков.

Не в меньшей степени американцев тревожит и то обстоятельство, что реализация проекта «Северный поток-2», значительно повышает влияние Берлина на энергетическом рынке континента, что, в свою очередь, укрепляет не только экономические но и геополитические позиции Германии. Что особенно тревожит США, которые в последнее время чуть ли не официально рассматривают ФРГ скорее как соперника и конкурента, нежели как союзника.



Так что нет ничего удивительного, что Трамп прежде всего постарался заручиться в предстоящем на саммите поединке с Берлином поддержкой руководства НАТО. Правда, совершенно в этом не преуспев. Поскольку Йенс Столтенберг, подобно незабвенному товарищу Джабраилу из «Кавказской пленницы», посоветовал Трампу не путать свою личную шерсть с государственной. Он указал, что вопрос «Северного потока-2» находится вне формата Североатлантического альянса, и в этот конфликт он не полезет.

Миссия Трампа: отчитаться Путину о развале НАТО


«Среди союзников есть разногласия по «Северному потоку-2», это хорошо известно. Но это не НАТО решать, это национальное решение», — цитирует Столтенберга РИА «Новости».

Более того, генсек НАТО дал понять, что и манипуляции американского лидера относительно «заложников» и «российской угрозы» его не слишком впечатлили.

«Мы не видим никакой неминуемой угрозы в отношении какого-либо члена альянса, но видим все более уверенную в себе РФ, которая использовала силу против своих соседей», — заявил он, давая понять, что предпочитает предметный разговор пропагандистской трескотне.

Можно не сомневаться, что это указание прямо адресовано американскому лидеру, который в последнее время постоянно убеждает европейцев, что только США спасет их от неизбежной российской агрессии, и за это надо платить.

То есть генсек НАТО намекнул, что не только не станет от имени альянса поддерживать претензии США к Германии, но и готов оппонировать американской делегации в случае, если они попытаются навязать форуму повестку построенную на очевидных и всех утомивших передергиваниях.



Нам при этом необходимо учитывать, что это говорит не об изменении отношения альянса к нашей стране, а о растущем раздражении к американскому лидеру, который всех «достал» своей наглостью и тупым эгоцентризмом. И Столтенберг «приложил» его на «российском вопросе» не из симпатий к нашей стране, а потому, что тут его легче всего поймать на вранье и противоречиях.

В частности, на том, что американский президент стращает своих союзников «российской угрозой» и требует прекращения экономических контактов с Москвой как раз накануне того, как сам едет в Хельсинки заключать «сепаратный мир» с Путиным и договариваться с ним о взаимовыгодном сотрудничестве.

И это, надо признать, является очень скверным знаком для США. Генсеки НАТО являлись всегда фигурами в большей степени номинальными и выступали в роли проводников американской политики. И даже о словесном несогласии с «американским папой» не могло быть и речи.

Нужно также отметить, что Дональд Трамп из всех возможных вариантов поведения на саммите выбрал самый неудачный.

Вне всякого сомнения, на встрече с Владимиром Путиным ему необходимо выступить не просто в роли президента США, но и как лидеру единого западного мира, пользующегося всесторонней и абсолютной поддержкой Североатлантического альянса.

В свете этого было бы разумным на нынешнем саммите избегать острых углов и не актуализировать многочисленные внутренние противоречия, а концентрироваться на действительно объединяющих вопросах, демонстрируя единство и солидарность блока.

Однако Трамп, как мы видим, поступает наоборот. Причем даже если ему удастся «продавить немцев» и тех, кто их поддерживает, эта победа станет пирровой, поскольку ни о каком согласии или даже его имитации речи не будет.



Во всяком случае, в западном медиапространстве уже стали появляться ехидные комментарии вроде «После Брюсселя Трамп едет в Хельсинки отчитаться Путину о развале НАТО».
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 23

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:34
    Трамп едет в Хельсинки отчитаться Путину о развале НАТО».
    Пусть подаст рапорт в трех экземплярах ! drinks drinks drinks
    Uncle Lee
    1. лысова (владимир) Сегодня, 05:59
      И куда нибудь засунут себе,свои энергоносители. Нечего им делать в Европе.
      лысова
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:04
        Это бизнес. А там нет братишек !
        Uncle Lee
        1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 10:06
          Цитата: Uncle Lee
          Это бизнес. А там нет братишек !

          Только мы продаем газ Врагам, а он не может продать Партнерам..Вот и кто тут прав? Мы, которые экономим денег для наших Врагов или США ? Запад на сэкономленные деньги будет расширять НАТО.
          Семен1972
          1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:52
            По большому счету распродавать национальное достояние - это преступление перед народом и нашими потомками. Но ! Имеем, то, что имеем. К сожалению.
            Uncle Lee
            1. dsk (Сергей) Сегодня, 12:44
              Цитата: Uncle Lee
              По большому счету

              Миссия Трампа: отчитаться Путину о развале НАТО

              "Мечты, мечты - какая сладость...
              мечты ушли - осталась гадость..."
              dsk
      2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 13:45
        Цитата: лысова
        И куда нибудь засунут себе,свои энергоносители. Нечего им делать в Европе.

        Скорее всего рынком поделиться придётся, но не за счёт остановки Северного потока-2, а за счёт фиксированного объёма поставок газа, ниже запланированной мощности, дабы оставить нишу для дорогого американского СПГ, который смешиваясь с дешёвым российским будет выравнивать общую цену к среднему показателю стоимости газа на европейском рынке. Наверное это решение устроит всех. Только вот вопрос в том, чем США готовы поступиться за то, что бы Россия согласилась урезать объёмы поставок? Предложение должно быть интересным, поскольку эти "потерянные" объёмы Россия и так сможет компенсировать с вводом в эксплуатацию "Силы Сибири".
        Ныробский
        1. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:31
          Цитата: Ныробский
          Скорее всего рынком поделиться придётся, но не за счёт остановки Северного потока-2

          А как же быть с сокращение доходов от нефтегазовых долларов? Может всей стране тогда продавать ресурсы нашим врагам? И ничего больше не делать?
          Семен1972
          1. dsk (Сергей) Сегодня, 17:02
            Цитата: Семен1972
            ничего больше не делать?

            "На брифинге генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что стартует процесс вступления в НАТО Македонии. Таким образом, Балканы за исключением Сербии и частично населенной сербами Боснии полностью переходят на орбиту Евроатлантики.
            Главы государств и правительств Грузии, Армении и Азербайджана приняли участие в саммите НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг пообещал Грузии членство в блоке. ... де-факто процесс интеграции Грузии в НАТО идет полным ходом. Пока российская база стоит в Гюмри, в Москве продают «Боржоми», через реку Астара воздвигают мост, связывающий Россию с Ираном через Азербайджан, а Баку и Ереван «сидят» на российском вооружении, говорить потере Закавказья преждевременно. Но не замечать постепенную атлантизацию Закавказья, где-то больше, где-то меньше – это, как говорил Талейран, «не преступление, это ошибка».... (ТВ Царьград, 16:32, 12/07/18 "Россия теряет Закавказье".)
            dsk
    2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 13:38
      Когда "застукают" - будет плохо...
      SETTGF
  2. lis-ik (Сергей) Сегодня, 06:38
    Как бы там не было, Трамп является истинным патриотом своей страны и прилагает максимум усилий для её финансового благополучия, именно для страны, в отличии от "наших" нехватчиков, которые никак не нажрутся и тянут всё по своим карманам. Пускай и действует он иногда и неуклюже, но своего добьётся, никуда они не денутся.
    lis-ik
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:23
      Цитата: lis-ik
      Трамп является истинным патриотом своей страны

      Уточню - страны паразита, живущего за счёт всего остального Мира.
      Boris55
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:00
        Цитата: Boris55
        Цитата: lis-ik
        Трамп является истинным патриотом своей страны

        Уточню - страны паразита, живущего за счёт всего остального Мира.

        Согласен. И его сегодняшняя политика показывает, что у США заканчивается период времени, когда можно было просто печатать "фантики" и менять их на реальные ценности. Спрос на "фантики" упал, а это и привело к необходимости менять политику.
        Кубик123
      2. Семен1972 (Семен) Сегодня, 15:37
        Цитата: Boris55
        Уточню - страны паразита, живущего за счёт всего остального Мира

        Их паразитические компьютеры, самолеты, телефоны, лекарства и тд лучше наших трудоскрепных. Наша экономика, исходя из Вашей логики значительно лучше США? Наши товары лучше, производительность труда выше, ученые умнее, правители- правильней. Но мы не паразитируем, поэтому мы имеем зп 500 баксов, против 3000 их
        Семен1972
  3. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:12
    Все его действия хорошо укладываются в его курс "прежде всего США", и продавливание увеличения трат стран нато на эту самую нато теперь до 4% ввп вполне адекватное требование и выглядит точно также как торговая война с китаем в борьбе за экономику США.
    Nix1986
    1. lis-ik (Сергей) Сегодня, 07:20
      Цитата: Nix1986
      Все его действия хорошо укладываются в его курс "прежде всего США", и продавливание увеличения трат стран нато на эту самую нато теперь до 4% ввп вполне адекватное требование и выглядит точно также как торговая война с китаем в борьбе за экономику США.

      Так вполне себе логичные действия, просто убирает халявщиков, в своё время если бы СССР не тащил бы на себе весь "Варшавский договор" Бог его знает, как повернулась бы история. А то получается с западной европой,как в известной пословице "Хотят и рыбку съесть и ............. сесть".
      lis-ik
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:32
    «После Брюсселя Трамп едет в Хельсинки отчитаться Путину о развале НАТО».
    ....Да уж вряд ли это произойдет...История повторяется.Если кто помнит, строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.Тогда США объявили санкции в отношении поставок труб, оборудования в СССР, но Западная Европа американцев тогда не поддержала и НАТО не развалилось.В то время тож писали, мол "если завтра война, если враг нападет"..."Тому отключим газ"...Навязывание поставок сжиженного газа в Западную Европу идет давно.США проводят для этого различные действия.Тот же майдан на Украине, вложили 5 лярдов для чего, что бы газ идущий из России, через Украину стал дороже.Не прокатило, Ливия, Сирия для чего были развязаны конфликты в этих странах, так же с подобной целью..Но оказалось "есть методы против Кости Сапрыкина"...И Трамп едет в Хельсинки обсудить газовый вопрос..
    parusnik
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:16
    о растущем раздражении к американскому лидеру, который всех «достал» своей наглостью и тупым эгоцентризмом
    Ну если даже генсек НАТО пытается противоречить Трампу, то дела действительно обстоят совсем не радужно даже с учетом принятия заявлении в поддержке Лондону, противодействии России и т.д.
    rotmistr60
  6. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 09:35
    -Может быть Трамп предложит Путину (России) вступить в НАТО... -надо России срочно где-то 2 млрд долларов искать... -или американские "российские" ценные бумаги в ход пойдут...
    gorenina91
  7. iouris (iouris) Сегодня, 10:16
    На самом деле результат будет такой: производство и продажи передовых систем вооружения в США вырастут в разы. Европейские "партнёры" будут милитаризованы "по самое не могу" и эта махина куда-то обязана двинуться, иначе - экономическая катастрофа. Вам обЯснить, куда она двинется? Пример - Грузия перед "080808" - военные расходы до 30% ВВП. Если к тому же Германия остановит "СП", это - война.
    iouris
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:20
      Цитата: iouris
      Если к тому же Германия остановит "СП", это - война.

      кого с кем?! request
      Стирбьорн
  8. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 12:05
    Попросите Трампа лучше Путину про пенсионную реформу нашу рассказать, а то коварный премьер наш втихаря проворачивает её, а президент и не в курсе sad
    Zadayvoprosy
  9. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:18
    Сепаратный мир похоже будет следующим - Трамп пропихивает свой газ вместо российского за счет увеличения воинского контингента янки в Европе и поставок вооружения, мотивируя это защитой от российской агрессии. Ибо у Европа на армии экономит, а США - нет. Что же тогда получит Путин, взамен потери рынка?! Ну кинут кость в виде южной Сирии, больше США ничего уступать не собирается, как бы тут не мечтали. Других вариантов я не вижу, признание Крыма, или там уход США из Европы, развал НАТО, бред полный, извините
    Стирбьорн
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