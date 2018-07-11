Мы не участвуем в контактном зоопарке. Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ

Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи. Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи.

Да хоть почтовым голубем - такое оповещение не имеет юридической силы! (...) Это издевательство над нашей страной уже надоело, мы больше не будем участвовать в этом контактном зоопарке.