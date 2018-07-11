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Мы не участвуем в контактном зоопарке. Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ
Сегодня заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегация российских депутатов покинула в знак протеста. Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает, что из зала заседаний он и его коллеги ушли в связи с рассмотрением Парламентской ассамблеей двух откровенно антироссийских резолюций. Резолюции касаются вопросов Крыма и Севастополя, которые не дают покоя парламентариям из целого ряда стран-«партнёров».
ТАСС приводит заявление Петр Толстого:
Нужно отметить, что проект резолюции разработали украинские представители, которые всеми силами пытаются протолкнуть на голосование этот «документ». В проекте укрорезолюции содержится аж 17 требований к России, в числе которых «необходимость соблюдения прав человека в Крыму». Такое требование выдвигается представители страны, в которой действуют сайты, проповедующие откровенный экстремизм, где убивают политиков и журналистов, избивают людей за то, что те хотят говорить на русском языке. Может быть, украинской делегации в ПАСЕ нужно было подарить зеркало?..
Другой проект резолюции представлен шведскими друзьями Украины. В этом проекте объявлено, что нарушения прав человека осуществляются «по всей России».
Напомним, что ранее в Совете Европы потребовали от РФ возобновить выплаты взносов. Российская делегация заявила, что этого не будет до тех пор, пока не восстановлены в правах представители РФ в международной организации.
Пётр Толстой в Фейсбуке пишет, что председателя ПА ОБСЕ "партнёры" пытались уведомить через СМС по факту внесения и принятия резолюции. Толстой:
ТАСС приводит заявление Петр Толстого:
Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи. Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи.
Нужно отметить, что проект резолюции разработали украинские представители, которые всеми силами пытаются протолкнуть на голосование этот «документ». В проекте укрорезолюции содержится аж 17 требований к России, в числе которых «необходимость соблюдения прав человека в Крыму». Такое требование выдвигается представители страны, в которой действуют сайты, проповедующие откровенный экстремизм, где убивают политиков и журналистов, избивают людей за то, что те хотят говорить на русском языке. Может быть, украинской делегации в ПАСЕ нужно было подарить зеркало?..
Другой проект резолюции представлен шведскими друзьями Украины. В этом проекте объявлено, что нарушения прав человека осуществляются «по всей России».
Напомним, что ранее в Совете Европы потребовали от РФ возобновить выплаты взносов. Российская делегация заявила, что этого не будет до тех пор, пока не восстановлены в правах представители РФ в международной организации.
Пётр Толстой в Фейсбуке пишет, что председателя ПА ОБСЕ "партнёры" пытались уведомить через СМС по факту внесения и принятия резолюции. Толстой:
Да хоть почтовым голубем - такое оповещение не имеет юридической силы! (...) Это издевательство над нашей страной уже надоело, мы больше не будем участвовать в этом контактном зоопарке.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/tolstoy.petr
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