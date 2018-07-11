17:55 12 июля
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Мы не участвуем в контактном зоопарке. Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ

Сегодня заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегация российских депутатов покинула в знак протеста. Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает, что из зала заседаний он и его коллеги ушли в связи с рассмотрением Парламентской ассамблеей двух откровенно антироссийских резолюций. Резолюции касаются вопросов Крыма и Севастополя, которые не дают покоя парламентариям из целого ряда стран-«партнёров».

Мы не участвуем в контактном зоопарке. Делегация РФ покинула заседание ПА ОБСЕ


ТАСС приводит заявление Петр Толстого:
Российская делегация против рассмотрения этой резолюции и следующей, касающейся российского Крыма и русского города Севастополя. Мы считаем, что в данном случае нарушен регламент нашей ассамблеи. Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны, является нарушением регламента нашей ассамблеи.



Нужно отметить, что проект резолюции разработали украинские представители, которые всеми силами пытаются протолкнуть на голосование этот «документ». В проекте укрорезолюции содержится аж 17 требований к России, в числе которых «необходимость соблюдения прав человека в Крыму». Такое требование выдвигается представители страны, в которой действуют сайты, проповедующие откровенный экстремизм, где убивают политиков и журналистов, избивают людей за то, что те хотят говорить на русском языке. Может быть, украинской делегации в ПАСЕ нужно было подарить зеркало?..

Другой проект резолюции представлен шведскими друзьями Украины. В этом проекте объявлено, что нарушения прав человека осуществляются «по всей России».

Напомним, что ранее в Совете Европы потребовали от РФ возобновить выплаты взносов. Российская делегация заявила, что этого не будет до тех пор, пока не восстановлены в правах представители РФ в международной организации.

Пётр Толстой в Фейсбуке пишет, что председателя ПА ОБСЕ "партнёры" пытались уведомить через СМС по факту внесения и принятия резолюции. Толстой:
Да хоть почтовым голубем - такое оповещение не имеет юридической силы! (...) Это издевательство над нашей страной уже надоело, мы больше не будем участвовать в этом контактном зоопарке.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/tolstoy.petr
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Комментарии 100

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  1. Горный стрелок (Евгений) Вчера, 17:14
    Ну и ... Давно пора.Зачем кормить эту банду?
    Горный стрелок
    1. MPN (Павел) Вчера, 17:18
      Отсутствие депутатов, которые подписывали эти резолюции и выдвигали голословные обвинения против моей страны,
      Так им из Америки далеко лететь и не обязательно, нам бы тоже по телефону это решать, но командировочьные хрен бросишь...
      MPN
      1. Logall (Александр) Вчера, 17:33
        Есть же площадка для решения всех международных отношений - ООН... Им мало одной прогнившей организации, нужно больше... чтобы чиновников плодить! hi
        Цитата: MPN
        командировочьные хрен бросишь...
        Вот!
        Logall
        1. MPN (Павел) Вчера, 17:36
          Да Александр и это не поборешь, попробуй того же Петра Толстого от поездки отговорить.... laughing
          MPN
          1. Logall (Александр) Вчера, 17:42
            Цитата: MPN
            попробуй того же Петра Толстого от поездки отговорить....

            На халяву люксом полетать? Никогда!
            Кстати, о футболе: на 1/8 президент Хорватии летала эконом классом, а потом и на трибуне со всеми сидела... Оплатила всё сама, поскольку это был частный визит. Только на 1/4 её Медведев в ВИП ложе затащил... (Это так, к слову о командировочных)
            Logall
            1. MPN (Павел) Вчера, 17:46
              Цитата: Logall
              президент Хорватии летала эконом классом,

              Читал и фото видел..., только вот хорватам победы не желаю... Да и кстати не французам и не англичанам не желаю.. По мне так се должны проиграть... laughing Но игра хорватов должна интересной быть, там две футбольные религии сойдутся...
              MPN
              1. bk316 (Владимир) Вчера, 18:11
                По мне так се должны проиграть... laughing

                К сожалению так не бывает.
                Так что я буду болеть ПРОТИВ Англии
                bk316
                1. MPN (Павел) Вчера, 18:15
                  Цитата: bk316
                  К сожалению так не бывает.
                  Так что я буду болеть ПРОТИВ Англии

                  drinks hi
                  MPN
            2. kuznec (Михаил) Вчера, 18:36
              Прям в "Ложе", не в "Ложу"? Красавец, однако. Всех имееет, судя по Вашим словам - и россиян, и иностранцев))
              kuznec
              1. ПалБор (Павел) Вчера, 19:40
                Цитата: kuznec
                Прям в "Ложе", не в "Ложу"? Красавец, однако. Всех имееет, судя по Вашим словам - и россиян, и иностранцев))

                То-то он на инаугурации Эрдогана в тёмных очках был. Говорят жена у него боевая.
                ПалБор
            3. BazarbaiKZ Bazarov (BazarbaiKZ Bazarov) Сегодня, 10:56
              Тоже мне пример, я вот знать не знаю что за президент в Хорватии, тем не менее Макрон сидел за стеклом и никого это не напрягает.
              BazarbaiKZ Bazarov
    2. Случайный (Сергей) Вчера, 17:25
      Цитата: Горный стрелок
      Давно пора.Зачем кормить эту банду?

      На словах они все горазды....."зачем,кормить","хватит над нами издеваться".и.т.д. wassat
      А как "замаячила" перспектива "пожить" в Берлине за "государев" счёт...так аж бегом...распихивая локтями wassat
      Ну хоть какая-то гордость есть у этих чинуш recourse
      Случайный
      1. Trek Вчера, 17:33
        Может хватит уже России терпеть эти унижения и наконец стукнуть кулаком и выйти из этой русофобской "организации" ..Почему мы там так упорно сидим , когда нас помоями обливают постоянно ? Сейчас ушли типо , а завтра вернуться ..Назовите фамилии этих "представителей" и чем они там занимаются вообще !!!! laughing Есть смутное подозрение , на этот счет....
        Trek
      2. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 17:40
        Цитата: Случайный
        Цитата: Горный стрелок
        Давно пора.Зачем кормить эту банду?

        На словах они все горазды....."зачем,кормить","хватит над нами издеваться".и.т.д. wassat
        А как "замаячила" перспектива "пожить" в Берлине за "государев" счёт...так аж бегом...распихивая локтями wassat
        Ну хоть какая-то гордость есть у этих чинуш recourse

        Мысль пришла случайно? Кого из них удивишь, или порадуешь Европой? У каждого из наших парламентария там дом и не один, в банках счет, равный болгарскому бюджету.
        СССР-1
        1. Случайный (Сергей) Вчера, 17:52
          Цитата: СССР-1
          Мысль пришла случайно?

          Почему же случайно? belay Просто очередная констатация фактов soldier
          Случайный
    3. предки с Дона (Джедай) Вчера, 17:36
      Пенсионный возраст еще можно лет 100 не повышать, если выйти из всех этих ПАСЕ и ОБСЕ и ничего там не платить, в том числе сократить заграничные командировки всяким болтунам Толстым, заодно заставив их работать в народном хозяйстве.
      предки с Дона
    4. сибиралт (Олег) Вчера, 18:42
      Загранкомандировочка то состоялась, командировочные получены. Результат нулевой. Одни затраты. Подумаешь, за бугром ожидаемо обплевали, зато заработали.winked
      сибиралт
      1. Curious (Victor) Вчера, 22:17
        Про народное хозяйство - это Вы сильно ввернули. Или Вы приусадебные участки имели ввиду?
        Curious
    5. андрсон (андерсон ..) Вчера, 18:53
      Там наши партнёры , да и положение президента РФ обязывает кормить эту организацию и делегацию от РФ.
      андрсон
      1. BazarbaiKZ Bazarov (BazarbaiKZ Bazarov) Сегодня, 10:58
        Модное слово "партнерство" лучше всего расшифровывается применительно к сексу: партнеры делают вид, что равноправны, но при этом один тр@хает другого
        BazarbaiKZ Bazarov
    6. красноярск Вчера, 20:58
      Цитата: Горный стрелок
      Ну и ... Давно пора.Зачем кормить эту банду?

      Наконец-то здравый смысл возобладал над страстным желанием Толстого со товарищами иметь загран командировки на постоянной основе. Они давно должны были это сделать. Но, помяните мое слово, они скоро туда вернуться. Даже в ущерб авторитету России. Как же без загран командировок-то?!
      красноярск
    7. Умник (Вася) Сегодня, 06:35
      Пенсионный возраст подняли, ндску подняли акцицы на бенз подняли, пошлины подняли . Чем не нарушения права людей?
      Умник
      1. BazarbaiKZ Bazarov (BazarbaiKZ Bazarov) Сегодня, 10:59
        Это когда возраст подняли? Вы из будущего что ли?
        BazarbaiKZ Bazarov
  2. Александр War (Александр) Вчера, 17:21
    Сегодня заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ делегация российских депутатов покинула в знак протеста. Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает, что из зала заседаний он и его коллеги ушли в связи с рассмотрением Парламентской ассамблеей двух откровенно антироссийских резолюций. Резолюции касаются вопросов Крыма и Севастополя, которые не дают покоя парламентариям из целого ряда стран-«партнёров».Там ушли а у себя в Гос Думе стоя встречали сенаторов сша
    Александр War
    1. Jovanni (Evgenevgen) Вчера, 17:30
      Цитата: Александр War
      Там ушли а у себя в Гос Думе стоя встречали сенаторов сша

      Дык это... Хорошо ещё что просто стоя, а не стоя на коленях. Слуги народа, тудыть их в качель...
      Jovanni
      1. красноярск Вчера, 21:05
        Цитата: Jovanni

        Дык это... Хорошо ещё что просто стоя, а не стоя на коленях. Слуги народа, тудыть их в качель...

        Когда смотрел на это.., даже не знаю каким словом назвать эти аплодисменты, было такое ощущение, будто меня мордой в дерьмо окунули. Они не себя, они нас унизили!!! Всех кто рукоплескал гнать в шею и недопускать до гослужбы до самой смерти!
        красноярск
        1. Tatanka Yotanka (стас) Вчера, 21:17
          Цитата: красноярск
          даже не знаю каким словом назвать эти аплодисменты

          поприветствовали хозяев которые санкции привезли, fellow там тока Поклонская адекватно поступила
          Tatanka Yotanka
          1. фигвам (Сергей) Вчера, 23:19
            Да уж, у одной Поклонской чувство гордости осталось, остальные как стадо кнопконажимателей.
            фигвам
          2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 01:09
            И все же есть у Няши что то положительное, кроме красоты! Еще бы булкохрустные бредни убрать из ее головки и получится не девушка, а богиня.
            zoolu350
    2. Trek Вчера, 17:37
      Цитата: Александр War
      Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает,

      Родственник что ли ..Или фамилию сменил ? bully Там Достоевского в делегации нет случаем..)))) laughing
      Trek
      1. MMX (MMX) Вчера, 18:37
        Цитата: Trek
        Цитата: Александр War
        Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает,

        Родственник что ли ..Или фамилию сменил ? bully Там Достоевского в делегации нет случаем..)))) laughing


        Праправнук Льва Николаевича. Кровь сильна. Даже внешне видна порода.
        MMX
        1. Trek Вчера, 19:02
          Цитата: MMX
          Цитата: Trek
          Цитата: Александр War
          Возглавляющий российскую делегацию Пётр Толстой отмечает,

          Родственник что ли ..Или фамилию сменил ? bully Там Достоевского в делегации нет случаем..)))) laughing


          Праправнук Льва Николаевича. Кровь сильна. Даже внешне видна порода.

          И кто его туды специально заслал ..? Чтобы поиздеваться над фамилией великого русского писателя Льва Толстого ? У Гениев , обычно на детях и правнуках природа отдыхает
          Там же издеваются на русскими ? Чья это идея его туда засунуть .?
          .Как все мерзко и подло по отношению к России и русской культуре..
          Trek
      2. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 07:29
        Вроде как бы Раскольников мелькал в делегации...Только имени не знаю...
        нафанаил
  3. tTшка (Денис) Вчера, 17:22
    Все правильно сделали !!!
    tTшка
  4. Стройбат запаса (Иван) Вчера, 17:26
    А что вообще представители РФ там забыли? Если РФ там "имеет право" только молча смотреть, надо было сразу перекрыть финансы и сократить количество представителей России до 1-2 дипломатов ранга "старший помощник младшего крутильщика вентиляторов". Это и будет верным определением "важности" ОБСЕранцев и ЕС в целом.
    Стройбат запаса
  5. Семен1972 (Семен) Вчера, 17:28
    Петр Толстой сам из того же зоопарка. Позор нашим депутатам, по одному его лицу видно чьи интересы они отстаивают.
    Семен1972
    1. Zlat070 (Михаил) Вчера, 17:36
      Интересно, а какое у него должно быть лицо, чтобы он Вам понравился? Как у Павки Корчагина? При чем тут вообще внешность! Василий Небензя в ОНН тоже внешне не Ален Делон, а вон как шурует!!!
      Zlat070
      1. Семен1972 (Семен) Вчера, 17:58
        Цитата: Zlat070
        Интересно, а какое у него должно быть лицо, чтобы он Вам понравился? Как у Павки Корчагина? При чем тут вообще внешность! Василий Небензя в ОНН тоже внешне не Ален Делон, а вон как шурует!!!

        Зомбоящик научил, часто без звука работает и по физиономии уже определяю, какую ахинею он несет..включишь звук и вправду..бред-бредовый. А Толстой- лизоблюд продажный. О своем животе он беспокоится, как бы в кресле сидеть и бабло грести. Как бы начальству угодить.
        Семен1972
      2. naidas (naidas) Вчера, 18:29
        Цитата: Zlat070
        какое у него должно быть лицо, чтобы он Вам понравился?

        мне бы понравилось лицо как у Примакова в развороте над Атлантикой.
        А этот болтун за казенный счет съездил отдохнул-результата нуль.
        naidas
  6. Тени Вчера, 17:30
    А как же двухсторонний диалог? У Соловьёва хорошо пелось, а теперь свинтили. Что, разговаривать не с кем? А чего вы хотели, наивные?
    Тени
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Вчера, 17:32
    что из зала заседаний он и его коллеги ушли в связи с рассмотрением Парламентской ассамблеей двух откровенно антироссийских резолюций
    .     ... Интересно, а когда там резолюции пророссийские принимали..?...Вот это ПАСЕ для России,а точнее для наших чинуш, наверно настолько важно, как для мещанина дворянство...
    parusnik
    1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 17:40
      Цитата: parusnik
      Интересно, а когда там резолюции пророссийские принимали..?

      А зачем ? Не для того ПАСЕ имеет место .
      bouncyhunter
  8. антивирус Вчера, 17:35
    ушли... кто их туда посылал??

    это конечно не прополка свеклы и сенокос!-- ясно кто послал--сами себя
    антивирус
  9. Zubr Вчера, 17:39
    Нужно отметить, что проект резолюции разработали украинские представители, которые всеми силами пытаются протолкнуть на голосование этот «документ». В проекте укрорезолюции содержится аж 17 требований к России, в числе которых «необходимость соблюдения прав человека в Крыму».


    Ну вот ! А я только раскатал прочитать оставшиеся 16 требований... smile
    Ну сняли бы ксерокопию. для истории... smile
    Zubr
  10. Опер (Игорь) Вчера, 17:44
    Ну вот это уже то, что надо!) Конечно зоопарк и есть! Такие вещи надо называть своими именами. И уж точно делать там нечего! Лучше в настоящий зоопарк сходить если, кто любитель! Куда дешевле и результат приятнее. Предварительно конечно убедившись, что там нет животных завезенных из ЕС и Украины! Кто знает может это вообще заразно и передается воздушно-капельным путем!
    Опер
    1. Гаргантюа (Панкрат) Вчера, 19:02
      Цитата: Опер
      Ну вот это уже то, что надо!

      Опер, ты не с Луны свалился? belay Этих твоих хероев-депутатов оттуда поганой метлой не выгонишь. Уже четыре года прошло как Россию лишили права голоса, но эти клоуны раз за разом продолжают стучаться в дверь ПАСЕ и, затем, демонстративно уходить из зала. Какого лешего они туда продолжают ездить?
      Гаргантюа
      1. notingem (Андрей) Вчера, 19:19
        Согласен. Им в Брюсселе лучше чем в Простоквашино
        notingem
  11. pvv113 (ВЛАДИМИР) Вчера, 17:45
    Другой проект резолюции представлен шведскими друзьями Украины. В этом проекте объявлено, что нарушения прав человека осуществляются «по всей России»

    Сначала удивился - причем тут шведы? А потом понял, что они Полтаву вспомнили - на днях была 309-я годовщина разгрома шведов.
    Победа русских войск над шведами при Полтаве явилась решающим эпизодом Великой Северной войны, длившийся с 1700 по 1721 год. Главное сражение за возвращение исконно русских земель и выход к Балтийскому морю, в котором сошлись армии Петра I и Карла XI, состоялось 27 июня (8 июля) 1709 года.

    https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-pobedy-russ
    koy-armii-pod-komandovaniem-petra-pervogo-nad-shv
    edami-v-poltavskom-srajenii/
    pvv113
    1. Гаргантюа (Панкрат) Вчера, 19:10
      С исконными русскими землями - это конечно перебор. Но то, что это была историческая победа, сомнений быть не может. Шведы так и не восстановили свое величие после этого поражения.
      Гаргантюа
      1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Вчера, 20:56
        Не только не восстановили, но и вообще полностью утратили свое военное величие
        Решительная победа русского народа переломила ход Северной войны в пользу России и стала концом господства Швеции как главной военной силы в Европе.
        pvv113
  12. APASUS (Pavo) Вчера, 17:49
    Как они вообще оказались в зале заседаний?
    Вроде уже договорились взносы не платить пока нашу делегацию не восстановят в правах и тут вдруг раз и российская делегация от куда то на рисовалась.Да пусть они там что хотят ,то и рассматривают.Это клуб по интересам русофобских стран ,им делать больше нечего ,в Европе проблем совсем нет,что мы то там делаем опять не понятно!
    APASUS
    1. Семен1972 (Семен) Вчера, 18:01
      Цитата: APASUS
      Как они вообще оказались в зале заседаний?

      Еще спросите за чей счет полетели и в каком отеле остановились, и сколько жен/любовниц с собой взяли.
      Семен1972
    2. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:58
      Вроде уже договорились взносы не платить пока нашу делегацию не восстановят в правах и тут вдруг раз и российская делегация от куда то нарисовалась

      Вы путаете ПАСЕ и ОБСЕ. Хотя разница между ними невелика: обе организации насквозь русофобские и существуют на деньги Госдепа.
      Metallurg_2
      1. 97110 (николай) Сегодня, 13:22
        Цитата: Metallurg_2
        и существуют на деньги Госдепа.

        У госдепа новый хозяин, выбранный русскими - это вам всякая собака в европах скажет. Правильней сказать, что существуют с разрешения Госдепа.
        97110
  13. Геннадич (Георгий) Вчера, 17:53
    ну конечно-раз интеллекта не хватает и зубов чтоб противостоять приходится сбегать..да и где интеллект у человека который предлагает кору дуба вместо лекарства?
    Геннадич
    1. Семен1972 (Семен) Вчера, 17:59
      Цитата: Геннадич
      ну конечно-раз интеллекта не хватает

      Нормально с интеллектом. З/п по пол ляма и командировка в Европу за казенный счет all inclusive.
      Семен1972
      1. Геннадич (Георгий) Вчера, 18:00
        для этого интеллект не нужен-нужно просто лизать кому надо
        Геннадич
  14. Теренин (Геннадий) Вчера, 17:57
    Да хоть почтовым голубем - такое оповещение не имеет юридической силы! (...) Это издевательство над нашей страной уже надоело, мы больше не будем участвовать в этом контактном зоопарке. Ну, голубя в обиду я не дам (хорошая птичка и у меня на нике), а по сути зоопарка (ПА ОБСЕ) Пётр Толстой просто молодец!
    Теренин
  15. pepel (Валерий) Вчера, 17:58
    Сейчас подуспокоятся и всё вернётся на круги своя. Кто же будет лишать себя халявных загранкомандировок. wassat
    pepel
    1. bk316 (Владимир) Вчера, 18:13
      Вы сколько раз были в загранкомандировках?
      Это я к тому что надоедает.
      Ну если только не паталогический халявщик.
      bk316
      1. Теренин (Геннадий) Вчера, 19:00
        Цитата: bk316
        Это я к тому что надоедает.

        Это точно. Тем более если ты исполнитель и готовишь какой то вопрос руководству, то даже пройтись вокруг гостиницы времени нет.
        Теренин
      2. notingem (Андрей) Вчера, 19:25
        Езжу на свои а не жду гос оказии. А чинуши хрен свои заплатят только на халяву. Кстати результатов банкета не видно. Значит опять гос деньги на ветер
        notingem
  16. kefan (kefan) Вчера, 17:59
    Да давно пора забыть об этой "организации" раз и навсегда, выйти окончательно, о чем вообще с ними можно там договариваться?
    kefan
    1. bk316 (Владимир) Вчера, 18:15
      Из ПАСЕ, СПЧ и СЕ и чем быстрее тем лучше.
      bk316
      1. NordUral (Евгений) Вчера, 20:20
        ... и из ВТО, забыли вы эту лавочку.
        NordUral
        1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:55
          Самое главное - из МВФ, но тогда придется ликвидировать ЦБ РФ. Где будет столоваться Наебуллина?
          Metallurg_2
  17. Балу (Балу, просто Балу) Вчера, 18:13
    Да хоть почтовым голубем - такое оповещение не имеет юридической силы! (...) Это издевательство над нашей страной уже надоело, мы больше не будем участвовать в этом контактном зоопарке

    И это праильно, давно бы так.
    Балу
  18. 30 вис (Юрий) Вчера, 18:21
    Цитата: MPN
    Да Александр и это не поборешь, попробуй того же Петра Толстого от поездки отговорить...

    Вы это из зависти ? Может бесплатно работаете или пенсию в фонд голодающих крокодилов перечисляете ...? Лично я , считаю разумным присутствие наших российских депутатов на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ . И то ,что высказали отношение России к свидомому фарсу нормально! Вы против этого ?
    30 вис
    1. notingem (Андрей) Вчера, 19:28
      За Ваш счет не против. А вы видать из этих политиков халявщиков иж как взьелись
      notingem
      1. 30 вис (Юрий) Вчера, 20:34
        Я не възелся ! Поливать дерьмом всех и вся не стоит . Давайте вообще представителей России ,послов , дипломатов , , вообще всех из всех представительств уберём .Чего это они ваши деньги тратят ! Да ! Армию разгоним дармоеды и тунеядцы , ... полиция взяточники ! И будет вам счастье !
        30 вис
        1. notingem (Андрей) Сегодня, 08:34
          Вопрос стоит о нашей делегации в ПА ОБСЕ. Конкретно . А не о Всех остальных. Послов дипломатов и прочих не берем.Вопрос повторяю ЧТО эти милые кабанчики делали в Брюсселе
          notingem
          1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 11:37
            Представляли Россию .Вы против ? Наши боевые корабли к примеру при заходах в иностранные порты демонстрируют Российский флаг .Зачем это надо

            Кому-то может показаться, что военно-морское присутствие России в Мировом океане, демонстрация флага и военной силы, визиты кораблей и судов ВМФ в порты иностранных государств − это какой-то цирк, суета, блажь адмиралов и пустая трата народных денег. Однако подобная точка зрения, свойственная в первую очередь людям с "социальным" и сухопутным складом мышления (предлагающим отказаться от пушек в пользу масла и считающим Российскую Федерацию сугубо континентальной державой), на самом деле весьма далека от действительности. Важность грамотной и достойной демонстрации флага в чужом порту, на переходе морем или в любой другой форме трудно переоценить, поскольку по отдельно взятому кораблю иностранцы судят о стране, которой он принадлежит. ---------- Присутствие наших депутатов та же демонстрация флага страны ! Ферштейн ? Чи ,нихт ферштейн ?
            30 вис
            1. notingem (Андрей) Сегодня, 12:48
              Повторяю для особо тупых что они там делали ? Результат был известен. Значит делалось сознательно и нечего ныть что обидели. Кстати ферштейн Вы видно ошиблись сдесь Россия
              notingem
              1. notingem (Андрей) Сегодня, 12:56
                Сравнили депутата и крейсер. Совсем плохи
                notingem
                1. notingem (Андрей) Сегодня, 14:11
                  Кстати получить мокрой рыбиной по морде это теперь называется демонстрацией флага ?
                  notingem
  19. часовщик (Олег) Вчера, 18:57
    Я в толк не возьму, а если востановят.... , то тогда Россия заплатит все взносы?
    Я понимаю что работать за границей, получать не плохую зарплату, это здорово, только какой толк от этой работы?
    В очередной раз Толстой приехал, его и его делегацию " поимели" , да еще взносы потребывали за это...
    А когда везли туда свои попы, за казенный счет, не знали что так будет? Кто то, что то сделал что бы было иначе?
    Одна видимость работы и при должности....
    Вот реально, зачем Толстой со своими деятелями туда ездил? Ему кто то дал гарантии о востановлении РФ в правах
    в ПАСЕ?
    Идиотизм и пустая трата народных денег на зарплаты и тем более на какие то взносы...
    часовщик
    1. NordUral (Евгений) Вчера, 20:17
      Любят наши либерасты извращенцев из Европы. Нормальные европейцы им не интересны, как и мы, кстати.
      NordUral
  20. Evgenijus (Евгений) Вчера, 19:05
    Сборище сатанистов эта ПАСЕ. Скоро выдвинут обвинения тому, кто попалил в свое время Содом и Гоморру со всеми извращенцами, там жившими. Типа Христос попрал права этих гомиков. Интересно, по какому адресу будут высылать свои претензии и обвинения?
    Evgenijus
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:53
      Иерусалим, г. Голгофа...
      Metallurg_2
  21. hiller (hiller) Вчера, 19:34
    Да послать эту банду в пешее эротическое путешествие и главное - перестать вкладывать деньги!!
    hiller
  22. Оператор (Андрей) Вчера, 19:37
    ПАСЕ - это цирк, но клоуны в нем Толстой и его коллеги из Госдумы, а не мелочь пузатая из швеций и прочих лимитрофов.

    Этот цирк надо было покинуть ещё четыре года назад.
    Оператор
  23. dolfi1 (Dolfina) Вчера, 19:42
    "Нужно отметить, что проект резолюции разработали украинские представители" - да это такая же шаражка как и ООН. Россия может позволить себе послать их всех ...бананы собирать в .....Африку.
    dolfi1
  24. NordUral (Евгений) Вчера, 20:15
    И чего туда поперлись? Делаете сейчас вид, что и подозревать не могли, что все таки будет. Делом займитесь, в стране хрен знает что твориться, а вам по Европам все хочется.
    NordUral
  25. Сибирский цирюльник (Алексей) Вчера, 20:18
    Как бы, уже надоело слушать стоны "мы больше не участвуем! "
    Ужо надо определиться :да или нет.
    Как дети...
    С другой стороны :оно понятно, что товарисЧам, от нашей делегации-хлебушек)))
    Вон Толстой мордашку наел- скоро ,в дверь ,боком проносить будет))
    Сибирский цирюльник
  26. Дормидонт (Дормидонт) Вчера, 20:46
    Пора завязывать с этими сатанисткими посиделками
    Дормидонт
  27. Пленник (Айрат) Вчера, 21:06
    Закрыть кормушку для этих свиней и прикрыть организацию. А она развалится, если РФ уйдет. Так как не сможет выполниять гланую задачу- за наши деньги, нас рить!
    Пленник
  28. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Вчера, 22:03
    Стесняюсь спросить, а что там вообще россияне забыли, если за кулисами стоят.
    Слабо сказать ПА ОБСЕ - до свиданья, чемодан, вокзал, РФ или командировочные евро приятно карман оттягивают?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  29. LeonidL (Леонид) Сегодня, 00:27
    Давно пора уже прекратить кормить брюссельскую шпану, поучающую Россию как ей жить. Давно пора уже выйти из этих позорных ЕСПЧ, ПАСЕ, СЕ, ОБСЕ и прочих зоопарков. ... Впрочем, тогда они сразу скопом набегут типа "Вернись, я все прощу!!!" Только вот России они нафиг не нужны.
    LeonidL
    1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 01:22
      Предлагаю все денежные средства по линии этих европейских сборищ (взносы, командировки, билеты и проживание) направить в пенсионный фонд. А про эти зоопарки забыть. Выросла уже Россия из детских штанишек. Пора осознать свое собственное величие, а не пресмыкаться перед европейскими карликами.
      Офицер запаса
  30. mavrus (Андрей) Сегодня, 02:06
    Цитата: pvv113
    Другой проект резолюции представлен шведскими друзьями Украины. В этом проекте объявлено, что нарушения прав человека осуществляются «по всей России»

    Сначала удивился - причем тут шведы? А потом понял, что они Полтаву вспомнили - на днях была 309-я годовщина разгрома шведов.
    Победа русских войск над шведами при Полтаве явилась решающим эпизодом Великой Северной войны, длившийся с 1700 по 1721 год. Главное сражение за возвращение исконно русских земель и выход к Балтийскому морю, в котором сошлись армии Петра I и Карла XI, состоялось 27 июня (8 июля) 1709 года.

    https://www.rusevents.ru/prazdnik/den-pobedy-russ
    koy-armii-pod-komandovaniem-petra-pervogo-nad-shv
    edami-v-poltavskom-srajenii/

    Карл XI к 1709-му году уже лет десять как помер... Правда в "путешествии Нильса с дикими гусями" его статуя оживает... Но это детская сказка, и оживает не он сам, а его статуя.
    Под Полтавой Петр I воевал с его сыном Карлом XII, не надо всех шведских Карлов валить в кучу.
    mavrus
  31. ver_ (вера) Сегодня, 03:49
    Цитата: предки с Дона
    Пенсионный возраст еще можно лет 100 не повышать, если выйти из всех этих ПАСЕ и ОБСЕ и ничего там не платить, в том числе сократить заграничные командировки всяким болтунам Толстым, заодно заставив их работать в народном хозяйстве.

    ...зачем *вживую* ботаться в эти командировки?.. Есть телемосты и прочая дребедень... Ну хотят эти усе депутаты денежку срубить - опять же командировочные...
    ver_
  32. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 04:01
    Заканчиваються в России времена ,Лавровских "озабоченностей" !!! С волками жить ..... надо клыки показывать.
    tolmachiev51
  33. tolmachiev51 (александр) Сегодня, 04:05
    Цитата: LeonidL
    Давно пора уже прекратить кормить брюссельскую шпану, поучающую Россию как ей жить. Давно пора уже выйти из этих позорных ЕСПЧ, ПАСЕ, СЕ, ОБСЕ и прочих зоопарков. ... Впрочем, тогда они сразу скопом набегут типа "Вернись, я все прощу!!!" Только вот России они нафиг не нужны.

    Думаю "набегов" не будет , но сплетен "Россия себя неправильно ведет" хватит лет на 10.
    tolmachiev51
  34. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:51
    Не будем участвовать? А нафига в ОБСЕ вообще состоять, не имея права вето?
    Metallurg_2
  35. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 07:28
    А что они - наши представители - вообще там делают?
    Владимир К.
    1. aziat (Sergei) Сегодня, 12:21
      Озабоченные ответы отрабатывают.
      aziat
  36. sib.ataman Сегодня, 11:33
    Цитата: Tatanka Yotanka
    Цитата: красноярск
    даже не знаю каким словом назвать эти аплодисменты

    поприветствовали хозяев которые санкции привезли, fellow там тока Поклонская адекватно поступила


    А Поклонская сидя, в этот момент думала:"Боже мой! В какой зверинец я попала?".
    sib.ataman
  37. Виктория Иванова (Виктория Иванова) Сегодня, 13:03
    когда накануне в 60 мин у Скобеевой Толстому задали вопрос о нужности контактов с ОБСЕ в связи с русофобскими заявлениями членов оной,то он долго распинался о важности контактов с "коллегами и партнёрами",видно,надеясь на их здравый смысл по отклонению русофобских заявлений..но надеялся зря,да и нужно ли России финансово поддерживать русофобскую организацию-вот в чём вопрос....
    Виктория Иванова
  38. shura7782 (Александр) Сегодня, 13:21
    По правде сказать, я уже давно думал, что мы больше не посещаем эту организацию.
    Сами виноваты, не надо было туда соваться, тем более с такой повесткой дня.
    От мёртвого осла им уши, а не деньги.
    shura7782
  39. 30 вис (Юрий) Сегодня, 15:29
    Цитата: notingem
    сдесь Россия
    ---------------Вижу ! понятно какая "Россия " Здесь!
    30 вис
Картина дня