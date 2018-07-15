Рассказы об оружии. Танк Т-62 снаружи и внутри
Много общего с предыдущим героем наших обзоров, танком Т-54/55. Такой же простой, удобный, надежный, как и предшественник. Да, война в Афганистане выявила недостатки танка, но об этом чуть ниже.
В появлении Т-62 главную роль сыграла наша разведка. Именно благодаря четким действиям наших разведчиков руководство страны своевременно получило весьма неприятную информацию.
Речь шла о принятии на вооружение странами НАТО новых танковых пушек калибра 105 мм. Это давало значительное преимущество танкам вероятного противника перед нашими Т-54 и Т-55.
К тому времени не было секретом, что наша 100-мм пушка танка Т-55 уже не пробивала лобовую броню американского танка M48 «Паттон III», но у американцев на подходе уже был М60 «Паттон IV». С новым орудием М60 вообще начинал иметь такое преимущество, что это вызвало нешуточную озабоченность у всех в Союзе.
Но стоит согласиться, что догнать и перегнать у нас не просто умели, а умели мастерски. Причем еще с времен Иосифа Виссарионовича.
В Нижнем Тагиле, где находится КБ «Уралвагонзавода» еще с момента принятия на вооружение Т-54 начались работы над танком следующего поколения. Это так называемый «Объект 140», который был построен в металле, но в серию не пошел. Однако наработки «Объекта 140» пошли в дело и были применены при создании «Объекта 165», прототипа нового танка.
«Объект 165» унаследовал от предшественника корпус, башню, моторное отделение, трансмиссию и механизм автоматического выбрасывания гильз через кормовой люк башни.
«Объект 165» планировалось вооружить новой 100-мм нарезной танковой пушкой У-8ТС, являвшейся модернизацией пушки Д-54ТС. В принципе, все новшества модернизации заключались в стабилизаторе «Комета» вместо «Молнии» на Д-54ТС.
«Комета» была более современным стабилизатором, но проблема была не в стабилизации ствола. К орудию имелся целый ворох претензий, главным из которых была недостаточная пробивная способность снаряда.
Вполне логично, что одновременно с «Объектом 165» началась разработка «Объекта 166», для которого начали разрабатывать другое орудие.
Если правильно, то, конечно, не разрабатывать. Орудие уже было разработано к тому времени в КБ Юргинского машиностроительного завода №75. Разрабатывалось оно как особо мощное противотанковое орудие Т12 калибром 100-мм.
Особенностью этой пушки было отсутствие нарезов в стволе. Пушка разрабатывалась гладкоствольной, и вот почему: кумулятивные снаряды обладают большей пробивной способностью, если им не придавать вращательного момента.
Для пушки Т12 были разработаны специальные оперенные бронебойные снаряды, которым также не нужно было придавать вращательный момент. На расстоянии в 1 км эта пушка пробивала броню толщиной в 215 мм, чего в теории было вполне достаточно для борьбы с основными танками стран НАТО.
Естественно, что сразу возникла идея установки Т12 на танк, раз так вышло, что гладкоствольная пушка чуть ли не в половину мощнее, чем нарезная.
Однако на практике все оказалось не так просто. Разработанные для Т12 снаряды невозможно было использовать в танке по причине их размеров. Длина унитарного патрона была 1 200 мм, что совершенно нормально для артиллерийского орудия, но в танке с таким патроном развернуться просто нереально.
Поэтому гладкоствольную пушку для танка пришлось сделать из У-8ТС. В 100-мм пушке были убраны нарезы ствола, что увеличило ее калибр до 115-мм. Из-за отсутствия нарезов стало возможно значительно повысить давление пороховых газов и тем самым увеличить начальную скорость снаряда.
У новой пушки отсутствовал дульный тормоз, что приветствовалось военными. Ствол орудия был удлинен. Так на свет появилась первая в мире танковая гладкоствольная пушка У-5ТС «Молот».
Вопреки многим опасениям, кучность стрельбы нового орудия оказалась на уровне лучших танковых нарезных артиллерийских систем того времени.
Базовая модель Т-54 тоже подверглась изменениям и доработкам. Курсовой пулемет на новом танке убрали, а способ крепления спаренного пулемета ПКТ был изменен в связи с заменой орудия.
Новая танковая пушка оказалась слишком тяжелой для имевшихся на вооружении орудийных стабилизаторов «Комета» и «Молния». Под новое орудие был разработан новый стабилизатор «Метеор».
Компоновка танка была классической: впереди размещалось отделение управления, за ним боевое отделение и в корме танка – моторно-трансмиссионное отделение.
С левой стороны отделения управления располагалось место механика-водителя, который попадал на него через люк, расположенный прямо над сидением в подбашенной бронеплите. За сидением в днище размещался запасной эвакуационный люк.
В ночное время к оптическим приборам добавлялся прибор ночного видения ТНВ-2, позволявший водителю видеть дорогу на расстояние 60 м впереди танка. Инфракрасная фара располагалась рядом с обычной фарой с правой стороны корпуса. Под водой танк управлялся при помощи курсоуказателя.
В боевом отделении располагался командир танка (слева сзади в башне), наводчик (спереди справа в башне) и заряжающий (сзади справа в башне).
[/center]
В крыше башни размещались два открывавшихся вперед люка: левый — для командира, правый — для заряжающего.
На танках, выпускавшихся с 1972 года, за люком заряжающего размещался крупнокалиберный зенитный пулемет ДШКМ. Боекомплект к пулемету состоял из 300 патронов в лентах.
Боекомплект к пушке состоял из 40 снарядов и располагался в боевом отделении. Так как унитарные патроны весили весьма прилично, от 22 до 30 кг, на роль заряжающих отбирали наиболее физически крепких парней. Но одновременно большой вес снаряда стал поводом для разработки автомата заряжания.
И АЗ «Желудь» был разработан и даже испытывался на «Объекте 166». Но Т-62 пошел в серию без АЗ, который еще довольно долго доводился до ума. А «Желудь» послужил прототипом для создания автомата заряжания танка Т-72.
Силовой установкой стал 12-цилиндровый четырехтактный дизель В-55В мощностью 580 л.с. Запас хода по шоссе составлял 450–650 км.
Танк был оборудован системой противорадиационной защиты, которая могла работать как в автоматическом, так и полуавтоматическом режиме. С помощью нагнетателя-сепаратора внутри танка создавалось избыточное давление, не позволявшее отравляющим веществам проникнуть внутрь машины в случае её разгерметизации.
Т-62 был снабжен системой автоматического пожаротушения. Противопожарное оборудованием гасило очаги возгорания в соответствующем отделении смесью, состоявшей из бромистого этила, углекислоты и сжатого воздуха. Оно также могло работать как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режимах.
Летом 1961 года и «Объект 165», и «Объект 166» были рекомендованы комиссией к принятию на вооружение. «Объект 165» получил индекс Т-62А, «Объект 166» стал Т-62.
Т-62А выпустили опытной серией количеством 25 танков, а потом его производство прекратили, чтобы не «плодить» чрезмерное количество моделей.
Т-62 производили в СССР до 1975 года, в ЧССР — с 1973 по 1978, а в КНДР с 1980 по 1989 года. Всего было выпущено около 20 000 машин различных модификаций.
Впервые Т-62 был показан на Параде 7 ноября 1967 года. Первое боевое применение пришлось на события 1968 года в Чехословакии, но так как там не велось активных боевых действий, то о полноценном применении речь не идет.
Настоящее боевое крещение Т-62 получил в 1969 году во время советско-китайского конфликта на острове Даманском. Взвод из трёх Т-62 попытался помочь оборонявшимся на острове пограничникам, перейдя отделявший их рукав реки Уссури по льду.
Китайцы подбили танк полковника Леонова, погибшего вместе с экипажем и смогли даже захватить танк. Китайские специалисты внимательно исследовали Т-62 и использовали советские технические решения, обнаруженные в нём, при проектировании своей модели Туре 69 (WZ-121).
Т-62 активно использовались в Афганистане. Естественно, хорошо показавшая себя в боях машина начала передаваться и продаваться другим странам.
Танк много повоевал на Ближнем Востоке в составе сирийской и египетской армий во время Шестидневной войны и Войны Судного дня.
В дальнейшем Т-62 под именем «Tiran 6» воевал в армии Израиля, поскольку более 200 машин было просто брошено и потеряно арабскими военными из-за ошибок командования и непрофессионализма экипажей.
Позже Сирия использовала свои Т-62 в Ливанской войне 1982 года. Иракская армия активно применяла Т-62 во время ирано-иракской войны 1980–88 годов, во время нападения на Кувейт и при обороне во время войны в Персидском заливе в 1991 году.
Т-62 использовались ливийскими войсками во время вторжения войск Муаммара Каддафи в Чад в ноябре 1986 года, а также при проведении против него совместной французско-американской операции «Рассвет Одиссеи» в 2011 году.
Сегодня Т-62 активно участвуют в войне с террористами в Сирии.
В целом Т-62 зарекомендовал себя достойным преемником Т-55. Таким же простым, надежным, легким в обслуживании и ремонтопригодным.
Боевые действия показали, что максимальный угол наведения орудия в +16° является недостаточным особенно в горных условиях. Применение в пустынях Ближнего Востока принесло проблемы при эксплуатации, связанные с запылениями. Боекомплект в 40 выстрелов весьма неплох, но из-за большого размера снарядов только часть боекомплекта размещена в башне. По этой же причине использованные гильзы не возвращаются в боеукладки, а выбрасываются через специальный люк.
Но в целом это была прекрасная боевая машина той эпохи, достойно себя показавшая на полях сражений.
Источники:
Барятинский М. Средний танк Т-62.
Стаценко А. Т-62: гладкоствол возвращается.
Автор: Роман Скоморохов
Использованы фотографии: Роман Скоморохов, Роман Кривов
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти