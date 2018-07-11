Краснодарское авиационное проводит второй набор девушек на обучение

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в этом году проведет второй набор на обучение в училище девушек, желающих стать летчиками. Набор в училище продлен до 12 июля, документы на поступление подали 66 девушек, на данный момент прибыли на место 47, сообщает ТАСС со ссылкой на приемную комиссию авиационного училища.Как сообщил представитель приемной комиссии, уже выбрана специализация, по которой будут проходить обучение молодые девушки. Все они станут пилотами военно-транспортной авиации. На сегодняшний день принято решение об обучении именно на самолеты неманевренной авиации и это связано, в первую очередь, с физиологическими и психологическими особенностями женского организма. Перед поступлением все девушки должны пройти медкомиссию, психологическое тестирование, профессиональный отбор, обязательный экзамен по физической подготовке, а в самом конце - мандатную комиссию.Из числа прибывших на поступление девушек, некоторые делают уже вторую попытку, после "отсеивания" при прошлогоднем отборе. Для подачи документов им пришлось проходить повторный отбор в военкоматах по месту жительства, а также некоторым пересдавать ЕГЭ, ведь его результаты учитываются на последнем этапе поступления. Также среди поступающих имеются девушки-военнослужащие по контракту.Напомним, что первый набор в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков произошел в 2017 году решением министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда к обучению специальности летчика было допущено 16 девушек, и ни одна из них за время обучения не была отчислена или ушла по собственному желанию.