17:50 12 июля
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Краснодарское авиационное проводит второй набор девушек на обучение

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков в этом году проведет второй набор на обучение в училище девушек, желающих стать летчиками. Набор в училище продлен до 12 июля, документы на поступление подали 66 девушек, на данный момент прибыли на место 47, сообщает ТАСС со ссылкой на приемную комиссию авиационного училища.

Краснодарское авиационное проводит второй набор девушек на обучение


Как сообщил представитель приемной комиссии, уже выбрана специализация, по которой будут проходить обучение молодые девушки. Все они станут пилотами военно-транспортной авиации. На сегодняшний день принято решение об обучении именно на самолеты неманевренной авиации и это связано, в первую очередь, с физиологическими и психологическими особенностями женского организма. Перед поступлением все девушки должны пройти медкомиссию, психологическое тестирование, профессиональный отбор, обязательный экзамен по физической подготовке, а в самом конце - мандатную комиссию.


Из числа прибывших на поступление девушек, некоторые делают уже вторую попытку, после "отсеивания" при прошлогоднем отборе. Для подачи документов им пришлось проходить повторный отбор в военкоматах по месту жительства, а также некоторым пересдавать ЕГЭ, ведь его результаты учитываются на последнем этапе поступления. Также среди поступающих имеются девушки-военнослужащие по контракту.

Напомним, что первый набор в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков произошел в 2017 году решением министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда к обучению специальности летчика было допущено 16 девушек, и ни одна из них за время обучения не была отчислена или ушла по собственному желанию.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 99

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  1. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 17:58
    Ну если и эти авиаторши будут проводить голые флеш- мобы, то пусть учатся.
    СССР-1
    1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 18:05
      Цитата: СССР-1
      Ну если и эти авиаторши будут проводить голые флеш- мобы, то пусть учатся.

      А это к чему Вы привязываете ? Только без голословных лозунгов , а по фактам .
      bouncyhunter
      1. Trek Вчера, 18:13
        Эх по ходу уже заранее готовят "ночных ведьм " , как в ВОВ ... Может и правильно , парней покромсали во время развала СССР и прочих конфликтов ..Пусть учатся !
        Цитата: bouncyhunter
        А это к чему Вы привязываете ? Только без голословных лозунгов

        А эти Паша будут как обычно изголяться и все обгаживать ..Наши женщины ,всегда сердцем чуют угрозу(такая уж у них природа и интуиция на угрозу ..) ....Не дай Бог , опять война . soldier
        Trek
        1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Вчера, 21:58
          Они бы лучше детей рожали, демография в яме
          Beltasir Matyagu
          1. Например Вчера, 22:07
            Цитата: Beltasir Matyagu
            ...демография в яме...

            Вы бы учились в школе, а не в клавиатуру тыкали пальцем.
            Демография — наука о закономерностях воспроизводства населения.
            Науку в яму кинули? laughing
            Например
            1. Например Вчера, 22:09
              Цитата: СССР-1
              Ну если и эти авиаторши будут проводить голые флеш- мобы, то

              Женись или возраст не позволяет? laughing
              Например
            2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 00:21
              Ты из меня идиота делать даже не пытайся. Любой полуобразованный школьник если чуть поднатужится додумается до простой истины что без поправки на смертность должно быть как минимум 2 ребенка на женщину для банального поддержания численности популяции. Если точнее эта цифра называется индексом и она дробная. Со всеми вытекающими. Поясняю для егэ: мужчины не рожают. А постучать могу посоветовать- головой по клавиатуре. О науке в контексте чуши собачей даже заикаться не стоило. Индекс рождаемости в России официально 1,8. Поэтому было 145миллионов 10лет назад а стало 136. Преступное мышление
              Beltasir Matyagu
              1. kos2910 (Константин) Сегодня, 11:31
                145миллионов 10лет назад а стало 136

                А чего не 120? Фантазия храмает? На 2018 год - 146 880 432. Лень инфу поискать?
                kos2910
          2. Totah155 (Alex) Вчера, 23:26
            Не раз видел женщин в роли ВП и даже КВС на трансатлантических рейсах.
            KLM, Lufthansa...
            Про domestic рейсы, я доделаю не говорю.
            Поверьте, многие из них не хуже мужиков, знают свою работу.
            Totah155
          3. Бар1 (Тимур) Вчера, 23:44
            Цитата: Beltasir Matyagu
            Они бы лучше детей рожали, демография в яме


            всё правильно,не бабское это дело из автомата стрелять.Впрочем в мужском коллективе быстрее выскочат.
            Бар1
          4. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 06:07
            Цитата: Beltasir Matyagu
            Они бы лучше детей рожали, демография в яме

            Напрасно Вы так о женщинах. И самолёт водит как бог, и двоих ребятишек народила... Да и просто красавица.
            Светлана Капанина. Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011) по самолётному спорту, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса
            Prapor-527
            1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 12:41
              Цитата: Prapor-527
              Цитата: Beltasir Matyagu
              Они бы лучше детей рожали, демография в яме

              Напрасно Вы так о женщинах. И самолёт водит как бог, и двоих ребятишек народила... Да и просто красавица.
              Светлана Капанина. Семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачёте (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011) по самолётному спорту, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, лётчик-инструктор I класса


              мужики пускай рожают за баб,так по вашему?
              Бар1
              1. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 16:09
                Да бабы в силах и рожать, и работать за мужика, пока он в ВО кнопки нажимает...
                Prapor-527
                1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 16:20
                  Цитата: Prapor-527
                  Да бабы в силах и рожать, и работать за мужика, пока он в ВО кнопки нажимает...


                  так не бывает ,бабы на своём месте,мужики на своём.
                  Бар1
      2. Случайный (Сергей) Вчера, 18:51
        Цитата: bouncyhunter
        А это к чему Вы привязываете ?

        А тут как не" привязывай"....зачем это делать...до сих пор не пойму...но ведь кому то пришла эта "бредовая идея"? belay Ладно связь,обеспечение тыла,на худой конец ОБУ,но в воздух...и ещё с началом лётного обучения в конце 3-го курса?
        Кого вы хотите подготовить? request soldier
        Случайный
        1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 18:57
          Цитата: Случайный
          Кого вы хотите подготовить?

          Я понимаю что Ваш вопрос не мне лично адресован , но неужели настолько женщины нынче хрупкие что не могут совладать с самолётом ? Пусть не боевым , но транспортный - нет ? Вы же явно из летающей братии - так поясните , если не трудно .
          bouncyhunter
          1. Случайный (Сергей) Вчера, 19:15
            Цитата: bouncyhunter
            Вы же явно из летающей братии - так поясните , если не трудно .

            Не трудно...в принципе я уже в предидущем коменте объяснил,но...прочтите ниже..я там Болоту отвечаю...там всё более доходчиво,с уважением drinks
            Случайный
            1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 19:18
              Цитата: Случайный
              с уважением

              Спасибо , взаимно ! drinks
              bouncyhunter
        2. Челдон (Алексей) Вчера, 20:34
          Цитата: Случайный
          на худой конец ОБУ

          Это в гражданскую авиацию. Максимум на планшет. Для снятия стресса ОБУ.
          Челдон
          1. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:30
            Цитата: Челдон
            Максимум на планшет.

            А как же тогда БД? wink А если" цели массово пойдут"? wink ОД и ОБУ-шники с "ума сойдут".
            У нас на КП АД планшетистки ходили исключительно в повседневной форме одежды laughing
            Случайный
        3. консерватор (Александр) Вчера, 21:52
          меня обучала в свое время. Сейчас уже думаю Полковник Кошкина. Управляет всеми типами вертолетов, в том числе ка-52. Совершала рекордные перелеты, в том числе в США.

          Даже скорее мне повезло и я имел честь - обучаться у этой Великой женщины. Хотя обучали нас и другие офицеры и дисциплины были разные.

          а тут опять понесли по трубам

          Можно смело давать леща тому, кто говорит что женщинам не дано. Это был наш (и не только наш) кумир. После уроков у нее всегда стояла очередь, потому что она знала всё по тематике.

          понастольгировал сейчас по 2003 году

          консерватор
          1. болот Вчера, 22:01
            Цитата: консерватор
            а тут опять понесли по трубам

            Да видно,хто хает.У тех видать серьезные проблемы по женской половине или как их скрытые или латентные. laughing
            болот
            1. Комментарий был удален.
          2. консерватор (Александр) Вчера, 22:03
            В 1992 году Г.В. Расторгуева, Л.А. Полянская и Г.В. Кошкина на вертолете Ми-24А совершили рекордный перелет по маршруту Москва -Анадырь – Аляска – Канада – Майами. Его общая протяженность составила почти 25000 км, средняя скорость – 227 км/ч, время -110ч 18 мин. Перелет, приуроченный к 500-летию открытия Америки, должен был продемонстрировать высокую надежность вертолета Ми-24 в полетах на сверхдальние расстояния в различных климатических зонах.



            во как. Так что я счастливчик, что мне довелось быть в учениках у подполковника Кошкиной

            надо узнать как у нее дела и написать тут статью о рекордах женщин в ВВС
            консерватор
          3. Случайный (Сергей) Сегодня, 09:32
            Цитата: консерватор
            Управляет всеми типами вертолетов, в том числе ка-52.


            Вы же сами пишите...ВЕРТОЛЁТОВ!!! ИМли у вас без разницы, что вертолёт,что истребитель!
            У нас шутка такая ходит- "курица не птица,вертолёт не авиация" drinks
            Случайный
      3. intuzazist (интузазист) Вчера, 18:51
        А по фактам, женщины физиологически не переносят полёты на современных самолётах! В гражданском флоте периодически появляются единичные экземпляры, но они обычно не очень удачны! А уж в ВВС! С такими перегрузками.......
        intuzazist
        1. barclay (Андрей) Вчера, 20:36
          Цитата: intuzazist
          ...но они обычно не очень удачны!

          Ибо, как ни крути, не женское это дело. И не только авиаторство, но и любая командная работа - не для женщин. Большинство из них через несколько лет, если не сразу, уйдут в декретный отпуск, получая хорошее материальное обеспечение, и занимая штатную должность. Потом, возможно, еще раз. Как Вы думаете, после лет шести домохозяйства много из них возвратятся к лентой или командной службе?
          С большой долей вероятности на службе останутся единицы из них.
          barclay
          1. консерватор (Александр) Вчера, 22:22
            выше прочтите
            консерватор
        2. фигвам (Сергей) Вчера, 22:59
          Морально-психологическая обстановка в экипаже, 6-8 человек, среди которых одна или две женщины будет не хорошая. Каждый лётчик должен ежегодно совершать прыжки с парашютом, т.к. самолёты иногда падают. В стрессовых ситуациях женщина ведёт себя хуже относительно мужчин. Добавим к этому повышенную радиацию в самолёте, ибо транспортники летают высоко и долго. Длительные командировки с необустроенным бытом за тысячи километров, тревоги, учения, ночные полёты. Зачем переносить это женскому организму когда есть мужики, не понимаю. Думаю романтика у этих девочек быстро пройдёт, когда поймут что семья и дети главней.
          фигвам
      4. MPN (Павел) Вчера, 19:16
        Паша я не противник этого набора ибо были космонавты. Но еще одну история поведаю, как бы мы когда то обучал то же и довелось мне попасть в Йемен, а там в 86 году по моему, да нет точно был тоже призыв девушек (кто там правил не помню) но было и вот я не помню не одной, что бы выпустилась (и наша "заслуга мужиков" думаю была) Им семью хранить, а уж если мы и правда мужики то им там не место! А как летчик скажу там (в небе) нужна не ласка а просто уметь как мужик от принятого решения не отказываться.
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 19:21
          Пашка , ты же знаешь : к вашей крылатой касте я отношусь с огромным уважением . Потому мнение твоё (и не только) уважаю . Но остаюсь при своём мнении - недооцениваете вы женщин , ИМХО . hi
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Вчера, 20:47
            Паш я их люблю и уважаю не меньше, даже вот женился на одной, и она мне дух сынов родила и уже внука и внучка, но ихнее место патроны подавать, а за чем тогда мы нужны? Я не сомневаюсь, когда мы убъемся в войнах они спасут мир... good drinks И толко они нам останется почивать на как бы лаврах feel
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 21:03
              Я и не спорю что надёжный тыл - женское дело .
              Цитата: MPN
              Я не сомневаюсь, когда мы убъемся в войнах они спасут мир

              Как оптимист заявляю : лучше нам не убиваться , а мир и так красота спасёт . wink
              Ну чем тебе не красота :
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Вчера, 21:13
                Согласен варинтов нет
                MPN
          2. MPN (Павел) Вчера, 21:09
            И знаешь, на лаврах как то в теме... wink Меня одна в госпитале смогла к жизни вернуть(нет там все нормально было) и сказала мне фразу "ребята вы чемпионы, но для кого жить вы даже не выбираете, так что не умирай ты кому то нужен" И она права так и случилось.. нет для меня ни чего ценнее, Ну а те патроны которые мне мне из за спины подали , поверь профессионально потрачу..Ради моих и твоих любимых не зря же профессионал и учили.
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 21:15
              Цитата: MPN
              сказала мне фразу "ребята вы чемпионы, но для кого жить вы даже не выбираете, так что не умирай ты кому то нужен" И она права так и случилось.. нет для меня ни чего ценнее, Ну а те патроны которые мне мне из за спины подали , поверь профессионально потрачу..Ради моих и твоих любимых не зря же профессионал и учили.

              Ты не одинок , братка ! soldier
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Вчера, 21:19
                Паш смотрю футбол , прости, блин не за тех не за этих не болею, по футбол люблю... как бы они все проиграли, но так не бывает... drinks
                MPN
      5. СССР-1 (Ярослав) Вчера, 22:27
        Курсанты ульяновского авиационного училища устраивали голые танцы и выкладывали на You tube. Возмущений было много, главным образом из- за не самого мужского поведения.
        СССР-1
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Вчера, 18:09
      Женщины у нас прекрасно служили и в маневренной авиации, да что в авиации, в космос летали, а там перегрузки не меньше чем на современном истребителе.
      Проксима
      1. Vita VKO (Виталий) Вчера, 18:19
        Цитата: Проксима
        Женщины у нас прекрасно служили и в маневренной авиации

        Внимательность и усидчивость позволяет женщинам служить на многих военных специальностях значительно лучше чем мужчины, которые по своей природе любят экстрим и эксперименты. Например у нас в ПВО после принятия женщин контрактников в состав боевого расчета аварийность снизилась в разы. Думаю, что в авиации ситуация аналогичная. Если есть возможность заменит на некоторых военных специальностях мужчин на женщин это нужно обязательно делать.
        Vita VKO
        1. Случайный (Сергей) Вчера, 18:52
          Цитата: Vita VKO
          Например у нас в ПВО после принятия женщин контрактников в состав боевого расчета аварийность снизилась в разы

          А можно "поподробнее"?...про "состав боевого расчёта"? Или вы имеете в виду расчёт при заступлении на БД на КП и ЗКП? soldier
          Случайный
          1. Комментарий был удален.
          2. Vita VKO (Виталий) Вчера, 19:01
            Цитата: Случайный
            А можно "поподробнее"

            Боевые расчеты на уздах связи, РЛС и РЛК, те которые круглосуточно несут боевое дежурство за пультами и экранами мониторов.
            Vita VKO
            1. Случайный (Сергей) Вчера, 19:16
              Цитата: Vita VKO
              Боевые расчеты на уздах связи, РЛС и РЛК, те которые круглосуточно несут боевое дежурство за пультами и экранами мониторов.

              Так и я о чём...в тёплом помещении.перед экраном "телевизора" wink на мягком кресле...а не в кабине,в ППК и на пилотаже soldier
              Случайный
              1. Vita VKO (Виталий) Вчера, 19:42
                Цитата: Случайный
                Так и я о чём...в тёплом помещении.перед экраном "телевизора"

                Не надо путать службу на боевой технике с канцелярской работой.
                Таких тепличных условий в которых служат летчики нет ни где в войсках кроме штабов. И если бы вы хоть раз побывали на "точке" или смогли увидеть как люди обслуживают технику в -40 зимой и +40 летом, то думаю многое поняли.
                Vita VKO
      2. Случайный (Сергей) Вчера, 18:32
        Цитата: Проксима
        Женщины у нас прекрасно служили и в маневренной авиации

        Вы путаете понятия...У-2,Пе-2,ну и даже поршневые истребители..."несколько не тот уровень" soldier
        На счёт в космом летали...если точнее то это как с пассажирами на гражданских самолётах..."не мы летали", а вас.."возили" wink
        Во всём остальном...либо справа сидел "кто-то",либо в "задней кабине" soldier
        Случайный
      3. intuzazist (интузазист) Вчера, 18:55
        В космос летали?! Терешкова да Савицкая иииии всёёёёёё! Первая два витка, а втора для проведения биологического эксперимента..................................
        intuzazist
        1. nPuBaTuP (Николай) Вчера, 19:57
          Терешкова первая женщина-космонавт, Савицкая первая женщина вышедшая в открытый космос....Есть еще Елена Кондакова, которая летала даже на шатлах...И в новейшей истории уже Росси Елена Серова...
          И это только наши женщины...надо ли перечислять остальных?...или сами погуглите надосуге?
          nPuBaTuP
        2. Пупырчатый (Евгений) Сегодня, 11:13
          Ну у вас плохо со знанием российской космонавтики, была еще Кондакова, Серова. Ну а у западников женщины летают более чем регулярно. Ну и наверное вы не в курсе что командирами экипажей они тоже были
          Пупырчатый
      4. vladmort (Victor) Сегодня, 00:55
        В космос и собаки летали. И что?
        vladmort
        1. Пупырчатый (Евгений) Сегодня, 11:13
          Классно ты этак женщин с собаками сравнил. Маме своей расскажешь?
          Пупырчатый
    3. макс702 (Максим) Вчера, 19:08
      Полный бред эта идея.. Ничего хорошего из этого не выйдет, 99% идут чтоб найти мужа, остальной 1% будет дай то бог для показухи, статистики , и головной боли руководства частей..
      макс702
      1. VIT101 (Виталий) Вчера, 20:35
        Цитата: макс702
        Полный бред эта идея.. Ничего хорошего из этого не выйдет, 99% идут чтоб найти мужа, остальной 1% будет дай то бог для показухи, статистики , и головной боли руководства частей..


        Согласен. Одну - две на все ВВС (не воспринимаю слово ВКС) для показухи и женских рекордов как Марина Попович и все. Через три года после выпуска большая часть уйдет в декрет, а затем и в повторный. На нелетной должности это терпимо, а на летной - это конец летной карьере. А сколько на их месте можно подготовить толковых мужиков.
        VIT101
        1. rocket757 (Виктор) Вчера, 21:34
          Первым делом, первым делом САМОЛЁТЫ!
          Ну а ДЕВУШКИ? А ДЕВУШКИ потом!
          Из за чего сыр бор? Девушки уж точно не перезанимают ВСЕХ мест, которые разным долб-б-б...неправильным парням не достались?
          Кстати, если что, на шесте гораздо гармоничнее будет смотреться этот обучаемый контингент!
          rocket757
      2. Пупырчатый (Евгений) Сегодня, 11:31
        Цитата: макс702

        Полный бред эта идея.. Ничего хорошего из этого не выйдет, 99% идут чтоб найти мужа, остальной 1% будет дай то бог для показухи, статистики , и головной боли руководства частей..

        В Израиле в каждом летном курсе есть от одной до пяти женщин в среднем. При том что до 2000-х тоже считали, что бабы в авиации зло и тп. Ничего, более чем успешно служат, некоторые на должности командиров эскадрилий боевых самолетов (F16I) в частности, штурманов, бортмехаников, пилотов боевых вертолетов и транспортников. Это в вас шовинизм говорит. А женщины спокойно себе служат в авиации (в том числе и боевой) десятков стран и вполне успешно.
        Пупырчатый
  2. Геннадич (Георгий) Вчера, 18:02
    хана транспортной авиации
    Геннадич
    1. Вадим237 (Вадим) Вчера, 20:05
      На чём основан такой вывод?
      Вадим237
      1. Челдон (Алексей) Вчера, 20:37
        Цитата: Вадим237
        На чём основан такой вывод?

        НЕ разрешит выпить wink
        Челдон
      2. Геннадич (Георгий) Вчера, 22:48
        женщину за рулем(за редким исключением)видели?вопросы еще есть?
        Геннадич
  3. Теренин (Геннадий) Вчера, 18:03
    Все они станут пилотами военно-транспортной авиации. Это наши девчонки. Дай Бог, что бы они стремились как пример, к подвигам Валентины Степановны Гризодубовой
    Теренин
    1. Случайный (Сергей) Вчера, 18:36
      Цитата: Теренин
      Это наши девчонки. Дай Бог, что бы они стремились как пример, к подвигам Валентины Степановны Гризодубовой

      Вы сначала восстановите аэроклубы,для первоначальной лётной подготовки, а потом уже.."замахивайтесь" на.."что-то".
      Какой на....фиг транспортной авиации?...с 20 часами налёта на L-410 по выпуску? belay
      Случайный
  4. TarasVE (Владимир) Вчера, 18:04
    Пусть учатся, вовремя ВОВ женские эскадрилии неплохо себя показали.
    TarasVE
  5. болот Вчера, 18:11
    У нас есть женщины но летают на гражданских бортах,одна и КВС.Если племяницы авиацией за интересуются буду ЗА!Да же супруга и сноха за рулем автомобиля,то же ЗА!Уж больно они аккуратны.
    болот
    1. Случайный (Сергей) Вчера, 18:39
      Цитата: болот
      одна и КВС.

      ОДНА!!!! уважаемый болот..ОДНА и то..."оператор воздушного компьютера" для полётов по запрограмированным маршрутам,с посадкой на запрограммированных аэродромах в режиме АЗП...всё.....в жизни не садился и не сажусь в самолёт,если в левой чашке..."дама"...уж извините soldier
      Случайный
      1. болот Вчера, 18:43
        Цитата: Случайный
        ОДНА!!!! уважаемый болот..ОДНА и то..."оператор воздушного компьютера" для полётов по запрограмированным маршрутам,с посадкой на запрограммированных аэродромах в режиме АЗП...всё.....в жизни не садился и не сажусь в самолёт,если в левой чашке..."дама"...уж извините

        Это на Бусиках очень много электроники,а та на Боинге.
        Вот не идут сейчас дамы,только если из семьи бывших.Боятся.Не техники а отношению мужчин.
        болот
        1. Случайный (Сергей) Вчера, 18:54
          Цитата: болот
          а та на Боинге


          То же самое...если не хуже,так как на Бобтке всё дублировано и...не все с этим справляются.....катастрофы в Казани и в Ростове на Дону soldier
          Случайный
          1. болот Вчера, 18:59
            Цитата: Случайный
            ..катастрофы в Казани и в Ростове на Дону

            А там что женщины за штурвалом были?
            болот
            1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:51
              Цитата: болот
              А там что женщины за штурвалом были?

              Судя по нику "случайный" имел прямое отношение к авиации и с женщинами у него в этой сфере сложилась фобия. Бесполезно ему что то доказывать. Он уже "удила закусил".
              Теренин
  6. shura7782 (Александр) Вчера, 18:14
    В ВТА улетел (тут не далеко, 2 часа лёта) на полдня, а вернулся через месяц, облетев всю страну. Мало представляю нормальную семейную жизнь этих сударынь. Жалко парней чьи места они заняли.
    shura7782
    1. LSA57 (Сергей) Вчера, 18:27
      Цитата: shura7782
      Жалко парней чьи места они заняли.

      ничьи не заняли. дополнительный набор
      LSA57
      1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 16:57
        Цитата: LSA57
        ничьи не заняли. дополнительный набор

        Вы это только в учебных полках расскажите, когда они очередь из парней-курсантов к альбатросам отодвинут. Или им дополнительные УТС и тренажеры выделят?
        Да бред эта затея. Хрен с ними, что израильтянки летают и всякие другие- это для их мужиков давно не проблема. Да какой нибудь голландец или американец может и жевать не перестанет видя, что женщина погибает, а наш то по такому поводу не думая ни о чем на выручку полезет. Вот ведь в чем беда то. То что они воевать смогут нет сомнений, вопрос то в том, сколько парней из-за этого полягут.
        faridg7
    2. болот Вчера, 18:35
      Сам мечтал в ВТА попасть,да училище закрыли Балошове.
      Отец мой и ВТА служил и ВВС ГРУ,но всю страну не облетал.Так что без проблем для женщин,может и по безопаснее будет.Лишний раз рисковать не будут.Ведь же в войну "Ночные Ведьмы" же были.Ведь не мало героин Союза и Халык Кахарнамы,Хиуаз Доспанова .
      болот
      1. intuzazist (интузазист) Вчера, 18:58
        У ПО-2 скорость до 180 км.час! И высота до 1000 м......
        intuzazist
        1. болот Вчера, 19:01
          Цитата: intuzazist
          У ПО-2 скорость до 180 км.час! И высота до 1000 м......

          Вы данный момент решитесь хоть на реставрированном ПО 2 пролететь.Или после двух стаканов?
          болот
      2. Случайный (Сергей) Вчера, 19:00
        Цитата: болот
        .Так что без проблем для женщин,может и по безопаснее будет.

        У отца поинтересуйтесь...где экипаж ВТА справляет.."нужду " в чистом поле при ожидании wink
        И это только самая мала я из проблем....а про "критические дни" слышали?..Или каждый командир полка должен иметь перед носом "График....." ,рядом с Графиком уровня боевой подготовки личного состава"...что бы при планировании знать...когда можно, а когда низя belay
        И должен быть утверждён и начальником штаба и вышестоящим командованием Дивизии.
        Ну а при планировании полётов участвуют все комэски,все замы АП.штурманский отдел и начальники служб...."картина"- комэска 1-й...командир,мне надо Машу на вывозку в СМУ отправить.....а ему зам.ап- Семёныч,ты что забыл...у неё же по плану.."критические" дни....дальше рассказывать что будет или сами всё поймёте? wassat laughing good drinks soldier
        Случайный
        1. болот Вчера, 19:06
          Цитата: Случайный
          У отца поинтересуйтесь...где экипаж ВТА справляет.."нужду " в чистом поле при ожидании

          Перед передней стойкой шасси,сам щеглом был но АН-12 и ИЛ -20 на изусть знаю.

          Цитата: Случайный
          И это только самая мала я из проблем....а про "критические дни" слышали?..Или каждый командир полка должен иметь перед носом "График....." ,рядом с Графиком уровня боевой подготовки личного состава"...что бы при планировании знать...когда можно, а когда низя

          В Войну ведь воевали,или есть желание женщин загнать в стойло,но тогда вряд ли по ночам давать будут.Привыкать уже пора.
          болот
          1. Челдон (Алексей) Вчера, 20:52
            Цитата: болот
            В Войну ведь воевали,или есть желание женщин загнать в стойло,но тогда вряд ли по ночам давать будут.Привыкать уже пора.

            А официантки? В полку хохма была: заведующая столовой(назовем Марья Ивановна,бо не помню) летом пошла загорать,естественно возле ВПП,точнее в начале ВВП. Женщина была в теле.После посадки летчики в разговоре припоминали,что видели в начале ВВП Марью Ивановну в интересной коленно-локтевой позе.После того,как об этом обмолвился 4 или 5 летчик побежали выяснять,что же происходит. Потом ржали всем полком: Марья Ивановна решила поменять сторону тела для загара,встала в эту позу и защемило поясницу.Кричи, не кричи,не дозовешься. Лекарь естественно восстановил статус-кво Марьи Ивановны.
            Челдон
            1. болот Вчера, 21:00
              Цитата: Челдон
              А официантки? В полку хохма была: заведующая столовой(назовем Марья Ивановна,бо не помню) летом пошла загорать,естественно возле ВПП,точнее в начале ВВП. Женщина была в теле.После посадки летчики в разговоре припоминали,что видели в начале ВВП Марью Ивановну в интересной коленно-локтевой позе.После того,как об этом обмолвился 4 или 5 летчик побежали выяснять,что же происходит. Потом ржали всем полком: Марья Ивановна решила поменять сторону тела для загара,встала в эту позу и защемило поясницу.Кричи, не кричи,не дозовешься. Лекарь естественно восстановил статус-кво Марьи Ивановны.

              У отца официанки были в летной столовой но комадный состав,кто не в курсе секретчик был офигеный картежник-считал,очковали с ним в карты играть.Мало того какому то старлею генеральский паек проиграют или канистры с спиртом,Талгар,так потом еще деньги прийдется выпрашивать на автобус или метро.А было не раз,но за Афган,Боевого Красного,Красной Звезды в одно время получили.
              болот
        2. bk316 (Владимир) Вчера, 19:36
          Сергей, сразу скажу ни хрена не понимаю в пилотировании.
          Но в течении жизни постоянно меняю взгляд на женщин в разных профессиях.
          И все время в одном направлении и исключительно в результате жизненного опыта.
          А направление такое: если раньше говорил, что женщин в этой профессии быть не может , то теперь говорю бывают исключения и эти исключения дают результат лучше 90% мужчин.
          bk316
  7. lopvlad (rr) Вчера, 18:45
    Перед поступлением все девушки должны пройти медкомиссию, психологическое тестирование, профессиональный отбор, обязательный экзамен по физической подготовке,


    и обязательно кулинарные курсы чтобы будущие мужья с голодухи от летуньи не сбежали.
    lopvlad
  8. Грибок (Витёк) Вчера, 19:23
    Пусть летают. Им это нравится.
    Грибок
  9. Tank Hard ( Daniel von Messer) Вчера, 19:26
    Таксисты - женщины, охранники - женщины, водители автобусов женщины, руководители - женщины, учителя - практически поголовно женщины, лётчики - женщины... А потом они недовольны, что же стало с мужчинами, где они, почему превращаются в "содержацев", мрут, вырождаются и спиваются? request
    Tank Hard
    1. cariperpaint Вчера, 19:47
      В танкисты не прокатит))) слишком много монотонной тяжелой работы) я себе прям представляю замену трака женским экипажем))
      cariperpaint
      1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Вчера, 20:26
        Цитата: cariperpaint
        В танкисты не прокатит)))

        Ну, какие наши годы, посмотрим...
        Tank Hard
        1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 05:54
          Цитата: Tank Hard
          В танкисты не прокатит)))

          Ну, какие наши годы, посмотрим...

          А чего глядеть. Здесь, на ВО, годика два назад, если не ошибаюсь, была статья про женский танковый экипаж. Чего то больше про него ничего не слышно. Эксперимент или провалился, или в люк не пролез. laughing Я вот до сих пор не пойму, ну ЗАЧЕМ? Ну объясните мне, зачем ставить женщин туда, где тяжело и опасно, ради дурацких показух? Сейчас что, война? Мужиков повыбивало и некому Родину защищать? Чемпионом в этом деле всегда был Израиль, и тот постепенно выводит женщин из боевых подразделений, оставляя их инструкторами, в тыловых службах и т.п. Женщин нужно любить и оберегать, они матери наших детей, нашего будущего.
          novobranets
  10. болот Вчера, 19:29
    Мужики если по чеснаку,ведь не откажите ведь своей сестре,племянице или дочи,желание служить в авиации.
    Просто на свою семью посмотрите,у кого много женщин.Знаю что уважают их мнение.Да у меня, два брата акробата но есть 4 племяницы,их поведение меня раздражает,особенно если подписан на их соц. сети.Просто надо уважать своих женщин,но вот скрутило по зиме мог и кони двинуть но женщина спасла,Как вы относитесь своей матери будет видно как относитесь к женщинам.
    болот
  11. hiller (hiller) Вчера, 19:32
    Молодцы девчонки!
    hiller
  12. Apollo (Алех) Вчера, 19:36
    Путин готовит страну к войне. Дело дрянь.
    Apollo
  13. Apollo (Алех) Вчера, 19:42
    Цитата: lopvlad

    и обязательно кулинарные курсы чтобы будущие мужья с голодухи от летуньи не сбежали.


    Вряд ли у них будут мужья, а если и будут, то не надолго. Им бы мирную профессию себе избрать, детей рожать...
    Apollo
  14. ser65 (Сергей) Вчера, 20:33
    всю службу на декрете.... наблюдал подобное.
    ser65
  15. Самара_63 (Вася) Вчера, 20:40
    Очередная глупость МО! Какой на фиг тренд? Нам боевые лётчики асы нужны,где аховые нагрузки...Показушники блин...
    Самара_63
  16. олег ватник (олег ватник) Вчера, 20:41
    женщина что в армии что на корабле жди беды
    олег ватник
    1. R.L. (Robert Adam) Вчера, 21:44
      Это Вы народу Израиля скажите.
      R.L.
      1. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 06:03
        Цитата: R.L.
        Это Вы народу Израиля скажите.

        В основном солдатки (порядка 80% от всего призыва) служат в тыловых войсках и войсках поддержки.

        Источник: https://beinisrael.com/social/ourlife/kak-vsyo-ta
        ki-ustroena-aoi/
        © Новости Израиля
        novobranets
  17. R.L. (Robert Adam) Вчера, 21:57
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    t;</iframe></div>]
    R.L.
    1. R.L. (Robert Adam) Вчера, 22:01
      Не удалось вложить. Попробую снова
      www.youtube.com/watch?v=7WIBbTF6TFk
      R.L.
  18. vladmort (Victor) Сегодня, 01:05
    При прочих равных условиях, армия в которой больший процент баб неизбежно проиграет. А для таких инициатив, есть чёткое определение "Умышленный подрыв обороноспособности". Подготовка лётчика дело исключительно дорогое, а эти идут в армию за большим разнообразием членов, а никак не служить.
    vladmort
  19. arlekin (Александр) Сегодня, 03:29
    У нас бардак в вооруженных силах,
    но выход мы придумали простой:
    зовите девок в армию России,
    пусть армия накроется звездой! (с)
    arlekin
  20. elenagromova (Елена Громова) Сегодня, 05:44
    Ужас, сколько сексистских комментариев... И это - после того, как в Великую Отечественную войну летчицы геройски воевали и стали легендами... Мрак в головах...
    Девушкам - удачи!
    elenagromova
    1. VovanFalcon (Владимир) Сегодня, 06:25
      Слава Богу, у меня дочь не думает об авиации...пока не думает. А то после прочтения данных комментов, я бы ни за что не пустил бы. Коллеги, грязно это и не по мужски, возникает ощущение, что Вы насмотрелись какой-то грязной порнухи!!!!
      VovanFalcon
      1. vladmort (Victor) Сегодня, 12:29
        Жизни мы насмотрелись. Сочувствую, что у вас дочь. кстати и у Шойгу тоже, отсюда этот идиотизм с дурами в офицерских погонах.
        vladmort
        1. VovanFalcon (Владимир) Сегодня, 15:32
          Я очень рад, что у меня дочь!!! Как я и мечтал. Воспитывать сложнее, чем мальчугана. Мальчишек воспитывал по принципу: "Делай, как я!". Один стал морским офицером, другой - летает бортмехаником Ми-8.
          VovanFalcon
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