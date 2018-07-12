ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем

Многофункциональная РЛС с пассивной ФАР AN/MPQ-53 — основной компонент ЗРК семейства «Patriot PAC-2/3»

Многоцелевые истребители «Mirage-2000-5» ВВС Франции, участвующие в миссии «воздушной полиции» над Балтией. На узлах подвески, помимо подвесных топливных баков, можно увидеть ракету воздушного боя средней дальности «MICA-EM» и ближнего боя «IRIS-T»

Запуск тактической крылатой ракеты большой дальности 9М728 (Р-500)

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21116

https://vpk.name/images/i197697.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-816.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/erint/erint.shtml

http://pvo.guns.ru/other/usa/patriot/index01.htm

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml

Весьма податливым для военно-политической «лепки» материалом можно считать нынешние руководства прибалтийских государств. Ежедневно подстрекаемые к антироссийским настроениям и риторике высосанными из пальца «агрессивными действиями» авиации Воздушно-космических сил и ВМФ России силовые ведомства балтийской троицы предоставляют Пентагону непаханое поле возможностей для ускоренной милитаризации североевропейских подступов к нашим границам в районе Калининградской и Ленинградской областей. Фундамент этой милитаризации начал активно закладываться с момента оперативной переброски 52-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США с немецкого аэродрома Спангдалем на польскую авиабазу Редзиково. Состоящие на вооружении этого авиакрыла 25 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50 получили возможность «дотянуться» тактическими ракетами большой дальности AGM-158B JASSM-ER (дальность действия около 1200 км) до таких стратегически важных городов в глубине территории европейской части России, как Курск, Орёл, Брянск, Псков, Тула и Москва.Конечно же, большая часть этих ракет при необходимости будет перехвачена с помощь комплексов С-300ПМ1, С-400 и «Панцирь-С1», а также перехватчиков МиГ-31БМ, развёрнутых в Западном военном округе, но игнорировать эту угрозу тоже нельзя, поскольку JASSM-ER отныне могут использоваться не только «Фальконов» 52-го авиакрыла, но и с подвесок польских F-16C, ввиду чего с одного только польского воздушного направления можно ожидать более 100 высокоточных ракет с малой ЭПР. ВВС Польши и 52-е тактическое истребительное авиакрыло можно считать важным ударным компонентом в концепции стратегической воздушно-космической наступательной операции против России наравне со стратегическими ракетоносцами B-1B «Lancer» и ударными вариантами подлодок класса «Огайо». Также в милитаризации прибалтийских государств активно участвует наземная составляющая Объединённых ВС НАТО. Её действия сфокусированы преимущественно на попытке создания двух линий обороны (1-я — в прибалтийских государствах, 2-я — в Польше), а также на удержании контроля над «Сувалкским коридором», 70-километровым участком польско-литовской границы, через который проходят две важнейших транспортных ветки: Сувалки — Каунас и Августов — Сейрияй.Возможность быстрого взятия под контроль данного «коридора» силами 11-го армейского армейского корпуса СВ России, а также 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и белорусской армии, под прикрытием дивизионов С-300ПМ1 и С-400, входящих в состав 183-го и 1545-го зенитно-ракетных полков, уже более двух десятков лет вызывает нешуточную головную боль у стратегов в командовании ОВС НАТО, ведь одних только Литвы и Латвии, в случае эскалации крупного конфликта в Северной Европе, лишит коалицию имеющейся 500-километровой форы на псковском операционном направлении. Именно в связи с этим мы наблюдаем сегодня пребывание в Польше на ротационной основе 1-й бронетанковой бригады СВ США, на вооружении которой находится 90 ОБТ M1A2/SEP «Abrams», бронетранспортёров «Страйкер» и боевых машин пехоты M2A2/3 «Bradley».Применительно к Литве, Латвии и Эстонии это переброска пехотных и механизированных подразделений СВ Великобритании, Германии и Канады, которые также находятся в странах на ротационной основе в количестве нескольких тысяч человек, регулярно принимающих участие в военных учениях «Saber Strike». Но если с этой угрозой мы знакомы уже на протяжении нескольких лет, и уже давно выработана стратегия противодействия противнику в районе Сувалков и Августова с применением танковых и мотострелковых бригад, вооружённых ОБТ Т-72Б3, Т-90С и современных БМП, а также артиллерийских подразделений РСЗО с комплексами 9К515 «Торнадо-С» и «Смерч», способных атаковать противника НУРСами 9М532/533 с самоприцеливающимися боевыми элементами, а также перспективными реактивными снарядами 9М542 с ГЛОНАСС-коррекцией, то очередная выдумка министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, озвученная несколькими днями ранее, может интерпретироваться как попытка «блокирования» морской авиации Балтийского флота и ВКС в пределах небольшого участка воздушного пространства над Финским заливом.Речь идёт о создании «единой системы противовоздушной обороны», охватывающей воздушное пространство над Балтией, Финляндией и Швецией, которая, по замыслу Кароблиса, должна стать эффективным дополнением к действующей сегодня миссии «воздушной полиции» ОВВС НАТО, осуществляющей патрулирование восточных воздушных рубежей НАТО на балтийском ОН силами звеньев истребителей «Typhoon» ВВС Германии/Великобритании, F-16C Королевских ВВС Нидерландов и «Mirage-2000-5» ВВС Франции, развёртываемых на литовской авиабазе Шауляе и эстонской АвБ Эмари. Данные истребители, присутствующие на вышеуказанных аэродромах в количестве 4 единиц (1 звено), практически не представляют угрозы для Су-30СМ 72-й авиабазы МА Балтийского флота, а также развёрнутых на АвБ Бесовец многофункциональных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России.К примеру, «Миражи» оснащены устаревшими радарами со щелевой антенной решёткой RDY, способными обнаружить Су-30СМ на удалении около 120 км, а также ракетами воздушного боя «MICA-EM» с эффективной дальностью на средних высотах — 50-60 км и на больших — 75-90 км, в то время как у наших «Сушек» более дальнобойные УРВБ РВВ-СД с дальностью действия до 120 км. «Метеоры» в счёт не берём, поскольку на текущий момент они обрели начальную боевую готовность лишь в составе боекомплектов шведских истребителей JAS-39C/D, оснащённых программно-аппаратным комплектом стандарта MS-20. Но что же предусматривает план Кароблиса?В первую очередь это создание позиционного района ПВО на базе зенитно-ракетных комплексов семейства «Patriot» в районе Вильнюса. Для Пентагона такая наивная открытость литовской стороны (без раздумий о последствиях руководства последней) является воистину «шоколадным» периодом. Ведь, к примеру, разрешение Вильнюса на переброску в южную часть страны нескольких батарей «Patriot PAC-2» технически позволит американцам «закрыть» высотные участки воздушного пространства над восточной половиной Калининградской области и северо-западной частью Белоруссии. Как следствие, в случае крупного конфликта на Балтийском ТВД и в Восточной Европе, в задачи калининградских полков С-300ПМ1 и С-400 будет входить не только перехват тактической авиации ОВВС НАТО и крылатых ракет JASSM-ER, но ещё и уничтожение зенитных ракет MIM-104C, запускаемых по нашей тактической авиации, оказывающей воздушную поддержку мотострелковым подразделениями, удерживающим контроль над «Сувалскским коридором»; по-другому здесь никак.Между тем недальновидный Кароблис не учёл небольшой тактический момент: в случае эскалации масштабного конфликта, развёрнутые под Вильнюсом дивизионы «Пэтриот PAC-2» будут находиться в радиусе поражения реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и «Смерч», «Полонез», а также комплекса «Искандер-М». И если определённый процент высокоточных корректируемых/управляемых реактивных снарядов этих систем может перехватить батарея противоракетного комплекса «Patriot PAC-3», то оперативно-тактические баллистические ракеты 9М723-1 «Искандер-М» определённо будут непростыми целями для перехватчиков MIM-104F. Вывод: «Пэтриоты» под Вильнюсом падут в первые же часы после начала эскалации. Тем не менее, предложенная Кароблисом конфигурация «единой системы ПВО» предусматривает развёртывание зенитно-ракетных дивизионов «Patriot PAC-2/3» ещё и в окрестностях Таллина и Хельсинки, а также на территории Латвии и Швеции (в последнем случае речь может идти об острове Готланд).В случае с «узлом ПВО» Таллин — Хельсинки может возникнуть достаточно неприятная для морской авиации Балтийского флота ситуация, заключающаяся в создании воздушной зоны воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD на выходе из Финского залива. Дистанция между южным побережьем Финляндии и северным побережьем Эстонии составляет всего 60 км, а поэтому развёртывание в этих двух районах даже обычных ЗРК «Patriot PAC-2», использующих ЗУР MIM-104C с полуактивными радиолокационными ГСН, вынудит экипажи наших противолодочных самолётов Ил-38 и многоцелевых истребителей снижаться до высоты в 35 — 40 м, где можно «укрыться» от излучения радаров AN/MPQ-53 за радиогоризонтом водной поверхности.Если же речь идёт о комплексах «Patriot PAC-3», располагающих ракетам-перехватчиками MIM-104F с активными радиолокационными головками самонаведения (способны уничтожать не только баллистические цели, но и аэродинамические на удалении около 70—80 км), то и полёт на сверхмалых высотах («за экраном» радиогоризонта) не обеспечивает безопасное оперирование нашей морской авиации над Финским заливом, ведь MIM-104F могут быть наведены как посредством целеуказания от самолётов ДРЛО E-3D ВВС Великобритании, так и по целеуказанию тактических истребителей ОВВС НАТО, оснащённых терминалами системы «Link-16». На лицо попытка блокирования морской авиации ВМФ России и Воздушно-космических сил в нейтральном воздушном пространстве над Финским заливом, в то время как для формирования дальних рубежей противолодочной обороны в южной части Балтийского моря самолёты Ил-38 и Ил-38Н должны иметь возможность патрулирования вплоть до восточных рубежей датского острова Борнхольм.В ситуации с развёрнутыми в окрестностях Таллина и Хельсинки «Пэтриотами» двух модификаций, реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С» не принесут необходимого результата, поскольку расстояние от этих позиций до вероятных мест развёртывания российских РСЗО в Ленинградской области (Кингисепп и Торфяновка) составляет 165 и 185 км соответственно. На помощь снова приходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», баллистические ракеты которых вполне способны массированно отработать по этим целям. Следовательно, в «расчистке» противовоздушного заслона над Финским заливом у наших больших трудностей не возникнет.В то же время необходимо брать во внимание возможное развёртывание батарей ЗРК «Patriot PAC-2/3» по линии г. Вестервик и острова Готланд (Швеция), а также западного побережья Латвии. Здесь вырисовывается совершенной иной тактический расклад. К примеру, если до позиций «Пэтриотов» на западном побережье Латвии «Искандеры-М» 152-й гвардейской ракетной бригады (Калининградская область), в варианте с баллистическими ракетами 9М723-1, могут «дотянуться» без затруднений ввиду дальности 240—270 км, то нанести удары силами этой же бригады по позициям американских комплексов в Вестервике и северной части Готланда уже не получится, поскольку дальность от Калининградской обл. до этих рубежей составляет 400 и 350 км соответственно, что заметно превышает радиус действия оперативно-тактических баллистических ракет типа 9М723-1, составляющий 300 км.Единственным вариантом данного оперативно-тактического ракетного комплекса, дальность действия которого охватывает и Вестервик и северное побережье Готланда, является «Искандер-К», боекомплект которого представлен малозаметной тактической крылатой ракетой большой дальности 9М728 (Р-500). В теории, обладая дальностью 500—700 км (по данным из различных источников) и небольшой эффективной отражающей поверхностью от 0,05 до 0,07 кв. м, ракеты Р-500 способны легко достигнуть мест дислокации американских зенитно-ракетных дивизионов в вышеуказанных береговом и островном районах Швеции; но на практике уничтожить их с помощью этих крылатых ракет будет не так уж и просто. Почему?Во-первых, Р-500 (9М728) являются дозвуковыми крылатыми ракетами, скорость полёта которых составляет от 830 до 940 км/ч, что заметно облегчит для расчёта «Patriot PAC-2/3» процесс перехвата первых с помощью зенитных ракет MIM-104C и MIM-104F, учитывая, что объекты с эффективной поверхностью рассеяния около 0,05 кв. м обнаруживаются посредством стандартной версии многофункциональной РЛС AN/MPQ-53 на расстоянии около 55 км. Во-вторых, на существующих фотографиях, иллюстрирующих запуск ракет 9М728, можно обратить внимание на то, что маршевый турбореактивный двухконтурный двигатель ТРДД-50АТ («Изделие 36МТ») расположен непосредственно у соплового модуля в хвостовой части ракеты (это видно по утопленному в корпус воздухозаборнику, максимально смещённому к хвостовому блоку). Говорит это лишь об одном: на выходе горячей реактивной струи отсутствует даже минимальный контур охлаждения, который хотя бы незначительно снижал бы инфракрасную сигнатуру ракеты; а это значит, что на подлёте к батареям «Пэтриотов» часть ракет Р-500 может быть перехвачена посредством современных переносных зенитно-ракетных комплексов шведской разработки RBS-70NG, RBS-90, штатовских «Stinger-RMP» и любых других современных ЗРК, ракеты которых имеют полуавтоматическую лазерную систему наведения, сопряжённую с ТВ/ИК-визиром или оснащены инфракрасной головкой самонаведения. В-третьих, низкая дозвуковая скорость полёта не позволяет ракете Р-500 совершать энергичные противозенитные манёвры с перегрузкой 12 и более единиц, а поэтому перехватить её в десятки раз проще, чем гиперзвуковой баллистический вариант 9М723-1.Главным же преимуществом острова Готланд в плане создания «противовоздушного зонтика» над центральной частью Балтийского моря является наличие большого количества преобладающих высот в пределах 30—50 м. Если на этих возвышенностях будут размещены радары подсвета и наведения AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 комплексов «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3», то дальность радиогоризонта по целям, летящим на высоте 50 м составит от 45 до 50 км. Это покроет около 35% дистанции от Готланда до Эстонии, а значит, для «закрытия» низковысотного участка над Балтийским морем останется лишь разместить батарею «PAC-3» в районе латвийского города Павилоста. Как следствие, единственными проверенными средствами, которые могут уничтожить эти батареи и «открыть» нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем для нашей морской авиации, являются стратегические крылатые ракеты Х-101 (при массированном применении из отсеков вооружения ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160), а также многоцелевые противокорабельные / противорадиолокационные ракеты Х-32, обладающие скоростью в 4,6М на маршевом участке траектории, а также пикирующие на цель почти под отвесным углом, близким к 90°.Тем не менее, и в этом случае нельзя рассчитывать на 100%-ное уничтожение батареи «Пэтриот PAC-3», поскольку речь идёт о всё тех же противоракетах MIM-104F с активной радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона, которые могут работать по отвесно пикирующим Х-32, не опираясь на радар AN/APG-65, имеющий ограничение по углу возвышения луча в 83 градуса. На уничтожение одного подобного позиционного района ПВО вне радиуса действия «баллистической» версии «Искандера» потребуется значительное количество (несколько десятков, либо сотен) Х-101 и Х-32. Хотелось бы отметить, что озвученный главой оборонного ведомства Латвии план создания «единой системы ПВО Балтии» не является плодом фантазий его воспалённого мозга, а, скорее всего, максимально близок к тщательно прорабатываемой Пентагоном и МО Швеции концепции сдерживания Балтийского флота ВМФ России в регионе. Убедительным примером тому послужили наиболее масштабные за последние два десятилетия военные учения «Aurora-2017», прошедшие с 11 по 29 сентября 2017 года.Манёвры с участием 21 тыс. военнослужащих (19500 чел. ЛС ВС Швеции и 1500 чел. ЛС ОВС НАТО) затронули и тот самый стратегически важный остров Готланд, где американская армия развернула смешанную зенитно-ракетную батарею «Patriot PAC-2/3» в составе одной или нескольких штатных пусковых установок типа M901 на 4 транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами MIM-104C, а также нескольких пусковых установок M903 для новых противоракет ERINT (MIM-104F). А это значит, что Североатлантический альянс уже вполне серьёзно не только рассматривает, но и прорабатывает перспективу формирования эшелонированного противовоздушного / противоракетного барьера на пути у авиации Балтийского флота ВМФ России.