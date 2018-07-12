17:50 12 июля

ВКС и морской авиации России попытаются «перекрыть кислород» над Балтийским морем


Многофункциональная РЛС с пассивной ФАР AN/MPQ-53 — основной компонент ЗРК семейства «Patriot PAC-2/3»


Весьма податливым для военно-политической «лепки» материалом можно считать нынешние руководства прибалтийских государств. Ежедневно подстрекаемые к антироссийским настроениям и риторике высосанными из пальца «агрессивными действиями» авиации Воздушно-космических сил и ВМФ России силовые ведомства балтийской троицы предоставляют Пентагону непаханое поле возможностей для ускоренной милитаризации североевропейских подступов к нашим границам в районе Калининградской и Ленинградской областей. Фундамент этой милитаризации начал активно закладываться с момента оперативной переброски 52-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США с немецкого аэродрома Спангдалем на польскую авиабазу Редзиково. Состоящие на вооружении этого авиакрыла 25 многоцелевых истребителей F-16C/D Block 50 получили возможность «дотянуться» тактическими ракетами большой дальности AGM-158B JASSM-ER (дальность действия около 1200 км) до таких стратегически важных городов в глубине территории европейской части России, как Курск, Орёл, Брянск, Псков, Тула и Москва.

Конечно же, большая часть этих ракет при необходимости будет перехвачена с помощь комплексов С-300ПМ1, С-400 и «Панцирь-С1», а также перехватчиков МиГ-31БМ, развёрнутых в Западном военном округе, но игнорировать эту угрозу тоже нельзя, поскольку JASSM-ER отныне могут использоваться не только «Фальконов» 52-го авиакрыла, но и с подвесок польских F-16C, ввиду чего с одного только польского воздушного направления можно ожидать более 100 высокоточных ракет с малой ЭПР. ВВС Польши и 52-е тактическое истребительное авиакрыло можно считать важным ударным компонентом в концепции стратегической воздушно-космической наступательной операции против России наравне со стратегическими ракетоносцами B-1B «Lancer» и ударными вариантами подлодок класса «Огайо». Также в милитаризации прибалтийских государств активно участвует наземная составляющая Объединённых ВС НАТО. Её действия сфокусированы преимущественно на попытке создания двух линий обороны (1-я — в прибалтийских государствах, 2-я — в Польше), а также на удержании контроля над «Сувалкским коридором», 70-километровым участком польско-литовской границы, через который проходят две важнейших транспортных ветки: Сувалки — Каунас и Августов — Сейрияй.


Возможность быстрого взятия под контроль данного «коридора» силами 11-го армейского армейского корпуса СВ России, а также 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и белорусской армии, под прикрытием дивизионов С-300ПМ1 и С-400, входящих в состав 183-го и 1545-го зенитно-ракетных полков, уже более двух десятков лет вызывает нешуточную головную боль у стратегов в командовании ОВС НАТО, ведь одних только Литвы и Латвии, в случае эскалации крупного конфликта в Северной Европе, лишит коалицию имеющейся 500-километровой форы на псковском операционном направлении. Именно в связи с этим мы наблюдаем сегодня пребывание в Польше на ротационной основе 1-й бронетанковой бригады СВ США, на вооружении которой находится 90 ОБТ M1A2/SEP «Abrams», бронетранспортёров «Страйкер» и боевых машин пехоты M2A2/3 «Bradley».

Применительно к Литве, Латвии и Эстонии это переброска пехотных и механизированных подразделений СВ Великобритании, Германии и Канады, которые также находятся в странах на ротационной основе в количестве нескольких тысяч человек, регулярно принимающих участие в военных учениях «Saber Strike». Но если с этой угрозой мы знакомы уже на протяжении нескольких лет, и уже давно выработана стратегия противодействия противнику в районе Сувалков и Августова с применением танковых и мотострелковых бригад, вооружённых ОБТ Т-72Б3, Т-90С и современных БМП, а также артиллерийских подразделений РСЗО с комплексами 9К515 «Торнадо-С» и «Смерч», способных атаковать противника НУРСами 9М532/533 с самоприцеливающимися боевыми элементами, а также перспективными реактивными снарядами 9М542 с ГЛОНАСС-коррекцией, то очередная выдумка министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, озвученная несколькими днями ранее, может интерпретироваться как попытка «блокирования» морской авиации Балтийского флота и ВКС в пределах небольшого участка воздушного пространства над Финским заливом.

Речь идёт о создании «единой системы противовоздушной обороны», охватывающей воздушное пространство над Балтией, Финляндией и Швецией, которая, по замыслу Кароблиса, должна стать эффективным дополнением к действующей сегодня миссии «воздушной полиции» ОВВС НАТО, осуществляющей патрулирование восточных воздушных рубежей НАТО на балтийском ОН силами звеньев истребителей «Typhoon» ВВС Германии/Великобритании, F-16C Королевских ВВС Нидерландов и «Mirage-2000-5» ВВС Франции, развёртываемых на литовской авиабазе Шауляе и эстонской АвБ Эмари. Данные истребители, присутствующие на вышеуказанных аэродромах в количестве 4 единиц (1 звено), практически не представляют угрозы для Су-30СМ 72-й авиабазы МА Балтийского флота, а также развёрнутых на АвБ Бесовец многофункциональных истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России.


Многоцелевые истребители «Mirage-2000-5» ВВС Франции, участвующие в миссии «воздушной полиции» над Балтией. На узлах подвески, помимо подвесных топливных баков, можно увидеть ракету воздушного боя средней дальности «MICA-EM» и ближнего боя «IRIS-T»


К примеру, «Миражи» оснащены устаревшими радарами со щелевой антенной решёткой RDY, способными обнаружить Су-30СМ на удалении около 120 км, а также ракетами воздушного боя «MICA-EM» с эффективной дальностью на средних высотах — 50-60 км и на больших — 75-90 км, в то время как у наших «Сушек» более дальнобойные УРВБ РВВ-СД с дальностью действия до 120 км. «Метеоры» в счёт не берём, поскольку на текущий момент они обрели начальную боевую готовность лишь в составе боекомплектов шведских истребителей JAS-39C/D, оснащённых программно-аппаратным комплектом стандарта MS-20. Но что же предусматривает план Кароблиса?

В первую очередь это создание позиционного района ПВО на базе зенитно-ракетных комплексов семейства «Patriot» в районе Вильнюса. Для Пентагона такая наивная открытость литовской стороны (без раздумий о последствиях руководства последней) является воистину «шоколадным» периодом. Ведь, к примеру, разрешение Вильнюса на переброску в южную часть страны нескольких батарей «Patriot PAC-2» технически позволит американцам «закрыть» высотные участки воздушного пространства над восточной половиной Калининградской области и северо-западной частью Белоруссии. Как следствие, в случае крупного конфликта на Балтийском ТВД и в Восточной Европе, в задачи калининградских полков С-300ПМ1 и С-400 будет входить не только перехват тактической авиации ОВВС НАТО и крылатых ракет JASSM-ER, но ещё и уничтожение зенитных ракет MIM-104C, запускаемых по нашей тактической авиации, оказывающей воздушную поддержку мотострелковым подразделениями, удерживающим контроль над «Сувалскским коридором»; по-другому здесь никак.

Между тем недальновидный Кароблис не учёл небольшой тактический момент: в случае эскалации масштабного конфликта, развёрнутые под Вильнюсом дивизионы «Пэтриот PAC-2» будут находиться в радиусе поражения реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и «Смерч», «Полонез», а также комплекса «Искандер-М». И если определённый процент высокоточных корректируемых/управляемых реактивных снарядов этих систем может перехватить батарея противоракетного комплекса «Patriot PAC-3», то оперативно-тактические баллистические ракеты 9М723-1 «Искандер-М» определённо будут непростыми целями для перехватчиков MIM-104F. Вывод: «Пэтриоты» под Вильнюсом падут в первые же часы после начала эскалации. Тем не менее, предложенная Кароблисом конфигурация «единой системы ПВО» предусматривает развёртывание зенитно-ракетных дивизионов «Patriot PAC-2/3» ещё и в окрестностях Таллина и Хельсинки, а также на территории Латвии и Швеции (в последнем случае речь может идти об острове Готланд).

В случае с «узлом ПВО» Таллин — Хельсинки может возникнуть достаточно неприятная для морской авиации Балтийского флота ситуация, заключающаяся в создании воздушной зоны воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD на выходе из Финского залива. Дистанция между южным побережьем Финляндии и северным побережьем Эстонии составляет всего 60 км, а поэтому развёртывание в этих двух районах даже обычных ЗРК «Patriot PAC-2», использующих ЗУР MIM-104C с полуактивными радиолокационными ГСН, вынудит экипажи наших противолодочных самолётов Ил-38 и многоцелевых истребителей снижаться до высоты в 35 — 40 м, где можно «укрыться» от излучения радаров AN/MPQ-53 за радиогоризонтом водной поверхности.

Если же речь идёт о комплексах «Patriot PAC-3», располагающих ракетам-перехватчиками MIM-104F с активными радиолокационными головками самонаведения (способны уничтожать не только баллистические цели, но и аэродинамические на удалении около 70—80 км), то и полёт на сверхмалых высотах («за экраном» радиогоризонта) не обеспечивает безопасное оперирование нашей морской авиации над Финским заливом, ведь MIM-104F могут быть наведены как посредством целеуказания от самолётов ДРЛО E-3D ВВС Великобритании, так и по целеуказанию тактических истребителей ОВВС НАТО, оснащённых терминалами системы «Link-16». На лицо попытка блокирования морской авиации ВМФ России и Воздушно-космических сил в нейтральном воздушном пространстве над Финским заливом, в то время как для формирования дальних рубежей противолодочной обороны в южной части Балтийского моря самолёты Ил-38 и Ил-38Н должны иметь возможность патрулирования вплоть до восточных рубежей датского острова Борнхольм.

В ситуации с развёрнутыми в окрестностях Таллина и Хельсинки «Пэтриотами» двух модификаций, реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Торнадо-С» не принесут необходимого результата, поскольку расстояние от этих позиций до вероятных мест развёртывания российских РСЗО в Ленинградской области (Кингисепп и Торфяновка) составляет 165 и 185 км соответственно. На помощь снова приходят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», баллистические ракеты которых вполне способны массированно отработать по этим целям. Следовательно, в «расчистке» противовоздушного заслона над Финским заливом у наших больших трудностей не возникнет.

В то же время необходимо брать во внимание возможное развёртывание батарей ЗРК «Patriot PAC-2/3» по линии г. Вестервик и острова Готланд (Швеция), а также западного побережья Латвии. Здесь вырисовывается совершенной иной тактический расклад. К примеру, если до позиций «Пэтриотов» на западном побережье Латвии «Искандеры-М» 152-й гвардейской ракетной бригады (Калининградская область), в варианте с баллистическими ракетами 9М723-1, могут «дотянуться» без затруднений ввиду дальности 240—270 км, то нанести удары силами этой же бригады по позициям американских комплексов в Вестервике и северной части Готланда уже не получится, поскольку дальность от Калининградской обл. до этих рубежей составляет 400 и 350 км соответственно, что заметно превышает радиус действия оперативно-тактических баллистических ракет типа 9М723-1, составляющий 300 км.

Единственным вариантом данного оперативно-тактического ракетного комплекса, дальность действия которого охватывает и Вестервик и северное побережье Готланда, является «Искандер-К», боекомплект которого представлен малозаметной тактической крылатой ракетой большой дальности 9М728 (Р-500). В теории, обладая дальностью 500—700 км (по данным из различных источников) и небольшой эффективной отражающей поверхностью от 0,05 до 0,07 кв. м, ракеты Р-500 способны легко достигнуть мест дислокации американских зенитно-ракетных дивизионов в вышеуказанных береговом и островном районах Швеции; но на практике уничтожить их с помощью этих крылатых ракет будет не так уж и просто. Почему?

Во-первых, Р-500 (9М728) являются дозвуковыми крылатыми ракетами, скорость полёта которых составляет от 830 до 940 км/ч, что заметно облегчит для расчёта «Patriot PAC-2/3» процесс перехвата первых с помощью зенитных ракет MIM-104C и MIM-104F, учитывая, что объекты с эффективной поверхностью рассеяния около 0,05 кв. м обнаруживаются посредством стандартной версии многофункциональной РЛС AN/MPQ-53 на расстоянии около 55 км. Во-вторых, на существующих фотографиях, иллюстрирующих запуск ракет 9М728, можно обратить внимание на то, что маршевый турбореактивный двухконтурный двигатель ТРДД-50АТ («Изделие 36МТ») расположен непосредственно у соплового модуля в хвостовой части ракеты (это видно по утопленному в корпус воздухозаборнику, максимально смещённому к хвостовому блоку). Говорит это лишь об одном: на выходе горячей реактивной струи отсутствует даже минимальный контур охлаждения, который хотя бы незначительно снижал бы инфракрасную сигнатуру ракеты; а это значит, что на подлёте к батареям «Пэтриотов» часть ракет Р-500 может быть перехвачена посредством современных переносных зенитно-ракетных комплексов шведской разработки RBS-70NG, RBS-90, штатовских «Stinger-RMP» и любых других современных ЗРК, ракеты которых имеют полуавтоматическую лазерную систему наведения, сопряжённую с ТВ/ИК-визиром или оснащены инфракрасной головкой самонаведения. В-третьих, низкая дозвуковая скорость полёта не позволяет ракете Р-500 совершать энергичные противозенитные манёвры с перегрузкой 12 и более единиц, а поэтому перехватить её в десятки раз проще, чем гиперзвуковой баллистический вариант 9М723-1.


Запуск тактической крылатой ракеты большой дальности 9М728 (Р-500)


Главным же преимуществом острова Готланд в плане создания «противовоздушного зонтика» над центральной частью Балтийского моря является наличие большого количества преобладающих высот в пределах 30—50 м. Если на этих возвышенностях будут размещены радары подсвета и наведения AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 комплексов «Patriot PAC-2» и «Patriot PAC-3», то дальность радиогоризонта по целям, летящим на высоте 50 м составит от 45 до 50 км. Это покроет около 35% дистанции от Готланда до Эстонии, а значит, для «закрытия» низковысотного участка над Балтийским морем останется лишь разместить батарею «PAC-3» в районе латвийского города Павилоста. Как следствие, единственными проверенными средствами, которые могут уничтожить эти батареи и «открыть» нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем для нашей морской авиации, являются стратегические крылатые ракеты Х-101 (при массированном применении из отсеков вооружения ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160), а также многоцелевые противокорабельные / противорадиолокационные ракеты Х-32, обладающие скоростью в 4,6М на маршевом участке траектории, а также пикирующие на цель почти под отвесным углом, близким к 90°.

Тем не менее, и в этом случае нельзя рассчитывать на 100%-ное уничтожение батареи «Пэтриот PAC-3», поскольку речь идёт о всё тех же противоракетах MIM-104F с активной радиолокационной ГСН миллиметрового диапазона, которые могут работать по отвесно пикирующим Х-32, не опираясь на радар AN/APG-65, имеющий ограничение по углу возвышения луча в 83 градуса. На уничтожение одного подобного позиционного района ПВО вне радиуса действия «баллистической» версии «Искандера» потребуется значительное количество (несколько десятков, либо сотен) Х-101 и Х-32. Хотелось бы отметить, что озвученный главой оборонного ведомства Латвии план создания «единой системы ПВО Балтии» не является плодом фантазий его воспалённого мозга, а, скорее всего, максимально близок к тщательно прорабатываемой Пентагоном и МО Швеции концепции сдерживания Балтийского флота ВМФ России в регионе. Убедительным примером тому послужили наиболее масштабные за последние два десятилетия военные учения «Aurora-2017», прошедшие с 11 по 29 сентября 2017 года.

Манёвры с участием 21 тыс. военнослужащих (19500 чел. ЛС ВС Швеции и 1500 чел. ЛС ОВС НАТО) затронули и тот самый стратегически важный остров Готланд, где американская армия развернула смешанную зенитно-ракетную батарею «Patriot PAC-2/3» в составе одной или нескольких штатных пусковых установок типа M901 на 4 транспортно-пусковых контейнера с зенитными ракетами MIM-104C, а также нескольких пусковых установок M903 для новых противоракет ERINT (MIM-104F). А это значит, что Североатлантический альянс уже вполне серьёзно не только рассматривает, но и прорабатывает перспективу формирования эшелонированного противовоздушного / противоракетного барьера на пути у авиации Балтийского флота ВМФ России.

Источники информации:
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=21116
https://vpk.name/images/i197697.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-816.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/erint/erint.shtml
http://pvo.guns.ru/other/usa/patriot/index01.htm
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/s400/s400.shtml
Автор: Евгений Даманцев


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Комментарии 24

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  1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 07:20
    Уважаемые товарищи, забудьте про Сувалкский коридор.
    Нет там прямой дороги, а та которая есть значительно длиннее и большим крюком. К тому же не дает никаких политических преимуществ.
    Любой нормальный, посмотрев на карту, поймет, что удар будет нанесен по направлению Минск-Вильнюс, а далее Вильнюс-Клайпеда (захват еще одного порта) и Вильнюс-Каунас-Калининград вдоль ж/д и автодороги. (да в конце концов воспользуйтесь яндекс/гугл картами и постройте маршрут Минск-Калининград и посмотрите как идет поезд в Калининград)

    При этом мы получаем не только сами дороги, но и захватываем столицу противника. Ну если там еще и патриоты будут стоять, то и их тоже.

    А дальше может нанести удар Каунас-Шауляй-Рига. И тут прощай авиация НАТО.
    alstr
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:29
      Клайпеда не нужна. Если начнётся, клайпедцы сами возьмут свой город! Каунас тоже с боку остаётся, мы ездим через Пренай. smile
      Игорь В
      1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 12:21
        Только в Каунасе есть ж/л, а Пренае нет.
        И потом Клайпедцам нужна будет помощь, чтобы НАТО их в асфальт не закапало.
        alstr
  2. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:46
    Твои бы выкладки да Богу в уши. Надо брать пример с Израиля, не нравится что-то в Сирии, близко иранцы подошли или арабы зашевелились, ракеты туда моментально отправляют. Так и нам надо, предупредить ближе 500 км от нашей границы никаких западных войск ни в Польше, ни у трибалтов быть не должно. Поставили если, извините, прилетит десяток-другой Искандеров в зависимости от величины объекта с инспекцией и перемешает все с землей. Вот тогда будут думать что и как говорить и делать. И сразу зауважают, уж поверьте. soldier
    Ros 56
    1. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:04
      Абсолютно верное замечание, Юрий! Между нами и всбесившимся Западом нейтральный коридор или выжженная полоса, это уж как хотите. Или "плохой" мир, или огненный смерч, выбирайте сами.
      Нам бы, убогим, и плохонький мир вполне подошел, да забыть бы вас, соседушки, навсегда.
      NordUral
      1. iouris (iouris) Сегодня, 10:05
        Цитата: NordUral
        Нам бы, убогим, и плохонький мир вполне подошел

        "Плохонький мир" - это отсроченное поражение и пролонгированный позор. Вопрос стоит так: генеральное сражение сейчас или "два шага вперёд - шаг назад". Иного выбора не существует.
        iouris
    2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:22
      Цитата: Ros 56
      Твои бы выкладки да Богу в уши. Надо брать пример с Израиля, не нравится что-то в Сирии, близко иранцы подошли или арабы зашевелились, ракеты туда моментально отправляют. Так и нам надо, предупредить ближе 500 км от нашей границы никаких западных войск ни в Польше, ни у трибалтов быть не должно. Поставили если, извините, прилетит десяток-другой Искандеров в зависимости от величины объекта с инспекцией и перемешает все с землей. Вот тогда будут думать что и как говорить и делать. И сразу зауважают, уж поверьте. soldier


      А если они нам такое условие поставят?
      Что бы нас не было за 500 км от границы, а то MLRS и JASSM-ER - прилетят?

      Или вы как персонаж из анекдота ответите: " А нас то за что?"...
      ЗВО
      1. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:28
        Тогда посмотреть на глобус украины и понять простую вешь - хамить и выставлять нам требования будут именно США, а все остальные это "шестерки", значит - можно плевать на их слова и мнение. Значит - наносим превентивный удар по европейским шавкам (можно сначала не ядерный), трибоалтике, польше, чехии, норвегии, и реально смещиваем с землей все эти радары и пусковые. Далее идут взаимные матюки, если НАТО не прогибается - втываем ядерные грибы в польше, норвегии, можно в румынию. Даю голову на отсечение что НАТО в лице США - засцыт отвечат.
        Почему - потому что все эти "ужасы войны" далеко от них, но до американцев надо донести главную нашу мысль "хоть один удар по нашей Территории - сразу высылаем к вам ВСЕ наши ядерные ракеты" good am . Да американцы будут гундеть и хамить, санкции и всякое такое, но именно по нашей территории удары наносить не рискнут!!
        Мих1974
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 16:15
          Цитата: Мих1974
          Тогда посмотреть на глобус украины и понять простую вешь - хамить и выставлять нам требования будут именно США, а все остальные это "шестерки", значит - можно плевать на их слова и мнение. Значит - наносим превентивный удар по европейским шавкам (можно сначала не ядерный), трибоалтике, польше, чехии, норвегии, и реально смещиваем с землей все эти радары и пусковые. Далее идут взаимные матюки, если НАТО не прогибается - втываем ядерные грибы в польше, норвегии, можно в румынию. Даю голову на отсечение что НАТО в лице США - засцыт отвечат.
          Почему - потому что все эти "ужасы войны" далеко от них, но до американцев надо донести главную нашу мысль "хоть один удар по нашей Территории - сразу высылаем к вам ВСЕ наши ядерные ракеты" good am . Да американцы будут гундеть и хамить, санкции и всякое такое, но именно по нашей территории удары наносить не рискнут!!


          Вау...
          Тебе точно больше 14 лет?
          Ты вот так вот готов весь мир уничтожить... Ну не иначе в C&C переиграл... Ну там то перезапустить можно игрушку. а здесь?

          Если ты старше все же 14 лет, но просто я твое развитие не допонял.
          Дети то у тебя есть?
          Ты готов их уничтожить из-за своего мнения в 500км?
          Вдруг там не зассут и ответят...
          Специально решать такому как ты доказать, что они "не шавки"...
          Внуки может у тебя есть - готов их располовинить и похоронить. за свою идею в 500км?

          Просто обычно такие борзые к чужому - в реале трусливые как то... Причем чем дальше объекты их требований и претензий - тем сильнее у них желание вдарить - и соответственно тем трусливее в реале автор писанины.
          ЗВО
  3. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:55
    Цитата: Ros 56
    Твои бы выкладки да Богу в уши. Надо брать пример с Израиля, не нравится что-то в Сирии, близко иранцы подошли или арабы зашевелились, ракеты туда моментально отправляют. Так и нам надо, предупредить ближе 500 км от нашей границы никаких западных войск ни в Польше, ни у трибалтов быть не должно. Поставили если, извините, прилетит десяток-другой Искандеров в зависимости от величины объекта с инспекцией и перемешает все с землей. Вот тогда будут думать что и как говорить и делать. И сразу зауважают, уж поверьте. soldier

    Не стоит путать теплое с мягким. Одно дело соседи Израиля, которые практически ничего ему не могут противопоставить в войне. Второе дело - когда речь идет о странах, входящих в НАТО. Даже если предположить, что НАТО согласно 5 статье АВТОМАТИЧЕСКИ не вступится за своих "коллег", то и безучастным оно не останется. А если не применять нам ЯО, что повлечет применение этого оружия против нас, то войну с НАТО обычным оружием мы не выиграем.
    Мы можем грозить Искандерами только стране, находящейся вне НАТО, той же Грузии, или Молдавии. Но никак не всем другим. На наше требование о 500-км они просто пошлют нас в пешее эротическое путешествия, сказав, что на своей территории они могут делать все, что им захочется. И что? Не думаю, что у нас, во-1 найдутся люди в МИДе, которые озвучат этот идиотское требование о 500 км санкордоне, и во-2Ю вряд ли найдутся люди в МО, которые в ответ на невыполнение этого требования нажмут кнопку... Так что не надо мечтать. НАТО (пусть и в лице этой прибалтийской мелочи - это все же НАТО. А после таких заявления вряд ли нас будут уважать, скорее покрутят у виска пальцем
    Старый26
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 10:49
      Цитата: Старый26
      Не стоит путать теплое с мягким. Одно дело соседи Израиля

      Сравнение крайне неуместное. Тут стоить обратить внимание на слова Путина, когда он отвечал на вопросы во время прямой линии, а именно его спросили о возможности ужесточении санкции в отношении Прибалтики. На что он ответил о "не допустить что бы наши соотечественники пострадали в Прибалтике от санкций России". Признаться, такого бреда я не ожидал услышать. Получается, что люди, которые во первых не граждане, люди второго сорта, лишенные демократических и социальных прав, детей которых лишили права учится на родном языке - эти люди, по мнению Путина, могут пострадать еще больше?
      При такой трусливой политике Прибалтийские страны не только развернут Петриоты, перекрыв балтийское воздушное пространство, но и ядерное оружие.
      Vita VKO
      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:28
        Цитата: Vita VKO
        Получается, что люди, которые во первых не граждане, люди второго сорта, лишенные демократических и социальных прав, детей которых лишили права учится на родном языке - эти люди, по мнению Путина, могут пострадать еще больше?


        Хватит популистской полемики...
        Русские живущие в Латвии - не имеют права быть русскими!
        Они выбрали свою страну Латвию - и теперь они латыши!
        Они обязаны соответствовать латышским законам!
        И они обязаны учиться на Латышском языке!
        Ибо в этом и состоит целостность государства!

        Если они хотят быть русскими - они обязаны переехать в Россию!
        Принять именно русские законы!
        Учить и разговаривать именно на русском языке!
        И сохранять этим государственную целостность!

        А то понапридумывали федеративностей.
        Забыли. как развалился федеративный союз?
        Именно по языковому принципу по повалилось все.
        Именно язык - является основным разделяющим фактором...
        И только потом национальность, цвет кожи и т.д.

        И у нас не должно быть никаких местных школ.
        Никаких негосударственных официальных языков, кроме русского!
        Сепаратизма мало?
        давайте растить его языками еще больше.
        ЗВО
        1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:58
          Цитата: ЗВО
          Русские живущие в Латвии - не имеют права быть русскими!
          Они выбрали свою страну Латвию - и теперь они латыши!
          Они могут называть себя даже папуасами из Новой Гвинеи, прав в этой стране у них ни как не изменится. Потому что неонацизм он и в Африке неонацизм. Итогом такой политики соглашательства в 1933 стал 1941 год и миллионы жертв нашей страны.
          Цитата: ЗВО
          И у нас не должно быть никаких местных школ.
          Никаких негосударственных официальных языков, кроме русского!

          Запретами и жестким навязыванием здесь проблему не решить. Получится зеркальная Прибалтика. Что бы люди других национальностей захотели изучать русский язык, нужно заслужить. После 70 лет политики коммунистов направленной на развитие "национального самосознания", а точнее худших форм национализма, сделать это будет не просто. Главная проблема в том, что сейчас нет официальной национальной политики, которая должна быть направлена на объедение культур, кругом борются за чистоту языка, культуры и всякую подобную лобуду, которая толкает российскую цивилизацию и каждую национальность в каменный век.
          Vita VKO
      2. GradusHuK (Олег) Сегодня, 16:14
        Политика барыжной власти долека от чаяней российского народа! yes
        GradusHuK
    2. asv363 (Сергей) Сегодня, 14:02
      Цитата: Старый26
      Мы можем грозить Искандерами только стране, находящейся вне НАТО, той же Грузии, или Молдавии.

      Уважаемый Владимир! Вы лишаете народ надежды - зайдёт на сайт молодой человек, а Вы ему серпом по фаберже. Ничего наша страна не может, ЯО не применит и прочую конъюнктуру. И не пойдёт он в армию разабатывать новое оружие (или совершенствовать старое), а уедет за границу выводить новый, устойчивый к СП-2 сорт шпрот. Нехорошо, однако.
      asv363
      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 16:37
        Цитата: asv363
        Цитата: Старый26
        Мы можем грозить Искандерами только стране, находящейся вне НАТО, той же Грузии, или Молдавии.

        Уважаемый Владимир! Вы лишаете народ надежды - зайдёт на сайт молодой человек, а Вы ему серпом по фаберже. Ничего наша страна не может, ЯО не применит и прочую конъюнктуру. И не пойдёт он в армию разабатывать новое оружие (или совершенствовать старое), а уедет за границу выводить новый, устойчивый к СП-2 сорт шпрот. Нехорошо, однако.


        А что обычной жизни нет?
        Обязательно надо себя в 20 лет чувствовать гегемоном всего мира?
        Вы со своей великодержавностью не попутали?
        Вам лично наверно шапка Мономаха жмет?
        Существует свыше 200 стран в мире, которые слабее кого то - и ничего...
        живут, учатся. растят детей. женятся работают...
        Китайцы вон за последние 20 лет из вида оплаты "чашка риса в день" дошли до уровня средняя по стране "700 долларов"...
        И ничего...
        У них просто любовь к Китаю, и не важно какой он. аграрный или технический.
        Слабый или сильный.

        Просто жить нельзя?
        Обязательно в крайностях только?
        ЗВО
  4. сталевар Сегодня, 10:22
    Как только дети и счета наших правителей оказались ТАМ, так НАТО и борзеть начали, так Россия к границам НАТО приближаться стала.
    сталевар
  5. Благий мат (Серый) Сегодня, 10:39
    Так, ребятки, дело то как раз не в качестве и количестве оружия, а в готовности его применить. Даже в так называемой "разведке боем" применение оружия это совсем не то, что его применение по утверждённому плану для выполнения предварительно поставленных задач необходимых для достижения успеха, с учётом всего возможного противодействия... А они разве подготовились? Или мы передислоцируем войска от границ для переформирования и перевооружения? По мне так всё ровно. Ну летают, ну демонстрируют, перебрасывают, нагнетают... Но разведка наверное тоже не гвоздями к табурету прибита.)) Журналисты толкают статейки - зарабатывают деньги, нарабатывают аудиторию, и подписчиков... всё ровно... Не вижу смысла напрягаться и уж тем более возбуждаться на заявления, предупреждения и предположения... История подсказывает, что самое shit будет без предупреждения, объявления и прочее...
    Благий мат
  6. Толик_74 (Анатолий) Сегодня, 11:56
    Зачем собственно этот Сувалкинский коридор нужен. В случае военного конфликта с нАтА отутюжить прибалтов, пшекоф и их заокеанских наставников авиацией. Драпать будут, аж портки слетать с задницы будут
    Толик_74
  7. iouris (iouris) Сегодня, 12:02
    О чём думали Горби, Ельцын и его клика? Придётся воевать или научиться жить без кислорода.
    iouris
  8. asv363 (Сергей) Сегодня, 13:33
    Как следствие, единственными проверенными средствами, которые могут уничтожить эти батареи и «открыть» нейтральное воздушное пространство над Балтийским морем для нашей морской авиации, являются стратегические крылатые ракеты Х-101 (при массированном применении из отсеков вооружения ракетоносцев Ту-95МС и Ту-160), а также многоцелевые противокорабельные / противорадиолокационные ракеты Х-32, обладающие скоростью в 4,6М на маршевом участке траектории, а также пикирующие на цель почти под отвесным углом, близким к 90°.

    Добавлю пару слов, пожалуй. Согласно СНВ-3 наше количество стратегических боеголоповок составляет 1550. Дабы не раскрыть страшной военной тайны приблизизительно сообщу: половина от наших спецБЧ +/- километр стоят на Х-101 (реальное кол-во я занизил). Таким образом, все желающие повоевать с Россией с того направления должны быть готовы получить реальный ответ.
    asv363
  9. igorbrsv Сегодня, 14:09
    Цитата: ЗВО
    Цитата: Vita VKO
    Получается, что люди, которые во первых не граждане, люди второго сорта, лишенные демократических и социальных прав, детей которых лишили права учится на родном языке - эти люди, по мнению Путина, могут пострадать еще больше?


    Хватит популистской полемики...
    Русские живущие в Латвии - не имеют права быть русскими!
    Они выбрали свою страну Латвию - и теперь они латыши!
    Они обязаны соответствовать латышским законам!
    И они обязаны учиться на Латышском языке!
    Ибо в этом и состоит целостность государства!

    Если они хотят быть русскими - они обязаны переехать в Россию!
    Принять именно русские законы!
    Учить и разговаривать именно на русском языке!
    И сохранять этим государственную целостность!

    А то понапридумывали федеративностей.
    Забыли. как развалился федеративный союз?
    Именно по языковому принципу по повалилось все.
    Именно язык - является основным разделяющим фактором...
    И только потом национальность, цвет кожи и т.д.

    И у нас не должно быть никаких местных школ.
    Никаких негосударственных официальных языков, кроме русского!
    Сепаратизма мало?
    давайте растить его языками еще больше.

    Религиозный фактор еще более влиятелен
    igorbrsv
  10. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 15:36
    А денег-то у них хватит? Планы писать-то все мастера...
    nesvobodnye
  11. синоби (Юрий) Сегодня, 16:38
    В случае войны,не дай бог конечно,все эти ухищирения им не помогут.Для того что-бы смешать с землёй все эти укрепзоны вполне хватит обычной ствольной артилерии и РСЗО.НАТО далеко уже не то что было в холодную войну.Вариант ядерного конфликта не расматриваю.
    синоби
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