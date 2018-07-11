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Эхо войны. В Белоруссии обезвредили тротиловую закладку времен ВОВ на ж.д. мосту
В Белоруссии обнаружили еще одно "эхо войны", оставшееся со времен Великой Отечественной войны. При ремонте железнодорожного моста, была обнаружена закладка тротила, сообщает белорусская газета "Народные новости Витебска".
Как пишет издание, при проведении ремонтных работ на железнодорожном мосту через реку Адров в Оршанском районе Витебской области, рабочие обнаружили около двадцати килограммов тротила. Закладку обнаружили в конце моста после демонтаж части рельсов, шпал и балластной призмы. Прибывшие на место саперы войсковой части №5524 извлекли из закладки 54 тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны общим весом 21,6 килограмма, при этом нет информации, были ли шашки советскими или немецкими. Взрывчатка была перемещена в безопасное место и уничтожена методом подрыва.
Это не первая "находка" такого типа, оставшаяся со времен ВОВ на территории Белоруссии. В 2013 году в Витебском районе при рекультивации полосы отвода вдоль железнодорожного пути, подорвался бульдозер, предположительно на артиллерийском снаряде.
На территории России также имеются случаи таких находок. В сентябре 2013 года в городе Мамоново Калининградской области саперы обезвредили автомобильный мост через реку Витушка, заминированный немецкими войсками в 1945 году. Специалистами было обнаружено несколько рядов тротиловых шашек и противотанковая мина со стеклянным взрывателем.
Как пишет издание, при проведении ремонтных работ на железнодорожном мосту через реку Адров в Оршанском районе Витебской области, рабочие обнаружили около двадцати килограммов тротила. Закладку обнаружили в конце моста после демонтаж части рельсов, шпал и балластной призмы. Прибывшие на место саперы войсковой части №5524 извлекли из закладки 54 тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны общим весом 21,6 килограмма, при этом нет информации, были ли шашки советскими или немецкими. Взрывчатка была перемещена в безопасное место и уничтожена методом подрыва.
Это не первая "находка" такого типа, оставшаяся со времен ВОВ на территории Белоруссии. В 2013 году в Витебском районе при рекультивации полосы отвода вдоль железнодорожного пути, подорвался бульдозер, предположительно на артиллерийском снаряде.
На территории России также имеются случаи таких находок. В сентябре 2013 года в городе Мамоново Калининградской области саперы обезвредили автомобильный мост через реку Витушка, заминированный немецкими войсками в 1945 году. Специалистами было обнаружено несколько рядов тротиловых шашек и противотанковая мина со стеклянным взрывателем.
Использованы фотографии: https://news.vitebsk.cc/
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