17:53 12 июля
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Эхо войны. В Белоруссии обезвредили тротиловую закладку времен ВОВ на ж.д. мосту

В Белоруссии обнаружили еще одно "эхо войны", оставшееся со времен Великой Отечественной войны. При ремонте железнодорожного моста, была обнаружена закладка тротила, сообщает белорусская газета "Народные новости Витебска".

Эхо войны. В Белоруссии обезвредили тротиловую закладку времен ВОВ на ж.д. мосту


Как пишет издание, при проведении ремонтных работ на железнодорожном мосту через реку Адров в Оршанском районе Витебской области, рабочие обнаружили около двадцати килограммов тротила. Закладку обнаружили в конце моста после демонтаж части рельсов, шпал и балластной призмы. Прибывшие на место саперы войсковой части №5524 извлекли из закладки 54 тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны общим весом 21,6 килограмма, при этом нет информации, были ли шашки советскими или немецкими. Взрывчатка была перемещена в безопасное место и уничтожена методом подрыва.


Это не первая "находка" такого типа, оставшаяся со времен ВОВ на территории Белоруссии. В 2013 году в Витебском районе при рекультивации полосы отвода вдоль железнодорожного пути, подорвался бульдозер, предположительно на артиллерийском снаряде.

На территории России также имеются случаи таких находок. В сентябре 2013 года в городе Мамоново Калининградской области саперы обезвредили автомобильный мост через реку Витушка, заминированный немецкими войсками в 1945 году. Специалистами было обнаружено несколько рядов тротиловых шашек и противотанковая мина со стеклянным взрывателем.

Использованы фотографии: https://news.vitebsk.cc/
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Комментарии 47

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  1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 18:46
    Эхо войны

    К этому и добавить-то нечего ...
    bouncyhunter
    1. Doliva63 (Валентин) Вчера, 18:59
      Цитата: bouncyhunter
      Эхо войны

      К этому и добавить-то нечего ...

      Да, набарогозили нынешние "партнёры", Павел( hi ), чёрт бы их побрал!
      А шашки, кстати, могут быть и наши - 400 гр.штука выходит. Может, и партизанская закладка была.
      Doliva63
      1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 19:04
        Валентин hi
        Цитата: Doliva63
        чёрт бы их побрал!

        Такими словами (и покрепче) постоянно дядьки в деревнях поминают прошедшую войну ... То там плугом вывернут каску с патронами , то здесь - шашки толовые . Сам не раз на фазенде выкапывал всякие разности .
        bouncyhunter
        1. avt Вчера, 19:42
          Цитата: bouncyhunter
          То там плугом вывернут каску с патронами , то здесь - шашки толовые . Сам не раз на фазенде выкапывал всякие разности .

          Это всё сёмачки. А вот когда в фундамент деревенского дома ,,кулибин" по углам 4 ( четыре) немецких не разорвавшихся бомбы со взрывателями взведёнными для крепости замуровал . Вот это номер ! bully А когда рушил Лужков гостиницу ,,Москва" , когда спёрли антиквариат и дошли глубже подвала ,там под тонну с гаком закладку выкопали , а потом такой же привет от Павла Судоплатова в Политехническом музее , а вы тут про 21 ,6 кг тротила закипаете кипятком . bully
          avt
          1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 19:51
            Цитата: avt
            а вы тут про 21 ,6 кг тротила закипаете кипятком

            А никто кипятком и не кипит . Это неотъемлемая часть последствий той войны , с этим сложно мириться - но это реальность . Земля много ещё хранит подобных "секретов" .
            bouncyhunter
            1. Shurik70 (Александр) Вчера, 20:29
              При ремонте железнодорожного моста, была обнаружена закладка тротила

              Как-то нейтрально выразились. А где-же пропаганда?
              Типа "В СССР вообще ничего не ремонтировалось, 75 лет закладка пролежала".
              Или "Вот в СССР строили, так строили, 75 лет ремонт мосту не требовался".
              Недоработали.
              laughing
              Shurik70
          2. hohol95 (Алексей) Вчера, 23:00
            Находили взрывчатку и при ремонтах дорожного полотна - на минирование одной из дорог (забыл её название) немцы потратили несколько вагонов взрывчатки. К счастью взорвать им её не удалось.
            hohol95
      2. Гаргантюа (Панкрат) Вчера, 19:25
        Ясен пень, что партизанская закладка wink А не убрали на случай, если, не дай бог, внукам придется встречать непрошеных гостей с Запада
        Гаргантюа
        1. BlackMokona Вчера, 19:31
          Может и от советской армии подарок, чтобы замедлить наступление немцев
          BlackMokona
          1. Капитан Пушкин (Петр) Вчера, 20:21
            Цитата: BlackMokona
            Может и от советской армии подарок, чтобы замедлить наступление немцев

            Это вероятнее всего остального - приказ заминировать получили, а взорвать не дошел или просто не успели привести в исполнение или ещё что.
            Капитан Пушкин
      3. Vladimir 5 (Владимир) Вчера, 19:33
        Похоже наши 400 грамовки и в промасленном пергамине.Возможно даже при отступлении 1941 заложили, скрытно, не видать, да не подорвали , причин много...
        Vladimir 5
        1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 19:55
          Цитата: Vladimir 5
          Похоже наши 400 грамовки и в промасленном пергамине.

          Да , они .
          bouncyhunter
    2. Trek Вчера, 19:21
      при этом нет информации, были ли шашки советскими или немецкими.


      Цитата: bouncyhunter
      Эхо войны

      К этому и добавить-то нечего ...

      Не скажи Паша , замалчивают что то нынешние "историки"
      Белорусия горела и сопротивлялась под немецкими окупантам ..Сколько вы спасли солдат в России пуская под откос немецкие составы с бронетехникой и живой силой ...А они ваши деревни просто выжигали.. Спасибо вам белоруссы ! soldier И сейчас вы как партизаны с Батькой ..! Так держать браты..
      Trek
      1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 19:29
        Цитата: Trek
        замалчивают что то нынешние "историки"

        Это нонче модно . А то и пропалывают грядки истории без зазрения совести . А что касается именно белорусов и их участия в войне - так ведь весь СССР воевал , Виталя . Кто-то пострадал от этой войны больше , кто-то - меньше . soldier
        bouncyhunter
        1. Капитан Пушкин (Петр) Вчера, 20:22
          Цитата: bouncyhunter
          Кто-то пострадал от этой войны больше , кто-то - меньше . soldier

          Белорусы больше всех. Каждый третий не дожил до Победы.
          Капитан Пушкин
      2. Мих1974 (Михаил) Вчера, 20:09
        Так может пора партизанам из леса выходить? Ну я имею ввиду - назад в семью возвращаться, попартизанила белоруссия в своих лесах и хватит, снова будем одном народом, одной страной, одной Армией. good wink
        Мих1974
        1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 20:18
          Цитата: Мих1974
          снова будем одном народом, одной страной, одной Армией

          А Вы это политикам (и не только) скажите . Только сразу каску и броник наденьте - шишками закидают (или чем потяжелее) .
          bouncyhunter
      3. тасха Сегодня, 04:47
        Сколько вы спасли солдат в России пуская под откос немецкие составы с бронетехникой и живой силой

        Вот так постепенно и разделяют жителей СССР победивших нацизм. Сейчас хвалим белорусов, спасавших солдат в России, отдаем почести гражданам Казахстана... Когда придём к тому, что с Гитлером воевала Россия, а остальные республики были её союзниками?
        тасха
    3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Вчера, 21:21
      Привет, Паша! Это недалеко от нас, а я об этом узнаю только из интернета request
      pvv113
      1. bouncyhunter (Паша) Вчера, 21:47
        Володя , я помню где ты дислоцируешься . wink
        Цитата: pvv113
        а я об этом узнаю только из интернета

        А что ты удивляешься ? В мою армейскую бытность мы и вовсе через пару дней могли узнать (а то и нет) куда наша группа разминирования ездила . И это было нормой , хотя и мир в РБ .
        bouncyhunter
        1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Вчера, 22:52
          На оршанщине в годы ВОВ работала партизанская бригада Заслонрва К.С. Вполне возможно, что их работа
          pvv113
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Вчера, 19:00
    Эхо войны. В Белоруссии обезвредили тротиловую закладку времен ВОВ на ж.д. мосту

    Партизаны из лесу выходят.
    -Эй бабулька где фрицы?
    - Сынки война как 40 лет уж закончилась
    -Так кого мы всё это время взрывали?! wassat laughing
    Наблюдатель2014
  3. болот Вчера, 19:18
    Да... laughing Кто то опростоволосился,хотя не смешно.Кого то и могли расстрелять.
    болот
  4. серж сибиряк (сергей) Вчера, 19:24
    А сколько ещё не найдено таких "подарков".В конце 30-х закладывали партизанские базы,а в 41 г. 98процентов закладывавших уже не было на местах,а кого и в живых. hi
    серж сибиряк
  5. Вова Кабаев (Вова) Вчера, 19:25
    противотанковая мина со стеклянным взрывателем?!

    Как засношали пушкинисты! Им что корпус, что взрыватель, всё одно.
    Вова Кабаев
    1. Doliva63 (Валентин) Вчера, 19:38
      Цитата: Вова Кабаев
      противотанковая мина со стеклянным взрывателем?!

      Как засношали пушкинисты! Им что корпус, что взрыватель, всё одно.

      Разве были противотанковые в стеклянном корпусе?
      Doliva63
      1. Капитан Пушкин (Петр) Вчера, 20:25
        Цитата: Doliva63
        Цитата: Вова Кабаев
        противотанковая мина со стеклянным взрывателем?!

        Как засношали пушкинисты! Им что корпус, что взрыватель, всё одно.

        Разве были противотанковые в стеклянном корпусе?

        В стеклянном корпусе были только противопехотные. Их и наши саперы не любили и немецкие.
        Капитан Пушкин
        1. Doliva63 (Валентин) Вчера, 21:49
          Цитата: Капитан Пушкин
          Цитата: Doliva63
          Цитата: Вова Кабаев
          противотанковая мина со стеклянным взрывателем?!

          Как засношали пушкинисты! Им что корпус, что взрыватель, всё одно.

          Разве были противотанковые в стеклянном корпусе?

          В стеклянном корпусе были только противопехотные. Их и наши саперы не любили и немецкие.

          Но автор-то написал про противотанковые! Вдруг и были со стеклянным взрывателем laughing
          Doliva63
        2. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 03:04
          Не только.И противотанковые тоже!
          Вова Кабаев
      2. Вова Кабаев (Вова) Сегодня, 03:03
        Да. У немцев.
        Вова Кабаев
    2. Protos Вчера, 20:35
      Учим матчасть гражданин штатский\цивильный раз уж сидим на ВО! laughing
      Стеклянные взрыватели использовали что мы, что немцы.
      Типичный представитель - "Glaszünder SF 14 "
      "Взрыватель SF 14 имел небольшой корпус с резьбой, на котором устанавливались стеклянная ампула и колпачок из фольги. Внутри ампулы находилась серная кислота, а в пространстве между стеклом и фольгой – бертолетова соль или перманганат калия. При нажатии на взрыватель с усилием в несколько килограммов происходила деформация колпачка и разрушение ампулы. Химикаты вступали в реакцию, воспламенялись и поджигали капсюль-детонатор."
      Protos
      1. Doliva63 (Валентин) Вчера, 21:52
        Цитата: Protos
        Учим матчасть гражданин штатский\цивильный раз уж сидим на ВО! laughing
        Стеклянные взрыватели использовали что мы, что немцы.
        Типичный представитель - "Glaszünder SF 14 "
        "Взрыватель SF 14 имел небольшой корпус с резьбой, на котором устанавливались стеклянная ампула и колпачок из фольги. Внутри ампулы находилась серная кислота, а в пространстве между стеклом и фольгой – бертолетова соль или перманганат калия. При нажатии на взрыватель с усилием в несколько килограммов происходила деформация колпачка и разрушение ампулы. Химикаты вступали в реакцию, воспламенялись и поджигали капсюль-детонатор."

        О чём-то подобном я и подумал drinks
        Doliva63
  6. cariperpaint Вчера, 19:34
    Обезвредили мост звучит шикарно))))))
    cariperpaint
    1. Paranoid50 (Александр) Вчера, 19:50
      Цитата: cariperpaint
      Обезвредили мост звучит шикарно))))))

      А так и получается, ибо все эти годы мост таил в себе угрозу. Короче, тот случай, когда, вроде бы, корявая фраза попадает в точку. yes
      Paranoid50
      1. Капитан Пушкин (Петр) Вчера, 20:28
        Цитата: Paranoid50
        Цитата: cariperpaint
        Обезвредили мост звучит шикарно))))))

        А так и получается, ибо все эти годы мост таил в себе угрозу. Короче, тот случай, когда, вроде бы, корявая фраза попадает в точку. yes

        Опасность чисто гипотетическая. Электродетонатор сам по себе не сработает, тротил хоть кувалдой колоти, только от пожара рвануть могла закладка.
        Капитан Пушкин
        1. Paranoid50 (Александр) Вчера, 20:34
          Цитата: Капитан Пушкин
          только от пожара рвануть могла закладка.

          Другое дело, если бы закладку обнаружили какие-нибудь экстремистски настроенные ящеры... Поди знай... request Ну, обнаружили, обезвредили - и ладушки.
          Paranoid50
      2. cariperpaint Вчера, 23:28
        И не говорите) бедный мост попал)
        cariperpaint
  7. лысова (владимир) Вчера, 19:42
    Да ещё много таких сюрпризов попадаться будет.
    лысова
  8. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Вчера, 20:09
    А.... Это нормальное явление. Вот , например, в том же Витебске подрывники регулярно выезжают на городское кладбище. Там холм здоровенный и, видимо, напрятали немцы там "добра" своего. Так что периодически рытьё могил плавно реорганизуется в вызов спецов по разминированию. Происходит сие довольно таки часто. Да и под Минском.. Та же Дегтяревка... от Минска пяток километров - заехал не так давно земли подкопать в лес... Нарыл с полведра патронов 7,62...
    Так что да.. Эхо войны.
    КОТ БАЮН
    1. Капитан Пушкин (Петр) Вчера, 20:32
      Цитата: КОТ БАЮН
      А.... Это нормальное явление. Вот , например, в том же Витебске подрывники регулярно выезжают на городское кладбище. Там холм здоровенный и, видимо, напрятали немцы там "добра" своего. Так что периодически рытьё могил плавно реорганизуется в вызов спецов по разминированию. Происходит сие довольно таки часто. Да и под Минском.. Та же Дегтяревка... от Минска пяток километров - заехал не так давно земли подкопать в лес... Нарыл с полведра патронов 7,62...
      Так что да.. Эхо войны.

      Приятель под Ленинградом рядом со своей дачей в лесочке нашел гранату, вызвал саперов. Приехали через два дня. Заложили толовую шашку, зажгли шнур и рванули. Дел на 10 минут.
      На вопрос, что так долго ехали, ответили, что этот предмет у них за сегодня не первый и не последний. И так каждый день.
      Капитан Пушкин
  9. Curious (Victor) Вчера, 20:34
    "54 тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны общим весом 21,6 килограмма, при этом нет информации, были ли шашки советскими или немецкими."
    Тротиловые шашки выпускались и выпускаются трех типо-размеров:
    *Большая" - размером 10х5х5 см. и массой 400г.Запальное гнездо на боковой грани.
    *Малая" - размером 10х5х2.5 см. и массой 200г. Запальное гнездо на торцевой грани
    *Буровая" -диаметром 3 см., длиной 7см. и массой 75г. Запальное гнездо в торце.
    54 кг х 0,4 =21.6 кг. Так что советскип.
    Все шашки обернуты парафинированной бумагой красного, желтого, серого или серо-зеленого цвета. На боковой стороне имеется надпись "Тротиловая шашка …г."
    Curious
  10. трассер (Вьюга) Вчера, 20:35
    Есди сам в руках вещи той страшной войны не подержиш не поймеш. Как то случайно наткнулся в лесу на пробитый пулей и покореженый фильтр противогаза. Видимо где то и боец лежит недалеко..Как в руках такое подержишь не забудеш никогда.
    трассер
  11. seregatara1969 (Сергей ) Вчера, 22:32
    вот как хорошо минировали партизаны - не нашли ни немцы не наши! а могло бы и поезда дождаться
    seregatara1969
  12. Manul (Илья) Вчера, 22:48
    У меня в школе учитель ботаники был без руки.Мину минометную в лесу поднял.Я, в экскваторном ковше видел авиационную бомбу - стали парни с нее ржавчину булыжниками соскребывать - я ушел и парнишку с собой уговорил уйти. Война с нами будет еще долго. Первую мировую забыли только по причине - что мировой порядок менялся. А вторая мировая - она наша основная память.
    Manul
  13. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 01:08
    Находили и больше. Были закладки еще до войны и во время войны.
    Не пойму одного - РФ белорусский балкон нужен - или как чемодан без ручки, но сладкие куски отожмем?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  14. serg.shishkov2015 (Сергей Борисович Шишков) Сегодня, 06:12
    эта война с нами навсегда останется, как-бы не пытались вытравить память-ничего у них не выйдет, Не забудем и не простим! Всё помним- и Хатынь, и Брест,и Аджимушкай, и мученический Ленинград, и Севастополь! ВСЁ!!
    serg.shishkov2015
  15. gregor6549 (Григорий) Сегодня, 09:21
    Да все просто. У нас в Беларуси есть кое какие проблемы с интернетом и еще не все партизаны в курсе, что война закончена
    gregor6549
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