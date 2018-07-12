17:51 12 июля

Прохоровская трагедия советских танкистов

Знаменательная дата — 12 июля 1943 года. 75 лет назад состоялось одно из крупных танковых сражений Великой Отечественной войны: на южном фасе Курской дуги, под Прохоровкой. В советской военной историографии этот эпизод преподносился как победа советских танкистов во встречном сражении с немцами, в котором с двух сторон участвовало до 1500 танков.

Прохоровская трагедия советских танкистов


Проведенные историками исследования архивных документов показали, что это далеко не так. Многие факты и промахи высшего военного командования просто скрывались и преподносились в искаженном свете. Попытка объективно исследовать этот вопрос на основании архивных советских и немецких документов, а также воспоминаний участников этого противостояния предпринята историком Валерием Замулиным в его книге «Прохоровское побоище».


Пользуясь материалами этой книги, хотелось бы кратко напомнить о трагических страницах тех дней войны, когда из-за амбиций или неумелого руководства войсками расплачивались своими жизнями тысячи советских танкистов. Места этих сражений и для меня знаковые, я родился на Курской дуге в послевоенное время, и моими игрушками в детстве были мины и снаряды, которые мы собирали на окраинах города.

Была уже середина 50-х, а эти «игрушки» почему-то никто не убирал, слишком много их было в этих местах. Потом они быстро исчезли, но воспоминания о них крепко врезались в память. В 43-м немцы рвались в направлении города, где находился штаб Воронежского фронта. Под Яковлево 1-я танковая армия Катукова остановила немцев, они вынуждены были развернуться в направлении на Прохоровку.

Вклинившись на 30-35 км в советскую оборону и прорвав два оборонительных рубежа, немцы подошли к Прохоровке и готовы были танковыми клиньям прорвать третий оборонительный рубеж и выйти на оперативный простор для охвата Курска с востока..

От Ставки это направление курировал начальник Генерального штаба Василевский. Он обратился к Сталину с предложением усилить Воронежский фронт 5-й гвардейской танковой армией под командованием Ротмистрова и 5-й гвардейской армией под командованием Жадова, перебросив их с резервного Степного фронта.

Это предложение было принято. Танкисты Ротмистрова, успешно совершив 230-километровый марш, к 9 июля были сосредоточены в районе Прохоровки. Две армии вместе с другими соединениями составляли почти 100-тысяную группировку. Танковая армия Ротмистрова имела в своем составе 931 танк, в том числе 581 Т-34 (62,4%) и 314 Т-70 (33,7%). Наличие большого количества легких танков Т-70 существенно снижало боеспособность армии.

С немецкой стороны под Прохоровкой им противостояли два немецких танковых корпуса, имеющих в своем составе три отборных танковых дивизии СС Лейбштандарт, Дас Райх и Мертвая Голова. У немцев было 294 танка, в том числе 38 Тигр и даже 8 захваченных Т-34. Эти силы и столкнулись 12 июля в танковом сражении, соотношение в танках было 3:1 в нашу пользу.

После анализа сложившейся обстановки Василевский и командующий Воронежским фронтом Ватутин 9 июля приняли решение нанести основной контрудар под Прохоровкой силами танковой армии Ротмистрова и два вспомогательных на левом и правом флангах. Планировалось разгромить немецкую группировку и отбросить ее к позициям на начало наступления.

Развертывание танковой армии в боевые порядки планировалось произвести южнее и юго-западнее Прохоровки, где местность позволяла сконцентрировать такую массу танков и в процессе контрудара выйти на оперативный простор в направлении Яковлево. На момент принятия решения о контрударе немецкие группировки находились на расстоянии примерно 15 километров от Прохоровки и такое решение было оправданным.

В следующие два дня перед контрударом оперативная обстановка резко изменилась не в пользу планов советского командования. Местность в районе Прохоровки характеризовалась наличием глубоких оврагов с боковыми отрогами, заболоченной поймой реки Псел, крутой насыпью железной дороги, грейдерной дорогой на Прохоровку и заранее вырытым противотанковым рвом.

Всем этим немцы успешно воспользовались и 10-11 июля провели ряд тактических наступательных операций, значительно улучшивших их оперативную обстановку и поставивших под угрозу планы советского командования по нанесению контрудара.

Прохоровское сражение началось 10 июля наступлением танковой дивизии СС Лейбштнадарт на тактически важный участок фронта в районе хутора Ивановский Выселок. Это был перекресток грейдерной дороги на Прохоровку и дорог на Беленихино и Сторожевое, здесь же был изгиб железной дороги. Быстрый захват этого узла позволял, прикрывшись железнодорожной насыпью и лесополосой, организовать наступление на Прохоровку.

Немцы отлично организовали эту операцию. Ночью саперы проделали проходы в минных полях, на рассвете диверсионная группа проникла на наш опорный пункт, уничтожила линии связи, повредила часть техники, захватила спящего комбата и вернулась на свои позиции. Утром началось немецкое наступление, батальон не открывал огня, видя что немцы идут на мины. Они не знали, что мин там уже нет, танки стремительно ворвались на опорный пункт и полностью разгромили его.

Развивая успех, немцы с ходу захватили Ивановский Выселок, часть плацдарма южнее Прохоровки, с которого должна была разворачиваться танковая армия Ротмистрова, перекресток грейдерных дорог и перерезали железную дорогу. Это был первый тактический успех немцев в Прохоровском сражении, позволивший им продвинуться на 3-3,5 км и резко усложнивший нанесение нашего танкового контрудара.

Прорыв и продвижение немцев на Прохоровку удалось приостановить и не позволить им прорвать третий оборонительный рубеж, но попытки до конца дня восстановить прежнее положение на тактически важном участке фронта, в том числе с использованием значительных танковых сил, ни к чему не привели. Понеся большие потери, советские войска перешли к обороне.

В ночь на 10 июля спешно организовывалась оборона на новых позициях. Организовать плотную и сплошную линию обороны советскому командованию не удалось, чем не преминули воспользоваться немцы на следующий день.

Для советского командования крайне важно было не допустить захвата совхоза «Октябрьский» и закрепления немцев в районе высоты 252.2, являющейся ключевым узлом обороны перед Прохоровкой. Захват этой высоты грозил развалом обороны на этом участке фронта и облегчал продвижение немцев на восток. Понимая значение этого узла обороны, немцы начали наступление именно здесь.

Получив тактическое преимущество с выходом к железной дороги, немцы сделали второй шаг – организовали рано утром 11 июля наступление на эту высоту. Прикрываясь железной дорогой и лесополосой, немцы вдоль грейдерной дороги Яковлево – Прохоровка значительными силами пехоты и танков в полдень взяли высоту. Они с ходу преодолели единственный танко-проходимый участок шириной примерно 1 км от противотанкового рва до железной дороги и устремились вглубь нашей обороны.

Углубились на 8 км немцы вышли на южные окраины Прохоровки и полностью захватили плацдарм для развертывания танковых корпусов Ротмистрова. Контратаками удалось только не допустить расширение прорыва, вытеснить противника из окрестностей Прохоровки и не допустить ее сдачи. Восстановить положение и вернуть утраченные позиции не удалось. К концу дня вглубь советской обороны врезалось «узкое горло», острие которого упиралось в Прохоровку, и немцы начали усиленно его укреплять.

За несколько часов до контрудара советское командование оказалось перед дилеммой, что делать дальше. Для контрудара был собран мощный бронетанковый кулак и ждал команды, но плацдарм, с которого он должен начинаться, захватил противник и другого подходящего на этом участке фронта нет.

Начинать операцию в сложившихся условиях и разворачивать танковые корпуса фактически перед передним краем противника было очень опасно, слишком высока была вероятность уничтожения танков, не успевших развернуться в боевые порядки.

Несмотря на усложнение обстановки, Василевский и Ватутин решили все-таки контрудар нанести. Решение об усилении группировки фронта двумя армиями и нанесении контрудара по наступающим войскам противника было принято по предложению Василевского. После неудач по сдерживанию наступления противника он, по всей видимости, не решился выходить в Ставку с предложением отменить уже запланированную операцию.

Танковая армия должна была решить две задачи, взломать оборону противника и уничтожить его ударную группировку. То есть танковую армию бросили не в прорыв, а на проламывание обороны противника. Ротмистров решил раздавить неприятеля массированным танковым ударом на узком участке, решив бросить туда с незначительным интервалом четыре танковые бригады и полк самоходок.

Подготовка контрудара велась в сжатые сроки, за два дня невозможно было качественно подготовить столь сложную операцию и не все было учтено и проработано. Тем более что противник серьезно усложнил задачу, захватив намеченный для развертывания плацдарм.

Контрудар наносился силами трех танковых корпусов, имеющих в строю 538 танков. В первом эшелоне должны были идти 368 танков двух танковых корпусов, при этом в одном было 35,5%, а в 38,8% легких танков Т-70. Этот танк с легким бронированием и слабым вооружением не способен был на равных бороться ни с одним из немецких танков. Наступать танкисты должны были в узкой полосе между рекой Псел и железной дорогой и при столкновении с противником это неизбежно должно было привести к перемешиванию боевых порядков корпусов, что и произошло.

Единого ударного кулака двух корпусов на узком участке создать было невозможно. Тем более что в конце этого «коридора» было естественное препятствие – глубокий овраг, сузивший полосу наступления на 2 км. Сразу после его прохождения боевые машины попадали под огонь противника, который находился в 300–500 м от оврага. Для того чтобы развернуться в боевой порядок или набрать скорость для рывка, не было места даже одной танковой бригады, не говоря о целом корпусе.

Ночью перед контрударом немцы прорвались в направлении на Корочу, начало контрудара пришлось перенести с 3.00 часов на 8.30 и часть средств танковой армии, 161 танк и два полка артиллерии, Ротмистрову пришлось отдать на ликвидацию прорыва.

Перед атакой танков пехота попыталась выбить немцев и расширить узкое горло перед высотой 252.2 для прохода танков, но все попытки оказались безуспешны. Немцы, захватив плацдарм, за ночь серьезно укрепили его противотанковами средствами и хорошо подготовились к атакам советских танкистов. Высокая насыщенность огневыми средствами немецкого рубежа обороны и умелая организация системы огневого противодействия явились одной из главных причин разгрома советских танковых корпусов.

Танкисты Ротмистрова утром 12 июля должны были идти в лоб на линию обороны немцев насыщенной танками, артиллерией, штурмовыми орудиями, истребителями танков и тяжелыми минометами. Всего на этом участке протяженностью 6,5 км было сосредоточено до 305 орудий и минометов всех типов. При такой убийственной обороне танковые корпуса, зажатые с двух сторон рекой и железной дорогой, пошли в атаку, обрекая себя на неминуемый разгром.

Оперативную обстановку, сложившуюся ночью перед контрударом, а также то, как закрепился противник на достигнутых рубежах, советское командование не знало. Разветвленная разведка не велась и детальной картины состояния противника перед фронтом танковой армии в момент начала контрудара у командования не было.

Окончание следует…
Автор: Юрий Апухтин


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Комментарии 115

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  1. polpot (Andru) Сегодня, 05:56
     Вечная память  всем кто погиб за Родину! 
    polpot
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 06:51
      Танкисты Ротмистрова утром 12 апреля должны были идти в лоб на линию обороны немцев насыщенной танками, артиллерией, штурмовыми орудиями, истребителями танков и тяжелыми минометами. Всего на этом участке протяженностью 6,5 км было сосредоточено до 305 орудий и минометов всех типов

      Один ствол на 20 метров ширины в обороне -ЖУТЬ и ЖЕСТЬ !!! Просто дрожь по телу ...
      И теперь ПОБЕДУ, добытую такой ценой нашими дедами хотят украсть у бывшего Союза и России ?
      Сделать днём европы, которая сдавала города после 1-2 дней обороны ?!
      Цитата: polpot
       Вечная память  всем кто погиб за Родину! 
      Starover_Z
      1. ученый Сегодня, 12:36
        Цитата: Starover_Z
        И теперь ПОБЕДУ, добытую такой ценой нашими дедами хотят украсть у бывшего Союза и России ?

        Бездарность генералов компенсируется массовым героизмом простых солдат - это Закон. Великая отечественная прямое доказательство предела бездарности сталинского режима, который только чудом не привело к уничтожению народов СССР. И то что последующие 70 лет не было критических взглядов на эти события во многом привели к печальным последствиям последующих войн с участием СССР в большинстве локальных конфликтов.
        ученый
        1. Su24 (Егор) Сегодня, 13:41
          И карт в тексте, ни ссылок))) Вот она, правда-матушка, какая, верьте наслово.
          Su24
        2. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 13:50
          Решение об усилении группировки фронта двумя армиями и нанесении контрудара по наступающим войскам противника было принято по предложению Василевского. После неудач по сдерживанию наступления противника он, по всей видимости, не решился выходить в Ставку с предложением отменить уже запланированную операцию.
          Танковая армия должна была решить две задачи, взломать оборону противника и уничтожить его ударную группировку. То есть танковую армию бросили не в прорыв, а на проламывание обороны противника. - из статьи

          В советских наставления всё было наоборот - танки с танками не воюют!
          Приказ № 325 -
          «Приказываю в боевом использовании танковых и механизированных частей и соединений руководствоваться следующими указаниями.
          1. Отдельные танковые полки и бригады предназначаются для усиления пехоты на главном направлении и действуют в тесном взаимодействии с ней как танки непосредственной поддержки пехоты.
          2. Танки, действуя совместно с пехотой, имеют своей основной задачей уничтожение пехоты противника и не должны отрываться от своей пехоты более чем на 200–400 м.
          В бою танковый командир организует наблюдение за боевыми порядками своей пехоты. Если пехота залегла и не продвигается за танками, командир танковой части выделяет часть танков для уничтожения огневых точек, препятствующих продвижению нашей пехоты вперед.
          3. Пехота для обеспечения действия танков должна подавлять всей мощью своего огня, а также огнем орудий сопровождения противотанковые средства противника, разведывать и очищать минные поля, помогать танкам преодолевать противотанковые препятствия и заболоченные участки местности, бороться с немецкими истребителями танков, решительно следовать за танками в атаку, быстро закреплять рубежи, захваченные ими, прикрывать подвоз танкам боеприпасов и горючего и содействовать эвакуации аварийных танков с поля боя.
          4. Артиллерия до выхода танков в атаку должна уничтожить противотанковые средства обороны противника. В период атаки переднего края и боя в глубине обороны противника подавлять по сигналам танковых командиров огневые средства, мешающие продвижению танков, для чего артиллерийские командиры обязаны руководить огнем артиллерии с передовых подвижных наблюдательных пунктов из радийных танков. Артиллерийские и танковые командиры совместно устанавливают сигналы вызова и прекращения огня артиллерии.
          5. При появлении на поле боя танков противника основную борьбу с ними ведет артиллерия. Танки ведут бой с танками противника только в случае явного превосходства в силах и выгодного положения.
          6. Наша авиация своими действиями расстреливает противотанковую оборону противника, воспрещает подход к полю боя его танков, прикрывает боевые порядки танковых частей от воздействия авиации противника, обеспечивает боевые действия танковых частей постоянной и непрерывной авиаразведкой.
          7. Танковым экипажам атаку проводить на максимальных скоростях, подавлять интенсивным огнем с хода орудийные, минометные, пулеметные расчеты и пехоту врага и умело маневрировать на поле боя, используя складки местности для выхода во фланг и тыл огневых средств и пехоты противника. Лобовые атаки танками не проводить. ... комментарий hohol95 (Алексей) из статьи "Танки эпохи «блицкрига» (часть 2)

          Великая отечественная прямое доказательство предела бездарности сталинского режима, который только чудом не привело к уничтожению народов СССР. - ученый

          Причем здесь "сталинский режим"? Именно благодаря "Сталинскому режиму" СССР сдержал натиск всей фашистской Европы во главе с Германией и разгромил их, одержав Победу над ними в Берлине!
          Бездарные генералы, или трусливые за свою карьеру, есть во всех армиях мира, и СССР в этом не исключение. Доказательством этого,как раз может служить пример Прохоровского сражения. Немцы попробывали ударить по танковой армии Катукова, но тот обратился к И.В. Сталину и добился отмены такого танкового удара немцев в лоб, "закопал" свои танки в землю, превратив их огневые стальные ДОТы и отбил атаку немцев. Они пошли на Прохоровку где была танковая армия Ротмистрова, под руководством Ватутина и Василевского, приказавших в нарушение приказа Ставки № 325 организовать танковый удар в лоб без подавления обороны немцев артиллерией и авиацией.
          Кстати, именно в момент Курской битвы Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин приготовил для немецких танков сюрприз, в виде маленьких 2,5 кг куммулятивных авиационных бомб, эффективно уничтожающих танки с воздуха.
          Но наши генералы решили по прежнему без разведки врага и местности кинуть танковую армию для прорыва, перешедшего на этом участке к обороне немца, не подавив артиллерией и авиацией противотанковые орудия и танки, угробив с таким трудом созданную танковую армию.
          vladimirZ
          1. yehat (Сергей) Сегодня, 16:47
            знаете, вот все задним числом такие умные, один Ротмистров на пару с Ватутиным конченые д.эбылы. Вот ответьте на простые вопросы
            1. сколько времени немцы находились на захваченном плацдарме до наступления Ротмистрова
            2. за сколько часов до наступления были развернуты 2 немецкие батареи ПТО? (там было развернуто не 300 стволов, а около 60)
            3. Сколько времени нужно, чтобы организовать успешную разведку переднего края после спешного отступления и довести информацию до руководства?
            Кстати, пушка пак 40 имеет низкий силуэт и увидеть ее замаскированную в высокой траве можно только в упор, метров с 30.
            и внимание вопрос - а вообще могли успеть разведать? думаю, нет.
            Наконец, проблема не в том, успели разведать или нет, а в том, что тупо следовали приказам, не взирая на изменения обстановки. Наконец, планировать наступление заранее после 230 км перехода без тактической подготовки на гарантированно мощные силы - это феерично. И все ради красивой отчетности. Вот в чем проблема была, а не в глупости. И та же самая проблема создала катастрофы 1941 года.
            И самое главное - авиаразведка должна была работать в нужное время в нужном месте, но ее не было. Совершенно точно наше командование могло организовать вылет пары истребителей или корректировщиков вроде Су-2, которые могли существенно вскрыть силы обороны и помочь изменить планы, но этого не было сделано, потому что руководство операцией считало невозможным отказываться от утвержденного плана и соответственно не считало нужной разведку.
            и последнее - наша артиллерия испытывала трудности с быстрой транспортировкой, поэтому до 44 года оперативную поддержку огнем артиллерии РККА очень редко могла организовать, поэтому подавить позиции под Прохоровкой было невозможно в сжатые сроки. И все это не могли не знать Ватутин и Василевский.
            yehat
        3. Evgenii Xolod (Evgenii Xolod) Сегодня, 14:31
          Зато теперь все все гудэрианы с цезарями. .... Как не почитаешь прям писец гитлеру на 3 й день. Как до дела болт
          Evgenii Xolod
        4. Rmimi Rmimim (Rmimi Rmimim) Сегодня, 16:27
          ты тут за местного дурочка выступаешь
          Rmimi Rmimim
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  3. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 06:07
    Спасибо!
    Есть некоторые моменты с которыми я не согласен, но это повод для хорошего дипута в комментариях, что тоже плюс!
    Котище
  4. антивирус Сегодня, 06:11
    на проламывание обороны противника. Ротмистров решил раздавить неприятеля массированным танковым ударом на узком участке, решив бросить туда с незначительным интервалом четыре танковые бригады и полк самоходок

    так кого виноватым назначить?? Василевского или Ротмистрова?
    НАДО БЫЛО ОТВЕТИТЬ "ПАРТНЕРАМ" ТАМ ГДЕ МОГЛИ В ТОЙ ОБСТАНОВКЕ--ДЛЯ ПРОРЫВА ИЛИ ДЛЯ ПРОСТОГО ОТВЛЕЧЕНИЯ ОТ ДР УЧАСТКОВ КУРСКОЙ ДУГИ. ЖЕРТВА.
    играть в шахматы --не жизнь прожить.
    но другого не было тогда
    антивирус
    1. VIT101 (Виталий) Сегодня, 10:05
      Цитата: антивирус
      так кого виноватым назначить?? Василевского или Ротмистрова?


      Виноватым был "назначен" Ротмистров. В фактическом разгроме 5 гв. ТА разбиралась спецкомиссия во главе с Маленковым. Ротмистрова отстоял Василевский. Но до конца войны Ротмистров был в опале у Сталина.
      VIT101
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:35
        Цитата: VIT101
        Цитата: антивирус
        так кого виноватым назначить?? Василевского или Ротмистрова?


        Виноватым был "назначен" Ротмистров. В фактическом разгроме 5 гв. ТА разбиралась спецкомиссия во главе с Маленковым. Ротмистрова отстоял Василевский. Но до конца войны Ротмистров был в опале у Сталина.

        Первоначально Ротмистрова собирались расстрелять. Василевский отделался временным лишением должности Представителя Ставки. Хотя идея контрудара в лоб наступающим танковым корпусам принадлежала ему. При обсуждении плана Сталин спрашивал, что не логичнее ли наносить удар во фланг, Василевский настоял, что он всех танками задавит. И вот этот специалист шапками забрасывать (а точнее трупами), был у Сталина до конца войны в числе самых любимых полководцев.
        Капитан Пушкин
      2. iouris (iouris) Сегодня, 12:06
        Цитата: VIT101
        до конца войны Ротмистров был в опале у Сталина.

        Но потом был Хрущов, "а там, где наш дорогой Никита Сергеич - там победа!"
        iouris
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 12:29
          Цитата: iouris
          Но потом был Хрущов, "а там, где наш дорогой Никита Сергеич - там победа!"

          Да уж...смерть Ватутина то же на совести кукурузного...Номинально погиб от ранений нанесенных упашникам,попав в засаду.а реально...никитка сильно постарался..
          Меченосец
    2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 10:33
      Вечером 10 июля 1943 года командование Воронежского фронта получило приказ Ставки ВГК о проведении контрудара по группировке немецких войск, наступавшей на прохоровском направлении. Для этой цели из состава резервного Степного фронта в состав Воронежского фронта были переданы 5-я гвардейская армия генерал-лейтенанта А. С. Жадова и 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта танковых войск П. А. Ротмистрова. 5-я гвардейская танковая армия была первой танковой армией однородного состава. Её формирование началось 10 февраля 1943 года, и к началу Курской битвы она дислоцировалась в районе Острогожска (Воронежская обл.). В состав армии входили 18-й и 29-й танковые корпуса и 5 гвардейский механизированный корпус.

      Ставку...
      hohol95
      1. антивирус Сегодня, 12:46
        Сталина?

        гладко было на бумаге...

        Василевский и Ротмистров могли отдавать приказы- наступать ТОЛЬКО на уровне понимания своих солдат.
        политруки(ЧВС и итд) были согласны с приказом?
        антивирус
        1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:37
          А разве в Ставке был только И. В. Сталин?
          10 июля 1941 — 17 февраля 1945
          председатель Сталин
          состав Тимошенко, Жуков, Будённый, Ворошилов, Шапошников, Молотов.
          Ватутин и Хрущёв "рвались в атаку" ещё до начала боёв!
          Главной особенностью Курской битвы, выделяющей её среди других операций Второй Мировой войны, стало то, что именно здесь впервые за два года с момента нападения фашистской Германии на СССР советское командование правильно определило направление основного стратегического наступления немецких войск и сумело заблаговременно подготовиться к нему.
          В ходе анализа обстановки, сложившейся на Центральном и Воронежском фронтах весной 1943 г., исходя из информации, переданной английской разведкой, а также проведения кратковременных стратегических игр в Генштабе в апреле 1943 г., было сделано предположение, что именно под Курском немецкое командование попытается взять реванш за Сталинградский «котёл».
          В ходе обсуждения планов противодействия немецкому наступлению сотрудниками Генштаба и членами Ставки было предложено два варианта летней кампании 1943 г. Один заключался в том, чтобы нанести по немецким войскам мошный упреждающий удар еше до начала наступления, разгромить их на позициях развертывания, после чего перейти в решительное наступление силами пяти фронтов с целью быстрого выхода к Днепру.
          Второй предусматривал встречу наступающих немецких войск заблаговременно подготовленной глубокоэшелонированной обороной, оснащенной большим количеством артиллерии, чтобы исчерпать их силы в оборонительных боях и перейти затем в наступление свежими силами трёх фронтов.
          Наиболее ярыми сторонниками первого варианта кампании были командующий Воронежским фронтом Н. Ватутин и член военного совета фронта Н. Хрущёв, которые просили усиления своего фронта одной общевойсковой и одной танковой армиями с тем, чтобы перейти в наступление к концу мая. Их план поддерживал представитель Ставки А. Василевский.
          Сторонником второго варианта выступало командование Центрального фронта, справедливо считавшее, что упреждающий удар будет сопровождаться большими потерями советских войск, а накопленные немецкими войсками резервы смогут использоваться для предотвращения развития нашего наступления и нанесения мощных контрударов в ходе его.
          Проблема разрешилась, когда сторонников второго варианта поддержал Г. Жуков, назвавший первый сценарий «новым вариантом лета 1942 г.», когда немецкие войска не только отразили преждевременное советское наступление, но смогли окружить основную часть Советских войск и выйти на оперативный простор для наступления на Сталинград. И. Сталин, видимо, убежденный столь наглядной аргументацией, принял сторону оборонительной стратегии.
          hohol95
          1. антивирус Сегодня, 17:40
            я не про всю кампанию 43 г, а по тактике курск битвы--"Вам, на месте, виднее где контратаковать и т п"
            а про ИВС-его делают виноватым за все("мертвые сраму не имут"), а живым после его смерти --радость от себя отвести претензии.
            антивирус
            1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 17:47
              Ответственность на месте была на Ватутине и Хрущёве! А сразу после боёв крайним пытались сделать Ротмистрова! И пришлось ему писать своё знаменитое письмо -
              Если наша авиация за годы Отечественной войны по своим тактико-техническим данным неуклонно идет вперед, давая все новые и новые более совершенные самолеты, то к сожалению этого нельзя сказать про наши танки.
              Ныне танки Т-34 и КВ потеряли первое место, которое они по праву имели среди танков воюющих стран в первые дни войны.
              Еще в декабре месяце 1941 года мною была захвачена секретная инструкция немецкого командования, которая была написана на основе проведенных немцами полигонных испытаний наших танков КВ и Т-34.
              Как результат этих испытаний, в инструкции было написано, примерно, следующее: немецкие танки вести танкового боя с русскими танками КВ и Т-34 не могут и должны танкового боя избегать. При встрече с русскими танками рекомендовалось прикрываться артиллерией и переносить действия танковых частей на другой участок фронта.
              И, действительно, если вспомнить наши танковые бои 1941 и 1942 гг., то можно утверждать, что немцы обычно и не вступали с нами в бой без помощи других родов войск, а если и вступали, то при многократном превосходстве в числе своих танков, чего им было не трудно достич в 1941 г. и в 1942 году.
              На базе нашего танка Т-34 - лучшего танка в мире к началу войны, немцы в 1943 г. сумели дать еще более усовершенствованный танк Т-У ,"Пантера"), который по сути дела является копией нашего танка Т-3, по своим качествам стоит значительно выше танка Т-34 и в особенности по качеству вооружения.
              Я, как ярый патриот танковых войск, прошу Вас, товарищ маршал Советского Союза, сломать консерватизм и зазнайство наших танковых конструкторов и производственников и со всей остротой поставит вопрос о массовом выпуске уже к зиме 1943 г. новых танков, превосходящих по своим боевым качествам и конструктивному оформлению ныне существующих типов немецких танков.
              Кроме того прошу резко улучшить оснащение танковых частей эвакуационными средствами.
              Противник все свои подбитые танки, как правило, эвакуирует, а наши танкисты этой возможности зачастую бывают лишены, в результате чего мы много теряем на этом в сроках восстановления танков. Одновременно, в тех случаях, когда поле танковых боев на некоторый период остается за противником, наши ремонтники взамен своих подбитых танков находят бесформенные груды металла, так как в этом году противник, оставляя поле боя,все наши подбитые танки взрывает.
              hohol95
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 07:02
    ...когда из-за амбиций или неумелого руководства войсками расплачивались своими жизнями тысячи советских танкистов...

    Очередной пассаж в стиле "как юберменши всё время побеждали лапотников, но почему-то вчистую проиграли Курское сражение и войну в целом?"
    Оперативную обстановку, сложившуюся ночью перед контрударом, а также то, как закрепился противник на достигнутых рубежах, советское командование не знало. Разветвленная разведка не велась

    Будет ссылка на боевые документы?
    Мур
    1. smaug78 (Борис) Сегодня, 07:49
      http://militera.lib.ru/h/zamulin_vn03/index.html
      smaug78
    2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:42
      Цитата: Мур
      Очередной пассаж в стиле "как юберменши всё время побеждали лапотников, но почему-то вчистую проиграли Курское сражение и войну в целом?"

      Ой, давайте не будем тащить в эту тему кокошный патриотизьм и прочую политику.
      Дед, непосредственный участник, рассказывал что вплоть до конца войны "командный" уровень наци был намного выше нашего. По крайней мере до уровня полка включительно. И "выезжали" наши за счёт традиционно высоких морально-волевых качеств, готовности драть противника зубами. Ну и какого-никакого, но боевого опыта, который к этому времени уже появился (Тут не следует путать уровень командирской подготовки и боевой опыт. Они друг друга могут отлично дополнять, но заменить неспособны)

      ====
      Вообще, проблема уровня подготовки командиров существовала однозначно
      Некоторые Сванидзе валят всё на "кровавый сталинский режим, уничтоживший гениальных командиров ещё до войны". Но Хасан и Халхин-Гол никакой особой "гениальности" не показали.
      В реале это было следствием огромных потерь первого периода войны. Подготовленных командиров и так было катастрофически мало, и те по большей части погибли, или в плену сгинули. И последствия этого тянулись вплоть до конца войны.
      Ведь не зря СССР так всерьёз озаботился созданием командирского мобрезерва- чистая "работа над ошибками"
      Лопатов
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 10:43
        Цитата: Лопатов
        Ой, давайте не будем тащить в эту тему кокошный патриотизьм и прочую политику.

        Где тут кокошный патриотизм, он же лубочный, посконный и лапотный?
        Уровень командного состава что у РККА, что у Вермахта колебался по шкале от 2 до 5. В описываемом сражении решения оперативного уровня принимали не командиры полков - комфронтами и командармы. Командиры полков свои приказы на наступление (оборону) отдавали на основе вышестоящих.
        Поэтому всем желающим предоставляется возможность выступить в роли к примеру Василевского и на основе имеющихся у того данных о противнике, наличия реальных на июль 1943 сил и средств решить эту простенькую стратегическую задачку: всего-то на всего разгромить немецкие войска на вверенном участке.
        Мур
      2. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 11:06
        Цитата: Лопатов
        В реале это было следствием огромных потерь первого периода войны

        Не только. На 1941 год практически все командующие армиями и группами армий у немцев были потомственными военными, которые прошли еще Первую мировую на должностях начальников штабов дивизий, армий, некоторые командовали полком или дивизией. Потом они же командовали армиями и группами армий в Польше, Франции, Севере Европы и Балканах. С этим гигантским опытом управления масштабными массами войск они подошли к 22 июня. Добавим еще и прекрасное общее образование и широчайший кругозор во многих областях жизни, который эти "фоны" имели еще с кайзеровской Германии.
        В то же время у наших на аналогичных должностях были люди (в большинстве своем, были и исключения вроде Собенникова или Шапошникова) в первую мировую воевавшие прапорщиками или рядовыми, либо вообще без боевого опыта ПМВ. Все они были по возрасту моложе лет на 10, опыта управления войсками в тех масштабах и количествах, которые оказались нужны в ВОВ не имели вообще. Общее образование как правило у них было очень примитивным - рабоче-крестьянским. Плюс множество командиров были по сути выскочками, назначенными на должность командующего округа или армии с какой-нибудь преподавательской должности (пример - Кузнецов Ф.И.) Старых царских офицеров по пальцам пересчитать, и проблема тут не только в том что их выкосила гражданская война (которой в Германии не было), и не только в репрессиях (которые тоже серьезно убавили число знающих опытных командиров царской закалки) но и просто в возрасте. Многие царские офицеры были слишком стары чтобы управлять войсками. Ну и конечно наше традиционное - назначать преданных а не лучших, например по классовому признаку, это ведь тоже имело место быть.
        Вот всё это в комплексе и привело нас в то положение, в котором мы оказались. За межвоенный период просто как не старались бы, не смогли бы в СССР воспитать столь качественный офицерский корпус, как в Германии. Неоткуда было ему взяться. И воевали те люди что были. Нельзя их считать безграмотными или негодяями. Им выпала такая доля, они учились командовать на ходу. Кто выжил - набрался опыта и в 44-45-хх годах уже давали немцам жару.
        Alex_59
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:44
          Цитата: Alex_59
          Не только. На 1941 год практически все командующие армиями и группами армий у немцев были потомственными военными, которые прошли еще Первую мировую на должностях

          Спорно. У британцев и французов тоже была куча "потомственных", но они себя как-то не особо показали.
          Лопатов
          1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 12:59
            Цитата: Лопатов
            Спорно. У британцев и французов тоже была куча "потомственных", но они себя как-то не особо показали.

            Присоединяюсь, опыт первой мировой войны был окопный, а вторая мировая - это война моторов. Кстати, Геринг как раз, во главе люфтваффе ставил молодых командиров, прошедших школу войны в Испании - Галланда и Мельдерса, вместо своих старых товарищей, ветеранов-асов первой мировой, объясняя это устаревшими взглядами на ведение войны в воздухе
            Стирбьорн
            1. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 15:43
              Цитата: Стирбьорн
              Присоединяюсь, опыт первой мировой войны был окопный, а вторая мировая - это война моторов.

              Тут вопрос в другом. Если немец служил всю ПМВ на должности начальника штаба армии, то для него это бесценный опыт организации и планирования боевых действий, их обеспечения. Что и как предусмотреть, мелочи (дьявол ведь в мелочах прячется). И потом, когда этот немец, с этим опытом становится командующим группой армий, тот его прошлы штабной опыт, умение мыслить стратегически, планировать, видеть карту, понимать по ней замысел противника, думать за противника, просчитывать ходы - это просто золото. Пусть теперь у него танки, а не конные упряжки, пусть всё происходит быстрее и молниеносней. Но принципы то те же. Всё равно надо думать как и что делать, как обеспечить людей, где поддержать, где что нужно наладить, как организовать работу подчиненных, какие задачи решать самому, а что поручить другим, что нужно делать немедленно, а что второстепенно. Вот это всё и есть профессионализм командующего. И у немецких ключевых командиров он был.
              А у наших какой опыт, если он год прапорщиком в ПМВ прослужил? Как этот опыт ему пригодится на должности командующего фронтом? Пригодится конечно, но совершенно не в той же степени. Разве что пониманием нужд рядового солдата, знанием какие у него тяготы и лишения, какая психология. Но для ком. фронта это всё вторично. А знания которые ему нужны в первую очередь у него лишь в теории. Учили в академии. Командовал в мирное время. Это как говорится две большие разницы.
              Alex_59
          2. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 14:12
            Цитата: Лопатов
            Спорно.

            Ничего спорного не вижу. Я лишь описал один из факторов. Не единственный.
            Помимо разного уровня подготовки командующих еще много чего имеет значение. Почему там у французов не зашло это тема отдельного исследования, думаю что там хоть и были командующие с большим багажом опыта, но одного лишь этого тоже не достаточно. А в нашем конкретном случае ВОВ низкий уровень командования стал одним из дополнительных факторов усугубивших тяжелое течение войны, особенно вначале. Ключевые слова - ОДНИМ ИЗ.
            Если бы у наших были сплошь и рядом одни "потомственные", но при этом не было бы всего остального (например худо-бедно поднятой за годы индустриализации промышленности) то нас бы съели как французов за один присест.
            Не надо воспринимать мои слова про разный уровень командного состава как попытку объяснить этим все наши поражения и трудности. Это один из множества факторов.
            Alex_59
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:32
              Да бросьте, Первая Мировая была войной мясников. "Успешный" вспомогательный удар под Аррасом, "Рождении Нации". 14 тыс. канадцев, 3.5 с лишним тысячи убитых, 7 с лишним тысячи раненных, дождь из наград и звёзд на погоны. Квинтэссенция "опыта Первой Мировой"
              Лопатов
              1. антивирус Сегодня, 17:46
                вот это" надорвались" в ПМВ --причина сдачи в 40 г--демографически , под немца легли для сохранения числ-ти нации( к 1920г определилось" не хотим еще раз умирать в таком кол-ае")
                антивирус
      3. Опер (Игорь) Сегодня, 11:08
        Не знаю на каком уровне ваш дед сравнивал уровень командования РККА и Вермахта однако если бы это было так, как вы говорите ничего бы нам не светило вообще! Нам не хватило бы никаких людских резервов учитывая то, что немцам их услужливо поставляла вся Европа, а уж военной мощи Германии, как способствовали... Включая и союзничков кстати! Основную роль в поражениях особенно первого года войны и агромных потерях сыграли политические просчеты руководства СССР, что конечно компенсировалось героизмом простых солдат и вот, как раз грамотными действиями командиров и до полка и до девизии... Этот первый год аукался нам долго поставив в совершенно невыгодное положение совершенно не соответствующее советской военной доктрине просто по тому, что она была более политической чем военной!
        Вот эти просчеты и исправляли командиры РККА и в этом не было их вины! Мой дед танкист сибиряк воевал с первых дней войны совсем молодым парнем! После того, как его танк был подбит он воевал в пехоте. Был ранен. И вот он, как раз рассказывал, как берегли бойцы в т.ч.младших командиров. Всегда говорил-командир это жизнь для солдата!
        Опер
        1. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 11:25
          Цитата: Опер
          Основную роль в поражениях особенно первого года войны и агромных потерях сыграли политические просчеты руководства СССР

          На основную роль "политические просчеты" никак не тянут. Они, просчеты, были. Но я вот на 100% уверен, что если бы страной в межвоенный период руководили иные политики, то из той ситуации в которой они приняли страну в начале 20-х годов ничего сделать лучше, чем было по факту сделано - не получилось бы. Все было бы точно так же или хуже. Не было людей с опытом и знаниями, аналогичными немцам! И подготовить людей с таким опытом и знаниями - это не вопрос денег или муштры. Это надо именно годы, причем годы практики. Если у вас лишь бывшие крестьяне да рабочие, то из них надо долго растить специалистов и профессионалов. Не бывает так чтоб "вжух" - и ты отличный командующий фронтом. Это надо дать людям реально пройти по всем ступеням, чтобы и ротой, и полком, и дивизией научился управлять. И желательно в реальности (как это было у немцев с Польшей или Францией). Тут никакая финская или Хасан не сравнятся. Это надо годами знания копить, вдалбливать, учить, практиковаться.
          Щас конечно можно начать кричать что они же страну и разорили, и что гражданская война вина этих же политиков (что кстати спорно). Ну можно, да. Но вы представьте что вам дали уже готовое - СССР образца 1922 года. Попробуй за 20 лет возведи державу аналогичную Германии по уровню технологий, промышленности, знаний, профессионализма людей. Из пепла. Ага, щаззз.... Что могли - делали, с ошибками, перегибами, косяками (а кто заранее знает как надо? у нас сейчас тоже все правильно делается?).
          Alex_59
        2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 12:54
          Цитата: Опер
          однако если бы это было так, как вы говорите ничего бы нам не светило вообще! Нам не хватило бы никаких людских резервов

          Так хватило же...
          Ох, попробую попроще.
          Есть плотник, который закончил, к примеру, путягу. Нормально закончил. Есть у него крепкая теоретическая подготовка, есть некоторые навыки и умения. Практики ноль.
          Есть плотник, которого выдернули с улицы, дали в руки рубанок, долото и киянку и поставили задачу. Он приобрёл опыт, но теор. база- слабенькая.
          Есть плотник, который закончил путягу, и проработал N лет по специальности.
          Немцы- плотник третьего типа. Наши- второго, потому что наши первого типа, которые смогли бы превратиться в третий тип, были выбиты в начальный период войны.
          Лопатов
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:24
            Ну давайте и я попробую проще, господа Лопатов и Алекс, я ведь с вами и не спорю в принципе.) Я говорю о том, что сама доктрина военная была политизированна до предела-мы будем воевать на чужой территории! Все! И попробуйте сказать, что это будет не так... Далее это выливалось и в боевую подготовку и многое другое. Даже вооружение. Готова страна была к 22 июня 1941 года и армия? Нет. И это политический прощет повлекший за собой страшные последствия! Естественно, что люди просто вставали на смерть и умирали задерживая врага хоть на день, хоть на какие то часы. И естественно многие кадровые военные были выбиты в 1-й год войны. Но это и есть политический просчет руководства благодаря которому комсостав РККА был поставлен в совершенно не выгодные и мало того не привычные для себя условия! Воевать руководство СССР таким образом не думало!
            Опер
            1. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:52
              Цитата: Опер
              Я говорю о том, что сама доктрина военная была политизированна до предела
              В этом и видится главная причина, по которой случилось то, что случилось в июне 1941 года. Можно сколь угодно прибедняться, о нашей "не готовности", но главной причиной видится не "слабость" нашей армии, и, даже, не репрессии, приведшие к потере опытных командиров, а связывание любой инициативы, навязывание политических мотивов над военными, общее безграмотное руководство боевыми действиями из Кремля. Иосиф Виссарионович далеко не сразу сделал нужные выводы, и как-только ограничил дилетантское вмешательство, доверил командование военным, а не политикам, наша армия стала побеждать. Здесь, будь начало войны не в 1941, а 1942 году, когда немцы набрались бы ещё большего опыта, подчинили бы себе ещё больше материальных и людских ресурсов, скорее, было бы только хуже, пока, опять же, именно Сталин не набрался нужного опыта. Возможно, что начнись для нас так война в 1939 году, когда немцы ещё не подмяли всю Европу, потери были бы меньше, в силу того, что мастер-класс Иосифа Виссарионовича начался бы раньше. Что до непосредственно "отсутствия опыта", как-то сразу у нас забывают о всей истории русской армии, которая началась намного раньше появления Красной Армии. Ко всему, с 22.06.1941г. по 09.05.1945г. в рядах РККА, РККФ, НКВД, НКГБ разновременно, на разных (строевых и нестроевых) должностях, в разных (командный, политический и т.д) составах, в званиях от лейтенанта до Маршала Советского Союза (и аналогичных им: «военинженер», военюрист» и т.п.) служили 450 командиров, служивших в старой армии и флоте в чинах от прапорщика до генерал-лейтенанта (и аналогичных им флотских). Подробнее, "Господа офицеры - товарищи генералы" Игорь Семенников (http://www.proza.ru/2014/04/12/1805)
              Per se.
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:11
                История не имеет сослагательного наклонения. Читая ваш коммент можно прийти к выводу, что и гибель такого колличества наших военнослужащих и захват немцами агромных территорий с населением над которым издевались фашисты вполне мебе закономерный процесс?! Мало того по вашим словам получается, что если бы война еще позже началась то было бы еще и хуже?!?! Я не говорю о том, что у нас была плохая армия-наоборот русская армия плохой быть не может по определению! А вот бездарное руководство армией основанной на политических инсинуациях это да... Случается! Немецкий рабочий не поднял восстание в Германии! Русский солдат встретил этого рабочего в рядах Вермахта видя его в прицел винтовки Мосина! И это одна из составляющих политического просчета руководства СССР! Где в дальнейшем и какую роль сыграли быстроходные легкобронированные советские танки со слабым вооружением, которые должны были лихо перепрыгивать вражеские окопы?! Сколько их было выпущено?! А ведь это доктрина разве нет?! Победы в этой войне наш народ добился сверх напряжением сил и пролитой кровью! У нас была хорошая армия. К РККА не может быть ни каких притензий!
                Опер
                1. Per se. (Сергей) Сегодня, 14:30
                  Цитата: Опер
                  Читая ваш коммент можно прийти к выводу, что и гибель такого колличества наших военнослужащих и захват немцами агромных территорий с населением над которым издевались фашисты вполне мебе закономерный процесс?!
                  Нет, не закономерный, Вы здесь сами себе противоречите, перескакивая от логики и здравого смысла на надрывный патриотизм. Мы имели превосходство над немцами, как в 1939 году, так и в 1941, по самолётам и танкам в разы, и, главное, по мобилизационным ресурсам. Неудачи 1941 года в первую очередь политические ошибки, вмешательство политиков в действия военных. Германия в 1939 году вообще имела главным образом лёгкие танки и не была готова к войне с СССР, для этого потребовалась мощь всей Европы, и рубеж 1941 года, оптимальное время для нападения. Вы сами отрицаете сослагательное наклонение в истории, но история не самоцель, а почва для анализа, а для анализа невозможно сделать правильных выводов без рассмотрения любых возможных вариантов. Очень может быть, как Вы же и заметили, что политизированность военной доктрины и вообще управления боевыми действиями, вмешательство в командование, и при начале войны позднее, например, в 1942 году, будь у немцев в этом выгода, например, обещание вступления в войну Японии или Турции, привели бы к таким же тяжёлым последствиям при превентивном ударе немцев и их союзников. Во всяком случае, в 1939 году немцы вряд ли бы дошли до Москвы.
                  Per se.
                2. SanichSan (Александр) Сегодня, 16:28
                  вы и ваши аппоненты допускаете одну существенную ошибку. вы ищите причину произошедшего, а это не одна причина а целый комплекс. вы говорите о политизированности, но и у немцев армия была крайне политизирована.
                  на мой взгляд куда большее значение сыграли, как это не странно, масштабы СССР. не смотря на то что численность советской армии и объединенных европейских сил были сопостовимы, советские войска были "размазанны" не только по всей линии границы но и в глубь страны. это позволило фашистам достигать 3-7 кратного превосходства при наступательных операциях. также выявились серьезные проблемы с логистикой и управлением такими массами войск. но при этом нужно учитывать что ранее никогда таких масштабных боевых действий не велось! то насколько немцы были не готовы к такой войне стало ясно уже в конце 41. что касается руководства войсками то стоит отметить что если советское командование достаточно быстро делало выводы то немцы как будто игнорировали происходящее. их чему-то научил провал под Москвой? нет. а Сталинград? нет. а Курск? ну после Курска уже позняк метаться было...
                  один из ярких примеров костности немецкого мышления это Роммель. он изучил британку тактику и дела его шли блестяще. британский генералитет это концентрированные традиции. они делали то что Роммель от них ждал. все было неплохо пока британцев не возглавил Монти, по меркам британского штаба - полный псих. и что? Роммель смог что-то противопоставить британцам когда они перестали действовать по схеме?
                  согласен с вами что глупо валить все на армию, но не менее глупо валить все на штаб.
                  SanichSan
                  1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 17:25
                    Цитата: SanichSan
                    все было неплохо пока британцев не возглавил Монти, по меркам британского штаба - полный псих. и что? Роммель смог что-то противопоставить британцам когда они перестали действовать по схеме?

                    Когда британцев в Африке возглавил Монти, британцы накопили силы, вдвое превосходящие ресурсы Роммеля. Может быть это тоже сыграло некоторую роль?
                    Капитан Пушкин
                  2. Per se. (Сергей) Сегодня, 17:26
                    Цитата: SanichSan
                    на мой взгляд куда большее значение сыграли, как это не странно, масштабы СССР. не смотря на то что численность советской армии и объединенных европейских сил были сопостовимы, советские войска были "размазанны" не только по всей линии границы но и в глубь страны. это позволило фашистам достигать 3-7 кратного превосходства при наступательных операциях
                    Масштабы СССР надо было учитывать и немцам, тем более, что двигаться им предстояло по чужой территории, нередко, не имея точных карт местности, где вместо дорог они получали в реальности "направления". В той же Белоруссии многие места были непроходимы, и возможное направление вторжения вполне можно было просчитать и купировать заранее. Наступающим, кроме всего, нужны были и обозы, подвоз питания, топлива, боеприпасов. Ко всему, в обороне войска могут более эффективно, чем в наступлении, использовать защитные свойства местности и осуществлять фортификационное оборудование районов, позиций, рубежей, занимаемых войсками. Известно, что даже простейшие инженерные сооружения снижают потери в личном составе и боевой технике от артиллерийского огня противника с закрытых позиций в 5-7 раз. Кроме того, все огневые средства, расположенные в соответствующих фортификационных сооружениях, используются в 2-3 раза эффективнее, чем аналогичные средства наступающего, который нередко располагается и перемещается на местности открыто. Не надо забывать и о том, что у нас было многократное превосходство в танках и самолётах, а людские ресурсы позволили практически восполнить потери, неприемлемые ни для Германии, ни для любой иной армии мира, где речь о миллионах вновь призванных солдат. Именно просторы России и спасли страну, будь Россия размером с Францию или Испанию вместе взятых, война для нас закончилась бы только по территории к осени 1941 года. Наконец, говоря о комплексности, всегда есть главная причина, и есть второстепенные, вот, главная причина, это политические ошибки, вмешательство дилетантов в военное дело, как перед войной, так и на её начальном периоде. То, что и у немцев была политизированность, так это Гитлеру тоже аукнулось, уже в Сталинграде, но у немцев, к сожалению, всё же дураков было меньше, и своих солдат они берегли больше, не полагаясь на то, что "бабы ещё нарожают".
                    Per se.
            2. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 14:17
              Цитата: Опер
              сама доктрина военная была политизированна до предела-мы будем воевать на чужой территории!

              Мне кажется вы принимаете политическую агитацию за чистую монету и путаете ее с реальным прикладными действиями по подготовке к войне.
              У нас сейчас точно так же. С экрана один позитив и победные реляции. А на практике действия вообще не соответствуют этой браваде. Одно дело успокоить кухарок чтоб не бухтели и не мешали, другое дело реальная работа.
              Вот и всё.
              Alex_59
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 14:58
                Я путаю?!) Так почему же мы отступали до Москвы то и Ленинград был в блокаде?! По поводу агитации всего вам один маленький но очень кровавый пример Керченской операции которой изволил порулить товарищ Мехлис... Если углубляться во все эти события чтсто политического провала военных действий 1941 года с которым мы разберались вплоть до 1943 года то принимая во внимание такую организацию, как Коминтерн и всю политику строившуюся вокруг этой идеи в том числе и колоссальные средства вбуханные в международное рабочее движение и т.д.все становится на свои места!О чем вы, Сергей, со мной спорите честно не пойму! Патриотизм у меня нормальный. Обычный.
                Опер
                1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:05
                  Цитата: Опер
                  ь кровавый пример Керченской операции которой изволил порулить товарищ Мехлис.

                  Полноте врать.Кто там командовал -Козлов?Ну так и спрос с Козлова.как он так накомандовал.
                  Цитата: Опер
                  Если углубляться во все эти события чтсто политического провала военных действий 1941 года с которым мы разберались вплоть до 1943 года то принимая во внимание такую организацию, как Коминтерн и всю политику строившуюся вокруг этой идеи в том числе и колоссальные средства вбуханные в международное рабочее движение и т.д.все становится на свои места!

                  Глупость несусветная.
                  Вы откуда черпаете свои сомнительнын познания-с бандеровских листовок и учебника "истории" Уераины?
                  Цитата: Опер
                  Патриотизм у меня нормальный. Обычный.

                  У вас он прямо антирусский и абсолютно антигосударственный ваш,так называемый "патриотизм".уже Поклонской пояснили и объЯснили.что такое шашни с романовым,вам все не понятно...
                  Меченосец
                  1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:35
                    Меченосец, вы уже перестали меня забавлять. Извините, но совсем перестали.
                    Опер
                    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:58
                      Меня забавляет ваша болтовня на уровне зомби-пропаганды существующей в Руине.Видать 25 лет проведенных вне России,под гнетом крайне степени антисоветчины и русофобии, создали у вас настолько витиеватые образы прошлого,что вы вообще выпадаете из реальности не только сейчас,но и в рассуждениях о событиях 70-100 летней давности.
                      Меченосец
                2. Alex_59 (Алексей) Сегодня, 15:29
                  Цитата: Опер
                  Я путаю?!) Так почему же мы отступали до Москвы то и Ленинград был в блокаде?!

                  Смешной вопрос. Почему французы с поляками слились? Тоже сугубо "шапко-закидательская" доктрина виновата? А немцев в итоге раздели до гола - у них что с доктриной не так? Американцев из Вьетнама вышвырнули - у них какой Мехлис виноват?
                  Alex_59
                  1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:40
                    Вопрос был риторический. У французов с поляками судьба такая. Сравнение поляков с гиеной Европы одного известного человека забыли? Очень точное сравнение кстати. Сравнение РККА с американцами во Вьетнаме вообще считаю оскорбительным. Попрошу вас думать в следующий раз! Мехлиса я привел в качестве примера влияния таких деятелей в одной конкретной операции. Вы не внимательно читаете?
                    Опер
                    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 16:05
                      Цитата: Опер
                      Мехлиса я привел в качестве примера влияния таких деятелей в одной конкретной операции. Вы не внимательно читаете?

                      От того что ваши опусы читаем внимательно.от того вы и получаете ответы.которым вам попросут нечего возразить.
                      Поражение в Крыму-целиком и полностью заслуга командующего фронтом и его НШ,пытавшихся спрятаться за спину Мехлиса вместо выполнения своих прямых обязанностей .
                      Мехлис отправил Сталину телеграмму следующего содержания: «Прилетели в Керчь 20.01.42 г. Застали самую неприглядную картину организации управления войсками… Комфронта Козлов не знает положения частей на фронте, их состояния, а также группировки противника. Ни по одной дивизии нет данных о численном составе людей, наличии артиллерии и минометов. Козлов оставляет впечатление растерявшегося и неуверенного в своих действиях командира. Никто из руководящих работников фронта с момента занятия Керченского полуострова в войсках не был…»1
                      1 ЦА МО ф. 32, оп. 11309, д. 139, л. 17.
                      Изучайте,предельно просто к пониманию изложено.
                      https://topwar.ru/20077-mif-o-vernom-pse-stalina-
                      lve-zaharoviche-mehlise.html
                      За что его не любили те кто писал мемуары?
                      «Пожалуй, в ту войну никто больше не решился без суда расстрелять перед строем генерала. А начальник Главного политуправления не колеблясь пошел на это. Вот текст приказа войскам фронта № 057 от 12 сентября 1941 года, составленного лично Мехлисом: «...За проявленную трусость и личный уход с поля боя в тыл, за нарушение воинской дисциплины, выразившееся в прямом невыполнении [308] приказа фронта о выходе на помощь наступающим с запада частям, за непринятие мер для спасения материальной части артиллерии, за потерю воинского облика и двухдневное пьянство в период боев армии генерал-майора артиллерии Гончарова, на основании приказа Ставки ВГК № 270, расстрелять публично перед строем командиров штаба 34-й армии».
                      Меченосец
                      1. Опер (Игорь) Сегодня, 17:48
                        Я совершенно далек от того, чтобы спорить с почитателями святости советских политработнико), однако про Мехлиса пару слов сказать вынужден. Не для Меченосца конечно. И так-царский унтер дослужившийся до политкомиссара! Армию считал своим делом но не понимал в деле военном нехрена! Товарищ люто свирепствовал в 1 конной армии отношение к которой имели такие товарищи, как Буденный, Тимошенко, Кулик. По мнению многих историков товарищи данные были абсолютно невежественны в военных делах и давали Сталину негодные советы. Сам Мехлис товарищ был по мнению многих современников действительно честный, но в военных делах совершенно бестолковый и фанатичный до одури! По его же словам к коляске своего ребенка он прикреплял портрет Ленина, что способствовало по его мнению воспитанию нового советского человека - "ребенок на него все время смотрит!" После назначения Мехлиса в 1930 году редактором газеты Правда там естественно сразу начались массовые чистки... Однако час Мехлиса безусловно пробил, когда в 1937 году он был назначен главным политкомиссаром в рангегенерала армии! Здесь вы можете почитать биографа Сталина Саймона Монтефиоре да и других материалов масса причем еще в советских источниках в той или иной степени подробности! Интересна телеграмма Мехлисаданная им из Владивостока-"Я уволил 215 политработников большинство из которых арестованы... Однако чисткуя еще не закончил.." Остается только поражаться некжели среди советских политических работников в армии было столько бездарностей, лентяев, саботажников и просто предателей?! В конечном итоге в стране было ликвидировано 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командующих армиями, 57 из 85 командующих корусами и 110 из 195 командующих девизиями... Короче еще немного такого рвения и остался бы один Мехлис! Помните слова известного героя советского фильма комдива Серпилина? "Я погибнуть не боюсь! Я без вести пропасть не имею права!" В связи с чем они были сказаны?! Об этом говорили и показывали в советское время! Слышите меченосец? Ау?! Вот все это и объясняет агромные потери РККА в 1941-1942 гг. Ну и теперь собственно о крымских событиях-Козлов командующий судя по всему так же талантами не блистал однако пытался противостоять введению Мехлисом новой тактике! Какова же тактика? А Мехлис просто запретил копать окопы, чтобы не подравать наступательный дух армии! Противостоять ему Козлов не смог! Ну и теперь специально для почитателей секты свидетелей святости политработников приведу слова поэта и военного корреспондента Константина Симонова, который был свидетелем этих событий. "Мехлис проповедовал такую тактику-кто предпочтет удобную боевую позицию в 100 метрах от врага неудобной в 30 метрах будет считаться паникером!" Естественно со всеми вытекающими последствиями... Вот так вот приходилось сражаться нашим бойцам под вот таким политическим руководством! Напомню это происходило в голой степи... Когда в мае немцы пошли в наступление 250 000 наших ьойцов оказалось на грани катастрофы! В течении последующих 12 дней потери советской группировки были ужасающими! Съездите в Керч и посетите местный музей! Материалы представленные там смотреть спокойно не возможно! Командиры и бойцы РККА бросались на танки в чистом поле со связками гранат и в полный раст стоя стреляли по врагу пытаясь дороже отдать свою жизнь! Вот кому на Красной площади нужно поставить памятник аналогов не имеющего и уж никак не бездарю, популисту и фанатику Мехлису! Который с остатками группировки на лодках переплыл Керченский пролив и ушел на Кубань! Потери составили 170 000 бойцов, сотни танков и самолетов! После того, как товарищ Мехлис естественно постарался свалить всю вину на Козлова Сталин направил почитаемому меченосцем политическому комиссару такую саркастическую телеграмму-"вы заняли странную позицию стороннего наблюдателя, который не несет ответственности задела Крымфронта! ...вы ответственный представитель Ставки!"После этого Мехлис был понижен до корпусного генерала! Это отразилось и на остальных комиссарах! В октябре1942 года войска были переданы полностью в подчинение профессиональным военным! В 1943 году 122 000 политработников были направлены на самые рпасные участки фронта. А армии возвращены офицеры!
                        Опер
          2. Владимир Постников (Владимир Постников) Сегодня, 17:14
            г. Лопатов, я с большим уважением отношусь к Вашему мнению.
            Когда я узнал о назначении Сердюкова, то был изрядно удивлен, когда читал представление В. Путина при его назначении. В Интернете можно найти это представление.
            Когда я услышал о назначении Рогозина руководителем оборонки, я был слегка удивлен. Но уже не был удивлен тогда, когда узнал, что он доктор технических наук.
            Когда назначили Шойгу, я вовсе не был удивлен, благо было с кем сравнивать. Я не был удивлен и тогда, когда была озвучена чья-то холуйская инициатива присвоить ему звание маршала за сирийскую кампанию несколько месяцев спустя после ее начала.
            Тут начались споры по истории. Давайте иногда смотреть вперед. История только тогда имеет смысл, когда мы извлекаем хотя бы какие-то уроки из нее. Кадры решают очень многое, но не всё, конечно. Но очень многое.
            Владимир Постников
        3. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 14:47
          Нужно еще отметить большое количество призванной в КА молодежи из состава вновь обретенных территорий на западе Белоруссии и Украины. Эти практически все сдались в течение первых недель войны и многие потом попали в абверкоманды.
          Vlad.by
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 15:41
            Были и такие примеры.
            Опер
    3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:37
      Цитата: Мур
      Оперативную обстановку, сложившуюся ночью перед контрударом, а также то, как закрепился противник на достигнутых рубежах, советское командование не знало. Разветвленная разведка не велась

      Будет ссылка на боевые документы?

      Прочтите:
      https://www.litmir.me/br/?b=147751&p=1
      Капитан Пушкин
    4. larand (Андрей) Сегодня, 12:28
      А зачем автору какие то ссылки, главное - показать, что ничего советские командиры не умели и только тряслись от страха перед Верховным.
      larand
      1. Меченосец (Николай) Сегодня, 12:33
        Цитата: larand
        А зачем автору какие то ссылки

        Разбор .
        http://militera.lib.ru/research/isaev_av_zhukov/1
        5.html
        Меченосец
  6. Михаил Матюгин (Михаил Матюгин) Сегодня, 08:05
    Хороший, на мой взгляд достаточно объективный материал.
    Михаил Матюгин
  7. Вишневая девятка (1) Сегодня, 08:06
    Не понял. Почему это в вооружениях, а не в истории?
    Вишневая девятка
  8. Dooplet11 (Александр) Сегодня, 08:18
    Танковая армия Ротмистрова имела в своем составе 931 танк, в том числе 581 Т-34 (62,4%) и 314 Т-70 (33,7%). Наличие большого количества легких танков Т-70 существенно снижало боеспособность армии.

    У немцев было 294 танка, в том числе 38 Тигр и даже 8 захваченных Т-34.

    Контрудар наносился силами трех танковых корпусов, имеющих в строю 538 танков. В первом эшелоне должны были идти 368 танков двух танковых корпусов, при этом в одном было 35,5%, а в 38,8% легких танков Т-70.Этот танк с легким бронированием и слабым вооружением не способен был на равных бороться ни с одним из немецких танков.

    Эти силы и столкнулись 12 июля в танковом сражении, соотношение в танках было 3:1 в нашу пользу.

    Интересная арифметика. Сколько танков участвовало в сражении со стороны Красной Армии? 931 или 538? Учитывать как боевую силу Т-70 ( в среднем 37% в двух корпусах, или 200 штук "подвижных огневых точек", которых противотанковыми считать нельзя)? Что по итогу ? 338 средних и тяжелых против 294 танков у немцев. 3:1 в нашу пользу не получается. Разгром? Или размен на выигранное время и территорию?
    А если посчитать соотношение сил по суммарному калибру орудий или весу секундного залпа? поделенному на суммарную толщину лобовой брони противника? 3:1 получится? Или баланс сил будет выражен другим соотношением?
    Dooplet11
    1. Vard Сегодня, 08:32
      Спасибо за аргументы... Согласен с вами... На войне как на войне... Как там... главное выбить танки... И эта цель была достигнута... Что и привело в конечном итоге к тому что это сражение было выиграно нашими войсками...
      Vard
      1. Dooplet11 (Александр) Сегодня, 08:41
        Поэтому "Прохоровской ТРАГЕДИЕЙ советских танкистов" сражение назвать нельзя. Нужно назвать "Прохоровским ПОДВИГОМ советских танкистов" . Руки-ноги коричневой чуме обломали.
        Dooplet11
  9. БВС (Виктор) Сегодня, 09:00
    Цитата - " Т-70.Этот танк с легким бронированием и слабым вооружением не способен был на равных бороться ни с одним из немецких танков."
    А все же какие танки были в немцев, кроме "38 Тигр и даже 8 захваченных Т-34"?
    БВС
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:30
      Цитата: БВС
      А все же какие танки были в немцев, кроме "38 Тигр и даже 8 захваченных Т-34"?

      Фердинанты, Пантеры, Т-3, Т-4, штурмовые орудия Stug 3. А вот соотношение Тигра и Т-70
      фигвам
      1. БВС (Виктор) Сегодня, 10:53
        А картинки с соотношением советского КВ-2 (КВ-1) и немецкого Т-3 нет случайно? Было бы интересно.
        БВС
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:31
          Цитата: БВС
          А картинки с соотношением советского КВ-2 (КВ-1) и немецкого Т-3 нет случайно? Было бы интересно.

          А что на курской дуге воевали Т-3 против КВ?
          фигвам
          1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:43
            А это Т-34 против "Пантеры"
            hohol95
        2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:42

          Вот КВ-1 и "Тигр"
          hohol95
      2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 16:37
        "Элефанты" и штурмовые танки "Брумбар" были на северном фасе против войск Рокоссовского! На южном фасе были 200 шт "Пантер" (только на южном)! Модернизированные Pz. III - IV. Модернизированные Штуги, различные модификации "Мардер", и САУ "Веспе" и прочие германские бронированные поделки!!!

        Немецкое штурмовое пехотное орудие StuG33B проезжает мимо уничтоженной «Катюши».
        У немцев «Катюша» получила прозвище «Сталинский орган». Курская Дуга, июль 1943
        hohol95
    2. Per se. (Сергей) Сегодня, 10:42
      Цитата: БВС
      Т-70.Этот танк с легким бронированием и слабым вооружением не способен был на равных бороться ни с одним из немецких танков
      Ну, это как посмотреть. Вот, для иллюстрации.
      26 марта 1944 года танк Т-70 младшего лейтенанта Григория Ивановича Пегова выехал на разведку местности перед позициями, которые занимала его часть – 31-я танковая бригада 29-го танкового корпуса 5-й танковой армии 1-го Прибалтийского фронта.

      Примерно в полдень Пегов заметил впереди немецкую танковую колону, которая, перегруппировавшись, готовилась нанести контрудар по позициям наступающих советских войск. Пегов замаскировал свой танк в кустарнике вблизи дороги и когда два приближающихся немецких танка PzKpfw V Пантера приблизились на 150-200 метров и подставили под удар борта, Т-70 внезапно из засады открыл огонь и уничтожил их быстрее, чем те смогли его обнаружить. Головной танк противника был поражен первым же выстрелов в борт, после чего загорелся. Его экипаж выбраться из танка не смог. Следовавшему вторым в колонне немецкому танку снарядом перебило ленивец и экипаж поспешил его покинуть. Остальные танки противника, полагая, что натолкнулись на сильную противотанковую оборону противника, повернули назад. Таким образом, смелыми и умелыми действиями младшего лейтенанта Пегова была сорвана попытка противника провести контрудар по наступающим частям РККА.
      Какие у немцев были танки в сражении, есть такая не бесспорная картинка.
      Per se.
      1. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:08
        Цитата: Per se.
        Какие у немцев были танки в сражении, есть такая не бесспорная картинка

        StuG IV на картинке лишняя, она выпускалась с декабря 1943 года.
        фигвам
      2. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:51
        Например, к началу немецкого наступления на Курской дуге в составе 201-й танковой бригады (7-я гвардейская армия Воронежского фронта) имелось 18 танков «Матильда», 31 «Валентайн» и три Т-34. Совместно с пехотой 73-й гвардейской стрелковой дивизии и 1669-м истребительно-противотанковым полком эта бригада занимала оборону в районе хуторов Гремучий и Крутой Лог.

        17 июля 1943 года в 8-ю гвардейскую армию прибыл 224-й отдельный танковый полк в составе 33 танков МК.II «Матильда» и семи МК.III «Валентайн». На следующий день полк атаковал позиции противника в районе деревни Богородичное. Однако из-за пассивности нашей пехоты атака была неудачной: в бою танкисты уничтожили 16 противотанковых пушек, но сами потеряли сгоревшими пять МК.II, подбитыми пять МК.II и пять MK.III. Кроме того, восемь МК.II вышли из строя по техническим причинам.

        Участвовали «Черчилли» и в Курской битве. Например, в состав 5-й гвардейской танковой армии в боях под Про-хоровкой входили 15-й (10 MK.IV) и 36-й (21 MK.IV) гвардейские полки прорыва. Впоследствии 15-й полк получил танки KB-1С, а 36-й вновь пополнился «Черчиллями» и был переброшен на Ленинградский фронт. В 1-ю гвардейскую танковую армию в середине июля прибыл 10-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва, а 21 июля во взаимодействии с 39-й танковой бригадой, 174 и 57-й стрелковыми дивизиями он атаковал позиции противника в направлении Андреевка — Петрополье — Копанки. В ходе боя танки были отрезаны от пехоты и практически все подбиты — в первый день сгорело 16 «Черчиллей». После этого полк вывели в тыл и перевооружили другой материальной частью. На Брянский фронт 13 июля 1943 года прибыл 34-й отдельный гвардейский танковый полк прорыва. 5 августа 1943 года его «Черчилли» первыми ворвались в Орёл.

        Накануне Курской битвы на 1 июля 1943 года в 48-й армии Центрального фронта, например, насчитывалось 85 танков МЗс: в 45-м отдельном танковом полку — восемь МЗл, 30 МЗс и восемь самоходок СУ-76, в 193-м отдельном танковом полку — 55 МЗс и три СУ-76. В составе 245-го отдельного танкового полка 6-й гвардейской армии Воронежского фронта имелось 12 танков МЗл и 26 МЗс, а в составе 230-го отдельного танкового полка — 32 МЗл и 6 МЗс.

        Там всяких разных танков было с обеих сторон!
        hohol95
  10. chenia (kanonier) Сегодня, 09:26
    Ничего у немцев на Курской дуге получиться не могло. Абсолютно.Прошли на Воронежском два рубежа (на Центральном только первую полосу.), а их рубежей (подготовленных) аж девять. (наши очень перебдили).

    Но даже не это. У немцев к этому времени и резервов не было. Почему?
    А потому, что несмотря на подготовку к стратегическому наступлению на одном направлении (это сколько войск они стянули). То.что они не смогли продолжить наступление,ладно.
    НО.
    1.Они не удержались на достигнутых (ну это понятно, с такими флангами удержать)
    2. Они не удержались на исходных.
    3.Они начали отходить.
    4. Они не удержали такой сверхмощный естественный рубеж как Днепр.
    5.Они откатились аж до Житомира (наши вынуждены были потом его оставит)

    За четыре месяца наши прошли 500 км.
    Кто наступал? И куда делись немцы, их техника, их формирования?
    А потом настал сорок четвертый и у них, что то сильно сломалось (и это при том, что их промышленность работала в 1944 наиболее эффективно).
    chenia
  11. chenia (kanonier) Сегодня, 09:27
    Цитата: chenia
    Ничего у немцев на Курской дуге получиться не могло. Абсолютно.Прошли на Воронежском два рубежа (на Центральном только первую полосу.), а их рубежей (подготовленных) аж девять. (наши очень перебдили).

    Но даже не это. У немцев к этому времени и резервов не было. Почему?
    А потому, что несмотря на подготовку к стратегическому наступлению на одном направлении (это сколько войск они стянули). То.что они не смогли продолжить наступление,ладно.
    НО.
    1.Они не удержались на достигнутых (ну это понятно, с такими флангами не удержать)
    2. Они не удержались на исходных.
    3.Они начали отходить.
    4. Они не удержали такой сверхмощный естественный рубеж как Днепр.
    5.Они откатились аж до Житомира (наши вынуждены были потом его оставит)

    За четыре месяца наши прошли 500 км.
    Кто наступал? И куда делись немцы, их техника, их формирования?
    А потом настал сорок четвертый и у них, что то сильно сломалось (и это при том, что их промышленность работала в 1944 наиболее эффективно).
    chenia
  12. andrewkor Сегодня, 09:35
    Наверное Автор в продолжение темы рассажет о работе госкомиссии по поводу наших потерь под Прохоровкой.Одним из результатов её работы было принятие решения о снятии с вооружения лёгких танков!
    andrewkor
  13. Cannonball Сегодня, 09:39
    Ну 1500 танков непосредственно во встречном сражении не участвовало. Это цифры по всему району боевых действий.
    Cannonball
  14. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 09:46
    В духе Широкарада и Резуна
    Даниэль
  15. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 10:08
    -А где была наша никчёмная военная авиация..? -Везде пишут , что к 1943 году у нас было полное превосходство в воздухе...
    -Стояла "ясная-преясная" погода... -ни облачка на небе... -Почему не пригнали , не собрали все тяжелые бомберыТБ и вообще все бомбардировщики какие есть и не закидали бомбами , не уничтожили , не сожгли в хлам ...-ничем не прикрытые , ничем особо не защищённые и хорошо видимые скопления немецких танков...? -Всё было буквально ...как "на ладони"...
    -Видно и это...-тоже "проспали"...
    gorenina91
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:48
      Авиация против тяжелых танков не сильно пригодна, ибо выскоточных боеприпасов тогда не было, а осколки от бомб, не велика помеха, для того же "Тигра". Тяжелые бомберы в СССР, на тот момент, по сути отсутствовали
      Стирбьорн
      1. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 11:44
        -Да они хотя бы ям своими бомбами понаделали бы и "тигры" потеряли бы манёвренность... -А где были наши хвалёные "ИЛ-2"..?
        -Американцы и англичане только и ждали лётной погоды , когда открыли "второй фронт"... -прилетали и буквально камня на камне не оставляли (без особых потерь)... -и из "тигров" только разбитые горелые остовы получались... -Немцы просто молились на "плохую нелётную погоду"...
        -А у нас было всё наоборот.. -когда можно было бы людей сберечь...
        gorenina91
    2. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:47
      Цитата: gorenina91
      -А где была наша никчёмная военная авиация..?-Везде пишут , что к 1943 году у нас было полное превосходство в воздухе...

      В 1943 году именно над Курском немцы впервые не смогли завоевать превосходство в воздухе и понесли большие потери в авиации. Наша авиация была задействована в количестве более 2800 самолётов из них бомбардировщиков более 500 шт. Немцы смогли выставит около 1800 самолётов, обе стороны понесли большие потери, для нас они были восполнимы, а для немцев нет.
      фигвам
      1. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 12:13
        -Мда.., мы восполнили ... а немцы...-нет...
        -Только до самого окончания войны немцы так и продолжали очень эффективно воевать в воздухе... -А сколько наших танков немецкие самолёты сожгли при взятии Берлина...-уже совсем в последние дни войны...
        gorenina91
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 12:27
          Цитата: gorenina91
          А сколько наших танков немецкие самолёты сожгли при взятии Берлина...-уже совсем в последние дни войны...

          Ну и сколько?при тотальном отсутсвии авиабензина.
          "Что же можно было сказать о средствах, выбивавших советские танки на улицах Берлина и на Зееловских высотах? Подбитые танки были выборочно осмотрены. Сбор статистики был обязательной процедурой: отчеты по боевым повреждениям направлялись в Главное автобронетанковое управление Красной армии. Впоследствии такого рода статистика использовалась при выработке технических требований на новую технику. На 75 безвозвратно потерянных танков и САУ 1-я гв. танковой армии повреждения распределились следующим образом. Из 65 осмотренных танков Т-34 получили фатальные повреждения от артогня 58 машин, от ударов с воздуха — 2 машины и всего 5 танков были подбиты «фаустпатронами»{221}. Все 7 осмотренных тяжелых танков ИС-2 были подбиты артиллерией. Из трех осмотренных [443] ИСУ-122 две самоходки были подбиты артиллерией, а одна — фаустпатроном. Всего в 75 осмотренных танках было 113 попаданий, причем 60 (53 %) приходились на борт корпуса, 16 (14,6%) в лоб корпуса, 6 (5,3 %) в корму, 27 (23,9%) в башню и 4 (3,54%) в ходовую часть."http://militera.lib.ru/research/isaev_av_
          zhukov/15.html
          ТАК что там о тотальном "расстреле" советских танков,германской Люфтваффе?
          Меченосец
          1. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 14:05
            -В апреле 1945 года Люфтваффе против наших танков вовсю применяло ракеты «Panzerblitz»...
            -Найдите тему «Люфтваффе в 45-м. Последние полёты и проекты» и всё прочтите сами...
            gorenina91
            1. Меченосец (Николай) Сегодня, 14:27
              Цитата: gorenina91
              вовсю применяло ракеты «Panzerblitz»...

              И что?Очередной вундерваффе.в вашем воображении уничтожившее "тысячи" танков?
              Советская авиабомба с ИЛ 2,ПТАБ 2,5-1,5 куда как была эффективнее.И то.только припопадание в верхнюю проекцию танка.
              Для борьбы с танками в 1944 г. была создана неуправляемая авиационная ракета «Панцерблитц 1». Эта ракета была создана на базе армейской ракеты 8-см WK, которая в свою очередь была переделанной советской 82-мм ракетой М-8. Калибр ракеты 8-см WK составлял 78 мм, длина 705 мм, полный вес ракеты 6,6 кг. Осколочная часть ракеты 8-см WK была заменена кумулятивной. Ракета имела максимальную скорость 374 м/с и пробивала по нормали 90-мм броню.

              Ракета «Панцерблитц 1» запускалась с направляющих рельсового типа или с восьмизарядной пусковой установки, сбрасываемой после пуска ракет.

              В конце 1944 г. была выпущена небольшая партия модернизированных ракет «Панцерблитц» с надкалибер-ной кумулятивной боевой частью диаметром 130 мм. Реактивная часть была взята от 55-см ракеты R4/M. Ракета развивала скорость до 370 м/с.

              Такие ракеты были применены в конце 1944 г. на Восточном фронте с самолетов FW-190F-9.


              Взято из электронного справочника "Оружие второй мировой"
              Эффективность близка к нолю.Разве что попасть в маршевую колонну на стоянке или в СПАМ.
              Меченосец
              1. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 15:04
                -Вы это чего..? -И о чём..?
                -Я вам ясно сказала... -что читать и про что читать... -А не обсуждать эффективность "ранних птурсов"...
                -В этой теме ВО , что Я посоветовала... -она от 17 апреля 2018 года даны наши потери (именно танков) от немецкой авиации и именно в апреле 1945 года...количество танков... -по дням расписано ...-какого апреля сколько наших танков было уничтожено Люфтваффе... -Всё ...-читайте...и обрящете... -спасибо потом скажете... надоело уже...
                gorenina91
                1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:09
                  Цитата: gorenina91
                  А не обсуждать эффективность "ранних птурсов"...

                  Каких "ранних ПТУР"???Вам что по русски читать тяжко-все эти Панцерблитцы-НАР.на базе РС 82 мм.
                  Мадам ,вы лучше советуйте подруге как к примеру поджарку сделать и сколько туда чего положить.А количество танков пораженных средствами поражения мной указаны и число этих танков применительно к Берлинской операции-борьбе за ЗЕЕЛОВСКИЕ высоты,указаны тут-""Что же можно было сказать о средствах, выбивавших советские танки на улицах Берлина и на Зееловских высотах? Подбитые танки были выборочно осмотрены. Сбор статистики был обязательной процедурой: отчеты по боевым повреждениям направлялись в Главное автобронетанковое управление Красной армии. Впоследствии такого рода статистика использовалась при выработке технических требований на новую технику. На 75 безвозвратно потерянных танков и САУ 1-я гв. танковой армии повреждения распределились следующим образом. Из 65 осмотренных танков Т-34 получили фатальные повреждения от артогня 58 машин, от ударов с воздуха — 2 машины и всего 5 танков были подбиты «фаустпатронами»{221}. Все 7 осмотренных тяжелых танков ИС-2 были подбиты артиллерией. Из трех осмотренных [443] ИСУ-122 две самоходки были подбиты артиллерией, а одна — фаустпатроном. Всего в 75 осмотренных танках было 113 попаданий, причем 60 (53 %) приходились на борт корпуса, 16 (14,6%) в лоб корпуса, 6 (5,3 %) в корму, 27 (23,9%) в башню и 4 (3,54%) в ходовую часть."http://militera.lib.ru/research/isaev_av_
                  zhukov/15.html
                  УКАЗАНО-процент тпоражения авиацией-от ударов с воздуха — 2 машины и всего 5 танков были подбиты «фаустпатронами»Читать и понимать написанное,в состоянии?
                  Меченосец
                  1. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 15:51
                    -Да .., блин...-достал уже...

                    /// "14 апреля 1945 г. 42 немецких штурмовика и истребителя нанесли удары по русским танкам, продвигающимся по рейхсавтобану на участке между Бреслау (Breslau) и Линицем (Lienit), добившись при этом попаданий в атакованные цели. 15 апреля эскадрилья 9/SG 4, в составе семи самолётов FW-190 F-8 во время первой же атаки выпустили по танкам Т-34 тридцать шесть ракет «Panzerblitz», в результате чего были подожжены четыре танка...
                    Во время второй атаки были уничтожены ещё три танка Т-34. При последующей атаке, осуществлённой в этот же день, тройка FW-190 F-8 выпустили ещё 16 ракет «Panzerblitz», добившись попаданий в танк Т-34 и самоходное орудие. В трёх последующих атаках были выпущены ещё 32 противотанковые ракеты, уничтожившие четыре танка Т-34.
                    Одним из наиболее удачных мероприятий с использованием ракет «Panzerblitz» была операция против советских войск под Кобервицем (Köberwitz) 16 апреля 1945 г., когда были уничтожены 12 тяжёлых советских танков, ещё один танк был повреждён...
                    17 апреля 8 самолётов FW-190 F-8 нанесли удар в районе прорыва советских войск на участке фронта между Брюнном (Brünn) и Троппау ( Troppau). В ходе данного удара, предположительно, был уничтожен один вражеский тяжелый танк и повреждена одна САУ.
                    Пилоты из авиагруппы 2/SG 2 во время атак удачно накрыли место скопления танков и автомобилей противника под Вайсвассером (Weißwasser). Бомбы и ракеты «Panzerblitz» поразили большое количество техники противника. На короткое время эти удары привели к прекращению передвижения советских частей на атакованном участке рейхсавтобана.
                    18 апреля 59 способных нести ракеты «Panzerblitz» и бомбы немецких самолётов нанесли ракетно-бомбовый удар, поразив 27 танков и 6 САУ противника, причём оберфельфебель Федлер (Fedler) из противотанковой эскадрильи 10 (Pz)/SG 2 последовательно поразил четыре танка и две САУ противника...
                    Наиболее показательным являлся случай, имевший место в первые майские дни. Тогда поддерживавшие свои пехотные части советские танкисты, считая уже войну законченной, расположили свои танки перед Бранденбургскими воротами в два ряда, словно на параде. Несколько пилотов из противотанковой эскадрильи 10. (Pz)/SG 9, включая лейтенанта Й. Райтингера (Josef Raitinger), нанесли один из последних своих ударов по противнику. Ракеты «Panzerblitz», словно на учениях, были выпущены с расстояния 900 метров, затем при пролёте над целью были дополнительно сброшены бомбы. На последних каплях горючего FW-190 F-9 вернулись на свои аэродромы в Рехлине-Мюрице (Rechlin Müritz)."...
                    gorenina91
                    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 17:13
                      Цитата: gorenina91
                      Да .., блин...

                      А теперь ссылочку на этот ваш спич.Воспоминания битых немцев?
                      Фактом есть только отчет ГАБТУ о потерях танков и процентом поражения их различными видами ПТО.включая поражение авиацие"Вы все свои измышления строете на вот этих фантазиях-"Однако вплоть до последнего дня войны немецкие пилоты штурмовиков своими внезапными атаками несли угрозу противнику. Наиболее показательным являлся случай, имевший место в первые майские дни. Тогда поддерживавшие свои пехотные части советские танкисты, считая уже войну законченной, расположили свои танки перед Бранденбургскими воротами в два ряда, словно на параде. Несколько пилотов из противотанковой эскадрильи 10. (Pz)/SG 9, включая лейтенанта Й. Райтингера (Josef Raitinger), нанесли один из последних своих ударов по противнику. Ракеты «Panzerblitz», словно на учениях, были выпущены с расстояния 900 метров, затем при пролёте над целью были дополнительно сброшены бомбы. На последних каплях горючего FW-190 F-9 вернулись на свои аэродромы в Рехлине-Мюрице (Rechlin Müritz). К последним вылетам относились и вылеты ещё остававшихся в строю самолётов штурмовой эскадры SG/3, базировавшейся на аэродроме Фленсберг-Вайше (Flensbeerg-Weiche) в Курляндии. "http://rufor.org/showthread.php?t=49450
                      Никаких ссылок на что либо серьезное НЕТ.а следовательно-филькина грамота вся ваша писанина.
                      Меченосец
        2. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:32
          Цитата: gorenina91
          -Только до самого окончания войны немцы так и продолжали очень эффективно воевать в воздухе...

          Не немцы, а вся Европа, кроме Англии. Так эффективно воевали, что постоянно после Курска отступали, а после капитулировали.
          фигвам
          1. gorenina91 (Ирина) Сегодня, 14:12
            -Ура...ура...ура...
            gorenina91
            1. Меченосец (Николай) Сегодня, 15:12
              Да вы уж по честному.Орите хайль,будет ясно и понятно.
              Меченосец
            2. фигвам (Сергей) Сегодня, 15:29
              Цитата: gorenina91
              -Ура...ура...ура...

              Что параллельно с сайтом щи удалось сварить?
              фигвам
    3. hohol95 (Алексей) Сегодня, 15:40

      Почитайте и возможно найдёте ответы на свои вопросы!
      hohol95
  16. hohol95 (Алексей) Сегодня, 10:26
    Уважаемый автор, а почему нет информации о планах на контрудар 5 июля 1943 года который должны были проводить части армии Катукова!
    В приказе, подписанном командующим Воронежским фронтом генералом Н. Ф. Ватутиным, в частности, говорилось:
    «1. Командующему 1 ТА генерал-лейтенанту т. Катукову к 22.00 5.7.1943 г. два своих корпуса выдвинуть на второй оборонительный рубеж 6-й гв. А и прочно занять оборону: 6 гв. тк ( так в приказе– Прим. авт.) на рубеже Меловое, Раково, Шепелёвка ; 3 мк – на рубеже Алексеевка, Сырцев, Яковлево. 31 тк расположить в обороне на месте 3 мк на рубеже Студенок, свх. Сталинский, Владимировка, Орловка. Штаб армии – в районе Зоринских дворов.
    Задача: ни при каких обстоятельствах не допустить прорыва противника в направлении Обояни.
    Быть в готовности с рассветом 6.7.1943 г. перейти в контрнаступление в общем направлении на Томаровку.
    2. Танки в обороне окопать и тщательно замаскировать.
    3. Потребовать от войск максимального напряжения для выполнения поставленной боевой задачи».

    Эта попытка контрудара была предтечей событий под Прохоровкой...
    – Из Ставки… Товарищ Сталин.
    Не без волнения взял я трубку.
    – Здравствуйте, Катуков! – раздался хорошо знакомый голос. – Доложите обстановку!
    Я рассказал Главнокомандующему о том, что видел на поле боя собственными глазами.
    – По-моему, – сказал я, – мы поторопились с контрударом. Враг располагает большими неизрасходованными резервами, в том числе танковыми.
    – Что вы предлагаете?
    – Пока целесообразно использовать танки для ведения огня с места, зарыв их в землю или поставив в засады. Тогда мы могли бы подпустить машины врага на расстояние триста – четыреста метров и уничтожать их прицельным огнём.
    Сталин некоторое время молчал.
    – Хорошо, – сказал он наконец. – Вы наносить контрудар не будете. Об этом вам позвонит Ватутин.
    hohol95
  17. 3x3zsave ( антон) Сегодня, 10:56
    После прочтения первой части материала возникает ощущение какой-то обреченности. Знаете, как в сериалах, когда очередной эпизод заканчивается на острой патетической ноте. Очень тревожно и очень стрёмно. Было такое настроение в войсках в июле 43его? Думаю, нет. Возможно, обрывки мыслей мехвода под Прохоровкой не сильно отличались от мыслей водителя "вишневойй девятки" (извиняюсь перед присутствующими), стоящим за хамски подрезавшим его "геликом":: "Я тебя сделаю на светофоре". И сделали.
    3x3zsave
  18. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 10:57
    Одной из серьезнейших проблем тогда было то, что танки Т-34 были оснащены 76 мм пушкой, против новых немецких танков это орудие было слабым. Танковые части несли большие потери в контакте с танками немцев и именно после Курской битвы приняли решение о замене орудия на Т-34 на 85 мм и в 1944 году танки Т-34-85 поступили в войска.
    Разведка знала о разработках новых танков у немцев, знали и калибры пушек, но руководство тогда своевременно мер не приняло. В каких-то источниках мне попадалась информация, что наши танкисты тогда по Курском серьезно конфликтовали с командованием доказывая необходимость увеличения калибра орудий танков.
    За годы войны немцы произвели всего 8 тысяч танков, наша промышленность 40 тысяч танков только модельного ряда Т-34. Цена Победы была огромной в той страшной войне!
    Qwertyarion
    1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 12:01
      Цитата: Qwertyarion
      За годы войны немцы произвели всего 8 тысяч танков, наша промышленность 40 тысяч танков только модельного ряда Т-34.

      Производство бронетехники в Германии 1941-45: танки и САУ - 46857; БТР и БА – 26651.
      Плюс тысячи трофейных чешских, французских, советских.
      Посмотрите статистику производства танков, там расшифровка по каждому типу:
      https://historical-fact.livejournal.com/72615.htm
      l
      Капитан Пушкин
  19. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:20
    Высокая насыщенность огневыми средствами немецкого рубежа обороны и умелая организация системы огневого противодействия явились одной из главных причин разгрома советских танковых корпусов.

    Ето напоминает мне сводки Вермахта. Шел он от победе к победу на Востоке, до безусловной капитуляции. А капитулировал Вермахт из одного гуманизма - не хотели они истребить всех врагов.
    Костадинов
    1. Dooplet11 (Александр) Сегодня, 11:40
      Точно! Особенно в констатации "факта" разгрома советских танковых корпусов. Так разгромили, так раздолбали! Такой мизерной ценой!
      Dooplet11
  20. Костадинов (Костадинов) Сегодня, 11:27
    Цитата: Qwertyarion
    За годы войны немцы произвели всего 8 тысяч танков, наша промышленность 40 тысяч танков только модельного ряда Т-34. Цена Победы была огромной в той страшной войне!

    1. Может бит произвели немци 48 тисяч танков и истребителей танков все таки. От имени немецких, чешких, австрийских, венгерских, италианских, французких ... и так далее рабочих и инженеров вьиражаю протест от такой унизительной оценки их усилии и труда.
    2. Не умели воевать советские. Вот могли взять пример как успешно и малой крови воевали с Германии - Чехословакия, Польша, Франция, Белгия, Голандия, Дания, Норвегия и так далее - простите если кто то забил. Или хотя би успехи царской армии против тех же немцев в Первой мировой.
    Костадинов
  21. maltus Сегодня, 11:52
    Желательно схемы,карты.
    maltus
  22. atos_kin (Виссарионыч) Сегодня, 12:31
    Курская битва хорошо раскрыта в мемуарах К. Рокоссовского. Жаль, что он не курировал всю битву.
    atos_kin
  23. Dooplet11 (Александр) Сегодня, 12:54
    Вообще, оценивать итоги Прохоровского сражения и делать выводы о "разгроме" только по количеству и потерям танков в корне неверно, даже не обращая внимание на то, верные или неверные данные использовал автор для такой оценки. В этом сражении участвовали и артиллерия, и авиация, и пехота, которые и сами наносили урон противнику, и свои потери несли ( и от танков, и от друг друга). Опять же, "бесполезные" в уничтожении танков Т-70, несомненно, внесли лепту в уничтожение пехоты и артиллерии, платя за это цену своими потерями от танков/артиллерии/авиации.
    Считаю, о "разгроме" советских танковых корпусов под Прохоровкой говорить некорректно в принципе. Большие потери в танковых корпусах? Да. Но давайте сравним ВСЕ потери сторон на этом участке в это время. Живой силы и техники. И сравним достигнутые результаты .
    Dooplet11
  24. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:44


    Вот можно взглянуть на кол-во немецких танков накануне Курского сражения .Можно заметить,что у немцев было немало и танков Т-3,вооружённых 50-мм пушкой...
    Nikolaevich I
    1. Kobold (Игорь) Сегодня, 15:04
      Причем эти Т-III танки были тех модификаций, которые массой более 20тн с пушками 50мм L60 соответственно с километра 44мм пробивали. И было их если не ошибаюсь 135шт.
      Kobold
  25. танк66 Сегодня, 14:49
    Что за плач Ярославича.Так можно дорассуждаться,-почему элоизыча на киче не удавили.Короче.Трагедии не было.Была боевая работа НАШИХ ОТЦОВ.Точнее Подвиг.Так уж ,сложилось,без бардака не бывает /кстати,как и у обладателей родственных генов- "пруссов , боруссов и пр." ; поинтересуйтесь ,как в зимний Сталинград ,Паулюсу присылали шорты и панамки ,а Роммелю - шубы и варежки /. И танкистов на Дуге ,в отрыве от других родов войск + гражданских,которые вырыли сотни км рвов, "обсасывать" -не стоит. По моемУ ИМХО.
    танк66
  26. Evgenii Xolod (Evgenii Xolod) Сегодня, 14:49
    Контрудар которого нельзя было не нанести. Расчёт был на массу и при противодействию не тиграми и пантера а т3 имел неплохие шансы на успех. Дальнейшее продвижение этой ударной группы выходило на склады обеспечения всей группы войск ( патроны, снаряды, тушенка, гсм.......) . Поэтому их и не расстреляли. Сталин вообще не отличался терпением к идиотами. Жуткие же потери в технике обуславливаются лишь невозможностью эвакуации и подрывом их противником. Оборона выдержала начались контрудары и уже немецкую технику эвакуированную захватывает в ремббазах. А без прохоровки ещё старуха на двое сказала что было бы. История не знает если бы да кабы. Эксперты говорят надо было перенацелить удар ( глядя в немецкие карты))))) ок ещё день( а то и два) . А что за день сделают немцы????? молчат эксперды....
    Evgenii Xolod
  27. Бобровский (Борис) Сегодня, 15:01
    Прочитал комментарии и хочу спросить - а что было бы, если бы царская Россия в одиночку получила такой зубодробительный удар? Ни одна из европейских стран таких ударов не перенесла. В Африке корпус Роммеля, без всякой внезапности, гонял англичан по африканской земле как сопливых мальчишек. Причем войск, сил и средств у англичан было больше, чем у немцев. В 1943-м немцы были в силе и воевать с ними пришлось всерьез. И дело не лапотных командирах, наши тоже воевать умели. Те же танки Ротмистрова вступили в бой после длительного марша с уставшими экипажами. Да, у наших генералов в тех условиях не все гладко получалось. Тот же Катуков оказался умнее и дальновиднее Ротмистрова и сумел отделаться от приказа Ватутина бросить свои танки в лобовое столкновение. А Ротмистров оказался послушнее. Почему не смогли использовать авиацию с ее маленькими кумулятивными бомбочками, которые градом сыпались на танки и жгли их очень успешно, я не знаю. Почему не накрыли скопление немецких танков дымовыми снарядами, что не позволило бы им расстреливать приближающиеся наши танки. Почему? Спросить бы у тех генералов, но увы, поумирали они. Скорее всего не было таких возможностей, не предусмотрели заранее, а потом было поздно. Танков наши подбили больше, но и немцам несладко пришлось. Гудериан сетовал, что после Курска так и не смог восстановить танковые войска. Читаешь отзывы и удивляешься - как это наши глупые генералы смогли окончить войну в Берлине. Видимо лаптями закидали немцев.
    Бобровский
  28. 111 main 111 (Константин ) Сегодня, 16:30
    Ребят кто интересуется, лучше посмотрите это, "Курская дуга: ударом на удар", незабываем Прохоровка это малая часть всей операции.
    Вечная память всем кто погиб за Родину!
    111 main 111
  29. tank64rus (Александр) Сегодня, 16:50
    Обратите внимание на количество Т-70 в составе 5 ТА. Это лёгкий танк аналогичный БТ-5 или БТ-7. И это против Тигров и Фердинандов.
    tank64rus
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 17:14
      Даже не аналог - башня одноместная!
      hohol95
  30. Башибузук (Игорь Владимирович) Сегодня, 17:07
    Прочитал статью, прочитал комментарии.
    Какая-то, прямо скажу, сумятица в головах. У многих. Это если мягко говорить.
    Немецкие, потомственные, блин, хенералы. Всю жисть, панимашь, учились водить толпы солдат и органгизовывать супер-пупер окружения. Имея академический кругозор, пару Академий за плечами, боевой опыт Первой мировой...и т.д. и т.п.
    А то, что те же самые "хенералы" спроектировали операцию "Меркурий" - куда бы нам отнести?. А то, что эти же самые "хенералы", будучи лейтенантами доблестно продули Первую мировую - в какой опыт бы вложить.
    Да и потом, будучи уже четырежды генералами, пройдя всю войну, Вторую Мировую - и доблестно про...дув свой собственный опыт - .....
    Ну что мы постоянно считаем этих самых генералов - какими-то чуда-юда-рыба-китами?
    Битые это генералы, Б_И_Т_Ы_Е ! Нашими, рабоче-крестьянскими прапорщиками и унтерами Первой мировой. Которые едва-едва сено от соломы отличали, а уж портянками-то утирались с утра, харю водичкой побрызгав. Двух слов связать не могли, водку вместо воды хлебали. И основная задача у них была - положить побольше народу. В поле. Ибо, Родина требует героев, а известно кто - рожает дураков.
    Так что ли, коллеги?
    Чего читать мемуары? Битым надо себя повыгоднее выставить. Победителям, нашим, т.е. - показать, что нам море по колено, мы и на голом энтузиазме всех победим.
    Да тем более, если мемуары Жукова, например, трижды с корректурами посмертно выходили. Это что-то, не так ли?
    Что толку посыпать сейчас голову пеплом и сокрушаться, что, дескать, наши командиры - лохи неумелые?
    Результат войны какой?
    Вот из этого и надо исходить!
    ...
    А, к примеру, как быть с маршевой ротой, которая была обязана прибыть в пункт назначения, но по пути попала под бомбежку. И полегла наполовину?
    Тут кто виноват будет?
    Война - это не шахматы. И не реконструкторские заморочки.
    ...
    Был еще и такой генерал, наш, который первый применил "артиллерийское наступление", который мастерски воевал в 1941 году. А потом попал в лес...да тут и спекся.
    Таких генералов в какую категорию записывать?
    ....
    Немцы. исключая случайности, войну проиграли.
    Наши, полагаясь на авось и не исключая случайностей - войну выиграли.
    И весь расклад.
    Башибузук
    1. hohol95 (Алексей) Сегодня, 17:34
      Нашим бойцам было очень и очень тяжело! Немцы обновили и модернизировали свой танковый и самоходно-артиллерийский парк! Даже Pz.III и Pz. IV получили "лобовую шкуру" от 50 до 80-мм! Справиться даже с ними было сложно! Не говоря о "Тиграх" и "Пантерах"! Но справились, КРОВЬЮ... Но справились! И ПОБЕДИЛИ!
      [quote]Существенные изменения претерпели наиболее массовые немецкие танки – Pz.III и Pz.IV. Причём произошло это не в 1943-м, а ещё весной 1942 года. Просто весной и летом 1943-го с модернизированными танками этих двух типов советским танкистам пришлось столкнуться в большом количестве.
      Средние танки Pz.III модификаций L, М и N заинтересовали советских специалистов из Наркомата боеприпасов прежде всего конструкцией лобовой брони корпуса и башни. Они вполне обоснованно высказали предположение, что она будет являться серьёзной преградой для отечественных бронебойных снарядов, так как «…передний лист брони высокой твёрдости толщиной около 20 мм установлен со значительным зазором относительно основной брони толщиной 52 мм … Таким образом, передний лист будет выполнять роль «взводящей брони», от удара о которую будет частично разрушаться головная часть бронебойного снаряда и взводиться донный взрыватель так, что срабатывание взрывчатого вещества может осуществиться ещё до пробития основной брони подбашенной коробки… Таким образом, при суммарной толщине лобовой брони подбашенной коробки танка Т-3 в 70– 75 мм эта двухслойная преграда может быть непроницаема для большинства бронебойных каморных боеприпасов, снабжённых взрывателем МД-2».
      Это предположение подтвердилось во время испытаний на Свердловском полигоне, когда из трёх снарядов, выпущенных из 85-мм зенитной пушки 52К, и двух, выпущенных из 122-мм корпусной пушки А-19, лобовой брони немецкого танка Pz.III не пробил ни один. При этом либо подрыв заряда происходил ещё до пробития брони подбашенной коробки, либо при ударе об основную броню после прохождении экрана снаряд разрушался. Отметим – речь идёт о 85– и 122-мм снарядах. Чего уж там говорить о 76-мм![      /quote]

      Конструкция дополнительного бронирования корпуса Ausf.L.
      hohol95
  31. sxfRipper (Александр) Сегодня, 17:23
    Павшим - вечная слава и вечная память! Независимо от того, кому и какая правда нужна сейчас. А о трагедии под Прохоровкой Владимир Бешанов написал лет 10 назад (если не раньше).
    sxfRipper
  32. сивый (сивый) Сегодня, 17:43
    Цитата: ученый
    Цитата: Starover_Z
    И теперь ПОБЕДУ, добытую такой ценой нашими дедами хотят украсть у бывшего Союза и России ?

    Бездарность генералов компенсируется массовым героизмом простых солдат - это Закон. Великая отечественная прямое доказательство предела бездарности сталинского режима, который только чудом не привело к уничтожению народов СССР. И то что последующие 70 лет не было критических взглядов на эти события во многом привели к печальным последствиям последующих войн с участием СССР в большинстве локальных конфликтов.

    Здравствуйте.Благодаря бездарности режиму который сделал из аграрной страны индустриальную.Ликвидировал безграмотность.Рассуждать про чудо в мировой войне как то глупо.Если быть честными то по вашему выходит воевать умели только немцы,ведь все страны европы сдались,а Великобританию спасло только то что они на острове.Глупые и самоубийственные решения были у всех сторон.Сам масштаб сил брошенный на СССР не тот что бы сравнивать с западом и США на Тихом Океане"Операция «Коттедж»".Прочитайте и сравните силы.Про бездарность командования вы зря.Героизмом все не вытянуть.Напоследок,не стоит верить воспоминаниям немецких генералов все они были биты советскими генералами.
    сивый
  33. сивый (сивый) Сегодня, 17:50
    Цитата: Башибузук
    Прочитал статью, прочитал комментарии.
    Какая-то, прямо скажу, сумятица в головах. У многих. Это если мягко говорить.
    Немецкие, потомственные, блин, хенералы. Всю жисть, панимашь, учились водить толпы солдат и органгизовывать супер-пупер окружения. Имея академический кругозор, пару Академий за плечами, боевой опыт Первой мировой...и т.д. и т.п.
    А то, что те же самые "хенералы" спроектировали операцию "Меркурий" - куда бы нам отнести?. А то, что эти же самые "хенералы", будучи лейтенантами доблестно продули Первую мировую - в какой опыт бы вложить.
    Да и потом, будучи уже четырежды генералами, пройдя всю войну, Вторую Мировую - и доблестно про...дув свой собственный опыт - .....
    Ну что мы постоянно считаем этих самых генералов - какими-то чуда-юда-рыба-китами?
    Битые это генералы, Б_И_Т_Ы_Е ! Нашими, рабоче-крестьянскими прапорщиками и унтерами Первой мировой. Которые едва-едва сено от соломы отличали, а уж портянками-то утирались с утра, харю водичкой побрызгав. Двух слов связать не могли, водку вместо воды хлебали. И основная задача у них была - положить побольше народу. В поле. Ибо, Родина требует героев, а известно кто - рожает дураков.
    Так что ли, коллеги?
    Чего читать мемуары? Битым надо себя повыгоднее выставить. Победителям, нашим, т.е. - показать, что нам море по колено, мы и на голом энтузиазме всех победим.
    Да тем более, если мемуары Жукова, например, трижды с корректурами посмертно выходили. Это что-то, не так ли?
    Что толку посыпать сейчас голову пеплом и сокрушаться, что, дескать, наши командиры - лохи неумелые?
    Результат войны какой?
    Вот из этого и надо исходить!
    ...
    А, к примеру, как быть с маршевой ротой, которая была обязана прибыть в пункт назначения, но по пути попала под бомбежку. И полегла наполовину?
    Тут кто виноват будет?
    Война - это не шахматы. И не реконструкторские заморочки.
    ...
    Был еще и такой генерал, наш, который первый применил "артиллерийское наступление", который мастерски воевал в 1941 году. А потом попал в лес...да тут и спекся.
    Таких генералов в какую категорию записывать?
    ....
    Немцы. исключая случайности, войну проиграли.
    Наши, полагаясь на авось и не исключая случайностей - войну выиграли.
    И весь расклад.

    Здравствуйте.Спасибо за адекватность.
    сивый
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