17:48 12 июля

Пять гвоздей в гроб американской гегемонии

В американском издании «International Business Times» вышла статья под громким названием «Пять ультрафутуристичных видов оружия, которые навсегда сокрушат доминирование США». В ней военный обозреватель издания Джейкоб Нелли, отталкиваясь от недавнего выступления заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова в Академии Генштаба, рассуждает о том, какие виды вооружений могут бросить вызов американской гегемонии и почему у Соединенных Штатов вряд ли получится в короткие сроки найти какое-то противодействие этим образцам.



Большинство этих видов оружия уже довольно неплохо знакомо жителям России и военным специалистам всего мира. Разумеется, в рамках дозволенного – гриф «секретно» полностью с них никто не снимал, и более-менее нам известны только общие характеристики. Однако рассуждения американского эксперта довольно интересны, и мы попробуем не только рассказать о них, но и прокомментировать с нашего, российского ракурса.


Под первым номером в опубликованном списке идет МБР «Сармат», о возможностях которой стало широко известно после послания президента Путина Федеральному собранию.

На американского эксперта весьма большое впечатление произвели возможности «Сармата». И это неудивительно: дальность ракеты позволяет ей достигать назначенных целей практически с любого направления. Хоть с запада на восток, хоть через любой из двух полюсов: «Сармату» все равно, как лететь и откуда обрушиться на противника. А предполагаемое использование на новой МБР гиперзвукового маневрирующего глайдера «Авангард» предполагает, что и на конечном этапе траектории сбить боеголовку «Сармата» будет невозможно даже самой современной из существующих систем объектовой ПРО.

Скорость «Авангарда» на конечном этапе траектории, при входе в плотные слои атмосферы достигает 20 М (М — число Маха), и сбить его ни одной существующей ракетой ПРО невозможно просто физически – они рассчитаны на встречу с боеголовкой в расчетной точке, их скорость достигает максимум 6 скоростей звука (да хоть бы и втрое больше!), точность попадания должна быть порядка нескольких десятков метров. При условии, что подлетающая цель несется со скоростью 20 М, да ещё и маневрирует, даже теоретически невозможно рассчитать точку встречи боеголовки с противоракетой, равно как и скорректировать курс уже запущенной ракеты. И уповать остается только на перспективные разработки лазерного оружия, которое должно будет не только попасть в «Авангард», но и обеспечить достаточную мощность импульса. А мощность должна быть просто огромной, ведь обшивка глайдера рассчитана на температуры в несколько тысяч градусов, иначе он просто сгорит при входе в атмосферу.

То есть обеспокоенность американцев вполне обоснована: «Сармат» разом девальвирует все достижения США в области стратегической и объектовой ПРО. А если добавить к этому высокую скорость разгона ракеты, когда она наиболее уязвима, и полезную нагрузку, составляющую 10 тонн, понимаешь, что головная боль гегемону обеспечена сильная, долгая и качественная.

Вторым номером в списке американского обозревателя значится истребитель пятого поколения Су-57.

По мнению автора, при всех своих вероятных недостатках Су-57 по многим параметрам превосходит F-35. И при том, что он все равно не гарантирует России превосходства в воздухе, но и от американской безнаказанности в небе ничего не останется, если ВВС США доведется встретиться в воздухе с этой русской новинкой.

На самом деле, никто доподлинно не знает настоящих возможностей Су-57 и F-35. Но уже с уверенностью можно говорить одно: Су-57 «универсальнее» своих американских визави. Американский истребитель-перехватчик F-22 в принципе не приспособлен для выполнения ударных функций. А F-35 универсален настолько, что с истребителями противника он может бороться только оставаясь невидимым. То есть он не может включить собственные радары, потому что моментально обнаружит себя, а без них он запросто может влететь туда, где по нему с удовольствием отработает истребитель противника. Су-57, в отличие от них, способен и на воздушную охоту, и на уничтожение вражеских радаров, и на атаку надводных целей.

Отдельно следует заметить, что ситуация с самолетами, созданными по технологии «стелс», может кардинально измениться уже в ближайшие годы, когда на смену современным радарам придут так называемые «фотонные». Этот тип радаров будет существенно мощнее существующих (КПД преобразования электроэнергии в импульс минимум вдвое выше), также он может излучать и принимать информацию одновременно в огромном диапазоне частот, что позволяет построить с его помощью настоящую «картинку» цели, отличая не только тип цели, но и полезную нагрузку на его внешней подвеске.

Появление таких радаров моментально девальвирует машины, основным достоинством которых было использование стелс-технологий. Можно предположить, что F-22 с появлением радиофотонных радаров будет просто деклассирован, и американцы снимут его с вооружения, поскольку модернизировать эту узко специализированную машину во что-то более универсальное вряд ли получится. А F-35 превратится в обычный ударный самолет, достаточно посредственный по своим возможностям, но востребованный из-за возможности вертикального или укороченного взлета, что делает его более устойчивым в случае поражения противником аэродромов противника.

Добавим ещё, что революция, которая ожидается с появлением радиофотонного радара, может во многом объяснять ту осторожность, с которой российское руководство относится сейчас к планам закупок Су-57 для нашей армии. Ведь если обеспечить повышенную скрытность все равно не получится, то и говорить о большом превосходстве Су-57 над Су-30 или Су-35С не получится. Этим же, вероятно, объясняется и та неспешность, с которой российская оборонка разрабатывала и внедряла радары с АФАР.

Под номером три в американском списке идет танк Т-14.

Вероятно, мы могли бы согласиться с американским экспертом, если бы были реализованы первоначальные планы закупить к 2020 году 2300 таких машин. Но сейчас речь идет всего о сотне. А этого при всем желании явно не хватит, чтобы «задоминировать» США и НАТО.

Пока очевидно, что наша армия делает ставку на модернизацию старого, но вполне ещё пригодного Т-72. И возможно, в этом тоже есть какой-то смысл – для локальных конфликтов возможностей Т-72Б3 пока хватает с головой, а масштабных танковых сражений на традиционном европейском театре вроде бы не предвидится. (При всем уважении к старичку Т-72, он против серьезного противника может уже и не сдюжить.)

Четвертый номер: ЗРК С-500 «Прометей»

Здесь, вероятно, комментарии излишни: унаследовав лучшие решения и достоинства своих предшественников, ЗРК С-300 и С-400, «Прометей» получил возможность борьбы с баллистическими целями, вплоть до ракет средней дальности. В то же время существенно повысилась дальность поражения воздушных целей – по некоторым данным, почти до 500 километров.

С-500 практически по всем параметрам превосходит американских конкурентов – и противоракетный THAAD, и «Patriot». Он с уверенностью работает как по баллистическим, так и по аэродинамическим целям. А его возможностях в борьбе с американскими стелс-истребителями лучше всего сказал сам американский обозреватель:

Система способна поражать цели в радиусе до 480 километров и успешно перехватывать гиперзвуковые ракеты, а также сбивать истребители F-22 и F-35.


А под пятым номером идет противоракетная система «Нудоль».

Система, способная перехватывать как боеголовки баллистических ракет, так и маневрирующие орбитальные объекты, произвела на американцев весьма серьезное впечатление. И мы с этим спорить не станем. Лишь добавим, что выход США из договора по ПРО развязал России руки, и теперь она может использовать мобильные системы ПРО на любом угрожаемом направлении.

В заключение хотелось бы отметить, что в реальности у нас не все так уж радужно с новыми системами вооружений. И прежде всего мы видим серьезные проблемы при налаживании серийного производства и закупке крупных партий нового вооружения для нашей армии.

Но вот в чем сомневаться не приходится: разработки ведутся довольно активно, и весьма вероятно, что с американской гегемонией будут бороться и другие типы нового российского вооружения.

И американским экспертам ещё будет о чем писать!
Автор: Виктор Кузовков


38

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:04
    Пять гвоздей в гроб американской гегемонии
    угу...и один гвоздь в голову,автору очередного победоносного сравнения отсутствующего вооружения с действующим.
    андрей юрьевич
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:15
      Цитата: андрей юрьевич
      очередного победоносного сравнения отсутствующего вооружения с действующим.

      Вас Сирия ни о чём не говорит?
      Boris55
      1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 07:49
        Простите, а о чем Вам Сирия рассказала? О значительном превышении небоевых потерь новейшей техники над боевыми?? И о чем это Вам говорит? А то что весьма ограниченный контенгент в Сирию со всей России собирали - это о чем говорит?
        Tahtvjd2868
        1. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:59
          Цитата: Tahtvjd2868
          О значительном превышении небоевых потерь новейшей техники над боевыми??

          А почему не вся поступающая новая техника, военнослужащими приводится в не рабочее состояние? Вы уверены, что у нас в войсках служат только одни необразованные питекантропы? laughing
          Boris55
          1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 08:07
            Может не такая уж и навороченная техника как нам тут вещают??? А может ее так мало что экипажи ее только только начали изучать..
            Tahtvjd2868
            1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:20
              Цитата: Tahtvjd2868
              А может ее так мало что экипажи ее только только начали изучать..

              Курсанты в ВУЗах изучают самую новейшую технику, которая только есть. Ваши утверждения о дубовости л/с не соответствуют действительности. Вы не сожмите выложить достоверные документы по не боевым потерям техники, если только вы не служите в пентагоне и не обладаете их агентурными данными.
              Boris55
              1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 08:33
                Про "дубовость" и к "пятикантропам" - это простите Ваше отношение к военнослужащим ВС РФ. Я себе подобных обзываний в отличии от Вас позволить не могу, т.к. уважаю их.
                Речь о том что техника - сырая, опыта эксплуатации крайне мало.
                Tahtvjd2868
                1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:36
                  Цитата: Tahtvjd2868
                  Речь о том что техника - сырая,

                  Кто вам такую глупость сказал? Вы в курсе сколько времени идёт доработка Т-14, Су-57, С-500 и т.д...?
                  Boris55
                  1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 10:22
                    Цитата: Boris55
                    Цитата: Tahtvjd2868
                    Речь о том что техника - сырая,

                    Кто вам такую глупость сказал? Вы в курсе сколько времени идёт доработка Т-14, Су-57, С-500 и т.д...?

                    Да плевать сколько там доработка идёт, по факту будущее видно только у Прометея, остальные пилят пилят никак не допилят
                    Vol4ara
                    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:36
                      Vol4ara! Будущее есть всегда ии во всём... Лишь бы только "дурни" в этом не участвовали!
                      SETTGF
                2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:29
                  Tahtvjd2868! А сам ещё не сырой? Можем памперс отослать! Не хотите?
                  SETTGF
            2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:27
              Tahtvjd2868! Продолжаете плевать желчью, а может протрезвеете ...
              SETTGF
        2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:23
          Tahtvjd2868! Либерастные глупости не надоело писать?
          SETTGF
          1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 11:18
            А по существу есть что сказать кроме словесного поноса?
            Tahtvjd2868
        3. cariperpaint Сегодня, 16:18
          Да вы шо?))) и прогнали через этот конфликт десятки тысяч человек это конечно клоны той горстки что собрали? Самому не смешно?)))
          cariperpaint
    2. cariperpaint Сегодня, 16:16
      Типо читать вы не умеете и то что он просто амерскую статью тут привел вам религия не позволяет понять?)))
      cariperpaint
  2. isker (Alexandr) Сегодня, 06:05
    "маневрирующего глайдера..."
    а - по русски?
    isker
    1. GELEZNII_KAPUT (Железный Капут) Сегодня, 08:15
      По русски им вера не позволяет! И не только им.
      GELEZNII_KAPUT
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:52
    «International Business Times» зря беспокоится...Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении.Статья на ВО.Сегодня.
    parusnik
    1. кредо Сегодня, 11:40
      Цитата: parusnik
      «International Business Times» зря беспокоится...Американская электронная начинка в новейшем российском вооружении.Статья на ВО.Сегодня.

      Англосаксы никогда не пишут статьи просто так, особенно про русское оружие и его замечательные стороны. Скорей всего она (статья) была приурочена к визиту Трампа в Европу и предстоящей встречи НАТО, с целью напустить страх на европейских членов. Вроде как пока результат не достигнут и члены НАТО на 4% не согласились увеличить взнос в "копилку" НАТО. Значит англосаксы и далее продолжат пугать весь мир "страшным" оружием России. Продолжение следует.
      кредо
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:41
    Одним словом была возможность после 2-й МВ нанести удар по СССР и ту упустили. А сегодня себе дороже.
    А по поводу "сырой техники и "необученности" экипажей (расчетов), о которых излагал Tahtvjd2868 - я бы не спешил с такими необоснованными выводами.
    rotmistr60
    1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 08:52
      Редуктора на ми-28.. как пример..
      Tahtvjd2868
    2. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 08:59
      Я не писал про "необученность"!!! Я писал про недостаточный опыт эксплуатации - недостоточно длительное время эксплуатации - что естесственно не позволяет выявить всех скрытых дефектов.
      Tahtvjd2868
      1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:31
        Tahtvjd2868! Оправдываешься - значит виноват...и то радует!
        SETTGF
        1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 10:39
          Tahtvjd2868! Пишите прописные истины и не более! Это всё давно известно!
          SETTGF
  5. sib.ataman Сегодня, 10:43
    Цитата: андрей юрьевич
    Пять гвоздей в гроб американской гегемонии
    угу...и один гвоздь в голову,автору очередного победоносного сравнения отсутствующего вооружения с действующим.


    Между прочим, товарищу полосатому писаке тоже нужно чем-то себе на хлеб зарабатывать!
    sib.ataman
  6. Безликий (Безликий) Сегодня, 11:22
    Приятно, что американцам такие мысли о нас в голову приходят.
    Про сырую технику - любой новый образец сырой и требует доработок. Насколько сырые Т-14, Су-57, "Авангард", "Сармат" и т.д. - знают только те КБ, которые их разрабатывают. Понять насколько они эффективны можно только изучив статистику их применения, которая опять таки закрытая.
    Выводы следующие: если уж мы смогли создать чудо оружие, то не надо считать глупцами тех, кто отвечает за его производство; они смогут разобраться, что и в каких количествах нам производить, чтобы не остаться в с 2000 в миг устаревшей техники, после выхода нового радара, или нового двигателя.
    Второе, все нытье относительно бесполезности новых образцов из-за малого количества, "сыроватости" того, что есть - вопли дилетантов. Профессионалы, имеющие соответствующую статистику - не станут её раскрывать. Лучшее же подтверждение качества - выпуски новой техники. Что у нас мало было проектов и по танкам и по самолетам, которые мы закрыли? - о них просто не говорят уже, а ведь был и "Беркут" от Сухого, и "Белый орел" от Уралвагонзавода и много чего ещё. То, что выпускают - лучше по совокупности показателей.
    Доводка новой техники - нормальное явление. Сколько мы "Булаву" доделывали? - только недавно закончили испытания.
    Безликий
  7. Larum (Larum) Сегодня, 13:58
    Да, оно так ничего и для парадов, но при таком количестве погоду не сделает.

    Только противника раззодорит.

    НЕдаром янки долго делали ставку на дозвуковые крылатые ракеты + самолеты прикрытия.
    Много, просто, относительно дешево, для заварушек вполне сойдет.
    Larum
  8. akudr48 (Александр) Сегодня, 14:41
    в реальности у нас не все так уж радужно с новыми системами вооружений.

    Автору пора бы не восхищаться чужими сравнениями, а пояснить, что он имел ввиду, что у нас не все так уж радужно....

    А вдруг еще более будет не все так уж радужно.
    akudr48
Картина дня