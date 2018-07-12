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Боевой снаряд в сумке американки: здравствуй, европейское небо!
Как сообщает австрийское информационное агентство Die Presse, а также портал Euronews.com, американская гражданка пыталась пронести в здание аэропорта Вены боевой снаряд периода Второй мировой войны.
По словам туристки из США, старый боевой снаряд она нашла случайно, во время пешей прогулки по предгорьям австрийских Альп. Больше того, она "даже не предполагала, что этот грязный заржавленный предмет имеет не только какую-нибудь ценность как исторический артефакт, но и может представлять реальную опасность".
"По возвращении домой я планировала сделать из этого куска железа вазочку в винтажном стиле. Вообще, мне показалось, что я нашла старинную металлическую вазу..."
Удивительно, но по возвращении после пешей прогулки эта туристка вполне свободно прошла внутрь своего отеля с довольно крупным (40 см) артиллерийским снарядом в пакете, самостоятельно его отмыла от земли и грязи в своём номере и даже пыталась скоблить ржавчину...
Надо же было видеть лица австрийских полицейских, когда они узрели такой предмет на экране сканера в багаже американки, беззаботно и со счастливой улыбкой прошедшей рамку металлоискателя. В венском аэропорту Schwechat сразу была объявлена тревога; здание аэропорта было оцеплено и заблокировано, и туда срочно была направлена специальная бригада сапёров.
Официальные органы власти и силовые структуры Австрии пока не комментируют, представляло ли взрывчатое вещество внутри обнаруженного снаряда реальную опасность.
После краткого разбирательства американской гражданке не было предъявлено никакого уголовного обвинения. Она была только оштрафована на сумму в несколько тысяч евро за попытку проноса на борт самолёта взрывчатого вещества и смогла в настоящее время уже благополучно вылететь к себе домой.
Вот каким бывает эхо давно прошедшей войны…
По словам туристки из США, старый боевой снаряд она нашла случайно, во время пешей прогулки по предгорьям австрийских Альп. Больше того, она "даже не предполагала, что этот грязный заржавленный предмет имеет не только какую-нибудь ценность как исторический артефакт, но и может представлять реальную опасность".
Международный аэропорт Вены
"По возвращении домой я планировала сделать из этого куска железа вазочку в винтажном стиле. Вообще, мне показалось, что я нашла старинную металлическую вазу..."
Удивительно, но по возвращении после пешей прогулки эта туристка вполне свободно прошла внутрь своего отеля с довольно крупным (40 см) артиллерийским снарядом в пакете, самостоятельно его отмыла от земли и грязи в своём номере и даже пыталась скоблить ржавчину...
Надо же было видеть лица австрийских полицейских, когда они узрели такой предмет на экране сканера в багаже американки, беззаботно и со счастливой улыбкой прошедшей рамку металлоискателя. В венском аэропорту Schwechat сразу была объявлена тревога; здание аэропорта было оцеплено и заблокировано, и туда срочно была направлена специальная бригада сапёров.
Внутри аэропорта Вены — выход к поездам
Официальные органы власти и силовые структуры Австрии пока не комментируют, представляло ли взрывчатое вещество внутри обнаруженного снаряда реальную опасность.
После краткого разбирательства американской гражданке не было предъявлено никакого уголовного обвинения. Она была только оштрафована на сумму в несколько тысяч евро за попытку проноса на борт самолёта взрывчатого вещества и смогла в настоящее время уже благополучно вылететь к себе домой.
Вот каким бывает эхо давно прошедшей войны…
Автор: Михаил Матюгин
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