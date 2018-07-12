17:48 12 июля
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Боевой снаряд в сумке американки: здравствуй, европейское небо!

Как сообщает австрийское информационное агентство Die Presse, а также портал Euronews.com, американская гражданка пыталась пронести в здание аэропорта Вены боевой снаряд периода Второй мировой войны.

По словам туристки из США, старый боевой снаряд она нашла случайно, во время пешей прогулки по предгорьям австрийских Альп. Больше того, она "даже не предполагала, что этот грязный заржавленный предмет имеет не только какую-нибудь ценность как исторический артефакт, но и может представлять реальную опасность".


Международный аэропорт Вены



"По возвращении домой я планировала сделать из этого куска железа вазочку в винтажном стиле. Вообще, мне показалось, что я нашла старинную металлическую вазу..."

Удивительно, но по возвращении после пешей прогулки эта туристка вполне свободно прошла внутрь своего отеля с довольно крупным (40 см) артиллерийским снарядом в пакете, самостоятельно его отмыла от земли и грязи в своём номере и даже пыталась скоблить ржавчину...

Надо же было видеть лица австрийских полицейских, когда они узрели такой предмет на экране сканера в багаже американки, беззаботно и со счастливой улыбкой прошедшей рамку металлоискателя. В венском аэропорту Schwechat сразу была объявлена тревога; здание аэропорта было оцеплено и заблокировано, и туда срочно была направлена специальная бригада сапёров.


Внутри аэропорта Вены — выход к поездам


Официальные органы власти и силовые структуры Австрии пока не комментируют, представляло ли взрывчатое вещество внутри обнаруженного снаряда реальную опасность.

После краткого разбирательства американской гражданке не было предъявлено никакого уголовного обвинения. Она была только оштрафована на сумму в несколько тысяч евро за попытку проноса на борт самолёта взрывчатого вещества и смогла в настоящее время уже благополучно вылететь к себе домой.

Вот каким бывает эхо давно прошедшей войны…
Автор: Михаил Матюгин


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Комментарии 30

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  1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:08
    Мдя-я-а... вазочка в винтажном стиле из снаряда длиной 40 см.. Умом оказывается не понять не только Россию..
    Корсар0304
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 08:45
      Вообще, мне показалось, что я нашла старинную металлическую вазу...

      Надо было взорвать "вазочку" у неё на глазах !
      Цитата: AUL
      А она его небрежно в сумке таскала. Или у нее совсем кукушка улетела?

      А она была у этой американки ? Похоже там уровень образования опускается ниже плинтуса !
      Starover_Z
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:53
        Цитата: Starover_Z
        А она была у этой американки ? Похоже там уровень образования опускается ниже плинтуса !
        В данном случае я бы не национальность смотрел а на пол, ибо "женская логика" и у нас хорошо распространенный термин. Правда есть еще поговорка наша, что "дураков в России на сто лет вперед припасено", так что у нас такое более чем возможно
        Стирбьорн
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:20
        - Вася! Зачем пилишь снаряд? Взорвётся!
        - А пофиг, у меня ещё есть.
        Серж Горелый
      3. ШВЕДский_стол (Роман) Сегодня, 15:28
        Желательно чтобы оторвало ей руки. Очень жаль что она не взорвалась...
        ШВЕДский_стол
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:09
    Вот каким бывает эхо давно прошедшей войны…
    А если на это наложить американскую необразованность (снаряд спутать с вазой), высокомерие и вседозволенность, то эхо будет с отголосками. Плоховато и слабовато скребла снаряд в гостиничном номере.
    rotmistr60
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:12
      Цитата: rotmistr60
      эхо давно прошедшей войны…

      Просыпаемся мы и грохочет над полночью
      -то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны !
      Uncle Lee
    2. AUL (Александр) Сегодня, 08:16
      Дурит голову мадам! Сколько весит снаряд 40 см? А она его небрежно в сумке таскала. Или у нее совсем кукушка улетела?
      AUL
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:49
        Похоже она там вообще не жила.
        cniza
    3. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:25
      Цитата: rotmistr60
      Плоховато и слабовато скребла снаряд в гостиничном номере.

      Надо было молотком обстучать. wassat
      Евдоким
      1. Piramidon (Степан) Сегодня, 08:44
        Цитата: Евдоким
        Надо было молотком обстучать.

        И как в старом черном стишке: "Это случилось на улице Жданова. Руки на Горького, ноги в Чертаново"
        Piramidon
    4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:38
      Цитата: rotmistr60
      А если на это наложить американскую необразованность (снаряд спутать с вазой)

      покажите нашим женщинам ржавый снаряд, 99,9% не ответят, что это такое.
      да и %10 мужиков не ответят
      LSA57
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:55
        Плохо вы думаете о российских женщинах. С одного взгляда поймут, что это лучше не трогать. А вот недоросль точно решит поковырять.
        rotmistr60
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:12
          Цитата: rotmistr60
          С одного взгляда поймут, что это лучше не трогать

          прекратите. если ей покажется, что это пригодится в хозяйстве, так же домой попрёт
          LSA57
          1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:14
            Ну если только для засолки капусты, чтобы крышку прижать.
            rotmistr60
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:18
              Цитата: rotmistr60
              Ну если только для засолки капусты, чтобы крышку прижать.

              зависит от вкуса. американка вазу увидела
              LSA57
  3. Ren (Renat) Сегодня, 08:13
    Ну теперь американка будет переживать, что "какие то австралийские попуасы отобрали у неё игрушку, которую она честно нашла и отмыла! Больше она в эту отсталую Австралию с кенгурями и глупыми Дэнди не будет посещать!" wassat
    Ren
    1. Комментарий был удален.
      1. Ren (Renat) Сегодня, 08:40
        Цитата: Фил77
        Так ведь дело в Австрии было?!

        А думаете она это заметила? wink Там с географией - как у Митрофанушки, что Австрия, что АвстрАЛия, что ИраК, что ИраН - всё одно! wassat
        Ren
        1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:53
          Это точно.я виноват,слегка не в'ехал,но ошибка удалена.Удачи! hi
          Фил77
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 14:35
      Цитата: Ren
      Ну теперь американка будет переживать, что "какие то австралийские попуасы отобрали у неё игрушку, которую она честно нашла и отмыла! Больше она в эту отсталую Австралию с кенгурями и глупыми Дэнди не будет посещать!" wassat

      Ну чтоб не обижалась, отправить ей парочку аналогичных предметов "старины", диппочтой, на домашний адрес !
      Starover_Z
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:16
    "По возвращении домой я планировала сделать из этого куска железа вазочку в винтажном стиле. Вообще, мне показалось, что я нашла старинную металлическую вазу..."
    ...Вспомнился сразу эпизод из фильма Государственная граница, когда басмач из гранаты табакерку делал,на вопрос , а если взорвется, ответил, а у меня еще есть...
    parusnik
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:32
      Цитата: parusnik
      "По возвращении домой я планировала сделать из этого куска железа вазочку в винтажном стиле. Вообще, мне показалось, что я нашла старинную металлическую вазу..."...Вспомнился сразу эпизод из фильма Государственная граница, когда басмач из гранаты табакерку делал,на вопрос , а если взорвется, ответил, а у меня еще есть

      Меня всегда поражало насколько многогранна, талантлива, и разнообразна в своих проявлениях дурость. hi winked
      Евдоким
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 08:24
    Дама сдавала в багаж альпийский военный винтаж.
    Не знала американка, что это не просто болванка.
    laughing
    Altona
  6. demo (Ван) Сегодня, 08:29
    Да уж. Лица у таможенников и погранцов явно были перекошены и озабочены.
    demo
  7. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:32
    А можно просто порадоваться её везению.Видно слабо тёрла в ванной,повезло мисс!Ангел-хранитель не спал.
    Фил77
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:38
    Цитата: Евдоким
    Надо было молотком обстучать.

    ---------------------------
    Вот вы научите сейчас на свою голову. Капсюль надо было маникюрными ножницами вскрыть как консервную банку. laughing
    Altona
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 08:39
    Цитата: Фил77
    Так ведь дело в Австрии было?!

    ----------------------
    Ren стебётся. Американцы плохо знают географию, могут попутать Австрию и Австралию, Иран и Ирак.
    Altona
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 08:51
      Понял,понял.Уже ликвидировал ошибку!
      Фил77
  10. Zubr Сегодня, 08:55
    Ну ума палата, хотя бы в интернете посмотрела, сейчас это не сложно, организовать поиск по картинкам.
    Zubr
  11. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:17
    На днях сообщали по Маяку: в Москве в аэропорту американка подошла к полиции с вопросом, может ли она взять на борт вот этот предмет? Предмет оказался вполне себе боевой гранатой. Американка сказала, что купила как сувенир, но что-то засомневалась. smile
    Игорь В
  12. abrakadabre (Valery) Сегодня, 11:37
    А мне вот более интересна не дурость дамочки, а мягкость наказания. Я так понимаю, что это из-за ее гражданства. Если бы с таким грузом шел легальный выходец из Пакистана или Египта, то вряд ли все умилялись бы его/ее лопотанию про свою бестолковость. Я думаю, что поверили бы сильно меньше и наказали бы строже. Вне зависимости от реальных мотивов нарушения. То есть перед законом все равны, некоторые ровнее, а кое кто и безнаказанный вообще. Демократия, понимаешь... Равноправие...
    Получается, что стоимость самолета и, главное, жизней пассажиров того рейса били оценены в несколько тысяч евро в общем.
    abrakadabre
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