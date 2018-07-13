С пользой для пенсионного дела

Большинство из нас понимает, что проблема пересмотра возрастных границ пенсионного возраста назрела. Все предыдущие попытки определиться в этом вопросе результата не дали. Сторонники и противники пенсионных перемен были и будут всегда.Сегодня вопрос повышения пенсионного возраста переведен в законодательную плоскость. Многие понимают, что в современных условиях это решение будет принято. Поэтому основная задача, на наш взгляд, сейчас заключается в том, чтобы дополнить законопроект рациональными предложениями, выявить в максимально возможной мере те риски и угрозы, которые мы в состоянии сегодня понять и оценить. Определить перечень приемлемых рисков, понимая высокую цену потенциальных просчетов и ошибок. Надо учесть и то, что за весь период с начала 1990-х годов в нашей странеБолее того,Причин тому много, но одной из основных, на наш взгляд, является то, что усилия власти и населения порой имели разные векторы. Подобная ситуация складывается и сегодня. Власть в процесс обсуждения и доработки внесенных правительством законодательных инициатив по повышению пенсионного возраста вовлекла региональные законодательные и исполнительные органы. Подключились структуры Общественной палаты в центре и на местах. Участвуют представители профессиональных и экспертных сообществ. Идет поиск наилучших и менее «болезненных» вариантов решения назревших пенсионных проблем. Но все это как бы взгляд на ситуацию, скорее, сверху. А снизу она видится по-другому. Об этом свидетельствуют данные различных соцопросов и протестная активность населения. Коллективные эмоциональные всплески могут негативно сказаться на социальной стабильности в ряде депрессивных и дотационных регионов. Попытки силового и морального давления на протестующих могут привести к более тесной консолидации их совместных усилий. Коллективное, групповое поведение всегда склонно к более рискованным и даже агрессивным действиям.Но в этой ситуации, на наш взгляд, больше должно настораживать другое. Судя по видеосюжетам и фотоотчетам о протестных мероприятиях в регионах, в них участвуют люди старшего и в меньшей мере среднего возраста. Там совсем мало молодежи, а ведь это в большей степени касается именно их пенсионной судьбы. Хотя, конечно, на митингах конструктивные решения принимаются нечасто. Но молодое поколение будущих пенсионеров почти не проявляет своей заинтересованности в рассмотрении этого вопроса. Некоторые прямо заявляют, что не верят в будущую пенсию и не рассчитывают на нее. Но у них нет ответов и на то, как они думают жить по завершении трудового пути. Недавно уже высказывалась на достаточно высоком уровне озабоченность тем, что у молодого поколения отсутствует интерес и понимание необходимости собственных усилий по обеспечению своей достойной старости. А это мина замедленного действия под любую пенсионную систему. Проводимые сейчас различные опросы по выявлению степени озабоченности предстоящими пенсионными переменами с настораживающей стабильностью показывают, что более половины опрашиваемых даже не задумываются о своем пенсионном будущем. И, соответственно, не предпринимают никаких усилий в этом направлении. Трудно даже примерно смоделировать ситуацию, когда эта масса необеспеченных людей подойдет к пенсионному рубежу и убедится в своей материальной несостоятельности… Подобная ситуация вполне может стать детонатором для социального взрыва. Но это, пожалуй, грустные мысли о далеком будущем. Сейчас же речь идет о делах сегодняшних и насущных вопросах пенсионного реформирования.Если судить по соцопросам, от 80 до 92 процентов респондентов высказываются против повышения пенсионного возраста. И на то у них есть свои опасения и доводы. Они у каждого разные, но типовые и наиболее характерные возражения можно, пожалуй, распределить по нескольким основным группам. Это состояние здоровья, недостаточная медпомощь, возрастное снижение трудовой активности, психологическая и физическая усталость. «Принуждение к труду» силой закона может вызвать ответное противодействие, в первую очередь граждан предпенсионного возраста. А таких в ближайшее время, по разным подсчетам, может набраться 13-14 млн. человек. Из истории известно, что принудительный труд является самым непроизводительным и мало эффективным. Если сейчас, в начале пенсионного «марафона», не учесть эти интересы и опасения, не продумать каких-либо мер стимулирования и поддержки, то далее можно столкнуться с эффектом «сидячей забастовки». Работники будут формально числиться в рядах трудоспособных, находиться на рабочих местах, но экономический и производственный результат от этого может быть незначителен. Или даже убыточен, если учесть выплаты по больничным листам людям с несколькими хроническими заболеваниями. По медстатистике, к 60-65 годам в среднем каждый россиянин имеет по 3-5 болезней, которые трудно поддаются лечению или не излечиваются вовсе. Да и корпоративная медстраховка для них стоит в 1,5-2 раза дороже, чем для более молодых работников. А это будет значительно повышать расходы на соцпакет. И таких «подводных камней» немало. Так что и работодателей придется как-то заинтересовывать.Поскольку пенсионная реформа – это комплексная государственная задача общенационального масштаба, то и решения должны приниматься путем консолидации усилий всех заинтересованных органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, научных и профессиональных сообществ. Ну и конечно, самих будущих пенсионеров. И в числе первых шагов необходимо уточнение понятий «пенсионный возраст» и «трудоспособный возраст» с установлением новых половозрастных границ. Потребуется внести изменения во множество различных документов. Было бы неплохо подкрепить эти изменения результатами научных исследований, если таковые проводились.На основе биологических и медико-социальных разработок по вопросам старости, возрастного состояния здоровья, включая возраст сохранения необходимой трудоспособности, неплохо было бы подготовить изменения в нормативные акты и разработать практические рекомендации. В них, по нашему мнению, обязательно надо включить вопросы возрастных психофизиологических возможностей и ограничений для конкретных должностей и профессий, а также учесть причины и последствия возрастных деформаций личности работников предпенсионного и пенсионного возраста. Думается, что каждый понимает, что нельзя заставлять до 65 лет трудиться каждого водителя, к примеру, автобуса, понимая, что с ним за рулем может случиться всякое — приступ хронического заболевания, инсульт или инфаркт. И это не считая возрастных изменений остроты зрения, слуха, скорости реакции, подвижности и координации движения. Во внештатных и критических ситуациях жизнь десятков пассажиров и других участников движения на дороге может оказаться в опасности. Случалось, что возрастные водители в стрессовом состоянии путали педали тормоза и газа, утрачивали способность адекватно ориентироваться в пространстве. Чтобы этого не случалось, потребуется диспансерное обследование таких «возрастных» водителей, углубленный предрейсовый осмотр в транспортных организациях и комплекс других планово-предупредительных мероприятий. А подобных профессий наберется немало.Возможно вообще следует предусмотреть два уровня поэтапного повышения пенсионного возраста. Например, 1-й этап для мужчин – до 63 лет, а второй позже – до 65 лет. Для женщин – 1-й этап – до 60 лет, а 2-й позднее до 63 лет. Такое повышение возраста выхода на пенсию, по нашему мнению, пройдет менее болезненно и не потребует сложной психологической перестройки и перемен в жизненных планах работников предпенсионного возраста.В числе первоочередных задач, на наш взгляд, требуется снять наиболее острые противоречия или трансформировать их с учетом конструктивных предложений оппозиции в приемлемые варианты для совместного дальнейшего обсуждения. Возможно, следует смягчить некоторые параметры предстоящих пенсионных перемен, вызывающих наиболее острое социальное неодобрение. В противном случае открытое или скрытое противодействие либо осмысленное бездействие может не только в дальнейшем тормозить проведение пенсионной реформы, но и свести на нет даже очевидно полезные меры. Как консолидироваться с прагматически мыслящей оппозицией надо решать в каждом регионе и в каждой ситуации отдельно. Готовых рецептов, думается, ни у кого нет.Проведение пенсионной реформы – это более масштабная задача в сравнении с повышением верхних границ пенсионного возраста. Поэтому требуется подготовка всего пакета необходимых законопроектов, включая изменения, например, в Трудовой кодекс РФ. Когда высокопоставленные чиновники уверяют на словах встревоженное население в том, что они будут контролировать соблюдение прав работников старшего возраста и пресекать дискриминацию по возрасту, это звучит малоубедительно. А вот когда будут изменены нормы трудового законодательства в интересах тех, кто будет трудиться до достижения нового пенсионного возраста, вопросов и сомнений не останется.Трудовым законодательством для возрастных категорий работников и работающих пенсионеров должны быть предусмотрены (на их выбор) варианты полной и неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, удаленной работы с использованием интернет-технологий, а также возможность предоставления дополнительного оплачиваемого либо неоплачиваемого отпуска.Пенсионная система должна строиться на принципах максимальной прозрачности, быть демократичной, доступной для общественного контроля, понятной и открытой для каждого получателя пенсий и будущего пенсионера. Заявление о предстоящей отмене системы пенсионных баллов и возвращение к пенсионным начислением в рублях стало хорошей новостью для будущих и нынешних пенсионеров.Возможно, следует воспользоваться благоприятным случаем и внести изменения в пенсионное законодательство, восстановив пенсионеров силовых ведомств в перечне федеральных получателей пенсий. Ведь так было всегда в нашей пенсионной истории. Тем самым можно устранить парадокс, когда ветераны военной службы числятся среди региональных льготников. Но ведь у нас нет областных министерств обороны или внутренних дел. Служили они державе российской, а не интересам субъектов РФ. К тому же пенсии и льготы военным пенсионерам из числа солдат и сержантов, включая военнослужащих-женщин, служивших по контракту, можно было бы тоже пересмотреть, как по деньгам, так и по медицинскому обслуживанию. Таких полубесправных «военпенсов», как они себя иной раз называют, не так много, и затраты были бы не столь значительны. А ведь им, как и офицерам, также придется, по информации СМИ, на 5 лет дольше находиться в армейском строю. Пенсии же большинства из этой категории контрактников сейчас не превышают 10-11 тыс. рублей. Восстановление социальной справедливости они оценили бы точно.При этом наделение пенсионеров льготами и преимуществами должно носить пожизненный характер и не иметь обратной силы. Возможные исключения из этого общего правила должны быть законодательно определены в виде закрытого перечня случаев, когда производятся такие изъятия в особых обстоятельствах и с обязательной заменой либо на равнозначные дополнительные льготы или с предоставлением соответствующей денежной компенсации в персональном порядке. Не должно стать практикой принцип «Сегодня одарил льготой, а завтра ее отобрал».Должна быть разработана государственная программа, регулирующая постепенный выход работников предпенсионного возраста из профессии с поэтапным снижением их трудовой нагрузки. При этом профессиональные знания и опыт пенсионеров и ветеранов должны шире использоваться в системе наставничества, обучения профессиональному и специальному мастерству, а также обеспечивать передачу молодому поколению работников эффективных трудовых навыков, лучших приемов и способов выполнения трудовых операций.Для поддержания требуемого уровня трудоспособности населения предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе в интересах постепенного повышения возраста выхода на пенсию, необходимо в системе здравоохранения и социальной защиты населения выделить отдельное направление возрастной медицины для лиц старшего поколения и расширить возможности по использованию лечебно-профилактической сети санаториев и других учреждений в целях трудовой реабилитации инвалидов и пенсионеров. В крупных городах такие врачи уже работают, но единой системы в масштабах всей страны пока еще не существует.Механизм замены льгот, индексаций, надбавок и других преимуществ, которыми де-юре и де-факто обладают пенсионеры и ветераны, должен быть закреплен законодательно и предусматривать демократические начала и принципы добровольности при решении этих вопросов. При письменном отказе пенсионера от тех или иных льгот и преимуществ должна быть предусмотрена адекватная денежная компенсация либо замена иной, равной по значимости льготой, из числа тех, что предусмотрены пенсионным законодательством и которые отвечают потребностям ветерана, инвалида или пенсионера.Предлагается всем заинтересованным читателям в рамках социального эксперимента использовать возможности популярного портала «ВО» и на его площадке продемонстрировать свою гражданскую позицию, приняв посильное участие в обсуждении будущей пенсионной реформы. Каждый читатель имеет возможностькратко дополнить, конкретизировать что-то в уже обсуждаемых вариантах или предложить что-то совершенно новое или упущенное при подготовке материала. Убедительная просьба не отвлекаться на эмоциональные оценки, примеры из жизни или личного опыта. Свои идеологические и политические пристрастия тоже лучше на время отложить в сторону, поскольку все предыдущие многолетние дискуссии по пенсионным вопросам порой из-за излишней политизации не дали результата. Надо всем нам сосредоточиться на конструктивных, выполнимых и приемлемых для большинства вариантах. В этом случае краткость, четкость в изложении, избегание двойного толкования предложенного варианта будет способствовать успеху и лучшему взаимопониманию с другими читателями и пользователями.Будем надеяться, что портал «ВО», который пользуется широкой известностью, привлечет внимание депутатов, чиновников, политиков, профсоюзных и общественных работников, принимающих участие в доработке предложенных вариантов пенсионной реформы. Тогда наши коллективные усилия и, надеемся, конструктивные предложения вполне возможно будут услышаны и использованы с пользой для общего дела. А каждый из нас ощутит свою сопричастность к этому масштабному национальному проекту по реформированию своего пенсионного будущего.