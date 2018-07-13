09:19 13 июля

С пользой для пенсионного дела

К числу конструкторов пенсионной реформы – присоединяйся!

Большинство из нас понимает, что проблема пересмотра возрастных границ пенсионного возраста назрела. Все предыдущие попытки определиться в этом вопросе результата не дали. Сторонники и противники пенсионных перемен были и будут всегда.




Сегодня вопрос повышения пенсионного возраста переведен в законодательную плоскость. Многие понимают, что в современных условиях это решение будет принято. Поэтому основная задача, на наш взгляд, сейчас заключается в том, чтобы дополнить законопроект рациональными предложениями, выявить в максимально возможной мере те риски и угрозы, которые мы в состоянии сегодня понять и оценить. Определить перечень приемлемых рисков, понимая высокую цену потенциальных просчетов и ошибок. Надо учесть и то, что за весь период с начала 1990-х годов в нашей стране ни одна из начатых пенсионных реформ не была успешной. Более того, ни одна из них не была доведена до конца!

Причин тому много, но одной из основных, на наш взгляд, является то, что усилия власти и населения порой имели разные векторы. Подобная ситуация складывается и сегодня. Власть в процесс обсуждения и доработки внесенных правительством законодательных инициатив по повышению пенсионного возраста вовлекла региональные законодательные и исполнительные органы. Подключились структуры Общественной палаты в центре и на местах. Участвуют представители профессиональных и экспертных сообществ. Идет поиск наилучших и менее «болезненных» вариантов решения назревших пенсионных проблем. Но все это как бы взгляд на ситуацию, скорее, сверху. А снизу она видится по-другому. Об этом свидетельствуют данные различных соцопросов и протестная активность населения. Коллективные эмоциональные всплески могут негативно сказаться на социальной стабильности в ряде депрессивных и дотационных регионов. Попытки силового и морального давления на протестующих могут привести к более тесной консолидации их совместных усилий. Коллективное, групповое поведение всегда склонно к более рискованным и даже агрессивным действиям.

О пенсии надо думать смолоду

Но в этой ситуации, на наш взгляд, больше должно настораживать другое. Судя по видеосюжетам и фотоотчетам о протестных мероприятиях в регионах, в них участвуют люди старшего и в меньшей мере среднего возраста. Там совсем мало молодежи, а ведь это в большей степени касается именно их пенсионной судьбы. Хотя, конечно, на митингах конструктивные решения принимаются нечасто. Но молодое поколение будущих пенсионеров почти не проявляет своей заинтересованности в рассмотрении этого вопроса. Некоторые прямо заявляют, что не верят в будущую пенсию и не рассчитывают на нее. Но у них нет ответов и на то, как они думают жить по завершении трудового пути. Недавно уже высказывалась на достаточно высоком уровне озабоченность тем, что у молодого поколения отсутствует интерес и понимание необходимости собственных усилий по обеспечению своей достойной старости. А это мина замедленного действия под любую пенсионную систему. Проводимые сейчас различные опросы по выявлению степени озабоченности предстоящими пенсионными переменами с настораживающей стабильностью показывают, что более половины опрашиваемых даже не задумываются о своем пенсионном будущем. И, соответственно, не предпринимают никаких усилий в этом направлении. Трудно даже примерно смоделировать ситуацию, когда эта масса необеспеченных людей подойдет к пенсионному рубежу и убедится в своей материальной несостоятельности… Подобная ситуация вполне может стать детонатором для социального взрыва. Но это, пожалуй, грустные мысли о далеком будущем. Сейчас же речь идет о делах сегодняшних и насущных вопросах пенсионного реформирования.

Чем заинтересовать и как компенсировать?

Если судить по соцопросам, от 80 до 92 процентов респондентов высказываются против повышения пенсионного возраста. И на то у них есть свои опасения и доводы. Они у каждого разные, но типовые и наиболее характерные возражения можно, пожалуй, распределить по нескольким основным группам. Это состояние здоровья, недостаточная медпомощь, возрастное снижение трудовой активности, психологическая и физическая усталость. «Принуждение к труду» силой закона может вызвать ответное противодействие, в первую очередь граждан предпенсионного возраста. А таких в ближайшее время, по разным подсчетам, может набраться 13-14 млн. человек. Из истории известно, что принудительный труд является самым непроизводительным и мало эффективным. Если сейчас, в начале пенсионного «марафона», не учесть эти интересы и опасения, не продумать каких-либо мер стимулирования и поддержки, то далее можно столкнуться с эффектом «сидячей забастовки». Работники будут формально числиться в рядах трудоспособных, находиться на рабочих местах, но экономический и производственный результат от этого может быть незначителен. Или даже убыточен, если учесть выплаты по больничным листам людям с несколькими хроническими заболеваниями. По медстатистике, к 60-65 годам в среднем каждый россиянин имеет по 3-5 болезней, которые трудно поддаются лечению или не излечиваются вовсе. Да и корпоративная медстраховка для них стоит в 1,5-2 раза дороже, чем для более молодых работников. А это будет значительно повышать расходы на соцпакет. И таких «подводных камней» немало. Так что и работодателей придется как-то заинтересовывать.

Главное – комплексный подход и рациональные решения

Поскольку пенсионная реформа – это комплексная государственная задача общенационального масштаба, то и решения должны приниматься путем консолидации усилий всех заинтересованных органов власти, бизнес-структур, общественных организаций, научных и профессиональных сообществ. Ну и конечно, самих будущих пенсионеров. И в числе первых шагов необходимо уточнение понятий «пенсионный возраст» и «трудоспособный возраст» с установлением новых половозрастных границ. Потребуется внести изменения во множество различных документов. Было бы неплохо подкрепить эти изменения результатами научных исследований, если таковые проводились.

На основе биологических и медико-социальных разработок по вопросам старости, возрастного состояния здоровья, включая возраст сохранения необходимой трудоспособности, неплохо было бы подготовить изменения в нормативные акты и разработать практические рекомендации. В них, по нашему мнению, обязательно надо включить вопросы возрастных психофизиологических возможностей и ограничений для конкретных должностей и профессий, а также учесть причины и последствия возрастных деформаций личности работников предпенсионного и пенсионного возраста. Думается, что каждый понимает, что нельзя заставлять до 65 лет трудиться каждого водителя, к примеру, автобуса, понимая, что с ним за рулем может случиться всякое — приступ хронического заболевания, инсульт или инфаркт. И это не считая возрастных изменений остроты зрения, слуха, скорости реакции, подвижности и координации движения. Во внештатных и критических ситуациях жизнь десятков пассажиров и других участников движения на дороге может оказаться в опасности. Случалось, что возрастные водители в стрессовом состоянии путали педали тормоза и газа, утрачивали способность адекватно ориентироваться в пространстве. Чтобы этого не случалось, потребуется диспансерное обследование таких «возрастных» водителей, углубленный предрейсовый осмотр в транспортных организациях и комплекс других планово-предупредительных мероприятий. А подобных профессий наберется немало.

А если возраст повышать поэтапно?

Возможно вообще следует предусмотреть два уровня поэтапного повышения пенсионного возраста. Например, 1-й этап для мужчин – до 63 лет, а второй позже – до 65 лет. Для женщин – 1-й этап – до 60 лет, а 2-й позднее до 63 лет. Такое повышение возраста выхода на пенсию, по нашему мнению, пройдет менее болезненно и не потребует сложной психологической перестройки и перемен в жизненных планах работников предпенсионного возраста.

В числе первоочередных задач, на наш взгляд, требуется снять наиболее острые противоречия или трансформировать их с учетом конструктивных предложений оппозиции в приемлемые варианты для совместного дальнейшего обсуждения. Возможно, следует смягчить некоторые параметры предстоящих пенсионных перемен, вызывающих наиболее острое социальное неодобрение. В противном случае открытое или скрытое противодействие либо осмысленное бездействие может не только в дальнейшем тормозить проведение пенсионной реформы, но и свести на нет даже очевидно полезные меры. Как консолидироваться с прагматически мыслящей оппозицией надо решать в каждом регионе и в каждой ситуации отдельно. Готовых рецептов, думается, ни у кого нет.

Обещание — хорошо, но закон — лучше

Проведение пенсионной реформы – это более масштабная задача в сравнении с повышением верхних границ пенсионного возраста. Поэтому требуется подготовка всего пакета необходимых законопроектов, включая изменения, например, в Трудовой кодекс РФ. Когда высокопоставленные чиновники уверяют на словах встревоженное население в том, что они будут контролировать соблюдение прав работников старшего возраста и пресекать дискриминацию по возрасту, это звучит малоубедительно. А вот когда будут изменены нормы трудового законодательства в интересах тех, кто будет трудиться до достижения нового пенсионного возраста, вопросов и сомнений не останется.

Трудовым законодательством для возрастных категорий работников и работающих пенсионеров должны быть предусмотрены (на их выбор) варианты полной и неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, удаленной работы с использованием интернет-технологий, а также возможность предоставления дополнительного оплачиваемого либо неоплачиваемого отпуска.

Пенсионная система должна строиться на принципах максимальной прозрачности, быть демократичной, доступной для общественного контроля, понятной и открытой для каждого получателя пенсий и будущего пенсионера. Заявление о предстоящей отмене системы пенсионных баллов и возвращение к пенсионным начислением в рублях стало хорошей новостью для будущих и нынешних пенсионеров.

Пользуясь случаем, поправить несоответствия

Возможно, следует воспользоваться благоприятным случаем и внести изменения в пенсионное законодательство, восстановив пенсионеров силовых ведомств в перечне федеральных получателей пенсий. Ведь так было всегда в нашей пенсионной истории. Тем самым можно устранить парадокс, когда ветераны военной службы числятся среди региональных льготников. Но ведь у нас нет областных министерств обороны или внутренних дел. Служили они державе российской, а не интересам субъектов РФ. К тому же пенсии и льготы военным пенсионерам из числа солдат и сержантов, включая военнослужащих-женщин, служивших по контракту, можно было бы тоже пересмотреть, как по деньгам, так и по медицинскому обслуживанию. Таких полубесправных «военпенсов», как они себя иной раз называют, не так много, и затраты были бы не столь значительны. А ведь им, как и офицерам, также придется, по информации СМИ, на 5 лет дольше находиться в армейском строю. Пенсии же большинства из этой категории контрактников сейчас не превышают 10-11 тыс. рублей. Восстановление социальной справедливости они оценили бы точно.

При этом наделение пенсионеров льготами и преимуществами должно носить пожизненный характер и не иметь обратной силы. Возможные исключения из этого общего правила должны быть законодательно определены в виде закрытого перечня случаев, когда производятся такие изъятия в особых обстоятельствах и с обязательной заменой либо на равнозначные дополнительные льготы или с предоставлением соответствующей денежной компенсации в персональном порядке. Не должно стать практикой принцип «Сегодня одарил льготой, а завтра ее отобрал».

Шире использовать опыт старшего поколения

Должна быть разработана государственная программа, регулирующая постепенный выход работников предпенсионного возраста из профессии с поэтапным снижением их трудовой нагрузки. При этом профессиональные знания и опыт пенсионеров и ветеранов должны шире использоваться в системе наставничества, обучения профессиональному и специальному мастерству, а также обеспечивать передачу молодому поколению работников эффективных трудовых навыков, лучших приемов и способов выполнения трудовых операций.

Для поддержания требуемого уровня трудоспособности населения предпенсионного и пенсионного возраста, в том числе в интересах постепенного повышения возраста выхода на пенсию, необходимо в системе здравоохранения и социальной защиты населения выделить отдельное направление возрастной медицины для лиц старшего поколения и расширить возможности по использованию лечебно-профилактической сети санаториев и других учреждений в целях трудовой реабилитации инвалидов и пенсионеров. В крупных городах такие врачи уже работают, но единой системы в масштабах всей страны пока еще не существует.

Механизм замены льгот, индексаций, надбавок и других преимуществ, которыми де-юре и де-факто обладают пенсионеры и ветераны, должен быть закреплен законодательно и предусматривать демократические начала и принципы добровольности при решении этих вопросов. При письменном отказе пенсионера от тех или иных льгот и преимуществ должна быть предусмотрена адекватная денежная компенсация либо замена иной, равной по значимости льготой, из числа тех, что предусмотрены пенсионным законодательством и которые отвечают потребностям ветерана, инвалида или пенсионера.

Внесите свой вклад в общее пенсионное дело

Предлагается всем заинтересованным читателям в рамках социального эксперимента использовать возможности популярного портала «ВО» и на его площадке продемонстрировать свою гражданскую позицию, приняв посильное участие в обсуждении будущей пенсионной реформы. Каждый читатель имеет возможность в своих комментариях кратко дополнить, конкретизировать что-то в уже обсуждаемых вариантах или предложить что-то совершенно новое или упущенное при подготовке материала. Убедительная просьба не отвлекаться на эмоциональные оценки, примеры из жизни или личного опыта. Свои идеологические и политические пристрастия тоже лучше на время отложить в сторону, поскольку все предыдущие многолетние дискуссии по пенсионным вопросам порой из-за излишней политизации не дали результата. Надо всем нам сосредоточиться на конструктивных, выполнимых и приемлемых для большинства вариантах. В этом случае краткость, четкость в изложении, избегание двойного толкования предложенного варианта будет способствовать успеху и лучшему взаимопониманию с другими читателями и пользователями.

Будем надеяться, что портал «ВО», который пользуется широкой известностью, привлечет внимание депутатов, чиновников, политиков, профсоюзных и общественных работников, принимающих участие в доработке предложенных вариантов пенсионной реформы. Тогда наши коллективные усилия и, надеемся, конструктивные предложения вполне возможно будут услышаны и использованы с пользой для общего дела. А каждый из нас ощутит свою сопричастность к этому масштабному национальному проекту по реформированию своего пенсионного будущего.
Автор: Михаил Сухоруков


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Комментарии 29

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  1. Vard Сегодня, 05:22
    Вместо того что бы навести элементарный порядок в пенсионном деле пошли по линии наименьшего сопротивления, используя то что это наименее защищенная часть населения.. мне вот что интересно... Приводить какие либо аргументы бессмысленно.. нас не слышат... Что тут можно сказать... а вам не стыдно господа!
    Vard
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:32
      Цитата: Vard
      а вам не стыдно господа!

      нет,господам не стыдно, с какой стати,рабов стыдиться ? вся возня с пенсионной "реформой",затеяна только из-за денег, экономика не пополняет бюджет в той мере как должна бы, строить её долго и нудно,а стариков ограбить- легко. и наплевать на будущие социальные взрывы,на резкое увеличение нищеты и смертность,это-потом,когда то...а деньги-сейчас. футбол заканчивается,чем дальше отвлекать будут народ? новым праздником придуманным,или маленькой войнушкой...? чем то должны ведь голову забить,чтоб меньше думалось. what
      андрей юрьевич
      1. Татьяна Сегодня, 06:00
        Автор не понимает, в каком мире мы живём. На дворе не социализм, а олигархический капитализм с феодальным лицом.
        Автор предлагает, по сути, навести в стране внешне косметический ремонт пенсионной системы в пользу разграбления народа власть имущими.
        Автор, что, совсем не понимает, что никакие обещания по смягчению закручивания гаек для пенсионеров в реальности никогда не будут выполнены в своём большинстве. Да, на госпредприятиях ещё, возможно, как-то действуют законы. А как быть с частными предприятиями? Автор сам-то чем занимается, какая у него специальность, что он, не считаясь с реалиями жизни, выступает в роли адвоката и соглашателя с власть имущими по принятию ПРЕСТУПНОЙ псевдореформы правительства РФ Медведева? Ну, хотя бы автор почитал статьи и комментарии к ним участников сайта "ВО".

        По поводу того, что ожидать от олигархического строя в России будущим пенсионерам, напомню автору выступление украинского сиониста Игоря беркута. Ибо система и в Украине, и в РФ совершенно одинаковая. Не надо путать советское государство, когда государство в обмен на труд трудящихся обязалось обустраивать их жизнь - в том числе и по старости, - с олигархо-капиталистическим.

        Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут Опубликовано: 1 окт. 2014 г.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 06:41
          Автор предлагает:
          Свои идеологические и политические пристрастия тоже лучше на время отложить в сторону, поскольку все предыдущие многолетние дискуссии по пенсионным вопросам порой из-за излишней политизации не дали результата.

          Во-первых. Напомню автору, что политика есть концентрированное выражение экономических интересов отдельного человека, группы лиц, социумов, а также профессиональных производственных, финансовых и религиозных корпораций. И никуда Вы от политики не денетесь. Чтобы разобраться в ситуации в стране, нужно чётко понимать, в каком государстве мы находимся и что от простого народа хотят власть имущие и почему.
          А во-вторых. Пенсионная реформа в том виде, в каком её предлагает правительство РФ Медвелева вместе со своими "кудринятами", России вовсе не нужна - и даже в ней нет экономической необходимости. Поэтому сам вопрос о принятии такой пенсионной реформы нужно просто ЗАКРЫТЬ, а не заниматься её косметическим профанистским улучшением! А её комрадорских авторов нужно просто отстранить от власти!
          Ибо ПРЕСТУПНАЯ реформа с её критическими последствиями для национальной безопасности страны просто даже обсуждению не подлежит, как преступное деяние либероидного компрадорского правительства РФ Медведева отстранить от власти вместе с теми, кто ему подхалимски поддакивает в ГД, ФС и в регионах РФ.

          Денег в стране достаточно! Но эти деньги направлены либеральной властью против интересов простого народа - коренных россиян - и национального суверенитета самой России.
          Например, по этому поводу в Интернете уже есть обзорное и очень грамотное выступление Б.Ю. Кагарлицкого, который говорит о СКРЫТОМ смысле преступной либеральной правительственной пенсионной реформы.

          СПРАВКА. Кагарлицкий Борис Юльевич - это известный российский социолог, левый публицист, кандидат политических наук.

          Скрытый смысл пенсионной реформы #Борис Кагарлицкий. Опубликовано: 29 июн. 2018 г.
          Татьяна
  2. naidas (naidas) Сегодня, 05:37
    Самое разумное не трогать возраст выхода на пенсию.
    naidas
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:43
      Не получиться. Работать некому будет. Пенс.возраст уже везде повысили. Вы тормозите.
      Грибок
      1. Татьяна Сегодня, 08:48
        Цитата: Грибок
        Пенс.возраст уже везде повысили. Вы тормозите.

        Грибок! Мы, россияне, своим умом живём, а не заграничным. А Вы однобоко провокационно живёте чужим умом - западным.
        Вы сами-то из России?
        Вас лично, видимо, пенсионный возраст до 65 лет уже или ещё не касается, что Вы так легко смирились и ещё живы.
        Вы сами-то, наверное, на пенсии уже? Либо по профессии Вы на льготном возрастном выходе на пенсию, как учителя, врачи, артисты, спортсмены, работники силовых структур и им подобные. Неплохо в свои 35-45 лет, как они, выйти на пенсию и сразу эту пенсию получать и продолжать работать, получая зарплату и пенсию со всеми льготами. А не тянуть лямку ещё 20 лет до пенсии по старости в 65 лет, которую ещё надо заработать. И неизвестно ещё, что получишь.
        Как же нужно не любить свой народ, чтобы так желать ему ухудшения его жизни и одобрять правительственный ГЕНОЦИД российских граждан!
        Татьяна
  3. Alex Boyko (Alex Boyko) Сегодня, 05:37
    автор в лучшем случае неумный человек, а в худшем сволочь.
    Alex Boyko
  4. Сибирь (Олег) Сегодня, 05:44
    Чертас два у вас "обязательно произойдет повышение пенсионного возраста"!!! Если вы не полные и*ты, то вы этого не сделаете - в противном случае это будет коллапс для сегодняшней власти с массой непредсказуемых последствий о которых вы сегодня даже не задумываетесь. Что касается предложений по пунктам, то возражения по всем пунктам, т.к. ни один из них либо работать не будет либо пойдет во вред обычным гражданам. В России сколько было реформ за последние годы и... ни одна... ни одна из них не заработала во благо народа! Народ в случае повышения пенсионного возраста выйдет массово на улицы и будет громить все и вся, саботировать работу, у кого есть возможность переходить на черные (серые) з/п будут массово это делать, массово уезжать из страны в которой нет веры во власть и в светлое будущее, попросту не будет работать, т.к. работать в этой ситуации (когда ты по сути своей в положении раба до конца дней твоих) бессмысленно - проще выйти на тропу криминала и потом уже будь что будет...
    Сибирь
    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 08:49
      Цитата: Сибирь
      Если вы не полные и*ты, то вы этого не сделаете - в противном случае это будет коллапс для сегодняшней власти с массой непредсказуемых последствий о которых вы сегодня даже не задумываетесь.

      А почему Вы уверены в том, что не именно это является целью этих реформ? Цель Запада "убрать Путина от власти" никто не отменял. Либеральное крыло с этой задачей на выборах не справилось. Почему-бы не попытаться разворошить страну с помощью таких псевдореформ? Сможете возразить?
      Кубик123
  5. Stas157 (Стас) Сегодня, 05:49
    Вот откуда такие статейки берутся? Похоже на заказное чтиво от ЕдРа, автор все сног на голову поставил, переиначил, чёрное назвал белым. Старательно делает впечатление, что одиозная пенсионная "реформа", которая никакая не реформа, а простой отказ(дефолт) от социальных обязательств, дескать вполне нормальное событие. Давно назревшее!
    . Большинство из нас понимает, что проблема пересмотра возрастных границ пенсионного возраста назрела.

    То есть по словам автора выходит весь народ, большинство за реформу??
    А чего стоит его следующая фраза:
    . Сторонники и противники пенсионных перемен были и будут всегда.
    Ловко! Взял так и уравнял сторонников и противников, как будто их пополам, и нет соотношения 90% простого народа, который категорически против, и только 10% оставшихся чиновников, олигархов и их прислужников, манипуляторов, против.
    Кстати на счёт главного посыла, что якобы у правительства денег нет, такие цифры. На пенсию уходят всего 8% российского бюджета, тогда как и в других странах, где кстати пенсионный возраст начинается с 65-70 лет, уходит 14% бюджета! То есть почти в два раза больше денег. Это говорит только о том что наше правительство просто не желает платить по счетам. Ведь простой сравнительный анализ, свидетельствует о том что наше правительство и так слишком мало тратит денег на пенсии! Пенсионные отчисления из бюджета добавлять надо в два раза, а не убавлять.
    Stas157
  6. Авенич (Юрий) Сегодня, 06:11
    Ну вот и до ВО добрались поборники за неизбежность. Если пенсионная реформа есть факт объективный, то что же вы вас у её необходимости убеждаете, да ещё и через наше же мнение. "Типо кажный должён". Оставьте, порутчик, право в русском языке есть огромное количество слов которые матерными официально не являются, но даже очень часто применяются. Не надо мне лично никаких пенсионных реформ, и жене моей (тем более, что она уже на пенсии), ни детям моим, и не ближайшим родственникам. Не надо мне этих условий либо так либо этак. Либо без пенсий, но раньше, либо с пенсией, но позже. Вариант только один: без пенсии и позже. Никаких, финансовых, социальных, физиологических обоснований увеличения пенсионного возраста НЕТ. Всё что настрочили впопыхах фрилансеры не выдерживает никакой критики. Не пудрите мне мозги, есть время дожития и оно придет к каждому, хотите вы этого или нет.
    Авенич
  7. Михаил м (Михаил) Сегодня, 06:16
    Теперь понятно, для чего Росгвардия закупала технику для разгона демонстраций.
    Михаил м
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:45
      Всё правильно закупили. Везде несанкционированных демонстрантов разгоняют. Так положено.
      Грибок
    2. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:52
      зря закупала, проржавеет насквозь...какие демонстрации???...вы о чём???...
      народонаселение уже выбрало для себя "доброго царя"...
      как говорится, рабы о свободе не мечтают - рабы мечтают о добром господине...
      так что эту технику нужно в лизинг отдавать....во Франции, Италии или в Испании с грецией она найдёт применение
      kepmor
  8. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 06:21
    Ну вот же-ж. Все уже, надеюсь, читали:
    Улиточник N9
  9. svp Сегодня, 06:48
    У московских совсем крыша съехала.Публиковать откровенную лажу с сусальным умилением и просьбой поучаствовать в обсуждении с советами мог или или откровенный подлец провокатор.
    Причины пропажи пенсионных накоплений совсем не рассматриваются,даже теоретически.
    svp
  10. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:03
    На всех федеральных ТВ-каналах в режиме нон-стоп идут программы, в которых бодрые старички и старушки радостно одобряют увеличение пенсионного возраста. Основные постулаты этих программ:

    1. Невиданный рост пенсий в будущем: если пенсионную хирургию провести сегодня, завтра уже повторной не понадобится, с гарантией. А кто не верит в честность обещаний нашего правительства, назначенного самими Путиным, своих клятв не меняющим – ну, разве в самых пиковых случаях – гореть тому огнем!

    2. Рост пенсионного возраста позволит не поднимать налоги с трудового населения и бизнеса. Ну, разок поднимем НДС – и больше ни-ни. Один раз – не Карабас!

    3. Под видом сбора денег на протест вас обкрадывают! Судите сами: протестанты в России все равно никогда не победят, потому что как Волга впадает в Каспийское море, так и российский протест – в кутузку. Поддерживая протестантов, вы автоматически поднимаете налог в пользу кутузки. Вот и думайте: стоит ли протестовать – если тем самым просто грабите себя!

    4. Народный артист работает в свои 76 без всякой пенсии – чего и вам желает! На золоте ест, разъезжает цугом, сто человек к услугам! А если б в 60 лет заткнулся и ушел на нищенскую пенсию в 13 тыс. руб. – разве имел бы сейчас весь этот шик? И выбирайте: сидеть на жалкой пенсии в 13 тыс. руб., загибаясь с голода – или на золоте едать, отказавшись от этой дрянной подачки путем народного артиста?

    Ну, и еще дамы со сморщенными лицами, ранее работавшие дикторами на ТВ, божатся, что хотели бы не жить на пенсии, а работать до гробовой доски: ведь они куда опытнее тех профурсеток, что работают сейчас. Правда, неясно, куда тогда девать весь нынешний дикторский состав, не достигший 70-летия – но это несущественная мелочь.

    Итог всей этой пенсионной кампании, самой великой со времен агитации за ваучер и приватизацию, которые должны были сделать безбедным без труда весь наш народ – столь же политически силен. Фактически устаканились такие истины:

    - Главная проблема России в том, что людям дают пенсию по старости – чем эти люди оскорбляются ужасно: как нас занизили! Ведь если бы нам не платили ни копья, мы все стали бы Лещенками и Кобзонами!

    - От повышения пенсионного возраста размер пенсии кардинально, на целую тысячу – то ли в год, то ли в месяц – будет расти. И российский послереформенный пенсионер уже впрямь проходит как хозяин необъятной родины своей! Свое правительство бьет ему благодарные поклоны, а западные пенсионеры дохнут от зависти к нему!

    - В стране исправляется демографическая ситуация, так как бабы в возрасте за 60 начинают массово рожать. Многодетная Пугачева, продлившая срок своей молодости исключительно отказом от ее пенсионного довольствия – не даст соврать.

    - К 2020 году средняя продолжительность жизни россиян увеличивается благодаря поднятию пенсионного возраста до 90 лет.

    - К 2025-му – до 120 лет, как пообещала глава Минздрава Вероника Скворцова.

    - К 2030 году все россияне станут практически бессмертными.

    - К 2040-у покойники начнут массово воскресать
    ➡ Источник: https://publizist.ru/blogs/107563/25918/-
    Владивосток1969
  11. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 07:05
    Для жителей и гостей Владивостока.
    Приглашаем всех неравнодушных принять участие автопробеге, против антисоциальной политики властей. В том числе по вопросу повышения пенсионного возраста.

    15 июля в 11:45 сбор всех желающих на кольце Третей рабочей (пр. Красного знамени, 114, ст.2)
    Владивосток1969
  12. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:06
    Такое ощущение, что статья заказная, автор, ты знаешь как называется система, при которой за счет взносов одних людей финансируются выплаты другим?! Это финансовая пирамида, ничем от МММ не отличается, уже на этом можно было заканчивать рассуждения на тему нашей пенсионной системы. Государство уже расписалось в том, что оно не гарантирует социальную поддержку своим гражданам в старости, вот такие духовные скрепы.
    Nix1986
    1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 08:42
      Цитата: Nix1986
      система, при которой за счет взносов одних людей финансируются выплаты другим?! Это финансовая пирамида

      Большое спасибо за эту формулировку!
      Я очень давно ношу эту мысль в голове, но дать определение, которое не стыдно было бы написать, по каким-то причинам не получалось. Теперь 2 и 2 наконец-то сложилось.
      сорок восьмой
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:29
    Большинство из нас понимает, что проблема пересмотра возрастных границ пенсионного возраста назрела.
    .....О как!...Автор, а вот такая интересная вещь, у меня знакомый сейчас безработный, состоит на учете в центре занятости, сократили его в возрасте 50 лет..И работы для него нет, готов на любую..уже даже не по специальности, а не нужен...типа возраст...И что интересно, таких как он достаточное количество стоит на учете..Причем, в том же центре им говорят, что переучивать людей в таком возрасте бесполезно..
    parusnik
    1. Per se. (Сергей) Сегодня, 08:05
      Вот это и есть главная проблема для наших людей, и работу потерять, и пенсию не дождаться. Мы в капитализме, а для его процветания нужно либо ограбление колоний, либо собственных граждан. Колоний у нас нет, ко всему, в мировом капитализме хозяева англосаксы. Интересно, а куда делись все перечисления в пенсионный фонд, на которые предполагалось финансировать будущих пенсионеров? Такая же интересная тема, как сбор средств на операции детям, по всем телеканалам, притом, что у нас медицинские полисы и, как-будто, пока ещё бесплатная медицина...
      Per se.
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:10
        Новая Россия ,родилась в муках криминальной революции, в результате которой основными средствами производства завладели бандиты..Какое государство, такие и методы,бандитские..Но грабить бесконечно, не возможно...Они об этом не думают..
        parusnik
  14. Aspid 86 (Илья) Сегодня, 07:33
    1. Распустить ПФР, его собственность передать государству. Чиновников ПФР проверить налоговой, нечистых "раскулачить".
    2. Установить обеспечение пенсиями отдельной статьёй бюджета.
    3. Установить единый минимальный размер пенсии по всей стране в размере не ниже 80%-100% от средней зарплаты по стране.
    4. Установить максимальный размер пенсии не выше 1,5 средних зарплат по стране.
    5. Принять что помимо пенсии государство перед пенсионером никаких финансовых обязательств не несет.(размер пенсии это должен учитывать). Это для того, чтобы некоторым ушлым не доплачивали сверху из бюджета.
    6. Принять максимальный размер финансового вознаграждения всем категориям бюджетников не выше пятикратной средней зарплаты по стране
    7. Установить градацию максимальных размеров вознаграждений с одобрения гражданами. Например. Региональный депутат - з/п максимум 60 т.р, топ менеджер госкорпорации 150 т.р. и т.д.
    8.Для получения от государства пенсии необходимо отработать 40 лет, не доработал год значит -3% от 100% стандартной пенсии, 2 года -6% и.т.д. Учитывая вредность производства, срок работы 35 лет.
    9. Используя наработки "цифровой экономики" реорганизовать штат чиновничьего аппарата и сократить на 30, желательно 50%.
    10. Всем государственным организациям и организациям с гос участием разрешить вести внешнюю торговлю только через ограниченное число фирм с российской юрисдикцией подключенных к сервису по передаче финансовых отчетов (СПФС). Для ясности направлений финансовых потоков. В последующем перевести всех на такой метод внешней торговли.
    11. Чтобы обуздать инфляцию ввести государственное регулирование цен на энергоресурсы, продовольственную корзину, лекарственную корзину.
    12. Топливные компании обязать ежегодно поставлять определённый лимит топлива на внутренний рынок. За нарушение - штраф, вплоть до национализации.
    13. Возраст выхода на пенсию оставить прежний. Хочешь работать - работай, получай зарплату. Не хочешь - выходи на пенсию и получай пенсию.
    Aspid 86
  15. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 08:00
    Сегодня вопрос повышения пенсионного возраста переведен в законодательную плоскость. Многие понимают, что в современных условиях это решение будет принято.
    Извиняюсь, но после этих слов далее читать выкладки автора отпало всякое желание...
    Удручает проплаченность наших ГУРУ на ТВ. Лишь НОЧЬЮ у Соловьева (он не является эталоном) идет хоть какой то реальный разговор. Хорошо еще можно посмотреть в записи...а что мешает подобное ДНЕМ?
    У нормальных людей весь этот властный беспредел должен вызвать только отторжение. Любыми способами надо сказать рулящим (без всякого сюсюканья) - НЕТ этим реформам! У них есть ОГРОМНОЕ поле деятельности по наведению порядка с наполняемостью бюджета с помощью СВОИХ буржуинов! Пусть и работают, флаг им в руки!
    Михаил55
  16. Strashila (I) Сегодня, 08:33
    Если считаете что реформа пенсионной системы настала, то за чем её вводить задним числом. Условно говоря с 1992 года рождения начинают переходный период, полноценный наступает для 2000 года рождения. У них есть время что накопить по новой схеме... а у уже фактически состоявшихся и не здесь и не там. Учитывая то что все предыдущие просто развалились... ранее было до 1966 один подход, старше другой... здесь должно быть так же с 1992 начало внедрения...с 2000 окончательная схема, ко всему прочему будет время еще раз все изучить и просчитать... и поменяют еще ни один раз, как не однократно было в нашей новейшей истории.
    Strashila
  17. akudr48 (Александр) Сегодня, 08:46
    Правящий слой в России не способен на созидание и развитие, но весьма способен на воровство и грабеж. Пенсионная реформа - это обыкновенный честный отъем денег у населения с помощью аппарата государства с целью последующего присвоения их узкой группой реальных владельцев страны.
    Типа приватизации, только тогда грабили (и объясняли) как бы ничье, а теперь уж точно у каждого забирают свое и даже не объяняют. Под какими бы лозунгами и оправданиями это уголовное деяние не проводилось.

    Но народ терпелив, а пропагандоны мудры, объяснят непонимающим, в чем здесь дело, как в этой статье
    А до кого все же не дойдет - тем наши органы помогут осознать происходящее и не допустят экстремизма.

    Когда тебе залезли в карман - не возмущаться, а радоваться надо, что пока еще голову целой оставили, но это впереди...
    akudr48
  18. Alex66 (Александр) Сегодня, 09:09
    Забалтывать население доводами по повышению пенсий можно сколько угодно, но это не меняет жлобской сути реформы по повышению возраста. Не способность правительства построить современную экономику (принцип рынок сам все отрегулирует похоже накрылся) решили компенсировать обобрав нищих. А не пробовали догнать Ю.Корею по количеству роботов? А при капитализме роботы не нужны проще гастарбайтерам платить 15-20 тыс. Почему государство не стимулирует заинтересованность в применении новых технологий? А где знаменитая цифровая экономика ДАМа? Сдулся, решил бабушек обобрать.
    Alex66
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