Промежуточная «Сайга»

У большинства фанатичных «сайговодов», коллекция как правило, формировалась в следующей последовательности: вначале «Сайга-410», затем «двадцатка», далее «Сайга-12», то есть в соответствии с тем, как на рынке появлялся очередное ружье под новый калибр.У меня же первой «Сайгой» было ружье 12 калибра. Затем последовала 410-я, которую я рассчитывал использовать для обучения стрельбе детей, но вскоре от нее избавился.Приобретение же 20-ки в мои планы не входило – я стал обладателем данного девайса в силу сложившихся обстоятельств. И должен признать, что впоследствии это ружье стало одним из самых моих любимых.По мнению ряда специалистов, это ружье в ижмашевской серии гладкоствольных «калашниковых» изначально занимало «промежуточное», или «переходное» положение: от карабина под экзотический патрон 410 калибра, к самому популярному и универсальному – 12-му.Напомним, что 410 калибр был избран ижевскими оружейными конструкторами для первого гладкоствольного полуавтомата на базе АК, поскольку он из всех «гладких» калибров требовал минимальных изменений в конструкции прародителя. Успех этого ружья подтвердил правильность взятого курса, однако калибр являлся слишком «нишевым», предназначенным преимущественно для развлекательной стрельбы и самообороны. И это обстоятельство прямо подталкивало разработчиков к созданию оружия под больший калибр, которое могло бы использоваться и на охоте.Выбор пал на 20-й калибр, некогда весьма популярный в охотничьей среде и весьма активно используемый для некоторых видов охот.«Сайга-20» действительно стала своего рода испытательной площадкой для целого ряда технических решений, которые были в дальнейшем успешно реализованы в «Сайге-12», существенно облегчив работы над ее созданием.Впрочем, руководитель группы разработчиков линейки гладкоствольной «Сайги», выдающийся российский оружейный конструктор Геннадий Никонов, явно относился к «двадцатке», как явствует из некоторых его интервью, как к любимому детищу, а не как к переходному этапу.В частности, на вопрос корреспондента журнала «Калашников», планируется ли использовать в российской армии гладкоствольное оружие, он ответил: «Оно уже применяется спецназом. В частности, неплохо зарекомендовали себя наши полуавтоматические гладкоствольные карабины «Сайга». И не только 12-го, но и 20-го калибра. Дело в том, что патрон 20-го калибра «магнум» по своему могуществу не уступает обычному 12-му калибру. Но ружье 20-го калибра полегче».Честно говоря, я некоторое время пытался найти какую либо другую информацию о боевом применении «Сайги-20» в российских силовых структурах (а у меня была такая возможность), но никаких иных подтверждений сказанному не обнаружил.Возможно, речь шла о полигонных испытаниях этого ружья.Впрочем, вернемся к непосредственному общению с «двадцаткой». Вернее, с доставшейся мне «Сайгой 20-С». Это ружье со складным прикладом, стволом длинной 570 мм с дульным сужением 0,9 мм.Прежде всего для себя я отметил сравнительно небольшую массу (в сравнении с «Сайгой-12»), а также небольшую отдачу. Даже с полумагнумовскими патронами субъективно она воспринималась на уровне патрона 7,62х39.То есть из «Сайги-20» без особого труда можно вести темповый огонь сериями по несколько выстрелов – увод ствола минимальный.При этом магнумовские патроны 20 калибра по своим навескам вполне сопоставимы с обычными патронами 12 калибра (до 30 граммов дроби), но обладают большей резкостью.Очень неплохие результаты показывает ружье при стрельбе пулями – уверенно поражая грудную мишень на 100-метровой дистанции. Особенно хорошо она работала с пулями Полева. Но вполне прилично выходит и с более бюджетными пулями «Тандем». Тем более что длинноствольная «Сайга» уверенно перезаряжает патроны даже с минимальной навеской в 1,3 грамма «Сокола», которая обеспечивает меньшее рассеивание.Следует отметить, что ружье имеет мощный толстостенный ствол и внушительный ресивер, прощающие погрешности в снаряжении патронов, и позволяющие экспериментировать с навесками пороха и снаряда.У этого ружья есть немало поклонников среди охотников, которые успешно используют его для решения большинства охотничьих задач. И учитывая уже упомянутую былую популярность 20 калибра, нет оснований сомневаться в их выборе, тем более что полуавтоматическое ружье открывает дополнительные возможности.Справедливости ради нужно сказать, что имеют место жалобы на качество исполнения девайса. И они не совсем беспочвенны: мне пришлось снять фаску с верхнего захода в патронник, которая иногда задирала мягкий пластик гильз «Феттер» и «Чеддит» (с рекордовскими гильзами этого не происходило).Другая проблема, с которой я столкнулся, была связана не с недоработками производителя, а с небрежностью прежнего владельца.Возможно, он полагал, что газоотводный узел «Сайги» как у АК, и крышк-регулятор газовой камеры оказалась намертво прикипевшим, и, чтобы ее вывинтить, мне потребовался баллон WD-40, неделя срока, тиски и кувалда с зубилом.Впечатления оказались столь сильными, что с тех пор я каждый раз при чистке ружья смазываю резьбу крышки газовой камеры графитовой смазкой.В комплекте к ружью прилагались два магазина — под обычные патроны и под патроны магнум. Вернее, так: под патроны, закрытые «звездочкой» – магазин, маркированный «20х70», и под патроны с обычной завальцовкой – «20х76». Из второго магазина закрытые «звездочкой» патроны могут подаваться некорректно, что приводит к задержкам. В «Сайге-12» это проблема решена – и в ней для патронов любой длины используются одни и те же магазины.Для себя я решил этот вопрос, используя патроны только с обычной завальцовкой и «магнумовские» магазины.В целом «Сайга-20» — очень удобное, комфортное и надежное ружье. К этому можно добавить, что «Сайга-20К» с длинной ствола 430 мм — еще и одна из самых компактных российских самозарядок в нормальном калибре.К сожалению, в 2017 году вся линейка «Сайги-20» была снята с производства, хотя выпуск магазинов и запчастей еще продолжается. Пока что это действительно удачное ружье довольно широко представлено на вторичном рынке, и цены на него более чем демократичны.