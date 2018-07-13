09:23 13 июля

Промежуточная «Сайга»

У большинства фанатичных «сайговодов», коллекция как правило, формировалась в следующей последовательности: вначале «Сайга-410», затем «двадцатка», далее «Сайга-12», то есть в соответствии с тем, как на рынке появлялся очередное ружье под новый калибр.

У меня же первой «Сайгой» было ружье 12 калибра. Затем последовала 410-я, которую я рассчитывал использовать для обучения стрельбе детей, но вскоре от нее избавился.




Приобретение же 20-ки в мои планы не входило – я стал обладателем данного девайса в силу сложившихся обстоятельств. И должен признать, что впоследствии это ружье стало одним из самых моих любимых.



По мнению ряда специалистов, это ружье в ижмашевской серии гладкоствольных «калашниковых» изначально занимало «промежуточное», или «переходное» положение: от карабина под экзотический патрон 410 калибра, к самому популярному и универсальному – 12-му.

Напомним, что 410 калибр был избран ижевскими оружейными конструкторами для первого гладкоствольного полуавтомата на базе АК, поскольку он из всех «гладких» калибров требовал минимальных изменений в конструкции прародителя. Успех этого ружья подтвердил правильность взятого курса, однако калибр являлся слишком «нишевым», предназначенным преимущественно для развлекательной стрельбы и самообороны. И это обстоятельство прямо подталкивало разработчиков к созданию оружия под больший калибр, которое могло бы использоваться и на охоте.

Выбор пал на 20-й калибр, некогда весьма популярный в охотничьей среде и весьма активно используемый для некоторых видов охот.

«Сайга-20» действительно стала своего рода испытательной площадкой для целого ряда технических решений, которые были в дальнейшем успешно реализованы в «Сайге-12», существенно облегчив работы над ее созданием.

Впрочем, руководитель группы разработчиков линейки гладкоствольной «Сайги», выдающийся российский оружейный конструктор Геннадий Никонов, явно относился к «двадцатке», как явствует из некоторых его интервью, как к любимому детищу, а не как к переходному этапу.

В частности, на вопрос корреспондента журнала «Калашников», планируется ли использовать в российской армии гладкоствольное оружие, он ответил: «Оно уже применяется спецназом. В частности, неплохо зарекомендовали себя наши полуавтоматические гладкоствольные карабины «Сайга». И не только 12-го, но и 20-го калибра. Дело в том, что патрон 20-го калибра «магнум» по своему могуществу не уступает обычному 12-му калибру. Но ружье 20-го калибра полегче».

Промежуточная «Сайга»


Честно говоря, я некоторое время пытался найти какую либо другую информацию о боевом применении «Сайги-20» в российских силовых структурах (а у меня была такая возможность), но никаких иных подтверждений сказанному не обнаружил.

Возможно, речь шла о полигонных испытаниях этого ружья.

Впрочем, вернемся к непосредственному общению с «двадцаткой». Вернее, с доставшейся мне «Сайгой 20-С». Это ружье со складным прикладом, стволом длинной 570 мм с дульным сужением 0,9 мм.

Прежде всего для себя я отметил сравнительно небольшую массу (в сравнении с «Сайгой-12»), а также небольшую отдачу. Даже с полумагнумовскими патронами субъективно она воспринималась на уровне патрона 7,62х39.

То есть из «Сайги-20» без особого труда можно вести темповый огонь сериями по несколько выстрелов – увод ствола минимальный.

При этом магнумовские патроны 20 калибра по своим навескам вполне сопоставимы с обычными патронами 12 калибра (до 30 граммов дроби), но обладают большей резкостью.

Очень неплохие результаты показывает ружье при стрельбе пулями – уверенно поражая грудную мишень на 100-метровой дистанции. Особенно хорошо она работала с пулями Полева. Но вполне прилично выходит и с более бюджетными пулями «Тандем». Тем более что длинноствольная «Сайга» уверенно перезаряжает патроны даже с минимальной навеской в 1,3 грамма «Сокола», которая обеспечивает меньшее рассеивание.

Следует отметить, что ружье имеет мощный толстостенный ствол и внушительный ресивер, прощающие погрешности в снаряжении патронов, и позволяющие экспериментировать с навесками пороха и снаряда.



У этого ружья есть немало поклонников среди охотников, которые успешно используют его для решения большинства охотничьих задач. И учитывая уже упомянутую былую популярность 20 калибра, нет оснований сомневаться в их выборе, тем более что полуавтоматическое ружье открывает дополнительные возможности.



Справедливости ради нужно сказать, что имеют место жалобы на качество исполнения девайса. И они не совсем беспочвенны: мне пришлось снять фаску с верхнего захода в патронник, которая иногда задирала мягкий пластик гильз «Феттер» и «Чеддит» (с рекордовскими гильзами этого не происходило).



Другая проблема, с которой я столкнулся, была связана не с недоработками производителя, а с небрежностью прежнего владельца.

Возможно, он полагал, что газоотводный узел «Сайги» как у АК, и крышк-регулятор газовой камеры оказалась намертво прикипевшим, и, чтобы ее вывинтить, мне потребовался баллон WD-40, неделя срока, тиски и кувалда с зубилом.



Впечатления оказались столь сильными, что с тех пор я каждый раз при чистке ружья смазываю резьбу крышки газовой камеры графитовой смазкой.

В комплекте к ружью прилагались два магазина — под обычные патроны и под патроны магнум. Вернее, так: под патроны, закрытые «звездочкой» – магазин, маркированный «20х70», и под патроны с обычной завальцовкой – «20х76». Из второго магазина закрытые «звездочкой» патроны могут подаваться некорректно, что приводит к задержкам. В «Сайге-12» это проблема решена – и в ней для патронов любой длины используются одни и те же магазины.



Для себя я решил этот вопрос, используя патроны только с обычной завальцовкой и «магнумовские» магазины.

В целом «Сайга-20» — очень удобное, комфортное и надежное ружье. К этому можно добавить, что «Сайга-20К» с длинной ствола 430 мм — еще и одна из самых компактных российских самозарядок в нормальном калибре.



К сожалению, в 2017 году вся линейка «Сайги-20» была снята с производства, хотя выпуск магазинов и запчастей еще продолжается. Пока что это действительно удачное ружье довольно широко представлено на вторичном рынке, и цены на него более чем демократичны.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 6

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  1. Curious (Victor) Сегодня, 06:01
    Почему то российские производители напрочь отказались от разработок классического охотничьего оружия. В массы усиленно продвигаются всяческие "акамоиды" и "помпа".
    То же и с нарезным оружием, где господствуют "огражданеная" стрелковка вплоть до легендарной "трехлинейки".
    В описании любого образца обязательно упоминается "самозащита". Создается впечатление, что за окном Чикаго времен "сухого закона" или население готовится к массовому уходу в партизанские отряды.
    И все это на фоне наступления турецких, а сейчас уже и китайских фирм. А ведь когда то делали классное охотничье оружие.
    Curious
    1. andrewkor Сегодня, 06:10
      А Вы прочитайте "Русские против Пришельцев" и все поймете!В наше не простое время надо быть готовым ко всему.Вооружаться ,копать бункеры и проч...(шутю)!
      andrewkor
    2. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 07:01
      Виктор Николаевич вы не поверите, но набор уважающего себя российского обладателя линцензии на нарезное огнестрельное оружие, как раз и начинается с лозунга "с чем ты встретишь супостата в лесах ......?"
      Так что у всех кого я знаю с максимальным набором нарезных стволов, в коллекцию входит:
      1. Ствол под патрон 7.62мм с закраиной (Мосинка, СВТ или гражданская версия СВД). Мотив - мой дед партизан, а я чем хуже.
      2. Гражданский варинт АК под патрон 7,62мм (Вепрь, Сайга и др.). Если мне в армии не хватит.
      3. Мелкашка для обучения и плинка.
      4. Для охоты.
      5. Для души.
      Хотя ряд практиков вместо оружия для души, имеют Арки под Натовский патрон, с версией, что бы небыло проблем с боеприпасом или врага на вражеской территории и их патронами.
      Котище
  2. алекс-сп (алексей ) Сегодня, 07:05
    Как бы не хвалили "Сайгу" как охотничье оружие, для меня оно останется армейско-полицейским. Как то не тянет идти с легашом и сайгой... Единственное, где, возможно я его и принял бы, так это на лосиных охотах в 410 калибре, но с стволом типа ланкастеровского, металлической гильзой и тяжелой 20-24 грамма свинцовой пулей. В таком виде она была бы смертельна для лося метров на 200... а больше и не надо.
    алекс-сп
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 08:27
      Цитата: алекс-сп
      Как бы не хвалили "Сайгу" как охотничье оружие, для меня оно останется армейско-полицейским. Как то не тянет идти с легашом и сайгой..

      Нечего Вы не понимаете в современном охотничьем "треше". wink
      Сегодняшний тренд с Сайгой в 12-м калибре и обвесе под ПТР (с кучей планок пикатини, сошками, лазерными приблудами и обязательно с самопальным магазином на 30 патронов) пойти, тфу поехать с друзьями на "уточек"! Некоторые умудряются извести по три сотни патронов с трех стволов и двух рыл и привезти по одной утке? А не хрен Вам, по одному замороженному гусю из супермаркета на брата! Дичь!!!
      Не обидно было бы если на охоту баб и водку брали. Так приедут, всех крякв, заек, мишек и местных охотников залповым пулеметно-ружейным огнем 30 выстрелов в минуту распугают и .............
      И едут в местный супермаркет за гусями. И то, чтоб домой суженные пустили. hi
      Котище
  3. пищак Сегодня, 09:18
    hi Статья о "Сайге"-"двадцатке" понравилась и комментарии( 5 на данный момент) тоже, особенно от Котище good smile и Curious yes !
    пищак
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