17:56 12 июля

Комплект KPOS Scout для переделки пистолетов Glock 17/19 в карабины

Идея превращения пистолетов и револьверов в карабины не нова и встречалась даже в XIX веке. В веке XXI от идеи создания пистолетов-карабинов все еще не отказались. При этом современные технологии и развитие промышленности позволяют производить специальный «обвес» под популярные модели пистолетов, достаточно легко превращающий их в карабины в случае такой необходимости. Конечно, происходит это не одним движением руки, но и трудностей у подготовленного человека такая переделка не вызывает.

Новинкой 2018 года стал комплект KPOS Scout от инженеров израильской компании FAB Defense, который предназначен для легкой конвертации популярных во всем мире пистолетов семейства Glock 17/19 в карабин. Данный набор отличается обновленной гибридной конструкцией ложи, которая позволила значительно уменьшить суммарный вес оружия после трансформации. Стоит отметить, что израильская компания FAB Defense является сегодня всемирно известным производителем тюнинга для стрелкового оружия, при этом приобрести продукцию компании можно и на территории Российской Федерации. Так, комплект KPOS Scout для переделки пистолетов Glock в карабин обойдется россиянам в 33 150 рублей.

Необходимо отметить, что на Западе различные модели по переделке пистолетов в карабины получили очень большое распространение. А словосочетание Pistol to Carbine Conversion Kit вошло в оборот людей, которые увлекаются или знакомы с современным стрелковым оружием и индустрией, которая выпускает различные виды «обвесов» для популярных во всем мире стволов. В последние несколько лет подобные наборы прочно вошли в оружейную моду, в том числе и в России. Свои разработки в этой области представляли и ижевские оружейники. При этом наибольшую известность и распространение в настоящее время получили производители таких наборов из Израиля. Именно на территории этой страны расположены такие производители оружия и тактических аксессуаров, как Tactical, CAA, IWI и FAB Defence.


Комплект KPOS Scout для переделки пистолетов Glock 17/19 в карабины

KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro


Многие специалисты перечисленных компаний сами являются бывшими военнослужащими Армии обороны Израиля или бойцами специальных подразделений израильской полиции, обладающими реальным боевым опытом. Уже сам этот факт позволяет говорить о том, что подобные виды обвеса для пистолетов предназначены вовсе не для демонстрации «крутости» владельца. Такие устройства, предназначенные для переделки короткоствольного оружия, достаточно востребованы. Благодаря прикладу и возросшему весу уменьшается подброс пистолета при стрельбе, повышается точность ведения огня. При этом подобные комплекты трансформации оружия особенно выигрышны в тех случаях, когда существует необходимость установки на пистолет ряда дополнительных аксессуаров, к примеру, коллиматорного прицела. Обычные пистолеты в большинстве случаев обладают крайне ограниченными возможностями для установки дополнительных устройств, тогда как пистолет, переделываемый в карабин, сразу снимает все вопросы за счет возможности использования нескольких планок типа Пикатинни.

Как отмечают специалисты, реалии сегодняшних дней заставляют нас все больше считаться с ростом риска разнообразных террористических нападений. При этом первым, кто оказывается на месте террористических атак, необходимо дать отпор террористам или попытаться сдержать их до подхода подкрепления или специальных подразделений. Первыми на месте обычно оказываются в лучшем случае обычные патрульные полицейские или же сотрудники служб безопасности и охранники. Обычно они вооружены исключительно пистолетами и револьверами, такое оружие не дает обороняющимся почти никаких шансов против преступников, которые будут вооружены длинноствольным автоматическим оружием.

Скорее всего, и это стало причиной того что в последние несколько лет оружейники многих стран вновь обратились к достаточно старой идее по оснащению пистолетов прикладом и цевьем, предлагая собственные переделочные комплекты, трансформирующие пистолеты в карабины. Помимо ложи, которая обеспечивает стрелку устойчивость и более надежное удержание пистолета при ведении огня, такие комплекты увеличивают длину прицельной линии и позволяют устанавливать различные типы обвеса от коллиматорных прицелов, до тактических фонарей и целеуказателей в различных комбинациях.


KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro


Обыкновенные пистолеты, которые представлены сегодня на международном рынке, из-за своих габаритных ограничений на установку монтажных планок и наличия подвижного кожуха-затвора такой свободой по установке обвеса не обладают. При этом уже подготовленный пистолет-карабин можно легко носить на ремне и оружие будет постоянно готовым к использованию. Важное значение имеет и тот факт, что подобные комплекты для переделки не попадают под ограничения со стороны оружейного законодательства многих стран и сами не являются оружием с юридической точки зрения.

То, что подобные комплекты так популярны именно в Израиле, который каждый день сталкивается с террористическими угрозами, совсем не случайно. После того как в 1993 году с производства был снят знаменитый пистолет-пулемет «Узи», который специально создавался для служб безопасности и охранных агентств, которые испытывали острую потребность в компактном стрелковом оружии с высокой емкостью магазина, в данной области проявился некоторый вакуум. Именно эту освободившуюся нишу и постарались заполнить израильские производители с помощью разнообразных комплектов для переделки пистолетов в карабины, в том числе и представители компании FAB Defense.

Прежний подобный комплект компании FAB Defence под названием KPOS G2 был предназначен для переделки пистолетов серии Glock, Jericho 941, FN 5.7, SIG 226 и 2022, CZ Duty, Springfield XD и Beretta XP4 и обладал корпусом, который был полностью выполнен методом фрезерования из заготовки, изготовленной из алюминиевого сплава 6061 T6. Новый комплект под названием KPOS Scout, который появился в линейке израильской компании в 2018 году, станет основой для целого семейства переделочных комплектов. В отличие от всех предшествующих моделей FAB Defence он получил гибридную конструкцию корпуса, сочетающую в себе верхнюю алюминиевую направляющую из того же сплава 6061 T6 (аналог отечественного сплава АД33) и легковесную нижнюю часть из ударопрочного композитного материала, усиленного армированием. Подобное инженерное решение позволило создать достаточно компактную и легкую систему пистолет-карабин с сохранением высокой прочности изделия. Вес по сравнению с предыдущими переделочными комплектами удалось снизить практически на 300 грамм, то есть приблизительно на 30 процентов. Благоприятным образом это отразилось и на стоимости самого комплекта.


KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro


Новый комплект для трансформации пистолета в карабин KPOS Scout («Скаут» – удачное название для облегченной и компактной модели) получил складывающийся Г-образный плечевой упор с обрезиненным затыльником, а также Т-образную рукоятку перезаряжания в стилистике винтовок M4 (двустороннюю) и складывающуюся переднюю рукоятку. С верхней частью корпуса на всю длину комплекта была интегрирована планка Пикатинни, на нижней части установлена короткая планка, еще две боковых направляющих с интегрированными упорами для большого пальца были выполнены съемными. При этом механизм фиксации пистолета в созданном устройстве имеет всего лишь одну кнопку, которая обеспечивает не просто легкую и быструю, но и надежную фиксацию пистолета. Монтаж пистолета в KPOS Scout занимает буквально пять секунд. Для покупки доступны модели в следующей цветовой гамме: черный, оливковый, песочный и серый цвета.

Особенности комплекта KPOS Scout:

— данный комплект для пистолетов Glock 17 и 19 отличается небольшими габаритами и массой, что является важными качествами при ношении и транспортировке;

— простота установки без использования специальных инструментов, доработки и модификации оружия или самого изделия. Механизм фиксации пистолета представлен всего лишь одной кнопкой для быстрой сборки/разборки комплекта. После извлечения пистолет не приобретает никаких изменений, его можно снова носить в кобуре;

— рукоять перезарядки была выполнена по образцу популярных винтовок AR-класса и позволяет зарядить пистолет любой рукой, также она оборудована предохранительным стопором;

— комплект поставки включает дополнительный обвес от компании FAB Defense: складная тактическая рукоятка управления огнем FGGK-S, антабка SLS, одноточечный ремень Bunge, складные механические целик и мушка RBS и FBS, сумка для переноски;

— компактный складной приклад обтекаемой формы не цепляется за одежду, а резиновый затыльник гарантирует удобство использования;

— стоимость комплекта меньше, чем у аналогов, изготовленных полностью из металла.


KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro


Тактико-технические характеристики KPOS Scout (по данным FAB Defense):
Масса – 720 г.
Длина – 542 или 326 мм (со сложенным прикладом).
Высота – 170 мм.
Ширина – 60 или 73 мм (со сложенным прикладом).
Совместимость – пистолеты Glock 17 и 19 без каких-либо модификаций.

Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/aksessuary/FAB-Defense-komplekt-KPOS-Scout-dlya-peredelki-pistoleta-Glock-17-19-v-karabin
http://www.pro-shooter.ru/product/kpos-scout-dlya-pistoleta-glock-fab-defense
https://www.fab-defense.com
Автор: Юферев Сергей


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Комментарии 32

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  1. Pax tecum (Pax tecum) Сегодня, 07:59
    Зачем он вообще? Что за коммерческая блажь? Влияние Голливуда? Для ближнего боя пистолеты и пистолеты-пулеметы есть, т.е. оружие целевого назначения. Карабин из пистолета? Карабин-это укороченная винтовка, так же имеет свое целевое назначение.
    А, главное, боеприпас для этого чуда-юда явно не винтовочный...
    После того как в 1993 году с производства был снят знаменитый пистолет-пулемет «Узи», который специально создавался для служб безопасности и охранных агентств, которые испытывали острую потребность в компактном стрелковом оружии с высокой емкостью магазина, в данной области проявился некоторый вакуум.

    Думается, что не зря сняли, ибо надежд и потребностей, очевидно, не оправдал.
    ...в данной области проявился некоторый вакуум.

    Говорят производители оружия, делая маркетинговые маневры, в эпоху реальной оружейной конкуренции.
    Комплект KPOS Scout для переделки пистолетов Glock 17/19 в карабины

    В чем карабин-то? Как минимум по длине ствола и линейным данным боеприпаса, и целевому назначению карабина, не тянет. Подмена терминов и понятий, какая-то.
    Совместили несовмещаемое?
    Pax tecum
    1. Михаил HORNET Сегодня, 09:49
      Скажите, а зачем писать комментарий к статье на оружейном сайте, если персонально вы в стрелковом оружии мало чего понимаете? По верхам нахватались, а сути не ведаете. И даже не можете понять что написано в самой статье. А там прямо сказано - что данный комплект это "юридический" компактный карабин, в тех случаях, когда закон не позволяет использовать пистолет-пулемет. Данный комплект имеет смысл для тех, у кого есть пистолет, у кого есть возможность носить его открыто для целей максимальной эффективности огня. Превращение посредством такого комплекта пистолета в "карабин" дает примерно +25% эффективности, а если стрелок не очень умелый - то все 100%. С ростом дистанции процент эффективности повышается.
      при этом пистолет не подвергается никаким изменениям - изменениям подвергается хват стрелка. А комплект как оружие не классифицируется и продается свободно
      Использовать его или нет - вообще НЕ вопрос
      Если вы нуждаетесь в увеличинии эффективности огня и МОЖЕТЕ носить оружие открыто не в кобуре, а на ремне, а пистолет-пулемет или полноценный карабин вам не дают - естественно его надо использовать.
      Если ношение только скрытое - тотвопрос отпадает, но комплект можно носить скажем в рюкзаке с собой - мало ли чего
      Суть комплекта - в изменении эргономики пистолета, которым могут эффективно пользоваться от силы 3% пользователей (не, много, 1%) - смене ее на эргономику карабина, каковым успешно могут пользоваться 4/5 пользователей
      Михаил HORNET
      1. san4es Сегодня, 11:28
        Цитата: Михаил HORNET
        ...Суть комплекта - в изменении эргономики пистолета...

        ... -- "костыль - экзоскелет" для Glock 17/19...Удобно но, без него-б, стрелять не разучиться (моторика-то перестроится) smile ...Потому, и ПП, и пистолет нужно иметь...Тогда и KPOS Scout не потребуется
        san4es
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:26
      Это РСС - пистоль калибер карбайн.

      Всё по чесноку. Поставь на Глок 17 ствол IGB-Austria 10" или даже 16" - и будет тебе счастье с K.P.O.S. G2.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  2. zxc15682 (Алексей К) Сегодня, 09:34
    Явно дорогая бесполезная хрень. Как приклад пистолету.
    zxc15682
  3. Комментарий был удален.
    1. Михаил HORNET Сегодня, 10:28
      Какой то наплыв лиц, ничего в оружии не смыслящих - в тему)
      Проблема прежних "пистолетов-карабинов" была ... В прицельных приспособлениях.
      Поскольку они были только одни (никому не пришло в голову делать РАЗНЫЕ прицелы для разных хватов) и были заточены под пистолет и НИЧЕГО не добавляли, а только ухудшали прицеливание как из карабина - и у них (у серийных) не было нормального цевья или рукоятки для удержания (хотя тут у Маузера было лучше чем у других -так он и был САМЫМ распространенным пистолет-карабином такого типа)
      Теперь - появился коллиматор и проблема решена на новом техническом уровне
      Суть в том что умееет годно стрелять из оружия с эргономикой карабина 80% мужчин, ну пусть 75%, а из пистолета хорошо стрелять - 1-2%
      Комплект ориентирован на тех, кому НЕЛЬЗЯ взять себе карабин к пистолету, и приходится совмещать все в одном

      То есть если у тебя есть пистолет, и нет возмодности купить себе карабин под 9х19 - то покупка этого комплекта это хорошее решение по увеличению эффективности и спектра применения твоего пистолета
      Михаил HORNET
      1. prodi Сегодня, 10:46
        основное разводилово в том, что уверенная (эффективная) стрельба всёравно будет в пределах 50 м
        prodi
        1. Михаил HORNET Сегодня, 12:34
          Никакого разводилова нет. То что ты получаешь прирост эффективности в скорости и точности до СТА метров - совершенно объективно. Ну тут карабинной 9х19 (МР5, Сайга 9х19) эффективности ты конечно не получаешь, но пусть 75-80% от нее, все равно выше пистолета без обвеса процентов на 15-20% вблизи и 100-400% на дальних дистанциях (50-100 м)
          Михаил HORNET
          1. prodi Сегодня, 13:20
            Цитата: Михаил HORNET
            Никакого разводилова нет. То что ты получаешь прирост эффективности в скорости и точности до СТА метров - совершенно объективно. Ну тут карабинной 9х19 (МР5, Сайга 9х19) эффективности ты конечно не получаешь, но пусть 75-80% от нее, все равно выше пистолета без обвеса процентов на 15-20% вблизи и 100-400% на дальних дистанциях (50-100 м)

            400% - это у вас, наверное, кнопка западает, потому что там даже 100% никак не может быть. А вообще, лучше потратить эти деньги на дополнительные патроны и поучиться стрелять
            prodi
            1. Михаил HORNET Сегодня, 14:41
              100% - это в два раза лучше результат, когда очки поделите на время
              400% - в четыре раза
              Когда будете стрелять на 70 м из пистолета - там не то что 400%, там будет сравнение между нулевым результатом и каким то
              Нет большой проблемы попасть на 70 м в спосойной расслабленной обстановке, встав в красивую позу и, произведя дыхательную гимнастику, не торопясь, секунд за 10 - произвести точный выстрел (точнее - несколько, так как дистанция большая для пистолета и не факт что ты попадешь)
              Но это абсолютно нереалистичный сценарий

              Совет купить патронов и позаниматься с тренером годный и правильный, только стоит это пятьдесят таких КПОС для получения начального уровня)
              Михаил HORNET
              1. prodi Сегодня, 14:59
                могу допустить, достаточно уверенное попадание на 100 м из короткоствола в жёстко закреплённых тисках на тяжёлом верстаке в круг 30 см (70%). Хотя и не уверен, а надо ли в реальности?
                prodi
                1. Михаил HORNET Сегодня, 15:15
                  Ну а из Сайги 9х19 попадание в круг 30 см на 100 м с рук вообще тривиальная задача. Вот и сравните
                  Из пистолета из тут присутствующих, ну, кроме меня;), я уверен, из 10 выстрелов с ограничением по времни - не попадет никто, ну разве что случайно)
                  Михаил HORNET
                  1. prodi Сегодня, 15:37
                    так ведь и из Сайги, наверное, стреляли не чайники? Однако вопрос касался не только попадания, но и поражения
                    prodi
                    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:20
                      В ВОВ немцы же как-то убивали наших дедов на 100-200 метров из Мп-38/40.

                      Современные 9х19 более надимедролены, чем патроны 1-й и 2-й Мировой войны.

                      Глок стреляет 9х19 НАТО, а это что-то среднее межу +Р и +Р+. В Парабеллум этот патрон лучше не совать.
                      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
              2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:22
                Точно так и есть. Апгрейд даёт быстрый результат за меньшие деньги.

                И вставить-вытащить Глок из K.P.O.S G2 на руках всего несколько секунд, если надо.
                Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      2. brn521 (Иван) Сегодня, 11:10
        Просто целевая аудитория не та. Нам бы что-нибудь противоположное по назначению, чтобы превратить карабин в пистолет.
        brn521
  4. san4es Сегодня, 11:14
    То, что подобные комплекты так популярны именно в Израиле, который каждый день сталкивается с террористическими угрозами, совсем не случайно
    san4es
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:15
      У меня эти магазины на 33 патронов плохо работают... надо пружину посильнее поставить.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
      1. san4es Сегодня, 17:26
        Цитата: Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
        ... надо пружину посильнее поставить.

        ...Только не с лишком, чтобы крышку не вышибло laughing
        san4es
  5. sib.ataman Сегодня, 11:26
    У лебедевского калаша тоже такой же КРОС есть, толко у него к этому прилагается набор сменяемых стволов. Наш выглядит предпочтительнее! Да и по-возможностям, думается мне, тоже.
    sib.ataman
  6. Alex_T Сегодня, 12:03
    Вот этот обвес, я понимаю (в основе Ингрэм M11). wink
    Alex_T
  7. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 13:58
    на страйкболе такой кит пользовал (глок 18)...весьма удобно.
    rumpeljschtizhen
    1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:13
      У меня есть (не страйкбольный!) K.P.O.S G2 с Глок 17 и глушителем.

      Вещь!
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  8. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:20
    Всё новое-это хорошо забытое старое...! И в начале 20 века "баловались" ,,превращением" самозарядных (автоматических) пистолетов в карабины....например , "Маузер".
    Nikolaevich I
    1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:36
      P.S. Или такой....

      А в 1МВ появилось приспособление (устройство) Педерсена

      Несмотря на название, рассматриваемое оружие, более известное как устройство Педерсена», не было по сути автоматическим пистолетом, а заменяло затвор на винтовке Спрингфилд М1903, позволяя вести огонь из винтовки в самозарядном или автоматическом режиме (тут есть расхождения). Емкость магазина достигала 40 патронов. Патроны были того же 7.62-мм калибра, что и оригинальные винтовочные, но по сути были чуть измененными патронами 7,65 браунинг или в американском обозначении - .32 ACP, с слегка удлиненной гильзой (Забегая вперед, сейчас они больше известны как французский патрон

      Очень эти устройства американцам пондравились ! Они их до фига заказали,но успели изготовить 65.000 шт.Есть инфа,что на американском оружейном заводе "приспосабливали " устройство Педерсена и к мосинской винтовке...
      Nikolaevich I
    2. Михаил HORNET Сегодня, 14:50
      Так и вариант был неплохой, жаль не довели до ума
      Михаил HORNET
  9. the47th (Игорь) Сегодня, 14:42
    Эта штука стоит столько же, сколько и ПП, скрытно эту штуку носить не получится, точность огня, по сравнению с ПП гораздо хуже. Какой в ней смысл?
    После того как в 1993 году с производства был снят знаменитый пистолет-пулемет «Узи», который специально создавался для служб безопасности и охранных агентств

    С каких это пор пехотный Узи, который создавался для использования необученными солдатами, стал ПП для служб безопасности?
    the47th
    1. Михаил HORNET Сегодня, 15:19
      Читать то не обучены)? Статью или комментарии к ней хотя бы ПРОЧЛИ. Сказано же - это приспособление для тех, кому не доступен пистолет-пулемет (юридически или фактически), но есть желание увеличить эффективность стрельбы
      Ровно это КПОС Скаут и дает
      Понятно что если есть доступ к пистолету-пулемету/карабину 9х19 или полноценному карабину - то КПОС не актуален
      КПОС для тех, кому выдали пистолет и ничего больше - нельзя. Вот и приходится за неимением .....;)
      УЗИ создавался как оружие для всех, но в службах безопасности и даже Сикрет Сервис в свое время широко использовался. Да и сейчас в общем то в новом варианте со стрельбой с переднего шептала он вполне актуален, в укороченных вариантах (Мини и микро УЗИ)
      Михаил HORNET
      1. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:08
        Этот карабин-кит используют спортсмены IPSC в дивизионе PCC (Пистоль Калибер Карбайн) и там, где автоогонь не желателен, а нужна скорость и хирургическая точность (освобождение заложников, например).

        В Израиле - это популярный у различных видов спецназа апгрейд.
        Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:11
      Эта штука стОит 400-500 евро и 600 евро стОит Глок 17. Импульсный глушитель 750 евро, 10" ствол 9х19 для Глок 17 стОит 300 евро, коллиматор Vortex (разные варианты) стОит 200-400 евро.

      Конструктор. Что надо - то и используй.
      Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  10. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:04
    Насчёт Скаута сказать ничего не могу, но K.P.O.S. G2 с Глок 17, 25-сантиметровым стволом IGB-Austria, коллиматором Vortex и глушителем Brügger & Thommet - ВЕЩЬ!!!

    Можно стрелять на 100 метров и дальше, а на близких дистанциях получается в два раза быстрее поражать цели, чем просто пистолетом.
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  11. dokusib Сегодня, 17:34
    На сайте уже писали о подобных комплектах. В комментариях к той статье кто-то из Израиля написал что у них у каждого полицейского в машине хранится такая штука. На случай серьёзных неприятностей чтобы продержаться до подхода подкрепления. Считается достаточно эффективным девайсом. P. S. Недавно сдавал экзамен в тире(продлевал лицензию на травмат). Мишень в ПЯТИ метрах. Некоторые не сдали. На парочку без смеха смотреть было нельзя.
    dokusib
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