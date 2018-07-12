Комплект KPOS Scout для переделки пистолетов Glock 17/19 в карабины

KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro

KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro

KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro

KPOS Scout преобразователь пистолет — карабин для пистолета Glock 17/19, фото fab-defense.pro

Источники информации:

https://www.all4shooters.com/ru/strelba/aksessuary/FAB-Defense-komplekt-KPOS-Scout-dlya-peredelki-pistoleta-Glock-17-19-v-karabin

http://www.pro-shooter.ru/product/kpos-scout-dlya-pistoleta-glock-fab-defense

https://www.fab-defense.com

Идея превращения пистолетов и револьверов в карабины не нова и встречалась даже в XIX веке. В веке XXI от идеи создания пистолетов-карабинов все еще не отказались. При этом современные технологии и развитие промышленности позволяют производить специальный «обвес» под популярные модели пистолетов, достаточно легко превращающий их в карабины в случае такой необходимости. Конечно, происходит это не одним движением руки, но и трудностей у подготовленного человека такая переделка не вызывает.Новинкой 2018 года стал комплект KPOS Scout от инженеров израильской компании FAB Defense, который предназначен для легкой конвертации популярных во всем мире пистолетов семейства Glock 17/19 в карабин. Данный набор отличается обновленной гибридной конструкцией ложи, которая позволила значительно уменьшить суммарный вес оружия после трансформации. Стоит отметить, что израильская компания FAB Defense является сегодня всемирно известным производителем тюнинга для стрелкового оружия, при этом приобрести продукцию компании можно и на территории Российской Федерации. Так, комплект KPOS Scout для переделки пистолетов Glock в карабин обойдется россиянам в 33 150 рублей.Необходимо отметить, что на Западе различные модели по переделке пистолетов в карабины получили очень большое распространение. А словосочетание Pistol to Carbine Conversion Kit вошло в оборот людей, которые увлекаются или знакомы с современным стрелковым оружием и индустрией, которая выпускает различные виды «обвесов» для популярных во всем мире стволов. В последние несколько лет подобные наборы прочно вошли в оружейную моду, в том числе и в России. Свои разработки в этой области представляли и ижевские оружейники. При этом наибольшую известность и распространение в настоящее время получили производители таких наборов из Израиля. Именно на территории этой страны расположены такие производители оружия и тактических аксессуаров, как Tactical, CAA, IWI и FAB Defence.Многие специалисты перечисленных компаний сами являются бывшими военнослужащими Армии обороны Израиля или бойцами специальных подразделений израильской полиции, обладающими реальным боевым опытом. Уже сам этот факт позволяет говорить о том, что подобные виды обвеса для пистолетов предназначены вовсе не для демонстрации «крутости» владельца. Такие устройства, предназначенные для переделки короткоствольного оружия, достаточно востребованы. Благодаря прикладу и возросшему весу уменьшается подброс пистолета при стрельбе, повышается точность ведения огня. При этом подобные комплекты трансформации оружия особенно выигрышны в тех случаях, когда существует необходимость установки на пистолет ряда дополнительных аксессуаров, к примеру, коллиматорного прицела. Обычные пистолеты в большинстве случаев обладают крайне ограниченными возможностями для установки дополнительных устройств, тогда как пистолет, переделываемый в карабин, сразу снимает все вопросы за счет возможности использования нескольких планок типа Пикатинни.Как отмечают специалисты, реалии сегодняшних дней заставляют нас все больше считаться с ростом риска разнообразных террористических нападений. При этом первым, кто оказывается на месте террористических атак, необходимо дать отпор террористам или попытаться сдержать их до подхода подкрепления или специальных подразделений. Первыми на месте обычно оказываются в лучшем случае обычные патрульные полицейские или же сотрудники служб безопасности и охранники. Обычно они вооружены исключительно пистолетами и револьверами, такое оружие не дает обороняющимся почти никаких шансов против преступников, которые будут вооружены длинноствольным автоматическим оружием.Скорее всего, и это стало причиной того что в последние несколько лет оружейники многих стран вновь обратились к достаточно старой идее по оснащению пистолетов прикладом и цевьем, предлагая собственные переделочные комплекты, трансформирующие пистолеты в карабины. Помимо ложи, которая обеспечивает стрелку устойчивость и более надежное удержание пистолета при ведении огня, такие комплекты увеличивают длину прицельной линии и позволяют устанавливать различные типы обвеса от коллиматорных прицелов, до тактических фонарей и целеуказателей в различных комбинациях.Обыкновенные пистолеты, которые представлены сегодня на международном рынке, из-за своих габаритных ограничений на установку монтажных планок и наличия подвижного кожуха-затвора такой свободой по установке обвеса не обладают. При этом уже подготовленный пистолет-карабин можно легко носить на ремне и оружие будет постоянно готовым к использованию. Важное значение имеет и тот факт, что подобные комплекты для переделки не попадают под ограничения со стороны оружейного законодательства многих стран и сами не являются оружием с юридической точки зрения.То, что подобные комплекты так популярны именно в Израиле, который каждый день сталкивается с террористическими угрозами, совсем не случайно. После того как в 1993 году с производства был снят знаменитый пистолет-пулемет «Узи», который специально создавался для служб безопасности и охранных агентств, которые испытывали острую потребность в компактном стрелковом оружии с высокой емкостью магазина, в данной области проявился некоторый вакуум. Именно эту освободившуюся нишу и постарались заполнить израильские производители с помощью разнообразных комплектов для переделки пистолетов в карабины, в том числе и представители компании FAB Defense.Прежний подобный комплект компании FAB Defence под названием KPOS G2 был предназначен для переделки пистолетов серии Glock, Jericho 941, FN 5.7, SIG 226 и 2022, CZ Duty, Springfield XD и Beretta XP4 и обладал корпусом, который был полностью выполнен методом фрезерования из заготовки, изготовленной из алюминиевого сплава 6061 T6. Новый комплект под названием KPOS Scout, который появился в линейке израильской компании в 2018 году, станет основой для целого семейства переделочных комплектов. В отличие от всех предшествующих моделей FAB Defence он получил гибридную конструкцию корпуса, сочетающую в себе верхнюю алюминиевую направляющую из того же сплава 6061 T6 (аналог отечественного сплава АД33) и легковесную нижнюю часть из ударопрочного композитного материала, усиленного армированием. Подобное инженерное решение позволило создать достаточно компактную и легкую систему пистолет-карабин с сохранением высокой прочности изделия. Вес по сравнению с предыдущими переделочными комплектами удалось снизить практически на 300 грамм, то есть приблизительно на 30 процентов. Благоприятным образом это отразилось и на стоимости самого комплекта.Новый комплект для трансформации пистолета в карабин KPOS Scout («Скаут» – удачное название для облегченной и компактной модели) получил складывающийся Г-образный плечевой упор с обрезиненным затыльником, а также Т-образную рукоятку перезаряжания в стилистике винтовок M4 (двустороннюю) и складывающуюся переднюю рукоятку. С верхней частью корпуса на всю длину комплекта была интегрирована планка Пикатинни, на нижней части установлена короткая планка, еще две боковых направляющих с интегрированными упорами для большого пальца были выполнены съемными. При этом механизм фиксации пистолета в созданном устройстве имеет всего лишь одну кнопку, которая обеспечивает не просто легкую и быструю, но и надежную фиксацию пистолета. Монтаж пистолета в KPOS Scout занимает буквально пять секунд. Для покупки доступны модели в следующей цветовой гамме: черный, оливковый, песочный и серый цвета.Особенности комплекта KPOS Scout:— данный комплект для пистолетов Glock 17 и 19 отличается небольшими габаритами и массой, что является важными качествами при ношении и транспортировке;— простота установки без использования специальных инструментов, доработки и модификации оружия или самого изделия. Механизм фиксации пистолета представлен всего лишь одной кнопкой для быстрой сборки/разборки комплекта. После извлечения пистолет не приобретает никаких изменений, его можно снова носить в кобуре;— рукоять перезарядки была выполнена по образцу популярных винтовок AR-класса и позволяет зарядить пистолет любой рукой, также она оборудована предохранительным стопором;— комплект поставки включает дополнительный обвес от компании FAB Defense: складная тактическая рукоятка управления огнем FGGK-S, антабка SLS, одноточечный ремень Bunge, складные механические целик и мушка RBS и FBS, сумка для переноски;— компактный складной приклад обтекаемой формы не цепляется за одежду, а резиновый затыльник гарантирует удобство использования;— стоимость комплекта меньше, чем у аналогов, изготовленных полностью из металла.Тактико-технические характеристики KPOS Scout (по данным FAB Defense):Масса – 720 г.Длина – 542 или 326 мм (со сложенным прикладом).Высота – 170 мм.Ширина – 60 или 73 мм (со сложенным прикладом).Совместимость – пистолеты Glock 17 и 19 без каких-либо модификаций.