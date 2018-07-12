17:51 12 июля
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НАТО: Россия угрожает нашим границам

В ходе брюссельского саммита НАТО было принято, по большому счёту, ожидаемое итоговое коммюнике, в котором во всех смертных грехах обвинили Россию. В частности, в итоговом заявлении говорится о том, что Россия осуществляет «провокационную деятельность» у натовских границ. Это после того, как НАТО само вплотную к этим границам подошло и вынашивает планы по дальнейшему расширению.

Также в натовской «декларации» объявлено, что Россия «нарушает воздушное пространство НАТО над Прибалтикой», и что НАТО «вправе принять необходимый комплекс ответных мер». Каких именно, в заявлении не конкретизировано.

Кроме того, в натовском коммюнике объявлено о «недопустимости наращивания военного присутствия России в Крыму».


Напомним, что на днях американский сенатор Джон Н.Кеннеди, вернувшись в Америку после визита в РФ, объявил, что он «потребовал от российских властей убраться из Крыма».

НАТО: Россия угрожает нашим границам


В министерстве иностранных дел отреагировали на эти натовские пассажи. В Твиттере российского МИД появилась заметка следующего содержания:
Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018.


Российские парламентарии, которые ещё недавно аплодисментами встречали американскую делегацию в Госдуме, в свою очередь отметили, что сталкиваются с типичной натовской «логикой», когда собственные милитаристские цели НАТО пытается оправдывать наличием внешнего врага.

Накануне на саммите НАТО генсек организации неожиданно призвал коллег по военному блоку «осознать то, что с Россией нужно сотрудничать, так как она сосед альянса, и это факт».


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:48
    Генсек нато стал что-то подозревать, или прозревать !
    с Россией нужно сотрудничать
    Uncle Lee
    1. Kosta153 (kosta153) Сегодня, 05:58
      Ага...А давайте еще пакт о ненападении заключим am
      Kosta153
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:03
        Я этого не говорил ! А эти бумажки, пакт, даже в туалет не годятся ...
        Uncle Lee
        1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:08
          Российские парламентарии, которые ещё недавно аплодисментами встречали американскую делегацию в Госдуме
          те кто в ладошки хлопал- ПОРНОментарии.
          андрей юрьевич
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:33
            Андрей Юрьевич, а что же вы так мелковато то? Парламентарии какие то... Поприветствовали, похлопали...Вы заклеймите по своему обыкновению Путина уже! Зачем он вообще едет с этим Трампом встречаться?! Страшно ведь уже даже подумать, как вы копите свое негодование по этому поводу!!! Сколько у вас его... Руки ведь пожмут друг другу?! Точно! Пожмут! Зрада! Улыбаться друг другу будут!!!! Зрадная зрада!!! Боюсь даже подумать, что и шутить будут... Ёпрст...Зрадная зрада страшнющая!!!! Путин всех слил!!! Война же уже должна который год идти!!! А тут шуточки... Улыбочки... Ручки врагам жмут... ЗРАДА!
            Опер
  2. лысова (владимир) Сегодня, 06:04
    Глядя на фото, уж больно им сейчас в пору, нашу песню хором запеть: " Это есть наш последний и решительный боооой! ".
    лысова
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:06
      Сдаёмсуууу !
      Uncle Lee
    2. bekub (Борис) Сегодня, 06:13
      Это из русского текста "Интернационала"
      bekub
    3. Комментарий был удален.
    4. Тралл Сегодня, 06:20
      У Трампа всегда свой, отличный от партнёров, взгляд. Даже его направление другое smile
      Тралл
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:34
        Цитата: Тралл
        У Трампа всегда свой, отличный от партнёров, взгляд. Даже его направление другое smile

        Судя по фото, там Тереза Мей и ещё какой то крендель(Туск?) вообще слепые. А может быть Трамп по хозяйски уже успел им по фингалу отгрузить и смотрит кому бы ещё зарядить. Меркель выбрала безопасную дистанцию laughing
        Ныробский
      2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 12:08
        Есть еще ряд интересных фото

        Пашинян в Брюсселе

        Его как возможно там встретили..

        ..приласкали и облегчили в чем пристойно

        и поставили его рядом со скандальной европейской супружеской пары– премьера Люксембурга и его «первой леди» laughing
        Yujanin
  3. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 06:45
    belay Получается что границ государств уже нет а есть границы НАТА! Эвропейцы шо отказались от своей государственности?!
    ibn.shamai
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 06:55
      раньше коммунизм шагал по планете а сейчас неонацизм и нато....,марш к пропасти - в никуда...
      anjey
  4. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 06:59
    Это до какого маразма надо дойти, чтобы продвигая свои войска к нашим границам, нас же в этом обвинять. И как после таких заявлений с этими идиотами общаться, да и следует ли? Наверное надо с ними пожестче себя вести. Для начала шавок трибалтов и ляхов с бандерлогами в стойло поставить, вообще все экономические отношения прервать и оставить по одному послу, остальных домой отправить. Запоют по другому. И немцам намекнуть на газовые дела. А ближе к зиме мелкобритам сократить поставки газа раза в 2-3, у них Гольфстрим перезимуют. И не хрен с ними цацкаться, этих уйропеоидов надо на место ставить.
    Ros 56
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:10
    Ничего нового. Один требует "убраться из Крыма", другой грозит "похоронить русскую армию", третий вообще в истерике бьется. Интересно, что бы вы (НАТО) делали без России, кто бы вас зазывал к себе, платил не хилые деньги? Вы на Россию молиться должны, а не гавкать переходя на визг.
    rotmistr60
  6. Zubr Сегодня, 07:52
    hi
    Чего там ген. Сек сказал ? Какие-то позывы о сотрудничестве ? smile Вот так и сотрудничаем, как в той частушке про тёщу...мимо тёщиного дома... laughing
    Zubr
  7. электроОлег (Олежище) Сегодня, 08:13
    НАТО: Россия угрожает нашим границам


    Знакомая наглость! Ничего нового. laughing
    электроОлег
  8. cniza (Виктор) Сегодня, 08:45
    НАТО: Россия угрожает нашим границам


    Конечно , своим существованием во все времена , даже до НАТО.
    cniza
  9. sib.ataman Сегодня, 09:44
    Цитата: андрей юрьевич
    Российские парламентарии, которые ещё недавно аплодисментами встречали американскую делегацию в Госдуме
    те кто в ладошки хлопал- ПОРНОментарии.


    Что-то ни одной фамилии из этой 5-й колонны в Госдуме нигде не прозвучало? Хотелось бы знать в лицо "этих херроев"!
    sib.ataman
  10. sib.ataman Сегодня, 09:47
    Цитата: cniza
    НАТО: Россия угрожает нашим границам


    Конечно , своим существованием во все времена , даже до НАТО.


    Больно знакомая ситуация! Помнится в ХIX в. некто Наполеон, а в ХХ в. бесноватый фюлер-плели нечто подобное.
    sib.ataman
  11. sib.ataman Сегодня, 09:52
    Цитата: rotmistr60
    Ничего нового. Один требует "убраться из Крыма", другой грозит "похоронить русскую армию", третий вообще в истерике бьется. Интересно, что бы вы (НАТО) делали без России, кто бы вас зазывал к себе, платил не хилые деньги? Вы на Россию молиться должны, а не гавкать переходя на визг.


    Ай Моська! Знать она сильна, коль тявкает на медведя? Давно ли синяки и шишки прошли, господа русофобы?
    sib.ataman
  12. sib.ataman Сегодня, 09:55
    Цитата: ibn.shamai
    belay Получается что границ государств уже нет а есть границы НАТА! Эвропейцы шо отказались от своей государственности?!


    Сначала от половой принадлежности, а потом и от всего того, что делает homo sapiensa личностью!
    sib.ataman
  13. sib.ataman Сегодня, 09:58
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Тралл
    У Трампа всегда свой, отличный от партнёров, взгляд. Даже его направление другое smile

    Судя по фото, там Тереза Мей и ещё какой то крендель(Туск?) вообще слепые. А может быть Трамп по хозяйски уже успел им по фингалу отгрузить и смотрит кому бы ещё зарядить. Меркель выбрала безопасную дистанцию laughing


    Это отличная иллюстрация к басне И.А.Крылова, как лебедь раком щуку!
    sib.ataman
  14. PROXOR (Сергей) Сегодня, 10:15
    Мне кажется уже просто пора показать средний палец и ничего им не писать. И пусть своё камю нике запихнут сами знаю куда себе. Проблемы индейцев шрифа не волнуют.
    PROXOR
  15. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:19
    НАТО: Россия угрожает нашим границам

    Бред сумашедших. Когда-нибудь вас вылечат, принудительно. yes
    К-50
  16. fif21 (александр) Сегодня, 10:41
    Сами себя пугают Российской угрозой , сами и расплачиваются за русофобию. А того понять не могут , что Россия самодостаточная страна. В России есть все! И бескрайние просторы ,и ресурсы . А вот терпение похоже заканчивается! Допрыгаются НАТОвские вояки, и Россия вынуждена будет уничтожить Европу,а заодно и США, в целях само сохранения. Если бы меня сосед гнобил и оскорблял, как США и ЕС гнобят и оскорбляют Россию , так такой сосед давно бы уже помер. hi
    fif21
  17. Karabin (Юрий) Сегодня, 11:41
    Это после того, как НАТО само вплотную к этим границам подошло и вынашивает планы по дальнейшему расширению.

    Почему бы не расшириться партнерам. Денег - есть. Влияние есть. Желающие в очереди стоят. Противник , кроме озабоченности, констатации , что его постоянно кидают и показом анимационных вундервафель, мало чего предпринимает.
    американский сенатор Джон Н.Кеннеди, вернувшись в Америку после визита в РФ, объявил, что он «потребовал от российских властей убраться из Крыма»

    Зря пигмеи из ГД приветственно вставали.Надо было на коленки плюхаться пред белыми господами. Глядишь и формулировка помягче была бы. Не "убраться", а ,например " проработать мероприятия и сроки выхода" wink
    Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018.

    Тройка, тройка, тройка, тройка белых лошадей
    Скачет, скачет, скачет по поляночке
    Ну отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас
    А у нас, а у нас, а у нас гуляночка
    что НАТО «вправе принять необходимый комплекс ответных мер». Каких именно, в заявлении не конкретизировано.

    Когда конкретизируют, "помидорами не отделаются"(С)
    Российские парламентарии, которые ещё недавно аплодисментами встречали американскую делегацию в Госдуме, в свою очередь отметили, что сталкиваются с типичной натовской «логикой»,

    Депутатская типичная "логика" не далеко ушла от натовской. Голосование по отмене пенсионного обеспечения подтвердит. Банкротство государства в социальной сфере - пытаются,в т.ч. оправдывать наличием внешнего врага.
    генсек организации неожиданно призвал коллег по военному блоку «осознать то, что с Россией нужно сотрудничать, так как она сосед альянса, и это факт».

    коллеги осознали и готовы сотрудничать. Но после выполнения ряда условий: убраться из Крыма, не создавать провокаций и т.д. и т.п. laughing
    Karabin
  18. Qwertyarion (Вячеслав) Сегодня, 11:44
    Цитата: Ros 56
    Это до какого маразма надо дойти, чтобы продвигая свои войска к нашим границам, нас же в этом обвинять. И как после таких заявлений с этими идиотами общаться, да и следует ли? Наверное надо с ними пожестче себя вести. Для начала шавок трибалтов и ляхов с бандерлогами в стойло поставить, вообще все экономические отношения прервать и оставить по одному послу, остальных домой отправить.

    Информация, что Россия стремительно приближается к границам НАТО рассчитана на западного обывателя. Движение в сторону нас нужно обосновывать западному обывателю, нам этот трёп не очень интересен. Военные приготовления к вторжению скрыть невозможно! Сейчас ребята логистику отстраивают, учения какие то проводят, какие то передвижения и перемещения небольшого количества войск отрабатывают, но не более. Конечно они к чему то готовятся, жуть на народ нагоняют, деньги для себя выбивают, но угроза вторжения это когда группировка войск у границы с нами в несколько миллионов штыков, со складами и инфраструктурой. Сейчас этого нет и поэтому сидим спокойно и смотрим.
    Qwertyarion
  19. Sovpadenie (Алексей Про) Сегодня, 12:26
    А нечего было приближаться к госграницам России
    Sovpadenie
  20. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:39
    Чем дальше НАТО само лезет на восток, тем больше НАТО угрожает Россия. Железобетонная логика. НАТО-вцам остаётся только только сунуться наа территорию России и потом поднять вселенский вой из за того, что Россия настучит им по голове за вторжение на территорию России.
    NF68
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