НАТО: Россия угрожает нашим границам

Пока бесполезный военный блок НАТО обвиняет нас в провокационной деятельности и продолжает скрежетать зубами в Брюсселе, мы готовимся смотреть ЧМ-2018.

В ходе брюссельского саммита НАТО было принято, по большому счёту, ожидаемое итоговое коммюнике, в котором во всех смертных грехах обвинили Россию. В частности, в итоговом заявлении говорится о том, что Россия осуществляет «провокационную деятельность» у натовских границ. Это после того, как НАТО само вплотную к этим границам подошло и вынашивает планы по дальнейшему расширению.Также в натовской «декларации» объявлено, что Россия «нарушает воздушное пространство НАТО над Прибалтикой», и что НАТО «вправе принять необходимый комплекс ответных мер». Каких именно, в заявлении не конкретизировано.Кроме того, в натовском коммюнике объявлено о «недопустимости наращивания военного присутствия России в Крыму».Напомним, что на днях американский сенатор Джон Н.Кеннеди, вернувшись в Америку после визита в РФ, объявил, что он «потребовал от российских властей убраться из Крыма».В министерстве иностранных дел отреагировали на эти натовские пассажи. В Твиттере российского МИД появилась заметка следующего содержания:Российские парламентарии, которые ещё недавно аплодисментами встречали американскую делегацию в Госдуме, в свою очередь отметили, что сталкиваются с типичной натовской «логикой», когда собственные милитаристские цели НАТО пытается оправдывать наличием внешнего врага.Накануне на саммите НАТО генсек организации неожиданно призвал коллег по военному блоку «осознать то, что с Россией нужно сотрудничать, так как она сосед альянса, и это факт».