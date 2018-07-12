Французы показали ролик с обликом истребителя нового поколения. Говорят: шестое

Европейцы продолжают изыскание по направлению создания новейшего истребителя. Речь идёт об истребителе нового поколения, который планируется поставить на вооружение ВВС европейских стран как будущую альтернативу, а точнее комплекс, превосходящий американским F-35. Так, французская компания Dassault Aviation представила видеоролик, на котором продемонстрирован облик будущего европейского авиационного детища.Это не первый случай, когда европейцы демонстрируют внешний вид перспективного авиационного комплекса. Однако пока дальше картинок и пластиковых макетов ситуация не продвигается. По крайней мере, если говорить об общедоступной информации о новом евроистребителе.Сам ролик посвящён истории создания авиационных средств французской компанией. Ролик на канале YouTube AsianDefence:Сами европейцы, кстати, не склонны причислять перспективный истребитель к 5-му поколению средств военной авиации. В той же Dassault Aviation неоднократно говорили о том, что проектируемый самолёт по своим характеристикам будет близок к параметрам 6-го поколения. В первую очередь речь идёт о маневренности, стелс-параметрах, а также о радиоэлектронном оснащении истребителя. Кроме того, отмечается его способность (плановая) действовать на высотах, которые для всех существующих истребителей недосягаемы.Сам облик будущего евроистребителя во многом схож с американской перспективной авиаверсией F/A-XX от корпорации Boeing. Одна из черт - "бесхвостовой" вариант. В США заявляют, что этот самолёт начнут поставлять для нужд ВВС и ВМС к началу 2030-х годов.