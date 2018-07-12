17:46 12 июля
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Французы показали ролик с обликом истребителя нового поколения. Говорят: шестое

Европейцы продолжают изыскание по направлению создания новейшего истребителя. Речь идёт об истребителе нового поколения, который планируется поставить на вооружение ВВС европейских стран как будущую альтернативу, а точнее комплекс, превосходящий американским F-35. Так, французская компания Dassault Aviation представила видеоролик, на котором продемонстрирован облик будущего европейского авиационного детища.

Французы показали ролик с обликом истребителя нового поколения. Говорят: шестое


Это не первый случай, когда европейцы демонстрируют внешний вид перспективного авиационного комплекса. Однако пока дальше картинок и пластиковых макетов ситуация не продвигается. По крайней мере, если говорить об общедоступной информации о новом евроистребителе.


Сам ролик посвящён истории создания авиационных средств французской компанией. Ролик на канале YouTube AsianDefence:


Сами европейцы, кстати, не склонны причислять перспективный истребитель к 5-му поколению средств военной авиации. В той же Dassault Aviation неоднократно говорили о том, что проектируемый самолёт по своим характеристикам будет близок к параметрам 6-го поколения. В первую очередь речь идёт о маневренности, стелс-параметрах, а также о радиоэлектронном оснащении истребителя. Кроме того, отмечается его способность (плановая) действовать на высотах, которые для всех существующих истребителей недосягаемы.

Сам облик будущего евроистребителя во многом схож с американской перспективной авиаверсией F/A-XX от корпорации Boeing. Одна из черт - "бесхвостовой" вариант. В США заявляют, что этот самолёт начнут поставлять для нужд ВВС и ВМС к началу 2030-х годов.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 43

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  1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 06:06
    Французы показали ролик с обликом истребителя нового поколения. Говорят: шестое
    небогато с фантазией у нынешних авиаконструкторов.
    андрей юрьевич
    1. Тралл Сегодня, 06:11
      А я присмотрелся внимательно к картинке и понял, что французы обманывают, - это минимум седьмое поколение smile
      Тралл
      1. Например Сегодня, 08:01
        Красивый самолет. На Кар-Карыча из Смешариков похож. good
        Например
        1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:10
          Зачем такие анонсы делать? Мода какая то пошла - мультиками меряться))
          maxim947
    2. Умник (Вася) Сегодня, 06:31
      К 2030 году появится зрк с-1000 и ракета с дальностью до 1000км, если это чудо разместить в калиненграде то европейским странам вообще боевые самолеты утилизировать надо за ненадобностью
      Умник
      1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 06:57
        Ох и шапок тут в комментах laughing
        Nix1986
        1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:13
          Цитата: Nix1986
          Ох и шапок тут в комментах laughing

          У них дядя на шапошной фабрике работает, у него этих шапок завались, вот и шлет кому попало...
          Дырокол
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:26
            Нарисовать и 12-ое поколение можно
            Shurik70
            1. arhPavel (Paul) Сегодня, 14:22
              Уважаемый, вы бы по тише гостайну почтили, и это не 12е поколение, а всего лишь 9++
              Будьте бдительны, враги не дремлют.
              Могу показать звено 11го поколения, но только вид спереди двигатели секретны.
              arhPavel
    3. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 07:46
      Французы- такие французы...
      Prapor-527
      1. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 07:53
        Что то просмотренное видео натолкнуло меня на X-47B от Northrop Grumman...
        Prapor-527
  2. polpot (Andru) Сегодня, 06:10
    Да чего там скромничать ,даешь сразу 7 поколение ,тут с 5 не знают что делать.
    polpot
  3. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:05
    Лично я сильно сомневаюсь в такой острой нужде как 5 или 6 поколение, все дело в том, что современные технологии пока не позволяют построить самолет с действительно революционными характеристиками по вменяемой цене. Тут на сайте была такая статья, где было сопоставление самолетов 2 и 3, 3 и 4, 4 и 5 поколения как по характеристикам, так и по цене. Рост был умеренный до 4 поколения, а вот 5 поколение был рост по экспоненте, очень дорого обошелся рост характеристик. И я согласен с авторами этой статьи, что до появления действительно революционных технологий все эти 5 и 6 поколения хороши как ниокр, а в серии выглядят как танк маус в германии в 45.
    Nix1986
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 07:15
      Цитата: Nix1986
      современные технологии пока не позволяют построить самолет с действительно революционными характеристиками по вменяемой цене.

      Если не пытаться, то 100% не будет.
      Дырокол
      1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 08:01
        Ну вот поэтому и должны быть как ниокр, а в серии тот же ф22 выглядит как попытка ламборжини авентадор затащить в таксопарк.
        Nix1986
    2. VO3A (Андрей) Сегодня, 12:55
      Можно и сомневаться, если не определиться с назначением самолёта 5-го поколения и его задачами в современной войне...Революция произошла в информационной сфере и это открыло новые возможности при ведении боевых действий... У нас этой революции не хотят замечать, и для чего нужен самолёт 5-го поколения и откуда взялись основные требования к нему не знают... Отсюда споры и разные подходы к этой проблеме...С моей точки зрения , появление самолёта 5-го поколения связано с революцией в информационной сфере, при наличии определённых технологий в самолётостроении, и с этой точки зрения его концепция понятна и стройна...А вот остальные подходы в конечном итоге приводят к вашим выводам....
      VO3A
      1. Nix1986 (Никита) Сегодня, 12:59
        Как рассматриваете идею США о рое дронов? пока наши догоняют технологии самих беспилотников, США по моему предложили здравую идею, рой мелких дронов может натворить куда больше бед, чем тяжелый беспилотник с хелфайром под крылом.
        Nix1986
        1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:29
          Один из тактических приёмов в рамках концепции сетецентрических войн для вскрытия и уничтожения массированной ПВО противника....
          VO3A
      2. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 14:04
        Цитата: VO3A
        С моей точки зрения , появление самолёта 5-го поколения связано с революцией в информационной сфере,

        Можете, как то более развернуто пояснить?
        Я не понимаю Вас. Что Вы вкладываете в эту фразу?
        Алексей Зоммер
        1. VO3A (Андрей) Сегодня, 14:14
          Это связано с возможностью создания Боевых Информационных Систем, которые обеспечивают получение, передачу , обработку и реагирование (боевая компонента ) в реальном времени. Возможность всё это осуществлять в реальном времени и составляет основное содержание революции в информационной сфере...А самолёт 5-го поколения является ключевым элементом этой БИС....
          VO3A
          1. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 16:07
            Ну это что то новое в классификации самолетов.
            Википедия придерживается традиционной структуры признаков.
            https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%
            D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%
            D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%
            D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
            Алексей Зоммер
    3. ученый Сегодня, 14:40
      Цитата: Nix1986
      сильно сомневаюсь в такой острой нужде как 5 или 6 поколение

      Наверное для начала следует вспомнить от куда пошло понятие самолет 5-го поколения. А появилось оно вместе с программой F-35, примерно 15 лет назад. Это был такой маркетинговый ход, что бы привлечь к американскому проекту страны НАТО и союзников. До этого уже существовали множество самолетов Стелс (В-2, F-117, F-22), но все они были слишком дороги для союзников США, поэтому и был выбран ход с созданием и передачей самолета типа Стелс в экспортном варианте под видом 5-го поколения.
      Печальное, что наше руководство подхватило этот маркетинговый ход американцев и сразу стало приписывать +++ к отечественным истребителям. Дальше началась дорогостоящая программа создания соответствующего Т-50(Су-57) . Хотя для получения эффекта "стелс" вполне приемлемого уровня для нанесения внезапного удара и завоевания господства в воздухе достаточно было просто нанести радиопоглощающее покрытие на обычный самолет и модернизировать БРЛС с возможностью работы в режиме LPI.
      ученый
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:15
    французская компания Dassault Aviation представила видеоролик
    Что-то возмущений от прогрессивной и продвинутой общественности по поводу показа французских мультиков не слышно. Или "мультики", которые более реальны только в России могут вызывать возмущение?
    rotmistr60
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 09:00
      Возмущения не было. Был смех.
      R.L.
    2. shans2 (shans2) Сегодня, 16:40
      мультики это как раз французы показывают, а Россия уже на опытной эксплуатации имеет гиперзвуковые ракеты и лазеры)
      shans2
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 08:11
    Немного исторической кинохроники, каких-то географических карт и пара рисунков в Catia и SolidWorks. Студенты и то лучше сделали бы.
    Altona
  6. abc_alex (Алексей) Сегодня, 08:22
    6 поколение... Наивные французы. Параметры 6-го поколения истребителей знают только сотрудники отдела маркетинга компании Лохокид Мартин :) В своё время они их сформулируют и представят рынку вместе с прайсом на новый, сделанный точно по ним самолётом. Естественно, произведённым в США. :) :) :)
    abc_alex
  7. forumow Сегодня, 09:33
    На фото в шапке статьи изображен не тот аппарат.



    Кстати, присутствующий в ролике европейский экспериментальный КА IXV - можно рассматривать как прямой аналог отечественного "Авангарда". Более того - его носитель РН "Вега" кмк годится и в качестве МБР, в силу её твердотопливной конструкции.
    forumow
    1. forumow Сегодня, 09:48
      forumow
  8. 123456789 Сегодня, 09:44
    Генералы готовятся к прошедшей войне
    123456789
  9. sib.ataman Сегодня, 10:06
    Цитата: андрей юрьевич
    Французы показали ролик с обликом истребителя нового поколения. Говорят: шестое
    небогато с фантазией у нынешних авиаконструкторов.


    Откуда ей взяться? Они уже четверть века вообще ничего не создают, только громкие заявления делают!
    sib.ataman
  10. sib.ataman Сегодня, 10:10
    Цитата: Altona
    Немного исторической кинохроники, каких-то географических карт и пара рисунков в Catia и SolidWorks. Студенты и то лучше сделали бы.


    Вы ошибаетесь, Altona! То, что вы приняли за географические карты, были замаскированные порнографические! Как и весь ролик!
    sib.ataman
  11. sib.ataman Сегодня, 10:13
    Цитата: rotmistr60
    французская компания Dassault Aviation представила видеоролик
    Что-то возмущений от прогрессивной и продвинутой общественности по поводу показа французских мультиков не слышно. Или "мультики", которые более реальны только в России могут вызывать возмущение?


    Чо возмущаться-то? Лягушечное кино не заявило о постановке этих картинок на боевое дежурство!
    sib.ataman
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:20
    На наш новый беспилотник похож. what laughing
    К-50
  13. Tektor (Tektor) Сегодня, 10:40
    Если бы французы написали данные по скорости, то тогда можно было бы сделать вывод о принадлежности к какому-либо поколению. 6 поколение - гиперзвук однозначно. С выходом на высоту 40 км и выше. Если аппарат околозвуковой, то это 3 поколение.
    Tektor
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 11:34
      Цитата: Tektor
      . 6 поколение - гиперзвук однозначно..


      Вот у вас фантазии...

      Маневры на гиперзвуке - вы вообще об этом слышали?
      Ну так почитайте, может хоть что то будет ...
      ЗВО
  14. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 11:11
    А в космос он вылететь сможет? Истребители 6го должны уметь!)))
    Сначала пусть 5тый свой сделают прежде чем про 6той говорить...
    Архивариус Вася
  15. Шкафтипасейф (Илья Регунов) Сегодня, 12:06
    Похоже французы прочитали статью о ненужности Су-57 и решили не париться с 5-ым поколением, а пиарить сразу 6-ое )
    Шкафтипасейф
  16. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:17
    чето последний смахивает на су 57
    top_war_shit
  17. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:19
    Россия уже год назад начала проектирование 7 поколения на опто волоконных микросхемах и ядерной установкой - а эти проснулись с шестым поколением - рено сначала до ума доведите лягушки
    top_war_shit
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 16:16
      Цитата: top_war_shit
      Россия уже год назад начала проектирование 7 поколения на опто волоконных микросхемах и ядерной установкой - а эти проснулись с шестым поколением - рено сначала до ума доведите лягушки


      Вы это у Лукьяненко прочитали?
      ЗВО
  18. Ugolek (Дмитрий) Сегодня, 15:55
    Россия уже год назад начала проектирование 7 поколения на опто волоконных микросхемах и ядерной установкой - а эти проснулись с шестым поколением - рено сначала до ума доведите лягушки


    Фига се, какая шапка, не шапка, а шапчище, еле угнулся, такой целое отделение накрыть можно! Тут не сформулированы чётко критерии по 6-му поколению...а тут уже 7-е и задел на 8-е по ходу.
    Ugolek
  19. shans2 (shans2) Сегодня, 16:39
    Нельзя сделать 6-е, не сделав 5-е )))
    shans2
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