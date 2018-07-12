ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа

Сирийское информационное агентство SANA сообщает о том, что самолёты ВВС Израиля нанесли очередной удар по позициям сирийских правительственных сил. На этот раз целью для нанесения удара стали несколько объектов САА в провинции Кунейтра на юге Сирии. По последним данным, израильские самолёты, не входя в воздушное пространство САР, нанесли ракетные удары по объектам в районе населённых пунктов Хаср и Джабба, причинив тем существенный материальных ущерб. О потерях среди личного состава сирийских войск не сообщается.При этом добавлено, что сирийские средства противовоздушной обороны заставили самолёты ВВС Израиля отказаться от продолжения нанесения ударов.Обращает на себя внимание тот факт, что официальные лица Израиля инцидент. В частности, отмечено, что атака с воздуха объектов САА в Кунейтре действительно была. В качестве мотива израильская сторона назвала «вторжение неопознанного беспилотника с этих территорий». БПЛА накануне, по версии Израиля, вошёл в израильское воздушное пространство на расстояние около 10 км, где был сбит средствами ПВО.В израильских СМИ утверждается, что беспилотник принадлежал отрядам «Хизбаллы», присутствия которой на юге Сирии не терпят официальные власти Израиля. В частности, ранее было объявлено, что если «Хизбалла» и иранские вооружённые формирования не отойдут от южных границ САР, то Израиль может нанести удары.Обращает на себя внимание тот факт, что накануне состоялся очередной визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву. Вместе с президентом России Владимиром Путиным были обсуждены вопросы сирийского конфликта, после чего главы государств отправились на матч между сборными Хорватии и Англии, победу в котором в итоге отпраздновали хорваты, впервые в своей истории выйдя в финал ЧМ по футболу.