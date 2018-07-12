17:47 12 июля
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ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа

Сирийское информационное агентство SANA сообщает о том, что самолёты ВВС Израиля нанесли очередной удар по позициям сирийских правительственных сил. На этот раз целью для нанесения удара стали несколько объектов САА в провинции Кунейтра на юге Сирии. По последним данным, израильские самолёты, не входя в воздушное пространство САР, нанесли ракетные удары по объектам в районе населённых пунктов Хаср и Джабба, причинив тем существенный материальных ущерб. О потерях среди личного состава сирийских войск не сообщается.

ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа


При этом добавлено, что сирийские средства противовоздушной обороны заставили самолёты ВВС Израиля отказаться от продолжения нанесения ударов.


Обращает на себя внимание тот факт, что официальные лица Израиля инцидент прокомментировали. В частности, отмечено, что атака с воздуха объектов САА в Кунейтре действительно была. В качестве мотива израильская сторона назвала «вторжение неопознанного беспилотника с этих территорий». БПЛА накануне, по версии Израиля, вошёл в израильское воздушное пространство на расстояние около 10 км, где был сбит средствами ПВО.

В израильских СМИ утверждается, что беспилотник принадлежал отрядам «Хизбаллы», присутствия которой на юге Сирии не терпят официальные власти Израиля. В частности, ранее было объявлено, что если «Хизбалла» и иранские вооружённые формирования не отойдут от южных границ САР, то Израиль может нанести удары.

Обращает на себя внимание тот факт, что накануне состоялся очередной визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву. Вместе с президентом России Владимиром Путиным были обсуждены вопросы сирийского конфликта, после чего главы государств отправились на матч между сборными Хорватии и Англии, победу в котором в итоге отпраздновали хорваты, впервые в своей истории выйдя в финал ЧМ по футболу.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 154

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  1. фрезер (александр) Сегодня, 06:20
    Ну так сбили(подбили) сирийцы израильский самолёт или это был наброс на вентилятор для поддержания боевого духа?
    фрезер
    1. Тралл Сегодня, 06:23
      Цитата: фрезер
      Ну так сбили сирийцы израильский самолёт или это был наброс на вентилятор для поддержания боевого духа?

      Сбили, причем два раза. smile
      Тралл
      1. фрезер (александр) Сегодня, 06:24
        Один раз при подлете, другой на отлете wassat
        фрезер
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:18
          "Вторжение неопознанных беспилотников". Неизвестно кто послал. То-ли ИГИЛ, то-ли Хезбола, то-ли Мосад, а могли и вовсе эти беспилотники существовать только на бумаге.
          Израиль в очередной раз нападает на соседей, использовав первый попавшийся повод. Давно понятно, что его целью является не мир, а вбомбить всех соседей в каменный век.
          Shurik70
          1. atalef (александр) Сегодня, 07:24
            Цитата: Shurik70
            Давно понятно, что его целью является не мир, а вбомбить всех соседей в каменный век.

            а чего ж до сих пор не вбомбили ? request
            atalef
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 07:30
              Палестину УЖЕ вбомбили.
              Ливан ПОЧТИ вбомбили.
              Египет отбросили в прошлое, когда помогли Англии отобрать канал.
              Сейчас вот Сирию вбомбливаете.
              Shurik70
              1. atalef (александр) Сегодня, 09:47
                Цитата: Shurik70
                Палестину УЖЕ вбомбили.
                Ливан ПОЧТИ вбомбили.
                Египет отбросили в прошлое, когда помогли Англии отобрать канал.
                Сейчас вот Сирию вбомбливаете.

                ну если так и на протяжении стольких лет- то хорошо. успехов нам
                atalef
                1. MPN (Павел) Сегодня, 12:50
                  Ну и чего? вот я не пойму зачем такой ажиотаж во круг Израиля? Повод блогерам подискутировать? Вроде ВО так и ни кого своими амбициями устрашать не стоит, надо делать Даже на том, что заработают в своих комментариях пусть живут детей то надо кормить
                  MPN
                2. vlad.svargin (Владимир) Сегодня, 15:25
                  atalef (александр)
                  ну если так и на протяжении стольких лет- то хорошо. успехов нам

                  Не удивительно почему так храбрится Израиль:
                  Израиль, который поддерживал террористов в их стремлениях к уничтожению светского сирийского государства, потребовал поддержки со стороны США. Трамп выполнил это требование и направил еще больше американского оружия антиправительственным террористам.(James Petras "Израиль толкает Америку на Войну!"

                  Русская пословица "цыплят по осени считают" хорошо применима и сейчас к разбушевавшемуся хулигану Ближнего Востока, об исходе любого дела нужно судить только лишь по итоговому результату, который зависит не только от Израиля и его спонсора США. Так что, как аукнется так и откликнется в недалёком будущем, надеюсь нам не долго ждать.
                  vlad.svargin
                3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:47
                  Цитата: atalef
                  ну если так и на протяжении стольких лет- то хорошо. успехов нам

                  До поры до времени. Господь Бог! Бьёт редко,но(!),метко !!!
                  Владимир Тер-Одиянц
            2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:32
              Не вбомбили? По сравнению с вашим уровнем жизни и уровнем некоторых ваших соседей как раз таки вбомбили. Процесс прдолжается.
              Хагалаз
              1. atalef (александр) Сегодня, 09:48
                Цитата: Хагалаз
                Не вбомбили? По сравнению с вашим уровнем жизни и уровнем некоторых ваших соседей как раз таки вбомбили. Процесс прдолжается.

                так и по сравнению с вашим уровнем жизни , может скажете что и вас мы бомбили.
                atalef
                1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:59
                  Цитата: atalef
                  Цитата: Хагалаз
                  Не вбомбили? По сравнению с вашим уровнем жизни и уровнем некоторых ваших соседей как раз таки вбомбили. Процесс прдолжается.

                  так и по сравнению с вашим уровнем жизни , может скажете что и вас мы бомбили.

                  Ха! Эта тема широка и многогранна! Давайте не будем усложнять. Раскрыть эту тему тут технически затруднительно. А в первую очередь давайте не будем перескакивать на другую тему)).
                  Хагалаз
                2. ultra (Михаил) Сегодня, 10:57
                  Цитата: atalef
                  так и по сравнению с вашим уровнем жизни

                  Ох уж эти сказки! laughing
                  ultra
                  1. atalef (александр) Сегодня, 11:09
                    Цитата: ultra
                    Цитата: atalef
                    так и по сравнению с вашим уровнем жизни

                    Ох уж эти сказки! laughing

                    ??????
                    atalef
                3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:49
                  Цитата: atalef
                  так и по сравнению с вашим уровнем жизни , может скажете что и вас мы бомбили.

                  Так и у Вас она не завидна! С Миру по нитке!
                  Владимир Тер-Одиянц
            3. DenZ (Денис) Сегодня, 09:15
              Цитата: atalef
              а чего ж до сих пор не вбомбили ?

              Бомбилки иногда сбивают. Обидно получается. Если-б не сбивали то давно бы вбомбили.
              DenZ
              1. atalef (александр) Сегодня, 09:49
                Цитата: DenZ
                Цитата: atalef
                а чего ж до сих пор не вбомбили ?

                Бомбилки иногда сбивают. Обидно получается. Если-б не сбивали то давно бы вбомбили.

                дохленько както сбивают . laughing
                atalef
                1. Беллерофонт (Василий) Сегодня, 17:46
                  Да ничо так сбивают - ф-16 дымился феерично...И ф-35 "после встречи с "неопознанной птицей" так и не пришел в себя...КЛЮВОМ ОНА ЕГО ЧТО-ЛИ ДОЛБИЛА ВО ВСЕ НЕСКРОМНЫЕ МЕСТА? ))))
                  Беллерофонт
            4. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:41
              Цитата: atalef
              Цитата: Shurik70
              Давно понятно, что его целью является не мир, а вбомбить всех соседей в каменный век.

              а чего ж до сих пор не вбомбили ? request

              А у них тактика такая. Максимально ослабить и обескровить соседей резнёй и междоусобицей, а потом долбить не давая оправиться и восстановиться.
              Ныробский
              1. atalef (александр) Сегодня, 09:51
                Цитата: Ныробский
                А у них тактика такая. Максимально ослабить и обескровить соседей резнёй и междоусобицей, а потом долбить не давая оправиться и восстановиться

                оправиться -в смысле нужду справить ? laughing
                atalef
                1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 10:04
                  Цитата: atalef
                  Цитата: Ныробский
                  А у них тактика такая. Максимально ослабить и обескровить соседей резнёй и междоусобицей, а потом долбить не давая оправиться и восстановиться

                  оправиться -в смысле нужду справить ? laughing

                  И это тоже такая тактика, заболтать тему.
                  А по существу, чтоб Вы знали, нужду справляют, а оправиться означает привести одежду в порядок. В том числе и после справления нужды.
                  Хагалаз
                2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:59
                  Цитата: atalef
                  Цитата: Ныробский
                  А у них тактика такая. Максимально ослабить и обескровить соседей резнёй и междоусобицей, а потом долбить не давая оправиться и восстановиться

                  оправиться -в смысле нужду справить ? laughing

                  Эхххх "темнота дремучая" request "Оправиться" от "справиться" не отличаете, а туда же....... о "нужде" разглагольствовать берётесь. wink Дык ведь и "нужда" бывает разная - финансовая и физиологическая. Вам то какая из них ближе?
                  Ныробский
                  1. atalef (александр) Сегодня, 11:07
                    Цитата: Ныробский
                    Эхххх "темнота дремучая" "Оправиться" от "справиться" не отличаете, а туда же....... о "нужде" разглагольствовать берётесь. Дык ведь и "нужда" бывает разная - финансовая и физиологическая

                    опра́виться

                    Глагол, совершенный вид, непереходный, возвратный,
                    Значение
                    привести в порядок свой костюм, причёску, снаряжение и т. п. ◆
                    восстановить свои силы, здоровье; выздороветь, поправиться ◆
                    перен.- прийти в себя, вернуться к нормальному состоянию после какого-либо потрясения ◆
                    перен.- восстановить своё благосостояние, благополучие
                    эвф.- испражниться

                    учите мат часть
                    atalef
            5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:45
              Цитата: atalef
              а чего ж до сих пор не вбомбили ?

              Стрёмно как то.А вдруг солидная ответка прилетит?!
              Владимир Тер-Одиянц
  2. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:21
    Ну теперь все. Ответный авианалет военного обозрения будет ужасным и беспощадным. Израиль готовься!
    Vladimirovich_4
    1. Zubr Сегодня, 06:49
      Конечно, а по другому и быть не может. Мы тут евреям всё грехи вспомним... hi
      Zubr
      1. atalef (александр) Сегодня, 07:26
        Цитата: Zubr
        Конечно, а по другому и быть не может. Мы тут евреям всё грехи вспомним...

        Если вам это вам морально поможет пережить увеличесние НДС и пенсионного возраста - то на здоровье hi
        atalef
        1. Zubr Сегодня, 08:01
          Можете не сомневаться, вашими молитвами, переживём, это гораздо проще, чем бомбить суверенные территории, и тем более правительственные войска Сирии.. smile hi
          Zubr
          1. atalef (александр) Сегодня, 09:55
            Цитата: Zubr
            Можете не сомневаться, вашими молитвами, переживём

            так мы вроде как за себя молимся , хвосты и нахлебников обрубаем.
            Цитата: Zubr
            это гораздо проще, чем бомбить суверенные территории

            это точно
            atalef
            1. ultra (Михаил) Сегодня, 14:00
              вы своими трущобами занимайтесь
              ultra
        2. DenZ (Денис) Сегодня, 09:19
          Цитата: atalef
          Если вам это вам морально поможет пережить увеличесние НДС и пенсионного возраста - то на здоровье

          А за наше моральное состояние не стоит беспокоиться. Мы шестую заповедь не нарушаем.
          DenZ
          1. atalef (александр) Сегодня, 09:55
            Цитата: DenZ
            Мы шестую заповедь не нарушаем

            ??????
            atalef
        3. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:31
          Цитата: atalef
          Если вам это вам морально поможет пережить увеличесние НДС и пенсионного возраста - то на здоровье


          Ну вот скажите, как такой подход обозвать можно? - речь о том, что Израиль в ответ на нарушение границы НЕОПОЗНАНЫМ и НЕВООРУЖЕННЫМ беспилотником вновь осуществил военное преступление, выразившееся в акте агрессии против соседнего суверенного государства, не имея даже доказательств о том, кто этот беспилотник запустил. А речь пытаются перевести на пенсии и НДС в России. Какое это имеет отношение к военным преступлениям Израиля?
          Если не нравится термин - обзавите бомбовый удар без санкции Совбеза ООН по территории другого суверенного государства как-то иначе. Все равно как всегда в отношении данного государства ни один военный преступник не будет наказан, хотя бы по двум причинам: первое, - право сильного, чем Израиль и пользуется, второе, - любые попытки напомнить Израилю про международное право и необходимость его соблюдения переводятся в споры о недопустимости антисемитизма на международном уровне.
          Тоже, кстати, показательный подход.
          Резюмирую, с нашими пенсиями и НДС мы разберемся сами, без деятельной помощи братского еврейского народа.
          Надеюсь, всем коллективом стран разберемся и с наплевательским отношением Израиля на международное право в целом и на своих соседей в частности. Когда-нибудь.
          Безликий
          1. atalef (александр) Сегодня, 09:58
            Цитата: Безликий
            Ну вот скажите, как такой подход обозвать можно? - речь о том, что Израиль в ответ на нарушение границы НЕОПОЗНАНЫМ и НЕВООРУЖЕННЫМ беспилотником вновь осуществил военное преступление

            fool

            Цитата: Безликий
            любые попытки напомнить Израилю про международное право и необходимость его соблюдения переводятся в споры о недопустимости антисемитизма на международном уровне.

            наверное поэтому Путин ни слова не сказал Нетаниягу по этому поводу
            Цитата: Безликий
            Когда-нибудь.

            вот тогда и поговорим .
            atalef
            1. Безликий (Безликий) Сегодня, 10:26
              Идея что-то там подкрутить хорошая (это я о смайлике). То, что беспилотник был без вооружения признал сам Израиль. То, что он не был ни иорданским, ни российским - тоже. Но из этого не следует, что его запустили сирийские правительственные войска. Это могла быть провокация любой из террористических группировок, БЛА мог быть иранский, палестинский, иракский, турецкий, американский... да хоть японский... Какая разница, кто его сделал, важно - кто запустил... Он прилетел с территории Сирии, но кто его запустил? Вы на карту смотрели: он физически не мог вылететь из того района, по которому Израиль нанес удар.
              Или на БЛА командование Сирии собственную визитку оставило? - чтоб легче опознать было. Тогда тем более есть вопросы.
              Сколько времени прошло с момента уничтожения БЛА, до момента приказа о нанесении ответного удара? Обломки то найти хоть успели, или они упали прямо в нужную экспертную лабораторию, где в экстренном порядке были идентифицированы? А заодно и группа экспертов с очевидностью установила принадлежность тех, кто БЛА запустил... Оперативно работают, однако...
              Хотя, к чему все эти вопросы, если виновный известен заранее. Подозрение - царица доказательств, не нужно ничего более.

              К слову о подходе: давайте не смешивать политику РФ, в частности по отношению к Израилю и действия самого Израиля, как субъекта международного права. РФ не станет воевать с Израилем - там слишком много наших соотечественников, да и вся наша противится такому повороту. Это -абсурд. Не станет РФ и обострять с Израилем отношения, хотя бы потому, что договариваться всегда продуктивнее, чем быть в конфронтации.
              При этом соблюдение Израилем международного права - тема другая, которая хоть и смежная отношениям РФ и Израиля, но отличная. Опровергните мою квалификацию и аргументацию того, что Израилем было совершено (речь о конкретном эпизоде)?
              То, что некому их к ответу призвать - это другой вопрос. Международное право вообще все больше мифом становится. Но отсутствие эффективного механизма принуждения не означает невозможность квалификации. Наказать некому (на данный момент и в обозримом будущем, иначе б Израиль себя так не вел). Но вещи своими именами называть стоит.

              По поводу военного преступления. Давайте абстрагируемся от сторон конфликта: с территории государства А залетел БЛА на территорию государства Б. Был там сбит. В ответ государство Б нанесло бомбовый удар по государству А. без выяснения причин инцидента. Это как назвать?

              С территории Японии в Китай залетел бы дрон. и Китай бы в ответ бомбардировщиками Японию ннннааааа...)) Как оно?
              Так кому там что подкрутить надо (это я все о смайлике)?)))
              Безликий
              1. atalef (александр) Сегодня, 11:02
                Цитата: Безликий
                Давайте абстрагируемся от сторон конфликта: с территории государства А залетел БЛА на территорию государства Б. Был там сбит. В ответ государство Б нанесло бомбовый удар по государству А. без выяснения причин инцидента. Это как назвать?

                Израиль у Сирия находятся в состоянии войны - ответ вас удовлетворил ?
                atalef
                1. Безликий (Безликий) Сегодня, 11:58
                  С уважением к мудрости еврейского народа, давайте закончим передергивать.
                  Война - как продолжение политики насильственным путем запрещена с 1928 года (27 августа, парижский пакт Келлога-Бриана) (если мы о международном праве говорим).
                  В настоящее время применение силы одним государством в отношении другого против воли последнего законно возможно только с санкции Совбеза ООН. Сообщите реквизиты соответствующей резолюции, дающей право Израилю уж год точно убивать сирийских солдат и уничтожать имущество, расположенное на территории другого государства уже более 10 лет (кто АЭС сирийскую недостроенную уничтожил)?
                  Как называется применение силы в отношении другого государства без санкции Совбеза ООН - военная агрессия. Как называется военная агрессия, в результате которой погибли люди - военное преступление. Как обозвать военное преступление, о котором государство объявляет на официальном уровне, зная, что нарушает международное право? - вот сами и ответьте)
                  Безликий
                  1. atalef (александр) Сегодня, 13:21
                    Цитата: Безликий
                    Как называется применение силы в отношении другого государства без санкции Совбеза ООН - военная агрессия. Как называется военная агрессия, в результате которой погибли люди - военное преступление. Как обозвать военное преступление, о котором государство объявляет на официальном уровне, зная, что нарушает международное право? - вот сами и ответьте)

                    fool
                    Война Судного дня
                    Война готовилась долго и тщательно, и началась с внезапной атаки египетских и сирийских войск во время иудейского праздника Йом-Кипур. Египетские и сирийские войска пересекли линии прекращения огня на Синайском полуострове и Голанских высотах, и начали продвижение вглубь Израиля
                    atalef
                    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:46
                      Сударь, Ваше избирательность в исторических вопросах меня умиляет. Война судного дня на пустом месте возникла? Кто начал шестидневную войну 1967 года? Тоже Сирия?
                      Вы скажете: воду вам перекрыть решили... так может не надо было ругаться со всеми соседями и идти в сектор Газа и Синай? Воду, кстати, Сирия на своей территории отводила, а Израиль, в свойственной ему манере по итогам ряда провокаций, уничтожил гражданскую тяжелую технику и рабочих-сирийцев, которые уж точно были не при чем. Тогда бы и второй проблемы не было - контроля над демилитаризованными зонами, и зон бы этих не было. Завидно стало тогда, что Египет Суэц национализировал?
                      Ещё одной предпосылкой стало поддержка Сирией арабов. А кого она поддерживать должна была? Израильтян, которые с арабами умели только через оптический прицел разговаривать (сейчас ситуация не сильно поменялась)?
                      Кстати о том, как Израиль вообще на Голанах оказался...22 ноября 1967 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 242, в которой предусматривались вывод войск Израиля со всех оккупированных территорий и обеспечение территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого государства в этом регионе.
                      Но с тех пор оккупация высот, кажись так и не прекратилась))
                      Так что давайте не будем вспоминать славные времена СССР и более стародавние, а то кажется египтяне лет 40 в свое время евреев по пустыне гоняли... Впрочем - не помню уже за давностью лет.
                      Я бы стратегически задумался: с 48 года с кем-нибудь воюете... Не надоело? Мудрости еврейского народа не хватает, чтобы понять: если договариваться только с теми, кто несопоставимо сильнее, рано или поздно слабые объединятся и люлей отвесят. Можно спорить о последствиях, о том, кто в итоге больше получил и т.д.... А можно подумать: если б вместо люлей что-то позитивное было, разве не лучше было бы и евреям, и арабам, и в принципе - всем.
                      Засим, полагаю, экскурс в историю завершить надо, а то так до разборок Шумера в Месопотамии дойдем, а все из-за неопознанного, безобидного дрона))
                      Безликий
                      1. atalef (александр) Сегодня, 15:11
                        Цитата: Безликий
                        Сударь, Ваше избирательность в исторических вопросах меня умиляет. Война судного дня на пустом месте возникла? Кто начал шестидневную войну 1967 года? Тоже Сирия?

                        почитайте соответствующую литературу и хотябы статьи г.Привалова публиковавшихся на ВО и после этого пкерестанете задавать детские вопросы.
                        Цитата: Безликий
                        овет Безопасности ООН принял резолюцию № 242, в которой предусматривались вывод войск Израиля со всех оккупированных территорий и обеспечение территориальной неприкосновенности и политической независимости каждого государства в этом регионе.

                        а чего до конца то резолюцию ни ипроцитировали ?
                        к признанию права каждого из этих государств жить в мире, имея безопасные и признанные границы, не подвергаясь угрозам и насилию.

                        ну и как ? Арабы с этим согласились ?
                        Цитата: Безликий
                        Я бы стратегически задумался: с 48 года с кем-нибудь воюете... Не надоело?

                        спросите у Сирии ( Египту и иордании надоело . поэтому заключили мир.)
                        Когда Сирии надоест - поступит их примеру.
                        Сирии предлагался мир в обмен на Голаны ( Бараком ) - Асад ( папа )не согласился.
                        Ну заставлять никого не будем.
                        Цитата: Безликий
                        Мудрости еврейского народа не хватает, чтобы понять: если договариваться только с теми, кто несопоставимо сильнее, рано или поздно слабые объединятся и люлей отвесят.

                        мудрости евреев хватило пержить более 2000 лет гонений .
                        Не ассимилироваться и создать своё государство.
                        Где все эти сильные - вавилон . Рим . Османская империя . испания . Гитлер ?
                        Странно чем пугаеешь , с точки зрения истории твои слова вообше не просто пыль - прах.
                        Цитата: Безликий
                        Засим, полагаю, экскурс в историю завершить надо

                        вот и я о том - учи мат.часть
                        atalef
                      2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 16:16
                        Цитата: Безликий
                        Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 242,

                        Цитата: Безликий
                        А можно подумать: если б вместо люлей что-то позитивное было, разве не лучше было бы и евреям, и арабам, и в принципе - всем.


                        Ваши расуждения верные, но к нашему и очень надеюсь Вашему на сегодняшний день принятая резолюцию № 242, не выполнима.
                        Выполнение требований резолюции:

                        "Изначально, часть арабского мира отвергла резолюцию 242. Завязанные в конфликте арабские страны на саммите в Хартуме (Судан) (29.08.67 — 01.09.67) приняли декларацию, вошедшую в историю как «Три нет»:

                        Нет — миру с Израилем!
                        Нет — признанию Израиля!
                        Нет — переговорам с Израилем![7][8]
                        Соответственно, Израиль также не выполнил ту часть резолюции которая призывала его вывести свои войска с территорий, оккупированных в ходе конфликта, на том основании, что вопрос о выходе может быть рассмотрен лишь в контексте всеобщего урегулирования, которого касается пункт постановляющей части резолюции, а именно:

                        «... уважение и признание суверенитета, территориальной целостности и политической независимости каждого государства в данном районе и их права жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силой или её применению»."
                        Как 1948 не признали Израиль, так и стоят на этом и сегодня.
                        маленькая страна
                  2. ZarSta (Zarat) Сегодня, 13:25
                    Ух ты, гля ка, к ООН обратилси. А не тута ли, недавно, про Крым и решения ООН выступали? Вот уж воиистину ходите с брёвнами в глазах а соринку в чужих ищите.
                    ZarSta
                    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:49
                      Если Вы не видите разницы между Крымом и Сирией - с Вами вообще бессмысленно о чем либо спорить в сфере геополитики. также, как если не понимаете разницы между Генеральной ассамблеей ООН, Совбезом ООН и прочими чудными международными примочками, в названии которых "ООН" встречается.
                      Безликий
                      1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 14:44
                        Цитата: Безликий
                        бессмысленно
                        Натуральменте, брёвна взгляд закрывают. Кстати вот Парламентская ассамблея ОБСЕ высказалсь насчёт приднестровья. А раньше и Крыма. Следовать будете?
                        ZarSta
        4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:53
          Цитата: atalef
          Если вам это вам морально поможет пережить увеличесние НДС и пенсионного возраста

          А Вам,каково пережить выклянчивание у Сильных Мира? Ваш ВМФ,на средства "милой" Вам ФРГ,обновлён!
          Владимир Тер-Одиянц
      2. Totah155 (Alex) Сегодня, 07:59
        Цитата: Zubr
        Конечно, а по другому и быть не может. Мы тут евреям всё грехи вспомним... hi

        Христа только не трогайте, ладно ?
        Totah155
        1. Zubr Сегодня, 09:32
          Правильный мужик был, царствие ему небесное. Только свечку могу поставить за его светлые помыслы и чтоб они чаще в реальной жизни реализовывались.. hi
          Zubr
  3. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:25
    Вечером 11 июля пресс-служба ЦАХАЛа раскрыла еще одну подробность, касающуюся перехвата сирийского беспилотника над израильской территорией.

    Приказ о запуске ракеты в сторону беспилотника был отдан капитаном Ор Нааман, командиром батареи Patriot 138-го батальона.


    В 15:33 батарея противоракетной обороны Patriot выпустила ракету по беспилотному летательному аппарату, проникшему в Израиль с территории Сирии.

    Беспилотник был сбит после того, как он проник в глубь территории Израиля примерно на 10 км. В течение 15 минут войска ПВО наблюдали за его полетом. На этом этапе военные уже знали, что они имеют дело с аппаратом для сбора разведданных, и он не несет на себе взрывчатку.

    Пресс-служба также отметила, что беспилотник пролетел через воздушное пространство Иордании.

    Tiras
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. тагил (сергей) Сегодня, 07:11
          Что Швондер тебя корежит от этого сайта? Так вали на украинские, там радуются по каждому удару по Сирии, и вообще там одна перемога и поддержка израиля по любому поводу, там тебе понравится.
          тагил
      2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 06:45
        Цитата: GABALIS
        Евреи, главные бандиты на ближнем востоке!

        Написали? На душе стало легче? Главная цель в вашей жизни достигнута. А израиль продолжит уничтожать ВСЕ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ УГРАЖАЮТ ЕГО СУЩЕСТВАВАНИЮ!
        маленькая страна
        1. тагил (сергей) Сегодня, 07:13
          Швондер, как на чужбине хорошо за израиль волновался?
          тагил
        2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:39
          Какая пафосная хуцпа!
          Дормидонт
      3. gregor6549 (Григорий) Сегодня, 06:55
        Они же, как пел когда то В Высоцкий, выпили всю воду из кранов:)
        gregor6549
      4. Даниэль (Даниэль) Сегодня, 08:16
        Ну вы же в Латвии посмотрите на себя
        Даниэль
    2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 06:38
      Цитата: Tiras
      В течение 15 минут войска ПВО наблюдали за его полетом

      И связались с ВКС, проверили что беспилотник не принадлежит им попосле чего был сбит.
      маленькая страна
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 06:27
    ЦАХАЛ нанес удары по трем военным позициям на территории Сирии. Согласно заявлению израильских военных, были атакованы армейские позиции около населенных пунктов Хаср и Джаба в провинции Кунейтра.

    Действия ЦАХАЛа стали реакцией на нарушение сирийско-израильской границы беспилотником, отметила армейская пресс-служба.

    Удары по Сирии :

    Tiras
  5. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:29
    это евреи за поражение бритов на сирийцах отыгрались...
    а если серьёзно...евреи упрямые и настоящие бойцы...гнут свою линию...и плевать им на всё и всех...
    и дядя Вова для них не указ...по моему, ночной удар наглядно это показал...
    наверное они правы...в этом мире по-другому нельзя...сожрут...
    kepmor
    1. фрезер (александр) Сегодня, 06:31
      Цитата: kepmor
      это евреи за поражение бритов на сирийцах отыгрались...
      а если серьёзно...евреи молодцы...гнут свою линию...и плевать им на всё и всех...
      наверное они правы...в этом мире по-другому нельзя...сожрут...

      Больше многоточий, богу многоточий.
      фрезер
    2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 06:51
      Цитата: kepmor
      наверное они правы...в этом мире по-другому нельзя...сожрут..

      Вобще то можно, но не с теми у которых уже 70 лет мечта уничтожить Израиль, как суверенное государство.
      маленькая страна
    3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:29
      это евреи за поражение бритов на сирийцах отыгрались...
      а если серьёзно...евреи упрямые и настоящие бойцы...гнут свою линию...и плевать им на всё и всех...
      и дядя Вова для них не указ...по моему, ночной удар наглядно это показал...
      наверное они правы...в этом мире по-другому нельзя...сожрут...
      Продолжайте вести наблюдение.
      72jora72
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:33
    В качестве мотива израильская сторона назвала «вторжение неопознанного беспилотника с этих территорий».

    Их неоднократно предупреждали, что мы не потерпим нарушения нашего суверенитета.

    профессор
    1. victorsh (Виктор) Сегодня, 06:39
      Вот именно-неопознанного.А виновной вы"назначили"Сирию.
      victorsh
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:03
        Цитата: victorsh
        Вот именно-неопознанного.А виновной вы"назначили"Сирию.

        Вы уж определитесь суверенное ли Сирия государство? Если суверенное то и ответственность за все акты агрессии с её территории лежат на сирийском режиме. Если не суверенное то какие вообще претензии к нам? request
        профессор
        1. victorsh (Виктор) Сегодня, 07:50
          Особенно когда по вам"долбят"террористы-которых ваше государство лечит,а в ответку вы"херачите "по войскам суверенного государства.
          victorsh
    2. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 06:59
      "Неопознаный" летательный аппарат залетел к вам со стороны Иордании.....может там кто из детей шутил? Почему же сразу Сирия?
      nPuBaTuP
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:08
        Цитата: nPuBaTuP
        "Неопознаный" летательный аппарат залетел к вам со стороны Иордании.....может там кто из детей шутил? Почему же сразу Сирия?

        Со стороны Сирии пройдя до этого через территорию ТрансИордании.
        профессор
        1. Грица (Александр) Сегодня, 13:12
          Со стороны Сирии пройдя до этого через территорию ТрансИордании.
          Ну так и лупите по Иордании. Или очко жим-жим? Хозяин отругает?
          Грица
    3. Грибок (Витёк) Сегодня, 07:06
      Вы сами сирийский суверенитет нарушаете залетая и бомбя позиции военных. Просто везёт что сирийская армия слаба.
      Грибок
      1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:42
        Цитата: Грибок
        Просто везёт что сирийская армия слаба.


        Это скорее плюс для Асада. Был бы Асад сильнее, могла бы начаться война между Израилем и Сирией.
        Кто победит и так понятно, а вот Сирии потом придётся очень долго восстанавливаться.

        А в данной ситуации - все удары Израиля точечные, погибших сирийских солдат почти нет.

        Это конечно не касается иранских складов оружия, производств оружия, баз итд, которых часто охраняют сирийские войска - это их выбор и они умирают за Иран.
        Tiras
        1. Nikolay73 (Nikolay) Сегодня, 10:21
          ...не бывает гуманных ракет, не бывает гуманных волков. Убийства и налёты на территорию суверенного государства, даже если оно "обосновывается" "миром во всём мире", не становятся актами гуманизма. Или можно вспомнить из истории то, что совсем не понравится израильтянам и окрасить это в цвета "мира" и "гуманизма", или у кого "фломастеры" тот и прав? Крайне скользкая тема. Как по мне, еврей поправьте если не правильно трактую, это просто хуцпа и ничего более.
          Nikolay73
          1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 16:40
            Цитата: Nikolay73
            Как по мне, еврей поправьте если не правильно трактую, это просто хуцпа и ничего более.

            Если помочь разобраться, то ПОЖПЛУЙСТА.
            1) "Один из глав иранского Корпуса стражей исламской революции Али Ширази заявил в четверг, 12 апреля, что его страна "обладает способностью уничтожить Израиль". Примечательно, что он сказал это в день, когда израильтяне отмечают День памяти жертв Катастрофы европейского еврейства."

            "Мы способны уничтожить Израиль, если на то возникнет причина. Мы сотрем Тель-Авив и Хайфу в порошок", - заявил Ширази".

            "Москва обеспокоена высказываниями президента Ирана в адрес Израиля. В четверг посол Исламской республики в Москве был приглашен в российский МИД, где его предупредили об «опасности конфронтационных подходов». Министр иностранных дел России назвал «неприемлемым» заявление иранского лидера о том, что Израиль должен быть «стерт с лица Земли»".
            2) Иран на сегоднешни день не обладает воеными вожможностями выполнть свои угрозы, а с развитием ЯО такая возможность существует.
            3) Поэтому Иран стремиться в Сирии построить свои военые базы, воено морскую базу и предприятия по производстве современных ракет.
            4) Как вы считаете Израиль должен сидеть и смотреть и ждать когда это случится?
            А это уже было с 1939 по 1945 год.
            И ЭТОГО НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПОВТОРИТСЯ!
            Я не знаю удовлетворило мое объяснение или нет, но это ФАКТ!

            "Я думаю, мы должны остановить страну, которая скандирует: "Смерть Израилю, смерть Америке". Иран нужно остановить. Это наша общая задача. "
            Б.Натанияху.
            маленькая страна
            1. Nikolay73 (Nikolay) Сегодня, 16:52
              Благодарю за ответ, хотел разобраться в терминах... ну да ладно. Я правильно понял ход ваших мыслей? Всё что мы считаем угрозой для себя, будь то женщины и дети, гражданские объекты или что бы то ни было в чём мы видим себе угрозу будет нами уничтожено несмотря ни на что и любыми средствами? Или я чего-то недопонимаю?
              Nikolay73
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 17:03
                Гуманизм- это всего лозунг. Соблюдайте меру и будет вам счастье. Чем сильнее ударят, тем сильнее будет ответ. И будут жертвы и среди мирных, чтобы это не допустить мы вынуждены бить точно, вынуждены выбивать почву, в любом месте, в любое время. Это не значит, что мы победим всех, но мы защитим свой народ, и все нашу техническую мощь направим на уменьшение потерь, это можно пообещать. Хотели пофилософствовать, извольте...
                Shahno
                1. Nikolay73 (Nikolay) Сегодня, 17:44
                  ...нет, я хотел чёткий и правдивый ответ... и я его получил, за что очень вам благодарен. Что до философии, с удовольствием, но к моему сожалению, позже.
                  Nikolay73
              2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 17:05
                Цитата: Nikolay73
                будь то женщины и дети, гражданские объекты или что бы то ни было в чём мы видим себе угрозу будет нами уничтожено

                НУ, НУ вы передергиваете мы так не договаривались, речь идет только про ВОЕНЫЕ ОБЪЕКТЫ, а дети и женщины это не по адресу я не хочу писать к кому сами набирите "бомбометание в Сирии" и увидете

                А что касается ВВС Израиля, то все это тоже найдете на GOOGLE.

                "Ракеты MARS, SkySniper и Rampage класса «воздух-земля» производства IMI и IAI использоються против Сирии и Ирана ракета позволит атаковать в совершенно новых условиях. Она может быть установлена на истребителях F-15, F-16 и F-35. Дальность действия сверхзвуковой ракеты составляет 90 миль."

                " УАБ SPICE-1000 («Барад Каль») производства компании «Рафаэль»
                «Барад Каль» поступила на вооружение в конце 2016 или начале 2017 г. и была объявлена боеготовой на F-16C/D («Барак») в октябре 2017 г. Первыми её получили эскадрильи F-16C/D Блок 30 авиабазы Рамат-Давид (109-я и 117-я), далее на очереди были эскадрильи F-16I («Суфа») на авиабазе Рамон (119-я, 201-я, 253-я), а затем – F-15I («Раам») на авиабазе Хацерим (69-я). Эскадрилья «Суфа» в Хацерим (107-я) на данном этапе «Барад Каль» не получит, поскольку была первой из эскадрилий F-16I, вооружённой УАБ SDB («Барад Хад»).
                Дальности планирования SPICE-2000 – до 60 км, SPICE-1000 – до 100 км. Точность попадания в цель (КВО) – менее 3 м. Вероятность поражения цели – 95%. В память бомбы могут вноситься изображения 100 целей и экипаж самолёта-носителя может перенацеливать УАБ в воздухе."

                " Rampage Ракета весом около полутонны оснащена 150-килограммовой боеголовкой с дистанционно контролируемой детонацией. Контроль позволит повысить точность удара по цели, сократив радиус падения осколков и тем самым предотвратив нежелательный ущерб, что особенно важно при большом расстоянии, разделяющем пусковую платформу и цель.Система stand-off, построенная на удаленном запуске ракет, применяется в израильских ВВС уже много лет, однако она требует высокой точности средств доставки и управления ими. Разработчики Rampage считают, что им удалось добиться хирургической точности в поражении целей, и это самое главное преимущество новой ракеты."
                " Напомним также, что в конце мая израильские военные самолетыатаковали около 50 целей в секторе Газы, считающемся самым густонаселенным районом планеты. При этом не был убит ни один житель сектора.
                маленькая страна
    4. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:36
      Вы бы сначала разобрались первое, кто его нарушил, второе, в чем это нарушение выразилось. Хотя зачем? - не по-израильски это: лучше сразу вдарить куда-нибудь туда, где могут быть Сирийцы, КСИР, ещё-кто-нибудь, кто не сильно важен. А там - хоть трава не расти. Достойные ученики американцев. Вот только они (США) - за океаном, а Израиль - здесь. Видимо, мудрости еврейского народа не хватает, чтобы понять: с соседями дружить надо, а не воевать бесконечно.
      Безликий
      1. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 15:19
        Все варианты , что предлагаете в решении проблем с соседями возможно и можно применить где- нибудь в Европе. На БВ ,если вы хотите выжить, вы должны бить сильно и желательно первым, видите ли менталитет тут другой. По аналогии можно привести Чечню, сильно вы смогли с ними договориться, пока не показали, кто в доме хозяин? И еще возьмите в расчет, что Россия может себе позволить не обращать внимания на " выбрыки" ООН, ЕС и кого- бы то не было. У Израиля такого люксуса нет, даже если " соседи" нападают первыми ( как в основном и бывает), по- этому если вы дадите слабину- вы не жилец. За действиями Израиля постоянно наблюдают " дружественные соседи" , оценивая , когда можно побольнее ударить, чтобы получить не сильную ответку. А иногда совсем наоборот, провокации делаются для того, чтобы Израиль ударил по- сильнее,и желательно по- больше " мирных жителей" подвести под удар, просто прикрыться населением.
        Но вы ведь уже в курсе, в Сирии они делают тоже самое .
        Если вы еще не поняли, в Сирии война не закончится так быстро. Исейчас Асад бы не выжил, если бы не так называемые " ковровые бомбардировки" российских ВВС. Так называемое " международное сообщество" не сильно открывает рот на Россию , потому что знают, что это бесполезно. И знают, что Россия может позволить себе напомнить им например о Югославию.
        У Израиля всех этих " плюшек" нет, и как вы правильно заметили, территоррии с "гулькин нос" , и " не меряных запасов населения" как у соседей, тоже нет. Всего то миллионов 7 и миллион израильских арабов ( которые не служат в армии в основной массе). Так что и политика и войны совсем другие. У вас еще будет много времени убедиться в том, что БВ так еще клоака.
        dolfi1
        1. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:10
          Первое, конфликт Израиля и Сирии несравним с конфликтом в РФ на Кавказе. Чеченская республика - часть Российской Федерации, а Сирия частью Израиля никогда не была (как бы ему не хотелось оттяпать оккупированные Голанские высоты).
          Второе, "бей первым" это, конечно, подход интересный. Агрессия в отношении независимого государства это называется. А на то, чтобы не бить, а договорится мудрости еврейского народа не хватает?
          Третье, диалогов с террористами быть не может. Но не надо причислять всех жителей соседних стран к террористам. бороться надо с террористами, а не уничтожать правительственные войска соседнего государства, которые как раз и добивают истинных террористов. Могли бы им и помочь, если бы от террористов действительно избавится хотели. Но избавится Израиль мечтает походу от соседей, всячески препятствуя их адекватному развитию, а после удивляется, что это арабы его недолюбливают.
          Четвертое, маленькая территория никак не извиняет агрессию.
          Безликий
    5. мерцание (Николай) Сегодня, 15:29
      мы не потерпим нарушения нашего суверенитета.
      Да нет у вас никакого суверенитета. Израиль это американский бобик на БВ. Бобику показали на Иран и дали команду "фас!" (нет у вас проблем с Ираном, проблемы с Ираном у штатов).
      Задача Израиля нанести удар по территории Ирана, спровоцировав Иран на ответный ракетный (Иран со своей территории может ответить только ракетами) удар по территории Израиля, далее мировые СМИ покажут убитых еврейских детей (чем больше тем лучше), США потребуют осудить агрессию Ирана, добьются мирового осуждения Ирана и тем самым получат основания для бомбардировок Ирана.
      Иран это прекрасно понимает, а потому будет наращивать свою группировку в Сирии, это группировка способна будет ответить на провокацию Израиля сухопутной операцией с территории Сирии, их поддержит Хезболла, а чуть позже Иордания и Египет.
      Так что борьба за мнимый суверенитет закончится концом Израиля.
      мерцание
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 15:42
        То есть вы сейчас фактически доказали, что у Ирана нет выхода, кроме как пойти на примирение с нами.... В случае сухопутной операции в нынешнем состоянии и исходя из предыдущего опыта, таковая операция вполне возможно закончится в 100 км от Тегерана, а ракетный удар по нашей территории приведет к повторению иракского сценария. Но похоже дарий выбирает смерть, а ни позорное перемирие.
        Shahno
        1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:29
          Это я про Марафонское сражение, посмотрите численность сторон противостояния, потери и результат.... Ничего не напоминает? И это была великая империя, которой нет.
          Shahno
      2. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:12
        Согласен с Николаем полностью. Иран и так очень душевно в мае 2018 повозил Израиль фейсом об тейбл. А при такой политике Израиль таки допрыгается рано или поздно.
        Безликий
  7. anjey (Андрей) Сегодня, 06:45
    Биби опять пугает в Москве ВВП ,ударами в Сирии,раздувая свою политическую значимость до небес...
    anjey
    1. маленькая страна (Дани) Сегодня, 06:57
      Цитата: anjey
      ударами в Сирии,раздувая свою политическую значимость до небес...

      Вы ошиблись, УДАРАМИ С НЕБЕС!
      маленькая страна
      1. тагил (сергей) Сегодня, 07:19
        А пугалка выросла Швондер? Смотри таких как ты можно так напугать до "М" и "Ж" не добежишь.
        тагил
  8. 501Legion (Артём) Сегодня, 06:57
    И Он несёт на себе взрывчатку....
    ага, пей сатая тётя нашептала
    501Legion
  9. лысова (владимир) Сегодня, 06:57
    А сейчас подобное и будет продолжаться - «Хизбалла» и различные группировки, специально будут творить провокации.
    лысова
    1. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 15:22
      Этот вопрос адресуйте Ирану, Хизбаллах - их детище
      dolfi1
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:06
    Г-да евреи прежде чем обижаться на чьи-либо комментарии почитайте свои и выдохните. Вы скопом набрасываетесь на несогласного с вами при этом не признавая простой истины - нанося удары по сирийским войскам вы помогаете мировому терроризму. Не успел Нетаньяху встретиться с ВВП, а ЦАХАЛ уже отличился. Кстати ваш премьер с гордостью сообщил Путину, что они сбили БПЛА залетевший с территории Сирии. Проверял реакцию что ли?
    rotmistr60
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 07:36
      Цитата: rotmistr60
      набрасываетесь на несогласного с вами



      Не надо фантазировать. Вполне нормальная дискуссия.


      Цитата: rotmistr60
      нанося удары по сирийским войскам вы помогаете мировому терроризму.


      Это Асад и его войска поддерживают иранские террористические силы включающие и Хизбаллу.
      Не было бы Ирана и его террористов - Израиль бы не ударял по Сирии.
      Раз Асад лёг под Иран, то и должен отвечать за это.

      У вас странная логика - Израиль не должен ударять по шиитским террористам и тем, кто им помогает так как они борются с суннитскими.

      Суннитскими много кто занимается, а иранскими шиитскими террористами и самим Ираном, который помогает деньгами и оружием террористам вокруг Израиля - приходится заниматься Израилю. Россия тоже не против.


      Цитата: rotmistr60
      Не успел Нетаньяху встретиться с ВВП, а ЦАХАЛ уже отличился


      Отличился чем? Ответил на нарушение своего суверенитета? И правильно сделал.

      Цитата: rotmistr60
      Кстати ваш премьер с гордостью сообщил Путину, что они сбили БПЛА залетевший с территории Сирии. Проверял реакцию что ли?


      Послание было не Путину, а через встречу с Путиным для тех, кто до сих пор не понял. Нетаньяху объяснил же далее: "Хотелось бы подчеркнуть, что мы будем очень строго пресекать любые попытки нарушить и нашу воздушную, и сухопутную границу".
      Tiras
      1. gaura Сегодня, 09:23
        Восхищает вера евреев в своего Биби. Вот ласково би-би, как будто ребенок в машинки играет! Что он не сказанул, кому бы пальчиком не пригрозил, он всегда прав. Если же МО РФ делает официальные заявления, так то еще проверять надо. Но главный еврей он такой неполживый, как наше Ухо Мацы. Вам интернет бойцам, даже доказательств не надо... Секта свидетелей великого Бибипа!
        gaura
        1. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 15:30
          Вы просто не в курсе, да Нетаньягу действительно уважают ( и есть за что). Но дома, порцию " критики" он получает в полной мере. Ну а у " левых либералов" тут реакция на него, как у " собаки Павлова", каждый чих " осуждают".
          dolfi1
      2. Безликий (Безликий) Сегодня, 09:39
        Цитата:
        “Это Асад и его войска поддерживают иранские террористические силы включающие и Хизбаллу.Не было бы Ирана и его террористов - Израиль бы не ударял по Сирии.Раз Асад лёг под Иран, то и должен отвечать за это".

        После этой фразы - любые контрдоводы уважаемому собеседнику просто бессмыслены.
        Позволю себе продолжить его логику: если бы у Израиля не было соседей - он бы вообще жил припеваючи)
        Безликий
      3. ultra (Михаил) Сегодня, 11:36
        Цитата: Tiras
        Не было бы Ирана и его террористов - Израиль бы не ударял по Сирии.

        Вы наивный или прикидываетесь?
        ultra
    2. Грица (Александр) Сегодня, 13:16
      Проверял реакцию что ли?
      Самая классная реакция была бы - моментальный хук справа. Чтобы Бибик пол часика побился в конвульсиях, осознавая сказанное
      Грица
  11. МирныйЖитель (Ицхак Джабраилович) Сегодня, 07:12
    Так держать Израиль!!!Защищаться это право любого государства,кто бы что ни говорил
    МирныйЖитель
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:37
      Защищать право на неправо
      Дормидонт
  12. XXXIII (Владимир) Сегодня, 07:49
    ВВС Израиля атаковали позиции САА на юге Сирии. Причина названа
    И где доказательства цахала, где то самое видео когда из за угла случайно появляется оператор и снимает то самое преступление или наказание....Даже координат по глобусу не выложили, а местные евреи врут чаще чем спят, отдыхали бы в теньке.... fellow
    пс. Тут уже походу сирийские сми с израильскими поют в один голос и пьют их одного колодца, пропагандисты..... negative
    XXXIII
  13. demo (Ван) Сегодня, 07:54
    Обращает на себя внимание тот факт, что накануне состоялся очередной визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву. Вместе с президентом России Владимиром Путиным были обсуждены вопросы сирийского конфликта, после чего главы государств отправились на матч между сборными Хорватии и Англии, победу в котором в итоге отпраздновали хорваты, впервые в своей истории выйдя в финал ЧМ по футболу.
    Вот именно.
    Как только премьер Израиля приезжает в Москву и общается с Путиным, так на следующий день по сирийцам молотят евреи.
    Мне одному это кажется подозрительным или нет?
    demo
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 09:23
      Цитата: demo

      Как только премьер Израиля приезжает в Москву и общается с Путиным, так на следующий день по сирийцам молотят евреи.
      Мне одному это кажется подозрительным или нет?

      Вы подозреваете в чём-то Владимира Владимировича?

      Что такого плохого, если он договорился с Беньямином Бенционовичем?
      А. Привалов
    2. мерцание (Николай) Сегодня, 11:31
      Как только премьер Израиля приезжает в Москву и общается с Путиным, так на следующий день по сирийцам молотят евреи.
      Мне одному это кажется подозрительным или нет?

      Сейчас для них главное вбить клин в отношения между Ираном и Россией (создать у Ирана впечатление, что Россия, мол, кидает Иран), в доказательство удар по территории Сирии, правда эти удары мало влияют на военные возможности иранских и сирийских сил. И Россия, и Иран в курсе этого развода, так что клин вбить не удасться.
      Больше того, ситуация такова, что сунниты начинают понимать израильский развод и просто закипают от ненависти к евреем. Как только штаты ослабят свою поддержку Израилю (а это не за горами), так шииты вместе с суннитами кончат Израиль. Кстати, многие евреи начинают подозревать это и в спешном порядке готовят себе запасной аэродром, около 40 тыс. уже просят у Путина возможность получить российское гражданство и поселиться в Крыму.
      Так что эти обстрелы по большому счету не играют существенной роли, разве что приближают конец Израилю.
      мерцание
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:37
    Удивляюсь. Как им ещё не лень каждый раз придумывать новые причины?
    Дормидонт
  15. sib.ataman Сегодня, 09:27
    Цитата: atalef
    Цитата: Zubr
    Конечно, а по другому и быть не может. Мы тут евреям всё грехи вспомним...

    Если вам это вам морально поможет пережить увеличесние НДС и пенсионного возраста - то на здоровье hi


    Ну всё! Израильское лобби сорвало скатушек! Как же! Кто-то посмел гавкнуть не в ту сторону!
    sib.ataman
  16. q75agent (.......) Сегодня, 09:33
    Цитата: А. Привалов
    Вы подозреваете в чём-то Владимира Владимировича?

    Конечно ....паспорт беня ему израильский не привез ?
    q75agent
    1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 11:13
      Цитата: q75agent
      Цитата: А. Привалов
      Вы подозреваете в чём-то Владимира Владимировича?

      Конечно ....паспорт беня ему израильский не привез ?

      А должен был?
      После завершения переговоров Нетаньяху сделал следующее заявление для прессы:
      "Этот визит проходит за несколько дней до встречи президента Путина с Трампом. У переговоров было два аспекта. Первый, известный и очевидный – это свобода действий Израиля, которая обеспечивается по правилам, которые я озвучил публично. Мы расширили это в ходе разговора, и думаю, что это долговременное достижение Израиля. Мы действуем в месте, где очень много сил. Мы действуем, но не только не сталкиваемся с русскими, мы, я бы сказал, координируем действия армий, в том числе в эти часы и в эти дни. Мы действуем против иранских целей и целей "Хизбаллы", и поддерживаем нашу свободу действий".


      Продолжая говорить о ситуации в Сирии, глава правительства Израиля, отметил:
      "Нет никакого столкновения с российскими силами. Это первая цель, эта цель остается актуальной сейчас... Во-вторых, мы обсудили сирийский вопрос в целом и иранский вопрос в преддверии встречи, но я не думаю, что мне стоит сейчас подробно об этом рассказывать".


      Нетаньяху также подчеркнул неизменность отношения Израиля к военным провокациям со стороны Сирии, заявив, что реакция на обстрелы была и будет незамедлительной.
      А. Привалов
  17. sib.ataman Сегодня, 09:38
    Цитата: Tiras
    Вечером 11 июля пресс-служба ЦАХАЛа раскрыла еще одну подробность, касающуюся перехвата сирийского беспилотника над израильской территорией.

    Приказ о запуске ракеты в сторону беспилотника был отдан капитаном Ор Нааман, командиром батареи Patriot 138-го батальона.


    В 15:33 батарея противоракетной обороны Patriot выпустила ракету по беспилотному летательному аппарату, проникшему в Израиль с территории Сирии.

    Беспилотник был сбит после того, как он проник в глубь территории Израиля примерно на 10 км. В течение 15 минут войска ПВО наблюдали за его полетом. На этом этапе военные уже знали, что они имеют дело с аппаратом для сбора разведданных, и он не несет на себе взрывчатку.

    Пресс-служба также отметила, что беспилотник пролетел через воздушное пространство Иордании.



    Ну всё! Залетел с Иордании, 15 минут на экране РЛС капитан разглядывал в лупу опознавательные знаки, потом внутренний голос подсказал прОрать Нааму, что это подлые арабы из Сирии угрожают Великому Израилю, и пустил им на встречу Patriota.
    sib.ataman
  18. Комментарий был удален.
  19. stone Сегодня, 09:38
    "При этом добавлено, что сирийские средства противовоздушной обороны заставили самолёты ВВС Израиля отказаться от продолжения нанесения ударов". good laughing
    Ну зачем транслировать эту шнягу! Она сугубо для навешивания на уши местному населению. lol
    stone
  20. spektr9 Сегодня, 09:52
    Фашисты 21 века вновь напомнили о себе, не чему не учиться мировое сообщество ...
    spektr9
    1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:21
      Ну вот и сбежались нацики и антисемиты, а как же, про Израль, опять как евреи вашим протеже люлей выписывают.
      ZarSta
      1. q75agent (.......) Сегодня, 10:33
        нацики как раз это евреи , по постам видно и по делам вашим , а уж как прыгаете от радости на бандеровских сайтах вместе , отдельная история .....
        q75agent
        1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:39
          Цитата: q75agent
          нацики как раз это евреи , по постам видно и по делам вашим , а уж как прыгаете от радости на бандеровских сайтах вместе , отдельная история .....
          Я понимаю у вас желчь поднялась, и небось руки дрожат, возьмите таблеточку, запейте, успокойтесь и поймите - нацики и антисемиты евреев сопровождают. Ну как собаки караван. Вот еврейский караван и идёт, а вы что соответсвенно делаете?
          ZarSta
      2. ultra (Михаил) Сегодня, 11:39
        Цитата: ZarSta
        Ну вот и сбежались нацики и антисемиты,

        Наши антисемиты в сравнении с вашими русофобами просто дети.
        ultra
        1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 11:41
          Не антисемитьте да не отусофобаны будете.
          ZarSta
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 12:35
            вы это на сайте 9 канала напишите laughing
            ultra
            1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 13:22
              Цитата: ultra
              вы это на сайте 9 канала напишите

              Не антисемитьте да не отрусофобаны будете я тут написал, для антисемитов, а вы там пишите - дарю: не русофобьте да не отантисемитенны будете. Хотя это же интернет, иди знай кто чего пишет и зачем. Может большинство здешних антисемитов арабы или отарабенные.
              ZarSta
            2. dolfi1 (Dolfina) Сегодня, 15:45
              Значит вы таки посещатет " наши" сайты. Пишу в ковычках " наши" , потому что СМИ у нас все " леволиберальные" , за исключением парочки на иврите . То есть народ в основной своей массе просто относится к ним как к " fake news".
              dolfi1
    2. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 15:52
      Пора Асаду заканчивать геноцид в Сирии, а то не кем будет управлять.
      Zina389
  21. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:22
    Евреи, они такие евреи. negative
    С упорством суецидника готовят себе верёвку на которой их повесят. Ну сами себе судьбу выбрали. Ничего не поделаешь. request negative
    К-50
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 11:10
      Откуда вам знать? Пока что Израиль недавно праздновал 70 лет - больше чем просуществовал СССР.
      Израиль борется с шиитским террором и правильно делает.
      Tiras
      1. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:52
        Цитата: Tiras
        Откуда вам знать?

        Когда одна нация раз за разом делает, чтобы её ненавидели другие, не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять к чему это приведёт в последствии. Это же касается пин досии.
        Все имеют взлёт и падение. Так вот, когда экономическая или политическая составляющая ослабнут, грызть евреев и пин дос ников не придёт только самый ленивый. Вполне допускаю, что это будет Россия. hi laughing
        К-50
        1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:10
          Цитата: К-50
          Когда одна нация раз за разом делает, чтобы её ненавидели другие, не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять к чему это приведёт в последствии. Это же касается пин досии.


          Надо иметь, надо...
          Такие как вы еще лет 20-30 назад говорили, что США загнется из-за долга и прочий бред.
          США на месте - СССР развалился, Россия в санкциях и повышает пенсионный возраст + дикая коррупция.

          Ну и?



          Цитата: К-50
          Так вот, когда экономическая или политическая составляющая ослабнут, грызть евреев и пин дос ников не придёт только самый ленивый. Вполне допускаю, что это будет Россия.


          Ждите ждите.. wassat
          Tiras
        2. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 16:12
          в каждом поколении рождается главный ненавистник еврейского народа, и в каждом поколении он терпит поражение.
          Zina389
      2. ultra (Михаил) Сегодня, 12:39
        Цитата: Tiras
        Пока что Израиль недавно праздновал 70 лет - больше чем просуществовал СССР

        Бред,исторически-Великое княжество Московское+ РИ+СССР+РФ,так что наша история как то поболее будет чем 70 лет.
        ultra
        1. atalef (александр) Сегодня, 12:44
          Цитата: ultra
          Цитата: Tiras
          Пока что Израиль недавно праздновал 70 лет - больше чем просуществовал СССР

          Бред,исторически-Великое княжество Московское+ РИ+СССР+РФ,так что наша история как то поболее будет чем 70 лет.

          вообще ничего по сравненую с нашей
          Земля Израиля (ивр. ‏ארץ ישראל‏‎ Э́рец-Исраэ́ль) священна для еврейского народа со времён библейских патриархов — Авраама, Исаака и Иакова. Учёные относят этот период к началу 2 тысячелетия до н. э.[20] Согласно Библии, Земля Израиля была завещана евреям Богом, с тем, чтобы стать Землёй Обетованной — здесь находятся все священные места еврейского народа.

          Первые древнееврейские племена (колена) появляются здесь около 1200 года до н. э.[19] Этим периодом датируются обнаруженные здесь 250 еврейских поселений[21
          Установление царской власти и возникновение Израильского, а позже и Иудейского царств датируется концом XI — серединой X веков до н. э
          atalef
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 13:02
            У есть канал рен тв ,так там и не такое рассказывают! laughing
            ultra
          2. Безликий (Безликий) Сегодня, 16:19
            Раз уж древностями меряемся... откройте Соборное Уложение 1649 года ( нашей эры) Читаем вступление:
            "В лето 7156 го(да), 20 июля, в 16 день, государь царь и 67
            великии князь Алексеи Михайлович, всея Русии самодержец..."
            Так что не здесь надо рассказывать про древность еврейского народа.
            Безликий
  22. ZarSta (Zarat) Сегодня, 10:27
    Поздравляю государство Израиль с ещё одной успешной операцией. Захватили со взлёта и вели до сбития. Профессионалы.
    ZarSta
    1. troset (Вадим) Сегодня, 11:21
      Захватили при сборки и вели до поражения.
      troset
  23. Imobile (Игорь) Сегодня, 10:44
    Как всегда. 70%ракет сбито, 30%самолетов подбит. Все цели поражены, все самолеты вернулись на базу.
    Imobile
  24. q75agent (.......) Сегодня, 11:07
    Цитата: ZarSta
    Я понимаю у вас желчь поднялась, и небось руки дрожат, возьмите таблеточку, запейте, успокойтесь и поймите

    в этом месте конкретно рассмешил laughing про свои болячки всем не рассказывай wink
    q75agent
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 12:06
      laughing похоже на то laughing пришел от доктора, сел за комп, прочитал текст и подумал recourse что бы написать? ... о! доктор сказал
      у вас желчь поднялась, и небось руки дрожат, возьмите таблеточку, запейте, успокойтесь и поймите
      это и напишу laughing
      мерцание
  25. мерцание (Николай) Сегодня, 11:07
    Есть решение проблемы Голанских высот ... надо превратить их в ОЗЕРО. laughing
    мерцание
  26. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 11:43
    А что евреи так сирийцев не любят или они всех гоев не любят?
    Dimon Grin
    1. doodlez (Коля) Сегодня, 12:12
      Это арабы арабов не любят грызутся меж собой ну а евреи и виноваты конечно.Очень умиляет количество родни Асада на сайте.Или у вас 5 соток в тех краях?
      doodlez
      1. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 12:56
        Хотя у евреев ДНК арабов. Вот и пойми их.
        Dimon Grin
        1. Zina389 (Зиновий) Сегодня, 16:05
          не арабов, а семитов. Семиты это почти все народы Ближнего Востока, кроме персов и турок. А также исчезнувшие народы типа фелистимлян и ассирийцев. Современные сирийцы и так называемые "палестинцы" - это обычные арабы, заселившие прибрежные земли во время нашествия Мухамеда из района Саудовской Аравии.
          Zina389
  27. Викторио (Викторио) Сегодня, 11:55
    евреи очередной транш получили, что активность повысилась повсеместно? из 93 комментариев 21 оставили израильские друзья, и еще не вечер
    Викторио
  28. ultra (Михаил) Сегодня, 14:03
    Цитата: ZarSta
    Ну вот и сбежались нацики и антисемиты, а как же, про Израль, опять как евреи вашим протеже люлей выписывают.

    Пока мы конкретно ваших протеже в Сирии укатываем.
    ultra
    1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 14:47
      Цитата: ultra
      Пока мы конкретно ваших протеже в Сирии укатываем.
      Чьих протеже? Я скaзал, что Израиль с постоянным успехом раскатывает ваших протеже, и это несложно доказать, а вы вашу ложь доказать не можете.
      ZarSta
      1. ultra (Михаил) Сегодня, 15:01
        Цитата: ZarSta
        а вы вашу ложь доказать не можете.

        Я понимаю,что русский у вас не родной язык.Доказывают виновность или не виновность в суде,теорему....но вот что бы доказывали ложь....Хотя я понимаю,что вы хотите сказать и на это отвечу ...гугл(лично я яндексом пользуюсь из патриотических соображений естественно laughing )вам в помощь!
        ultra
        1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 15:05
          Гугл сказал что ИГИЛ порождение СССР, а кто там у нас преемник? laughing laughing laughing
          ZarSta
          1. Меченосец (Николай) Сегодня, 17:35
            Цитата: ZarSta
            Гугл сказал

            А ГУГЛ это истина?
            Или этот ополоумевший у вас в авторитете?
            "викбо модератор пишет:
            Россия приложила руку к созданию "Исламского государства"
            «Путина постоянно сравнивают с Гитлером, а это неверно. Его гораздо корректнее сравнивать со Сталиным», – к такому заключению пришел президент израильского Института Восточного партнерства раввин Авраам Шмулевич."
            А отсюда и вот этот опус-https://subscribe.ru/group/klub-lyubitelej-p
            olitiki/10480993/ накаляканный укроэкспердами.
            Можно дать и более прямолинейную оценку: финансируя и обучая «Сынов Ирака», Петреус и его команда собрали элементы нового суннитского повстанческого движения, сейчас называющего себя «Исламским государством» (оно же «Исламское государство Ирака и Сирии»). Репортаж Эндрю Макгалли для «Франс-Пресс» в 2007 году описывает первую встречу представителей суннитских племен вблизи Багдада с Петреусом и его командой.Немецкий журналист Кен Йебсен приводит документы, которые были до поры засекречены, они прямо подтверждают роль США в создании ИГИЛ. Журналист также сообщал об участии ряда других государств в тех же опасных играх. Все это с самого начала объяснялось намерением изгнать Башара Асада (во всяком случае, такова была цель Израиля, а определенные силы в Вашингтоне всегда его поддерживали).http://www.mzk1.ru/2017/12/kto-sozd
            al-igil/
            Меченосец
        2. atalef (александр) Сегодня, 15:13
          Цитата: ultra
          Цитата: ZarSta
          а вы вашу ложь доказать не можете.

          Я понимаю,что русский у вас не родной язык.Доказывают виновность или не виновность в суде,теорему....но вот что бы доказывали ложь....Хотя я понимаю,что вы хотите сказать и на это отвечу ...гугл(лично я яндексом пользуюсь из патриотических соображений естественно laughing )вам в помощь!

          как всегда съехал с ответа.
          atalef
          1. ultra (Михаил) Сегодня, 16:47
            Цитата: atalef
            как всегда съехал с ответа

            Вы за мной следите?Это льстит! laughing
            ultra
            1. atalef (александр) Сегодня, 16:48
              Цитата: ultra
              Цитата: atalef
              как всегда съехал с ответа

              Вы за мной следите?Это льстит! laughing

              не льстите себе laughing
              atalef
  29. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 16:34
    Жидомассоны трут комменты:)))
    GABALIS
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 16:37
      Да уважаемый, и такие ответы на нашем контроле. Око..
      Shahno
    2. ultra (Михаил) Сегодня, 16:46
      Цитата: GABALIS
      Жидомассоны трут комменты:)))

      Бред,любой может подать жалобу на коммент
      ultra
  30. мерцание (Николай) Сегодня, 17:25
    Израильские СМИ сообщают, что Биби вернулся не солоно хлебавши. Угроза войны с Ираном на территории Сирии более не действуют - Сирия, Иран и Хезболла готовы к войне, а скоро в Москве будет Махмуд Аббас, плюс Иордания с Египтом не прочь прирости территорией Израиля. И да, 40 тыс. евреев просят российское гражданство ... хм, есть о чем подумать
    мерцание
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 17:28
      Цитата: мерцание
      И да, 40 тыс. евреев просят российское гражданство ... хм, есть о чем подумать

      Биробиджан ждет.
      Меченосец
      1. ZarSta (Zarat) Сегодня, 17:45
        Цитата: Меченосец
        Биробиджан ждет.
        Арабов. Побольше и побыстрее.
        ZarSta
    2. Shahno (Павел) Сегодня, 17:41
      "10 евреев из рода Ротшильдов просят российского гражданства", так покруче будет.
      Shahno
    3. ZarSta (Zarat) Сегодня, 17:45
      Цитата: мерцание
      Израильские СМИ сообщают, что Биби вернулся не солоно хлебавши
      А не могли бы вы нам показать такие Израильские СМИ? Отюда, в Израильских СМИ написанно, что Ассад возвратит останки Эли Коена (Израильского разведчика), а за это Израиль исключит Ассада из списка ликвидаций.
      ZarSta
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