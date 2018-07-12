17:48 12 июля
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Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили. Ответ эстонскому полковнику

Накануне «ВО» выходило с материалом (ссылка), в котором рассказывалось, как командующий спецподразделениями Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги стращал Россию тем, что в случае нападения ВС РФ на Эстонию он и его подчинённые «похоронят» российскую армию в Таллине. А Россия собирается нападать на Эстонию с проживающим там г-ном Юхтеги?..

Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили. Ответ эстонскому полковнику


На этот пассаж эстонского полковника, сделанный для американского издания Politico, решили ответить некоторые политики в России. Так, представляющий думский комитет по делам СНГ Константин Затулин сделал комментарий для Russia Today, отметив, что России сегодня пытаются приписывать те намерения, которых у РФ нет. По словам Затулина, такие действия со стороны натовских «партнёров» носят характер базарных криков «Держи вора!», когда сам вор первым и поднимает шум.


Константин Затулин, усомнившись в том, что у Эстонии есть какие ресурсы, чтобы позволять себе откровенно милитаристские высказывания, отмечает:
Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им «уничтожить и разгромить», то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования.


Нужно напомнить, что эстонские военнослужащие в скором времени войдут в формируемую у границ России натовскую дивизию «Норд». По заявлениям натовских функционеров, дивизия в составе эстонских, латвийских и датских солдат и офицеров будет заниматься вопросами «сдерживания России». Эту концепцию в очередной раз подтвердили на июльском саммите НАТО в Брюсселе, где больше других о «российской угрозе» верещали именно прибалтийские представители, надеясь понравиться США.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 79

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  1. den3080 Сегодня, 06:47
    Опять «Норд»... а был «Нордланд» (11 панцергренадёрская дивизия СС). Ничему их не учит история.
    den3080
    1. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 07:36
      Опасно недооценивать потенциального противника. Эстонская армия в силах морально измотать врага ожиданием нападения...
      Prapor-527
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:46
        Цитата: Prapor-527
        Эстонская армия в силах морально измотать врага ожиданием нападения...

        Надо изменить, Эстонская на Чухонская, и морально на орал.но. И полная победа Талллиинннаа!!! wassat
        Евдоким
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:52
          Цитата: den3080
          Опять «Норд»... а был «Нордланд» (11 панцергренадёрская дивизия СС). Ничему их не учит история.


          Они её пытаются делать , не получив образования , а это всегда заканчивалось плачевно.
          cniza
  2. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:47
    Если наши войска вдруг и окажутся в Эстонии, то пока до чухонских тормозов дойдет, что на них кто-то напал, вся территория Эстонии будет под контролем.
    В далеком 1998 году (могу спутать) экс-губернатор Псковской области Михайлов четко сказал: хватит 48 часов и одной Псковской дивизии ВДВ.
    Metallurg_2
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:14
      В далеком 1998 году (могу спутать) экс-губернатор Псковской области Михайлов четко сказал: хватит 48 часов и одной Псковской дивизии ВДВ.

      Я конечно не в восторге от заявлений этого недоумка по поводу разгрома России. Но я также помню заявление другого недоумка по фамилии Грачев, который собирался одним батальоном ВДВ занять Грозный, что из этого вышло все хорошо знают. Так что поаккуратнее с заявлениями, особенно когда знаешь, что тебя там не будет.
      Ros 56
      1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:19
        Покойный Грачев утверждал в интервью, что его слова про два часа и полк ВДВ были вырваны из контекста большого выступления.
        Выступления я не слышал, но зная наших журнашлюх, вполне вероятно.
        Metallurg_2
      2. serg999 (Сергей ) Сегодня, 10:01
        Цитата: Ros 56
        В далеком 1998 году (могу спутать) экс-губернатор Псковской области Михайлов четко сказал: хватит 48 часов и одной Псковской дивизии ВДВ.

        Я конечно не в восторге от заявлений этого недоумка по поводу разгрома России. Но я также помню заявление другого недоумка по фамилии Грачев, который собирался одним батальоном ВДВ занять Грозный, что из этого вышло все хорошо знают. Так что поаккуратнее с заявлениями, особенно когда знаешь, что тебя там не будет.

        Вы Чечню с Эстонией сравниваете? А Российскую армию 90-х с армией 2018??? Поверьте, это несравнимые понятия...
        serg999
    2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 07:54
      Цитата: Metallurg_2
      В далеком 1998 году (могу спутать) экс-губернатор Псковской области Михайлов четко сказал: хватит 48 часов и одной Псковской дивизии ВДВ.


      Что-то подобное сказал и один из американских президентов:
      Корсар0304
      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:37
        О, очередная фейковая цитата, типа как Маргелов говорил, что за три дня полмира его десантники захватят. Оригинал фразы не приведете? Или Рейган по-русски говорить может?! wassat
        Стирбьорн
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:59
          Цитата: Стирбьорн
          Или Рейган по-русски говорить может?!

          Рейган и не обязан говорить на русском языке. У него для этого придворный толмач имеется, который и переведёт миру то, что скажет Рейган. А фразу сию, он вроде бы сказал после того, как менее чем за сутки ребятами из СССР был взят дворец Амина в Афганистане.
          Ныробский
          1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 10:26
            Цитата: Ныробский
            А фразу сию, он вроде бы сказал после того, как менее чем за сутки ребятами из СССР был взят дворец Амина в Афганистане.
            дворец Амина бы взят "ребятами из СССР" 27 декабря 1979 года. Рейган был президентом США, и соответственно, хозяином Белого Дома с 20 января 1981 года — 20 января 1989 года.
            Такой же фэйк, как и предыдущий fellow

            Кстати английский язык международный, на нем и все официальные заявления делаются в США, а не через толмачей русскоговорящих.
            Стирбьорн
            1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 10:59
              Интересно, а чем сказанное Ныробским Вас так лично задело?
              А если уж буквоедством заниматься, то "все официальные заявления делаются в США" на английском потому, что это государственный язык, а вовсе не из-за того, что он международный. Не надо лишних слов.
              Хотя, если даже Рейган и сказал что-нибудь подобное, то лишь для того, чтобы напомнить, кто у него "империя зла"...
              kakvastam
              1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 11:37
                Цитата: kakvastam
                Хотя, если даже Рейган и сказал что-нибудь подобное, то лишь для того, чтобы напомнить, кто у него "империя зла"...

                Вот и приведите дословную цитату Рейгана, раз уж в диалог влезаете. А если нету, значит фэйк. Здесь все-таки серьезный ресурс, а не форум сплетниц-домохозяек.
                Стирбьорн
                1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:16
                  Всё-таки Вы не личными сообщениями обменивались, так что и указывать, кто вправе "влезать", а кто нет, не должны.
                  Что же касается доказательств, то мне нет дела до высказываний покойного американского президента, в существование которых я сам не слишком верю, но, раз уж Вы обвиняете Ныробского во лжи, то будьте любезны сами свои обвинения и доказывать.
                  kakvastam
                  1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 15:16
                    Бггг, так я то все доказал, выше, достаточно просто уметь читать, думать ну и даты сопоставить! fellow
                    Стирбьорн
                    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 15:21
                      К сожалению, Рейган умел говорить и до, и после своего президентства.
                      С формальной логикой у Вас неважно, да внимательность не на уровне.
                      kakvastam
                      1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:03
                        Понятно, во существу вопроса вам возразить нечего, одно бла-бла-бла...зачем только в диалог влез?! fool
                        Стирбьорн
                2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 14:48
                  Цитата: Стирбьорн

                  "Если бы мне дали роту Российских десантников, то я бы весь мир поставил на колени. "(с) Генерал спецназа США Тим Хейк
                  sabakina
                  1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 15:20
                    Ну вы то можете англоязычный вариант фразы Хейка предоставить?! Он же не по-русски это сказал. И уж хоть и генерал, а ему 100%, русскоязычного пресс-аташе не выдали - или парад фэйковых цитат продолжается?! wassat Давайте еще про устав ВС США, где там якобы десантников русских, предписывают на месте расстреливать
                    Стирбьорн
            2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:04
              Цитата: Стирбьорн
              Кстати английский язык международный,

              Всё временно. Было дело, когда все на французском изъяснялись.
              Цитата: Стирбьорн
              на нем и все официальные заявления делаются в США, а не через толмачей русскоговорящих.
              Толмач в любом международном диалоге по протоколу предусмотрен по штату, дабы потом была возможность отрубить ему голову за то, что он якобы не правильно истолковал сказанное тем или иным главой государства. yes
              Ныробский
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:50
    В том году зайцы скромнее были !
    Uncle Lee
    1. Тралл Сегодня, 07:22
      Полное отсутствие мозга и логики у этой кегли для боулинга в камуфляже. Это как, например, заявить, что если Эстония нападет на Россию, то русские ее разгромят в Петропавловске Камчатском. smile
      Тралл
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:54
        Цитата: Uncle Lee
        В том году зайцы скромнее были !


        Ему не перевели что он говорит.
        cniza
  4. тагил (сергей) Сегодня, 06:53
    Сначала просто крики караул, потом отдельные солдаты НАТО и различные центры разведки и подготовки всяких ушлепков, затем батальоны с ротацией (я так понимаю эти батальоны так и останутся) и "вишенка на торт" дивизия. Что дальше? До Питера 110 км. Нам придется реагировать на эту европейскую шваль, эти шавки еще с большим энтузиазмом будут кричать об угрозе с нашей стороны, НАТО будет пичкать прибалтику оружием до предела, и когда нибудь оно выстрелит в нас. Надеюсь что после всего что случится этих шавок просто не будет в природе, так на будущее.
    тагил
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 07:17
      Надеюсь что после всего что случится этих шавок просто не будет в природе, так на будущее.

      На сто процентов с вами согласен и очень на это надеюсь.
      Ros 56
    2. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:09
      Не надо думать, что очередная попытка евроинтеграции будет отбита малой кровью, нет в нашей истории таких прецедентов. Все предыдущие принесли огромные жертвы и разрушения, и не надо думать, что евроинтегрировать нас полезут до того, как будут уверены в успехе проекта.
      К сожалению, руководство РФ явно не рассматривает угрозу всерьёз, иначе не было бы идиотских переносов столичных функций в приграничный город, даже Москва по нынешним меркам недостаточно удалена от будущего ТВД.
      kakvastam
      1. тагил (сергей) Сегодня, 13:08
        Не надо думать, что очередная попытка евроинтеграции будет отбита малой кровью, нет в нашей истории таких прецедентов. Все предыдущие принесли огромные жертвы и разрушения, и не надо думать, что евроинтегрировать нас полезут до того, как будут уверены в успехе проекта.
        Я полностью согласен с Вами и по моему мнению эту проблему надо было решать как только она появилась, в плоть до оккупации (предлогов было и есть сейчас предостаточно) и развешивании для наглядности по фонарным столбам этих "демократов" и поборников справедливости в отношении прибалтийских эсэсовцев. Потому, что сразу было понятно, что на малом НАТО не остановится. А теперь имеем что имеем.
        тагил
  5. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 06:54
    В сознание европейского пипла забивают мысль о правильности действий по "сдерживанию" России. Под этим лозунгом и мечтают напасть.
    Ст.пропорщик
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:10
      Не мечтают, а планируют.
      Или вы думаете, что они тратят миллиарды без всякой цели?
      kakvastam
  6. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:58
    ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования
    При всем желание такую ссылку не найти. Эстонцам следует по примеру Украины переписать историю, внести ряд "выдающихся" побед и причем над Россией (наверное тоже 400 лет воюют с Россией) после чего смело стучать себя пяткой в грудь. А приборзели г-да прибалты после вступления в НАТО и приборзели не по чину.
    rotmistr60
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 07:07
      Цитата: rotmistr60
      ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования
      При всем желание такую ссылку не найти. Эстонцам следует по примеру Украины переписать историю, внести ряд "выдающихся" побед и причем над Россией (наверное тоже 400 лет воюют с Россией) после чего смело стучать себя пяткой в грудь. А приборзели г-да прибалты после вступления в НАТО и приборзели не по чину.

      Есть у них достижения,есть,в обозе тевтонского ордена за свиньями ухаживали!Правда давно это было,аж в 13векеА ближе и не припомнить.
      Фил77
    2. Мур (Андрей) Сегодня, 07:21
      Цитата: rotmistr60
      При всем желание такую ссылку не найти


      Ну как же...
      А блестящая "кидок" Юденича и уход с приморского фланга Северо-западного фронта в 19-м?
      А разоружение и расстрел Талабского полка?
      А уничтожение голодом и холодом русских беженцев?
      Как минимум три дня воинской славы уже можно праздновать.
      Мур
  7. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 07:24
    Оставим в стороне призыв этого оленя ко всеобщему сопротивлению ахрэссору и сосредоточимся на адресатах этого посыла. Ачто товарищ командир имеет заявить по поводу неграждан? Они тоже будут яростно сопротивляться мифическому оккупанту или все-таки поддержат его в целях восстановления своих гражданских прав и свобод?
    inkass_98
  8. kunstkammer Сегодня, 07:27
    Цитата: тагил
    До Питера 110 км. Нам придется реагировать на эту европейскую шваль

    Как собираетесь реагировать? А главный вопрос - когда? За 2 часа тихой езды до Питера не то, что принять решение... а и просто сообщить в Москву о нападении не успеют. И что потом? Ядёрными зарядами по Питеру стрелять? Так их Абрамсы в Питере радостно встретят долларовые футбольные "фанатки"... взрощенные успешными пенсионными реформами родного Правительства..
    kunstkammer
    1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 07:45
      Цитата: kunstkammer
      За 2 часа тихой езды до Питера не то, что принять решение... а и просто сообщить в Москву о нападении не успеют.


      Ну, допустим езди будет совсем не тихой, а в Москве станет известно в момент пересечения границы. Да и не полезут они, ну вот просто не полезут - не самоубийцы же, понимают, что после такого пассажа Прибалтика перестанет существовать на географическое наименование..
      Корсар0304
    2. Зефр Сегодня, 09:01
      А танк они опять в аренду возьмут? Или тот сломался уже?
      Зефр
  9. vit357 Сегодня, 07:44
    Нужно напомнить, что эстонские военнослужащие в скором времени войдут в формируемую у границ России натовскую дивизию «Норд».

    Группа армий "Север" это уже по-моему было)))
    vit357
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:47
    Цитата: Uncle Lee
    В том году зайцы скромнее были !

    ------------------------
    В этом годе наверное бешеной капустки переели, вот и прёт их.
    Altona
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:51
    Скучные эстонские полковники, не делают выводов совсем из истории.А ведь именно этим вопросом занимался Саакашвили 080808,пытался втянуть американцев воевать за Грузию с русскими.Себе конечно лавры победителя,только вот не учел ,что говорить - не значит делать.Американцы уже не одну пачку союзников кинули
    APASUS
  12. кобальт (Максим) Сегодня, 07:53
    По хорошему, надо сформировать в ответ механизированную дивизию имени " Александра Невского", бригады разместить в Пскове, Кингисепте, придать ей Полк ударных вертолетов и Полк РСЗО, пусть и дальше эстонцы от страха еще больше в штаны накладывают.
    кобальт
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:33
      Для захвата эстляндии потребуется 16 часов, цистерна "Балтики 7" и фанаты московского "Спартака"
      Дормидонт
  13. kunstkammer Сегодня, 07:54
    Цитата: Корсар0304
    в Москве станет известно в момент пересечения границы. Да и не полезут они, ну вот просто не полезут - не самоубийцы

    В момент пересечения? Экий Вы оптимист! Вы хоть представляете процесс передачи информации и принятия решения? На одно только - "уточнение обстановки" могут уйти часы.
    Не самоубийцы говорите? Ага! Гитлер тоже вроде самоубиваться не хотел...
    kunstkammer
    1. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:34
      Да, за что нашим офицерам в генштабе только деньги платят?!
      Вот человек, так просто такие бреши в нашей обороне нашёл!
      Уважаемый, а Вы хотя бы с помощью Яндекс не пытались посмотреть сколько воинских частей расположенно на этом направлении?
      Ретвизан 8
    2. vredlo (Степан) Сегодня, 11:24
      сравнивать прибалтов с гитлером ну вы им дико льстите
      лучшую армию мира на тот момент сравнили с мощными и многочисленными шпротоносцами
      vredlo
  14. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 08:07
    Цитата: kunstkammer
    Вы хоть представляете процесс передачи информации

    Я представляю. Могу вот просто сейчас взять, и через 10 секунд поговорить с Питером с Урала. У вас как-то по другому?
    Лена Петрова
    1. Комментарий был удален.
    2. zoolu350 (Петр) Сегодня, 17:00
      Это не разговор с родственниками хоть в Австралии, это принятие решения на приведение войск в полную боевую готовность, а там нормативы другие, ибо цена ошибки катострофична.
      zoolu350
      1. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 17:26
        Какое принятие решения? Если враг ломанулся через границу, он должен быть нейтрализован в рабочем порядке. Или если не придёт никаких распоряжений, то пусть занимают Питер? Я в шоке. Такие рядовые вещи должны быть заложены в логистику любого Округа и на его уровне. Потом уже пусть Генштаб координирует.
        Лена Петрова
  15. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 08:30
    эстонские военнослужащие в скором времени войдут в формируемую у границ России натовскую дивизию «Норд».
    У 6й дивизии СС ,,Норд,, была своя эмблема, так что ,, грозной,, натовской дивизии прибалтов с датчанами полагается продолжить традицию и заиметь свою... lol
    ДЕДПИХТО
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:31
    Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили.
    Ну как же? А замученные узники концлагерей?
    Дормидонт
  17. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:33
    Вообще смешно, что представитель думского комитета по делам СНГ комментирует Russia Today слова, какого-то эстонского полковника...скоро прапорщикам будут отвечать - видать совсем заняться нечем. Хотя честно говоря ожидал комментарии Пушкова, он везде лезет wassat
    Стирбьорн
  18. kunstkammer Сегодня, 09:12
    Цитата: Лена Петрова
    Цитата: kunstkammer
    Вы хоть представляете процесс передачи информации

    Я представляю. Могу вот просто сейчас взять, и через 10 секунд поговорить с Питером с Урала. У вас как-то по другому?

    Не вспомните, через сколько "секунд" генерал Павлов 22 июня "поговорил" с Генеральным Штабом? И что он сказал? И что в ответ услышал? И какое потом принял решение?
    А через сколько секунд сам генерал Павлов узнал о нападении? И что он ответил?
    И телефоны были почти такие же... и ЗАС работал...
    kunstkammer
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:00
      ну так что он сказал и что он услышал ?
      а то есть версия что Павлов сам был предателем и изначально собирался сдать "центр" немцам .
      просто экспл
    2. vredlo (Степан) Сегодня, 11:28
      ну абсолютно теже средства связи видимо в 41 у каждого солдата мобила в кармане была а уж скорость интернета нам и не снилась такая
      vredlo
  19. sib.ataman Сегодня, 09:14
    Цитата: Ros 56
    В далеком 1998 году (могу спутать) экс-губернатор Псковской области Михайлов четко сказал: хватит 48 часов и одной Псковской дивизии ВДВ.

    Я конечно не в восторге от заявлений этого недоумка по поводу разгрома России. Но я также помню заявление другого недоумка по фамилии Грачев, который собирался одним батальоном ВДВ занять Грозный, что из этого вышло все хорошо знают. Так что поаккуратнее с заявлениями, особенно когда знаешь, что тебя там не будет.


    Не батальоном, а полком! И это было не официальным заявлением, а "болтовнёй в курилке", после чего какой-то ослоумный деятель, услышав эту фразу в пересказе от знакомого, "слил" её прессе, показав какой он крутой перец, в каких кругах вращается! Когда кого-то цитируете, перепроверяйте информацию, чтобы не выглядеть ослоумным перцем
    sib.ataman
  20. sib.ataman Сегодня, 09:18
    Цитата: Стирбьорн
    Вообще смешно, что представитель думского комитета по делам СНГ комментирует Russia Today слова, какого-то эстонского полковника...скоро прапорщикам будут отвечать - видать совсем заняться нечем. Хотя честно говоря ожидал комментарии Пушкова, он везде лезет wassat


    Я так и не понял, что вы там стираеете бьерн, но судя по коментам, от нечего делать полощите сплетни и слухи.
    sib.ataman
  21. kunstkammer Сегодня, 09:23
    Цитата: kunstkammer
    Цитата: Лена Петрова
    Цитата: kunstkammer
    Вы хоть представляете процесс передачи информации

    Я представляю. Могу вот просто сейчас взять, и через 10 секунд поговорить с Питером с Урала. У вас как-то по другому?

    Не вспомните, через сколько "секунд" генерал Павлов 22 июня "поговорил" с Генеральным Штабом? И что он сказал? И что в ответ услышал? И какое потом принял решение?
    А через сколько секунд сам генерал Павлов узнал о нападении? И что он ответил?
    И телефоны были почти такие же... и ЗАС работал...

    Ладно! Скажете,, да это было при царе Горохе! Хорошо. Тогда вспомните Руста на самолётике - сколько времени ходила информация? И что было сделано? После того как сел на Красной площади... тогда уж канечна! Всех порубаем и всех своих генералов на дрова пустим!
    А всего то надо было... ответственному генералу поднять ответственную телефонную трубку... и через 10 секунд сообщить о пролёте воздушного нарушителя. А самому, всеми имеющимися в его распоряжении средствами посадить или сбить нарушителя... Потом конечно, или сесть в тюрьму или получить орден. Но тюрьма, в нашем святом отечестве, всегда вероятнее...
    kunstkammer
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:22
      Вот здесь Вы демонстрируете недостаточное знание материала.
      И трубку брали, и сообщали. Одна беда, слишком свежа была память о корейском "боинге", так что сбивать боялись, а посадить низкоскоростной самолёт средствами ПВО не получалось - слишком велика разница в скорости.
      Вопрос в том, насколько сейчас велик страх разгневать начальство среди командиров частей...
      kakvastam
  22. kunstkammer Сегодня, 09:27
    Цитата: Зефр
    А танк они опять в аренду возьмут? Или тот сломался уже?

    хи.. хи..
    формируемую у границ России натовскую дивизию «Норд».

    а в натовской дивизии тоже все танки в аренде? ха..ха!
    Охо-хо!
    kunstkammer
  23. kunstkammer Сегодня, 09:50
    Цитата: Ретвизан 8
    Да, за что нашим офицерам в генштабе только деньги платят?!
    Вот человек, так просто такие бреши в нашей обороне нашёл!
    Уважаемый, а Вы хотя бы с помощью Яндекс не пытались посмотреть сколько воинских частей расположенно на этом направлении?

    Министру Обороны Табуреткину ещё большие деньги платили.. а ранее Паше-мерседесу тоже не хило оплачивали... а тех офицеров (не только в Генштабе) кто предупреждал о недопустимости разгрома военных училищ и академий... или Пашу-мерседеса предупреждал об авантюрности захвата неподготовленным наскоком Грозного - что с ними стало? С этими "человеками" нашедшими бреши?
    А по Яндексу всё вроде ОК... Гугл тоже в курсе... так что мы одним стройбатом... с энтузиазмом и врождённым патриотизмом.. супостата побьём и с нами есть борщ заставим... как он ни упирайся! Партнёры-же... же... ё!
    kunstkammer
  24. Romka47 (Роман) Сегодня, 09:58
    Собака лает, караван идет!
    Romka47
  25. iouris (iouris) Сегодня, 10:08
    Слишком много чести этому "полковнику". Настоящий противник сидит внутри.
    iouris
  26. kunstkammer Сегодня, 10:11
    Цитата: просто экспл
    а то есть версия что Павлов сам был предателем и изначально собирался сдать "центр" немцам .

    это версия. Неплохо было бы ознакомиться с показаниями его на допросах. Но время ещё видно не пришло.
    С другой стороны: какой-то он был нерешительным предателем. Подумайте сами, столько времени потерять и... не перейти на сторону врага. Странный предатель. Белоруссию сдал.. Минск сдал... а сам всё ждал и ждал когда из Москвы за ним приедут. Не логично.
    kunstkammer
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:26
      Скорее всего, он был не предателем, а типичным паркетным военным: с отчётностью полный порядок, на бумаге все мероприятия выполнены, а как там в действительности - плевать.
      kakvastam
  27. seregatara1969 (Сергей ) Сегодня, 10:52
    а на чудском озере как они наших гоняли - только лёд подвёл немного
    seregatara1969
  28. поневолебрат (Павел) Сегодня, 13:27
    "Норд" Ах, это дивизия такая laughing Я то мирный и наивный думал, что название холодильника. laughing Эстонцы. Да и вся прибалтика - вечные обозники агрессоров с Запада. Во всех войнах. Вояки они те еще... Но про агрессию. Неспроста всё это жужужу. Готовят общественное мнение. Хоть к распилу бюджета, а хоть и к войне. А так наз. "агрессия" может быть спровоцирована очень просто - блокадой Калининградской области. Для деблокады нам придется пройти через Прибалтику - вот тебе и "агрессия". Эти сценарии описаны много где, в том числе и тут, на ВО
    поневолебрат
  29. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:18
    Вот как ребята воевать собираются
    AVGUST
  30. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:19
    Потому что вот кого набирают
    AVGUST
  31. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:21
    Из новобранцев получается вот такой спецназ
    AVGUST
  32. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:22
    Вот такие чудо снайперы
    AVGUST
  33. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:23
    Вот такие чудо морские котики
    AVGUST
  34. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:23
    Воевать примерно будут так
    AVGUST
  35. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:24
    Бежать с поля боя будут примерно так
    AVGUST
  36. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:25
    Но им всё равно нас не победить
    AVGUST
  37. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:27
    Блин, ребят, как тут картинки вставлять, отправил штук семь и ни одной не отображается ?
    AVGUST
  38. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:30

    Пробую ещё раз
    AVGUST
  39. AVGUST (Сергей) Сегодня, 14:32

    Потому что вот кого набирают
    AVGUST
  40. Наемник (Александр) Сегодня, 15:21
    Наши татупеды, которые с овациями встречали хозяев из сшы в Думе (кроме Поклонской), до такой степени завуалировано ОТВЕЧАЮТ, что не поймёшь - это ответ или боязнь обидеть хозяев и их прибалтийских шавок! Дожили, на тявканье эстонского вояки, вообще не надо обращать внимание.
    Наемник
  41. Морской Кот (Константин) Сегодня, 16:29
    Цитата: iouris
    Слишком много чести этому "полковнику". Настоящий противник сидит внутри.


    Вы полагаете России нужно выпить слабительного? А вообще-то, доктор, с Вашим диагнозом не поспоришь! fellow
    Морской Кот
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