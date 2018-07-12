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Напомните, когда вы в последний раз кого-то разгромили. Ответ эстонскому полковнику
Накануне «ВО» выходило с материалом (ссылка), в котором рассказывалось, как командующий спецподразделениями Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги стращал Россию тем, что в случае нападения ВС РФ на Эстонию он и его подчинённые «похоронят» российскую армию в Таллине. А Россия собирается нападать на Эстонию с проживающим там г-ном Юхтеги?..
На этот пассаж эстонского полковника, сделанный для американского издания Politico, решили ответить некоторые политики в России. Так, представляющий думский комитет по делам СНГ Константин Затулин сделал комментарий для Russia Today, отметив, что России сегодня пытаются приписывать те намерения, которых у РФ нет. По словам Затулина, такие действия со стороны натовских «партнёров» носят характер базарных криков «Держи вора!», когда сам вор первым и поднимает шум.
Константин Затулин, усомнившись в том, что у Эстонии есть какие ресурсы, чтобы позволять себе откровенно милитаристские высказывания, отмечает:
Нужно напомнить, что эстонские военнослужащие в скором времени войдут в формируемую у границ России натовскую дивизию «Норд». По заявлениям натовских функционеров, дивизия в составе эстонских, латвийских и датских солдат и офицеров будет заниматься вопросами «сдерживания России». Эту концепцию в очередной раз подтвердили на июльском саммите НАТО в Брюсселе, где больше других о «российской угрозе» верещали именно прибалтийские представители, надеясь понравиться США.
На этот пассаж эстонского полковника, сделанный для американского издания Politico, решили ответить некоторые политики в России. Так, представляющий думский комитет по делам СНГ Константин Затулин сделал комментарий для Russia Today, отметив, что России сегодня пытаются приписывать те намерения, которых у РФ нет. По словам Затулина, такие действия со стороны натовских «партнёров» носят характер базарных криков «Держи вора!», когда сам вор первым и поднимает шум.
Константин Затулин, усомнившись в том, что у Эстонии есть какие ресурсы, чтобы позволять себе откровенно милитаристские высказывания, отмечает:
Что касается их выдающихся военных талантов, которые помогут им «уничтожить и разгромить», то я бы хотел получить ссылку хоть на какой-то исторический факт, когда они бы проявили эти свои воинские дарования.
Нужно напомнить, что эстонские военнослужащие в скором времени войдут в формируемую у границ России натовскую дивизию «Норд». По заявлениям натовских функционеров, дивизия в составе эстонских, латвийских и датских солдат и офицеров будет заниматься вопросами «сдерживания России». Эту концепцию в очередной раз подтвердили на июльском саммите НАТО в Брюсселе, где больше других о «российской угрозе» верещали именно прибалтийские представители, надеясь понравиться США.
Использованы фотографии: Facebook
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