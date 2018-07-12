17:51 12 июля
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Кто создаст стартовый стол для "Ангары" на космодроме Восточный?

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщает о начале работ по созданию стартового стола для ракет семейства «Ангара» на космодроме Восточный. В материале сообщается, что такой работой занимаются представители центра судового ремонта «Звёздочка». Именно эта компания получила право на реализацию соответствующего контракта.

Кто создаст стартовый стол для "Ангары" на космодроме Восточный?


В частности, «Звёздочка» займётся созданием крупных металлоконструкций, которые впоследствии будут использоваться для стартовой площадки.


На самом деле, работа уже идёт. Сообщается, что рабочие «Звёздочки» уже создали два 88-тонных силовых элемента конструкции, которые будут использоваться в качестве составляющих рамы стартового стола.

«Звёздочка» будет работать и над созданием крепёжной конструкции стартовой площадки. Речь о так называемых закладных частях для пускового стола.

Почему выбрали именно «Звёздочку»? Дело в том, что на этом предприятии изготовлялись соответствующие конструкции для космодрома Плесецк.

Напомним, что несколько дней назад между российской и казахстанской сторонами были достигнуты договорённости о возобновлении работ по созданию стартовой площадки Байтерек на территории РК. Эта площадка изначально предусматривалась как объект, с которого будут осуществлять полёты ракеты-носители семейства «Ангара». Как Байтерек будет делить "Ангару" с Восточным, и будет ли?

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 17

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  1. nPuBaTuP (Николай) Сегодня, 07:08
    Зачем строить два стартовых стола?
    Или опять казахов надуют?
    nPuBaTuP
    1. Например Сегодня, 07:55
      Цитата: nPuBaTuP
      Или опять казахов надуют?

      Пока, что Назарбаев русских надул отделив от Руси огромные территории.
      А мы лишь щеки дуем от собственной "важности" hi
      Например
      1. aristok (Павел) Сегодня, 08:26
        Да это не столь "заслуга" назарбаева, как результат политики антирусских компрадорских властей рф, которые до сих пор ведут этот процесс.
        aristok
        1. Рязанец87 (Никита) Сегодня, 10:57
          1. Гурьев (ныне Атырау)- история города начинается в 1640 году, когда русский купец Гурий Назаров в устье реки Яик при впадении в Каспийское море построил деревянный острог.
          Гурьевская область была образована 15 января 1938 года.
          2. Актюбинск - город был основан отрядом войск Российской империи в 1869 году как укрепление Ак-Тюбе на левом берегу реки Илек, в том месте, где в неё справа впадает Каргалы. 25 марта 1891 года поселение получило статус уездного города Тургайской области и было переименовано в Актюбинск.
          Актюбинская область была образована 10 марта 1932 года.
          3. Кокчетав (ныне Кокшетау)- основан в 1824 году выпускником Омского казачьего войскового училища Михаилом Казачининым как военное укрепление Кокчетав. Первоначально был казачьей станицей.
          14 октября 1939 года указом Президиума Верховного Совета СССР из частей Северо-Казахстанской и Карагандинской областей образована Акмолинская область.
          4. Ура́льск - в 1584 году упоминается Яицкий городок, при этом официальной датой основания города считается 1613 год. До начала XX века Уральск являлся административным центром Уральской области, столицей Уральского казачьего войска, был частью Оренбургской губернии.
          Западно-Казахстанская область образована 10 марта 1932 года.
          5. Николаевск (ныне Костанай) - строительство поселения начато в 1879 году по распоряжению оренбургского генерал-губернатора Крыжановского.
          Кустанайская область была образована постановлением ВЦИК от 29 июля 1936 года.
          6. Павлодар - основан в 1720 г. как форпост Коряковский на Иртышской линии русских военных укреплений.В 1838 г. форпост преобразован в станицу Коряковская.
          1938, 15 января — образована Павлодарская область Казахской ССР с центром в городе Павлодаре.
          7. Петропавловск - изначально крепость св. Петра на Ишимской оборонительной линии, в 1807 году укрепление переименовано в город Петропавловск с присоединением к Тобольской губернии.
          С 1936 года и по настоящее время Петропавловск — областной центр созданной Северо-Казахстанской области в составе Казахской ССР.
          Конечно, можно и про Алма-Ату вспомнить (русское военное укрепление Верный до 1921 года), но и северных областей хватит. Которые нынче "неприкосновенные братские земли".
          Рязанец87
      2. Nitarius (николаичь) Сегодня, 08:30
        )) не переживайте! Они тоже учатся быть людьми .. дуракам дали власть . ну пускай побалуются))
        Nitarius
      3. cariperpaint Сегодня, 09:40
        Какая дикая чушь.. Лимонова поменьше слушайте,и не будете такой трэш тут описывать...
        cariperpaint
    2. forumow Сегодня, 10:09
      Цитата: nPuBaTuP
      Или опять казахов надуют?

      Зачем надуют...? Оплатят казахи новый стартовый стол - будет и у них. Нет - значит нет. Сама РФ строить новые "столы" под новые носители за свой счёт - разумеется станет у себя.
      forumow
    3. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 10:35
      Изначально на Восточном планировалась универсальный стол для всех "Ангары". Потом, кода Дальспецстрой (Спецтрой России) уличили в, грубо в кражах, проект закрыли.
      1vlad19
  2. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 07:37
    Как Байтерек будет делить "Ангару" с Восточным, и будет ли?

    Одна голова хорошо, но своя рубаха ближе. Да и зависеть от кого бы то ни было, в запусках наших новейших РН, не очень корошо.
    Быков.
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:41
    Казахстан потихоньку дрейфует в сторону Запада,хотя они все по пояс в дружбе с русскими ,но факты говорят противоположное.Зачем строить еще один стартовый стол в Казахстане ,если не равен час нас там кинут друзья товарищи ?
    APASUS
    1. лысова (владимир) Сегодня, 08:50
      (Pavo) И не только кинут, за аренду платить, да и часть денег, на строительство неизвестно куда может уйти. Ведь ещё собрались, или приступили к строительству, плавучих стартовых площадках.
      лысова
    2. Бшкаус Сегодня, 09:55
      Если по чесноку, то начитавшись комментов некого "никтариуса" или "например'а" любой здравомыслящий человек начнет шарахаться не то, что в сторону европы... Как то криво получается: с одной стороны говорим "друг и брат" а сами тут же косо на братские земли посматриваем. Сейчас видимо по другому (толерантней что ли), а в мое время за такое нещадно лупили ногами по губам.
      Бшкаус
  4. Zubr Сегодня, 07:57
    Ох уж эти казахи, чуют, что большинство пучков может перейти на восточный, засуетились... smile А котлован уже подготовили для стартового стола ?
    Zubr
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 14:48
      Наберите в поисковике: "Осмотреться в отсеках" Аргументы Недели от 11 апреля 2013.
      Интересно, почему Ваше правительство не слушает своих спецов. Там интервью док. технических наук, генерал-майора Гудилина. hi
      Касым
  5. spektr9 Сегодня, 10:00
    Только у нас могут спонсировать совместное строительство космодрома в другой стране взявшей курс на сближение с западом... Прекрасно при этом понимая что через пару лет на данном космодроме будет базироваться НАТО. Попахивает диверсионными действиями чинуш против РФ
    spektr9
  6. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:01
    Да!!! Ангара вперед!!!
    Ratmir_Ryazan
  7. slipped Сегодня, 13:37
    какой то тупой вброс - причем тут "Ангара" и "Байтерек"? В рамках "Байтерека" казахам вернули старт "Зенита" и предлагают с него им запускать ракету "Союз-5", специально спроектированную под коммерческий запуск и запуск пилотируемого корабля.
    slipped
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