17:51 12 июля
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На Украине осуществили подрыв двух миномётов "Молот". Теперь - сознательно

Военная прокуратура Ровенской области Украины сообщает о том, что решено провести следственный эксперимент, который позволил бы определить причины разрыва миномёта «Молот» на одном из полигонов. Напомним, что в результате такого разрыва погибли трое украинских военнослужащих и ещё не менее 9 получили ранения различной степени тяжести.

На Украине осуществили подрыв двух миномётов "Молот". Теперь - сознательно


Напомним, что изначально сообщалось о несоответствии требованиям показателей используемой при производстве миномётов «Молот» стали. Было отмечено, что сталь слишком мягкая, чтобы обеспечить выстрел на фоне резкого возрастания уровня давление в стволе.


Теперь в военной прокуратуре Ровенского гарнизона решили отработать и другие версии. Так, сообщается о том, что в общей сложности рассматривается три основных версии причин разрыва «Молота», унесшего жизни военнослужащих ВСУ в ходе учений. Помимо версии о низком качестве стали миномёта версии следующие: человеческий фактор – так называемое двойное заряжание; некачественные боеприпасы.

В качестве следственных действий сотрудники гарнизонной прокуратуры осуществили два подрыва гранатомётов «Молот». Из сообщения пресс-службы прокуратуры:
В ходе эксперимента было осуществлено два подрыва – с одной и двумя минами. Все осколки были собраны и отправили на экспертизу для сравнения с теми, которые есть в распоряжении с 6 июля.


Отмечено, что журналистов на полигоне не допускают, мотивируя это соображениями безопасности. О том, когда будут озвучены результаты анализа экспериментов подрыва вооружений, не сообщается.

Использованы фотографии: сайт производителя миномётов
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Комментарии 49

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  1. Altona (Евгений) Сегодня, 07:51
    В качестве следственных действий сотрудники гарнизонной прокуратуры осуществили два подрыва гранатомётов «Молот».
    -------------------------------
    Нормальный такой ход. А специалистов-экспертов пригласить не судьба было? Чтобы исследовали качество изготовленного ствола и соответствие его заявленным характеристикам. Взять стружку на анализ, исследовать чистоту обработки и прочие технологические параметры. Качество изготовления самих мин, взрывателей, пороха и всего остального.
    Altona
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:57
      Полвека киевский завод «Маяк» выпускал магнитофоны, может кто помнит однокассетный «Маяк-240». Но с 2008 года предприятие кардинально меняет специализацию. Завод начинает делать оружие. Одна из последних разработок 120-миллиметровый миномет «Молот». Из-за сжатых сроков и недостатка опыта получился такой плачевный результат, от миномета погибло 18 солдат ВСУ. В общем миномет от производителя магнитофонов: "сыграй в ящик".
      Аристарх Людвигович
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 08:02
        у меня был 232, для кассетника того времени не плох
        Hammerlock
        1. purple Сегодня, 08:28
          Цитата: Hammerlock
          у меня был 232, для кассетника того времени не плох

          На самом деле плох, т.к. первая цифра в коде 2, тогда как код модели нормальной аппаратуры с 0 должен начинаться, или хотя бы 1
          purple
          1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 08:41
            Цитата: purple
            На самом деле плох, т.к. первая цифра в коде 2, тогда как код модели нормальной аппаратуры с 0 должен начинаться, или хотя бы 1 .

            Кассетников выше 2-го класса в Союзе не делали, а вот бабинники те да.
            Евдоким
            1. spech (Владимир) Сегодня, 09:02
              Кассетников выше 2-го класса в Союзе не делали

              Вега-120 ,Вега-122
              spech
              1. 1vlad19 (Владислав) Сегодня, 10:47
                Деки с кассетниками путать не будем.
                1vlad19
      2. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:31
        Я далек от мысли, что завод "Маяк" в советское время выпускал ТОЛЬКО магнитофоны. На каждом гражданском предприятии имелась документация и отработанная технология выпуска продукции военного назначения. Видимо поэтому завод достаточно легко перешел на производство пулеметов и другого стрелкового оружия, а затем и минометов.
        "Слишком мягкая сталь" звучит слишком притянуто. Во время вьетнамской войны партизаны делали минометы из глушителей автомобилей. Или на импортных "глушаках" титан использовался?
        Я не специалист, но все таки склоняюсь к двум другим версиям. Тем более, если память не изменяет, первый подрыв миномета произошел из за некачественного еще советского боеприпаса...
        Вождь краснокожих
        1. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 17:16
          Цитата: Вождь краснокожих
          . Тем более, если память не изменяет, первый подрыв миномета произошел из за некачественного еще советского боеприпаса...

          Не нужно пенять на мины "41 года"...
          Причина или украинский детонатор или их порох...
          ГРАНАТ-19
      3. OldMichael (Михаил) Сегодня, 15:27
        Человеческий фактор …
        OldMichael
    2. demo (Ван) Сегодня, 08:00
      В качестве следственных действий сотрудники гарнизонной прокуратуры осуществили два подрыва гранатомётов «Молот». Из сообщения пресс-службы прокуратуры:
      В ходе эксперимента было осуществлено два подрыва – с одной и двумя минами. Все осколки были собраны и отправили на экспертизу для сравнения с теми, которые есть в распоряжении с 6 июля.
      Страна победившего Майдана и находящаяся в рассвете этого пагубного процесс, не ищет простых и правильных путей в жизни. Она ищет свой собственный.
      demo
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:30
      Не позавидую экспериментаторам "молота". belay
      сибиралт
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:56
    Да ВСЕ взорвите. Все равно солдаты не поверят выводам комиссии, и минометы будут продолжать рваться. Потому что ЛЕЖАЛЫЕ пороха склонны к детонации, а где ВСУ берет "свежие" мины?
    А против двойного заряжания... В бою - понятно, "запарка", давай-давай, но на полигоне?
    Горный стрелок
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:13
      Вот про двойное заряжание мне не понятно. Вчера писал, что от второго заряда предохраняет замок. Но тут на кадрах его нет. Кто мешает ставить? Ведь замок, это (ошибаюсь?) придумка ещё советских времён.
      Хагалаз
      1. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:33
        Так называемый "замок" это небольшой "флажок", который не перекрывает ствол, а просто сигнализирует красным "язычком", что в стволе мина. Он не остановит торопливого бойца от подноса второй мины к горловине.
        Вождь краснокожих
        1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 09:48
          Как раз наоборот. Заряжаемая первый раз мина, провскальзывая в канал, защёлкивает ряд зубцов по кругу. В резальтате канал становится немного меньше в диаметре. В результате вторая мина пролезть не в состояннии. Вылетающая при выстреле мина открывает замок и оставляет его в положении готовом к следующему заряжанию. Для некоторой наглядности представьте цангу.
          Присмотритесь и Вы увидете этот замок на фото к статье.
          Хагалаз
          1. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 09:56
            Не буду спорить, потому что описал то, что мне когда то упрощенно показали в войсках, но в любом случае ничто не мешает разгильдяю поднести к дульному срезу вторую мину до выстрела первой.
            Вождь краснокожих
            1. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 11:00
              Цитата: Вождь краснокожих
              в любом случае ничто не мешает разгильдяю поднести к дульному срезу вторую мину до выстрела первой.

              В этом случае у миномета была бы металлическая розочка на срезе, а у заряжающего вместо головы, скажем так, ничего бы не осталось.
              Ст.пропорщик
  3. gabonskijfront Сегодня, 07:57
    даже у сирийских бармалеев системы надёжней А уж те куражились от души, и газовые баллоны пуляли и и "градам" из водосточных труб.
    gabonskijfront
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 08:01
      Цитата: gabonskijfront
      даже у сирийских бармалеев системы надёжней

      У побратимов ВСУ из ИГИЛ такой же результат
      Аристарх Людвигович
  4. demo (Ван) Сегодня, 07:57
    Боюсь что будет как в известном анекдоте.
    "По реке плыла лодка. В ней сидело 10 милиционеров. Лодка перевернулась.
    Вопрос - сколько утонуло милиционеров?
    Ответ - 20.
    10 утонуло сразу, а еще 10 во время следственного эксперимента."
    demo
    1. Ren (Renat) Сегодня, 08:05
      Цитата: demo
      Вопрос - сколько утонуло милиционеров?

      Если это тот старый "бородатый" анекдот - то правильный ответ:
      НИ ОДНОГО! wassat wassat wassat ОНО НЕ ТОНЕТ! wassat wassat wassat
      Ren
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:03
    Проводи, не проводи следственный эксперимент, а минометы продолжат взрываться, танковая броня расползаться, а патроны давать осечку. Когда все запущенно до основания, а на войне делаются деньги и не малые на выходе будет 0. Такое понятие как военная приемка нынешней Украине очевидно незнакомо.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:21
      Гена , привет ! hi Мне тут шальная мысль пришла : а что если эти два миномёта взорвали только "на бумаге" ? wink
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:30
        Привет, Паша! hi
        взорвали только "на бумаге" ?
        Маловероятно, т.к. в любом случае следственный эксперимент проводить необходимо - процессуальный кодекс требует.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:32
          Цитата: rotmistr60
          Маловероятно

          В 404-ой всё может быть ...
          bouncyhunter
        2. abrakadabre (Valery) Сегодня, 12:02
          Маловероятно, т.к. в любом случае следственный эксперимент проводить необходимо - процессуальный кодекс требует.
          Оно конечно так. Но могло быть и так, что должен был взорваться один, а по бумагам бабахнуло два... И пару десятков мин впридачу
          abrakadabre
  6. Керенский (Кирилл) Сегодня, 08:09
    Какие вопросы поставлены перед экспертами? Если для того, чтобы на них ответить необходим подрыв со сбором и сравнением осколков, то это меня наводит на дурные мысли.
    Смотрите сами:
    1. Двойное заряжение. Замок либо на стволе, либо в подсумке у расчёта. Решаемо.
    2. Качество снарядов (мин), - разрушение ствола не требуется.
    3. Качество металла ствола. Соответствует, не соответствует. Решаемо.
    Что остаётся? Зачем собирать осколки?
    Керенский
    1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:00
      Чтобы сопоставить по месту и характеру разрыва стволов, что же произошло на самом деле на полигоне, когда погибли солдаты ВСУ - двойное заряжание или все-таки разрыв миномета при обычной стрельбе...
      Ratmir_Ryazan
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 08:16
    Цитата: Керенский
    Если для того, чтобы на них ответить необходим подрыв со сбором и сравнением осколков, то это меня наводит на дурные мысли.

    ---------------------------
    Мы с вами пришли к одним и тем же выводам. Чтобы исследовать изделие, нет нужды взрывать его вместе с боеприпасом. По крайней мере предварительную информацию можно собрать без таких вот "натурных испытаний".
    Altona
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:23
      Цитата: Altona
      нет нужды взрывать

      А как же без взрыва ? Итог будет не тот, или вообще не будет !
      У бойцов взрывался, значит и у экспердов для "экскременту" нужен взрыв ! lol
      Uncle Lee
    2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 11:07
      Все эти телодвижения лапша для пипла, на хавчик. Ну не может у скакунов быть оружие собственной разработки и производства некачественным. Все декоммунизированное на окраине классом качественнее.
      Ст.пропорщик
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 08:26
    Цитата: bouncyhunter
    Мне тут шальная мысль пришла : а что если эти два миномёта взорвали только "на бумаге" ?

    -------------------------
    Що? А тих двух сепары куповалы? А оно им надо? Такого кота в мешке, с самоподрывом. laughing
    Altona
    1. Сидор Аменподестович (Сидор Аменподестович) Сегодня, 08:42
      Подкинут под видом трофеев всушникам. Те объявят об очередной грандиозной победе, начнут стрелять на радостях, может даже залпом, а дальше сами понимаете.
      Сидор Аменподестович
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:28
    Жаль. Сколько пользы ещё могли принести
    Дормидонт
    1. лысова (владимир) Сегодня, 08:58
      Ох и жестокий ты Дормидонт, но плюс поставлю. winked
      лысова
    2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:32
      Цитата: Дормидонт
      Жаль. Сколько пользы ещё могли принести

      Да, если бы из них по СБУ или Раде удачно отстрелялись. Глядишь и пальба бы напрочь стихла.
      Ныробский
  10. лысова (владимир) Сегодня, 08:55
    А качество ВВ боеприпаса - там грамульку перебавь ( для старта ) и качество стали не поможет.
    лысова
  11. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 09:29
    За что не возьмутся, все у них через заднее место.
    sgr291158
  12. Alex Nevs (Alex) Сегодня, 10:01
    Пора в прыжке-скачке начать обвинять САМОГО!!
    Alex Nevs
  13. the47th (Игорь) Сегодня, 10:07

    Там же ствол толстенный, вряд ли они его делали из говна и палок, и нормальной миной его не разорвало бы никак.
    the47th
    1. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 10:20
      Ну, так и делали из палок и всего остального. Нормальные металлурги слиняли с незалежной...
      pafegosoff
  14. pafegosoff (Архип Пафегосов) Сегодня, 10:18
    "Отмечено, что журналистов на полигоне не допускают..."
    Ну на кой?
    Секретный объект!
    Нет слов!
    pafegosoff
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:50
      Журналистам уже всё объяснили:
      Корреспондент : как известно «Молот» имеет печально славу, это связано со случаями гибели людей в результате разрыва миномета, с чем это связано на ваш взгляд?
      Представитель завода : на самом деле тот образ, который получил наш миномет не соответствует действительности. Есть ряд мифов о нашем изделие, сформированные под влиянием российских СМИ и части украинского общества - которая руководствуется эмоциями а не фактами.
      http://mil.in.ua/ukrayinski-minomety-scho-mayak-p
      okazav-na-vystavci-zbroya-ta-bezpeka-2017/
      мыслитель
  15. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:57
    Казалось бы что такое миномет - это труба на станке, все предельно просто, но секрет в мелочах, сплав из которого сделан ствол. Украинский ВПК пока видать не в состоянии качественное производство минометов, в общем как и всего остального...
    Ratmir_Ryazan
  16. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 13:03
    На самом деле мину не тем концом в раструб забросили наверное
    Beltasir Matyagu
  17. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:23
    Эххх... Ужас какой... А а в РФ всё хорошо и спокойно, даже единороги бегают и пукают бабочками)))
    gukoyan
  18. OldMichael (Михаил) Сегодня, 16:16
    Цитата: Beltasir Matyagu
    На самом деле мину не тем концом в раструб забросили наверное

    Смотрите видео выше.
    OldMichael
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:25
      Круто. Это зачем так? Самоликвидатор?
      Я кстати думал, что на малых калибрах просто ничего не случится. У метательного заряда же свой взрыватель, а основной взводится при выстреле
      bk316
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