На Украине осуществили подрыв двух миномётов "Молот". Теперь - сознательно

В ходе эксперимента было осуществлено два подрыва – с одной и двумя минами. Все осколки были собраны и отправили на экспертизу для сравнения с теми, которые есть в распоряжении с 6 июля.

Военная прокуратура Ровенской области Украины сообщает о том, что решено провести следственный эксперимент, который позволил бы определить причины разрыва миномёта «Молот» на одном из полигонов. Напомним, что в результате такого разрыва погибли трое украинских военнослужащих и ещё не менее 9 получили ранения различной степени тяжести.Напомним, что изначально сообщалось о несоответствии требованиям показателей используемой при производстве миномётов «Молот» стали. Было отмечено, что сталь слишком мягкая, чтобы обеспечить выстрел на фоне резкого возрастания уровня давление в стволе.Теперь в военной прокуратуре Ровенского гарнизона решили отработать и другие версии. Так, сообщается о том, что в общей сложности рассматривается три основных версии причин разрыва «Молота», унесшего жизни военнослужащих ВСУ в ходе учений. Помимо версии о низком качестве стали миномёта версии следующие: человеческий фактор – так называемое двойное заряжание; некачественные боеприпасы.В качестве следственных действий сотрудники гарнизонной прокуратуры осуществили два подрыва гранатомётов «Молот». Из сообщения пресс-службы прокуратуры:Отмечено, что журналистов на полигоне не допускают, мотивируя это соображениями безопасности. О том, когда будут озвучены результаты анализа экспериментов подрыва вооружений, не сообщается.