Система ПВО Вьетнама (часть 3)

Вьетнамские ЗСУ-23-4

Транспортно-заряжающая машина ПР-14М вьетнамского ЗРК С-125М



Ракета В-750В на пусковой установке СМ-90 в Музее авиации в Ханое



Схема размещения позиций ЗРК во Вьетнаме по состоянию на 2003 год



Схема размещения позиций ЗРК во Вьетнаме по состоянию на 2017 год



Станция наведения ракет ЗРК С-75М3 в музейной экспозиции в Ханое



Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК С-75 в окрестностях Хошимина

Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК С-125 в окрестностях Дананга



Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: позиция ЗРК С-125 в окрестностях Хайфона

Вьетнамская самоходная пусковая установка из состава ЗРС С-300ПМУ1



Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: подготовленная капитальная позиция для ЗРС С-300ПМУ1 в Хошимине

85-мм зенитное орудие 52-К в экспозиции Музея авиации в Ханое

ЗРК «Стрела-1»

Пуск зенитной ракеты с вьетнамского мобильного ЗРК «Стрела-10»

Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: вьетнамские истребители МиГ-21 на авиабазе Кеп

МиГ-21бис ВВС Вьетнама

МиГ-23МЛД из состава 165-го смешанного авиационного полка

Истребители F-5E из состава 935-го иап ВВС СРВ, на переднем плане УР воздушного боя AIM-9

Су-30МК2 ВВС Вьетнама

Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: вьетнамский истребитель Су-27СК на авиабазе Бен Хоа

Схема расположения радиолокационных постов во Вьетнаме

Вьетнамская РЛС П-18, развернутая на побережье

Вьетнамская РЛС П-19, модернизированная до уровня VRS-2DM

Выгрузка РЛС 36Д6-М в порту Хошимин

РЛС EL/M-2288

Командный пункт с РЛС EL/M-2106NG израильского ЗРК SPYDER-SR

Стационарные радиолокаторы на горе Сон Тра

Спутниковый снимок Gооglе Еаrth: стационарные РЛС на горе Сон Тра

После объединения Северного и Южного Вьетнама в единое государство мир в Юго-Восточной Азии не наступил. В 1975 году в Камбодже, что граничит с Вьетнамом на юго-западе, к власти, победив в гражданской войне, пришли «красные кхмеры» во главе с Пол Потом. Фактически единственным союзником «Демократической Кампучии» был Китай. В стране началось построение «аграрного социализма», вылившееся в уничтожение интеллигенции и городского населения. В результате за время нахождения «красных кхмеров» у власти в результате целенаправленного геноцида собственного народа было уничтожено более 1 млн. человек. В 1977 году камбоджийские вооруженные отряды совершили ряд нападений на вьетнамские селения в приграничных районах с массовым убийством мирных жителей. В то же время, «красные кхмеры» уничтожили в стране практически всех этнических вьетнамцев. Периодически совершаемая на вьетнамской территории резня гражданского населения, различные провокации и регулярные миномётные обстрелы фактически не оставили вьетнамцам выбора, и в конце 1978 года части Вьетнамской народной армии при поддержке авиации, артиллерии и бронетехники вторглись в Камбоджу. Режим Пол Пота не смог организовать серьёзного сопротивления закалённым в боях с американской и южновьетнамской армиями подразделениям ВНА, и рядовые «красные кхмеры» массово переходили на сторону вьетнамцев. Местное камбоджийское население, уставшее от тирании Пол Пота, в основной своей массе не горело желанием воевать и после того как вьетнамские войска 7 января 1979 года взяли столицу Пномпень, силы «красных кхмеров» отступили на запад, к камбоджийско-тайской границе. В этом районе они вели партизанскую войну следующие два десятилетия. Так как пришедший к власти провьетнамский «Единый фронт национального спасения Кампучии» во главе с Хенг Самрином не обладал значительной военной силой и не мог противостоять вооруженным отрядам «красных кхмеров», ушедших в джунгли, основная тяжесть вооруженной борьбы с ними легла на вьетнамскую армию. Фактически с 1979 по 1989 год на территории Камбоджи шла гражданская война, в которой активное участие принимали вьетнамские войска. В 80-е годы вьетнамцы, преследуя отряды «красных кхмеров», неоднократно вторгались на территорию Таиланда. В ответ Королевские ВВС, действуя с авиабазы «Утапао», наносили по ним бомбово-штурмовые удары. Впрочем, войсковая вьетнамская ПВО не осталась в долгу. Огнём ЗПУ и в результате пусков ПЗРК «Стрела-2М» было поражено несколько тайских штурмовиков OV-10 Bronco и истребителей F-5Е Tiger II.За событиями в Камбодже с раздражением наблюдали из Пекина. После слияние Севера и Юга Вьетнама в Социалистическую Республику Вьетнам отношения между бывшими союзниками в войне против США начали охлаждаться. Руководство СРВ сделало ставку на дальнейшее сближение с Советским Союзом, который обладал в тот момент большей военной и экономической мощью, чем Китай. Во второй половине 70-х советско-китайский раскол в значительной мере определял внешнюю политику Китая, и Пекин был объективно не заинтересован в появлении у своих южных границ сильного государства, да ещё и просоветски ориентированного.В 1978 году между СССР и СРВ был заключён Договор о взаимной военной взаимопомощи, а также ряд других соглашений, регламентирующих оборонные и политико-экономические отношения между странами. В рамках этих договорённостей Советский Союз получал право на создание военно-морских и военно-воздушных баз во Вьетнаме. Также стороны договорились о создании системы коллективной безопасности в Юго-Восточной Азии, к которой в перспективе должны были примкнуть соседние с Вьетнамом Лаос и Камбоджа. Все эти действия брали КНР в стратегические клещи с севера и юга. Свержение в Камбодже дружественного КНР режима и фактическая оккупация страны стали последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства КНР, которому на фоне провалов внутренней социально-экономической политики была нужна небольшая победоносная война. Начиная с января 1979 года, на китайско-вьетнамской границе произошел ряд вооруженных инцидентов, во время которых стороны неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия и миномётов. Одновременно с обострением ситуации вьетнамские власти начали высылку из приграничных районов этнических китайцев, опасаясь того, что они работают на китайскую разведку и могут стать «пятой колонной». Справедливости ради, стоит сказать, что эти опасения отчасти оправдались. Только за вторую половину 1979 и начало 1980 года было выявлено более 300 китайских разведывательно-диверсионных групп.Окончательное решение о начале боевых действий против СРВ Политбюро ЦК КПК приняло 9 февраля. За несколько дней до начала конфликта глава КНР Дэн Сяопин сделал заявление о том, что Китай собирается преподать урок Вьетнаму. Утром 17 февраля 1979 года 250 тыс. группировка Народно-освободительной армии Китая после артиллерийской подготовки начала вторжение в северные провинции Вьетнама. Первую линию обороны в приграничных с КНР районах составляли вьетнамские пограничники и ополченцы из местных жителей. Боевые действия велись почти вдоль всей линии вьетнамо-китайской границы. За первые трое суток частям НОАК удалось продвинуться в некоторых местах на 15 км вглубь территории СРВ. В начальный период боевых действий основная часть вьетнамской группировки численностью около 100 тыс. чел была развёрнута на позициях вне зоны действия огня китайской артиллерии. Противовоздушный «зонтик» над вьетнамскими войсками обеспечивали шесть зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских полков.Использование авиации в «Первой социалистической войне» было достаточно ограниченным. С Вьетнамской стороны задействовались истребители МиГ-21 и МиГ-17, а также трофейные F-5Е Tiger II, лёгкие реактивные штурмовики A-37 Dragonfly и вертолёты UH-1 Iroquois. Китайцы в свою очередь для авиационной поддержки применяли в приграничных районах истребители F-6, пилоты которых, справедливо опасаясь развитой вьетнамской ПВО, в глубь страны не залетали. Достоверных данных об успехах войск ПВО в этом конфликте нет, но можно с полной уверенностью утверждать, что сам факт наличия в глубине обороны ВНА значительного количества ЗРК и зениток заставил китайцев отказаться от широкомасштабного применения ударных самолётов. После начала вьетнамо-китайского конфликта Советский Союз оказал существенную военно-техническую и политическую поддержку своему союзнику. В частности, войсковая ПВО Вьетнама была экстренно усилена четырьмя сотнями ПЗРК «Стрела-2М», тремя десятками ЗСУ-23-4 «Шилка» и полусотней истребителей МиГ-21бис. В течение конфликта в порт Хайфон постоянно прибывали и разгружались транспортные суда из СССР, а также других социалистических стран.Китайская агрессия против СРВ не достигла своих целей. Вьетнам не вывел свои войска из Камбоджи и не отказался от оборонного сотрудничества с Советским Союзом. Понеся значительные потери и встретив ожесточённое сопротивление, подразделения НОАК не сумели продвинуться в глубь вьетнамской территории. Превосходство в численности китайцев вьетнамцы во многом компенсировали боевым опытом и решимостью защищать свою страну. При этом в боевых действиях с вьетнамской стороны на первых порах активно воевали формирования территориального ополчения, слабо оснащённые тяжелым вооружением. После того как в бой стали вводиться кадровые вьетнамские воинские подразделения, сопротивление вторгшимся китайским войскам значительно усилилось и им не удалось продвинуться в глубь территории СРВ более чем на 20 км. Одновременно с этим СССР привёл в боевую готовность свои дивизии, расквартированные в Монголии, Забайкалье и на Дальнем Востоке, направил во Вьетнам отряд боевых кораблей и фактически предъявил КНР ультиматум. 6 марта руководство КНР заявило о том, что все цели, планируемые в ходе военной операции против Вьетнама, достигнуты. Вывод китайских войск с территории СРВ завершился 16 марта. При этом обе стороны заявили о своей победе, китайцы декларировали, что они «открыли путь на Ханой», подавив вьетнамское сопротивление, а Вьетнам заявил, что отразил вторжение и нанёс большие потери агрессору, используя в основном пограничников и силы народного ополчения. Большинство зарубежных военных историков считает, что Китай фактически потерпел поражение, и война продемонстрировала слабость и отсталость китайской армии, всё ещё придерживавшейся концепции "народной войны" Мао Цзэдуна.После вывода китайских войск с территории СРВ обстановка на границе в течение десятилетия оставалась очень напряженной. Фактически до начала 90-х годов здесь регулярно происходили вооруженные инциденты, и территория Вьетнама подвергалась регулярным артиллерийским обстрелам. На этом фоне дабы обесценить значительное численное превосходство НОАК в возможном конфликте, во Вьетнам велись масштабные поставки современного советского вооружения. Значительному усилению подверглись и войска ПВО. Наряду с сохранением на вооружении многочисленных зенитных орудий и ЗПУ, модернизацией имеющиеся зенитно-ракетных комплексов СА-75М осуществлялись поставки более совершенных ЗРК средней дальности С-75М/М3 «Волга» и маловысотных С-125М/М1 «Печора».Согласно сведениям, опубликованным в открытых источниках, в период с 1979 по 1982 год в СРВ было поставлено 14 ЗРК С-75М "Волга" и 526 ракет В-755. С 1985 по 1987 год передано 14 ЗРК более современной модификации С-75М3 и 886 ракет В-759 с расширенной зоной поражения. Что касается маловысотных комплексов С-125 «Печора» всех модификаций, то их вьетнамские ЗРВ в общей сложности получили 40 ЗРК и 1788 ракет В-601ПД.Практически одновременно с поставками современных комплексов на двух ремонтных предприятиях в Ханое, построенных при содействии СССР, велись работы по восстановительному ремонту и модернизации устаревших СА-75М «Двина» и РЛС П-12, которые уцелели после завершения американской воздушной операции Linebacker II. Однако с учётом того, что в ПВО СССР комплексы 10-см частотного диапазона были все списаны уже во второй половине 70-х, а производство запчастей и зенитных ракет свёрнуто, то и во Вьетнаме они несли боевое дежурство где-то до начала 80-х. Сейчас заслуженные ЗРК первого поколения СА-75М и их ракеты В-750В, участвовавшие в отражении налётов американской авиации, можно увидеть только в музее.Вместе с ЗРК С-75М и С-125М вьетнамские радиотехнические подразделения получили обзорные РЛС метрового диапазона П-14 с дальностью обнаружения высотных воздушных целей до 350 км, и мобильные П-18 с дальностью обнаружения до 200 км. Для обеспечения боевой работы ЗРК С-125М/М1 в 70-80-е годы в СРВ поставлялись мобильные радиолокаторы П-19, предназначенные для обнаружения маловысотных целей на дальности до 160 км. Одновременно с новыми радарами и ЗРК система ПВО Вьетнама получила две автоматизированные систему управления 2 АСУРК-1МЭ, которые были размещены на командных пунктах в Ханое и Хошимине.В начале 21 века на стационарных позициях во Вьетнаме несли боевое дежурство приблизительно три десятка зенитно-ракетных дивизионов. Еще примерно 20 комплексов было складировано на трёх базах хранения.Судя по схеме размещения стационарных позиций ЗРК можно прийти к выводу, что объектовая ПВО Вьетнама носит ярко выраженный очаговый характер. В составе объединенных войск ПВО и ВВС шесть дивизий ПВО, которые в свою очередь включают в себя 23 зенитно-ракетных и зенитно-артиллерийских полка. Надо сказать, что для такой относительно небольшой страны это достаточно много, но как видно из схем размещения ЗРК все они расположены вокруг важнейших административно-промышленных центров и портов: Ханой, Хайфон, Бакзянг, Дананг, Камрань и Хошимин. Обращает на себя внимание тот факт, что около половины вьетнамских ЗРК развёрнуты на севере страны, вокруг Ханоя и Хайфона, что обусловлено близостью границы с КНР.Если 15 назад в активном состоянии находилось 11 ЗРК С-75, то в 2017 году их стало всего пять. Также с 17 до 12 сократилось количество развёрнутых дивизионов С-125. По всей видимости, в строю остались только С-75М3 построенные в середине-конце 80-х.В настоящее время ЗРК С-75М3 «Волга» безусловно устарел. Он уже не соответствует современным требованиям по помехозащищённости и эксплуатационным расходам. В 60-70-е годы, когда в СССР не было эффективных рецептур твёрдого топлива, использование ракет с жидкостным реактивным двигателем, которые были весьма трудоёмки и опасны в обслуживании, являлось оправданным.В данный момент повсеместно происходит отказ от устаревших одноканальных зенитно-ракетных комплексов. Вьетнам остался одной из немногих стран, где до сих пор эксплуатируются заслуженные «семьдесятпятки». Поддержание С-75 в рабочем состоянии осложняется не только необходимостью периодической заправки и слива жидкого ракетного топлива и окислителя, но и устаревшей ламповой элементной базой. Не приходится сомневаться, что через несколько лет элементы этих комплексов можно будет увидеть только в военных музеях. А пока немногочисленные оставшиеся ЗРК С-75М3 продолжают охранять небо Вьетнама.Обращает на себя внимание тот факт, что из пяти развёрнутых на территории СРВ ЗРК С-75М3 только два несут постоянное боевое дежурство. Это следует из того, что на пусковых установках остальных комплексов отсутствуют зенитные ракеты. Впрочем, с маловысотными С-125 ситуация примерно такая же. Около половины «стодвадцатьпяток» стоят либо вообще без ракет, либо на пусковые заряжено не более 30% ЗУР. Очевидно, это связано с тем, что командование ПВО Вьетнама таким путём пытается сберечь весьма ограниченный ресурс аппаратной части комплексов и зенитных ракет.Около половины позиций вьетнамских маловысотных комплексов С-125 развёрнуто на побережье. Известно, что зенитные ракеты В-601ПД достаточно эффективно помимо воздушных целей могут быть применены против кораблей.В 21 веке в связи с выработкой эксплуатационного ресурса были списаны комплексы С-125 постройки 70-х начала 80-х годов. Однако наиболее свежие и совершенные ЗРК С-125М1 примерно 10 лет назад были модернизированы в Белоруссии компанией «Тетраэдр» до уровня «Печора-2ТМ». В ходе модернизации и восстанoвительного ремонта ламповая элементная база переведена на твердотельную электронику. Благодаря применению новых методов наведения ракет и принципов обработки радиолокационных сигналoв, современной оптикo-электронной системе и ряда других дoработок увеличeна вероятность поражения цели одной ракетой, реализована двухканальнoсть по цели, пoвышена пoмехозащищенность, расширены границы зoны пoражения.Однако модернизация части зенитно-ракетных комплексов, чей возраст уже превысил 30 лет, кардинально не повышает боевые возможности вьетнамской системы ПВО по противодействию современным средствам воздушного нападения. Кроме того, в современных условиях крайне важно иметь в составе зенитно-ракетных войск «длинную руку» - дальнобойные системы способные поражать боевые самолёты до сброса ими авиационных средств поражения, а также самолёты ДРЛО и постановщики помех, которые обычно барражируют над своей территорией. В связи с этим в 2005 году Вьетнам заключил с Россией контракт на поставку ЗРС большой дальности С-300ПМУ1.По одному дивизиону С-300ПМУ1 имеется в 361-й и 367-й дивизиях ПВО. Зенитно-ракетные системы большой дальности развёрнуты в Ханое и Хошимине. Согласно открытым источникам вместе с ЗРС было передано 150 ЗУР 48Н6E с зоной поражения воздушных целей до 150 км.В отличие от других стран, вьетнамские «трёхсотки» не несут постоянного боевого дежурства. Их постоянное местоположение не известно. Очевидно, представляющие большую ценность современные дальнобойные зенитные системы в рамках возможного вооруженного противостояния с КНР рассматриваются как «козырная карта», которую можно неожиданно выложить в нужный момент. Начиная с 2012 года во Вьетнаме, на юге и севере страны было построено несколько капитальных бетонированных позиций, предназначенных для развёртывания ЗРС С-300ПМУ1.В иностранных справочниках имеется информация, что во Вьетнам в 80-е годы велись поставки экспортной модификации войскового мобильного ЗРК «Куб» - «Квадрат». Однако достоверных данных о количестве переданных «Квадратов» найти не удалось. По данным SIPRI, во Вьетнаме до сих пор может находиться на хранении три дивизиона ЗРК «Квадрат». Однако шансов, что они вернуться в строй, практически нет. В качестве замены устаревших и выработавших свой ресурс комплексов, согласно информации, опубликованной во вьетнамских СМИ, несколько лет назад в России были приобретены шесть дивизионов ЗРК средней «Бук-М2Э» и 200 ЗУР 9М317МЭ. Также Вьетнам вёл переговоры с Индией относительно закупки ЗРК «Akash, который создан на базе ЗРК «Квадрат». Однако к практической реализации контракта с стороны пока не приступили.В 2015 году генерал-лейтенант Ле Зуй Винь, командующий объединенными ПВО и ВВС, в интервью в газете Народной Армии заявил о том, что военное руководство Вьетнама остановило свой выбор на комплексе противовоздушной обороны SPYDER-SR (англ. Surface-to-air Python and Derby Short Range), разработанном в Израиле. При этом зенитный ракетный комплекс ближнего действия SPYDER соперничал с российским зенитно-ракетным-пушечным комплексом «Панцирь-С1Э» в тендере на оснащения войск ПВО и ВВС Вьетнама. Согласно условиям тендера, войскам ПВО ВНА требовался мобильный ЗРК (ЗРПК) ближнего и среднего радиуса действия для обеспечения противовоздушной обороны подразделений сухопутных войск, позиций ЗРС большой дальности, командных пунктов, узлов связи, радиотехнических средств, мостов, аэродромов от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Подробности сделки не раскрывались, однако согласно вьетнамским источникам всего Вьетнам заказал 20 самоходных пусковых установок.Первая партия из 6 ЗРК на грузовом шасси повышенной проходимости прибыла в Хайфон в июле 2016 года. Известнo, что крoме пусковых установок вьетнамская армия должна получить 250 ЗУР, из которых половина — модификация Python (с дальнoстью до 25 км) и половина — модификация Derby (с дальнoстью до 15 км).ЗРК SPYDER-SR разработан консорциумом израильских компаний Rafael и Israel Aircraft Industries. В состав комплекса входят: пункт разведки и управления, самоходные пусковые установки с четырьмя транспортно-пусковыми контейнерами и транспортно-заряжающие машины.Впрочем, с «Панцирями» во Вьетнаме тоже не всё ясно. Ряд источников, основная часть из которых это китайские интернет-издания указывают, что на вооружении вьетнамских подразделений ПВО имеется от 8 до 12 ЗРПК «Панцирь-1СЭ» на шасси БАЗ-6306 семейства "Вощина". Буксируемый боевой модуль ЗРПК массой около 30 т вооружен двумя блоками по шесть ЗУР 57Э6-Е и двумя двуствольными 30-мм пушками 2А38М. Установлены фазированная радиолокационная станция обнаружения, оптоэлектронный канал управления огнем, радарный комплекс сопровождения целей и ракет.Данная модификация «Панциря» главным образом предназначена для защиты стационарных объектов от маловысотных средств воздушного нападения, и во Вьетнаме используется для охраны позиций ЗРС С-300ПМУ1.Рассказывая о вьетнамской ПВО невозможно обойти вниманием зенитную артиллерию, которая играла очень существенную роль в годы вооруженного противостояния с Францией и США. В 1975 году в зенитно-артиллерийских частях ВНА имелось более 10 000 орудий калибра 23-100-мм и несколько тысяч зенитно-пулемётных установок.В 21 веке количество буксируемых зенитных орудий во вьетнамской армии было существенно сокращено. Хотя вьетнамцы известны своей рачительностью и в ВНА до сих пор состоят на вооружении откровенно раритетные образцы, такие как танки Т-34-85 и бронетранспортеры БТР-40 и БТР-152, они всё же избавились от всех 85-мм и большей части устаревших 37-мм зениток.В данный момент на вооружении осталось около 5000 буксируемых зенитных орудий калибра 23-100-мм и 14,5-мм зенитно-пулемётных установок. Согласно данным The Military Balance 2016 в активном пользовании находятся: 250 57-мм орудий С-60, 260 37-мм спарок В-47, примерно 2500 23-мм ЗУ-23 и более 1000 буксируемых зенитно-пулемётных установок ЗПУ-2 и ЗПУ-4. Остальные это, по всей видимости, 100-мм КС-19 и 37-мм 61-К, находящиеся на хранении. В прошлом появлялась информация, что во Вьетнаме для С-60 и КС-19, находящихся на стационарных позициях, созданы современные компьютеризированные системы управления зенитным огнём. Однако неизвестно насколько массово внедрены эти разработки.В конце 70-х началось перевооружение войсковой ПВО Вьетнамской народной армии. Вдобавок к уже имеющимся малокалиберным зенитным автоматам, пулемётным установкам, ПЗРК, ЗСУ-57-2 и ЗСУ-23-4 поступили ЗРК «Стрела-1», размещённые на шасси БРДМ-2. Зенитная ракета этого мобильного комплекса имела фотоконтрастную ГСН и по дальности пуска примерно соответствовала ПЗРК «Стрела-2М», но несла более мощную осколочно-фугасную боевую часть.Комплексы "Стрела-1" в составе зенитно-ракетного взвода (четыре боевые машины) входили в зенитную ракетно-артиллерийскую батарею мотострелкового (танкового) полка, где также имелись четыре ЗСУ-4-23 «Шилка». ЗРК «Стрела-1» во вьетнамской армии эксплуатировались до конца 90-х годов, после чего были переданы на хранение. В данный момент все эти комплексы как безнадёжно устаревшие списаны. В то же время вьетнамцы не спешат расставаться с хорошо себя зарекомендовавшими ЗСУ-4-23 «Шилка». По информации Jane's Information Group, 10 лет назад в вооруженных силах СРВ имелось 100 «Шилок». Однако с учётом неизбежного выхода из строя и списания выработавшей свой ресурс техники, можно констатировать, что фактическое количество работоспособных ЗСУ во Вьетнаме значительно меньше.Помимо ЗСУ-4-23 и устаревших ЗСУ-57-2 в ПВО СВ ВНА имеется небольшое количество ЗРК «Стрела-10». Недавно 20 боевых машин, выполненных на базе легкобронированного гусеничного тягача МТ-ЛБ, в ходе капитального ремонта на вьетнамском предприятии в Ханое прошли доработку до уровня «Стрела-10M3MВ».Помощь в модернизации была оказана «Конструкторским бюро точного машиностроения им А.Э. Нудельмана». Модернизированный ЗРК, получивший новую оптико-электронную систему, при использовании тактической информации от внешних источников имеет возможность обнаружения в темное время суток и последующего обстрела цели на удаление до 5 км.Противовоздушная оборона небольших подразделений ВНА обеспечивается многочисленными 12,7 и 14,5-мм ЗПУ, которые можно разобрать на части и переносить во вьюках. Также согласно справочным данным на вооружении вьетнамской армии имеется более 700 ПЗРК «Стрела-2М» и «Игла». Впрочем, основная часть устаревших «Стрела-2М» наверняка неисправна.В течение долгого времени задачи по перехвату воздушных целей возлагались на истребители МиГ-21 различных модификаций. В 2017 году в военно-воздушных силах Вьетнама формально числилось 25 МиГ-21бис и 8 двухместных МиГ-21УМ. Но судя по всему, эти машины будут списаны в ближайшее время, после чего завершится более чем полувековой период эксплуатации МиГ-21 во Вьетнаме.В 80-е годы советская сторона всерьез рассматривала вариант развёртывания в районе военно-морской базы Камрань дальнобойных ЗРК С-200В. Однако до практической реализации этих планов дело так и не дошло, и противовоздушная оборона базы обеспечивалась ЗРК С-75М3 и С-125М1, а также перехватчиками МиГ-23МЛД, которые пилотировали советские лётчики. Всего во Вьетнам было отправлено 12 МиГ-23МЛД и 2 МиГ-23УБ. Эти самолёты входили в состав 165-го смешанного авиационного полка, базирующегося в Камрани.С середины 80-х в рамках соглашения о безвозмездном использовании порта Камрань как пункта материально-технического обеспечения советского Военно-морского флота, здесь была создана крупнейшая зарубежная советская военная база. Советскими специалистами были модернизированы построенные в годы войны американцами причальный комплекс и аэродром, возведены объекты материально-технического обеспечения, радиолокационный пост, станции радиотехнической разведки. Советские истребители покинули Вьетнам где-то в 1989 году, а 17 октября 2001 года президент РФ Владимир Путин объявил о ликвидации российской базы Камрань. Данное решение мотивировалось тем, что из российского бюджета на содержание базы во Вьетнаме тратилось около $ 1 млн. При этом наша страна активно раздавала безвозвратные кредиты и вкладывала значительные средства в американские ценные бумаги.После падения Южного Вьетнама войсками Северного Вьетнама было захвачено 134 истребителя F-5 (87 F-5A и 47 F-5E). В июле 1975-го года на авиабазе Бьенхоа сформирован 935-й истребительный авиационный полк, летавший на авиатехнике американского производства. До средины 80-х в ВВС Вьетнама эксплуатировались три десятка трофейных F-5Е, остальные самолёты использовались в качестве источника запасных частей.Хотя по максимальной скорости полёта американский «Тайгер-2» уступал истребителям МиГ-21, на нём была установлена неплохая для своего времени БРЛС AN/APQ-159 c дальностью обнаружения воздушных целей до 37 км. В конце 70-х вьетнамцы прорабатывали возможность замены УР AIM-9 Sidewinder на советские Р-3С и 20-мм пушек M39A2 на НР-23. Однако неизвестно, было ли это реализовано на практике. После снятия F-5E с вооружения, самолёты F-5Е, находящиеся в лётном состоянии, в начале 90-х были проданы коллекционерам из США, Великобритании и Новой Зеландии.В 1994 году Вьетнам заказал на КнААПО 5 истребителей Су-27СК и одну учебно-боевую «спарку» Су-27УБК. В контракт стоимостью $200 млн. была также включена подготовка летчиков-истребителей и наземного персонала, а также авиационные средства поражения. В декабре 1996 года к первой шестерке истребителей 4-го поколения добавилась новая партия истребителей, которая включала в себя 4 Су-27СК и 2 Су-27УБК.После того как в конце 90-х в КНР начались поставки истребителей Су-30МКК/МК2, этими тяжелыми многофункциональными истребителями заинтересовался Вьетнам. После того как самолёт был доработан в соответствии с вьетнамскими требованиями, в декабре 2003 года состоялось подписание первый контракта на поставку во Вьетнам четырёх Су-30МК2, сумма сделки составила $100 млн. Cамолёты были переданы заказчику спустя 11 месяцев. В соответствии с контрактами, заключёнными в 2009 и 2013 году, Вьетнам получил ещё 32 Су-30МК2. Общая сумма сделки, включая авиатехнику, вооружение и наземное оборудование, превысила $1 млрд.Судя по имеющимся спутниковым снимкам интенсивность полётов вьетнамских Су-2727СК/УБК и Су-30МК2 не высока и самолёты большую часть времени находятся в укрытиях. Согласно данным SIPRI в 2017 году в ВВС Вьетнама имелось 11 Су-27СК/УБК и 35 Су-30МК2. Один Су-30МК2 был потерян во время тренировочного полёта над Южно-Китайским морем в июне 2016 года.В течение длительного периода времени радиотехнические войска ПВО Вьетнама оснащались радиолокаторами и радиовысотомерами советского производства. Однако в данный момент поставленные в 60-70-е годы РЛС: П-12, П-14, П-15,П-30, П-35 и высотомеры ПРВ-10 и ПРВ-11 выработали свой ресурс и списаны.В данный момент во Вьетнаме действует более 25 постоянных радиолокационных постов. Всего на вооружении радиотехнических войск ВНА состоит более 80 обзорных радиолокаторов, радиовысотомеров и станций радиотехнической разведки, работающих в пассивном режиме.Наиболее многочисленным типом РЛС является мобильная двухкоординатная станция метрового диапазона П-18. Вся аппаратура РЛС размещена на самоходной базе двух автомобилей «Урал-375». На одном из которых размещается радиоэлектронная аппаратура с рабочими местами операторов, на втором — антенно-мачтовое устройство.По состоянию на 2016 год в СРВ имелось 24 РЛС П-18. В связи с их моральным устареванием и физическим износом Вьетнам заключил договор с белорусской компанией "Тетраэдр" о совместном проведении восстановительного ремонта и модернизации до уровня П-18БМ (TRS-2D).В январе 2017 года во Вьетнаме была продемонстрирована модернизированная двухкоординатная РЛС дециметрового диапазона VRS-2DM, созданная на базе советской станции П-19. Радиолокаторы данного типа, предназначенные для обнаружения воздушных целей на малых высотах, придавались зенитно-ракетным дивизионам С-125.Станция VRS-2DM является совместным продуктом белорусской компании "Тетраэдр" и вьетнамской телекоммуникационной группы Viettel Mobile. Базовая версия РЛС П-19 обеспечивала выдачу азимута и дальности до цели на расстоянии до 150 км, однако характеристики модернизированной станции не разглашаются.В данный момент в окрестностях вьетнамских военно-воздушных баз развёрнуто несколько радиолокаторов П-37, работающих в паре с радиовысотомерами ПРВ-13. Они используются главным образом для регулирования воздушного движения и выдачи целеуказания перехватчикам. Однако модернизация этих радиолокаторов, построенных на ламповой элементной базе, признана не рациональной, и они будут списаны в ближайшее время. Для замены устаревшей радиолокационной техники советского производства осуществляются закупки за рубежом.Одновременно с ЗРС С-300ПМУ1 вьетнамской стороне были переданы два радиолокатора 36Д6, предназначенные главным образом для выдачи целеуказания зенитным системам большой дальности. Данные РЛС хорошо себя зарекомендовали и понравились вьетнамским военным. В марте 2014 года в порту Хошимин было выгружено ещё два радара 36Д6-М (СТ68УМ), построенных на Украине.Трёхкоординатная РЛС 36Д6-М сантиметрового диапазона способна обнаруживать высотные воздушные цели на дальности до 360 км. Истребитель F-16, летящий на высоте 100 м, обнаруживается на дальности 110 км. Транспортировка РЛС осуществляется тягачами КрАЗ-6322 или КрАЗ-6446, станция может быть развернута или свернута в течение получаса. Производство радиолокаторов 36Д6-М велось украинским предприятием «Искра». До сих пор станция 36Д6-М соответствует современным требованиям и является одной из лучших в своём классе по критерию «стоимость-эффективность». Онa может испoльзоваться как самостоятельно в кaчестве автономного пункта управления воздушным движением, так и совместно с современными автоматизированными системами ПВО для обнаружeния низколетящих вoздушных целей, прикрытых активными и пассивными помехами.Помимо радиолокаторов 36Д6-М во Вьетнаме эксплуатируются четыре комплекса радиотехнической разведки украинского производства «Кольчуга». Комплекс «Кольчуга» состоит из трех станций. Он способен в пассивном режиме с высокой точностью определять координаты наземных и надводных целей, маршруты их движения на расстоянии до 600 км в глубину территории и на 1000 км по фронту, а для воздушных целей, летящих на высоте 10 км — до 800 км.В связи с массовым списанием старых советских радиолокаторов Вьетнам остро нуждается в современных трёхкоординатных РЛС, обладающих высоким уровнем надёжности, автоматизацией режимов обнаружения, сопровождения и выдачи информации потребителям. Вьетнамские специалисты внимательно следят за зарубежными новинками в области радиолокации. Стало известно, что командование сил ПВО и ВВС Вьетнама активно интересовалось индийской трёхкоординатной радиолокационной станцией с ПФАР Rajendra. Этот многофункциональный радар может размещаться на гусеничном шасси или в буксируемом фургоне. Согласно рекламной информации, опубликованной в индийских СМИ, РЛС Rajendra по своим возможностям не уступает американской станции AN/MPQ-53. Однако, несмотря на активное продвижение на внешнем рынке, контрактов на поставку радаров Rajendra с зарубежными покупателями заключить пока не удалось.После анализа всех вариантов вьетнамцы исходя из критерия «стоимость-эффективность», предпочли закупить линейку израильских радаров. В 2014 году войска ПВО СРВ получили две трёхкоординатные РЛС с АФАР EL/M-2288 производства компании Israel Aircraft Industries.Эти радары являются одними из наиболее современных и способны использоваться для регулирования воздушного движения и выдачи целеуказания противовоздушным и противоракетным системам. Максимальная дальность обнаружения истребителя МиГ-21, летящего на высоте 10 000 м, составляет 430 км.Для обнаружения маловысотных воздушных целей вооруженные силы Вьетнама приобрели несколько радиолокационных станций EL/M-2106. Сообщается, что трёхкоординатная РЛС с активной фазированной решеткой способна сопровождать до 500 целей одновременно. Станция обладает хорошей помехозащищённостью к естественным помехам и средствам РЭБ.Многофункциональная РЛС EL/M-2106 от компании ELTA обеспечивает обнаружение цели класса «истребитель» на дальности до 110 км, а зависший на малой высоте вертолёт – 40 км. Радиолокатор может функционировать автономно или входить в состав ЗРК SPYDER-SR.Для постоянного мониторинга воздушной обстановки над акваторией Южно-Китайского моря в центральной части Вьетнама на острове Дананг при содействии испанской компании Indra Sistermаs построен крупный стационарный радиолокационный пост.На горе Сон Тра, являющейся самой высокой точкой остова Дананг, на высоте 690 м в радиопрозрачных куполах установлены три стационарных радара. Использование нескольких стационарных РЛС, защищённых от воздействия метеорологических факторов, позволяет повысить надёжность получения радиолокационной информации.Сообщается, что функционирование радиолокационного комплекса началось в 2016 году. Радиолокационная информация, полученная со стационарных станций, используется диспетчерскими службами для регулирования полётов гражданских воздушных судов и системой ПВО Вьетнама.Хотя тип радиолокаторов в контракте стоимостью $217 млн., представленном широкой общественности, не озвучивается, речь, судя по всему, идёт о стационарном варианте трёхкоординатной РЛС дециметрового диапазона Lanza LTR-25 с дальностью обнаружения высотных целей 450 км. Цели, летящие на малой высоте, эти станции обнаруживают на дальности до 150 км. Скорость сканирования составляет 6 об/мин. Максимальная инструментальная высота обзора LTR-25 не превышает 30,5 км. Для доведения сведения о воздушных объектах до потребителей радиолокационной информации, компания Indra Sistermаs поставила высокоскоростную аппаратуру передачи данных по спутниковым и оптоволоконным каналам связи.До недавнего времени слабым местом вьетнамской системы ПВО являлись не соответствовавшие современным требованиям системы автоматизированного управления. Имеющиеся АСУ АСУРК-1МЭ советского производства устарели как морально, так и физически. В ряде источников говорится о том, что в ВВС и ПВО Вьетнама с недавнего времени используются автоматические системы управления и разведки VQ 98-01, VQ-1М и VQ-2. Однако, кто их разработал и что они из себя представляют, выяснить не удалось.В целом, оценивая современное состояние системы ПВО Вьетнама, можно отметить, что наряду с весьма современными образцами в войсках имеется откровенно устаревшее оружие. Также очень велика разнотипица в средствах поражения воздушных целей и в технике радиотехнических подразделений. Во Вьетнаме одновременно состоят на вооружении образцы как западного, так и советского и российского производства. Причём временной разрыв между некоторыми сходными по назначению экземплярами техники и вооружения достигает 30 и более лет. В ближайшее десятилетие неизбежно будут списаны все стационарные зенитно-ракетные комплексы, построенные в СССР, и это касается не только откровенно раритетных ЗРК С-75М3, но и модернизированных С-125. Поскольку эксплуатировать в условиях тропиков сложную технику, чей возраст достигнет полувека, просто нереально. В связи со снятием с вооружения предельно изношенных зенитных комплексов и радиолокаторов, в самое ближайшее время встанет вопрос о приобретении за рубежом систем средней и большой дальности. С учётом того, что производителей современных дальнобойных зенитных ракет в мире не так много, выбор у вьетнамских военных не велик. Исходя из критерия «стоимость-эффективность» оптимальным вариантом является российская ЗРС С-400. Однако в последнее время Вьетнам старается диверсифицировать импорт вооружения и военной техники, и поэтому среди возможных претендентов на поставку ЗРС большой дальности могут быть европейская Thales Group и американская Raytheon со своими SAMP-T и Patriot РАС-3. То же самое касается и истребительной авиации, для противостояния растущей военной мощи Китая, военно-воздушным силам СРВ с учётом списания истребителей МиГ-21 необходим относительно недорогой современный лёгкий истребитель, и в данном случае Россия ничего Вьетнаму предложить не может. Наша страна имеет достаточно выигрышные позиции по ЗРК средней и малой дальности. Современные модификации мобильных комплексов семейства «Тор» и «Бук» вполне в состоянии заинтересовать вьетнамских военных. Однако приобретение тех или иных видов оружия связано с вьетнамо-китайскими отношениями. Военная угроза, исходящая от КНР, толкает Вьетнам в объятия США, что напрямую оказывает влияние на вектор военно-технического сотрудничества.