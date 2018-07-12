17:49 12 июля
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Депутата лишают квартиры. Не подтвердил источники доходов

На днях Нижегородский областной суд не удовлетворил апелляцию депутата Арзамасской городской Думы Романа Лаптева на решение городского суда. Ранее горсуд Арзамаса вынес неприятное для депутата решение - изъять его квартиру в пользу государства, поскольку он не смог подтвердить, из каких источников дохода она приобреталась.

Депутата лишают квартиры. Не подтвердил источники доходов


Таким образом, решение облсуда Нижегородской области полностью совпадает с решением арзамасского городского суда и вступает в свою законную силу. Однако, Роман Лаптев, возглавляющий юридическое агентство, по-прежнему не согласен с таким исходом дела и не собирается «опускать руки». В ближайшее время он намерен подать кассационную жалобу, а затем обратиться в высшую инстанцию – Верховный суд РФ.


По словам депутата, чтобы купить квартиру стоимостью 2,2 миллиона рублей, ему пришлось взять кредит в размере 750 тыс. рублей, использовать средства материнского капитала и добавить имеющиеся накопления. Суд остался непреклонен ко всем доводам истца. На исход дела не повлиял и тот факт, что в купленной квартире прописаны малолетние дети парламентария.

Такое решение суда в отношении депутата Арзамасской городской думы является прецедентным. Никогда ранее как в Нижегородской области, так и по всей России, квартира чиновника, купленная частично на средства маткапитала, не отходила к государству по причине того, что собственник не мог подтвердить средства на её приобретение.

Значит ли это, что в скором времени недвижимое и движимое имущество других народных избранников будет проверено на соответствие доходам представителей чиновничьего корпуса?

Для справки: осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии". Об этом в своё время сообщило региональное партийное отделение.

Использованы фотографии: http://арзамасгордума.рф
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Комментарии 69

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  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 08:21
    Не лишать надо этих ворюг -сажать + конфискация имущества.
    Андрей Смирновский
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 08:23
      Депутата лишают квартиры. Не подтвердил источники доходов
      Дедкастарый
      1. Logall (Александр) Сегодня, 09:03
        чтобы купить квартиру стоимостью 2,2 миллиона рублей, ему пришлось взять кредит в размере 750 тыс. рублей, использовать средства материнского капитала и добавить имеющиеся накопления.

        Взял кредит - 0.7млн, мат капитал 450000... И 950 тысяч накопил: я тоже примерно так сейчас квартиру покупаю... И? Меня тоже лишат?
        2.2 млн₽ не такая уж дорогая недвижимость... У многих законотворцев и чиновников хаты на миллионы долларов, а лишают "нищеброда"!
        Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!
        Logall
        1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:19
          Цитата: Logall
          Взял кредит - 0.7млн, мат капитал 450000... И 950 тысяч накопил: я тоже примерно так сейчас квартиру покупаю... И? Меня тоже лишат?
          2.2 млн₽ не такая уж дорогая недвижимость... У многих законотворцев и чиновников хаты на миллионы долларов, а лишают "нищеброда"!
          Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!

          Судя по всему, это не единственная квартира депутата. Прописаны только малолетние дети.
          Кубик123
          1. Logall (Александр) Сегодня, 09:23
            Цитата: Кубик123
            не единственная квартира депутата

            У меня тоже это будет не единственное жильё: у меня дом на Кавказе, у жены квартира в ростовской области...
            Мой дом могут посчитать как дачу? Очень дорогую дачу, притом...
            Logall
            1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:33
              Цитата: Logall
              Цитата: Кубик123
              не единственная квартира депутата

              У меня тоже это будет не единственное жильё: у меня дом на Кавказе, у жены квартира в ростовской области...
              Мой дом могут посчитать как дачу? Очень дорогую дачу, притом...

              Декларация о доходах должна покрыть всю совокупную недвижимость. Если он не смог обосновать все полностью, то и конфискуют то, что не покрыто общей суммой.
              Кубик123
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:47
                Цитата: Кубик123
                Декларация о доходах должна покрыть всю совокупную недвижимость

                Не всегда. К примеру: из общего заработка вычитается необходимый прожиточный минимум, который он якобы тратит чтоб есть, пить, одеваться... Я в этом случае тоже не отчитаюсь... Я долгое время ездил по вахтам и командировкам. Жильё и пищу оплачивал работодатель... Были и командировочные. Я на себя не тратил ! Но перечислял деньги детям (что зафиксируют в случае чего)! А свой необходимый прожиточный минимум складывал, с остальными, в "кубышку". Вот и получится, что за часть накоплений я отчитаться не смогу...
                Logall
                1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 09:59
                  Цитата: Logall
                  Я долгое время ездил по вахтам и командировкам. Жильё и пищу оплачивал работодатель... Были и командировочные. Я на себя не тратил ! Но перечислял деньги детям (что зафиксируют в случае чего)! А свой необходимый прожиточный минимум складывал, с остальными, в "кубышку". Вот и получится, что за накопления я отчитаться не смогу...

                  Если честно, то я не понял. Если командировочные и надбавки выплачивались официально, то всегда ведомостями можно подтвердить наличие дополнительных доходов. Питание сотрудников, кажется, сейчас тоже включается в дополнительный доход и облагается подоходным. А проживание: Вы что получали деньги для оплаты жилья, но не тратили их на аренду? Это вообще-то квалифицируется как уклонение от уплаты налогов.
                  Кубик123
                  1. Logall (Александр) Сегодня, 10:04
                    Нет, в местах где я работал жильё оплачивал работодатель. Питались в столовых, которые тоже оплачивались... Деньги в руках не держал (в ведомостях не расписывался), только командировочные. Командировочные налогом не облагаются!
                    Радует, что это бывший депутат? Что ему порку устроили?
                    Logall
                    1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 10:15
                      Цитата: Logall
                      Радует, что это бывший депутат? Что ему порку устроили?

                      Нет, - не это. Просто хотелось-бы, чтобы Законы были одинаковы для всех, невзирая на чины и должности.
                      Кубик123
                      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:18
                        Вот и я про то же: создадут прецедент, а потом и по народу пройдутся... Т.е. начинают с тех, чья недвижимость вопросов у населения не вызывает!
                        Как в анекдоте про налог на шкуру: начнут с "голозадых"! Когда нужно с "верхушки"...
                        Logall
            2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:49
              Александр, что не понятного в этой ситуации с экс депутатом? Публичная порка, посредством суда! С квартирой изъяли Мат. Капитал? wassat И ещё вопрос почему его изгнали из Едра? Короче местные разборки, а виноват Вовка Путин! laughing
              НасРать
              1. Logall (Александр) Сегодня, 09:57
                Цитата: НасРать
                С квартирой изъяли Мат. Капитал?

                hi То-то и оно: «"Бог" дал, "Бог" взял!»
                Logall
            3. prapor55 (Александр) Сегодня, 11:00
              Все пропало шефы. Шутка юмора,просто разовая акция,выгнали из ЕдРа и хату отобрали у совсем рборзевшего товарисча.
              prapor55
            4. РУСС (Максим) Сегодня, 11:04
              Цитата: Logall
              Цитата: Кубик123
              не единственная квартира депутата

              У меня тоже это будет не единственное жильё: у меня дом на Кавказе, у жены квартира в ростовской области...
              Мой дом могут посчитать как дачу? Очень дорогую дачу, притом...

              В Италии если к примеру у гражданина 2-а дома в собственности,то за второй дом он платит налоги вдвойном размере, потому как государство подразумевает ,что оно сдается в найм.
              РУСС
          2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:47
            Цитата: Кубик123
            .. Прописаны только малолетние дети.


            Шта? только малолетние? wassat
            НасРать
          3. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 13:43
            Ключевая фраза Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".
            А действующих, да повыше?
            mr.Vain
          4. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:57
            Цитата: Кубик123
            Цитата: Logall
            Взял кредит - 0.7млн, мат капитал 450000... И 950 тысяч накопил: я тоже примерно так сейчас квартиру покупаю... И? Меня тоже лишат?
            2.2 млн₽ не такая уж дорогая недвижимость... У многих законотворцев и чиновников хаты на миллионы долларов, а лишают "нищеброда"!
            Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!

            Судя по всему, это не единственная квартира депутата. Прописаны только малолетние дети.

            Во-первых, слово "только" придумано Вами. В тексте статьи не сказано об этом. В реальности же, думаю, всё иначе. Попробуйте прописать в пустую квартиру несовершеннолетних детей. Получится? Замучаетесь... По всей видимости, депутат со всей своей семьёй прописан в этой квартире, что говорит о том, что это его единственная квартира. Цена квартиры 2,2 млн рублей говорит о том, что это какой-то неправильный депутат - не ворует, взятки-откаты не берёт. Участник системы, но жил не по её правилам - вот система его и выдавила из своих рядов. Другие чиновники - собственники квартир и домов стоимостью в миллионы долларов - живут себе и далее, как жили, и над Лаптевым подсмеиваются.
            Да хрен с этим депутатом. Меня тревожит другое - сам факт, что у нас в принципе стало такое возможно - не доказал происхождение денег, отдай государству квартиру и прочее! Если гражданин утерял доказательства (пожар, ограбление, наводнение, родственники унесли и прочее, прочее, прочее), а на эту квартиру он всю жизнь деньги по сусекам выскребал, то ему теперь - кирдык? А как быть теперь молодожёнам, например? Они, принимая подарки на свадьбе, должны просить дарящих вместе с подарками предоставлять справки о происхождении средств?! Вот этот судебный прецендент с депутатской квартирой коснётся прежде всего простого народа, да так, что мало не покажется. А для небожителей и инопланетян всё это не более, чем мышиная возня где-то там внизу.
            Николай Фёдоров
        2. kos2910 (Константин) Сегодня, 10:26
          Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!

          Херню не неси. Ты что, депутат или на госслужбе? Раз влез в эту кормушку - обязан соблюдать правила и показывать расходы и доходы. Если были накопления до поступления на госслужбу - должен был задекларировать и налог уплатить. Мне вот нисколько его не жаль, это не единственное его жильё.
          kos2910
        3. lwxx (Алексей) Сегодня, 10:43
          Депутата лишили имущества на 24 миллиона, которые он не смог подтвердить . Эта хата только эпизод. Давно пора впрягать налоговую, если остальные не могут.
          lwxx
          1. Logall (Александр) Сегодня, 16:08
            Цитата: lwxx
            Депутата лишили имущества на 24 миллиона

            Что? Откуда 24 ляма взялись? Из вашего воображения?
            Квартира стоимостью 2.2 млн рублей - 2200000₽!
            Logall
        4. РУСС (Максим) Сегодня, 11:02
          Цитата: Logall
          Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!

          За горло взяло государство, штрафы,налоги, камеры на трассах , онлайн-кассы итд, самозахваты обязуют выкупать или брать в аренду,в планах повышать налог на второе жилье итд.
          Со всех сторон облажили laughing
          РУСС
        5. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:07
          Цитата: Logall
          2.2 млн₽ не такая уж дорогая недвижимость... У многих законотворцев и чиновников хаты на миллионы долларов, а лишают "нищеброда"!

          Александр, ключевыми словами здесь являются
          осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".

          Это все и объясняет. Был бы в рядах - не было бы никакого суда и изъятия. Пусть попробуют по депутатам ГД пройтись - там у 90% изымать нужно. Однако этого никогда не будет...
          helmi8
        6. dauria (Алексей) Сегодня, 11:14
          Взял кредит - 0.7млн, мат капитал 450000... И 950 тысяч накопил: я тоже примерно так сейчас квартиру покупаю... И? Меня тоже лишат?


          Если вас не исключат из ЕДРа "за дискредитацию партии " - спите спокойно wink
          dauria
        7. AUL (Александр) Сегодня, 12:03
          Для справки: осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии". Об этом в своё время сообщило региональное партийное отделение.
          А может, дело в этом? С кем-то не согласился, кого-то не поддержал? Просто так у нас на депутатов не наезжают, будь он хоть трижды вор!
          AUL
        8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:47
          Цитата: Logall
          Взял кредит - 0.7млн, мат капитал 450000... И 950 тысяч накопил: я тоже примерно так сейчас квартиру покупаю... И? Меня тоже лишат? 2.2 млн₽ не такая уж дорогая недвижимость... У многих законотворцев и чиновников хаты на миллионы долларов, а лишают "нищеброда"! Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!

          Да уж...Тут многие сейчас начнут потирать руки и кричать "Одобрямс!!!", хотя судя по имеющейся информации невозможно сделать однозначный вывод о том, что квартирку он "поднял" на "честно сворованные" средства. Просто слово "депутат" как и запах "крови" для хищника, щекочет ноздри. Возможно это просто банальная месть от "побратимов" из партии ЕДРа. Видимо он их слишком чувствительно "дискредитировал".
          Ныробский
        9. ghby (Андрей) Сегодня, 14:58
          Цитата: Logall
          Готовьтесь, граждане, вы (мы) следующие!

          Ну пока еще рановато, но общий посыл властей напрягает. Квартиру отняли по Федеральному закону от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" который к простым смертным не относится. С простых смертных могут, и спрашивают только 13% от того что не смог подтвердить.
          На сайте Арзамасского городского суда, который по первой инстанции рассматривал дело Решение еще не выложили https://arzamassky--nnov.sudrf.ru/modules.php?nam
          e=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&cas
          e_id=294875264&delo_id=1540005
          хотя по хорошему должны. На сайте Нижегородского областного суда то же не выложили. https://oblsud--nnov.sudrf.ru/modules.php?name=su
          d_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id
          =6119722&delo_id=5&new=5&hide_parts=0

          как выложат можно будет почитать и многое уяснить.
          ghby
        10. ШВЕДский_стол (Роман) Сегодня, 15:30
          Я точно так же посчитал. Учитывая зарплату депутата, это не бог весть какая покупка. Видимо помешал кому-то.
          ШВЕДский_стол
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:14
      Единственную квартиру даже не конфискуют. Тогда интересно, а сколько квартир этот депутат купил на материнский капитал, не являясь матерью? lol А вот для остальных депутатов это тревожный звоночек.
      сибиралт
      1. Sasha_Sar Сегодня, 10:11
        А вот для остальных депутатов это тревожный
        Выражаясь словами героини к/ф "Бриллиантовая рука" : "А кто не купит, тому отключим газ".
        Sasha_Sar
    3. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:29
      Цитата: Андрей Смирновский
      Не лишать надо этих ворюг -сажать + конфискация имущества

      какой вы кроважадный, прежде бы вы поинтересовались с чего вдруг такая ситуация сложилась, дело длится не год и это - заказуха чистой воды. Показательное наказание, а он один из депутатов которые пытались жить не только для себя, но и для горожан, арзамасцев
      Сандор Клиган
    4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 10:44
      Стоимость квартиры 2,2 млн... Это что? В ней даже можно жить? Не верю по определению, что депутат бескорыстный труженик, таких в этой касте нет, но это, судя по цене, конура, а он еще и многодетный. То ли дело, квартиры депутатов федерального уровня! И количество квартир... И слепые судьи, налоговики, следователи.
      СССР-1
      1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:07
        Цитата: СССР-1
        Стоимость квартиры 2,2 млн... Это что? В ней даже можно жить? Не верю по определению, что депутат бескорыстный труженик, таких в этой касте нет, но это, судя по цене, конура, а он еще и многодетный. То ли дело, квартиры депутатов федерального уровня! И количество квартир... И слепые судьи, налоговики, следователи.

        Вы Арзамас с Москвой по ценам не приравнивайте.
        Игорь В
    5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:53
      Нет надо именно лишать чиновников имущества если они не смогли подтвердить законность его приобретения даже частично... Это проще и быстрее, а с таким подходом вообще отпадет смысл воровать - все равно государство все отберет )))...


      Этот жук думал, что если часть заплатит маткапиалом, то все будет чистенько, рад что на его уловку не купились и изъяли имущество на основании того, что не смог подтвердить происхождение остальной суммы денег...

      Надеюсь этот процесс будет набирать обороты и всех чиновников, их родственников любовников и любовников во всех регионах проверят на все 100% и по недвижимости и по счетам в банках и по автомобилям в том числе и за границей...
      Ratmir_Ryazan
    6. виктор н (Виктор н) Сегодня, 11:52
      Факт воровства не доказан. Нельзя так огульно обвинять.
      виктор н
  2. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 08:23
    Показуха.комуто дорогу перешел
    юра харламов
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:47
      Может ещё банальней - кто то выслужиться хочет перед ЕР.
      cniza
    2. РУСС (Максим) Сегодня, 11:05
      Цитата: юра харламов
      Показуха.комуто дорогу перешел

      Ждём на центральных СМИ.
      РУСС
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:26
    Уж и поворовать нельзя
    Дормидонт
  4. Зефр Сегодня, 08:26
    Ну да, попробовали бы у единоросса отобрать квартиру.
    Не знаю ничего про этого депутата, но что нужно сделать, чтобы дискредитировать Единую Россию?
    Зефр
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:27
      Не поделиться?
      Дормидонт
      1. Зефр Сегодня, 08:33
        Вряд ли у него было много чем делиться. Квартира за два миллиона, даже не в Москве, не слишком шокирует.
        Может, бабушкам помогал дорогу перейти?
        Шучу. Что приходит на ум, это какой-нибудь скандал по статье "мелкое хулиганство". Вот ворам... ммм... серьезным людям и стало стыдно, что такая гопота у них в партии.
        Зефр
  5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 08:30
    Голимый заказняк. А судьи у нас "руководствуются глубоким внутренним убеждением".
    Керенский
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 08:32
    Цитата: Зефр
    Ну да, попробовали бы у единоросса отобрать квартиру.
    Не знаю ничего про этого депутата, но что нужно сделать, чтобы дискредитировать Единую Россию?

    -------------------------
    Скорее всего был не согласен с генеральной линией партии на разграбление народа России. "Единая Россия" отличается редкой "терпимостью" к чужому мнению. Сталинский принцип "если враг не сдается, то его уничтожают" по отношению к политическим оппонентам ею соблюдается свято.
    Шесть депутатов городской думы Арзамаса – Андрей Медин, Андрей Усачев, Андрей Монахов, Роман Лаптев, Антон Гаврилов и Василий Савинкин – получили повестку заседания местного политсовета «Единой России» 11 ноября, на котором планируется рассмотреть вопрос об их исключении из партии, сообщила пресс-служба гордумы. Как следует из уведомления, полученного депутатом Монаховым, ему вменяется «действия (бездействие), наносящие ущерб политическим интересам партии», а именно игнорирование предупреждения, вынесенного в апреле местным политсоветом партии, а также поддержка беспартийного кандидата в ходе избирательной кампании на дополнительных выборах в Арзамасскую гордуму (состоялись в единый день голосования 18 сентября 2016 года). В пресс-службе уточнили, что речь идет о Сергее Карпове, который написал заявление о выходе из «Единой России» в июне этого года, пошел на дополнительные выборы по одномандатному округу № 1 самовыдвиженцем и обошел кандидата от «Единой России» Александра Ефимовича – по выражению пресс-службы, «никому не известного партийца, до выборов ни дня не состоявшего в партии». В пресс-службе также заявили, что депутаты получили одинаковые уведомления и смутно помнят, были ли в их отношении вынесены какие-либо предупреждения.

    Сами депутаты отрицают, что оказывали какую-либо поддержку беспартийному кандидату. «В чем она выражалась? В том, что Карпов вместе с нами, с депутатами, активно работал с избирателями? В том, что, как и депутаты от «Единой России», он хлопочет о протекающих крышах в детских садах и помогает инвалидам? С каких это пор запрещена совместная работа на благо города депутатов и кандидатов от разных партий? Так что никакой «поддержки», нарушающей предвыборную этику, не было и не могло быть», – заявил Андрей Усачев.
    источник- http://fedpress.ru/article/1698603
    Altona
    1. Зефр Сегодня, 08:41
      Ах вот чего. Нарушение партийной этики - работал в одном проекте вместе с беспартийным, а тот взял да и обошел на выборах истинного партейца.
      Ну да, никакой пощады.
      Зефр
  7. Zubr Сегодня, 08:35
    Точно дорогу перешёл кому то... smile Не удивлюсь если он выступил против бездумных реформ.
    Zubr
  8. Лесс Сегодня, 08:44
    Такое решение суда в отношении депутата Арзамасской городской думы является прецедентным.
    Смущает только одно - почему он ещё депутат, если в отношении него есть веские подозрения в получении не трудовых доходов?
    Лесс
  9. Stas157 (Стас) Сегодня, 08:45
    По словам депутата, чтобы купить квартиру стоимостью 2,2 миллиона рублей, ему пришлось взять кредит в размере 750 тыс. рублей, использовать средства материнского капитала и добавить имеющиеся накопления

    Нашли кого шерстить! Да этот горе-депутат из Нижегородской глубинки просто нищий по сравнению с другими гос чиновниками. Что такое 2 млн рублей? Это при том, что ему пришлось ещё брать в долг 750 тыс. плюс материнский капитал! Да это совсем скромняга парень. И квартира, не квартира, а халупа какая-то. Все бы депутаты были такие, горя бы не было!
    . Суд остался непреклонен ко всем доводам истца. На исход дела не повлиял и тот факт, что в купленной квартире прописаны малолетние дети парламентария.

    А это уж совсем зверски по отношению к нищему депутату. Зачем же детей на улицу выбрасывать, не удивлюсь если у этого бедолаги это последнее жилье. Не там, не там копают, доблестные органы! Нашим бы органам, да с таким бы вот рвением за верхушку бы взяться... Но, нет!
    Stas157
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:25
      В глубинке и адвокаты еле - еле концы с концами сводят (состоятельных клиентов нет), а зарплата депутата в районе 30 тысяч. С такими доходами 700 тысяч в кредит ни один банк не выдаст.
      сибиралт
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 09:56
        В провинции 30 т.р. в месяц - з/п выше среднего. Ипотеку дают и под меньший доход.
        Я живу в областном центре с жалованьем 27 тысяч. Мне зарплатный банк и сбер регулярно шлют предложения о кредитах. И 700 тысяч в ипотеку они с готовностью дадут.
        сорок восьмой
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:47
    "И на старуху бывает проруха". А решение суда можно сказать занятное и возможно будет использовано в других судах. Давно пора серьезно заниматься депутатами прикрывающимися служебной неприкосновенностью.
    rotmistr60
  11. Zubr Сегодня, 08:48
    Посмотрел я сейчас его биографию, трудовой путь. Теперь понятно почему он проиграл. Он всё время работал Юрисконсультом, профессия довольно специфическая, учит правильной трактовке закона. А вот юрист, как грамотно этот закон обойти. Да, больше чем уверен, это сакральная жертва. Вначале пути работал градуировщиком после техникума, учился на юридическом (заочно). Мать рабочая, отец шофёр, оба на пенсии. Трое деток, два сына и дочка.
    Zubr
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:00
    Никогда ранее как в Нижегородской области, так и по всей России, квартира чиновника, купленная частично на средства маткапитала, не отходила к государству по причине того, что собственник не мог подтвердить средства на её приобретение.
    ....Это выходит, только один доказать не смог, а остальные доказали... laughing...ЕР- партия жуликов и воров, это как же он партию дискредитировал? Взяток не брал?..Ежели бы брал, наверное ,доказал на какие средства куплена квартира..
    parusnik
  13. Zubr Сегодня, 09:18
    Ему сейчас нужно обращаться на прямую в ген. Прокуратуру. Мы вот все тут сидим балагурим, а как помочь человеку не знаем. Вот и тема для дальнейшей раскрутки на ВО. Я к Владельцам ВО обращаюсь. Вы всё таки независимый источник, Организуйте своё расследование, дайте людям больше информации по таким случаям. А то тут сразу слышу выкрики, сажать, конфискация, а то, что дело шито гнилыми нитками и на лицо судейский произвол, мало кто задумался. Мы шлём СМС, поддержать больных детей, а оказать помощь здоровым не можете, делая их заведомо обездоленными и как следствие калеками, моральными и духовными. Ждём развития событий дальше.
    Zubr
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 11:25
      Мы вот все тут сидим балагурим, а как помочь человеку не знаем.


      Хоть кто-то дело сказал.
      dauria
  14. kuznec (Михаил) Сегодня, 09:39
    осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии"

    Куда уж еще дискредитировать... Перефразируя классика, Говорим "ЕР" - думаем ПЖиВ, думаем ПЖиВ - говорим "ЕР". Вся ЕР за поднятие пенсионного возраста, увеличение НДС, бензин дорожает, а олигархи богатеют. Единственным неоспоримым фактом за время, пока гарант и ЕР рулят, является "10% наиболее обеспеченных россиян владеют 89% совокупного благосостояния всех российских домохозяйств" и "Выше, чем в России, доля бедняков в Индии и некоторых странах Африки".
    Взято здесь: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/
    11/23/666552-10-rossiyan-natsionalnogo-bogatstva
    И положение усугубляется. А кто против ветра...плюет - того система ломает. Что этот депутат, что Грудинин, у которого после выборов суд на суде по отъему имущества совхоза... Беспредел.
    kuznec
  15. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 09:43
    Мда.если это дело получит общественный резонанс то местным органам не поздоровится
    юра харламов
    1. Zubr Сегодня, 10:19
      Судьи, сейчас судьи получили бешеную власть и неприкосновенны. Вспомните бунт трактористов на Кубани и Дону, кто прикрывал агррхолдинги и их незаконные захваты земель ? А покрывала весь этот произвол судья Хахалева. Причём на центральных каналах нигде это не освещалось. Караулова с "Моментом истины" задвинули с пятого канала. Только в интернете канал его остался..
      Zubr
  16. холодильник (вадим) Сегодня, 09:46
    Государство самый первый Вор и мошенник. Примеров куча, главное свое очко в кресло усадить и под прикрытие законов обогащаться.
    холодильник
    1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:19
      Государство самый первый Вор и мошенник.

      Прежде чем писать глупости, надо головой думать. Не может государство быть ни хорошим, ни плохим. Оно ровно такое, каким мы его сделали. Т.е. кого мы выбрали во власть. Выбрали ворье, будет воровское государство, выберем порядочных людей будет относительно порядочное государство. Короче, какие мы, такая и страна. Спорить не надо, перед вами Украина и трибалты, кто у власти такая и страна. hi
      Ros 56
  17. ваняватный Сегодня, 10:46
    кто то торжество закона подтянул к внутренним разборкам в местной элите
    ваняватный
  18. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:12
    Давно пора заняться этим делом. А то умники пишут в декларации о доходах доход в 100 рублей, а квартира или машина 10 000 000 рублей и действительно не знает что сказать на вопрос, где взял деньги. fellow
    Ros 56
  19. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:25
    Бедный как он будет без квартиры он же депутат ему по бакам мусорным некогда лазить
    top_war_shit
  20. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:28
    Один случай на миллион, даже не статистика.
    Тем более не последняя у него квартира, еще наворует
    Цитата: "осенью 2016 года депутат Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии".
    Видимо опять не поделился с кем-то
    Романенко
  21. koksalek Сегодня, 13:32
    Насмешили, выбрали никчемного депутатишку для показательной порки.
    koksalek
  22. mitchhunter Сегодня, 13:55
    Роман Лаптев был исключён из "Единой России" с формулировкой "за дискредитацию партии"

    Он просто перешел дорогу кому-то. Вот ему и мстят (отобрали квартиру). Так что не радуемся, все равно остальные накормленные и ворующие чиновники не будут проверятся. И уж тем более их имущество никто не тронет.
    mitchhunter
  23. Александр War (Александр) Сегодня, 14:04
    Про пенсионную реформу! плюс https://colonelcassad.livejournal.com/4311621.htm
    l#comments
    Александр War
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 14:05
      https://colonelcassad.livejournal.com/4311621.htm
      l#comments
      Александр War
  24. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 14:11
    Цитата: Николай Фёдоров

    Во-первых, слово "только" придумано Вами. В тексте статьи не сказано об этом.

    Согласен, не прав feel
    Просто сработал рефлекс. Насколько я знаю, в нашей стране невозможно законно лишить человека жилья, если у него нет другой недвижимости.

    Случай резонансный, думаю, что точка еще не поставлена. https://www.nn.ru/news/more/roman_laptev_zabrali_
    kvartiru_vmeste_s_kreditom_i_matkapitalom/5430868
    1/
    Кубик123
Картина дня