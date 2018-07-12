Как необразованные женщины мешают мировой экономике. Доклад Всемирного банка

Всемирный банк опубликовал материал, в котором нашёл корень зла всей мировой экономики. В докладе ВБ говорится о том, что ежегодно экономика в мире недополучает до 15-30 (!) трлн долларов только по одной причине – не во всех странах девочки школьного возраста имеют доступ к образованию. Аналитики Всемирного банка заявляют, что если все девочки школьного возраста получили хотя бы среднее образование, то суммарный заработок женщин на планете Земля дополнительно составил бы под 30 трлн долларов США.Статистика от ВБ на сегодняшний день такова: среднее образование в мире получают около 77% женщин. Причём есть государства, в которых уровень образованности женского населения не превышает трети от общего числа женщин. При этом имеется в виду именно среднее образование. Начальный уровень образования получают почти 90% всех женщин.Экономическая статистика ВБ говорит о том, что женщины, не имеющие никакого образования, имеют заработки, которые на 14-19% ниже заработков тех, кто смог получить хотя бы начальное образование. Женщины со средним образованием получают уже вдвое больше необразованных. А с высшим, по оценкам ВБ, - втрое.Всемирный банк отмечает, что если в системе образования решить вопрос гендерного равноправия, то в мире наметится существенно больший рост экономики, нежели тот, который фиксируется на данный момент. О том, кто именно и на какие средства будет «гендерно выравнивать» систему образования в разных странах мира, представители ВБ не сообщают.Для справки: по оценкам ООН Россия входит в число наиболее успешных стран по уровню грамотности населения (наличия начального образования) с показателями выше 99,6%. Аутсайдерами в этом плане являются такие африканские страны как Нигер, Мали и Гвинея, где общий уровень грамотности находится ниже 29%.