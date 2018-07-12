17:50 12 июля
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Как необразованные женщины мешают мировой экономике. Доклад Всемирного банка

Всемирный банк опубликовал материал, в котором нашёл корень зла всей мировой экономики. В докладе ВБ говорится о том, что ежегодно экономика в мире недополучает до 15-30 (!) трлн долларов только по одной причине – не во всех странах девочки школьного возраста имеют доступ к образованию. Аналитики Всемирного банка заявляют, что если все девочки школьного возраста получили хотя бы среднее образование, то суммарный заработок женщин на планете Земля дополнительно составил бы под 30 трлн долларов США.

Как необразованные женщины мешают мировой экономике. Доклад Всемирного банка


Статистика от ВБ на сегодняшний день такова: среднее образование в мире получают около 77% женщин. Причём есть государства, в которых уровень образованности женского населения не превышает трети от общего числа женщин. При этом имеется в виду именно среднее образование. Начальный уровень образования получают почти 90% всех женщин.


Экономическая статистика ВБ говорит о том, что женщины, не имеющие никакого образования, имеют заработки, которые на 14-19% ниже заработков тех, кто смог получить хотя бы начальное образование. Женщины со средним образованием получают уже вдвое больше необразованных. А с высшим, по оценкам ВБ, - втрое.

Всемирный банк отмечает, что если в системе образования решить вопрос гендерного равноправия, то в мире наметится существенно больший рост экономики, нежели тот, который фиксируется на данный момент. О том, кто именно и на какие средства будет «гендерно выравнивать» систему образования в разных странах мира, представители ВБ не сообщают.

Для справки: по оценкам ООН Россия входит в число наиболее успешных стран по уровню грамотности населения (наличия начального образования) с показателями выше 99,6%. Аутсайдерами в этом плане являются такие африканские страны как Нигер, Мали и Гвинея, где общий уровень грамотности находится ниже 29%.



Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:36
    Вся эта фишка с "освобождением" женщин и всеобщим трудовым равенством была замучена мировым правительством в начале 20 века для обесценивания наемного труда и всеобщего закабаления
    Дормидонт
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:06
      И ООН загоняет женщин пахать на капиталистов до самой смерти, а не только наше правительство? belay Для мусульманина вообще позор, если его жены на кого-то пашут. feel
      сибиралт
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:16
        Как необразованные женщины мешают мировой экономике.
        это про набиулину не? what
        Дедкастарый
        1. volot-voin (Rodoslav) Сегодня, 09:24
          Цитата: Дедкастарый
          И ООН загоняет женщин пахать на капиталистов до самой смерти, а не только наше правительство? belay Для мусульманина вообще позор, если его жены на кого-то пашу

          Главное, что бы женщины не теряли своей женственности. Женщина может быть кем угодно, но прежде всего это мать, жена.
          Ну а прогрессу больше всего мешают "эффективные менеджеры" которые присосались к трубе, ни чего не развивают внутри страны и выводят деньги за рубеж.
          volot-voin
    2. gavrila2984 Сегодня, 10:20
      Цитата: Дормидонт
      Вся эта фишка с "освобождением" женщин и всеобщим трудовым равенством была замучена мировым правительством в начале 20 века для обесценивания наемного труда и всеобщего закабаления

      Интересно, Как отреагируют на эти слова женщины, которые во время Второй мировой войны к станку встали, Пока их мужчины воевали? И не только у нас.
      gavrila2984
      1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:42
        Вы думаете, женщинам так уж нравится таскать рельсы и т.п.?
        "Освобождение" женщин имело целью увеличение количества рабочих рук и снижение заработных плат, а вовсе не благо этих самых женщин.
        Хотя формальные запреты действительно кажутся несправедливыми.
        kakvastam
      2. vladmort (Victor) Сегодня, 12:04
        Бедные женщины! Пришлось к станку встать. А мужики в это время, в тёплых землянках и комфортных окопах отдыхали!
        vladmort
        1. gavrila2984 Сегодня, 15:58
          Война - Это для примера. Женщины и до неё работали много и тяжело. Крестьяне не дадут соврать. Да и женщины-рабочие тоже. Просто в войну потребовалось действительно много женских рабочих рук для тяжелой работы. А разговоры про специально "замученную мировым правительством фишку" - бред полный.
          gavrila2984
    3. народник (юрий) Сегодня, 16:39
      Дормидонт (Дормидонт)
      Вся эта фишка с "освобождением" женщин и всеобщим трудовым равенством была замучена мировым правительством

      Совершенно верно. Но предложение ВБ какое-то половинчатое. wink Надо всем женщинам в мире дать высшее образование. love Тогда и бабок (триллионов) заработают гораздо больше fellow и все проблемы земной цивилизации (цивилизаций) будут решены вусмерть yes laughing
      народник
  2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
    Странная статья , связь между образованием и доходами естественно есть , но надо заниматься ликвидацией безграмотности ...
    cniza
    1. Комментарий был удален.
      1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:54
        Ну, так господин Кудря, заявлял в свое время, примерно следующее:" Нужно раз и навсегда избавиться от пережитков социалистической системы в плане "бесплатности" и распределения...граждан надо заставить понимать простую вещь-за все надо платить и платить должны именно они, а не государство, или кто-то другой...." Сейчас Кудря опять пролез в правительство, так, что все будет так как он сказал...
        Улиточник N9
        1. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 10:40
          Ну так от социального государства не осталось даже осколков пора уже научиться жить при капитализме! за социализм никто не заступился в 90-х так что не жалуемся а пожинаем
          Rey_ka
      2. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 10:56
        раньше считалось что считать чужие деньги в кармане и тем более смотреть в рот отвратные манеры сейчас что то поменялось?
        Rey_ka
        1. Комментарий был удален.
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:41
    Рожать будет некому тогда. Если дать женщине образование и источник доходов, то на выходе получим массу особей с половой распущенностью.
    Altona
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 09:07
      Цитата: Altona
      Рожать будет некому тогда. Если дать женщине образование и источник доходов, то на выходе получим массу особей с половой распущенностью.

      личный опыт ?
      KLV2018
    2. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 10:45
      И как среднее образование мешает деторождению?
      Rey_ka
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 08:54
    если в системе образования решить вопрос гендерного равноправия, то в мире наметится существенно больший рост экономики
    Вот и начните с себя, а то с 1946 г этот банк ни разу не возглавляла женщина. А вообще причина притянута за уши.
    rotmistr60
  5. Zubr Сегодня, 08:58
    Абсурд, чистейшей воды... smile
    Zubr
  6. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:09
    по оценкам ООН Россия входит в число наиболее успешных стран по уровню грамотности населения (наличия начального образования) с показателями выше 99,6%.

    Ну это пока! Спасибо советской системе образования. Пока все идет по инерции, но тенденции - не хорошие. Становится все сложнее получить бесплатное образование. Средняя школа пока еще условно бесплатна, но увеличиваются ежегодные(ежемесячные) поборы в школе, на то и это. А вот высшее образование уже почти не досягаемо в бесплатном формате. Всем малоимущим остается вариант пойти в школу полиции или военное училище. Но ведь не у всех к этому призвание! Зачем же государство отфильтровывает будущих инженеров и ученых? А может быть через этот фильтр не пройдет какой нибудь Ломоносов!
    Stas157
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:37
      Цитата: Stas157
      ..... Становится все сложнее получить бесплатное образование. Средняя школа пока еще условно бесплатна, но увеличиваются ежегодные(ежемесячные) поборы в школе, на то и это. А вот высшее образование уже почти не досягаемо в бесплатном формате. Всем малоимущим остается вариант пойти в школу полиции или военное училище. Но ведь не у всех к этому призвание! Зачем же государство отфильтровывает будущих инженеров и ученых? А может быть через этот фильтр не пройдет какой нибудь Ломоносов!

      Бред какой то....у меня на работе- у уборщицы сын учится в очень хорошем ВУЗе, причем бесплатно... А вот знания нужны...хорошо учился, сдавай ЕГЭ и в любой(!!!!!) ВУЗ дорога открыта.... а если в школе лоботрясничал - получи результат..
      НасРать
      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 09:51
        Цитата: НасРать
        Бред какой то....у меня на работе- у уборщицы сын учится в очень хорошем ВУЗе, причем бесплатно... А вот знания нужны... и если в школе лоботрясничал - получи результат..

        Бред, это то что вы пишете обычно! Не нужно всю информацию черпать у убощицы. Включитесь в реальность, количество бесплатных мест в вузах СССР более чем в 10 РАЗ было больше, чем в современной России. И эти бесплатные места в России ни как не прибавляются, год от года! Либеральные власти монетизируют буквально все! Даже такие стратегически важные вещи для нации, как здравоохранение и образование!
        И кстати, получить высшее образование двоечнику в СССР было не возможно, в отличие от современных реалий, где все покупается и продается.
        Stas157
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 09:56
          Сегодня слесаря не найдешь, все с Высшим образованием - и все бесплатные инженеры - столько работы нет инженерной tongue ...
          Закончат ВУЗ бесплатно (за счет государства) и идут работать за прилавок...
          НасРать
          1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:03
            Цитата: НасРать
            Сегодня слесаря не найдешь, все с Высшим образованием - и все бесплатные инженеры - столько работы нет инженерной

            Тут вы правы! Раньше был отбор в вузы по реальным знаниям, абитуриент должен был подтвердить свои знания и пройти по конкурсу. Теперь же главное становится другое, возможность заплатить. И конечно средняя российская семья отдает все деньги на обучение своего ребенка, (не важно, что он не тянет и будет работать слесарем), лишь бы дать чаду образование, как дверь в будущее.
            Stas157
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:07
              Цитата: Stas157
              Раньше был отбор в вузы по реальным знаниям, абитуриент должен был подтвердить свои знания и пройти по конкурсу. Теперь же главное становится другое, возможность заплатить.

              Да и сейчас есть отбор в вузы, помимо ЕГЭ - подтверждайте знания.. так же сдаются экзамены..
              НасРать
              1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:09
                Цитата: НасРать
                Да и сейчас есть отбор в вузы, помимо ЕГЭ - подтверждайте знания.. так же сдаются экзамены..

                Ау! Сей час многое что есть, но возможность получить бесплатное место в 10 раз ниже, чем это было при СССР! Вы слышите меня?
                Stas157
                1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:12
                  Ау, а Вы слышите, что столько не нужно специалистов с Высшим образованием! Сколько государству требуется - столько и забронировано мест бесплатных, остальные учатся за свой счет, ни кто не запрещает, но государство дает понять - столько не нужно! Не кому к станку встать..
                  НасРать
                  1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:15
                    Цитата: НасРать
                    Ау, а Вы слышите, что столько не нужно специалистов с Высшим образованием!

                    Опять вещаете из параллельной реальности? От чего же тогда российской промышленности остро не хватает инженеров, не подскажете?
                    Stas157
                    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:16
                      Каких инженеров не хватает? Инженеров полно, а вот специалистов - действительно напряг... Разрыв между ВУЗом и предприятием возник ещё со времен СССР и он ни как не решен и сейчас... Штампуют липовых инженеров, а специалистов - нет.
                      НасРать
                      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 10:25
                        Вас в гугле забанили? А федеральному чиновнику вы поверите?
                        Российским предприятиям сложнее всего найти специалистов в инженерной области, заявил в интервью РИА Новости Глава Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов на полях Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2017.
                        Stas157
                    2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:32
                      Вот для себя подбирал специалистов - пришел в ВУЗ, пообщался с преподами, затем с учащимися.. Выбрал для себя двух, предложил им работать после окончания. Практику они проходили у меня. Короче, я их затачивал под себя...так и преподам пожелания высказал...ребята закончили и работают у меня - так к ним приезжали раз сто с оборонки, все хотели переманить - спецы получились классные.. Инженеров выпустили вагон, а спецов единицы...это любой промышленник скажет...
                      НасРать
                      1. Stas157 (Стас) Сегодня, 11:18
                        Цитата: НасРать
                        Вот для себя подбирал специалистов

                        Искренне поздравляю вас, но мы отклонились от темы. А данность такова, что получить бесплатное высшее образование(я взвешиваю свои шансы, ребенок почти отличник в школе, все пятерки и одна четверка по труду) практически не реально. Я не сомневаюсь, что мне придется выплачивать не малые деньги, чтобы мой достаточно успешный в учебе ребенок получил дальнейшее образование, чтобы вы там про свою уборщицу не рассказывали. А это, к сожалению, не прибавляет ни оптимизма, ни патриотизма.
                        Stas157
                    3. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:43
                      Денег может не понадобиться, если ребенок успешен в спорте, музыке и т.д... ВУЗы отрывают таких абитуриентов "с руками"..(знания само собой) ...И Выберут, при равных знаниях , на бесплатное место- именно того абитуриента, который помимо учебы, ещё чем то развит... Это из опыта... Сразу несколько ВУЗов "дрались" за родственницу, поступавшую в прошлом году... Поработайте над этим вопросом...
                      А вопрос поступления, всегда для родителя -очень переживательный.. Так было всегда.. и будет..
                      НасРать
                2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:39
                  Возможность получить бесплатное место сейчас выше, чем поступить в вуз во времена СССР. И я это, наоборот, считаю достижением СССР.Тогда существовал реальный фильтр, и вузах училось отнюдь не большинство выпускников школ. Хотя даже и тогда, в 60-80-х гг., среди студентов было много и бездельников, и тех, кто не собирался работать по специальности.
                  Sergej1972
                3. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:40
                  Откуда у Вас такие данные? Количество студентов в разы выросло по сравнению с советскими временами. И не только за счёт платников. По многим направлениям сейчас студентов-бюджетников больше, чем во времена СССР.
                  Sergej1972
            2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:17
              Цитата: Stas157
              Раньше был отбор в вузы по реальным знаниям, абитуриент должен был подтвердить свои знания и пройти по конкурсу. Теперь же главное становится другое, возможность заплатить.

              Вот главное. Раньше получали знания в ВУЗе, а сейчас покупают диплом. И для руководства ВУЗа этот переход на платную основу очень удобен - неважно, знает студент материал или нет, главное чтоб заплатил. И платят за каждую сессию... А знаний - ноль. (Огульно всех не обвиняю, но у большинства)
              helmi8
    2. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 10:42
      уже сейчас показывали школьникам портрет Льва Николаевича и на вопрос кто это ? Ответ : Гендальф!
      Rey_ka
    3. vladmort (Victor) Сегодня, 12:25
      Мы все прекрасно помним высокий статус и уровень оплаты труда инженера в "благословенном" СССР. Количество очень часто идёт в ущерб качеству...
      vladmort
    4. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:35
      Сейчас студентов-бюджетников в вузах РФ больше, чем студентов в РСФСР. Поступить в средний вуз сейчас легче, чем в советские времена. Среди современных студентов, как бюджетников, так и платников, масса таких, кто в советское время не смог бы и в техникум поступить. В лучшем случае в ПТУ.) Как раз по инженерным и техническим специальностям масса бюджетных мест.
      Sergej1972
  7. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:11
    Ну, тут явно прослеживаются "дела" "Всемирного правительства" обеспокоенного ростом численности "мусорного населения". Не секрет, что женщины получив образование резко повышают самооценку и начинают уделять больше внимания карьере, общественной деятельности и прочим делам отвлекающим от секса и материнства, также они становятся более щепетильны в выборе партнера, что опять же сказывается на количестве рождающихся детей у них. Поэтому, "образование" мусорного населения, причем именно его женской части-один из основных путей снижения темпов роста населения Земли.
    Улиточник N9
  8. Altona (Евгений) Сегодня, 09:47
    Цитата: KLV2018
    личный опыт ?

    ----------------------------
    Почему личный опыт? Мировая практика. Больше всего рожают женщины без источника доходов и с низким уровнем образования. Женщина должна быть привязана к мужчине-материально и психологически, иначе она будет требовать такие же права как и он, в том числе и право рожать или не рожать.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:05
      Цитата: Altona
      ....Женщина должна быть привязана .....


      Ай, молодца! good wassat
      НасРать
    2. Rey_ka (Андрей) Сегодня, 10:58
      и на кой мне нужна такая привязанная тетка?
      Rey_ka
      1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:46
        +. Пишут, что комментарий слишком короткий, поэтому повторюсь - плюс!
        Sergej1972
    3. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:45
      И что в этой привязке хорошего? У женщин низкообразованных и дети, мягко говоря, не очень развиты в большинстве случаев в культурном и интеллектуальном плане. Не буду приводить в пример национальности и регионы бывшего СССР, дабы не попасть под статью УК и правила этого сайта.) А равные права прописаны в Конституции РФ и большинства стран мира.
      Sergej1972
  9. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 10:38
    Готов ли будет рынок оплачивать труд этих"образованных" людей по новым расценкам? Аллё! В мире большой процент безработицы, если все люди хотябы начнут работать, то там сотни миллиардов долларов появятся, а если ещё и экономистов послать дворниками работать, так вообще всеобщее процветание начнётся!
    Хорон
  10. ваняватный Сегодня, 10:43
    а может лучше по оси дом - борщ -семейное счастье , уж извините за несовременность , немного грустно от толп 30-40 летних разведенок с ребенком , котиком и багажом знаний
    ваняватный
    1. vladmort (Victor) Сегодня, 12:27
      Однозначно. Доступность ВО, делает из дур, дур с дипломами и невероятно завышенным самомнением.
      vladmort
    2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:47
      Никогда бы не согласился жить с такой женщиной, у которой все интересы "дом - борщ -семейное счастье".
      Sergej1972
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 10:49
    Цитата: НасРать
    Ай, молодца!

    ---------------------------
    Ну это не я придумал, это общеизвестные факты из психологии и социологии. Вы, как я понял, защитник гендерных прав, когда все права в конечном итоге оказываются у нетрадиционно ориентированных, которых много в нашей "элите". Они же все на премьеру "Нуреева" ходили.
    P.S. Больше всего где рожают? В исламских сообществах, где авторитет мужчины непререкаем.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:55
      Цитата: Altona

      Вы, как я понял,...

      Вы не правильно поняли, в силу своей испорченности...и брожении гнусных мыслей в Вашей головушке, работающих только в этом направлении.. bully

      Цитата: Altona

      P.S. Больше всего где рожают? В исламских сообществах, где авторитет мужчины непререкаем.

      Как же ж так коммунист может рассуждать? wassat Именно Ваш кумир освободил женщину, а Вы такой поклеп несете на коммунистическую идею ! Вы не хотите предложить многоженство?
      НасРать
    2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:47
      И каково качество этого потомства?
      Sergej1972
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 10:51
    Цитата: Хорон
    Готов ли будет рынок оплачивать труд этих"образованных" людей по новым расценкам? Аллё!

    -----------------------
    Сейчас эксперты МВФ и Всемирного банка и прочих "международных" организаций не блещут умом и не просчитывают последствия своих советов.
    Altona
    1. Хорон (Харон Эребович) Сегодня, 11:05
      Я думаю, они это просчитали, но лукавят! Те кто находятся на вершине экономической пирамиды заинтересованы в каннибализме тех кто находится в её основании. Пока те, кто внизу, дерутся за место под солнцем, они не пытаются сталкнуть тех кто наверху, а сливки от этого, неплохо поддерживают хороший уровень жизни тех кто наверху.
      Хорон
  13. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 12:03
    В капиталистическом обществе выброс на рынок дополнительных миллиардов "образованных" женщин приведёт лишь росту конкуренции и падению зарплат, а следовательно, к увеличению имущественного расслоения.
    Цепочки последствий надо просчитывать на максимально возможную глубину.
    kakvastam
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 12:06
    Цитата: НасРать
    Вы не правильно поняли, в силу своей испорченности...и брожении гнусных мыслей в Вашей головушке, работающих только в этом направлении..

    ----------------------------
    Я всё правильно понимаю, в том числе и ваши гнусные мыслишки. Вы в душе еще видимо панк, судя по вашему пофигистическому нику, то есть анархист. А значит, человек с неустоявшимся мировоззрением и стертыми границами между добром и злом.
    Освободить женщину-это не значит направить её по пути порока, как делает любимое вами капиталистическое общество, это означает создать ей условия для нормальной полноценной семьи-детские сады и поликлиники, пионерские лагеря для ребенка, пособие на ребенка, декретный отпуск, охрану института брака, материнства и детства. Так что как-то совершенствуйте свое мещанско-пофигистическое мировоззрение, а не ведите себя как базарный вахлак.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:11
      Хе-хе, Вы просто пророк какой то, все знаете... а чего ж нищий то? Денег не берете, с клиентов? Начинайте брать, на дворе капитализм! fool

      Цитата: Altona

      Освободить женщину-это не значит направить её по пути порока, как делает любимое вами капиталистическое общество, это означает создать ей условия для нормальной полноценной семьи-детские сады и поликлиники, пионерские лагеря для ребенка, пособие на ребенка, декретный отпуск, охрану института брака, материнства и детства. Так что как-то совершенствуйте свое мещанско-пофигистическое мировоззрение, а не ведите себя как базарный вахлак.

      А где сказано что образованная женщина не может воспользоваться:
      Цитата: Altona

      -детские сады и поликлиники, пионерские лагеря для ребенка, пособие на ребенка, декретный отпуск, охрану института брака, материнства и детства.


      Вы что то уже запутались... речь шла об образовании, а Вы все сворачиваете к разврату, я значит правильно предположил о Вашем не здоровом мировоззрении...
      Образование ни как не может помешать женщине пользоваться детскими садами и поликлиниками... а скорее на оборот..

      Вы еще скажите спасибо образованным женщинам во время войны , именно они встали вместо мужчин к станкам в народном хозяйстве...в противном случае - рожали бы давно немцев.. fool
      НасРать
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 12:12
    Цитата: НасРать
    Хе-хе, Вы просто пророк какой то, все знаете... а чего ж нищий то? Денег не берете, с клиентов? Начинайте брать, на дворе капитализм!

    ---------------------------------
    Если я начну деньги брать, то таких как вы просто к стенке нищетой придавит.
    P.S. Я не совсем нищий, жилье(60м кв), одежда и продукты у меня есть.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:26
      Цитата: Altona


      Если я начну деньги брать, то таких как вы просто к стенке нищетой придавит.
      .

      Даже боюсь представить это! bully
      НасРать
  16. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:06
    Большей чуши в жизни не читал. Вот как раз и рассчитана эта галиматья на идиотов. Все этим мегакорпорациям мало, ну не будете вы жить вечно, и ваши потомки не будут, лучше наведите на планете порядок, чтобы можно было воду из реки без очистки пить.
    Ros 56
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 14:12
    Цитата: НасРать
    Вы что то уже запутались... речь шла об образовании, а Вы все сворачиваете к разврату, я значит правильно предположил о Вашем не здоровом мировоззрении...

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    Я не запутался, это вы запутались. Современное сожительство вместо института полноценного брака-это тоже вид разврата.
    Altona
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:27
      Цитата: Altona

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      Современное сожительство вместо института полноценного брака-это тоже вид разврата.

      О сожительстве и слово не сказано в статье... Хватит чернуху лепить.
      Тупых легче сделать рабами, и Вы за это активно пропагандируете... Мракобесие достало уже.. fool
      НасРать
  18. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 14:21
    Доклад Всемирного банка это полный бред. Мировая экономика должна суммироваться из экономик всех государств мира, и правительство каждой страны обязано заниматься развитием экономики собственной страны, обеспечивая достойную жизнь гражданам государства и экономически взаимодействуя с другими странами на взаимо выгодных условиях.
    Развитию мировой экономики препятствуют транснациональные корпорации , проникая во все экономические процессы в любых странах мира с целью подчинения себе мировой экономики для утверждения своего господства, они уничтожают возможных конкурентов в лице более слабых национальных компаний и предприятий, лишая возможности гражданам стран работать и зарабатывать, а экономике страны развиваться. В ход идут все методы, включая смену правительств и уничтожение глав государств, организацию переворотов и дестабилизацию, обрекая на гибель или нищенское существование миллионы людей, живущих в обеспеченных ресурсами государствах, но оставленных без доступа к ресурсам, не обеспеченных работой, питанием, жильем.
    Давайте оглянемся назад, в России, стране с суровым климатом, молодая семья здоровых людей была способна обеспечить себя жильём, питанием и вырастить 6-8 детей, не имея в своем распоряжении никаких механизмов. А сегодня большинство молодых людей , умных, образованных не способны обеспечить себя жильём и при этом иметь детей: либо жилье, либо дети, а то и другое вместе- это беспросветная нужда. Обладающая громадными ресурсами страна, напичканные множеством механизмов и технологий производства настолько эффективны, что государство не способно содержать пенсионеров при соотношении числа работающих 1:1 , хотя в России без механизмов страна прекрасно жила 1:4 .
    Зачем эти высокие технологии в производстве продуктов питания? В результате население потребляет условно съедобные продукты, вызывающие массовые нарушения обмена веществ, проявления аллергии, раннее старение. Сейчас много магазинов, прилавки заполнены, но я возвращаюсь из магазина без покупки, "не было колбасы", " не было молока" " не было сливочного масла", потому, что стараюсь не покупать продукты, содержащие пальмовое масло, сою , здоровье не позволяет.
    Все хорошо в меру. Продукты питания должны быть натуральными, пополнять организм необходимыми элементами, чтобы человек сохранял здоровье. Примененние химических веществ в продуктах питания разрушает в присутствующий в организме механизм ,регулирующий насыщение. Этот механизм ярко проявляется у беременных, которые требуют определенных продуктов ,необходимых для роста ребенка, но присутствует у каждого человека, пока его не разрушит окружающая среда. В производстве продуктов питания нужно четко определить уровень применения новых технологий, ибо речь идет о здоровье нации, что важнее суперприбылей частных лиц, тем более, что все капиталы работаюи исключительно на запад.
    Развитие информационных технологий тоже требует определения границ разумности, ибо число клерков выросло неимоверно, они заняты, требуются средства на их содержание, но они ничего не производят, и не способствуют оптимизации технологических процессов, ничего не развивают, ничего не открывают.
    Проблем много и они требуют рационального решения, а доклад Всемирного банка- это очередное словесное прикрытие негативных процессов в мировой экономике, связанных с устремлениями глобалистов, которым нет дела до всех людей, в т.ч. женщин с их образованием.
    olimpiada15
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