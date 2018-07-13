09:21 13 июля

Четыре воздушных тарана «невменяемого русского»

Самопожертвование советских летчиков, массово шедших на воздушные тараны, заставило командование Люфтваффе выпустить директиву, запрещавшую своим пилотам сближаться с русскими на опасное расстояние. Но это далеко не всегда помогало, и даже опытные асы становились жертвами безусых юнцов, шедших на смертельные тараны с врагом.

Настоящей легендой советской истребительной авиации стал Борис Ковзан, совершивший четыре таких тарана, а в трех случаях даже сумевший посадить покалеченную машину на свой аэродром.


Герой Советского Союза Борис Иванович Ковзан


Рожденный летать и сражаться

Уроженец города Шахты Ростовской области родился 7 апреля 1922 года. Вырос в белорусском городе Бобруйске, в который переехал вместе с родителями. Там же окончил 8 классов средней школы.

В 1939 году поступил в Одесскую военную авиационную школу, которую окончил за год до войны, освоив принципы ведения воздушного боя и точного бомбометания.


Воинскую службу продолжил в Западном Особом военном округе на территории Гомельской области (Белоруссия), оттачивая летное мастерство и готовясь к скорому противостоянию с истребителями гитлеровской Германии. Летал на устаревшем истребителе И-15 бис, который должен был бы стать легкой мишенью для прошедших всю Европу немецких асов.

Четыре воздушных тарана «невменяемого русского»

Советский истребитель И-15 бис

Начало Великой Отечественной было ошеломляющим. Советский Союз потерял огромное количество своей боевой техники. Потери самолетов, многим из которых немцы даже не дали возможности взлететь со своих аэродромов, были просто катастрофическими, поэтому каждый истребитель был на вес золота.

В первое прямое боестолкновение с врагом Борис Ковзан вступил уже 24 июня, на третий день войны. На своем И-15 бис он атаковал немецкий бомбардировщик Хейнкель-111 (по другим данным, Дорнье-215), отправив его горящим на землю.


Немецкий бомбардировщик Дорнье-215

Уже осенью 1941 года его перевели служить под Москву. Борис «оседлал» более современный самолет Як-1, который на несколько месяцев стал его настоящим другом и спасителем.

Срезать фашисту хвост

Летчик в составе группы неоднократно вылетает на боевые задания, отгоняя немецкие бомбардировщики, пытающиеся прорваться к столице. Он вступает в воздушные бои, но похвастаться новой звездочкой на фюзеляже своего истребителя никак не может.

О первом его таране, совершенном 29 октября 1941 года, различные источники сообщают по-разному. Одни говорят, что Борис возвращался с боевого задания, во время которого расстрелял весь боезапас. Другие утверждают, что боеприпасы у нашего пилота закончились уже во время боя с гитлеровским самолетом-разведчиком Ме-110.



Как бы там ни было, но не желающий упустить врага Борис Ковзан срезал его хвостовое оперение винтом своего самолета. Нужно понимать, какой виртуозной техникой полета должен был обладать летчик для этого.

Вошедший в пике немецкий разведчик взорвался на земле, а советский пилот вернулся на аэродром, доложив командованию об итогах боевого вылета. При этом совершенный таран он особым подвигом не считал.

Враг не пройдет

21 (по некоторым источникам, 22) февраля 1942 года группа «Яков» вылетела для прикрытия передвижения войск по шоссе Москва-Ленинград в район города Торжка Тверской области.

Увидев в воздухе три немецких бомбардировщика Ю-88, Борис Ковзан отважно атаковал один из них, уклоняясь от встречного огня. В круговерти воздушного боя он даже не заметил, как расстрелял все боеприпасы, так и не выполнив поставленную задачу.

Тогда младший лейтенант Ковзан решил повторить свой излюбленный трюк. И ему это удалось! Потерявший хвостовое оперение Юнкерс врезался в землю, а советский пилот благополучно вернулся на аэродром.

История о том, как Борис Ковзан сбивает немецкие самолеты, быстро обросла разнообразными подробностями и облетела весь Северо-Западный фронт. Поговаривали, что сам Геринг отдал приказание никогда не сближаться с «невменяемыми русскими», чтобы не дать возможность последним совершить воздушный таран.

Но когда 7 июля 1942 года представленный к награждению орденом Ленина младший лейтенант Борис Ковзан срезал винтом хвост и у третьего истребителя врага, он стал настоящей легендой. И самое интересное – вновь, как ни в чем не бывало, вернулся на аэродром на своем Як-1.


Советский истребитель Як-1

Готов отдать жизнь за Родину

А вот с четвертым тараном Борису Ковзану не повезло. Хотя огромным везением уже оказалось то, что он остался в живых.

13 августа 1942 года в небе над Старой Руссой Новгородской области его самолет возвращался с боевого задания. Как всегда, с расстрелянным до последнего патрона боекомплектом.

Неожиданно из облаков вынырнуло звено немецких истребителей Ме-109. Быстро смекнув, что советскому пилоту нечем отстреливаться, гитлеровцы начали играть с ним в кошки-мышки, используя Як-1 в качестве воздушной мишени.

Методично расстреливая истребитель Ковзана, совершавший немыслимые фигуры высшего пилотажа, им удалось разбить фонарь его кабины, тяжело ранив самого летчика (пуля выбила ему глаз). Желая отдать свою жизнь подороже, летчик развернулся и попытался совершить лобовой таран.

На удивление фашист тоже не струсил. Лобовое столкновение было такой силы, что оба самолета разлетелись на мелкие части. Немец погиб на месте, а Ковзана выбросило из разбитой кабины.


Лобовой таран

Спасибо ангелу-хранителю

Впоследствии он так и не смог точно вспомнить, дергал ли за кольцо парашюта, или его открыла неведомая сила. Ну как открыла… Не полностью. Летчик на большой скорости понесся к земле и упал в местное болото.

Он бы наверняка утонул, если бы не работавшие невдалеке крестьяне, которые вытащили Бориса Ковзана из болота и спрятали буквально за несколько минут до того, как на место прибыла немецкая поисковая команда (бой шел над оккупированной территорией).

Полицаи и фашисты поверили словам бывшим колхозников, утверждавших, что советского пилота поглотила трясина. Тем более что самим очень не хотелось измазывать сапоги «русской грязью».

Уже через пару дней Бориса переправили к партизанам, откуда эвакуировали на Большую землю.

Добиться своего любой ценой

Тяжело раненого летчика врачам все-таки удалось спасти, хотя поврежденный правый глаз потребовалось для этого удалить. Позже Борис Ковзан рассказывал, что проведенные в госпитале 10 месяцев стали самыми сложными в его жизни.

Он почти полностью восстановил здоровье, но медицинская комиссия признала летчика негодным к службе истребительно авиации. Это стало жестоким ударом для парня, которому едва исполнился 21 год.

Но не таков был характер героя, он настолько «достал» членов медицинских комиссий, что, в конце концов, ему разрешили летать без ограничений. И это с одним глазом!!!

Маленький винтик большой Победы

До конца войны на счету Героя Советского Союза Бориса Ковзана было 28 воздушных побед, четыре из которых – при помощи тарана.


Правда, молодецкая удаль немного поутихла, и больше на тараны он не шел.

После войны он летал на реактивных самолетах и учил этому молодое пополнение. В отставку полковник Ковзан вышел в 1958 году в результате массового сокращения Советской Армии.

Некоторое время проживал в Рязани, где руководил местным аэроклубом, после чего переехал в столицу советской Белоруссии. Умер 31 августа 1985 года.



Его именем названы улицы в нескольких городах бывшего СССР, а в 2014 году Почта России выпустила почтовую марку, посвященную подвигу этого неординарного человека.
Автор: Заблоцкий Роман


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Комментарии 15

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  1. avia12005 (Юрий) Сегодня, 05:01
    Человек-сталь. Дай Бог, чтобы мы не забыли его.
    avia12005
    1. Hoc vince Сегодня, 06:05
      Спасибо автору за рассказ о ещё одном "маленьком винтике большой Победы".
      Hoc vince
  2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:04
    НЕВМЕНЯЕМЫЙ?

    Как говорит Магомет Толбоев:

    - Я профессионал! Я так обучен!
    Ванёк
  3. andrewkor Сегодня, 06:17
    Даже оторопь берет от прочитанного,не знал раньше о таком Герое!Не победить фашистов мы просто не имели права ,сражались не жалея себя :"За Родину,за Сталина"!!!!
    andrewkor
  4. Адьютант (Святослав) Сегодня, 06:42
    Выдающийся результат
    Поставить тараны на поток и оставаться в живых ... это что-то.
    Ну а в четвертом случае - как в фильме "В бой идут одни старики" - "Мой немец не отвернул". Но хорошо что хорошо закончилось.
    Интересно
    Адьютант
    1. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:41
      Согласен: невероятный случай, когда один летчик совершает ЧЕТЫРЕ ТАРАНА!
      Роялист
  5. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 06:48
    Статья хорошая, но только бравирование воздушными таранами стало считаться даже в ВВС РККА с 1943 года "моветоном". А вот японские ВВС как раз возродили и вывели на новый уровень таранную методику, применяя с 1944 года тактику "падающих лепестков сакуры"...
    Ратник2015
  6. Curious (Victor) Сегодня, 07:15
    Начну с того, что мой комментарий ни в коей мере не есть попытка бросить хотя бы малейшую тень на героизм всех тех известных и неизвестных летчиков, применивших таран, а исключительно дополнение к статье, то, что осталось "за кадром".

    Зимин Г. В. Истребители. — М.: Воениздат, 1988.
    Георгий Васильевич Зимин -советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза.
    Как рассказывает автор воспоминаний, в октябре 1942 года в истребительном полку, в котором он служил, появился новый летчик – младший лейтенант Борис Ковзан. Он доложил, что отстал от своей части и не знает, где она находится. Полк был вооружен истребителями МиГ-3, на которых молодой летчик не летал. С ним были организованы занятия по изучению самолета, а через несколько дней проверены знания инструкции по технике пилотирования. Затем летчик совершил несколько полетов по кругу и в зону. Его включили в боевой расчет. Через несколько дней из очередного полета на боевое задание он не возвратился. А на следующий день вернулся. Вернулся не пешком, не на подводе и не на попутной машине, как это бывало со многими летчиками, которым приходилось прыгать с парашютом из горящих и поврежденных машин. Нет, прилетел на своем «миге». И тут выяснилось, что накануне в бою он пошел на таран, ударил винтом своего истребителя по хвосту немецкого бомбардировщика, и тот рухнул на землю. При таране Ковзан повредил воздушный винт и совершил вынужденную посадку в поле. Винт ему удалось отремонтировать в колхозной кузнице. Пилот совершил подвиг, и встречен был с огромной радостью и искренним восторгом.
    Но через некоторое время техники доложили заместителю командира полка Г.В.Зимину, что летчик истратил только половину боезапаса. Проверили оружие – оно работало безотказно. Возник вопрос: если пилот подошел к бомбардировщику сзади вплотную и имел при этом половину боекомплекта, то почему не стрелял? Подумали, что, вероятно, все произошло в горячке воздушного боя. Летчик молодой, отваги много, а опыта еще маловато, ну и решил рубануть... Но это, казалось бы, естественное предположение пришлось отбросить. Ведь чтобы совершить такой таран и при этом отделаться лишь повреждением лопастей воздушного винта, надо быть поразительно хладнокровным человеком. Тут ни о какой горячности не могло и быть речи. Было совершенно очевидно, что решившись на таран Борис Ковзан рисковал своей жизнью больше, чем в случае, если бы он просто с близкой дистанции открыл огонь по бомбардировщику. Стало быть, он предпочел более трудный и менее рациональный путь.
    Необходимо отметить, что в условиях воздушного господства авиации противника, воюя часто на устаревших, слабо вооруженных машинах советские летчики за первый месяц войны уничтожили 1284 вражеских самолета. Это говорит не только о высоком морально-волевом качестве, но и о боевом профессиональном мастерстве авиаторов. Таранами таких результатов не достичь.
    В ходе доверительного разговора с младшим лейтенантом Ковзаном заместитель командира полка вынужден был предупредить, что если он не объяснит, почему не стрелял, то летчика придется отстранить от полетов. Вот этот разговор:
    – Я не умею стрелять, – мучительно произнес пилот.
    – Как не умеешь? – с изумлением спросил капитан. Ты же воевал в своем полку?
    – Я летал на самолетах связи... Если бы я об этом сказал, вы бы меня не взяли в полк...
    Капитан был ошеломлен: с У-2 пересесть на МиГ-3!
    – Почему же ты не изучил систему вооружения и хотя бы основы теории и правил воздушной стрельбы?
    – Боялся спрашивать ... Сразу бы определили, что я не летчик – истребитель. Вынужден был молчать. Ну и пришлось применить таран.
    Понять желание летчика связного самолета стать истребителем и непосредственно уничтожать врага, естественно, можно. Но возникает вопрос? Где же были должностные лица полка, отвечающие за огневую подготовку летчика, обязанные повседневно контролировать знание им вооружения самолета и умение вести огонь по воздушным и наземным целям? В первую очередь обязан был заняться этим инженер по вооружению полка.
    Но, как видно, даже после первого тарана, да и в дальнейшем никаких выводов сделано не было. Все, надо полагать свелось только к восхвалению героизма летчика.

    Сам пилот инициативы в освоении вооружения самолета не проявил, хотя откомандирование из истребительного полка после совершенного подвига ему уже не угрожало.
    Немало существует воспитательных мер от устного замечания до отстранения от полетов, чтобы побудить пилота научиться владеть оружием своего самолета. Но как показывает практика его боевой деятельности, ничего сделано не было. Летчик в эффективность вооружения истребителя не верил и продолжал самолеты противника таранить, подвергая свою жизнь совершенно неоправданной опасности.
    Кстати, трижды Герои Советского Союза А. И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб, одержавшие соответственно 59 и 62 победы, таран не применяли.
    Curious
    1. Ефген (Евгений) Сегодня, 08:13
      Практически не пересекается с вышеизложенной историей. Ничего общего, кроме имени, фамилии, то, что рассказ об истребителе. Как так? Полный тёзка?
      Ефген
      1. Curious (Victor) Сегодня, 08:43
        Летчик, совершивший четыре тарана один - Борис Ковзан. У Вас нет желания задать автору статьи вопрос по источникам?
        Curious
    2. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 08:19
      Как рассказывает автор воспоминаний, в октябре 1942 года... с У-2 пересесть на МиГ-3.

      Аналогично, при всём уважении к воспоминаниям маршала авиации. Летом 41-го, И-15 бис ...осенью 1941, ЯК-1. И где У-2, склероз или ОБС.
      мыслитель
      1. Роялист (Святослав) Сегодня, 08:54
        Уважаемые Ефган и Мыслитель, вы сомневаетесь в воспоминаниях Зимина? А допустим,в порядке фантазии,Зимин скажет,что сомневается в выше рассказаном?
        Роялист
      2. Curious (Victor) Сегодня, 09:16
        При всем моем уважении к автору статьи, я маршалу авиации доверяю больше, так как он и Ковзан - сослуживцы по 42 - му истребительному авиационному полку, в составе которого Ковзан совершал первые три тарана. .
        На 22 июня 1941 года входил в состав 57-й смешанной авиационной дивизии, дислоцировался на аэродромах в Вильнюсе, Оранах, Перлое. Имел на вооружении 101 самолет И-153, И-15 бис (в том числе 8 неисправных) и 59 боеготовых лётчиков.
        Полк насколько быстро потерял материальную часть, что его наличие на фронте даже не было зафиксировано.
        С июля 1941 года формировался заново в тылу, в Орле, переучиваясь на МиГ-3 в количестве 32 лётчиков. Подбор лётчиков для полка осуществлял В. И. Сталин.
        C 16 августа 1941 года несёт боевое дежурство в составе ПВО, прикрывал Брянск, Орёл, Курск, Тулу на самолетах МиГ-3.

        На самолетах ЯК 1 указанный полк не летал. Этот факт проверяется по архивным документам.
        Тем не менее, в разных биографиях Ковзана фигурируют самолеты как МиГ-3, так и Як-1 и даже Ла-5.
        Так на сайте "Герои страны" - указывается, что первые три тарана Ковзан совершил на МиГ-3, а четвертый - на Ла-5, хотя 744-й истребительный авиационный полк, где на тот момент служил Ковзан, летал на Як-1.
        Поэтому ни об ОБС, ни о склерозе речь не идет. Автору неоднократно советовали более тщательно прорабатывать тему и не стесняться в конце статьи кратко перечислить источники, которыми он пользовался. Красоты и привлекательности статьи от этого не потеряют, значение подвигов не уменьшат, а вот информативности, обьективности прибавят.
        Curious
    3. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:01
      Цитата: Curious
      Кстати, трижды Герои Советского Союза А. И. Покрышкин и И. Н. Кожедуб, одержавшие соответственно 59 и 62 победы, таран не применяли.

      И правильно, зачем мастеру таранить, если можно вплотную подлететь и в упор расстрелять - это как-то эффективнее чем винтом рубить хвосты. Таран - это больше от отчаяния, большим риском для жизни и самолета. А мастер-ас, на вес золота во всех ВВС был
      Стирбьорн
  7. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:11
    Поговаривали, что сам Геринг отдал приказание никогда не сближаться с «невменяемыми русскими», чтобы не дать возможность последним совершить воздушный таран.
    Тут дело не в таране было, а в дуэли. Ибо чем с более близкой дистанции вести огонь, тем вероятность попадания многократно возрастает, при стрельбе на упреждение. Соответственно в ближней дуэли, мастерство летчика не играет такой роли, как в бою на виражах. Вот закаленные немецкие асы и несли серьезные потери, из своего пренебрежения к противнику, испытывая его нервы, максимально сближаясь для дуэли. А наши нередко не уклонялись, а перли прямо на противника до конца, а дальше кто первый попадет!
    Стирбьорн
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