17:46 12 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

МИД Венгрии: Такой Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС

Венгрия в очередной раз выступила в качестве преграды для продвижения Украины в сторону НАТО. На сайте министерства иностранных дел Венгрии отмечено, что глава венгерского МИД Петер Сийярто возмущён высоким уровнем политизированности вопросов национальных меньшинств на Украине.

МИД Венгрии: Такой Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС


По словам Сийярто, на Украине продолжают проявлять себя антивенгерские ультранационалистические силы, которые выступают платформой для формирования ещё более радикальных политических взглядов.


Петер Сийярто:
Венгрия полагает, что если страна желает европейской и евроатлантической интеграции, то она не может позволять распространяться такого рода идеям экстремистского характера.


Отмечено, что МИД Венгрии даёт понять: пока ситуация в сфере соблюдения прав национальных меньшинств на Украине не станет лучше, Будапешт продолжит блокировать евроинтеграционные потуги украинского государства.

Петер Сийярто:
Венгрия будет и впредь требовать уважения прав венгерского национального сообщества и настаивать на том, чтобы Украина предоставила нацменьшинству венгров законные гарантии.


Напомним, что ранее на Украине заявляли о возможности получения на июльском саммите в Брюсселе статуса «аспиранта при НАТО». Этот статус, по сути, является крайней ступенью перед будущим вступлением. Правда, многие страны на этой ступени стоят годами без продвижения в сторону вхождения в военный блок. Украине не дают пока и такого шанса.

В политологических кругах Европы отмечают, что Киев грезит вступлением в НАТО только по одной причине – попытаться продолжать военные действия и одновременно требовать прямой военной поддержки со стороны представителей натовского альянса. А платить за такие планы Украины жизнями своих солдат, даже если Украина и превращена в основной антироссийский элемент, в НАТО далеко не все горят желанием.

Использованы фотографии: Facebook
31

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 09:34
    Отмечено, что МИД Венгрии даёт понять: пока ситуация в сфере соблюдения прав национальных меньшинств на Украине не станет лучше, Будапешт продолжит блокировать евроинтеграционные потуги украинского государства.
    ....А данная ситуация, явно не изменится...
    parusnik
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 09:36
      мир,который мы потеряли:
      Дедкастарый
      1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:44
        Нет никакой "дружбы" славян. Это химера, придуманная в 19-м веке славянофилами. Эти "братушки-славяне" только так резали друг друга в двух Балканских войнах, в Первой и Второй Мировой войнах, и в 90-х в республиках бывшей Югославии. Ну а уж про вековечную резню русских и поляков, поляков и украинцев и говорить нечего. Ну и украинцы тоже всегда всех предавали: предавали русских, поляков, шведов, татар, турков, австрияков.
        Кот_Кузя
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:38
      Цитата: parusnik
      А данная ситуация, явно не изменится

      Угу , пока Украина не отдаст Закарпатье Венгрии (о чём венгры давно мечтают) . Собственно , это и есть подоплёка выпада МИД Венгрии .
      bouncyhunter
      1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 09:58
        Ну пару лет назад,поляки и венгры в одно и тоже практически время в своих думах сеймах заявляли что Украине не принадлежат Карпаты и Львов.Так что ждут соседи когда нынешняя украинская власть до конца развалит страну ,чтобы оторвать себе куски территорий
        Magic Archer
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:07
        А как Украина, отдаст Закарпатье Венгрии, процедура передачи, как происходить будет...?...Легче венгров вытеснить, в Венгрию...создать для этого условия..Так , что пусть венгры мечтают..и блокируют вступление Украины в НАТО...В руководстве Украины ,тож не совсем даруки сидят, понимают стоит пойти на поводу Венгрии, сработает принцип "домино" и от государственности Украины ничего не останется..Разве что венграм Закарпатья, создать Армию Освобождения Закарпатья, по Косовскому варианту, но и тут бабушка на двое сказала, как ЕС отреагирует...Кроме того, кроме заявлений, каких либо конструктивных предложений, о передаче Венгрии Закарпатья, руководство Венгрии Украине не предлагало.И потом де факто Хельсинкские соглашения существуют...Правда их толкуют по разному уже...Тем не менее...А Россию,решение Венгрии по блокировке вступления Украины в НАТО вполне устраивает, и пусть эта ситуация длится как можно дольше..
        parusnik
        1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:50
          Цитата: parusnik
          И потом де факто Хельсинкские соглашения существуют...Правда их толкуют по разному уже...Тем не менее...

          Хватит нести чушь. По Хельсинкскому соглашению, СССР, Чехословакия, ГДР, ФРГ и Югославия должны до сих пор существовать в границах 1975 г. Так же по этому соглашению, абсолютно незаконны и недопустимы референдумы об отделении Шотландии, Валлонии и Каталонии. Европейские страны не должны были признавать объединение ФРГ и ГДР, развал СССР, Чехословакии и Югославии. А они взяли и признали, в результате чего Хельсинкское соглашение стало юридически ничтожным и де-факто утратившим всякую силу.
          Кот_Кузя
        2. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 13:08
          Цитата: parusnik
          А как Украина, отдаст Закарпатье Венгрии, процедура передачи, как происходить будет...?...Легче венгров вытеснить, в Венгрию...создать для этого условия..Так , что пусть венгры мечтают..и блокируют вступление Украины в НАТО...В руководстве Украины ,тож не совсем даруки сидят, понимают стоит пойти на поводу Венгрии, сработает принцип "домино" и от государственности Украины ничего не останется.
          Собственно говоря процесс отделения Закарпатья не шатко не валко, но движется. Сейчас гражданам проживающим на этой территории выдаются венгерские паспорта, что в дальнейшем может создать повод для вынесения решения о проведении референдума по независимости этих территорий от Уркаины(сценарий ЛДНР) или по вхождению в состав Венгрии (сценарий Крыма), то же самое активно проводится и со стороны Польши. Для введения воинских подразделений Венгрии или Польши, будет достаточно серьёзной зарубы на межэтнической почве, под предлогом защиты своих граждан проживающих на этих территориях. Что бы придать легитимность своим действиям, им возможно придётся признать Крым российским. Наверное не случайно на вопрос журналистов - Признает ли США Крым российским?, - Трамп ответил: - "Посмотрим". Чем ввёл уркаинский политикум в тоску и уныние. Похоже ещё на нашем веку, мы увидим появление и исчезновение некоторых государств и изменение устоявшихся государственных границ. По крайней мере, ещё до начала событий на Уркаине в США вышел фильм, в котором в одном из сюжетов появилась вот такая карта Уркаины и РФ....
          Не думаю, что это случайное совпадение.
          Ныробский
      3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:37
        Цитата: bouncyhunter
        Цитата: parusnik
        А данная ситуация, явно не изменится

        Угу , пока Украина не отдаст Закарпатье Венгрии (о чём венгры давно мечтают) . Собственно , это и есть подоплёка выпада МИД Венгрии .

        "Нормальные" еврососедские отношения! Если сосед подыхает, а на нем неплохие сапоги, то "добрый" сосед просто обязан их снять с умирающего, один хрен ему уже не пригодятся! negative
        майор Юрик
        1. volodya (владимир) Сегодня, 11:24
          Цитата: майор Юрик
          Нормальные" еврососедские отношения!

          Вообще то Венгрия за вступление Украины в нату, только еи чего-то немножко не нравится! Похоже не хотят понимать, что бандеровцы те-же фашисты!
          volodya
      4. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 13:29
        А почему не Словакии?
        Sergej1972
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 09:37
    Да и экономических проблем море. Зачем ЕС еще нахлебники? Германия, Франция всех не вывезут, итак тащат пол ЕС.
    Vadim851
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 10:43
      А может наоборот? Посмотрите на ту же Болгарию, экономика развалена, своего нет практически ничего, вся продукция западноевропейская, жители бегут в Германию и Францию. И это не только в Болгарии. В Румынии, Прибалтике, в бывшей Югославии, везде разруха и экономические проблемы, а западная Европа в лице Германии и Франции наживаются на этом. Та же Германия сделала из восточной Европы потребительский рынок с отсутствием своей (восточноевропейской) промышленности.
      solzh
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 11:43
        Посмотрите на ту же Болгарию
        чтоб ее посмотреть, Болгарию, деньги надо на поездки. При всех их экономических бедах пропагандосская машина работает на отлично -
        Гоблин нары https://youtu.be/BkzDB3mdvR0 - т.е. виноваты все равно русские))
        Igoresha
  3. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:38
    А платить за такие планы Украины жизнями своих солдат, даже если Украина и превращена в основной антироссийский элемент, в НАТО далеко не все горят желанием. Безусловно в НАТО кроме военно-политической целесообразности использовать Украину против России так же располагают реальной информацией, что из себя представляют эти неадекватные власти незалежной, и к каким последствиям для альянса это может привести. Ну, как вы идиота пустите в свой элитный клуб? Что бы клуб превратился в идиотский?
    Теренин
  4. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 09:55
    Они же так стараются. ..
    Ирек
    1. Александр 3 Сегодня, 13:05
      Интересно боевого робота СИЛЬНЕЙШЕЙ армии мира на верёвочке возят?
      Александр 3
  5. Комментарий был удален.
    1. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 11:53
      Упаси Боже опять вешать себе на шею крикливых, горланистых и ненасытных "небратьев", и таких же крикливых, гонористых и капризных панов! Надеюсь, вы пошутили.
      Кот_Кузя
  6. Опер (Игорь) Сегодня, 10:34
    Политика Венгрии в этом вопросе вызывает искреннее уважение. Сравните с Польшей, господа!
    Опер
  7. gabonskijfront Сегодня, 10:52
    В этногенезе венгров, кто только не участвовал,это синтез даков,славян,,тюрок угрофинов итд.До сих пор у них есть этническая группа ведущая свою родословную от половцев орды хана Котяна ,который после Калки ушёл на Дунай,.называются Куны. Знаменитые венгерские гусары это как раз и есть эти самые Куны. Во какие хитросплетения.
    gabonskijfront
    1. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 14:02
      Согласен с Вами. Единственно, что даки, по-моему, участвовали в этногенезе румынского народа. Что касается угрофиннов (кстати, безумно раздражает написание "финов"), то угры это и есть другое название венгров. Венгры это самый большой финно-угорский народ. А если брать только угорские народы, то численность хантов и манси несопоставимо мала по сравнению с венграми. Оставим в стороне вопрос, что на самом деле связь венгров с финской частью угрофиннов весьма отдаленна. Вы что-то общее замечаете в характере венгров и финнов, венгров и наших марийцев, коми, мордвы? Единственное, что медицинская статистика свидетельствует об относительно высоком уровне самоубийств у всех угрофиннов. Причём он не зависит от уровня жизни. Ну и плюс венгры и финны в военное время или в период гражданских конфликтов склонны к проявлению большей жестокости по сравнению со многими другими народами. А вот в сексе венгры куда более продвинуты по сравнению с финнами.) По большому счёту, и наши угорские народы -ханты и манси - тоже мало что общего имеют общего с венграми. Сами венгры сейчас активно пропагандируют идею о родстве с тюрками. Дружба с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном, наверное, экономически и политически более выгодна по сравнению с малочисленными и маловлиятельными российскими финноуграми.)) Несомненно, что в характере венгров есть что-то восточное, несмотря на влияние западной культуры, католицизма и протестантизма.
      Sergej1972
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:20
    Венгры хоть последовательны в своих действиях по отношению к сложившейся на Украине ситуации. А поляки ругаются с украинцами по поводу "Волынской резни" грозят карами и тут же за кулисами поддерживают этот режим. Можно на время не вспоминать о трагедии когда дело касается противостояния нашей стране.
    rotmistr60
  9. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 15:34
    Щимят мадьяры хохлов!!! lol
    ibn.shamai
Картина дня