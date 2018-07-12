МИД Венгрии: Такой Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС

Венгрия полагает, что если страна желает европейской и евроатлантической интеграции, то она не может позволять распространяться такого рода идеям экстремистского характера.

Венгрия будет и впредь требовать уважения прав венгерского национального сообщества и настаивать на том, чтобы Украина предоставила нацменьшинству венгров законные гарантии.