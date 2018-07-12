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МИД Венгрии: Такой Украине не место ни в НАТО, ни в ЕС
Венгрия в очередной раз выступила в качестве преграды для продвижения Украины в сторону НАТО. На сайте министерства иностранных дел Венгрии отмечено, что глава венгерского МИД Петер Сийярто возмущён высоким уровнем политизированности вопросов национальных меньшинств на Украине.
По словам Сийярто, на Украине продолжают проявлять себя антивенгерские ультранационалистические силы, которые выступают платформой для формирования ещё более радикальных политических взглядов.
Петер Сийярто:
Отмечено, что МИД Венгрии даёт понять: пока ситуация в сфере соблюдения прав национальных меньшинств на Украине не станет лучше, Будапешт продолжит блокировать евроинтеграционные потуги украинского государства.
Петер Сийярто:
Напомним, что ранее на Украине заявляли о возможности получения на июльском саммите в Брюсселе статуса «аспиранта при НАТО». Этот статус, по сути, является крайней ступенью перед будущим вступлением. Правда, многие страны на этой ступени стоят годами без продвижения в сторону вхождения в военный блок. Украине не дают пока и такого шанса.
В политологических кругах Европы отмечают, что Киев грезит вступлением в НАТО только по одной причине – попытаться продолжать военные действия и одновременно требовать прямой военной поддержки со стороны представителей натовского альянса. А платить за такие планы Украины жизнями своих солдат, даже если Украина и превращена в основной антироссийский элемент, в НАТО далеко не все горят желанием.
По словам Сийярто, на Украине продолжают проявлять себя антивенгерские ультранационалистические силы, которые выступают платформой для формирования ещё более радикальных политических взглядов.
Петер Сийярто:
Венгрия полагает, что если страна желает европейской и евроатлантической интеграции, то она не может позволять распространяться такого рода идеям экстремистского характера.
Отмечено, что МИД Венгрии даёт понять: пока ситуация в сфере соблюдения прав национальных меньшинств на Украине не станет лучше, Будапешт продолжит блокировать евроинтеграционные потуги украинского государства.
Петер Сийярто:
Венгрия будет и впредь требовать уважения прав венгерского национального сообщества и настаивать на том, чтобы Украина предоставила нацменьшинству венгров законные гарантии.
Напомним, что ранее на Украине заявляли о возможности получения на июльском саммите в Брюсселе статуса «аспиранта при НАТО». Этот статус, по сути, является крайней ступенью перед будущим вступлением. Правда, многие страны на этой ступени стоят годами без продвижения в сторону вхождения в военный блок. Украине не дают пока и такого шанса.
В политологических кругах Европы отмечают, что Киев грезит вступлением в НАТО только по одной причине – попытаться продолжать военные действия и одновременно требовать прямой военной поддержки со стороны представителей натовского альянса. А платить за такие планы Украины жизнями своих солдат, даже если Украина и превращена в основной антироссийский элемент, в НАТО далеко не все горят желанием.
Использованы фотографии: Facebook
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