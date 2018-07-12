17:47 12 июля
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Люди или потребители? Что с ветераном, которого отказывалась госпитализировать бригада скорой

Скандал с удивительной по своей бесчеловечности истории с ветераном ВОВ из Ямало-Ненецкого АО набирает обороты. Речь идёт о 92-летнем Владимире Николаенко, жителе Нового Уренгоя, родные которого вызвали скорую помощь в связи с ухудшением здоровья ветерана, но в течение нескольких часов не могли добиться от медиков его госпитализации.

Люди или потребители? Что с ветераном, которого отказывалась госпитализировать бригада скорой


Об этом вопиющем случае несколько дней назад поведало региональное отделение КПРФ в ЯНАО. На партийном сайте рассказывалось о развитии ситуации.


Оказалось, что бригада скорой медпомощи, прибывшая по адресу проживания Владимира Николаенко, в течение примерно трёх часов отказывалась забирать ветерана Великой Отечественной войны в клинику.

Дочь ветерана рассказывает, что фельдшер скорой помощи заявлял, что «не нужно такое ЧП, когда больной умрёт у них в машине». Такое заявление бригада скорой помощи сделала, несмотря на то, что лечащий врач выдал предписание о незамедлительной госпитализации пожилого мужчины.

Лишь спустя три с лишним часа после приезда скорой и на фоне эмоциональных переговоров с горе-медиками, больного всё же госпитализировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении, о чём сообщает РИА Новости.

В связи с инцидентом местное следственное управление СК России начало проверку действий медиков. В отделении скорой помощи Нового Уренгоя заявили, что уволены со своих должностей те самые представители фельдшерской бригады, которые отказывались госпитализировать ветерана.

К рассмотрению вопиющего случая подключилась региональная прокуратура.

И тут даже не столько вопрос уголовного права, сколько вопрос о человечности, о том, что вдруг сиюминутное благополучие становится выше жизни человека, который в годы войны не жалел себя, чтобы на свет в мирное время появились в том числе и те самые ямальские фельдшеры.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 90

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:01
    Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка
    Дормидонт
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 10:05
      Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм? request
      ДЕДПИХТО
      1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 10:08
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм?

        нужен, но с человеческим лицом и факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный
        Сандор Клиган
        1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 10:13
          Цитата: Сандор Клиган
          нужен, но с человеческим лицом и факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный

          Ты наивный.))) Капитализма с человеческим лицом не бывает.
          Достоевского, Горького почитай они прям про сегодня писали.
          Случаи единичные скоро будут незаметными буднями.
          Все еще вспомнят 1917г и 8 часов рабочий день.))))
          hhhhhhh
          1. KondratKo Сегодня, 11:20
            Цитата: hhhhhhh
            и 8 часов рабочий день

            Уже, вспоминаем. Где был КЗОТ, профсоюзы, справедливость и человечность наконец, там большущий детородный орган вырос. Оборзение "из грязи в князи"-капиталистов достигает апогея.
            KondratKo
            1. Татьяна Сегодня, 11:51
              Цитата: Сандор Клиган
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм?

              нужен, но с человеческим лицом и факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный

              Капитализма с "человеческим лицом" не бывает. Это когда существовали СССР и страны социализма, капиталисты на Западе были вынуждены в соревновательной борьбе с социализмом уступить своему пролетариату в социальном его обеспечении и временно в чём-то демонстративно рекламно пропагандистски превзойти(?) его.
              А теперь СССР и стран социализма нет - и капитализм в своей омерзительной бесчеловечной форме наступает на права человека достойно трудиться и жить по всему миру.

              К чему такая система сводится вообще сводится на постсоветском пространстве - то об этом же самом, но другими словами, ещё более откровенно и цинично высказался от имени олигархов украинский сионист Игорь Беркут в отношении Украины.
              Экономическая же разница между Украиной и РФ по резервам кроется только в разных масштабах и ресурсах этих стран. Просто Украина - страна по масштабам меньше России, поэтому в Украине аналогичные социальные процессы прошли и идут быстрее, чем в России, и прогностические выводы уже видны наяву.

              Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут Опубликовано: 1 окт. 2014 г.
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 13:08
                Цитата: Дормидонт
                Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка

                Речь идёт о капиталистическом реформировании в социальном обеспечении в виде т.н. "оптимизации" медицинского обслуживания в стране вообще на предмет самоокупаемости государственных медучреждений или по сути сворачивания бесплатного медицинского обслуживания россиян в РФ.

                Вспомним хотя бы "оптимизацию" родовспоможения по Минздраву, которая проводилась недавно в нашей стране. Это тоже чёрти что и с боку "бантик"!

                Россия. Русским аборты, мигрантам роддома! Опубликовано: 16 янв. 2014 г.


                Обратите внимание с 2:50 мин.
                Директор здравоохранения Ярославской области Сергей Вундервальд говорит:
                - Зравоохранение - это отрасль экономики (нравится это кому-то или не нравится), но там это понятие "эффективности" есть. Закон нигде не написал, что я в каждом населённом пункте должен иметь акушерскую койку.

                К чему свелась правительственная реформа здравоохранения населения в области гинекологии и акушерства на местах свидетельствует главврач акушерско-генекологического отделения г. Оренбурга Д.В. Нефедов (см. видео с 4:49 мин. :
                - Я (его больница) получаю от государства порядка 20 млн. рублей в год на ПЛАН-ЗАКАЗ от государства на ...аборты. На то, чтобы предотвратить аборт, больница не получает ни копейки. Потому что в России созданы такие условия, что нам (медикам) выгодно, чтобы люди делали аборты. Здравоохранению выгодно. Вот пока эта система не поменяется, ждать иного не стоит. Причём есть мировая статистика, что женщины, сделавшие аборт после жалеют об этом всю жизнь. Это во многих странах мира.
                Я, как работодатель, плачу зарплату врачам. И если мы не выполняем ПЛАН-ЗАКАЗ, данный нам на аборт государством, то завтра будет нечем врачам платить зарплату

                Для чиновников Минздрава с их правительственным монетаризмом даже акушерские койки в населённых пунктах УБЫТОЧНЫ! А что уж говорить тогда про убыточность коек для людей пенсионного возраста?! Всё то же самое.

                Российское капиталистическое общество морально деградирует в социальном по всем швам.
                Татьяна
          2. atalef (александр) Сегодня, 11:28
            Цитата: hhhhhhh
            Ты наивный.))) Капитализма с человеческим лицом не бывает.

            бывает
            Цитата: hhhhhhh
            Достоевского, Горького почитай они прям про сегодня писали.

            так они про самодержавие писали - что в общем и есть сейчас.
            atalef
            1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:32
              Тогда Диккенс, Драйзер, Синклер в тему будут, да и у Джека Лондона с О'Генри много интересного по этой части найти можно.
              Чистый капитализм с человеческим лицом невозможен в принципе, другое дело, что чистых форм социального устройства практически не бывает, обязательно существует смешение. В нашем же случае идёт построение капитализма в его крайнем варианте, и осознание необходимости делиться и сдерживать собственные аппетиты отечественные власти пока не посещает.
              kakvastam
            2. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:37
              бывает
              Это где? В Израиле? Где арабов согнали с их земли и продолжают за это убивать?
              В чем справедливость капитализма? Справедливость она разная бывает. Немцы считали справедливым уничтожение евреев и славян.
              hhhhhhh
          3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:00
            Цитата: hhhhhhh
            Капитализма с человеческим лицом не бывает.
            Достоевского, Горького почитай они прям про сегодня писали

            А если вам почитать Соженицина ,Вам мозг от социализма не вынесет ? Или отправить вас в рай социализма КНДР или Венесуэлу,то думаю появится Солженицын № 2,в вашем лице
            Александр романов
            1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 13:33
              А зачем читать всякую гадость?
              Хотя, если графоманскую прозу считать литературой, то можно и не такие "сокровища" раскопать...
              kakvastam
            2. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:39
              А если вам почитать Соженицина
              Я читал, и даже верил. Но потом Солженицын предложил сбросить мне наголову атомные бомбы и я стал более критично к нему относиться.
              Чем тебе не нравится твоё советское образование?
              hhhhhhh
          4. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:44
            Цитата: hhhhhhh
            Ты наивный.)))

            не тыкай и не затыканный будешь
            Цитата: hhhhhhh
            Горького почитай

            Пешкова? ну да ну да... проживший и писавший во Франции, там ему памятник стоит , прям мерило философское. Что именно вы предлагаете почитать чего я не читал? laughing
            Цитата: hhhhhhh
            Случаи единичные скоро будут незаметными буднями.
            вы прям это щас всем обещаете?

            Цитата: hhhhhhh
            Капитализма с человеческим лицом не бывает.

            да не уже ли? Сингапур - Гонконг - та же Франция, хотя для вас капитализм - это плакат дядьки с толстым пузом который едет верхом на крестьянине negative
            Сандор Клиган
            1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:44
              не тыкай и не затыканный будешь
              Интернет свободное место. "Вы" надо заслужить.
              Сингапур - Гонконг - та же Франция
              Это шутка?)))
              Сингапур-Гонконг бедные вкалывают круглыми сутками, богатые жиреют. Справедливости нету. Ни разу.
              Франция???))) Забастовки железнодорожников от счастливой жизни. Несколько месяцев поезда ездят через день. )))
              хотя для вас капитализм - это плакат дядьки с толстым пузом который едет верхом на крестьянине

              Для тебя капитализм это независимый суд, конкуренция, отсутствие коррупции. Сказки из 90-х.)))) Давно тебе пора повзрослеть.
              hhhhhhh
              1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:58
                Цитата: hhhhhhh
                Интернет свободное место. "Вы" надо заслужить

                служить - заслужить будет твоя дворовая собака
                Цитата: hhhhhhh
                Сингапур-Гонконг бедные вкалывают круглыми сутками, богатые жиреют. Справедливости нету. Ни разу.

                belay да вы батенька решили на планете найти справедливость? так в Сингапуре ее больше в 100 раз чем в Рязани feel

                Цитата: hhhhhhh
                Франция???))) Забастовки железнодорожников от счастливой жизни.
                вы настолько наивный что диалог с вами продолжать нет смысла - забастовки из-за чего?? ты уверен, что им бабосы не платят и запрещают курить на работе laughing wassat ты просто смешон laughing laughing
                Цитата: hhhhhhh
                Для тебя капитализм это
                - это независимый суд! свобода голоса! равные права у граждан, а для тебя бредни из телевизора
                Сандор Клиган
                1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 15:59
                  Цитата: Сандор Клиган
                  так в Сингапуре ее больше в 100 раз чем в Рязани
                  Ты бывал в Сингапуре? В Рязани ты купил машину и катайся сколько хочешь. В Сингапуре надо справедливо заплатить кучу денег на аукционе за "право" иметь машину.
                  это независимый суд! свобода голоса! равные права у граждан, а для тебя бредни из телевизора
                  В какой стране это есть? Трамп назвал СМИ продажными и лживыми. Я Трампу верю)))))
                  забастовки из-за чего?? ты уверен, что им бабосы не платят и запрещают курить на работе
                  Забастовки за пенсии. Толку от забастовок ноль, пенсии все равно отберут у французских работяг и зарплаты понизят.
                  Совки такие смешные, когда рассказывают про светлое капиталистическое счастье.)))
                  hhhhhhh
        2. Светлана (Светлана) Сегодня, 10:19
          Цитата: Сандор Клиган
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм?

          нужен, но с человеческим лицом и факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный

          Ошибаетесь, уважаемый. И в первом, и во втором утверждении. Капитализма с человеческим лицом не может быть вообще, да и нет, просто, по сравнению с нашей страной дикого феодального капитализма, а, скорее, просто феодализма, в развитых странах капитализм еще пока с элементами социализма. И такие случаи у нас сплошь и рядом. Молодых-то не всегда скорая забирает, если денег не дашь. А в этом случае, видимо, родственники сразу нашли способ повлиять на бригаду, обратились тут же к кому-то влиятельному с жалобой. И это возымело действие. Как в случае с пьяным мальчиком.
          Светлана
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:02
            Цитата: Светлана
            А в этом случае, видимо, родственники сразу нашли способ повлиять на бригаду, обратились тут же к кому-то влиятельному с жалобой.

            Им потребовалось 3 с половиной часа. Какои то странный влиятель.
            Сегодня достаточно припугнуть прокуратурой
            Александр романов
            1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 13:16
              Во страна! Что бы выполнили свои обязанности надо обязательно,то прокуратурой припугнуть,то госдепом,то письмом лично Путину..
              sapporo1959
          2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 15:01
            Цитата: Светлана
            Ошибаетесь, уважаемый. И в первом, и во втором утверждении. Капитализма с человеческим лицом не может быть вообще,

            ну да ну да.....коммунизм бывает, ну или социализм laughing lol
            Сандор Клиган
        3. Леший1975 Сегодня, 10:53
          Цитата: Сандор Клиган
          Цитата: ДЕДПИХТО
          Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм?

          нужен, но с человеческим лицом и факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный

          Конечно, именно единичный нехороший факт в данном случае в медицине. Итак, одну единицу уже имеем. Но у меня есть еще одна единица нехорошего факта в медицине, для кого то может и не такого вопиющего, но зато массового. Так что тут еще как посмотреть, что хуже: (источник МК за 06.07.18)
          "На этой неделе медицинское сообщество бурно обсуждает, казалось бы, рядовое событие - уход очередного врача из системы государственного здравоохранения.
          Уход медиков - врачей, фельдшеров, медицинских сестер из медицины вообще, а из государственной системы здравоохранения в частности - не редкость, а в последние годы отток весьма заметный. Ничего диковинного в этом нет, казалось бы, что тут обсуждать?
          Однако данная история привлекла внимание и врачей и пациентов двумя особенностями: уходит не просто врач, а, по мнению проголосовавших пациентов, лучший участковый врач-терапевт, вошедший в первую десятку лучших врачей Москвы:
          Землянухина Анна Александровна Диагностический центр № 5 (СВАО) средний балл - 9,859.
          И уходит не молча, а во всеуслышание подробно изложив в открытом письме, почему принято такое кардинальное решение.
          Текст письма очень большой. В первой части Анна Землянухина рассказывает о себе, и становится ясно, что в медицине она человек не случайный. Далее врач в 5-ти пунктах, очень подробно и аргументированно излагает причины своего ухода из любимой поликлиники от любимых пациентов.
          Данное открытое письмо - поистине документ эпохи, который позволяет глазами инсайдера увидеть, что скрывается под "толстым слоем шоколадной глазури" реформы российского здравоохранения.
          На первое место, в качестве причины своего ухода из государственной поликлиники, врач-терапевт Анна Землянухина поставила невозможность оказания полноценной медицинской помощи пациентам в отведенные 15 минут времени. На лукавые реплики чиновников: "врач может тратить на прием столько, сколько того требует ситуация у данного пациента", Землянухина отвечает: "на практике за время ожидания в коридоре пациентов более 20 минут - накладываются штрафы. Как можно тратить более 15 минут на пациента, но чтобы при этом не ждали другие в коридоре, при полной записи на каждые 15 минут? Если же запись не полная - штраф за невыполнение плана".
          Как видите, у врачей, как и у полицейских "палочная" система. "Не добрал" больных - штраф! Получается, если здоровые люди не хотят болеть, врач что, должен ходить по квартирам, и всех вирусом гриппа заражать? Или ветрянкой? Чтобы "запись на приём была полная"! 
          Конвейерная нагрузка потоком пациентов усугубляется валом бумажной работы. На это жалуется большинство коллег из первичного звена и "скорой помощи". Пакость чиновничьих новелл в организации труда участкового терапевта и врача "скорой" состоит в том, что в течение рабочей смены не предусмотрено отдельного времени на заполнение и обработку документов. Но ведь документов очень много, и они требуют много времени на заполнение: "Оформление посыльного листа на инвалидность занимает порядка 40 минут. МРТ - 20 минут. Направления и выписки в др. ЛПУ - 15 минут".
          В итоге: либо врач пишет эти бумажки на приёме, выкраивая время за счет полноценного сбора анамнеза и осмотра пациентов, либо сидит после приёма, тратя своё личное время, и хронически перерабатывая! "Я устала работать по 10 - 11 часов в день, и делать уроки с ребенком в 5 утра" - пишет врач Землянухина в своём открытом письме.
          Хронические переработки - это хронический стресс, который рано или поздно заканчивается профессиональным выгоранием: "на работу каждый день в течение последних нескольких месяцев я шла с отвращением и ждала с нетерпением окончания рабочего дня".
          Из этих слов очевидно: дальше терпеть нельзя, нужно уходить.
          "А как же другие врачи?" - спросите вы. А другие врачи приспособились: "Кто-то ходит курить по 20 раз за прием, а в картах - пустота, и результат приема - ноль. А ко мне запись была заполнена на 2 недели вперед, и весь 9-часовой прием протекал без единого перерыва... Почти каждый пациент с чужого участка - чистый лист. Необходимо собирать анамнез, расписывать основное заболевание, фон, сопутствующие, разбираться в обследованиях, лечении, давать рекомендации по образу жизни и питанию, лечению. И это несмотря на то, что пациент уже был в этом году неоднократно у своего участкового или нескольких врачей".
          Ну, а каково пациентам? А пациенты рады запрыгнуть на "лошадь", которая продолжает тащить этот "воз": "Пациенты с моего участка не могли ко мне попасть, т.к. половину приема составляли пациенты с других участков… В какой-то момент пациентов стало столько, что я не могла вспомнить даже их лиц, не то что диагнозов и лечения... Недавно вернули запись по участковому принципу. Но пациенты с чужих участков продолжали записываться, уговаривая или обманывая администраторов, писали письма в ДЗМ, что их не хотят прикреплять ко мне".
          В заключение коллега пишет о том, что устала. Устала от того, от чего устали мы все - и мы, врачи, и вы, уважаемые пациенты: "Я устала от лицемерия. Руководства. ДЗМ. Некоторых коллег. Ухода от ответов в сторону. Отсутствия ответов в ответах. Игнорирования проблем и подмены решения проблем картиной липовой стабильности и благополучия".
          Ну, что тут еще добавить?
          Хорошо было бы, чтобы каждый врач, уходя из государственной ли медицины в частную, или из медицины вообще, излагал и публиковал бы в открытом доступе все причины, которые заставили пойти на такой шаг. Может быть тогда в головах чиновников и обывателей что-то бы сдвинулось, и ситуация начала бы меняться... в лучшую, а не худшую сторону.
          Интересно, к кому теперь пойдут на приём пациенты врача Анны Землянухиной? К тем "врачам", которые "ходят курить по 20 раз за приём?"

          Сколько еще единиц нехороших фактов привести, что бы негативная тенденция в медицине в частности, а так же в стране стала наглядно понятной? Или кто-то еще сомневается, что результат почти всех реформ в нашем государстве это то: что экперимент неудачен, нужна следующая реформа. Но мы же (население) не подопытные кролики. Почему так поисходит? Да ответ даным давно на поверхности: Квартет. Басня Крылова "а вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь". Это относится и к ВВП и к его правительству.
          Леший1975
        4. reservist (Алексей) Сегодня, 12:28
          к сожалению, нет, не единичный
          похоже сейчас врачам "не нужны" умершие пациенты, стариков и неизлечимых стараются "вытолкнуть" из стационара умирать дома
          Во всяком случае так было (не так ветераном из Нового Уренгоя, в более "мягкой" форме, ну мы сделали что могли, теперь забирайте больного домой) с четырьмя моими уже покойными родственниками
          reservist
        5. Stas157 (Стас) Сегодня, 12:30
          Цитата: Сандор Клиган
          нужен, но с человеческим лицом и факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный

          Единичный?? Да только на моем личном опыте три раза врачи отказывались оказывать медицинскую помощь! Опишу один из них. Работяги на производстве жестоко избили одного(сломали ребра и вытек глаз). Он еле шел, падая по шоссе, когда я его подобрал. Привез я его в ближайший стационар, а там мне заявляют: - Он нам не нужен!! Ты зачем его привез? А, если бы он у тебя в машине умер, то просто так бы не отмазался!
          Я еле-еле убедил взять оказать первую помощь бедолаге! Для этого мне пришлось вызывать главного врача и тот с большой неохотой согласился под давлением того, что я буду жаловаться.
          Так что этот, описанный случай в статье далеко не единичный, а скорее норма для современной России, где все решают только деньги, и психология(по сути национальная идея!) грести все под себя, любить себя любимого, а на остальных плевать с высокой башни.
          Stas157
        6. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 15:00
          Цитата: Сандор Клиган
          Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм?

          Цитата: Сандор Клиган
          Нужен,но с человеческим лицом

          Ну да.....и бандиты ведь тоже......с человеческим лицом !
          А социализм с человеческим лицом чем вас не устраивает ?

          Цитата: Сандор Клиган
          факт описанный выше - вопиющий и думаю единичный

          Единичный ? belay Да ,получается ,что вы новости никогда не просматриваете и не читаете ! Увы,подобный случай не единичен ! Манкурты размножаются !
          Nikolaevich I
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:08
        Вы правы..ОНО нам не надо..Этот "человек в футляре"дальше инструкций ничего не видел и видеть не будет,впрочем как и те кто эти инструкции пишет.Человека в них нет..Обученная обезьяна и то по человечек себя бы повела..
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Тогда зачем он нам такой нужен,этот капитализьм? request
        210окв
    2. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:05
      но теперь потерял и зарплату
      Igoresha
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 10:07
      Цитата: Дормидонт
      Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка

      Шутишь? Некрасиво. Коллеги, напоминаю: у вас в полисах волшебный телефон страховой компании. Ваше право потребовать от нее помощи. Есть тиерриториальный фонд ОМС. Есть круглосуточный телефон дежурного по облздраву или минздраву.
      Фершал поступил некрасиво. Это не его ума дело умрет-не умрет. Его дело-оценить состояние жизненноважных функций, при необходимости в процессе транспортировки их оптимизировать. Праильно сделали, что уволили.
      Балу
    4. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:10
      Цитата: Дормидонт
      Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка

      Это просто бесчеловечность,непрофессионализм и моральное вырождение этих*медиков*!В семье не без уродов!
      Фил77
      1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 13:26
        Цитата: Фил77
        Цитата: Дормидонт
        Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка

        Это просто бесчеловечность,непрофессионализм и моральное вырождение этих*медиков*!В семье не без уродов!

        Это не вырождение, это последствия реформы минздрава. Пока ещё приезжают. Учитывая то, что правительство стремиться всё перевести на коммерческую основу, скоро и вызовы бригады с госпитализацией сделают платными. В США это норма. Вот тогда наступит полный абзац для стариков и вообще для населения, а для Медведева, Скворцовой и "Ко" наступит эра феноменального самоисцеления народа.
        Ныробский
    5. AUL (Александр) Сегодня, 12:25
      Цитата: Дормидонт
      Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка
      Капитализм - оно, конечно,на него все списать можно. Только вот эта бригада фельдшеров - она не из таких уж и крутых буржуев состояла. Беда не в строе, а в нас самих. Оскотинелись многие сверх меры. Хотя и при социализме с такими приходилось сталкиваться.
      AUL
      1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 13:12
        Беда не в строе, а в нас самих. Оскотинелись многие сверх меры. Хотя и при социализме с такими приходилось сталкиваться.
        Капитализм пропагандирует свои ценности, социализм-свои. И ценности эти также противоположны, как и два этих строя. Соответственно гораздо больше в своей массе люди будут ЛЮДЬМИ при том строе, где пропагандируются человеческие ценности а не материальные. И наоборот-трудно вырасти ЧЕЛОВЕКОМ в пропагандируемом обществе потребления и наживы,соответственно и мерзавцев такое общество вырастит гораздо больше, чем ЛЮДЕЙ...тупиковый путь для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
        ДЕДПИХТО
    6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:29
      Фельдшера тоже понять можно - зачем ему терять премию? Это капитализьм, детка

      Дормидонт, он и в Африке Дормидонт.
      Ты что совсем мозгами обделён, как тот фельдшер со скорой. А за что наши солдаты головы клали и в ВОВ, и в Чечне и сейчас кладут. Таких как ты надо лишать гражданства с автоматическим лишением всяких премий.
      Ros 56
    7. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:51
      Почему тогда зарплаты не как в капиталистическом государстве?
      Чича сквад
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:07
    Это не врачи , а какие-то морально-генетические выродки . Что - клятва Гиппократа уже отменена ? sad
    bouncyhunter
    1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 10:14
      Деньги отменяют все клятвы.
      hhhhhhh
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:48
        Какая клятва Гиппократа? Хоть кто-нибудь знает как она начинается?
        Клятва Гиппократа:

        «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели...»
        Logall
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:25
          Цитата: Logall
          Какая клятва Гиппократа? Хоть кто-нибудь знает как она начинается?

          Праильно, пусть прочтут до конца. Их много, клятва советского врача и что-то там еще.
          Лично мне нравится кодекс российских офицеров царской армии.
          Что касается клятв, меня тоже беспокоит-врачей перестали воспитывать врачами. Есть хорошая, талантливая молодежь, все время учатся чему-то новому, с вопросами пристают, к больным внимательны. Нам на выпускном профессор кардихирург напутствовал: оперировать на сердце я могу научить любую обезьяну, а думать хирургически-увы не каждому дано. Пофессор детский хирург напутствовал: относитесь к больным как к близким родственникам. С этим я жил и работал. Хотя у меня тоже есть маленькое кладбище из тех, кому не смог помочь. Есть чем гордиться, а есть о чем вспоминать не хочется и стыдно и обидно, печально. Всем здоровья и терпенья.
          Балу
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:35
            Всем доброго времени , а клятва сейчас такая:

            Клятва врача
            Статья 71 федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан
            в Российской Федерации» от 21.11.2011.
            1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания:
            «Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
            честно исполнять свой врачебный долг,
            посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
            быть всегда готовым
            оказать медицинскую помощь,
            хранить врачебную тайну,
            внимательно и заботливо относиться к пациенту,
            действовать исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
            проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
            хранить благодарность и уважение к своим учителям,
            быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать их профессиональному росту;
            доброжелательно относиться к коллегам,
            обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента,
            и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
            постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство,
            беречь и развивать благородные традиции медицины».
            Идущий
          2. Igoresha (Igor) Сегодня, 12:09
            Что касается клятв, меня тоже беспокоит-врачей перестали воспитывать врачами
            И давно уже - из Луганска 90% врачей уехали и не вернулись, в Краснодоне ни единого детского кардиолога, на весь город.
            Igoresha
            1. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 17:10
              Цитата: Igoresha
              И давно уже - из Луганска 90% врачей уехали и не вернулись, в Краснодоне ни единого детского кардиолога, на весь город.

              Врете.
              Mik13
    2. Светлана (Светлана) Сегодня, 10:21
      Цитата: bouncyhunter
      Это не врачи , а какие-то морально-генетические выродки . Что - клятва Гиппократа уже отменена ? sad

      Она давно попрана, как и Конституция.
      Светлана
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:30
        коммуняки отменили клятву Гиппократу, заменив ее клятвой советских врачей. Мину заложили.
        Igoresha
        1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 11:09
          Опять виноват СССР))))) "Да у Вас , батенька, совок головного мозга."))) В США ветеранов не выкидывают на улицу?
          hhhhhhh
          1. Igoresha (Igor) Сегодня, 11:39
            А кто ж? Давеча прочел автобиографическую книжку А. Подрабинека "Диссиденты" в коей оный автор утверждал (без огонька, правда, всего одним предложением) что в СССРе считалось нерентабельным лечить стариков - мол толку от них нету.
            Igoresha
            1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:44
              Цитата: Igoresha
              А кто ж? Давеча прочел автобиографическую книжку А. Подрабинека "Диссиденты" в коей оный автор утверждал (без огонька, правда, всего одним предложением) что в СССРе считалось нерентабельным лечить стариков - мол толку от них нету.

              он это подрабинек. У нас и в 105 лет в советское время прооперировали бабушку с шейкой бедра.
              Балу
            2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:09
              Цитата: Igoresha
              А кто ж? Давеча прочел автобиографическую книжку А. Подрабинека "Диссиденты" в коей оный автор утверждал (без огонька, правда, всего одним предложением) что в СССРе считалось нерентабельным лечить стариков - мол толку от них нету.

              Да,источник информации ещё тот,Вы бы ещё НоводворскуюБорового и по.нечисть процитировали!
              Фил77
      2. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:33
        Цитата: Светлана
        Цитата: bouncyhunter
        Это не врачи , а какие-то морально-генетические выродки . Что - клятва Гиппократа уже отменена ? sad

        Она давно попрана, как и Конституция.

        А как насчёт обычных,нормальных-врачей,полицейских,пожарных и пр.Которые просто честно выполняют свой долг?О них не пишут в газетах и новостях ,ну,что писать?сенсации то никакой!
        Фил77
        1. Igoresha (Igor) Сегодня, 10:38
          О них не пишут в газетах и новостях ,ну,что писать?сенсации то никакой!


          Ищущий да найдет! Еще и удовольствие получит, от прочитанного.
          https://knigavuhe.ru/book/zapiski-rajjonnogo-khir
          urga/ "Записка районного хирурга", 90-е годы
          Igoresha
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:26
          Цитата: Фил77
          А как насчёт обычных,нормальных-врачей,полицейских,пожарных

          Праильно, их больше. drinks
          Балу
    3. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 10:31
      Цитата: bouncyhunter
      Это не врачи , а какие-то морально-генетические выродки . Что - клятва Гиппократа уже отменена ? sad

      Привет,Паша! hi Если я ничего не путаю, но клятву Гиппократа уже не принимают,видать надоело. А то, что уровень цинизма у медиков на верхней планке измерения, и уступает только полиционерам это известный факт. Издержки профессии,однако! negative
      майор Юрик
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:37
        Юра , привет ! hi Не сомневаюсь что такие вот пилюлькины громче всех жалуются что им мало платят .
        bouncyhunter
    4. Комментарий был удален.
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:11
    Что можно сказать..
    parusnik
  4. cariperpaint Сегодня, 10:12
    Жизнь.. Чудаков на букву м во все времена было достаточно
    cariperpaint
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 10:14
    Сейчас это нормальное явление. Скорая отказывается приехать на вызов. А если человека всё же забрали, то часто госпитализировать его отказываются. С моим отцом недавно такой случай был, одна медичка отказалась его принять в госпиталь, благо пересменка была и она сменилась, и уже сменщица отца приняла.
    Altona
    1. shubin Сегодня, 10:19
      Подтверждаю. В Кирове, если больному за 70, скорая не выезжает. Дожили.
      shubin
      1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:26
        Цитата: shubin
        Подтверждаю. В Кирове, если больному за 70, скорая не выезжает. Дожили.

        Это подсудное дело для диспетчера.
        Балу
    2. собаковод Сегодня, 10:30
      Altona (Евгений)
      Сейчас это нормальное явление. Скорая отказывается приехать на вызов. А если человека всё же забрали, то часто госпитализировать его отказываются. С моим отцом недавно такой случай был, одна медичка отказалась его принять в госпиталь, благо пересменка была и она сменилась, и уже сменщица отца приняла.

      Вывихнутая (нецензурный вариант не принимается) действительность! Тонет человек - все снимают на телефон, спасать некому, нужно срочно это куда-нибудь выложить; спешит скорая на вызов - мажор перекрыл дорогу своим дорогим корытом, даже если и доехала, могут персоналу "дать в рыло", или подобно этому, отнестись халатно; на детских площадках випперсоны выгуливают своих холёных псов без намордников...Да много всего подобного. Разве к этому мы стремимся? Взять отдельного отрицательного персонала и так же отрицательно отнестись к нему - возвопит "амнетозачто?" Мдя...
      собаковод
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:34
        люди тоже виноваты или наказания без вины не бывает
        Igoresha
  6. Coronel76 (Роман) Сегодня, 10:14
    Виноваты не фельдшеры, а их начальники и политика все нашего здравоохранения.
    Coronel76
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 10:30
      да чего уж...берите выше...Путин виноват laughing laughing laughing ...как же тут без него laughing

      kepmor
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 10:54
        Цитата: kepmor
        да чего уж...берите выше...Путин виноват laughing laughing laughing ...как же тут без него laughing

        А почему надо отделять законно избранного Президента от назначаемого им и с его ведома Правительства, который год уже творящего вот эти все "реформы"??
        Действия этих всех фелшаров, их мелких начальничков - это всё логические последствия. Добро пожаловать в капитализм.
        Мур
      2. Леший1975 Сегодня, 12:03
        Цитата: kepmor
        да чего уж...берите выше...Путин виноват laughing laughing laughing ...как же тут без него laughing

        Да нет блин. На "корабле" почти по всем отделениям бардак, чем дальше, тем больше, а капитан все время ни причем, да "за борт" такого капитана. Пока все судно не угробил.
        Леший1975
      3. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:36
        берите выше...Путин виноват
        помница видео как ГАИ не пропускали скорую с роженкой -ожидали кортеж Путина. Вот время прошло и подрос "навальненок "
        Igoresha
  7. PROXOR (Сергей) Сегодня, 10:25
    Чтобы их так же в старости бросили помирать!!! !!! Я одного не пойму. Ну не хочешь ты работать фельдшером - иди туда куда ты хочешь. Стал фельдшером - НЕСЕШЬ ОТВЕТСВТЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНИ!
    PROXOR
  8. Viktor Afanasev (Виктор Афанасьев) Сегодня, 10:27
    Это только нашумевший случай, подобных - масса. Самое "забавное" что такое отношение медиков бывает и к самим их коллегам...
    Viktor Afanasev
  9. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 10:30
    То, что этого 92-летнего ветерана вообще госпитализировали - уже хорошо. У "скорой" есть "указивки" не госпитализировать людей старше 60 лет. Причем операторы часто просто отказываются прислать машину, если больному больше 60 лет.
    Это "фнансово правильный" капитализьм. Социализм ведь "экономически неэффективен", там много не наворуешь, а сейчас всё хорошо. Люди - расходный материал
    Стройбат запаса
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 10:44
      Цитата: Стройбат запаса
      То, что этого 92-летнего ветерана вообще госпитализировали - уже хорошо. У "скорой" есть "указивки" не госпитализировать людей старше 60 лет. Причем операторы часто просто отказываются прислать машину, если больному больше 60 лет.
      Это "фнансово правильный" капитализьм. Социализм ведь "экономически неэффективен", там много не наворуешь, а сейчас всё хорошо. Люди - расходный материал

      Моей матери 78лет,недавно было плохо с сердцем.Приехала бригада сделала необходимые процедуры и спокойно увезла в больницу.А,что касается операторов,то все разговоры фиксируются.Не надо обобщать,нормальных профессионалов больше,только о них не пишут!
      Фил77
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:28
      Цитата: Стройбат запаса
      Причем операторы часто просто отказываются прислать машину, если больному больше 60 лет.

      Это подсудное дело. У нас пациенты с травмой в 90 и старше каждый год, не всем удается помочь. Стараемся.
      Балу
  10. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 10:34
    А толку от скорой:приезжают с таблеткой №6,даже высокое давление сейчас запрещено снижать уколами.Экономия!!!Хотя,я понимаю так---всё зависит от личности самого фельдшера,ещё не все они оскотинились,но,как видим, попадаются.Делают из профессионалов парамедиков.....
    HAM
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 11:30
      Цитата: HAM
      даже высокое давление сейчас запрещено снижать уколами

      Это подсудное дело, но есть таблетки, которые реально быстро снижают АД. В любом случае с гипертоническим кризом скорая не имеет право оставлять на месте, это показание для госпитализации, если не удается снизить АД.
      Балу
      1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 11:40
        Цитата: Балу
        Цитата: HAM
        даже высокое давление сейчас запрещено снижать уколами

        Это подсудное дело, но есть таблетки, которые реально быстро снижают АД. В любом случае с гипертоническим кризом скорая не имеет право оставлять на месте, это показание для госпитализации, если не удается снизить АД.

        Вот приятно читать чёткий,внятный,по делу,комментарий профи!А то*шеф,шеф усё пропало!*Удачи Вам !
        Фил77
  11. ваняватный Сегодня, 10:35
    уволили представителей ... теперь , типа, недочеты исправлены , виновные наказаны , это не система гнилая и порочная , это перегибы на местах , ага ...
    ваняватный
  12. g_ae (Александр Греков) Сегодня, 10:37
    Ну, так. 9 мая с портретами пришлись. Все. Программа выполнена. А этот же еще живой. Вот умрет и с его портретом ходить будут. Интересно. Эти товарищи тоже георгиевскую ленточку на себя цепляли? А живые герои никому особенно не нужны. Свидетели.
    g_ae
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 10:46
    Цитата: kepmor
    берите выше...Путин виноват

    --------------------
    Конечно, Путин назначил Медведева, Медведев назначил Скворцову. Скворцова выполняет какие-то вредные указивки. Так кто виноват в итоге?
    Altona
    1. dauria (Алексей) Сегодня, 11:05
      Конечно, Путин назначил Медведева, Медведев назначил Скворцову. Скворцова выполняет какие-то вредные указивки. Так кто виноват в итоге?


      Народ... Он выбрал Путина wink
      dauria
  14. prior (Влад) Сегодня, 11:06
    Это уже не медики, это такие пе.дики.
    prior
  15. Комментарий был удален.
  16. Million (Влад) Сегодня, 11:22
    Во многих уголках России так.Бережливая медицина в действии.
    Million
  17. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:30
    Цитата: Igoresha
    коммуняки отменили клятву Гиппократу, заменив ее клятвой советских врачей. Мину заложили.

    Сегодня глупее еще ни чего не читал. Вы о чем? Какую мину? В СССР, чтобы врач (фельдшер) Скорой помощи отказался госпитализировать пациента, да это бы посчитали за должностное преступление. Игореша, а кто были ваши родители, где и кем работали? Или вы из семьи старых диссидентов, которые всю свою сознательную жизнь боролись с коммунистическим режимом?
    rotmistr60
  18. Zadayvoprosy (Денис Тарасов ) Сегодня, 12:02
    Интересно, а что больше оскорбляет россиян, хорват-футболист орущий дебильные лозунги, или подобное отношение своих же к пожилым и в том числе - ветеранам?
    Zadayvoprosy
    1. Фил77 (Сергей) Сегодня, 12:13
      Оскорбляет всё что плохо,что нечестно,что несправедливо,что неправильно!Отвечаю только за себя.Это моё мнение и ответ на Ваш вопрос.
      Фил77
    2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:51
      Нормальному русскому, речи ФУТБОЛИСТА!!! laughing пофиг, ибо он-Футболист,не больше ни меньше))
      Оскорбляет, ессно, отношение Власти к НАРОДУ!,на плечах которого, эта власть зиждется
      Сибирский цирюльник
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 12:20
    Цитата: dauria
    Народ... Он выбрал Путина

    ---------------------
    Я лично Путина не выбирал и другим не советовал.
    Altona
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 12:21
    Цитата: Zadayvoprosy
    Интересно, а что больше оскорбляет россиян, хорват-футболист орущий дебильные лозунги, или подобное отношение своих же к пожилым и в том числе - ветеранам?

    -----------------------------
    Футболист сказал пьяную глупость. Правительство осуществляет геноцид по отношению к собственному народу. Это разные вещи.
    Altona
  21. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:13
    ...А всё, когда то, начиналось "красиво",когда мед. помощь и образование, подвели под термин "услуги"... Мало кто заметил, тогда, заложенную "мину "
    Дьявол правит балом... (((
    Сибирский цирюльник
  22. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:40
    Жена по скорой попала в травматологию. Врач держал в коридоре 1,5 часа, а медсестра подбегала три раза требуя денег для врача. Денег мы не дали.В результате врач отправил к участковому, к которому смогли попасть лишь через два дня. Тот был в шоке и сказал что он уже поправить ни чего не может. Пришлось спустя два месяца делать дополнительно операцию. Гниды. am
    vladimirvn
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:38
      Я сам давал но по факту выполненных работ. А рядом лежавшие в палате москвичи вообще не парились насчет "благодарности", мол за нас страховая платит.
      Igoresha
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:55
        Вот! Дядька выполнил" услугу",а Вы заплатили, за нее... (
        Вот те клятва Гипократа.. ((
        Сибирский цирюльник
        1. Igoresha (Igor) Сегодня, 15:02
          такое у меня воспитание, провинциальное. А москвичи, ж говорю - не платили. Т.е. и я бы мог не платить а спокойно выписаться но совесть не позволила.
          Igoresha
  23. HMR333 (Владимир) Сегодня, 15:14
    а в чем проблема была бы если бы не довезли бывает максимум проверили правильность реанимационных действий! это жесть конечно че у них там в голове было ! Возможно фельдшер безграмотный боялся что если что его проверят и будет пинок под зад а то и хуже и тем кто его принимал! в Украине щас в обще фельдшеры студенты 4 го курса ездят это жесть нет опыта и нет опытных помощников со стажем!
    HMR333
  24. Loginoff (Анатолий) Сегодня, 15:40
    У меня сестра ответственный настоящий врач. Разбирается с каждым больным. В итоге домой приходит не к 17.00, а к 19.00. Компьютеры висят и не дают ввести данные больных. План на больницу заложен больше, чем по норме должен принимать врач.
    Кстати кто хочет пойти врачом? Вот вакансия есть:
    Страна: Россия
    Регион: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Патриотическая, 59
    Зарплата: от 13110 до 13110 «руб.»
    График работы: полный день
    Форма занятости: полная
    Образование: высшее
    НЕОНАТОЛОГ, НАЛИЧИЕ СЕРТИФИКАТА Ответственность, исполнительность, коммуникабельность, нацеленность на результат.
    Вот и давайте результат.
    Loginoff
Картина дня