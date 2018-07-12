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Люди или потребители? Что с ветераном, которого отказывалась госпитализировать бригада скорой
Скандал с удивительной по своей бесчеловечности истории с ветераном ВОВ из Ямало-Ненецкого АО набирает обороты. Речь идёт о 92-летнем Владимире Николаенко, жителе Нового Уренгоя, родные которого вызвали скорую помощь в связи с ухудшением здоровья ветерана, но в течение нескольких часов не могли добиться от медиков его госпитализации.
Об этом вопиющем случае несколько дней назад поведало региональное отделение КПРФ в ЯНАО. На партийном сайте рассказывалось о развитии ситуации.
Оказалось, что бригада скорой медпомощи, прибывшая по адресу проживания Владимира Николаенко, в течение примерно трёх часов отказывалась забирать ветерана Великой Отечественной войны в клинику.
Дочь ветерана рассказывает, что фельдшер скорой помощи заявлял, что «не нужно такое ЧП, когда больной умрёт у них в машине». Такое заявление бригада скорой помощи сделала, несмотря на то, что лечащий врач выдал предписание о незамедлительной госпитализации пожилого мужчины.
Лишь спустя три с лишним часа после приезда скорой и на фоне эмоциональных переговоров с горе-медиками, больного всё же госпитализировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении, о чём сообщает РИА Новости.
В связи с инцидентом местное следственное управление СК России начало проверку действий медиков. В отделении скорой помощи Нового Уренгоя заявили, что уволены со своих должностей те самые представители фельдшерской бригады, которые отказывались госпитализировать ветерана.
К рассмотрению вопиющего случая подключилась региональная прокуратура.
И тут даже не столько вопрос уголовного права, сколько вопрос о человечности, о том, что вдруг сиюминутное благополучие становится выше жизни человека, который в годы войны не жалел себя, чтобы на свет в мирное время появились в том числе и те самые ямальские фельдшеры.
Об этом вопиющем случае несколько дней назад поведало региональное отделение КПРФ в ЯНАО. На партийном сайте рассказывалось о развитии ситуации.
Оказалось, что бригада скорой медпомощи, прибывшая по адресу проживания Владимира Николаенко, в течение примерно трёх часов отказывалась забирать ветерана Великой Отечественной войны в клинику.
Дочь ветерана рассказывает, что фельдшер скорой помощи заявлял, что «не нужно такое ЧП, когда больной умрёт у них в машине». Такое заявление бригада скорой помощи сделала, несмотря на то, что лечащий врач выдал предписание о незамедлительной госпитализации пожилого мужчины.
Лишь спустя три с лишним часа после приезда скорой и на фоне эмоциональных переговоров с горе-медиками, больного всё же госпитализировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении, о чём сообщает РИА Новости.
В связи с инцидентом местное следственное управление СК России начало проверку действий медиков. В отделении скорой помощи Нового Уренгоя заявили, что уволены со своих должностей те самые представители фельдшерской бригады, которые отказывались госпитализировать ветерана.
К рассмотрению вопиющего случая подключилась региональная прокуратура.
И тут даже не столько вопрос уголовного права, сколько вопрос о человечности, о том, что вдруг сиюминутное благополучие становится выше жизни человека, который в годы войны не жалел себя, чтобы на свет в мирное время появились в том числе и те самые ямальские фельдшеры.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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