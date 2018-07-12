17:47 12 июля
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Космический креатив: Для затопления отсека МКС запустят "Герасима"

В ракетно-космической отрасли работают над решением задачи по затоплению российского шлюзового отсека «Пирс» Международной космической станции. Задача состоит в отстыковке «Пирса» от МКС, сведение его с орбиты и последующим направлением по траектории, которая в конечном итоге приведёт шлюзовый отсек в Тихий океан.

Космический креатив: Для затопления отсека МКС запустят "Герасима"


Операция запланирована на будущий год. Обращает на себя внимание творческий подход разработчиков к осуществлению самой идеи затопления отсека, который в итоге будет заменён другим. Дело в том, что разработчики планируют запустить к МКС космический грузовик «Прогресс МС-12», который получил название «Герасим». Этот «Герасим» в конечном итоге и должен будет затопить один из отсеков Международной космической станции. Отсек в другой известный персонаж произведения Тургенева пока не переименовали...


РИА Новости со ссылкой на источники сообщается о том, что запуск «Герасима» планируется осуществить не ранее апреля 2019-го. Через некоторое время после стыковки с МКС будут осуществлены процедуры по перестыковке модуля «Звезда» к шлюзовому отсеку «Пирс». А на осень будущего года изначально намечался запуск нового модуля «Наука». При этом окончательно вопрос по отправке «Науки» к МКС до сих пор не решён.

Для справки: «Наука» проектируется в центре им.Хруничева и должна стать одним из наиболее объёмных модулей МКС. При этом модуль по планам должен обеспечивать не только выполнение научных экспериментов, но и служить средством для стыковки кораблей и модулей. Кроме того, модуль «Наука» должен обеспечить хранение грузов, а также перекачку топлива.

Изначально доставка «Науки» к МКС была запланирована ещё на 2011 год, однако вмешались трудности технического характера. Теперь главный вопрос – в целесообразности отправки этого модуля, ведь срок эксплуатации всей МКС истекает через 6 лет, а минимальный «гарантийный срок» для модуля «Наука» - семь лет.

Использованы фотографии: Роскосмос
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Комментарии 35

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  1. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:33
    получил название «Герасим»
    Символично. Тогда шлюзовой отсек нужно назвать "Му-му".
    rotmistr60
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 11:35
      Цитата: rotmistr60
      Символично. Тогда шлюзовой отсек нужно назвать "Му-му"

      А систему ориентации "Сусанин". laughing
      Евдоким
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:42
        Изначально доставка «Науки» к МКС была запланирована ещё на 2011 год, однако вмешались трудности технического характера. Теперь главный вопрос – в целесообразности отправки этого модуля, ведь срок эксплуатации всей МКС истекает через 6 лет, а минимальный «гарантийный срок» для модуля «Наука» - семь лет.


        Сначала надо решить этот ребус , как всегда создаем проблемы и потом их успешно преодолеваем.
        Идущий
      2. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:52
        Евдоким! Нет, уж лучше С усами...
        SETTGF
    2. atalef (александр) Сегодня, 12:06
      Цитата: rotmistr60
      получил название «Герасим»
      Символично. Тогда шлюзовой отсек нужно назвать "Му-му".

      atalef
      1. Комментарий был удален.
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:02
      Нужно затопить его в фонтане перед Белым домом.
      Yrec
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:40
    Почему космические корабли топят после использования? Отвечает Георгий Гречко, лётчик-космонавт:
    «Одноразовый» космический корабль дешевле. Чтобы использовать его вторично, надо покрыть спускаемый аппарат жаропрочной обмазкой: тогда он не сгорит в атмосфере при посадке. Потом его надо чинить, поскольку при приземлении модуль сильно ударится о поверхность Земли. А для применения отработавшего корабля на орбите, скажем, в качестве строительного материала, там нужен целый завод: распилить, расплавить, изготовить нужные детали... Расчёт американцев на многоразовые шаттлы не оправдался: приводить их в порядок для следующих полётов слишком дорого. Даже при мягкой посадке у них выгорали плитки обшивки, выходили из строя многие системы. К тому же на «одноразовом» корабле вместо сотен килограммов обмазки можно перевозить столько же полезного груза для МКС - воду, воздух и топливо».
    Теренин
    1. BlackMokona Сегодня, 11:49
      И какие системы из строя выходили интересно?
      BlackMokona
    2. donavi49 Сегодня, 12:09
      Главное не рассказывайте это Маску - то он сделал свой Драгон многоразовым.

      Вот недавно CRS-15 довез 2697 кг полезного груза. Это больше чем Прогресс возит. При этом корабль до этого летал CRS-9.

      Причем уникальность такого инструмента не только в реюзе самого корабля - но и возврате на землю груза. В частности - 1547 кг было вывезено миссией CRS-9. То есть материалы научных экспериментов + вывезли один из аварийных скафандров. И это очень ценно - ибо на месте глубокую диагностику не провести. А производитель в лаборатории сделает - исправив скрытый дефект.

      Все современные КА - делают на реюз. Разве что Коунотори - топят. Но там сама концепция такая - то есть ТЗ = собрать космобочку, в которую можно впихнуть грузов как в два Прогресса (и даже больше - вот рекордный Коунотори7 скоро летит в августе - 6580кг) и подешевле.
      donavi49
      1. Compasure (Александр) Сегодня, 12:37
        Если Маск к тому времени не обанкротится)))
        Compasure
      2. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 13:16
        Это правда что Канаверал и база Вандерберг существенно ближе к экватору чем наш дальневосточный космодром? про Архангельский даже и не спрашиваю.
        Наш Свободный севернее чем граница США с Канадой, а база Вандерберг у южных границ с Мексикой, не говоря уже про мыс Канаверал.
        Естественно Маск вывозит на одну и ту же орбиту больше веса. Простая физика. Но мы ближе к экватору не станем, поэтому для нас многоразовость в том виде как у Маска - скорее обременение, а не выгода. Да и для него с выгодой большой вопрос.
        Вы денежный расклад, истинный, у Маска где-нибудь видели? И не увидите! А на деньги НАСА с руками, покрытыми толстым слоем меда, почему не строить многоразовые...
        Vlad.by
        1. BlackMokona Сегодня, 13:32
          Так ведь у нас сложно построить Морской старт, а стоп у нас же есть Морской старт fellow и мы можем прямо с экватора пускать
          BlackMokona
      3. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:25
        Цитата: donavi49
        Вот недавно CRS-15 довез 2697 кг полезного груза. Это больше чем Прогресс возит.

        А сколько ваш любимый Маск с его CRS-15 поднимет с Плесецка или даже с Байконура? recourse hi
        Piramidon
        1. BlackMokona Сегодня, 13:55
          Столько же.Максимальный груз ограничивает КА, а не РН. РН после всех модернизаций сейчас излишни мощная
          BlackMokona
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:30
            Цитата: BlackMokona
            Столько же.Максимальный груз ограничивает КА, а не РН

            Вон оно что! А я то, наивный, всегда считал, что чем ближе космодром к экватору, тем больше может быть полезная нагрузка РН, при всех равных условиях. Спасибо за информацию. Выходит, что мне наврали. hi
            PS. Подскажите, на фига тогда все эти заморочки с "морскими стартами", "Куру" "Восточным" и т.п.? Ну и запускали бы из любой точки. request
            Piramidon
            1. BlackMokona Сегодня, 16:11
              Вы совершенно неверно поняли , что я сказал.
              В данный момент макс ПН Дракона ограничивают возможностями самого Дракона, а не выводящий её в космос РН Фалькон. Сам Фалькон настолько мощный, что может вывести полный Дракон к МКС хоть с северного полюса.
              BlackMokona
          2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:45
            Угу, то-то же "союз", стартуя с Французской Гвинеи, поднимает почти в два раза больше, чем с Байконура...
            Albert1988
        2. donavi49 Сегодня, 14:02
          FT - полную нагрузку КА с возвратом, или топить и еще немного кубов докинуть.
          Блок5 - полную нагрузку КА с возвратом и еще кубы на доброс.

          Ракета избыточна сейчас для грузовика.
          donavi49
        3. Дырокол (Евгений) Сегодня, 14:55
          Цитата: Piramidon
          сколько ваш любимый Маск с его CRS-15 поднимет с Плесецка или даже с Байконура?

          Freightliner Columbia может перевозить 30 тонн груза, но основные грузоперевозки в рамках 10-15 тонн, то же относится и к ракетам, максимальная загрузка используется редко, т. к. заказчик не подгоняет массу спутника под максимальные возможности ракеты.
          Дырокол
  3. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 11:59
    Что бы там не говорили- Бог нас любит.С чувством юмора всё в поряядке.Несгибаемый народ в России..
    нафанаил
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 12:37
    Цитата: Евдоким
    А систему ориентации "Сусанин".

    -------------------
    У меня такое впечатление, что у нас многих можно так назвать, особенно в высших эшелонах власти-Сусанин и Герасим. Один ведёт не зная куда, другой топит все что можно и концы в воду. И оба лижут ручки барыне-Кристин Лагард.
    Altona
  5. Zubr Сегодня, 12:41
    Ну чувство юмора наших инженеров всегда было на высоте.. laughing Тем и живём, что можем посмеяться над проблемой, успешно её решить.. smile А на счёт модуля НАУКА, ну что же, у нас МИР был рассчитан на 5 лет эксплуатации, а отслужил 15, даже если придётся разбирать станцию, отстыкуют и оставят на орбите с модулем ориентации от союза, пригодится для экспериментов, думаю на это и расчитывалось.. smile Может я в чём то и неправ, поправьте пожалуйста.. smile
    Zubr
  6. slipped Сегодня, 12:53
    Цитата: donavi49
    Главное не рассказывайте это Маску - то он сделал свой Драгон многоразовым.

    Вот недавно CRS-15 довез 2697 кг полезного груза. Это больше чем Прогресс возит. При этом корабль до этого летал CRS-9.


    П..кой меряетесь? laughing "Прогресс МС" - это модульная платформа и ко всему прочему еще и танкер. У него могут заменятся отсеки полезного груза - нужен дополнительный новый отсек для станции или ферма, разворачивающаяся на 30 метров - все это стыкуется к универсальному ПАО, крепится на негерметичный отсек с топливными баками и т.д. К примеру в следующем году доставка "Прогрессом-УМ" узлового модуля "Причал" запланирована. Может такое Дракон? Нет.



    Цитата: donavi49
    Причем уникальность такого инструмента не только в реюзе самого корабля - но и возврате на землю груза. В частности - 1547 кг было вывезено миссией CRS-9. То есть материалы научных экспериментов + вывезли один из аварийных скафандров. И это очень ценно - ибо на месте глубокую диагностику не провести. А производитель в лаборатории сделает - исправив скрытый дефект.


    Для доставки груза на Землю у нас разработан специальный корабль "Союз ГВК", т.е. грузовозвращательный корабль. В связи с выводом в ноябре следующего года модуля "Наука" на орбиту, планируется увеличение экспериментальной работы на станции и соответственно больший выход материала, поэтому уже в августе 2019-го года запланирован запуск беспилотного модифицированного "Союза МС" в рамках работ по "Союзу ГВК". Планируется что "Союз ГВК" будет сродни "Прогрессу МС", запускаться на "Союзе-2.1б", только вместо отсека с топливом для станции у него будет спускаемый аппарат.

    Цитата: donavi49
    Все современные КА - делают на реюз. Разве что Коунотори - топят. Но там сама концепция такая - то есть ТЗ = собрать космобочку, в которую можно впихнуть грузов как в два Прогресса (и даже больше - вот рекордный Коунотори7 скоро летит в августе - 6580кг) и подешевле.


    Все зависит от целей доставки. Японец летает редко, поэтому такая масса грузов. "Прогрессы" летают чаще. На данном этапе герметичного грузового отсека "Прогресса" для РС МКС вполне достаточно. Понадобится доставить больше - отсек заменят.
    slipped
  7. slipped Сегодня, 13:07
    Цитата: Zubr
    А на счёт модуля НАУКА, ну что же, у нас МИР был рассчитан на 5 лет эксплуатации, а отслужил 15, даже если придётся разбирать станцию, отстыкуют и оставят на орбите с модулем ориентации от союза, пригодится для экспериментов, думаю на это и расчитывалось.. smileМожет я в чём то и неправ, поправьте пожалуйста.. smile


    slipped
    1. Zubr Сегодня, 13:26
      hi
      Если я правильно понял, модуль НАУКА самый объёмный. Довольно габаритный.
      Zubr
  8. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:23
    Зачем нам космос? Если реально на МКС наши там ничего не делают! Только Селфи и остаётся...да выкладывать фото в Соц сетях...
    Самара_63
  9. slipped Сегодня, 13:27
    Цитата: Самара_63
    Зачем нам космос? Если реально на МКС наши там ничего не делают! Только Селфи и остаётся...да выкладывать фото в Соц сетях...


    Глупый вброс недалекого человека. Все, что делают космонавты описано на сайте Роскосмоса в соответствующем разделе.
    slipped
    1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:37
      Это не вброс,это реалии...Наши там фигнёй занимаются,и понимают это сами, и иногда свои места на корабле отдают иностранцам...Бездельничают там, все в Соц сетях пропадают... а отряд космонавтов потихоньку вообще разбегается, терпят только до первого полёта что бы Звезду получить, и потом свалить в депутаты или в ЕР...Про это даже Крикалёв говорил,самый прославленный и заслуженный космонавт, из-за этого даже он свалил из отряда космонавтов...а в отряд набрать толком никого не могут, ибо платят там уже отобранным мало, отберут в лет 25-30, а ждать полёта до 45 лет замучаешься, долго и заболеть всегда можно (отчислят)...сейчас там по "блату" только старики летают...
      Самара_63
  10. slipped Сегодня, 13:31
    Цитата: Zubr
    hi
    Если я правильно понял, модуль НАУКА самый объёмный. Довольно габаритный.


    Не совсем. Он построен на основе дублера ФГБ. Новый же НЭМ, создается с нуля по современной технологии и имеет большее внутреннее пространство герметичного отсека.
    slipped
  11. slipped Сегодня, 13:57
    Цитата: Самара_63
    Это не вброс,это реалии...Наши там фигнёй занимаются,и понимают это сами, и иногда свои места на корабле отдают иностранцам...Бездельничают там, все в Соц сетях пропадают... а отряд космонавтов потихоньку вообще разбегается, терпят только до первого полёта что бы Звезду получить, и потом свалить в депутаты или в ЕР...Про это даже Крикалёв говорил,самый прославленный и заслуженный космонавт, из-за этого даже он свалил из отряда космонавтов...а в отряд набрать толком никого не могут, ибо платят там уже отобранным мало, отберут в лет 25-30, а ждать полёта до 45 лет замучаешься, долго и заболеть всегда можно (отчислят)...сейчас там по "блату" только старики летают...


    Весь набор мусора, что по сети гуляет собрал? laughing Все хорошо у нас с космонавтами. Новых уже набрали, скоро представят. А те кто уходит на пенсию, остаются на связи с отраслью, помогают новичкам и инженерам в создании новой космической техники.
    slipped
    1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 14:07
      Я всё по существу написал, а вы либо воровством мотивированный, либо неадекватный

      Да и про набранных...вы хоть на фото отобранной женщины там одной посмотрите, что бы отобраться она там замуж за отбирателя вышла, а бёдра у неё уже через год шире дверного проёма, как она в люк пролезит?
      А сколько там уже руководства поменялось? И все со скандалами...

      И про инженеров...в Звёздном городке ведущий инженер получает 20 тысяч... и живёт на съёмной квартире...Гы

      Всё загнило...
      Самара_63
  12. slipped Сегодня, 14:19
    Цитата: Самара_63
    Я всё по существу написал, а вы либо воровством мотивированный, либо неадекватный


    Гы. Да что вы говорите laughing

    Цитата: Самара_63
    Да и про набранных...вы хоть на фото отобранной женщины там одной посмотрите, что бы отобраться она там замуж за отбирателя вышла, а бёдра у неё уже через год шире дверного проёма, как она в люк пролезит?


    В новом наборе нет женщин. Есть девушка из предыдущего набора. Вполне себе худенькая и спортивная. lol

    Цитата: Самара_63
    Всё загнило...


    У вас? возможно. А так, судя по всему, вы даже космонавта вживую не видели.
    slipped
    1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:34
      Только смайлики...
      Вам бы с инакомыслием в самый раз бороться, а не в отрасли воровать...

      А по существу так ничем меня не опровергли...
      давайте запускайте очередного любителя селфи, Вконтакте и в твиттере и в инстаграме будут стены от фото ломиться...а то у вас там на Орбите дел до фига... fellow

      Очищайтесь,Гниль и Кумовство уберите! Впрочем не сужденно,сам глава отрасли сына продвигает, крыть нечем!
      Да и я вообще про отборы говорил...там у вас много любопытных личностей...готовят себя в депутаты! Гы...ЦПК готовит ДЕПУТАТОВ! Бугага!
      Вы матёрый чинуша! Вор! Даже Крикалёв вам не авторитет...Бегите к нему, падайте в колени, и просите вернуться!
      Самара_63
      1. slipped Сегодня, 16:05
        Даже цитировать не хочется этот взрыв бреда, а Крикалев по прежнему работает в отрасли - занимается переговорами по лунной станции.
        slipped
        1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:18
          Ну отрасль большая...в Энергии он работает, а должен в ЦПК...с его то опытом ...Выжили его вот такие как вы оттуда, ибо он правду сказал что ЦПК готовит ДЕПУТАТОВ!
          Самара_63
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