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Космический креатив: Для затопления отсека МКС запустят "Герасима"
В ракетно-космической отрасли работают над решением задачи по затоплению российского шлюзового отсека «Пирс» Международной космической станции. Задача состоит в отстыковке «Пирса» от МКС, сведение его с орбиты и последующим направлением по траектории, которая в конечном итоге приведёт шлюзовый отсек в Тихий океан.
Операция запланирована на будущий год. Обращает на себя внимание творческий подход разработчиков к осуществлению самой идеи затопления отсека, который в итоге будет заменён другим. Дело в том, что разработчики планируют запустить к МКС космический грузовик «Прогресс МС-12», который получил название «Герасим». Этот «Герасим» в конечном итоге и должен будет затопить один из отсеков Международной космической станции. Отсек в другой известный персонаж произведения Тургенева пока не переименовали...
РИА Новости со ссылкой на источники сообщается о том, что запуск «Герасима» планируется осуществить не ранее апреля 2019-го. Через некоторое время после стыковки с МКС будут осуществлены процедуры по перестыковке модуля «Звезда» к шлюзовому отсеку «Пирс». А на осень будущего года изначально намечался запуск нового модуля «Наука». При этом окончательно вопрос по отправке «Науки» к МКС до сих пор не решён.
Для справки: «Наука» проектируется в центре им.Хруничева и должна стать одним из наиболее объёмных модулей МКС. При этом модуль по планам должен обеспечивать не только выполнение научных экспериментов, но и служить средством для стыковки кораблей и модулей. Кроме того, модуль «Наука» должен обеспечить хранение грузов, а также перекачку топлива.
Изначально доставка «Науки» к МКС была запланирована ещё на 2011 год, однако вмешались трудности технического характера. Теперь главный вопрос – в целесообразности отправки этого модуля, ведь срок эксплуатации всей МКС истекает через 6 лет, а минимальный «гарантийный срок» для модуля «Наука» - семь лет.
Операция запланирована на будущий год. Обращает на себя внимание творческий подход разработчиков к осуществлению самой идеи затопления отсека, который в итоге будет заменён другим. Дело в том, что разработчики планируют запустить к МКС космический грузовик «Прогресс МС-12», который получил название «Герасим». Этот «Герасим» в конечном итоге и должен будет затопить один из отсеков Международной космической станции. Отсек в другой известный персонаж произведения Тургенева пока не переименовали...
РИА Новости со ссылкой на источники сообщается о том, что запуск «Герасима» планируется осуществить не ранее апреля 2019-го. Через некоторое время после стыковки с МКС будут осуществлены процедуры по перестыковке модуля «Звезда» к шлюзовому отсеку «Пирс». А на осень будущего года изначально намечался запуск нового модуля «Наука». При этом окончательно вопрос по отправке «Науки» к МКС до сих пор не решён.
Для справки: «Наука» проектируется в центре им.Хруничева и должна стать одним из наиболее объёмных модулей МКС. При этом модуль по планам должен обеспечивать не только выполнение научных экспериментов, но и служить средством для стыковки кораблей и модулей. Кроме того, модуль «Наука» должен обеспечить хранение грузов, а также перекачку топлива.
Изначально доставка «Науки» к МКС была запланирована ещё на 2011 год, однако вмешались трудности технического характера. Теперь главный вопрос – в целесообразности отправки этого модуля, ведь срок эксплуатации всей МКС истекает через 6 лет, а минимальный «гарантийный срок» для модуля «Наука» - семь лет.
Использованы фотографии: Роскосмос
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