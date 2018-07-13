09:19 13 июля

Вооружённая сирийская оппозиция. Непримиримые. Часть 1

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ГРУППИРОВОК, ПРОТИВОСТОЯЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СИЛАМ В СИРИИ


Как показала практика, даже большинство читателей «Военного обозрения», не говоря уже про широкие народные массы, довольно слабо ориентируется в ситуации, сложившейся в раздираемой кровавой гражданской войной Сирии, и не понимают чётко, кто, с кем и за что там воюет. Обычно все противостоящие правительственным силам Сирии группировки характеризуются как некие аморфные «исламисты», «бородачи» и не более того.

На самом деле ситуация там крайне сложная, и подобное упрощение только ухудшает объективное восприятие реальности и понимание боевой обстановки. И для того, чтобы восполнить данный пробел, мы постараемся рассмотреть как разнообразные вооружённые группы джихадистов, выступающие против официального Дамаска, так и силы, выступающие на стороне законного правительства Сирии.


Начнём наш анализ с группировок вооружённой оппозиции, которые по международной классификации относятся к разряду «непримиримых» и характеризуются в большинстве официальных документов как «международные объединения транснациональных джихадистов».

Наиболее непримиримой и самой радикальной стороной в этой войне, по мнению многих экспертов, является группировка «Исламское государство Ирака и Сирии» («Аль-Дауляту аль-Исламийя филь Ирак ва аш-Шам», осуждённое как террористическая группировка и запрещённое в РФ и ещё в 26 других странах). Да-да, то самое «ИГ», оно же ИГИЛ, ДАИШ и т.п. Между прочим отметим, что принятая транскрипция ИГИЛ несколько неверна, т.к. эта группировка никогда так не называлась («Исламское государство Ирака и Леванта»), и эта ошибка возникла из-за неправильности перевода – арабское слово «Шам» в русскоязычных СМИ почему-то перевели не как «Сирия», а в расширенном смысле — как «Левант». Поэтому на русском языке правильнее именовать эту группировку ИГИС. И в то же время отметим, что название этой группировки на английском языке, ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), — вполне точное.


Два сторонника построения радикального исламского всемирного халифата из группировки «ИГ» со своим знаменем после взятия одной из высот (западные районы Сирии, 2016 год). Источник фото — статья "Следующая цель «Исламского государства» – Ливан?", сайт russia-now.com


Их флаг представляет собой известное по ещё раннесредневековым историческим источникам знамя, которое было принято в Арабском халифате периода правления династии Аббасидов (так называемое «Рая ат-Таухид» — «Знамя Единобожия»), и якобы, по словам джихадистов, восходящее к флагу основателя исламской религии Мухаммеда.

Данное знамя состоит из чёрного полотнища с белым кругом в центре (якобы «символ печати Мухаммеда»), где обычно начертаны три слова (сверху внизу) «Аллах-пророк — Мухаммад». Вверху полотнища пишется часть официальной «шахды» (главной фразы любого варианта исламского вероучения) – «Ла иллаха илла Аллах…» («Нет божества, кроме Аллаха…»). Внизу знамени сторонников «ИГ» часто пишется название конкретного подразделения или дополнительные ультрарадикальные исламистские лозунги.

И именно поэтому, опираясь на символы раннего, «чистого» ислама, ультрарадикальные халифатисты с самого начала стали использовать данный флаг для придания своему движению исторической легитимности и одновременно как атрибут, показывающий их прямую связь, не более и не менее, не только с халифатом Аббасидов, но якобы даже с основателем ислама Мухаммедом.


Массовый расстрел захваченных в плен местных ополченцев, произведённый в иракской мухафазе Салахеддин боевиками с флагом «Исламского государства». Источник фото — статья «Исламский халифат надвигается на Европу», сайт inosmi.ru


Несмотря на то, что вооружённые силы различных стран заявляли о разгроме «ИГ» как в Ираке, так и в Сирии, эта организация ультрарадикальных халифатистов ещё контролирует довольно значительные районы. Формирования джихадистов, входящих в состав данной группировки, в настоящий момент присутствуют не только на севере или западе Сирии, но их локальные небольшие подразделения остаются даже в южных районах этого государства, в частности, ведут бои в провинции Дераа.

Конечно, от огромных территорий, находившихся под контролем «ИГ» в момент наибольшего расцвета этого квазигосударственного образования, в настоящее время остались только небольшие осколки. Однако даже в южных районах Сирии имеются небольшие вооружённые группы, подконтрольные данному самопровозглашённому радикальному квазихалифату, которые оказывали и оказывают наиболее ожесточённое сопротивление наступающим правительственным силам.

Абсолютная жестокость и буквально категорическая неустрашимость многих подразделений из числа ультрарадикальных халифатистов, базирующиеся на фанатичности и пассионарности участников данных незаконных вооружённых формирований, стали общеизвестны за долгие годы войн в Ираке и в Сирии. Это привело к тому, что правительственные войска и местные ополчения в некоторых случаях, особенно на раннем этапе вооружённого противостояния, едва завидев флаг этих джихадистов впереди наступавших групп боевиков, иногда утрачивали боевой дух и нередко отступали под первыми ударами джихад-мобилей…

Со всей определённостью можно сказать, что, если бы не вмешательство России, то на Ближнем Востоке вместо Сирии и Ирака существовал бы халифат ультрарадикальных джихадистов с законами, копировавшими во всём их ужасе раннесредневековые установления основателя их религии Мухаммеда. Своеобразной «библией» халифатистов, где содержится квинтэссенция мировоззрения данного ультраисламистского движения, является книга «Китаб аль-Таухид» («Книга Единобожия»). Её автор, радикальный салафитский богослов Мухаммед аль-Ваххаб ат-Тамими (1703-1792), жил в XVIII столетии (он застал начало Первой Французской революции и разгром русско-австрийской армией под командованием А.В. Суворова огромного османского войска на р. Рымник) и стал не только одним из основателей ваххабитского движения, но и сыграл одну из ключевых ролей при образовании государства Саудовская Аравия.


Бойцы одной из групп, выступающих на стороне правительственных сил Сирии, сжигают захваченный в ходе боёв в Дейр-эль-Зоре флаг ультрарадикальных халифатистов. Источник фото: статья «Сирийская армия полностью уничтожила вооружённый отряд ИГ в Дейр-эль-Зоре», сайт РИА "Новости"


На арабском, английском и иных международных языках данную книгу, ставшей настольным «цитатником Мао» у большинства сторонников «ИГ», издавали многократно в Египте и Саудовской Аравии; по имеющейся информации, на территории России встречались её переводы на русский, осуществлённые и изданные в Турции, а также в государствах Средней Азии. Самое удивительное, что в Российской Федерации в начале 2000-х годов издательством «Бадр» (названном так в честь одной из первых битв армии «ансаров» под началом Мухаммеда) в течении нескольких лет осуществлялось фактически законное издание данной энциклопедии радикального салафизма. Это продолжалось до тех пор, пока в 2004 году эта книга (вместе с практически всей продукцией данного издательского дома) не попала в список экстремистской литературы и не была запрещена к распространению на территории РФ и во многих странах СНГ.

Про историю создания и развития группировки «Аль-Дауляту аль-Исламийя», про её военные успехи и поражения расскажем во второй части нашего обзора, посвящённого рассмотрению этой организации радикальных халифатистов.
Автор: Михаил Сириец


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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 05:17
    Это другой мир... Другое мировоззрение ... Мы же не пытаемся договорится с бешеной собакой...
    Vard
  2. Dart2027 Сегодня, 05:42
    А смысл в них разбираться?
    Dart2027
  3. antiexpert (Athony) Сегодня, 07:02
    халифат ультрарадикальных джихадистов с законами, копировавшими во всём их ужасе раннесредневековые установления основателя их религии Мухаммеда
    исходный текст Корана, на самом деле ультрарадикально гуманистический и содержит набор инструкций по установлению царства Бога на этой земле, особо указывается там на то, что казнь Христа была фейковой инсценировкой в целях сокрыть истинное учение Христа.
    Но, в этом случае мы имеем дело с искажением религии Бога истинного, когда в некоторых концессиях даже Коран запрещён к прочтению. Также и с ученим Христа - все тексты библии это то, что сейчас называется политтехнология.
    antiexpert
    1. Ратник2015 (Михаил) Сегодня, 07:09
      Цитата: antiexpert
      исходный текст Корана, на самом деле ультрарадикально гуманистический и содержит набор инструкций по установлению царства Бога на этой земле, особо указывается там на то, что казнь Христа была фейковой инсценировкой в целях сокрыть истинное учение Христа.

      Прочитал, переварил... Подскажите, Вам что, пришла новая партия травы из Ирана или откуда ? laughing Особенно порадовали слова про концессии... Вы видимо где-то концессию таки взяли ? и как прибыль с участка ?
      Ратник2015
  4. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 07:17
    халифат ультрарадикальных джихадистов с законами, копировавшими во всём их ужасе раннесредневековые установления основателя их религии Мухаммеда.]


    Порядки ИГИЛовцев не имеют ничего общего к раннему халифату. Для примера, в раннем халифате никто не резал христиан, они спокойно жили в Египте, Сирии, Палестине, Ираке, и живут там до сих пор, резать их стали только нынешние «последователи» пророка. Халифат облагал христиан налогом, был экономический стимул менять религию, на что нестойкие и повелись, стойкие остались. Именно правильное отношение к покоряемым массам позволяло малочисленным арабам подчинять территории от Испании до Индии, начни они резню, выкинули бы их оттуда быстро
    Писсаро
  5. уже москвич (димон) Сегодня, 08:20
    Ждем-с продолжения...
    уже москвич
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:30
    Свято место , пусто не бывает...Ежели, вспомнить 50-60 -е годы прошлого века, многие перевороты и революции в арабском мире произошли под лозунгами социализма с местными колоритом...После разгрома СССР данные лозунги и идеи были дискредитированы..Возникла пустота..Принципы западной демократии особо не прижились в мусульманском мире , и не воспринялись..А вот идеи "чистого" ислама принялись на ура...Назад во времена Пророка Мухамеда , когда все были счастливы и арабский халифат диктовал свою волю Европе..Если даже, Сирию и Ирак, полностью зачистят от борцунов , политическая обстановка в этих государствах не стабилизируется..
    parusnik
  7. sarissa (Мак) Сегодня, 09:10
    Вредная вообще-то эта наука-история.Рисуют карты своих империй-бывшие,и совращают умы молоди блеском былого могущества,былой славы.И снова льется кровь и рушится мирный уклад людей.Никак не греется на солнышке всяким там разным "пассионариям".Чёрт их подери всех скопом!
    sarissa
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