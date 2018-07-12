Еще немного. Модернизация и ремонт фрегата "Неустрашимый" заканчиваются

ОСК завершает работы по ремонту и модернизации противолодочного корабля «Неустрашимый» проекта 11540 (шифр «Ястреб»). Как заявили в корпорации, передать корабль ВМФ РФ планируется в конце этого года или в начале следующего, передают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.Как сообщили в Главкомате ВМФ, в настоящее время на корабле завершен монтаж основных систем и ведутся наладочные работы. Вставший на ремонт в 2014 году "Неустрашимый" прошел масштабную модернизацию . На корабле были отремонтированы все основные системы — топливная и электрическая. Проведен ремонт коридоров и боевых постов, а также большей части кают. Полностью заменена система освещения. Модернизированы системы борьбы за живучесть корабля — водоотливная и противопожарная. Также проведен ремонт множества скрытых дефектов, возникших в ходе двадцатилетней эксплуатации фрегата. На корабль установлены новейшие системы связи, навигации и вооружения. Больше всего проблем возникло при ремонте главной энергетической установки фрегата. В качестве форсажных на нем используются два газотурбинных агрегата украинского производства. Из-за разрыва экономических связей с Украиной, ремонт производился на авиационном заводе в Самаре.На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находятся всего два фрегата проекта 11540 - "Неустрашимый" (вошел в состав флота в 1993 году) и "Ярослав Мудрый" (в 2009 году)."Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным целям в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, а также для прикрытия сил морских десантов. Входит в состав Балтфлота.