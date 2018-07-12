17:45 12 июля
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Еще немного. Модернизация и ремонт фрегата "Неустрашимый" заканчиваются

ОСК завершает работы по ремонту и модернизации противолодочного корабля «Неустрашимый» проекта 11540 (шифр «Ястреб»). Как заявили в корпорации, передать корабль ВМФ РФ планируется в конце этого года или в начале следующего, передают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Еще немного. Модернизация и ремонт фрегата "Неустрашимый" заканчиваются


Как сообщили в Главкомате ВМФ, в настоящее время на корабле завершен монтаж основных систем и ведутся наладочные работы. Вставший на ремонт в 2014 году "Неустрашимый" прошел масштабную модернизацию . На корабле были отремонтированы все основные системы — топливная и электрическая. Проведен ремонт коридоров и боевых постов, а также большей части кают. Полностью заменена система освещения. Модернизированы системы борьбы за живучесть корабля — водоотливная и противопожарная. Также проведен ремонт множества скрытых дефектов, возникших в ходе двадцатилетней эксплуатации фрегата. На корабль установлены новейшие системы связи, навигации и вооружения. Больше всего проблем возникло при ремонте главной энергетической установки фрегата. В качестве форсажных на нем используются два газотурбинных агрегата украинского производства. Из-за разрыва экономических связей с Украиной, ремонт производился на авиационном заводе в Самаре.


На сегодняшний день в составе ВМФ РФ находятся всего два фрегата проекта 11540 - "Неустрашимый" (вошел в состав флота в 1993 году) и "Ярослав Мудрый" (в 2009 году).

"Неустрашимый" – головной сторожевой корабль проекта 11540 "Ястреб", построен в 1993 году на "Янтаре". Предназначен для поиска, обнаружения, слежения и уничтожения подводных лодок противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным целям в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, а также для прикрытия сил морских десантов. Входит в состав Балтфлота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 29

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  1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:47
    Радует! Что мы есть и не дождутся...
    SETTGF
    1. ТермиНахТер (Николай) Сегодня, 11:49
      Есть еще что ремонтировать и модернизировать, пока новые корабли подоспеют
      ТермиНахТер
    2. donavi49 Сегодня, 11:56
      Сроки.
      Его чинить 5+ лет будут. Как крейсер. Или как новый современный эсминец буржуи строят.

      Шапошников на третьем году ремонта - вот так выглядит.


      Чабаненко только КД получит в следующем году - а он с 14 года разобран.
      donavi49
      1. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:35
        Сроки конечно великовата, но:" больше всего проблем возникло при ремонте главной энергетической установки фрегата. В качестве в качестве форсажных на нем используются газотурбинные установки украинского производства", а как же отечественный аналог из Рыбинска? На сайте было много информации,что они даже лучше" мотор- сич" и если не сегодня вечером то завтра днем уже забудем все проблемы. Где- видел информацию,что китайцы,ребята ушлые, взяли лицензию у немцев (?)и видали всех в одном месте, а мы ушами хлопали
        Роялист
        1. Случайный (Сергей) Сегодня, 16:45
          Цитата: Роялист
          В качестве в качестве форсажных на нем используются газотурбинные установки украинского производства", а как же отечественный аналог из Рыбинска?

          А меня вот мучает вопрос...а как же наши "создали" миниатюрную ЯСУ,для КР,которая вроде бы как летает.... "вечно"? А "вторая" вроде бы как.."плаваетвечно"? И когда надо.."бабах" и..."весь мир в труху"?
          А что эту мини ЯСУ нельзя поставить на корабли ВМФ? request
          Случайный
          1. alexmach (Александр) Сегодня, 17:26
            Предположу что
            1. летает/плавает вечно это не более нескольких дней, ну максимум недели... не вечно а на неограниченную дальность она летает вообще-то..
            2. может излучает чего эта установка в процессе рабты не совместимое с жизнедеятельностью
            3. ну и мощьность ракетного двигателя и корабельного все-таки наверно отличаются..
            alexmach
            1. Случайный (Сергей) Сегодня, 17:32
              Цитата: alexmach
              ну и мощьность ракетного двигателя и корабельного все-таки наверно отличаются..

              Так если делают мини ЯСУ,то почему низя сделать чутка по-больше...что бы и на пароход хватило? wink
              Случайный
              1. alexmach (Александр) Сегодня, 17:34
                Ну блин... "Чуточку побольше" это же отдельное изделие.
                alexmach
        2. donavi49 Сегодня, 17:15
          Там другие турбины (предыдущего поколения - 70-х). И их никто налаживать не собирается.

          Новые форсажные турбины для фрегатов 22350:
          а) Имеют другие массо-габаритные и силовые характеристики. Просто заменить одно на другое не выйдет. Если мы говорим об 11540. Если мы говорим о газо-газо ходах (БПК и фрегаты 11356) - то маршевой турбины нет. Вернее она есть - но не сейчас, а 20+, ближе 25 в производстве.
          б) Выпуск турбин на данном этапе штучный. И весь забит штатными носителями (22350).

          Китайцы попробовали у всех (если мы про военный флот - то легендарные GE LM2500, которые они купили по очень мутным схемам - но в итоге не понравилось), однако остановились на "своей" - QC-280 собираемой из комплектов Зори. Собственно сейчас основные целевые контракторы у Зори - ВМС Индия с их эсминцами 15А/B и комплекты для Китая. Причем в громадных масштабах (только для законтрактованых строящихся носителей 30+ комплектов, а китайцы наверняка берут с запасом).
          donavi49
  2. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:49
    А че по новой Русской традиции не запилили хоть пару ПУ под Калибр?
    Romka47
    1. donavi49 Сегодня, 11:53
      Нет. Возможно поставят Х-35 - но это не точно. Заменили РЛС на новую версию Фрегат-М (то у него в базе вообще древняя была), заменили боевые посты на новые компьютеризированные.
      donavi49
    2. le-s-ha (Алексей) Сегодня, 11:53
      "Неустрашимый" приняли на вооружение без предусмотренного проектом Х-35, будет очень хорошо если этот недостаток устранен в ходе модернизации
      le-s-ha
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:50
        ну да, и так ракетного вооружения 102 единицы а будет 110
        ЗРК 32, ЗРАК 64, ПЛУР 6 = 102 + 8 Х-35 = 110
        + РБУ
        * наш такой маленький скромный СКР
        Romario_Argo
  3. donavi49 Сегодня, 11:50
    На самом деле . Вставили бы хоть заводскую заметку (картинко).

    Если что - плановая сдача 3 кв 2019 года.
    donavi49
  4. alexmach (Александр) Сегодня, 12:01
    Так и не разжился Неустрашимый Уранами?
    alexmach
  5. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:43
    Бедный "Страшный "!((
    Неплохой кораблик , для своего
    времени, пока на ремонт(надеюсь не вечный, все же)не встал..
    Сибирский цирюльник
  6. Apollo (Алех) Сегодня, 12:43
    Ну да, ну да. Когда в сытые годы нефтяного бума десятками миллиардов долларов разворовывали доходы от экспорта российской нефти, Путину не до флота было. А теперь старые дырявые лапти латаем и выдаем это за великие достижения верхглавкома... Судя по "рейтингу" это не талант управления страной, а целый ТАЛАНТИЩЕ, каких земля русская еще не "видывала"..
    Apollo
    1. cariperpaint Сегодня, 13:07
      Вы бы для начала выяснили каким образом от нефти государство деньги получает а потом про эти доходы что то говорили... И куда эти доходы шли тоже стоило бы узнать. Нести бред про то что разворовали десятки ярдов это конечно круто,я понимаю. Линия партии и все такое.
      cariperpaint
      1. Случайный (Сергей) Сегодня, 16:46
        Цитата: cariperpaint
        Вы бы для начала выяснили каким образом от нефти государство деньги получает а потом про эти доходы что то говорили... И куда эти доходы шли тоже стоило бы узнать.

        Журнал Форбс вам в руки и..."изучайте" wink
        Случайный
        1. cariperpaint Сегодня, 16:53
          При чем тут журнал форбс и доходы государства от торговли нефтью? Как вы это укладываете то в один ряд? Государство еще от продажи оружия деньги получает- мне в плейбой теперь посиотреть предложите?
          cariperpaint
          1. Случайный (Сергей) Сегодня, 17:35
            Цитата: cariperpaint
            Государство еще от продажи оружия деньги получает- мне в плейбой теперь посиотреть предложите?

            Нет здесь вообще просто...изучайте на упаковках Раздел.."Состав:....." lol
            Ну и так...для растопыривания ..."кругозора" wink
            Случайный
            1. cariperpaint Сегодня, 17:42
              Да знаю я эту чушь. Язык у парня длинный. Прав или нет дело не главное. Я это не готов ни оспорить ни признать. Но думать что говоришь надо. Тем более публично и под запись. Может он и хороший человек,я не знаю. Но не очень умный это точно
              cariperpaint
  7. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:17
    Еще немного...

    ...еще чуть, чуть! Год или два.... Нормальная такая, радостная, оптимистическая новость. request
    Piramidon
    1. jeka424 Сегодня, 13:31
      А может и 5 лет. Могут ещё сказать не целесообразно дальше ремонт производить
      jeka424
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 13:35
    Цитата: cariperpaint
    Вы бы для начала выяснили каким образом от нефти государство деньги получает а потом про эти доходы что то говорили... И куда эти доходы шли тоже стоило бы узнать. Нести бред про то что разворовали десятки ярдов это конечно круто,я понимаю. Линия партии и все такое.

    Все что вы перечислили не является секретом и давно известно. Но вот всего один триллион долларов в доходах от нефте-сырьевого экспорта тех лет "куда-то потерялся". Это тоже известный факт, о котором не любят говорить, но если говорят, то с улыбкой, примерно так как Путин о неких спекулянтах, обваливших рубль в конце 2014 года.
    А с тех пор как я покинул КПСС, беспартийный..
    Apollo
  9. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:05
    Цитата: donavi49
    Сроки.
    Его чинить 5+ лет будут. Как крейсер. Или как новый современный эсминец буржуи строят.

    Шапошников на третьем году ремонта - вот так выглядит.


    Чабаненкперео только КД получит в следующем году - а он с 14 года разобран.

    Быстро только кошки родятся. По "Неустрашимому", читайте:"передать корабль ВМФ РФ планируется в конце конце этого года, начале следующего".
    Роялист
  10. Роялист (Святослав) Сегодня, 14:21
    Цитата: donavi49
    Нет. Возможно поставят Х-35 - но это не точно. Заменили РЛС на новую версию Фрегат-М (то у него в базе вообще древняя была), заменили боевые посты на новые компьютеризированные.

    Корабль вступил в строй в 1993, а электронная начинка была разработана не позднее 1987-88. Время летит быстро. Знаю мужика, он увлекается рыбалкой,смастерил себе лодку и движок Фиат( кажется с1993) и сейчас тянет будь- будь. Правда у него появился " конкурент" с Ямахой 2016, а до этого ему все завидывали
    Роялист
  11. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 14:55
    модернизации противолодочного корабля «Неустрашимый»

    Какие у него есть средства для борьбы с подводными лодками?
    Чича сквад
    1. alexmach (Александр) Сегодня, 17:35
      "Водопад" и РБУ. Вот что там с ГАС не понятно..
      alexmach
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