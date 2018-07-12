17:47 12 июля
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Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики

С берегов туманного Альбиона пришло сообщение об усилении военного присутствия Королевских военно-морских сил Великобритании в Северной Атлантике. Об этом на днях заявил британский адмирал Филип Джонс в своем интервью телевизионному каналу Sky News. Такое решение первый морской лорд Джонс объясняет, конечно же, той возрастающей опасностью, которая исходит со стороны России.

В частности, адмирал рассказал, что в скором времени ВМС Великобритании направят в Северную Атлантику объединённые оперативные силы, которые будут действовать в интересах королевства. Это приведёт к тому, что в этом регионе наряду с российскими кораблями будут курсировать британские корабли и самолёты "сопровождения".

Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики



Кстати, данное заявление прозвучало сразу же после того, как их союзники по антироссийской пропаганде - США, в свою очередь, сообщили о восстановлении Второго Флота в Северной Атлантике, как ответного слова в адрес России.

Как видно, постоянное присутствие военно-морских сил России в Атлантике является очередным раздражающим фактором для Британии и США. Особенно у английских политиков вызывает опасение тот факт, что через жизненно важные оптоволоконные кабели, которые проложены на дне океана, осуществляется важнейший обмен информацией во всем мире (до 97 процентов всего трафика). Кроме того, посредством кабелей переводятся денежные средства на сумму 10 триллионов долларов.

После того, как адмирал Филип Джонс дал интервью, руководство НАТО на брюссельском саммите в очередной раз обсудило вопрос увеличения военных трат. При этом Трамп в ходе саммита военного блока в Брюсселе потребовал от партнёров довести военные расходы до 2% ВВП "немедленно". По словам американского президента, "лучше бы до 4-х процентов".

Использованы фотографии: https://www.royalnavy.mod.uk
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Комментарии 47

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  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 11:45
    По словам американского президента, "лучше бы до 4-х процентов".


    Раздаивает он их как коров и все деньги в США будут осваиваться.
    Идущий
    1. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:51
      А когда корова молоко перестанет давать, он не задумываясь сделает из нее бургер
      Romka47
    2. g1v2 (Виталий) Сегодня, 12:47
      Ну с точки зрения американского изоляциониста ситуация действительно скверная. Основа НАТО - США. Они обеспечивают основные силы и средства, они оплачивают большую часть счетов. С точки зрения безопасности самих США впрягаться за прибалтов или Черногорию бессмысленно. Причем все европейские страны , если не считать Турцию,которая хз за кого будет воевать и будет ли, в военном отношении деградировали настолько, что есть вопрос - а стоит ли их вообще учитывать американцам в каких-то тактических раскладах? И ладно бы они хотя бы американскую технику покупали, как арабы с залива. request Но они же еще и делать этого не хотят. Западная Европа свой ВПК имеет. плюс совместные проекты осуществляет. Восточная - до сих пор советской техникой вооружена. request
      То есть получается что США от них пользы В ВОЕННОМ ОТНОШЕНИИ не так и много. Вот Трамп и пытается заставить их или тратиться на приведении своих армий в что-то удовлетворительное или заставить платить США за крышу. hi
      g1v2
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:01
      А ещё лучше - 100% ВВП на оборону. Сразу на счета американских компаний. Похоже Трампу пора обратится на кызылордынский губозакаточный завод и купить губозакаточную машину.
      Yrec
  2. юра харламов (юра харламов) Сегодня, 11:48
    Бриты совсем реальность потеряли?
    юра харламов
    1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 11:53
      Пустая суета мелкобритов.... Они в полной безопасности. Ну не будут российские чиновники по своим домам стрелять, они же жульё, а не ...
      Грэг Миллер
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 12:00
        Ну не будут российские чиновники по своим домам стрелять, они же жульё, а не ...

        Абсолютно верно! Но вдруг придут другие, у которых нет домов и счетов на альбионе? Видимо этого и боятся.....
        ioan-e
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:55
        Цитата: Грэг Миллер
        . Ну не будут российские чиновники по своим домам стрелять, они же жульё,

        Тебе виднее с Белорусских картофельных полей. Не отвлекаися от уборки картофеля,не твое это
        Александр романов
        1. роман66 (роман) Сегодня, 13:14
          Саня. привет! hi поправлю - время уборки еще не подошло, окучивание и борьба с колорадским жуком. ( не так уж он и не прав. про чиновников-то wink )
          роман66
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:23
            Цитата: роман66
            Саня. привет

            Здорова Рома
            Цитата: роман66
            - время уборки еще не подошло, окучивание и борьба с колорадским жуком.

            Главное .что бы занят был
            Цитата: роман66
            . ( не так уж он и не прав. про чиновников-то

            Прошло то время.Холодная воина на дворе
            Александр романов
          2. рисыч (григорий) Сегодня, 16:56
            Цитата: роман66
            не так уж он и не прав. про чиновников-то

            Решение о начале обстрела принимают не они, а Путин или Шойгу
            рисыч
    2. Zubr Сегодня, 13:11
      Нет, что вы ! Для них реальность это МЫ РУССКИЕ. Мы для них кошмар на улице вязов. Нас ассоциируют с людоедами, фреди крюгером.Проблема в том, что в Англии остались только деньги и финансовые воротилы. Своих ресурсов нет, большинство ресурсов импортируется, а они хотят это всё бесплатно. Вот и раздувают щёки, как перепуганная жаба. Все попытки провалить Россию в хаос не прошли, теперь будут бряцать оружием, в надежде на военный конфликт с Америкой.
      Zubr
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:55
    "Дураков не сеют, они сами родятся." Вот матрасия их и воспитывает, как им требуется. Бриты одни из них.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:02
      Привет , Саша ! hi Не сидится нагличанам спокойно на острове - всё ищут приключений на пятую точку . Сами или с чьей-то подачи выдумывают страшилки про Россию и гадят везде , куда могут дотянуться .
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:26
        Паша, привет hi ! И с подачи старшего брата, и сами с усами. Есть враг, немерено денег можно выбить из бюджета. А дальнейший сценарий все и так знают - будут пилить.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:31
          Цитата: Egorovich
          И с подачи старшего брата, и сами с усами

          Да у этих наглосаксов фиг поймёшь кто верховодит . Но то , что им всем Россия как гвоздь в дупе - факт . Причём исторический .
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:35
            yes Деньги верховодят, деньги. yes
            Egorovich
  4. san4es Сегодня, 11:59
    Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики

    ...Поближе к дяде Сэму...После того, как USS Трумен из средиземки туда умотал laughing
    ...Авианосец USS Harry S. Truman (CVN-75) покинул Средиземное море и теперь работает в Атлантическом океане, подтвердил официальный представитель обороны Usni News.
    На этой неделе перевозчик, взявший на борт авианосца крыло 1, и некоторые из его конвоев прошли через Гибралтарский пролив в Атлантику, проведя несколько дней в порту в Марселе, Франция.
    “Дело в давней политике, мы не будем обсуждать будущую деятельность, но я могу сказать вам, что Гарри С. Трумэн авианосной ударной группы будут продолжать проводить операции в поддержку наших союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции, и американские интересы национальной безопасности,” Командор Джон Перкинс, представитель с ВМС США в Европе и Африке, рассказал для Новостей. hi
    https://news.usni.org/2018/06/29/carr...
    1 июл. 2018 г
    san4es
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:00
    Особенно у английских политиков вызывает опасение тот факт, что через жизненно важные оптоволоконные кабели...
    А русские не только снимают с них информацию, но и готовы в случае необходимости зубами перегрызть, чтобы лишить "цивилизованный" мир связи. Если я не ошибаюсь британцы недавно жаловались на проблемы со своим флотом. А тут патрулирование в северной Атлантике да еще в сопровождении авиации.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:06
    Особенно у английских политиков вызывает опасение тот факт, что через жизненно важные оптоволоконные кабели, которые проложены на дне океана, осуществляется важнейший обмен информацией во всем мире (до 97 процентов всего трафика)

    ... рано пить боржоми, водонепроницаемые часики, которые заводятся один раз в жизни, уже расположились по кабелю в нужных местах... наглам впору разводить почтовых голубей... laughing
    a.s.zzz888
    1. Александр 3 Сегодня, 12:57
      И каждого голубя к лапе запе записка с пин кодом.
      Александр 3
  7. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:06
    При этом Трамп в ходе саммита военного блока в Брюсселе потребовал от партнёров довести военные расходы до 2% ВВП "немедленно". По словам американского президента, "лучше бы до 4-х процентов". Кто бы сомневался, что итогом всех умозаключений америкосов будет именно это. yes А, у Англии от прошлого владычества морей, осталось только одна - пакостить и гадить России.
    Теренин
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 12:39
    Сев. Атлантика ,всегда была зоной ответственности бритов,в Холодной войне.. Возврат к былому.. Ничего нового..
    Сибирский цирюльник
  9. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 12:41
    Как видно, постоянное присутствие военно-морских сил России в Атлантике

    Что-то в последнее время захожу на ВО - не понимаю, то ли я на сайте альтернативной истории, то ли на ВО.
    Какое "постоянное" присутствие в Атлантике? Кто там постоянно присутствует?
    Андрей из Челябинска
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:03
      Согласен полностью!
      На чем присутствие?))
      Сюрреализм..
      Сибирский цирюльник
    2. роман66 (роман) Сегодня, 13:16
      подлодки так и шныряют, бриты-то знают, не шведы. чай lol
      роман66
  10. Самара_63 (Вася) Сегодня, 12:52
    Так-то надводный флот Великобритании океанский, автономный и сильней нашего...
    Самара_63
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:09
      Про "автономный",проясните пожалуйста))
      Я- темный тип... Только, чур, "вентилятор"не включайте, пож.))
      Сибирский цирюльник
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:10
        Может длительно и устойчиво действовать в любой точке мира...
        Самара_63
        1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:23
          Не смешите мой скудный разум!)
          Флот Британии, переживает не лучшие времена!)
          "Новость" пафосная, но ничего нового,в ней нет))
          Точнее, это не "новость",а сотрясание воздуха политиками
          Сибирский цирюльник
          1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:26
            Ваши скудный разум,скуден настолько, что вы несёте ахинею...
            То что не лучшие времена,это да, но им удаётся поддерживать его на достаточно хорошем уровне, а моб ресурсы у них готовы всегда, с консервации (в хорошем состоянии) могут много чего снять...По сути у них флот №2 в мире...
            А у России с флотом вообще колапс...более менее вооружены и новые далеко не океанские корабли а прибрежные...
            Самара_63
            1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 13:37
              Цитата: Самара_63
              По сути у них флот №2 в мире...

              Скажите лучше №32, и будете правы.
              В настоящее время у англичан всего 6 многоцелевых АПЛ, из них три типа "Трафальгар" временно выведены из эксплуатации (неполадки с реакторами). Три новейшие АПЛ типа "Астьют" пока еще не доведены до кондиции, и в любом случае это не куча
              Единственный АВ англичан не имеет палубной авиации и может быть использован только как вертолетоносец
              Шесть эсминцев типа "Дэринг" являются хорошими ПВО-шниками, но слабы во всем остальном, не несут ни ударного, ни противолодочного вооружения. То есть корабли на редкость бестолковы и малополезны, а по неокторым данным еще и очень шумны.
              Ну а реальная основа флота - это 13 фрегатов тип 23, с Гарпунами и Сивулфами. Последний - ЗРК ближнего радиуса действия, пожалуй, хорошо отработает по дозвуковой ПКР, но большего от него ждать не приходится.
              И где тут флот №2 в мире?:))) У нас один СФ ему примерно равноценен
              Андрей из Челябинска
              1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:41
                Ужас...вы в ужастном состоянии...я про надводный флот писал...и что там у нас на СФ боеготово? и в каком году корабли на СФ сделаны? они все в доках ржавеют...Гы...
                Вы умом в СССР живёте...
                Самара_63
                1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:30
                  23-25 век, не иначе!!
                  Светлая голова - ей бы мозХа! Цены бы не было!
                  Сибирский цирюльник
                2. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 15:02
                  Цитата: Самара_63
                  Ужас...вы в ужастном состоянии...я про надводный флот писал...и что там у нас на СФ боеготово?

                  Один "Кузнецов" + "Петр Великий" являются для надводного КВМФ практически нерешаемой задачей.
                  Андрей из Челябинска
                  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:31
                    Гы...Точно вы в Ужастном состоянии...Кузнецов уже выведен из боевого состава, деньги на ремонт никак не найдут, а Пётр Великий уже встал на прикол, и ждут денег на ремонт...
                    Самара_63
            2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:40
              )) я ,ведь, просил Вас, не "включать вентилятор")
              Вы говорите, что флот Британии, н. 2..
              Обоснуйте,пож.)
              Только, без "вентилятора",смею настаивать:)
              Сибирский цирюльник
              1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 13:44
                Википедия вам всё обоснует...
                Самара_63
                1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:26
                  Знаете... отсылка к Wikipedia- есть показатель отсутствия знаний/информации,по теме..
                  Вы-тролль,вероятно))
                  Ваша фраза, про "автономный"флот ,реально улыбнула))
                  Кыш, нечистивый!))
                  Сибирский цирюльник
                  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:32
                    Ну да,специально для вас главком ВМФ инфу подгоняет...
                    Самара_63
  11. Валерьевич (Евгений ) Сегодня, 12:52
    Это однозначно шиза.
    Валерьевич
  12. лысова (владимир) Сегодня, 12:54
    Похоже они захотели из одной серии фильма, сериал посмотреть - " Титаник ".
    лысова
  13. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 13:08
    В советское время на Севере СССР было порядка 150 аэродромов. Оборудование их выполнялось по договору с Минрадиопромом СССР, конкретно с 6 ГУ, которое я возглавлял. Это все надо восстанавливать. Мне часто приходилось бывать на Новой Земле, в Мурманске и во всех портах СМП. Радионавигация на СМП и в акваториях северных морей обеспечивалась за счет РСДН "Тропик", "Марс-75" и "Маршрут", а также СРНС "ГЛОНАСС". Сегодня кроме последней все разрушено в результате реформ меченого и алкаша. Все надо восстанавливать. Помню в бухте
    на Новой Земле , как то при отлете в Москву, я насчитал 125 вымпелов кораблей СМФ СССР. Как англичане будут стараться сдержать такую силу. Если,конечно, не подкупят наше Правительство. Но думаю, что это уже не пройдет второй раз..
    мичман
  14. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:24
    Короче всем платить бабки Трампу и точка
    top_war_shit
  15. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:50
    Вот самое время вернуться к технике КБ Алексеева. Скорость в 5-10 раз выше классических кораблей, несет на спине приличное оружие, в процессе полета над водой малозаметен, не берут ни гидро ни радиолокаторы, а если применить технологию Стелс, хрен вы его увидите. В воду ничего не погружено и летит на малой высоте. Короче современным инженерам есть над чем поработать с учетом нынешних технологий и вооружения.
    Ros 56
  16. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:03
    возник один единственный вопрос, какая связь между заголовком и самой статьей?!!
    Василенко Владимир
  17. Dietmar (Дитмар) Сегодня, 15:46
    Главное, держать подальше представителей потомков древних шумеров, тех, что море выкопали и горы насыпали. Те вмиг кабеля смотают и в утиль сдадут, призвание у них такое, гены, понимаешь...
    Dietmar
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