17:46 12 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Трамп - русский шпион? Западные СМИ утверждают, что советский

Очередная конспирологическая версия связей нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Москвой появилась в американском журнале New York Magazine. Как пишет издание, Дональд Тамп якобы был завербован советскими спецслужбами, а именно КГБ, еще в 1987 году во время его визита в Москву.

Трамп - русский шпион? Западные СМИ утверждают, что советский


По данным журнала, в 1987 году Дональд Трамп, тогда еще не начинавший политической карьеры, приехал в Москву, якобы для обсуждения строительства гостиницы. А до этого, напоминает издание, он встречался в Нью-Йорке с советским послом Юрием Дубининым. В итоге гостиницу так и не построили, а у Трампа после посещения столицы Советского Союза "вдруг появились политические амбиции". В журнале также не исключают, что советские спецслужбы поймали будущего президента США на компромате, а при повторном посещении Москвы уже в 2013 году, это же сделали и российские. Авторы данной "теории" не исключают, что нежелание Трампа публиковать свою налоговую декларацию как раз и говорит о том, что большинство его денежных средств получено от русских.


Напоминаем, что в настоящее время в США ведется расследование о "русском вмешательстве в американские выборы" и предполагаемых связях Трампа с Москвой.

Конечно же и Трамп и российская сторона все отрицают, но как говорится в русской пословице: "дыма без огня не бывает". И возможно при встрече американского и российского лидеров 16 июля в Хельсинки, один из лидеров вручит другому (в тайне конечно) орден "За заслуги перед Отечеством". А кто кому - догадайтесь сами.

Использованы фотографии: https://topwar.ru/
16

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall (Александр) Сегодня, 11:56
    А кто кому - догадайтесь сами
    Два неловких оборота... И коза "любит" Федота! (А кто из них Федот - догадайтесь сами) bully
    Logall
    1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 11:58
      "Ласковый телок - двух маток сосёт!"
      SETTGF
      1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 12:23
        Свой среди чужих, чужой среди своих.
        Гаргантюа
    2. volodya (владимир) Сегодня, 12:02
      Цитата: Logall
      А кто кому - догадайтесь сами

      ВрУчат,а может быть вручАт! Героя Советского Союза!
      volodya
      1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 12:06
        volodya! Вручат, хорошо, что не посмертно!
        SETTGF
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:27
        Цитата: volodya
        ВрУчат,а может быть вручАт! Героя Советского Союза

        уже
        LSA57
    3. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:16
      Мне больше у Касада картинка понарвилась
      Владыка Ситх
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 14:14
        У Кассада есть куда интереснее Обсуждение пенсионной реформы в Саратове https://colonelcassad.livejournal.com/4311621.htm
        l#comments
        Александр War
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:57
    Ну прямо Алекс Юстасу....
    Характер устойчивый, нордический. Преданный делу ...и т.д. и т.п. soldier
    Uncle Lee
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:04
      В общем весело у них там … пора прыгать с небоскребов.
      Идущий
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:59
    Точно, точно, Доня наш человек. yes
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:05
      Трамп - русский шпион? Западные СМИ утверждают, что советский

      Опять западные СМИ пудрят мозги своим читателям всякой конспирологией и отвлекают внимание от реальных проблем .
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:28
        Да пусть пудрят. Нам от этого ни тепло, ни холодно.
        Egorovich
      2. tv70 (Владимир Т.) Сегодня, 14:58
        А уж наши как нам пудрят, поверишь в масонов.
        tv70
  4. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:00
    Судя по данным исследованиям колумниста Бреда Аренсена, здесь одной награды мало. Особенно за 10 пункт.
    1. Американская разведка считает, что к власти Трампа привел Кремль
    Никогда раньше ЦРУ не делало таких заявлений. Только во время последней президентской гонки и после объявления результатов выборов президента США американская разведка неоднократно заявляла о вмешательстве России в выборы.
    2. Новый президент вместе с Кремлем выступает против ЦРУ
    Пренебрежительный ответ Трампа на обвинения ЦРУ стал еще одним поводом считать его русским шпионом. Ранее никто из американских лидеров не позволял себе таких дерзких выпадов и не ставил под сомнение компетентность ЦРУ.
    3. Трамп получает огромные суммы денег от таинственного россиянина
    Бред Арендс утверждает, что во время кризиса 2008 года Дональд Трамп получил лично от российского миллиардера 95 миллионов долларов. Сын нового американского президента признает, что его семья много денег инвестирует в Россию.
    4. Избрание Трампа внезапно сделало многих людей богатыми… в Москве
    Индекс S&P 500 и индекс акций США с ноября составляет 5%, в то время как индекс Москвы РТС - 20%.
    5. Новый президент США хочет покончить с глобальной изоляцией России
    Трамп хвалит Путина и хочет поладить с Россией. Он всячески намекает на то, что санкции необходимо прекратить и он может отдать соответствующее распоряжение.
    6. Трамп окружил себя известными агентами Кремля и сочувствующими Москве
    Один из советников Путина назвал команду Трампа “фантастической”. А на пост главного американского дипломата предложен человек, награжденный российским “Орденом Дружбы”.
    7. Трамп неоднократно отказывался критиковать Кремль
    Как во время избирательной кампании, так и после избрания, Трамп не сделал ни одного негативного заявления в адрес России и Владимира Путина в частности. Это при том, что сам он неоднократно подвергался критике за “слишком мягкую позицию в отношении России”.
    8. Трам немедленно вбил клин между США и главным Азиатским конкурентом - Китаем
    “Что может сделать Кремль счастливее, чем публичная ссора Вашингтона и Пекина, например из-за Тайваня?" - задает вопрос колумнист. При этом Арендс оглядывается назад и вспоминает о том, что только предвыборная кампания Трампа была очернена атаками на Китай и Японию. А любой конфликт между США и Китаем - двумя мировыми экономическими лидерами - хорошая новость для России. Это ослабляет Китай и сокращает стратегические варианты Америки.
    9. Трам также подрывает НАТО
    Новый американский президент высказывал сомнения о необходимости защищать страны Балтии. Кроме этого он сомневается в том, что в расширении НАТО есть смысл.
    10. Трам когда-то продавал свою собственную водку
    И это, пожалуй, один из самых сильных аргументов колумниста. Ведь речь идет не о пиве, не о Бурбоне и даже не о Джине, а о Водке.
    Теренин
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:12
      Цитата: Теренин
      10. Трам когда-то продавал свою собственную водку

      Ну если Трамп пробовал водку, то тогда он точно завербован кэджиби:)))))
      solzh
      1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 12:33
        Цитата: solzh
        то тогда он точно завербован кэджиби

        Кей-Джи-Би -за любую "новость" и глупость хватается. Бизнес - мать её... request
        Теренин
    2. shubin Сегодня, 12:18
      Этому Бреду ещё бы фамилию- Андерсен! laughing
      shubin
    3. tv70 (Владимир Т.) Сегодня, 15:01
      Взял на днюху морошу, х.з. что за водка, жаль трамповская не попалась. recourse
      tv70
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:02
    и предполагаемых связях Трампа с Москвой.

    ...таки да, беспрерывно стучит ключом : Юстас -Центру ... laughing
    a.s.zzz888
  6. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 12:02
    Интересно А в какой пивнушке его закадрили...Или с бабы сняли?
    нафанаил
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:05
    Трамп якобы был "завербовали" советскими спецслужбами, а именно КГБ, еще в 1987 году
    На, что только не пойдешь, чтобы хоть как-то скомпрометировать нелюбимого президента. Удивляюсь как еще Трамп терпит эти нападки. А ведь мог бы давно засудить пару писак и глядишь немного бы утихомирились.
    rotmistr60
  8. anjey (Андрей) Сегодня, 12:11
    Все эти байки -попытки манипулирования Трампом,для культивирования у него антироссийских настроений и действий.....
    anjey
  9. Равик (Сергей) Сегодня, 12:24
    Отсюда вывод, хочешь стать Президентом США - в Москву...
    Равик
  10. Леший1975 Сегодня, 12:29
    "Конечно же и Трамп и российская сторона все отрицают, но как говорится в русской пословице: "дыма без огня не бывает". И возможно при встрече американского и российского лидеров 16 июля в Хельсинки, один из лидеров вручит другому (в тайне конечно) орден "За заслуги перед Отечеством". А кто кому - догадайтесь сами.

    Да, да догадайтесь сами. Вот это только тоже учитывайте: (источник Лента.ру от 12.07.2018)

    "Грузия войдет в состав НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте блока.
    «Вы — один из главных наших партнеров и друг, которому можно доверять, — сказал он. — Грузия станет членом НАТО, лидеры государств-членов подтвердили это»."

    Я уж и не знаю, кто больше достоин награды. Или Трамп, или наш солнцеликий ВВП. "Успехи" у обоих, ну а у кого больше, действительно сами решайте.
    Р.S. Зато Сирия "наша", а Грузия в НАТО, так, фигня просто. Даже не стоит обращать внимание на такую мелочь, на фоне "успехов" во внешней поитике (внутренняя, отдельная тема).
    Леший1975
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:05
      Цитата: Леший1975
      Грузия войдет в состав НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

      Все правильно. Шпротами на закусь НАТОвских зольдат уже обеспечили. Теперь хотят напоить "цинандалями". Больше ни с тех, ни с других взять нечего (для укрепления альянса). fool Кто в курсе, белое вино с рыбными консервами сочетается? request
      Piramidon
    2. Чарик Сегодня, 14:46
      мало ли что этот наркоман сказал ,кто из лидеров -членов подтвердил-лидер там один а остальные члены
      Чарик
  11. Altona (Евгений) Сегодня, 12:43
    Цитата: Теренин
    Американская разведка считает

    ----------------------------------
    Как хохма-это смешно. Но есть вариант, что один от условных Ротшильдов, другой от условных Рокфеллеров. То есть оба пешки в чьих-то интригах.
    Altona
  12. лысова (владимир) Сегодня, 12:59
    Да то же уже начал к нему присматриваться, вот похож он на одного пацанёнка, с нашей деревни Меньдюкино.
    лысова
  13. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:00
    ...советские спецслужбы поймали будущего президента США на компромате...

    Не иначе, как Далю Грибы-у-скайпе Донику подложили. wassat
    Piramidon
  14. Семен1972 (Семен) Сегодня, 13:17
    Ну вот и все, мы победили!!!! Теперь и повышение пенсионного возраста не страшно!!!!!
    Семен1972
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:50
      Цитата: Семен1972
      Ну вот и все, мы победили!!!! Теперь и повышение пенсионного возраста не страшно!!!!!

      Главное - про пенсии вставить. И неважно о чем идет речь в статье.
      Piramidon
  15. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:24
    Нам такой не нужен пусть его себе забирают в зад
    top_war_shit
  16. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 13:56
    Что-ж Голливуд-то спит. Такой сюжет, касса будет не меньше чем у Терминатора, а если еще переизберется на второй срок. Точно будет блокбастер. Вопрос - кто будет Трампа играть?
    Ros 56
  17. shans2 (shans2) Сегодня, 16:33
    Это американский Горбачёв))
    shans2
    1. Леший1975 Сегодня, 17:00
      Цитата: shans2
      Это американский Горбачёв))

      У многих такие мысли. Надеюсь, что да.
      Леший1975
  18. Дружков Сегодня, 17:28
    10. Трам когда-то продавал свою собственную водку


    Просто убийственнное доказательство завербованности президента вражеской разведкой wink

    Все остальные 9 пунктов американский колумнист мог уже не писать.
    Дружков
Картина дня