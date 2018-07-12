Трамп - русский шпион? Западные СМИ утверждают, что советский

Очередная конспирологическая версия связей нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с Москвой появилась в американском журнале New York Magazine. Как пишет издание, Дональд Тамп якобы был завербован советскими спецслужбами, а именно КГБ, еще в 1987 году во время его визита в Москву.По данным журнала, в 1987 году Дональд Трамп, тогда еще не начинавший политической карьеры, приехал в Москву, якобы для обсуждения строительства гостиницы. А до этого, напоминает издание, он встречался в Нью-Йорке с советским послом Юрием Дубининым. В итоге гостиницу так и не построили, а у Трампа после посещения столицы Советского Союза "вдруг появились политические амбиции". В журнале также не исключают, что советские спецслужбы поймали будущего президента США на компромате, а при повторном посещении Москвы уже в 2013 году, это же сделали и российские. Авторы данной "теории" не исключают, что нежелание Трампа публиковать свою налоговую декларацию как раз и говорит о том, что большинство его денежных средств получено от русских.Напоминаем, что в настоящее время в США ведется расследование о "русском вмешательстве в американские выборы" и предполагаемых связях Трампа с Москвой.Конечно же и Трамп и российская сторона все отрицают, но как говорится в русской пословице: "дыма без огня не бывает". И возможно при встрече американского и российского лидеров 16 июля в Хельсинки, один из лидеров вручит другому (в тайне конечно) орден "За заслуги перед Отечеством". А кто кому - догадайтесь сами.