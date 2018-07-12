17:46 12 июля
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Батальоны охраны ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" пополнятся беспилотниками

Первые беспилотники начали поступать в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Дроны будут отвечать за разведку маршрутов выдвижения и районов размещения подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» и «Ярс», сообщает российское военное ведомство.

Батальоны охраны ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" пополнятся беспилотниками


Согласно заявлению российского Минобороны, в РВСН начали поступать беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10", "Элерон-3СВ" и "Гранат". Все эти БЛА прошли модернизацию и предназначены для решения задач по обеспечению безопасности маршрутов выдвижения и районов размещения ПГРК "Тополь-М" и "Ярс". В ходе модернизации беспилотникам оставили весь спектр оптических и других систем обнаружения и наблюдения, но добавили средства радиотехнической разведки. Модернизированные БЛА смогут не только обнаруживать разведывательно-диверсионные группы противника, но и прослушивать радиопереговоры, засекать дистанционные разведывательные датчики и даже мины с радиовзрывателями.


Беспилотники поступят на вооружение роты охраны и сопровождения колонн и роты противодиверсионной борьбы и разведки, входящих в состав отдельных батальонов охраны и разведки (ОБОР), которые обеспечивают безопасность на маршрутах выдвижения и районов размещения ПГРК.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. dauria (Алексей) Сегодня, 12:51
    Беспилотники поступят на вооружение роты охраны


    Сразу вспомнилась наша аэродромная рота охраны... Идешь начкаром- хоть учи узбекский laughing Сплошная средняя азия. Сейчас-то как ?
    dauria
    1. поневолебрат (Павел) Сегодня, 13:20
      laughing
      Цитата: dauria
      Сплошная средняя азия.

      Сейчас ей неоткуда взяться. Сын служил в РВСН, но на КП и Тополей и Ярсов ессно и близко не видел. А та рота охраны что была у них отличалась только большими занятиями по физо, стреляли на пару раз больше и тащили наряды. Тут наверное о других ротах охраны речь
      поневолебрат
      1. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:27
        Цитата: поневолебрат
        А та рота охраны что была у них отличалась только большими занятиями по физо

        Значит,Вашему сыну не повезло.В бытность моей службы,нас помимо физо ещё обучали "читать" прилегающую местность вокруг точек.Патрулирование периметра, осмотр "проволки" .А там напряжение оё-ёй.Особенно в сырую погоду. Метра за 1,5; 2,вырубала всю живность которая пёрла.Местность лесиста-холмистая Латвия.Ну и плановые по пол суток "засады" На каждом заступе в караул присуствовал "особист" со штаба полка.
        Владимир Тер-Одиянц
    2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:42
      Цитата: dauria
      Сплошная средняя азия.

      Довольно редкое явление.Обычно "нацменов",ссылали в "королевские" войска?! За исключением Тех кто имел приличное знание языка,и "славное" комсомольское начало.+ Семью "шерстили" на предмет неблагонадёжности.
      Владимир Тер-Одиянц
  2. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:23
    ну вот могут же а то все бегали с бумажными самолетиками
    top_war_shit
    1. VO3A (Андрей) Сегодня, 13:51
      Не могут !!! Они не знают куда деть БПЛА, они не знают как их использовать , они не соображают в особенностях ведения современной войны и о тактических приёмах и тактических еденицах...Когда этот бред прекратится ? Когда в руководстве армии появятся умные и образованные командиры в лице генералов, которые имеют хоть малейшее понятие о современной войне ?
      VO3A
      1. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:06
        Когда в руководстве армии появятся умные и образованные командиры в лице генералов, которые имеют хоть малейшее понятие о современной войне ?

        Уважаемый, так в чем же дело, пошел бы и научил людей как в современных условиях воевать надо, чего с дивана распинаться. Прям уж никто ничего не соображает, и за что им деньги платят. То что дураков в руководстве полно, так это всегда так было и при советской власти. Но это не повод кричать, что гипс снимают, клиент уезжает.... ну и далее по тексту.
        Ros 56
        1. VO3A (Андрей) Сегодня, 14:26
          Вот и учу... Закончил военную карьеру, накопил опыт и знания , преподавал ,ушёл на заслуженный отдых...Распинаюсь, но никому неинтересно....Рано им ещё, не созрели....Такой мягкий ответ устроит ?
          VO3A
      2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 15:54
        Не могут !!! Они не знают куда деть БПЛА, они не знают как их использовать , они не соображают в особенностях ведения современной войны и о тактических приёмах и тактических еденицах...Когда этот бред прекратится ? Когда в руководстве армии появятся умные и образованные командиры в лице генералов, которые имеют хоть малейшее понятие о современной войне ?
        — Вы в каком полку служили? ... — Я дам вам парабеллум. (с)
        72jora72
  3. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:19
    Слидное подспорье. Бог! В помощь!
    Владимир Тер-Одиянц
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