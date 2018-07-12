Батальоны охраны ПГРК "Тополь-М" и "Ярс" пополнятся беспилотниками

Первые беспилотники начали поступать в ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Дроны будут отвечать за разведку маршрутов выдвижения и районов размещения подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» и «Ярс», сообщает российское военное ведомство.Согласно заявлению российского Минобороны, в РВСН начали поступать беспилотные летательные аппараты (БЛА) "Орлан-10", "Элерон-3СВ" и "Гранат". Все эти БЛА прошли модернизацию и предназначены для решения задач по обеспечению безопасности маршрутов выдвижения и районов размещения ПГРК "Тополь-М" и "Ярс". В ходе модернизации беспилотникам оставили весь спектр оптических и других систем обнаружения и наблюдения, но добавили средства радиотехнической разведки. Модернизированные БЛА смогут не только обнаруживать разведывательно-диверсионные группы противника, но и прослушивать радиопереговоры, засекать дистанционные разведывательные датчики и даже мины с радиовзрывателями.Беспилотники поступят на вооружение роты охраны и сопровождения колонн и роты противодиверсионной борьбы и разведки, входящих в состав отдельных батальонов охраны и разведки (ОБОР), которые обеспечивают безопасность на маршрутах выдвижения и районов размещения ПГРК.