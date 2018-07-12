Избавимся от всего российского. НАТО решило перевооружиться

Страны-участницы Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита НАТО, проходящего в эти дни в Брюсселе, приняли декларацию, в которой обязались избавляться от советской и российской военной техники, оставшейся в наследство у ряда стран, бывших участников "Варшавского договора" или входивших в состав СССР.Согласно принятой декларации, Североатлантический альянс планирует "повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения". Как заявили в НАТО, альянс продолжит поддерживать "свое технологическое преимущество" путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.Напомним, что ранее страны-члены НАТО договорились утвердить военные расходы в 2% от общего ВВП страны к 2025 году. Присутствующий на саммите президент США Дональд Трамп потребовал от участников НАТО не 2-х процентного увеличения оборонных расходов, а довести их до 4-х процентов, так как "Америка устала защищать Европу". Осталось только узнать, от кого США защищает ЕС, если на них никто не нападает? Скорей всего здесь США защищают свои капиталы, вложенные в производство военной техники. Ведь чем больше закажут европейские страны "высокотехнологичной техники западного производства", тем толще станут кошельки у американских производителей.