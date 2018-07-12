17:44 12 июля
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Избавимся от всего российского. НАТО решило перевооружиться

Страны-участницы Североатлантического альянса по итогам первого дня саммита НАТО, проходящего в эти дни в Брюсселе, приняли декларацию, в которой обязались избавляться от советской и российской военной техники, оставшейся в наследство у ряда стран, бывших участников "Варшавского договора" или входивших в состав СССР.

Избавимся от всего российского. НАТО решило перевооружиться


Согласно принятой декларации, Североатлантический альянс планирует "повышать оперативную совместимость вооруженных сил, работать для целесообразного решения вопроса существующей зависимости от унаследованной военной техники российского происхождения". Как заявили в НАТО, альянс продолжит поддерживать "свое технологическое преимущество" путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.


Напомним, что ранее страны-члены НАТО договорились утвердить военные расходы в 2% от общего ВВП страны к 2025 году. Присутствующий на саммите президент США Дональд Трамп потребовал от участников НАТО не 2-х процентного увеличения оборонных расходов, а довести их до 4-х процентов, так как "Америка устала защищать Европу". Осталось только узнать, от кого США защищает ЕС, если на них никто не нападает? Скорей всего здесь США защищают свои капиталы, вложенные в производство военной техники. Ведь чем больше закажут европейские страны "высокотехнологичной техники западного производства", тем толще станут кошельки у американских производителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 45

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  1. arutun (arutyun) Сегодня, 12:59
    Избавимся от всего российского

    В НАТО нет нечего российского, все, что осталось это наследие СССР.

    Корректнее было написать "Избавимся от всего советского".
    arutun
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:08
      Как заявили в НАТО, альянс продолжит поддерживать "свое технологическое преимущество" путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.

      Кому они горбатого лепят ? Перевооружение с советского на западное это очень большие деньги в карманы производителей - вот и краеугольный камень .
      bouncyhunter
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 13:12
        Цитата: bouncyhunter
        Перевооружение с советского на западное это очень большие деньги в карманы производителей - вот и краеугольный камень .

        Так Трамп этого не скрывает.
        Скорей всего здесь США защищают свои капиталы, вложенные в производство военной техники. Ведь чем больше закажут европейские страны "высокотехнологичной техники западного производства", тем толще станут кошельки у американских производителей.
        good
        Евдоким
        1. SSR (Roman) Сегодня, 13:45
          Цитата: Евдоким
          Ведь чем больше закажут европейские страны "высокотехнологичной техники западного производства", тем толще станут кошельки у американских производителей.

          Цитата: Евдоким
          Так Трамп этого не скрывает

          Скрывать то может и не скрывает, но американские компании могут остаться "не солоно хлебавшими".
          Европейцы могут разместить заказы на оружие у себя в европе.
          SSR
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:52
        У тех натовских стран, где эксплуатируется советская техника (бывшие страны ВД), тупо не хватит денег на перевооружение. Поляки, было, попытались, да посчитали - прослезились. Теперь они на парадах на "леопардах" ездят, а на учениях - на Т-72.
        Yrec
      3. ЗВО (Алекс) Сегодня, 15:20
        Цитата: bouncyhunter
        Как заявили в НАТО, альянс продолжит поддерживать "свое технологическое преимущество" путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.

        Кому они горбатого лепят ? Перевооружение с советского на западное это очень большие деньги в карманы производителей - вот и краеугольный камень .


        Ну да...
        Если быть дурачком - то да, горбатого лепить.

        А когда гаубицы у них 155мм снаряды, а у нас 152мм - есть разница?
        Когда у них 5,56 - а у нас 5,45 - есть разница?
        Разница только в стрековых видах колоссальна...

        А если есть единый стандарт?
        И он стандарт НАТО?
        Когда боец неважно румынии или Британии может взять патроны Испании или Бельгии - это плохо?

        Вся система связи другая, вся коммуникация - другая ...
        Все другое...
        Но находится умник, типа вас и говорит "Единые стандарты - это фигня" Пофигу на них - это распил и капитализм..."

        Только вот ты то при возможности покупаешь и будешь покупать то. что по СТАНДАРТАМ сделано... Для себя любимого...
        Доску будешь брать единых размеров - 150х50х6м.
        Лист Фанеры стандартный 1525х1525...
        Лист ОСБ - стандартный...
        Ты же не будешь покупать разносол и стелить из целых листов и обрезков с разными размерами. с разными толщинами.
        Нет, ты будешь выбирать единое.

        И даже колбасу будешь выбирать по ГОСТу нормальному сделанному...
        По единому стандарту сделанную.

        Так почему же ты сюда такую ахинею пишешь?
        ЗВО
        1. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 15:44
          Ты так яростно переживаешь за военный блок противника, как будто сам в Брюсселе служишь.
          nesvobodnye
          1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 16:03
            Цитата: nesvobodnye
            Ты так яростно переживаешь за военный блок противника, как будто сам в Брюсселе служишь.


            Я переживаю за деградацию ума у таких вот писателей. как вы...
            С вами даже воевать не надо...
            Чем больше вас в народе, тем меньше шансов у нашей нации в выживании против настоящего врага...
            Потому. что вы или лоб себе расшибете, или стеклянный ... разобьете...
            Но все. что вы можете делать, с таким складом ума и таких образом мыслей -превращается в тыкву и деградацию...

            Когда якобы патриотическое шапкозакидательство превалирует и превращается в уже не просто в фарс, а даже в пир во время чумы - то нормальные люди начинают все сильнее и сильнее отходить от патриотизма.
            И благодаря таким уря-патриотам. как вы - патриотизм становится ругательным...

            И именно вы своими постами работаете на разрушение нашего морального облика и духа.
            Это вы уничтожаете патриотизм.
            Это вы работаете на госдеп.
            5 колонна блин...
            ЗВО
    2. Logall (Александр) Сегодня, 13:09
      обязались избавляться от советской и российской военной техники, оставшейся в наследство у ряда стран

      И прикупить новейшие российские системы!
      Лукавят НАТОвцы...
      Logall
    3. Александр 3 Сегодня, 13:12
      Уставшие американцы не хотят летать на самолётах где использовались разработки СССР и на ракетах с РД180 и наши АК не нужны.Флаг вам в руки.
      Александр 3
      1. volodya (владимир) Сегодня, 13:17
        Украина хоть и не в нате, но уже избавляется!Продаёт в ЛДНР!
        volodya
        1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:30
          Цитата: volodya
          Украина хоть и не в нате, но уже избавляется!

          Но что-то не видно стремления одномоменто продать Калашниковы и купить нечто западное, не смотря что АК, АКМ, АК-74 сделаны в коммунистической стране !
          Starover_Z
    4. красноярск Сегодня, 13:23
      Цитата: arutun
      Избавимся от всего российского

      В НАТО нет нечего российского, все, что осталось это наследие СССР.

      Корректнее было написать "Избавимся от всего советского".

      Не буду утверждать, но у Кипра и Греции, кажется российские С-300
      красноярск
      1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 15:41
        у Кипра и Греции, кажется российские С-300

        Так посыл второсортным членам относится
        избавляться от советской и российской военной техники, оставшейся в наследство у ряда стран, бывших участников "Варшавского договора" или входивших в состав СССР.
        Yujanin
    5. SETTGF (Евгений) Сегодня, 13:34
      Стих про некоторых свидомых украинцев!

      "Просыпаюсь: - Где зарплата?
      Не пропить же одному...
      В голове засело: «НАТО» -
      Что за «НАТО» - не пойму?

      Эх, ни водки, ни салата,
      Ни пивка для куражу!..
      Может, мы вступили в NATO
      На десятом этажу?"
      SETTGF
      1. SETTGF (Евгений) Сегодня, 13:49
        Иэбавим НАТО от солдата...ну вот и всё -и нету НАТО!
        SETTGF
    6. venik (Владимир) Сегодня, 15:24
      Цитата: arutun
      В НАТО нет нечего российского, все, что осталось это наследие СССР.

      ======
      То есть "греческие" С-300 - это ТО ЖЕ "Советское наследие"????? fool
      venik
    7. velikoros-88 (Михаил) Сегодня, 17:09
      Цитата: arutun
      Избавимся от всего российского

      В НАТО нет нечего российского, все, что осталось это наследие СССР.

      Корректнее было написать "Избавимся от всего советского".

      Ну почему же. А С-300 у Греции? Насколько помню Греция пока ещё член НАТО. Возможно это было одной из причин законтрактовывания Турцией С-400
      velikoros-88
  2. toha124 (Антон) Сегодня, 13:01
    Точно. Так и будет. Особенно поляки, которые собрались новые бригады на Т72 разворачивать.
    toha124
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:06
      и чем, собственно. заменить их непонятно
      роман66
    2. spektr9 Сегодня, 13:08
      Спустят с верху, на все наплюют и будут абрамсы закупать
      spektr9
      1. С_Байкала (Александр) Сегодня, 13:22
        Цитата: spektr9
        spektr9 Сегодня, 13:08 ↑ Новый
        Спустят с верху, на все наплюют и будут абрамсы закупать

        hi
        Закупят. Половина проблемы. А как доставят их в вост. европу? Там для начала половину инфраструктуры поменять надо. Вес Абраши более 60 тонн. Не так давно они во время учений заявляли, что перемещение техники по Прибалтике, Польше и т.д - настоящая головная боль.
        С_Байкала
        1. spektr9 Сегодня, 13:25
          Значит будут менять на деньги Польши
          spektr9
        2. ЗВО (Алекс) Сегодня, 15:23
          Цитата: С_Байкала
          Цитата: spektr9
          spektr9 Сегодня, 13:08 ↑ Новый
          Спустят с верху, на все наплюют и будут абрамсы закупать

          hi
          Закупят. Половина проблемы. А как доставят их в вост. европу? Там для начала половину инфраструктуры поменять надо. Вес Абраши более 60 тонн. Не так давно они во время учений заявляли, что перемещение техники по Прибалтике, Польше и т.д - настоящая головная боль.


          В чем проблема доставки танков по ЖД в Восточной Европе?
          Может только в статьях наших журнализдов?
          ЗВО
    3. alexmach (Александр) Сегодня, 13:46
      Так это, у Польши то они собственного производства то.
      alexmach
  3. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 13:03
    Толщина кошелька западных производителей оружия определяется наличием возможностей пускать в оборот столько денег, сколько будет обеспечено товарами, в том числе российским экспортом. Именно поэтому основная цель НАТО это подчинение союзников и разрушение экономки стран, которые в этот бандитский альянс не входят.
    Vita VKO
  4. cariperpaint Сегодня, 13:09
    Что означает новые закпзы для ВПК матрасов.. Я вообще с этой пирамиды поражаюсь... Штаты построили альянс, который вооружать можно за живые деньги до скончания времен))) надо просто переодически поднимать хайп про угрозу от России и все)
    cariperpaint
  5. тагил (сергей) Сегодня, 13:15
    Ну посмотрим что им принесет второй день саммита. Первый прошел для производителей оружия удачно. А к концу этого цирка мне даже страшно подумать что будет.
    тагил
    1. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 16:35
      Так и с первым днём ещё не всё!
      Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Лидеры государств-членов подтвердили это», — заявил 12 июля на саммите НАТО генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
      мыслитель
  6. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:22
    денег много напечатали что бы и не перевооружиться за счет трампа пусть кормит НАТО
    top_war_shit
  7. XII легион (Цезарь) Сегодня, 13:27
    От российского может и избавятся, а вот от советского - это вряд ли)
    XII легион
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:30
    Всё таки Трамп отличный менеджер(или директор),проталкивает своё ни на кого не глядя по бизнес -плану.....1 обозначить врага,2 испугать лохов, 3 взять "под защиту",4 и доить,доить, доить....
    Вот бы его вместо Медведя....
    HAM
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:05
      А самое интересное-Трамп говорит вассалам:"Вы не на рынке,по какой цене продаём,по такой и будете покупать!"
      HAM
  9. igorbrsv Сегодня, 13:50
    Кстати никто не интересовался ассортиментом вооружения нато? Чьего производства? Было бы интересно посмотреть
    igorbrsv
  10. fif21 (александр) Сегодня, 13:57
    Плохо работает с партнерами Оборонэкспорт РФ ! wassat В НАТО нет Российской военной техники? Лучшей военной техники в мире! НАТО пора переходить на Российские стандарты АЕК-545,АК-12,Армата и прочая прочая ...... hi
    fif21
  11. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:11
    Предствляю во скольку обойдётся это перевооружение. Почти все страны НАТО из Восточной Европы и без этог, мягко говоря, не очень богаты.
    NF68
  12. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:16
    Учитесь господа, как надо деньги делать. На одной замене советского оружия западные оружейные корпорации не один миллиард заработают. Нам надо делать оружие на более высоком уровне и использовать его нашими союзниками-попутчиками в какой-нибудь локальной войнушке с более высокой эффективностью чтобы у нас покупали больше. Бизнес однако, ничего личного.
    Ros 56
  13. Altona (Евгений) Сегодня, 14:27
    Цитата: роман66
    и чем, собственно. заменить их непонятно

    ----------------------
    Поляки пытались пересесть на "Леопарды", но получилось дорого в обслуживании и прочем, вернулись к своему "Тварды", польскому варианту Т-72. Теперь зашли с другого конца, хотят, что бы вместо Войска Польского тупо были развернуты две американские дивизии.
    Altona
  14. Runoway (Runoway) Сегодня, 14:28
    А как же "турецкое НАТО"? lol
    Runoway
  15. Altona (Евгений) Сегодня, 14:28
    Цитата: Ros 56
    Нам надо делать оружие на более высоком уровне и использовать его нашими союзниками-попутчиками в какой-нибудь локальной войнушке с более высокой эффективностью чтобы у нас покупали больше. Бизнес однако, ничего личного.

    -----------------------------
    У нас сопоставимое оружие и не менее эффективное, только зачем им обогащать наших оружейников?
    Altona
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 14:29
    Цитата: cariperpaint
    Штаты построили альянс, который вооружать можно за живые деньги до скончания времен))) надо просто переодически поднимать хайп про угрозу от России и все)

    -------------------------------
    Штаты тупо перехватили тему 70 лет назад, создав в Европе НАТО.
    Altona
  17. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 14:51
    Цитата: bouncyhunter
    Перевооружение с советского на западное это очень большие деньги в карманы производителей ...

    Да, здесь и 4% может оказаться мало и для членов и, тем более, для карманов... soldier
    AlexVas44
  18. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:19
    Помнится, в 80-е в гонке вооружения экономически проиграл СССР. Теперь, похоже, собралось проигрывать НАТО.
    Berkut24
  19. Zebus (zebus) Сегодня, 17:07
    Цитата: bouncyhunter
    Как заявили в НАТО, альянс продолжит поддерживать "свое технологическое преимущество" путем замены устаревшей советской и российской военной техники на современную и высокотехнологичную технику западного производства.

    Кому они горбатого лепят ? Перевооружение с советского на западное это очень большие деньги в карманы производителей - вот и краеугольный камень .


    ТОЧНО!!! Денежку пилят оружейные корпорации!!! wassat
    Zebus
  20. Sergerius (Сергей) Сегодня, 17:43
    кино и немцы, клоуны в цирке!
    Sergerius
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