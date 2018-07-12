Всем, кому должны - прощаем! Украина отказывается платить по долгам

На Украине приняли закон, разрешающий украинским оборонным предприятиям не платить долги российским компаниям. При голосовании в Верховной раде за принятие данного закона 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, предприятия госконцерна "Укроборонпром" освобождаются от уплаты долгов и пени компаниям из России.Как говорится в пояснительной записке к принятому закону, украинские оборонные предприятия не смогли выполнить свои обязательства по поставкам товаров военного назначения по причине введения санкций Украиной в отношении России. Российские компании, не смотря "на форс-мажорные обстоятельства" продолжают требовать через суды возврата заранее уплаченных денег, задолженностей, пени и штрафов. Согласно принятому закону, теперь запрещается взимать и требовать пени с украинских компаний ОПК, которые должны "стране-агрессору", а также принудительно взыскивать задолженности.После принятия закона Радой, он отправится на подпись президенту Украины, который подпишет его в любом случае. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.Интересно получается, в Киеве сами ввели санкции против России, сами разорвали военно-техническое сотрудничество с ней, обозвали введение своих же санкций "форс-мажорными обстоятельствами" и на основе них приняли закон, запрещающий платить долги!