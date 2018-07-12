17:46 12 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Всем, кому должны - прощаем! Украина отказывается платить по долгам

На Украине приняли закон, разрешающий украинским оборонным предприятиям не платить долги российским компаниям. При голосовании в Верховной раде за принятие данного закона 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, предприятия госконцерна "Укроборонпром" освобождаются от уплаты долгов и пени компаниям из России.

Всем, кому должны - прощаем! Украина отказывается платить по долгам


Как говорится в пояснительной записке к принятому закону, украинские оборонные предприятия не смогли выполнить свои обязательства по поставкам товаров военного назначения по причине введения санкций Украиной в отношении России. Российские компании, не смотря "на форс-мажорные обстоятельства" продолжают требовать через суды возврата заранее уплаченных денег, задолженностей, пени и штрафов. Согласно принятому закону, теперь запрещается взимать и требовать пени с украинских компаний ОПК, которые должны "стране-агрессору", а также принудительно взыскивать задолженности.


После принятия закона Радой, он отправится на подпись президенту Украины, который подпишет его в любом случае. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Интересно получается, в Киеве сами ввели санкции против России, сами разорвали военно-техническое сотрудничество с ней, обозвали введение своих же санкций "форс-мажорными обстоятельствами" и на основе них приняли закон, запрещающий платить долги!

Использованы фотографии: https://www.unian.net/
45

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 13:31
    Одно ворьё и жульё!
    katalonec2014
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:34
      Очередная уловка хитропопых . Брать они любят , а вот отдавать - не очень . Вот только забывают что к злостным неплательщикам могут придти коллекторы и раскритиковать за такое поведение .
      bouncyhunter
      1. Татьяна Сегодня, 13:50
        Украина - страна-банкрот. Украинская хунта в Киеве, как загнанная в угол крыса, бросается на ближнего этнического собрата - Россию и русских - с целью продлить агонию собственного марионеточного нелегитимного государства от рук своих иностранных "благодетелей" на Западе и их американских наймитов в Киеве: от Порошенко, Наливайченко, Турчинова, Парубия, Яценюка, Яроша, Тимошенко и многих, многих других.
        Татьяна
        1. Татьяна Сегодня, 14:32
          России тоже нужно предпринять свои шаги. Только они должны быть комплексными - не только в внешней политике, но и прежде всего во внутренней политике. Ибо внешняя и внутренняя политика государства тесно взаимосвязаны между собой.

          Прежде всего во внутренней политике правительству РФ Медведева нужно отказаться от проведения в стране его ПРЕСТУПНОЙ и ПРОВОКЦИОННОЙ по своей сути т.н. пенсионной реформы с понятием пенсионного возраста по старости. Ибо ничего, кроме политической дестабилизации в смысле обострения социальной ситуации внутри в России - и соответственно подрыва авторитета либеральной власти Путина на посту президента РФ на геополитическом противостоянии России не принесёт. Со страной, социально-политически взорванной изнутри, никто не считается.
          При этом известно, что на страну-"подранка", как на лёгкую добычу-жертву, набрасывается уже целая стая стран-хищников - от мала до велика.
          И осмелевший и наглый отказ Украины - как страны-банкрота - выплачивать долги России - это всё из этой же самой "оперы".
          А с западными странами бандеровская Украина не осмелится протестовать по выплате по долгам. И хунтяшная власть в Киеве будет расплачиваться с западными кредиторами своими украинскими землями, заводами, а также кровью и смертями украинского народа до последнего ребёнка и солдата.
          Татьяна
          1. Случайный (Сергей) Сегодня, 16:36
            Цитата: Татьяна
            России тоже нужно предпринять свои шаги

            Хотелось бы уточнить,уважаемая Татьяна, что Вы подразумеваете под термином.."России нужно предпринять"? belay
            А как же "друзья","братья","партнёры" ну и ..."бузинес"? wassat
            Цитата: Татьяна
            подрыва авторитета

            Авторитет подорвать нельзя....либо он есть..либо его нет...а под "авторитетом" скрывается обыкновенная фикция soldier
            Случайный
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 13:52
        Они и так ничего бы не вернули, теперь это узаконили на местном уровне. В принципе для нас ничего от этого не изменится, надо все так же закидывать иски в различные суды, даже если это выглядит бесперспективно. И в случае возобновления торговых отношений (а это вопрос времени) ни в коем случае не забыть и не простить данный беспредел.
        maxim947
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:53
          Цитата: maxim947
          И в случае возобновления торговых отношений (а это вопрос времени) ни в коем случае не забыть и не простить данный беспредел.

          Тем не менее товарооборот между Россией и Украиной не снижается, а даже растет. О каком "возобновлении" вы пишете?
          https://ria.ru/economy/20180103/1512096245.html
          Piramidon
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:06
            Вы считаете, что этот рост был непрерывным? Под возобновлением имеется ввиду уровень товарооборота на момент 2013-14 годов. Экспорт в Россию упал по сравнению с 2013 годом на 76%. Так что, данный рост
            Товарооборот между Россией и Украиной в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 28,6%
            пока ни о чем.

            maxim947
            1. Случайный (Сергей) Сегодня, 16:39
              Цитата: maxim947
              Вы считаете, что этот рост был непрерывным?

              А не задавались впросос...на каких лопастях НВ и полностью РВ летают украинские Ми-8 и Ми-24? wink Три завода всего в мире занимаются их выпуском soldier
              Случайный
              1. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:51
                К чему такая ирония? Если хотите что-то конкретно сказать - говорите, а так ляпнул из-за угла и съ.. спрятался.
                Есть такое понятие как самопоедание техники, это когда из 4 комплектов делают 3 рабочих, потом 2 и так далее.
                maxim947
                1. Случайный (Сергей) Сегодня, 17:30
                  Цитата: maxim947
                  Есть такое понятие как самопоедание техники, это когда из 4 комплектов делают 3 рабочих, потом 2 и так далее.

                  А про такой термин,как балансировка не слышали? Взаимозаменяемость...это совсем из другой области,а ЛРВ не взаимозаменяемы.
                  Так что самопоедание...это из серии ...самоубийство soldier
                  А ляпаете пока Вы.... wassat
                  Случайный
      3. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 14:29
        Ну так недаром же говорится - "где один хoхoл прошёл, там двум евреям делать нечего".
        Kuroneko
    2. Vard Сегодня, 13:36
      Нищеброды... Теперь через суд надо арестовать украинскую собственность за рубежом...
      Vard
      1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:53
        Цитата: Vard
        Нищеброды...

        ну не факт, что нищеброды, а вот если ПАРАшенкА подпишет этот закон, то можно его подогнать под казус белли laughing прийти и забрать долги по дунай)) хе хе будем посмотреть чем этот винегрет закончится, держись укропия двумя руками за трусы трампа хе хе
        Сандор Клиган
      2. SanichSan (Александр) Сегодня, 14:28
        Цитата: Vard
        Теперь через суд надо арестовать украинскую собственность за рубежом...

        вот с этим проблемка... у них не то что за рубежом, а уже и на украине не особо собственности есть. пораспродали все.
        SanichSan
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 14:20
      Хм... вообще-то давно ясно,еще с 14го, что признавая власть в укропии ,все долги тютю. Или еще были оптимисты? С ними только так ,как с газом, деньги вперед.
      Dimontius
    4. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:30
      Однако на три миллиарда зеленых под какие то там гарантии кинули конешно Россию конкретно.Аж возраст выхода на пенсию пришлось поднимать что бы штаны российские поддержать...А вот отдали бы то мы сейчас и как сыр в масле бы были..Вот и дай таким под гарантии там какие то как Путин говорил железные..
      sapporo1959
  2. volodya (владимир) Сегодня, 13:32
    Что хотим-то и воротим!
    volodya
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:33
    На том стояла, стоит, и стоять будет (что вряд ли) земля окраинская
    Дормидонт
  4. Rusj Сегодня, 13:38
    Да когда кончится это безумие на Дуркаине страна будет полностью превращена в нищий хутор ! Без Российских заказов и кооперации с ВПК России последние заводы и предприятия "Укроборонпром" которые ещё работают будут просто закрыты . Такая научно техническая и производственная база просто разрушается тупыми нацистами и русофобами . Жаль этот безумный и несчастный народ который живёт в стране дураков хуторянских.
    Rusj
    1. ver_ (вера) Сегодня, 14:12
      ...да с какого бодуна их жалеть то.., что тати ночные - за копейку горло перережут.. , с древних времён *степь по ночам* караулили - грабили всех, кто по ней двигался ночью, или на ночёвку устроился .. Даже у турецкого хана скакунов ценных своровали -большой шум был.. , в донских пещерах прятали... Нешто усе таки эти самые древние шумеры были.. У кого нож - тот и господин..
      ver_
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:16
      Цитата: Rusj
      Да когда кончится это безумие на Дуркаине страна будет полностью превращена в нищий хутор ! Без Российских заказов и кооперации с ВПК России последние заводы и предприятия "Укроборонпром" которые ещё работают будут просто закрыты . Такая научно техническая и производственная база просто разрушается тупыми нацистами и русофобами.

      Есть внешняя картинка - это статьи и репортажи о ВР, которая принимает такие тупые решения, об украинцах, ненавидящих русских, а есть тихая реальность:
      Цитата: из статьи на сайте RN http://rusnext.ru/news/1531378982
      Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе—мае 2018 года составил 5,838 миллиарда долларов, показав рост на 28,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

      Что бы это значило?
      Николай Фёдоров
  5. ксюха Сегодня, 13:41
    Так надо в ответ принять закон запрещающий платить нафтогазу.
    ксюха
    1. AUL (Александр) Сегодня, 16:52
      Перво-наперво - перекрыть въезд ихним гастерам и выслать уже въехавших. И пусть они на месте объясняют поросю, насколько он неправ!
      AUL
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 13:41
    Будут работать без предоплаты. Не будет предоплаты-не будет оборотных средств на закупку материалов и комплектующих. Не будет материалов и комплектующих-не будет товарной продукции. Не будет товарной продукции-нечего будет продать. Круг замкнулся! Великая перемога. Ничього не зробилы, ничього не продалы! Шах и мат, вата! laughing laughing
    Altona
    1. Комментарий был удален.
  7. Zubr Сегодня, 13:42
    Рано или поздно расплатятся но только своими территориями, а издатели сего закона реальными сроками, тайгу облагораживать. Как говорится, сколько верёвочке не виться.... smile
    Zubr
  8. ibnvladimir (Андрей) Сегодня, 13:45
    Вспоминается судьба турецких линкоров, заказанных в Англии накануне 1 мировой войны.
    ibnvladimir
  9. fif21 (александр) Сегодня, 13:47
    Выслать батраков с Украины из России , и ввести визовый режим. hi
    fif21
    1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 14:31
      Все правильно! Узбеки вон в очереди стоят!
      sapporo1959
  10. ioan-e (Борис) Сегодня, 13:55
    Возьму ипотеку, обязательно применю шумерский метод! Надо только в ПриватБанке брать.... wassat
    ioan-e
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 13:56
    Печально то, что "возмущению не будет предела", а потом, придумают "программу поддержки пострадавшим компаниям",с "логичными последствиями",для населения, которому эти компании, не принадлежат, давно..
    "беззубость или всепрощальчество " уже "напрягают"..
    Сибирский цирюльник
  12. Igoresha (Igor) Сегодня, 14:00
    решительность и бескомпромиссность, а дуракам - наука
    Igoresha
  13. гильза (максим) Сегодня, 14:02
    Ой как неожиданно! Неужели они не понимают что рушат бизнес-репутацию Украины в России? Ая-яй...Может одумаются?
    гильза
  14. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 14:03
    Прямо таки упрашивают Россию - ну, дайте же, дайте же нам, наконец-то, пиндюлей!
    Николай Фёдоров
  15. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:05
    В конце 2019 года всё это и многое другое еще как икнётся нынешней Украине. И не только в отношениях с Россией.
    NF68
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 14:12
      Заинтриговали..!
      HAM
      1. Владивосток1969 (Сергей) Сегодня, 14:47
        Заинтриговали..!

        Закончится действие контракта на транспортировку газа в Европу через Украину.
        Владивосток1969
  16. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 14:14
    Сижу с одним знакомым адвокатом, припиваем, а тут такая хохма, я ему предложил,- А можно если кто-то из наших местных судей , в нашем суде в судебом порядке, докажет что решение украинского правительства является не законным на основании решения правительства хабаровского края о выплате задолженности работникам фирмы "Агроэнерго" laughing laughing laughing
    P.S.Ну это типа как суд какого-то американского городка признал не законным строительство Крымского моста.... laughing
    Fitter65
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 14:15
    Цитата: Татьяна
    Прежде всего нужно правительству РФ с подачи ДАМа отказаться от проведения в стране преступной и провокационной т.н. пенсионной реформы с понятием пенсионного возраста по старости.

    --------------------------
    К теме статьи это не относится. Второе-это не подача ДАМа, а подача Всемирного банка-это одно из его требований, сответственно, это делается с ведома и одобрения Путина. Не надо ДАМом наводить тень на плетень. Тут вон даже уполномоченный по правам человека сообщила Путину, что одобряет пенсионную реформу.
    Altona
  18. ver_ (вера) Сегодня, 14:16
    Цитата: Altona
    Будут работать без предоплаты. Не будет предоплаты-не будет оборотных средств на закупку материалов и комплектующих. Не будет материалов и комплектующих-не будет товарной продукции. Не будет товарной продукции-нечего будет продать. Круг замкнулся! Великая перемога. Ничього не зробилы, ничього не продалы! Шах и мат, вата! laughing laughing

    ...та как Попандопуло - нарисуют скоко надо...
    ver_
  19. Altona (Евгений) Сегодня, 14:16
    Цитата: Сандор Клиган
    а вот если ПАРАшенкА подпишет этот закон, то можно его подогнать под казус белли

    -------------------------
    Нам и казуса белли не надо, Россия - правопреемник СССР.
    Altona
  20. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:23
    Нашей Думе надо принять закон отменяющий действие этого дебильного закона Рады и разрешить силовой возврат долгов. За долги берем земли на побережье Черного и Азовского морей в полосе 200-500 километров от кромки воды
    Ros 56
  21. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:45
    Это же надо,как хохлы извратили известный анекдот : "Поручик,а деньги ? Гусары денег не берут !..." !
    Nikolaevich I
  22. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 14:49
    Цитата: Ros 56
    Нашей Думе надо принять закон отменяющий действие этого дебильного закона Рады и разрешить силовой возврат долгов. За долги берем земли на побережье Черного и Азовского морей в полосе 200-500 километров от кромки воды

    Брать надо все, что подарили большевики и коммунисты, одержимые идеей превращения "хуторянского подворья в промышленное предприятие!"
    Влад5307
  23. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:58
    дело не только в долгах теперь есть вариант что им перестанут поставлять комплектующие даже за деньги те же лопасти! и в связи с этим их продажа заказов за рубеж и без того малая в обще рухнет!
    HMR333
  24. МВГ (Валерий) Сегодня, 15:04
    Яркий пример следования Украиной либеральным ценностям.
    Билль о правах личности: "Вы никогда не обязаны отдавать что-то, что Вам на самом деле отдавать не хочется"
    Стоит ли таким давать чего либо в кредит??? Только по сто процентной предоплате !!!!!
    МВГ
  25. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:18
    На Украине приняли закон, разрешающий украинским оборонным предприятиям не платить долги российским компаниям. При голосовании в Верховной раде за принятие данного закона 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

    Вот с этих депутатиев потом и спросим. Они всяко богаче задолжавших предприятий бандеровщины.
    Berkut24
  26. savage1976 Сегодня, 15:28
    Вот как надо отстаивать свои интересы. А наши мямли 2 года лишенные права работы в пасе башляли, и снова начнут башлять как только им снова начнут разрешать у микрофона тусоваться, против нас санкции вводят, а мы свои же предприятия заставляем в еще большие долги влазить. Бей своих чтоб чужие боялись. Не умные люди.
    savage1976
  27. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 15:30
    А вот когда запад с них долги потребует, что они придумают??? what
    ibn.shamai
  28. shubin Сегодня, 16:49
    Звоночек для тех, кто ещё имеет какие то дела с Украиной.
    shubin
  29. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 17:10
    И тем не менее российские банки продолжают кредитование своих дочек вна Украине
    МИМО ПРОХОДИЛ
  30. монастырь Сегодня, 17:10
    надо быть плохим коммерсантом что бы сотрудничать с хохлами.
    либо твоя продукция г...о и больше ни кому не нужна
    либо что то с головой по бизнесу не то
    монастырь
Картина дня