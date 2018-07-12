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ВСУ: У нас новая полевая форма - как в армии США
Начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец сегодня отчитался об очередном достижении в ходе реформирования украинской армии. По словам Саковца, на Украине начато производство полевой формы нового поколения. Эта форма, что особо подчёркивается, изготовляется из того же типа ткани, что и используемый в армии США.
Василия Саковца цитирует портал УкрМилитари:
Представитель снабженческой структуры ВСУ отмечает, что сами военные буквально просят производителей снизить плотность ткани, из которой шьют военную форму.
Саковец:
Для сравнения: в Вооружённые силы РФ поступают комплекты летней полевой формы, ткань которой изготовлена по формуле 65 процентов хлопка - 35 процентов полиэстера (полиэфира). Таким образом, можно говорить о том, что и здесь украинская армия решила показать, что она отдалилась от стандартов, используемых в России.
Василия Саковца цитирует портал УкрМилитари:
Если сейчас костюмы шьют преимущественно из 100-процентного хлопка или смесовой ткани (65% - хлопок и 35% - полиэфир различных типов переплетение), то в новом поколении униформы используется уже формула 50% на 50% нейлон-хлопок.
Представитель снабженческой структуры ВСУ отмечает, что сами военные буквально просят производителей снизить плотность ткани, из которой шьют военную форму.
Саковец:
Конечно, мы не можем бесконечно изощряться, потому что тогда ухудшаются показатели прочности на разрыв, механической стойкости к истиранию и тому подобное. Выход есть только в том, чтобы переходить на более прочные материалы. А нейлон заметно прочнее полиэфира.
Для сравнения: в Вооружённые силы РФ поступают комплекты летней полевой формы, ткань которой изготовлена по формуле 65 процентов хлопка - 35 процентов полиэстера (полиэфира). Таким образом, можно говорить о том, что и здесь украинская армия решила показать, что она отдалилась от стандартов, используемых в России.
Использованы фотографии: Минобороны Украины
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