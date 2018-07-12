ВСУ: У нас новая полевая форма - как в армии США

Если сейчас костюмы шьют преимущественно из 100-процентного хлопка или смесовой ткани (65% - хлопок и 35% - полиэфир различных типов переплетение), то в новом поколении униформы используется уже формула 50% на 50% нейлон-хлопок.

Конечно, мы не можем бесконечно изощряться, потому что тогда ухудшаются показатели прочности на разрыв, механической стойкости к истиранию и тому подобное. Выход есть только в том, чтобы переходить на более прочные материалы. А нейлон заметно прочнее полиэфира.