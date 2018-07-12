17:48 12 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

ВСУ: У нас новая полевая форма - как в армии США

Начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец сегодня отчитался об очередном достижении в ходе реформирования украинской армии. По словам Саковца, на Украине начато производство полевой формы нового поколения. Эта форма, что особо подчёркивается, изготовляется из того же типа ткани, что и используемый в армии США.

ВСУ: У нас новая полевая форма - как в армии СШАВасилия Саковца цитирует портал УкрМилитари:
Если сейчас костюмы шьют преимущественно из 100-процентного хлопка или смесовой ткани (65% - хлопок и 35% - полиэфир различных типов переплетение), то в новом поколении униформы используется уже формула 50% на 50% нейлон-хлопок.

Представитель снабженческой структуры ВСУ отмечает, что сами военные буквально просят производителей снизить плотность ткани, из которой шьют военную форму.
Саковец:

Конечно, мы не можем бесконечно изощряться, потому что тогда ухудшаются показатели прочности на разрыв, механической стойкости к истиранию и тому подобное. Выход есть только в том, чтобы переходить на более прочные материалы. А нейлон заметно прочнее полиэфира.


Для сравнения: в Вооружённые силы РФ поступают комплекты летней полевой формы, ткань которой изготовлена по формуле 65 процентов хлопка - 35 процентов полиэстера (полиэфира). Таким образом, можно говорить о том, что и здесь украинская армия решила показать, что она отдалилась от стандартов, используемых в России.

Использованы фотографии: Минобороны Украины
12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall (Александр) Сегодня, 14:09
    Цитата: ВСУ
    У нас новая полевая форма - как в армии США
    но до солдат она не дойдёт!
    Ждите на прилавках Незалежной:
    форма - как в армии США
    Logall
    1. volodya (владимир) Сегодня, 14:14
      Цитата: Logall
      ВСУ: У нас новая полевая форма - как в армии США

      Значит при -8 они воевать уже не будут! Иначе памперсы примерзнут!
      volodya
      1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 15:30
        Цитата: volodya
        Значит при -8 они воевать уже не будут! Иначе памперсы примерзнут!

        А при -20 рукава отломаются. wassat
        Евдоким
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:40
          Каждый день по 5-6 статей про украину. Казалось бы, уже все грязное белье перетрусили, а нет, оказывается, цирк продолжается
          Гаргантюа
          1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 16:48
            Цитата: Гаргантюа
            а нет, оказывается, цирк продолжается

            У хохлоцирка как и у майдана есть начало, но похоже нет конца.
            Евдоким
    2. VO3A (Андрей) Сегодня, 15:57
      Вся украинская армия ходит в полевой форме без знаков различия..Это значит, что они нарушают международные соглашения о военных, и таковыми они не являются... В ЛДНР они могут считаться террористами , а не военнопленными, и на них общие правила не распространяются...
      Напомню основных три правила для попадания под категорию военных :
      - открытое ношение оружия;
      - наличие командиров с военным образованием;
      - форма со знаками различая, для определения звания и принадлежности к определённым
      войскам....
      VO3A
  2. NF68 (Николай.) Сегодня, 14:09
    Теперь в ВСУ и новая форма на манер американской. И сами ВСУ очень быстро достигнут уровня армии США.
    NF68
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:31
      Цитата: NF68
      Теперь в ВСУ и новая форма на манер американской.

      мне они напоминают самых примитивных обезьян
      LSA57
      1. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:18
        Цитата: LSA57
        Цитата: NF68
        Теперь в ВСУ и новая форма на манер американской.

        мне они напоминают самых примитивных обезьян


        Но обезьяны то сало не жрут и не пьют горилку, а этим только подавай и то и другое.
        NF68
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:02
          Цитата: NF68
          Но обезьяны то сало не жрут и не пьют горилку,

          я про повадки. а это порода такая мартышек. салоедящаяггорилкупьющая
          LSA57
      2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:45
        Значит вы сами недалеко ушли от вашего же сравнения. Даже уже дураку давно понятно, что идет информационная война и не стоит верить такого вида дешевым статьям. На украине, поверьте, точно в таком же негативном свете выставляют русских и многие недалекие умом хохлы охотно этому верят fool .
        Гаргантюа
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:43
      И сами ВСУ очень быстро достигнут уровня армии США.
      То есть будут получать от всех подряд, даже от голозадых сомалийцев?
      Дормидонт
  3. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:15
    А нейлон заметно прочнее полиэфира.


    нейлон – братишка полиамида – способствует перегреванию ног и размножению грибка. smile
    Тот же ЛЕХА
    1. Слон Сегодня, 16:28
      На ногах все люди обычно обувь носят...
      Слон
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:43
        Акромя тех, у которых копыта
        Дормидонт
  4. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 14:18
    В нату примут только при 100% нейлона в форме..а еще лучше латекс..
    dvina71
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 14:18
    В каждом милитари и охотничье-рыбацком магазине куча всякой формы, на любой вкус и цвет.
    Altona
  6. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 14:19
    Одно слово, обезьяны.
    sgr291158
    1. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:24
      Цитата: sgr291158
      Одно слово, обезьяны.

      smile
      Тот же ЛЕХА
      1. Комментарий был удален.
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 14:20
    Цитата: Logall
    Ждите на прилавках Незалежной

    ---------------------
    Киргизы вроде кучу этой формы продавали, когда у них база США была в Манасе.
    Altona
  8. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:22
    Преданные рабы, во всём хотят на хозяина походить. yes laughing
    К-50
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 15:15
      Это Вы к тому, что Российские спецы за свои деньги покупают американское полевое обмундирование и разные прибамбасы рюкзаками начиная и т.д.?
      R.L.
      1. igorbrsv Сегодня, 15:29
        Ну если за свои покупают, значит надо
        igorbrsv
  9. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 14:25
    Ну ненормальные, вы хоть в марсиан переоденьтесь, все равно останетесь бандерлогами и рагулями. laughing
    Ros 56
  10. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 14:39
    Ну, вообще то, наша форма то же не фонтан. Лучше всего в данном случае немецкая. Их бундессатин всех за пояс затыкает. Вот раскрой, как по мне американский не плох. Продуманно. Наши, кстати, кое что собезягичали. А вот расцветку для лесостепи я признаю за хохлами. Их комбинация цвета и расположения пятен идеально подходит для как для открытой местности, так и для леска. Причем, что весной, что осенью.
    К качеству ткани, действительно, были претензии. Но они с ними, если верить воякам, постепенно справляются. Я лично щупал комплект полевого обмундирования ВСУ. Ткань плотнее той "афганки" которую таскал я. О прочности говорить не буду. Но соотношение 50х50 или приближенное к тому это мировой стандарт. Та же Беларусь предоставляет ткани своим силовым структурам с таким соотношением.
    А СССР по качеству и вариациям формы всегда, кстати, отставал. Кому интересно, пересмотрите документальный сериал от "Крылья России" . Историки это официально признают.
    Вождь краснокожих
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 14:56
      Интересно и объективно, без псевдо патриотических загибонов... +
      НасРать
    2. Слон Сегодня, 16:23
      Реально это один из лучших и объективных комментариев по данной теме!
      Слон
    3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:23
      Цитата: Вождь краснокожих
      А СССР по качеству и вариациям формы всегда, кстати, отставал

      Возможно потвариациям,но по качеству это была отличная форма. И хб и пш. На Кубе кста носил юсовскую легкую парадку! Нашейьз еленки не нашлось по моему размеру,зато в загашники змпотыла были образцы формы вероятного "друга"..как раз под мой размер. Фотки дома где я в ней,так бы выложил..а я в Москве...Вообщем брюки прожили совсем не долго..,а ремень на зажимчике.. нашей бляхой при удачном попадании и убить можно
      dvina71
    4. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:40
      Наши, кстати, кое что собезягичали.

      а ничего что кузова многих легковушек как братья, ну или сёстры
      Hammerlock
  11. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:41
    ...ура!
    Пули/гранаты/бомбы- пофиг!
    Рэмбо, в пример!
    Сибирский цирюльник
  12. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 14:46
    Классический "культ-карго": переодели своих полицаек в американский аналог, без введения методов обучения, оснащения, оплаты и Законов США, что делает это настощим маскарадом.
    Вот хотят (на словах хотя бы) делать форму "из подобной такни", но даже отсюда у меня возникают подозрения что "американская военная ткань" отличается не только процентными соотношениями, но возможно еще какими то важными элементами (не специалист не знаю). То есть будет то же самое


    Мих1974
  13. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 14:46
    Давно пора пометить врагов. Правильное решение. Чтобы не успевали сдаться в плен.
    hhhhhhh
  14. Троль Сегодня, 14:52
    Кто шьет? Сами или Китай-Вьетнам-Индия?
    Троль
  15. МВГ (Валерий) Сегодня, 14:58
    Как говорится, ложечки нашлись, а осадочек остался...
    Переодеть то, может и переоденут, но будет ли это другие воины по сути?
    МВГ
  16. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 15:16
    А пофигу какой плотности ткани на шаровары в махновской армии.
    Berkut24
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:41
      лишь бы памперсы были защитного цвета
      Дормидонт
  17. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 15:24
    Ну всё, пи-пец! Теперь они до Владика дойдут! В старой форме могли только до Урала! laughing tongue
    ibn.shamai
  18. Evgenii Xolod (Evgenii Xolod) Сегодня, 15:29
    А памперсы в комплект входят????? А то неудобно им в обоых шароварах американской типа будет.....
    Нейлон???? Как бы его же хрена потушиш там пропитки дороже формы и стирок в 2 раза меньше держат до потери защитного слоя....... Хотя у богатых свои причуды, да и лднровским снайперам в помощь......
    Evgenii Xolod
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 16:43
      А памперсы в комплект входят?????
      а зачем? У них клапан на заднице
      Hammerlock
  19. aloleggry (Александр) Сегодня, 15:44
    Цитата: Вождь краснокожих
    Ну, вообще то, наша форма то же не фонтан. Лучше всего в данном случае немецкая. Их бундессатин всех за пояс затыкает. Вот раскрой, как по мне американский не плох. Продуманно. Наши, кстати, кое что собезягичали. А вот расцветку для лесостепи я признаю за хохлами. Их комбинация цвета и расположения пятен идеально подходит для как для открытой местности, так и для леска. Причем, что весной, что осенью.
    К качеству ткани, действительно, были претензии. Но они с ними, если верить воякам, постепенно справляются. Я лично щупал комплект полевого обмундирования ВСУ. Ткань плотнее той "афганки" которую таскал я. О прочности говорить не буду. Но соотношение 50х50 или приближенное к тому это мировой стандарт. Та же Беларусь предоставляет ткани своим силовым структурам с таким соотношением.
    А СССР по качеству и вариациям формы всегда, кстати, отставал. Кому интересно, пересмотрите документальный сериал от "Крылья России" . Историки это официально признают.

    Об "афганке", более известной мне как "эксперименталка" то же то же есть что сказать. Тяжелая, таскать, стирать и разглаживать замучаешься. Чертовы дебильные корманчики. Простите, как я влезу в этот корманчик надев броник? А таскать его на себе надо. Шляпа, "пилотка с козырьком" по мнению зампотыла. Как ее называли в просторечии не скажу, не пропустят. Так вот, эта шляпа прямая дорога к тому, что бы отхватить солнцем по голове, в отличии от понамки.
    aloleggry
  20. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:40
    Оно и понятно - холопы всегда обряжались в панские обноски
    Дормидонт
  21. Слон Сегодня, 16:49
    Год назад купил себе модную футболку с длинными рукавами 50 на 50 хлопок/полиэстер - носить невозможно. Тело в ней не дышит и относительно тяжелая.
    Слон
  22. Погранцов (Борис) Сегодня, 17:26
    странное дело... вот, интересно, если бы не Украина, Нагорно-Карабахская Республика и Грузия (и новости из этих стран) , чем бы на этом сайте народ тешился бы ?
    Погранцов
Картина дня