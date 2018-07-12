Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631

Церемония закладки малого ракетного корабля проекта 21631, получившего название "Ставрополь", прошла сегодня на судостроительном заводе имени Горького в Зеленодольске, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.На тожественной церемонии присутствовали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также представители правительства Республики Татарстан. Как сообщили на зеленодольском судостроительном заводе, заложенный МРК "Ставропроль" будет двенадцатым кораблем проекта 21631, строящимся на данном предприятии.Необходимо напомнить, что шесть кораблей данного проекта уже несут службу в составе Военно-морского флота России. Из них головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг" входят в состав Каспийской флотилии, "Зеленый Дол" и "Серпухов" несут службу на Балтике, а "Вышний Волочек" недавно вошел в состав Черноморского флота.В настоящее время на разных этапах постройки на зеленодольском судостроительном заводе строятся еще пять кораблей, не считая заложенного сегодня "Ставрополя", это - "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".МРК проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми кораблями типа "река-море", оснащенные современными образцами вооружения, в том числе – восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Водоизмещение – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.Находящиеся сейчас на стадии строительства и достройки шесть МРК, в отличии от первых шести экземпляров, будут вооружены морским вариантом ЗРПК "Панцирь-М".