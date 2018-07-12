17:39 12 июля
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Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631

Церемония закладки малого ракетного корабля проекта 21631, получившего название "Ставрополь", прошла сегодня на судостроительном заводе имени Горького в Зеленодольске, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631


На тожественной церемонии присутствовали заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, представители Главного командования ВМФ, а также представители правительства Республики Татарстан. Как сообщили на зеленодольском судостроительном заводе, заложенный МРК "Ставропроль" будет двенадцатым кораблем проекта 21631, строящимся на данном предприятии.


Необходимо напомнить, что шесть кораблей данного проекта уже несут службу в составе Военно-морского флота России. Из них головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг" входят в состав Каспийской флотилии, "Зеленый Дол" и "Серпухов" несут службу на Балтике, а "Вышний Волочек" недавно вошел в состав Черноморского флота.

В настоящее время на разных этапах постройки на зеленодольском судостроительном заводе строятся еще пять кораблей, не считая заложенного сегодня "Ставрополя", это - "Орехово-Зуево", "Ингушетия", "Грайворон", "Град" и "Наро-Фоминск".

МРК проекта 21631 "Буян-М" являются многоцелевыми кораблями типа "река-море", оснащенные современными образцами вооружения, в том числе – восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр". Водоизмещение – 949 тонн при длине 75 метров и ширине 11 метров. Максимальная скорость – 25 узлов. Дальность плавания – 2500 миль, автономность – 10 суток. Экипаж – 52 человека.

Находящиеся сейчас на стадии строительства и достройки шесть МРК, в отличии от первых шести экземпляров, будут вооружены морским вариантом ЗРПК "Панцирь-М".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 40

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  1. Троль Сегодня, 14:31
    ну наконец то вижу слово последний. А то в последнее время все крайний да крайний пишут. good
    Троль
    1. venik (Владимир) Сегодня, 15:31
      Цитата: Троль
      ну наконец то вижу слово последний.

      ===========
      А меня лично слово "последний" в данном случае совсем не радует (почему-то!)..... request
      Цитата: Троль
      А то в последнее время все крайний да крайний пишут.

      ===============
      Ну уж так повелось.... В Армии слово "последний" имеет сакральный смысл"..... типа : "это есть наш ПОСЛЕДНИЙ" и решительный бой...... Потому, наверное и предпочитают говорить "крайний"!!!! stop
      venik
  2. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 14:34
    С каких пор Панцирь стал переносным??? )))
    Tahtvjd2868
    1. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:48
      Вы, сударь, с чего это взяли?
      Безликий
      1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 14:51
        Автор исправил ошибку...))) До этого было - ПЗРК Панцирь-М
        Tahtvjd2868
        1. venik (Владимир) Сегодня, 15:37
          Цитата: Tahtvjd2868
          Автор исправил ошибку...))) До этого было - ПЗРК Панцирь-М

          ======
          Ну, тады - "ОЙ"!!! Все правильно!!! Прошу прощения за "резкость".....
          От "очепяток" - никто не застахован!..... request
          venik
    2. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 14:50
      Возможно, "П" от слова "пушечный"?
      Victor Jnnjdfy
      1. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:54
        Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК)
        (Вместо вывода) ))
        Безликий
        1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 15:09
          Я Вам еще раз повторяю - в первом варианте статьи был ПЗРК! После моего поста - ее исправили на ЗРПК что и есть верно
          Tahtvjd2868
    3. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 14:50
      Цитата: Tahtvjd2868
      С каких пор Панцирь стал переносным???

      когда перенесли с берега на корабль))))
      ура, наконец то эти буяны закончатся, ну не нравятся они мне, думаю начнут клепать патрульники(корветы) типа Василий Быков, вооружение то же, только мореходность лучше - дальность больше- обитаемость выше -- имеет возможность под вертушку
      Сандор Клиган
      1. cariperpaint Сегодня, 15:02
        Цена больше...
        cariperpaint
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 15:06
          Цитата: cariperpaint
          Цена больше...

          у резиновой лодки с пулеметом цена меньше - их наклепать? belay
          Сандор Клиган
          1. cariperpaint Сегодня, 15:08
            Резиновые лодки крылатые ракеты на себе таскают?)))
            cariperpaint
            1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 15:34
              Цитата: cariperpaint
              Резиновые лодки крылатые ракеты на себе таскают?)))

              а паровозы?
              Сандор Клиган
      2. venik (Владимир) Сегодня, 15:40
        Цитата: Сандор Клиган
        ура, наконец то эти буяны закончатся, ну не нравятся они мне,

        =======
        Что Вы гоаорите????
        А мне - НАОБОРОТ!! - Очень НРАВЯТСЯ!!!!! good
        А вам "лично" советую "подсчитать" КАКАЯ энерговооруженность у "Буянов" и Каракуртов"!!!
        Имея скорость на 5 (!!!) узлов больше "Каракурт" имеет почти вдвое (!!!!) более мощную (а значит и более "прожорливую") ГЭУ!!!!!
        venik
    4. venik (Владимир) Сегодня, 15:34
      Цитата: Tahtvjd2868
      С каких пор Панцирь стал переносным??? )))

      =========
      Не понял???? А ГДЕ там написано, что ОН (в смысле "Панцырь" - ПЕРЕНОСНОЙ??? fool
      ЗРПК - это "зенитный ракетно-пушечный комплекс"!!!
      ========
      Тщательнее! Тщательнее надо (статью читать!).... fool
      venik
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 16:27
        Цитата: venik

        Тщательнее! Тщательнее надо (статью читать!)....

        прежде чем понты колотить и хамить - следует уточнить! изначально в статье быдо написано ПЗРК!!!! потом исправили когда перс написал!! negative
        Тикси-3
  3. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:37
    ...когда напишут "это последний, в построенный серии эсминцев/крейсеров/апл",выпью литр виски,один/с друзьями, на брата
    Сибирский цирюльник
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:46
      Ага, последний "Звёздный крейсер" в серии.
      Yrec
    2. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:51
      Рискуешь помереть от жажды! wink drinks
      ioan-e
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:56
        Да... Спиться, в ближайшее время, не грозит..)
        Сибирский цирюльник
    3. venik (Владимир) Сегодня, 15:51
      Цитата: Сибирский цирюльник
      ...когда напишут "это последний, в построенный серии эсминцев/крейсеров/апл",выпью литр виски,один/с друзьями, на брата

      ==========
      Если напишут, что это ПОСЛЕДНИЙ " в построенный серии эсминцев/крейсеров/апл",выпью литр виски,один/с друзьями, на брата....."
      Я лично с вами пить НЕ БУДУ..... А поищу свой табельный ПМ!!! am
      Или я Вас НЕПРАВИЛЬНО понял???
      venik
  4. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 14:54
    Если обратиться к истории флота, то Петр тоже с галер начинал.. )) Чем этот кораблик не галера ХХ1 века? ) Присутствие обозначить вполне хватит...
    Tahtvjd2868
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 14:59
      Присутствие ГДЕ?))
      "Галера"- тоже, двояко читается...)
      Гарант, тоже, "как раб, на галерах"...
      Сибирский цирюльник
    2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:00
      Цитата: Tahtvjd2868
      Присутствие обозначить вполне хватит..

      Так вроде бы неплохо показали себя, нанеся удары по бармалеям.
      Сидор Лютый
      1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:02
        Зачем, для бармалеев строить ФЛОТ?)
        Задачи, всё же другие.. Попутно-да...
        Сибирский цирюльник
        1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:05
          Затем, что бы на расстоянии расстреливать эту нечисть, не подвергая риску НАШИХ солдат и офицеров!
          Сидор Лютый
          1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:08
            Ну, тогда, РПКСН- самое то, по Вашей логике)
            Упс- район, в размере, какой-нибудь Сирии/Ливии,the end..
            Никакой схрон, не поможет)
            Сибирский цирюльник
            1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:14
              laughing Ну или звезда смерти!
              Сидор Лютый
        2. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 15:15
          Вы не правы.. Вот нам на Амуре очень таких не хватает.. Фишка в том что он - река-море! Зайдет в лиман - ищи-свещи! А у самого 8 Калибров... И х.з. сколько из них ядреных а сколько электронных и прочих вариаций.. ( не думаю что мы знаем весь арсенал ГЧ для Калибров). А если их в речных протоках спряталось 2-3 ? Сколько танковых бригад они смогут вернуть в жидкое состояние?
          Tahtvjd2868
          1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 15:31
            Вот тут Вы абсолютно правы .
            Цитата: Tahtvjd2868
            не думаю что мы знаем весь арсенал ГЧ для Калибров
            Сидор Лютый
          2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:51
            Цитата: Tahtvjd2868
            Вы не правы.. Вот нам на Амуре очень таких не хватает.. Фишка в том что он - река-море! Зайдет в лиман - ищи-свещи! А у самого 8 Калибров... И х.з. сколько из них ядреных а сколько электронных и прочих вариаций.. ( не думаю что мы знаем весь арсенал ГЧ для Калибров). А если их в речных протоках спряталось 2-3 ? Сколько танковых бригад они смогут вернуть в жидкое состояние?

            Дык, на Амуре, им и место! Но не в Океане, как многие полагают, только за наличие, на них КрМБ..)
            Или в прибрежной зоне.. У нас, же, попытка, их" приладить",везде
            Сибирский цирюльник
    3. Удав КАА (Александр) Сегодня, 15:05
      Цитата: Tahtvjd2868
      Чем этот кораблик не галера ХХ1 века?

      Весел нет, да и "гидросолдат" для абордажа тоже маловато будет. bully
      Удав КАА
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 17:37
        Александр hi Сколько калибров в Варшавянке 4или 6?
        Александр War
  5. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 15:35
    вот любопытно. когда достроят последние 6 из серии с ЗРПК. Превые шесть вернут на переделку...и уставноку этого Панциря?
    Этоб было логично...
    rumpeljschtizhen
    1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:35
      Через много лет возможно и поставят. Например, сторожевик Неустрашимый был спроектирован под установку ПКР Уран. Прошло 20 лет, а ракет все еще нет. И таких примеров на флоте очень много. Так что, все возможно
      Гаргантюа
  6. Ugolek (Дмитрий) Сегодня, 15:43
    В статье не указано, что такой маленький кораблик планируется сдать в 2023 году! 4,5 года на этот катер, да это как называется?
    Ugolek
    1. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 15:45
      В далекие "совковые"-САБОТАЖ!
      Нынче, звезду "Героя" дают, за гос. приемку.. (
      Сибирский цирюльник
    2. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:02
      А Каракуты часом не там же параллельно делают?
      Я бы первые варианты с "Гибкой" на ДВ перебросил. Их здесь ни Япам ни Янки ни Китайцам не взять - флот в реку не зайдет, авиация не долетит.. а отстреляться они могут по всем по ним сполна.. и не раз. С Панцирем скорее всего осадка поболее будет.. для реки - не айс. Его морской коллега здесь будет первой же мишенью случись что..и Панцирь не спасет..
      Tahtvjd2868
  7. Александр War (Александр) Сегодня, 17:30
    Все Буяны-М с калибрами будут?или несколько с Ониксами ?
    Александр War
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