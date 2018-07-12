До конца года Т-14 "Армата" получит новейшие электронные "глаза"

До конца года российские танки Т-14 «Армата» получат новейшие оптико-электронные системы, позволяющие существенно расширить функционал боевой машины. Речь идёт об оптико-электронном комплексе, который разрабатывается холдингом «Швабе».Новейшая система, как сообщают в холдинге, поможет экипажу танка не просто вести прицеливание, но и распознавать цели по их параметрам. На основе получения важнейших данных после распознавания цели экипаж получает возможность оперативного принятия решения по своим дальнейшим действиям.Ранее сообщалось, что электронная начинка Т-14 «Армата» позволяет использовать танк нового поколения фактически в сетецентрическом варианте ведения боевых действий. Все данные от бортовой электроники могут стекаться в оперативный штаб, который в режиме реального времени корректирует действия танковых экипажей для более эффективного выполнения поставленных задач. Речь идёт в первую очередьоб интеграции в автоматизированную систему управления тактического звена.Т-14 «Армата» обладает следующими характеристиками:Экипаж – 3 человека, клиренс – 500 мм, мощность силовой установки – 1,5 тыс. л.с., дальность обнаружения цели – около 5 км (при оснащении танка новейшим оптико-электронным комплексом повышается дальность как обнаружения, так и распознавания цели), запас хода – более 500 км, дальность поражения цели при использовании 125-мм пушки – до 7 км.На данный момент в войсках продолжается опытно-боевая эксплуатация танков Т-14 "Армата". Официально завершающим испытательную деятельность годом называют 2020-й.На этом фоне появилась информация уже и о том, что "Армату" будет менять танк на абсолютно новых принципах. Об этом рассказал ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.