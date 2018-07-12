17:39 12 июля
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До конца года Т-14 "Армата" получит новейшие электронные "глаза"

До конца года российские танки Т-14 «Армата» получат новейшие оптико-электронные системы, позволяющие существенно расширить функционал боевой машины. Речь идёт об оптико-электронном комплексе, который разрабатывается холдингом «Швабе».

Новейшая система, как сообщают в холдинге, поможет экипажу танка не просто вести прицеливание, но и распознавать цели по их параметрам. На основе получения важнейших данных после распознавания цели экипаж получает возможность оперативного принятия решения по своим дальнейшим действиям.

До конца года Т-14 "Армата" получит новейшие электронные "глаза"



Ранее сообщалось, что электронная начинка Т-14 «Армата» позволяет использовать танк нового поколения фактически в сетецентрическом варианте ведения боевых действий. Все данные от бортовой электроники могут стекаться в оперативный штаб, который в режиме реального времени корректирует действия танковых экипажей для более эффективного выполнения поставленных задач. Речь идёт в первую очередь
об интеграции в автоматизированную систему управления тактического звена.

Для справки:

Т-14 «Армата» обладает следующими характеристиками:
Экипаж – 3 человека, клиренс – 500 мм, мощность силовой установки – 1,5 тыс. л.с., дальность обнаружения цели – около 5 км (при оснащении танка новейшим оптико-электронным комплексом повышается дальность как обнаружения, так и распознавания цели), запас хода – более 500 км, дальность поражения цели при использовании 125-мм пушки – до 7 км.

На данный момент в войсках продолжается опытно-боевая эксплуатация танков Т-14 "Армата". Официально завершающим испытательную деятельность годом называют 2020-й.

На этом фоне появилась информация уже и о том, что "Армату" будет менять танк на абсолютно новых принципах. Об этом рассказал ТАСС экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Маев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 75

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  1. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 14:51
    Так ведь писали же об этом.Буквально несколько дней назад hi то что оснастят это конечно хорошо,только вот когда и сколько всего Армат будет в войсках это уже совсем другая история...
    Magic Archer
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:59
      До конца года российские танки Т-14 «Армата» получат новейшие оптико-электронные системы
      «Армата» то получит... А когда армия получит «Армату»? Массово, серийную "Т-14"... А то всё модернизируется, а в итоге ещё и устареет, как "Су-57"… am
      Logall
      1. cariperpaint Сегодня, 15:05
        Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?))) поставить в парках и пусть себе стоит?)))
        cariperpaint
        1. Касым (Даурен) Сегодня, 15:15
          На мой взгляд, Москва не хочет раскачивать новую гонку вооружений. Судя по тому, сколько танков в Европе у НАТО, то хватит и 300 Т-14 в совокупности с имеющимися Т-72,80,90. hi
          Касым
          1. cariperpaint Сегодня, 15:25
            Думаю все проще. Их будут закупать только в зво и цво. Дальше они вообще не нужны пока. Плюс с ее ттх на данный момент ее ниша была бы идеальной в сочетании сдругими машинами прошлого поколения. Создавать их них полки по моему перебор на данный момент.
            cariperpaint
        2. Logall (Александр) Сегодня, 15:21
          Т-14 анонсировался как основной танк ВС РФ... Мол, на базу "Армата" переведут в скором будущем всё... Дабы удешевить производство. И как тут быть то без массовости?
          Цитата: cariperpaint
          Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?))) поставить в парках и пусть себе стоит?)))

          Пысы: я МО за языки не тянул!
          Logall
          1. cariperpaint Сегодня, 15:28
            Да в будущем то конечно. Они постепенно и должны прошлое поколение выдавить. Просто не по совнтски ударными темпами. Не то время
            cariperpaint
        3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:23
          Цитата: cariperpaint
          Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?)))

          Вы задаете вопрос человеку,который говорит ,что Су 57 устарел laughing
          Александр романов
          1. Logall (Александр) Сегодня, 15:44
            Тёзка, это не я говорю! Но наше правительство - чиновники... На различных ресурсах была статья об этом.
            Массовое производство новейшего истребителя Су-57 «не надо форсировать». Об этом заговорили сначала новый куратор оборонного комплекса, а затем и глава профильной комиссии Госдумы.
            Но тебе об этом не известно... Ты же не замечаешь, что "святое правительство" говорит и делает не Так!
            В эпоху стремительного развития технологий истребитель пятого поколения Су-57 быстро устареет, поэтому нужно сосредоточиться на разработке самолета нового, шестого, поколения. Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев. «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС.
            Logall
            1. cariperpaint Сегодня, 16:37
              Это говорят обычные думские люди,отношения к армии которые не тмеют на данный момент совсем. Они ни за технику или армию там бьются а за бюджеты. Могу и не то заявить. МО подобное не гоаорит,а как раз наоборот. Сами думайте кого надо слушать
              cariperpaint
            2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:01
              Цитата: Logall
              «Су-57 не будет массово закупаться в интересах ВКС.

              Перевожу для не умеющих читать ,между строк. Денег в стране на дорогие игрушки нету.Остальное болтология для тех,кому комом в горле стоят правдивые высказывания типа-Денег нет,но вы держитесь.
              Будут деньги,закупят больше самолетов.А бред про устаревание СУ 57,даже обсуждать не стану
              Александр романов
        4. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:28
          cariperpaint Сегодня, 15:05 ↑ Новый
          Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?))) поставить в парках и пусть себе стоит?)))


          а вообще что с танками то собираетесь делать ? поставить в парках и пусть себе стоят ?
          а с самолетами что будете делать ? поставите на аэродромы и пусть себе стоят ?
          блин не тех людей Задорнов назвал мандалаями .
          просто экспл
          1. cariperpaint Сегодня, 16:49
            Вы фразу из контекста то не выпиливайте) ну закупит МО сейчас сто тысяч пятьсот т 14. Ок. Кто ими управлять будет,ремонтировать обслуживать? Ит.д. Ит.п.
            cariperpaint
        5. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 16:38
          Нет, радовать Вас на различных шоу... Танки всегда стоят в парках, если нет оснований для их применения...
          Цитата: cariperpaint
          Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?))) поставить в парках и пусть себе стоит?)))
          Prapor-527
          1. cariperpaint Сегодня, 16:50
            Они в войсках проходят испытания что вы до их окончания хотите, я не понимаю???
            cariperpaint
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:02
              Цитата: cariperpaint
              Они в войсках проходят испытания что вы до их окончания хотите, я не понимаю???

              Они хотят немедленно поставить .Они считают,что и так соидет
              Александр романов
              1. cariperpaint Сегодня, 17:07
                Ну это я уже понял))) танки это как пончики- включил автомат они из него и выпрыгивают готовые)))
                cariperpaint
        6. gig334 (прохожий) Сегодня, 16:44
          Цитата: cariperpaint
          Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?))) поставить в парках и пусть себе стоит?)))


          .
          Действительно, оставить один танк, одну ядерную ракету, один корабль, одну подводную лодку и один самолёт. Зачем массовость то. Да и вообще зачем новые танки, Т-34 ещё на складах остались, их за место армат основным танком сделаем. Дёшево сердито, компактно.
          Не дай бог такие стратегии в армию пойдут, тогда точно закончим как Ливия. Ох уж эта либеральная шелуха, такое отмочат, хоть стой хоть падай.
          gig334
          1. cariperpaint Сегодня, 17:00
            На хамство совсем переходить не обязательно. Стоатегия тут вообще не при чем. Закупить технику на которую даже испытания еще не провели до конца,это же правильно. Пофигу что под нее еще вообще нет ни чего.,главное накупить и потом ходить вокруг них кругами,не зная что с ними делать.
            cariperpaint
        7. kit88 (Александр) Сегодня, 16:48
          Цитата: cariperpaint
          Ну и что с ней массовой делать то собираетесь?))) поставить в парках и пусть себе стоит?)))

          Как говаривали классики :
          Револьвер и доброе слово гораздо убедительней, чем просто доброе слово

          СССР на момент распада имел 60 000 танков.
          Представьте себе хотя бы 50 000 танков Т-14 Армата на западной границе РФ.
          Можно с таким "аргументом" обсудить с "партнерами" структуру безопасности в Европпе, и попросить их убрать свои Петриоты, Абрамсы и прочие F-16 куда-нибудь за линию Мажино, к примеру? Ну, и мы за Урал часть соединений отведем в таком случае.
          kit88
          1. cariperpaint Сегодня, 17:02
            А чего не 1000000?))))
            cariperpaint
      2. SSR (Roman) Сегодня, 15:19
        Цитата: Logall
        До конца года российские танки Т-14 «Армата» получат новейшие оптико-электронные системы
        «Армата» то получит... А когда армия получит «Армату»? Массово, серийную "Т-14"... А то всё модернизируется, а в итоге ещё и устареет, как "Су-57"… am

        Ну для танка где "искуственное зрение" из основных - это краеугольный момент.
        Как и Су-57 "Армата" не может устареть, её ещё в войсках нет а потом по мере "устаревания", должны начаться модернизации.
        SSR
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:54
          Цитата: SSR
          Как и Су-57 "Армата" не может устареть, её ещё в войсках нет а потом по мере "устаревания", должны начаться модернизации.

          Цитата: Logall
          Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев.
          Logall
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:04
            Цитата: Logall
            Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по авиапрому, глава думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций «оборонки» Владимир Гутенев

            Завтра Шоигу заявит противоположное,что писать будешь? Часто задаю такие вопросы,но когда такое происходит,ответов уже не получаю
            Александр романов
            1. Logall (Александр) Сегодня, 17:24
              Цитата: Александр романов
              Завтра Шоигу заявит противоположное,что писать будешь?

              То, что МО с делегатами из думы в разных мирах живут и договориться не могут!
              Но судить всё-таки по делам придётся... А дела такие, что Шойгу говорил о поставках, которые так и не произошли!
              Ты то, тёзка, как считаешь?
              Logall
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:27
                Цитата: Logall
                Но судить всё-таки по делам придётся.

                Я с первых днеи на саите ,читаю коменты подобные твоим .Армия развалена.самолеты хреновые,танки плохие,нас предали. Отвечу цитатои ...на верх посмотри-Собака лает,караван идет
                Александр романов
      3. Piramidon (Степан) Сегодня, 15:46
        Цитата: Logall
        а в итоге ещё и устареет, как "Су-57"…

        А Су-57 вы уже сами на помойку списали или просто начитались всякой индусской фигни?
        Piramidon
        1. Logall (Александр) Сегодня, 15:53
          Цитата: Piramidon
          Цитата: Logall
          а в итоге ещё и устареет, как "Су-57"…

          А Су-57 вы уже сами на помойку списали или просто начитались всякой индусской фигни?
          Я смотрю, Вы за нашими новостями вообще не следите... Лишь бы пнуть кого-нибудь. Читайте выше!
          Logall
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 16:05
            Цитата: Logall
            Я смотрю, Вы за нашими новостями вообще не следите... Лишь бы пнуть кого-нибудь. Читайте выше!

            Почитал "выше". Там только вас "пинают" за ваши высказывания по поводу "устаревшего" Су-57. Конкретно возразить можете? А то, когда нечего сказать, следует ответ - "пойди и почитай" (поищи в гугле)
            Piramidon
            1. Logall (Александр) Сегодня, 16:13
              Да такие же, как Вы! Я привёл отрывок из статьи... Про устаревший Су-57 - сорказм... Кто в курсе подобных заявлений, тот понял. Вы же ни сном, ни духом. wassat
              Попробуйте почитать что-нибудь кроме ВО...
              Logall
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:09
                Цитата: Logall
                Про устаревший Су-57 - сорказм... Кто в курсе подобных заявлений, тот понял

                Задняя передача включена
                Александр романов
            2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:36
              там вроде как по русскими и кириллицей написано что про устаревший Су-57 сказали НАШИ чиновники от оборонки и МО .
              Вы не верите нашему МО и ВПК ?
              просто экспл
    2. cariperpaint Сегодня, 15:00
      Писали о разработке. Сейчас о поставках. Количество? Думаю самый удобоворимый для всех вариант,с учетом сложности этой машины не больше сотни в год надо и то перебор. Ей просто пока нет места для применения,но со временем все наработают.
      cariperpaint
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:35
        Сейчас проходят опытно-боевые испытания 20 единиц Т-14, планировали закупить 100 единиц.
        Владыка Ситх
    3. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:05
      Цитата: Magic Archer
      только вот когда и сколько всего Армат будет в войсках это уже совсем другая история...

      "А торопиться не надо !"

      Надо кроме техники людей подготовить для эксплуатации и обслуживания, а не пугать одними танками ! "Панцирь", несмотря на его крутость, рас...ерачили "партнёры" в Сирии ? Так не нужно повторять ошибок !
      Starover_Z
    4. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 15:16
      Цитата: Magic Archer
      Так ведь писали же об этом.Буквально несколько дней назад

      Стоит ли понимать так : что Армата не прижилась: Раз есть инфа о замене?!
      Владимир Тер-Одиянц
      1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:51
        Цитата: Владимир Тер-Одиянц
        Стоит ли понимать так : что Армата не прижилась: Раз есть инфа о замене?!

        А вы снаяала обратите внимание, кто эту инфу выдал - генерал Сергей Маев - бывший руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ, для справки - это тот человек, который курировал в свое время разработку "папы" арматы - объекта 195, которого в народе "Т-95" кличут часто.
        Естественно, что он уже давно на пенсии и ничего не решает, а выданная им инфа - это просто прогноз на будущее от специалиста в данной области, и понимать его надо в том ключе, что Т-14, скорее всего, будет последним танком в привычном нам виде - после него будут совершенно другие машины. Вот и все.
        Albert1988
    5. Комментарий был удален.
    6. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 15:37
      Точную цифру не назову , но думаю , что где-то 300-400 шт в ближайшие 5-7 лет все-таки закажут. И как по мне так этого кол-ва для поддержки боллее простых т-72б3 и т-90м хватит выше головы
      Андрей158
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 14:56
    Пусть на остальные танки сначала поставят. На Т-72/80/90. До серийной "Арматы" эти системы устареют тыщу раз.
    Yrec
  3. Apollo (Алех) Сегодня, 14:57
    МО РФ не будет осуществлять массовые закупки Армат.Максимум на полк в Кантемировке может и наскребут, но этим все и закончится. Несмотря на бравурные речи главковерха, на это, как и Су-57 нет денег.
    Apollo
    1. cariperpaint Сегодня, 15:07
      С чего вы это взяли при уже работающем контракте на 100 штук?)))
      cariperpaint
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 16:40
        вот и весь заказ на арматы - аж 100шт .
        а как дышали , как дышали . 2300шт к 2020 . и это без учета ТБМП.
        просто экспл
        1. cariperpaint Сегодня, 17:04
          Для войсковых этого достаточно.
          cariperpaint
  4. Безликий (Безликий) Сегодня, 14:58
    Добавлю к справке - автоматическая коробка передач (спаренная с двигателем), 8 передач вперед, 8 назад, руль вместо рычагов, максимальная скорость - свыше 90 км/ч)
    Безликий
  5. Igoresha (Igor) Сегодня, 15:03
    а щас то что, без "глаз"?
    Igoresha
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:53
      Цитата: Igoresha
      а щас то что, без "глаз"?

      Сейчас там стоят не настолько продвинутые системы - для начала надо было обкатать весь комплекс в сборе, чтобы он просто заработал, а когда уже все более-менее стало нормально работать - стали уже совершенствовать отдельные компоненты.
      Albert1988
  6. VO3A (Андрей) Сегодня, 15:03
    Ранее сообщалось, что электронная начинка Т-14 «Армата» позволяет использовать танк нового поколения фактически в сетецентрическом варианте ведения боевых действий. Все данные от бортовой электроники могут стекаться в оперативный штаб, который в режиме реального времени корректирует действия танковых экипажей для более эффективного выполнения поставленных задач.

    Чтобы использовать Т-14 в сетецентрическом варианте ведения боевых действий, он должен получать информацию и целеуказание, хотя бы от БПЛА, или других информационных систем, в реальном времени. У нас такие возможности пока не реализуются... Значит никакого современного варианта ведения боевых действий не существует пока....
    Речь идёт в первую очередь
    об интеграции в автоматизированную систему управления тактического звена.

    У нас нет тактических систем , которые обеспечивает целеуказание и передачу информации Т-14 , а не наоборот...Наши генералы считают танки и солдат, а не обеспечивают их информацией. Всё происходит ровно наоборот. Танки и солдаты передают информацию о себе и им никто не помогает обнаружить врага, только они сами ценной своей крови и гибели...У нас сетецентрические системы, которые убирают солдат с передовой, заменяют АСУ войсками, которые гонят солдат на убой, и получают информацию за счёт их гибели... Вот такие у нас дебилоиды в руководстве...
    VO3A
    1. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 15:40
      Кто о чем , а VO3A об информационных системах . А в прочем ничего нового laughing
      Андрей158
    2. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:55
      Простите, у меня к вам вопрос - вы кадровый офицер в чине не ниже генерала или высокопоставленный сотрудник оборонной промышленности в должности не ниже замруководителя крупного холдинга на манер того же "Швабе", чтобы делать такие заявления так безапелляционно?
      Albert1988
      1. VO3A (Андрей) Сегодня, 16:03
        А что для того, чтобы думать, надо быть генералом или руководителем холдинга ? К тому же , они регулярно пользуются услугами консультантов. Если командир дивизии - "вилка" полковник или генерал-майор, то условно прохожу....
        VO3A
        1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:46
          Цитата: VO3A
          А что для того, чтобы думать, надо быть генералом или руководителем холдинга ? К тому же , они регулярно пользуются услугами консультантов. Если командир дивизии - "вилка" полковник или генерал-майор, то условно прохожу....

          В данном случае нужно не столько думать, сколько знать... Знать много совсекретной информации, а быть при этом высокопоставленным лицом необходимо потому, что необходимо иметь представление о картине в целом - что есть, чего нет, где, сколько, над чем работают, над чем нет и т.д.
          Если вы подобной информацией владеете - то вопросов нет (с другой стороны, и разглашать такую инфу, скажем, не безопасно) , а то "думать" и индюк может, как в той пословице...
          Albert1988
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:03
      У нас такие возможности пока не реализуются... Значит никакого современного варианта ведения боевых действий не существует пока..

      у вас да . на уркаине уже и минометы перестали делать .
      а в России все делается и испытывается . поэтому в том же Ратнике есть боевой планшет и планируют выводить инфу на монокуляр . а там и положение самого солдата и его однополчан и технику и многое многое другое что нужно знать для выполнения задачи .

      У нас нет тактических систем , которые обеспечивает целеуказание и передачу информации Т-14 , а не наоборот...Наши генералы считают танки и солдат, а не обеспечивают их информацией. Всё происходит ровно наоборот. Танки и солдаты передают информацию о себе и им никто не помогает обнаружить врага, только они сами ценной своей крови и гибели...У нас сетецентрические системы, которые убирают солдат с передовой, заменяют АСУ войсками, которые гонят солдат на убой, и получают информацию за счёт их гибели... Вот такие у нас дебилоиды в руководстве...


      у вас и Т-14 нету . только бронепомойка Навозец .
      а в России уже давно формируют сетецентричные подраздения и общевойсковую АСУ .
      дeбилы не в руководстве . они на сайтах гадят .
      просто экспл
  7. kebeskin (Алексей) Сегодня, 15:08
    Когда уже серию. Что армата что СУ 57. Они как бы есть. Но по факту их нет.
    kebeskin
  8. WIn1945 Сегодня, 15:12
    На этом фоне появилась информация уже и о том, что "Армату" будет менять танк на абсолютно новых принципах.

    опять новые принципы... смех и грех.
    WIn1945
    1. cariperpaint Сегодня, 15:22
      Что тут такого? Прогресс не стоит на месте. Создав что то, вмегда ищут новые цели и стремятся к ним. А то так до сих пор с луками бы бегали
      cariperpaint
      1. WIn1945 Сегодня, 15:27
        "хороша ложка к обеду"
        WIn1945
        1. cariperpaint Сегодня, 15:32
          Боюсь вы не правы) случись сейчас война,от нее толку будет мало. А нужны будут как раз машины которые были до нее. На данный момент она в войсках просто новая игрушка с отличными характеристиками.
          cariperpaint
  9. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:17
    Может быть "Армата" получит и новую башню? Сейчас вполне могут как следует "обкатать" всё ооборудование "Арматы", а затем уже производить её в конечном варианте.
    NF68
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:56
      Цитата: NF68
      Может быть "Армата" получит и новую башню? Сейчас вполне могут как следует "обкатать" всё ооборудование "Арматы", а затем уже производить её в конечном варианте.

      Тогда уж не армата, а Т-14, потому что армата - это не конкретное изделие, а платформа и на ее базе можно соорудить что угодно, лишь бы по максимальной массе влезло - хоть абсолютно классический танк на манер абраши или лео)))
      Albert1988
  10. Malkavianin (Денис) Сегодня, 15:27
    А старые "глаза" где? Машина то уже по полигонам катается. Получается, там ездит одна железная коробка с пушкой, без новомодного электронного "фарша"?
    Malkavianin
    1. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:32
      Цитата: Malkavianin
      А старые "глаза" где? Машина то уже по полигонам катается. Получается, там ездит одна железная коробка с пушкой, без новомодного электронного "фарша"?


      Или всё это сейчас как раз и основательно обкатывают, а потом в войска пойдут уже полноценные танки нового поколения.
      NF68
      1. Malkavianin (Денис) Сегодня, 15:43
        Да я не об этом. Обкатывают понятно. Дело правильное и нужное. Я о том, что в статье пишут "получат", а не "заменят" или "обновят". Само собой возникает мысль, что в танке, системы, которые и должны делать его новейшим - отсутствовали.
        Malkavianin
    2. cariperpaint Сегодня, 15:39
      Нормальная практика что то менять во время испытаний машины. Пока их проводят военные тоже свли пожелания и отзывы передают. Разработчики тоже на месте не сидят)
      cariperpaint
    3. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 15:58
      Цитата: Malkavianin
      А старые "глаза" где? Машина то уже по полигонам катается. Получается, там ездит одна железная коробка с пушкой, без новомодного электронного "фарша"?

      Банально - сейчас там стоят не таике продвинутые комплексы, так как надо было именно что на полигоне обкатать - понять, работает ли оно вообще така, как этого хотят. а когда все уже будет работать так как надо, то и начнут уже улучшать отдельные компоненты.
      Более того машина-то полностью модульная - подключать можно много чего, главное чтобы физически влезло)))
      Albert1988
  11. uizik Сегодня, 15:37
    Теперь все стало на свои места.Что такое Т-14? Сделали корпус танка на ходовой и показали на параде.За пушку молчу! Ну остальное доделывают и впихивают корпус! Когда будет в войсках? Как только все супер заявленное доделают! Вывод. Раньше не хвастались,а молча делали.Враги без парадов и СМИ знали о новом вооружении!
    uizik
    1. Albert1988 (Евгений) Сегодня, 16:01
      Цитата: uizik
      Теперь все стало на свои места.Что такое Т-14? Сделали корпус танка на ходовой и показали на параде.За пушку молчу! Ну остальное доделывают и впихивают корпус!


      Не мелите чуши! А в "Военной приемке" у нас опять "мосфильм" показывали? Или там "корпус
      с пушкой" стрелял без электроники и всех прочих систем?
      Я теперь понимаю, почему реально серьезные спецы почти никогда не встречаются на таких форумах - не от того, что опасаются сболтнуть лишнего, а от того, чтобы кровь глазами не шла от вот таких вот "экспертных мнений"...
      Albert1988
  12. tank64rus (Александр) Сегодня, 16:25
    К этой системе бы да Армату в войсках, а не на параде.
    tank64rus
    1. cariperpaint Сегодня, 16:40
      Войсковые испытания фраза не смущает,не?)))
      cariperpaint
  13. Пилюлькин Сегодня, 16:39
    В настоящее время, на мой взгляд, главное не количество Т14. Нужно чтобы конструктора дальше работали. Принцип идеи революционный, это всеми признано. Отработают технологию производства. Допилят компоненты. Что-то станет лучше, что то уберут. Скорее всего будут разные партии. В итоге постепенная, многодесятилетняя замена, последующая модернизация. Этот танк на следующие 30-40 лет.
    Пилюлькин
  14. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 16:39
    Ох,и увлекающиеся натуры,эти "инженера-конструкторы" ! Су-57 не доработан ,а уже о "6 поколении" рассказывают....мечтательно и в подробностях ! Над "Арматой" ещё кумекают ,а уже бронечудо в перь.......в новых принципах снится ...Как говорят в народе: мечтать не вредно..... Но ...не замечтались бы ,ребятки ! Не получилось бы: роман-утопия есть,а танков с "ястребками"-нема.... request
    Nikolaevich I
  15. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 16:44
    Так, что, она станет еще более "неимеющаяаналоговвмире"?!!! belay
    Вождь краснокожих
  16. senima56 (Николай) Сегодня, 16:47
    Этот танк "Армата" как СУ-57 в авиации- его всё доводят, доводят...Пока новый двигатель доводили- новая авионика появилась. Потом- новое вооружение. Похоже не увидим мы в массовом количестве ни "Арматы" ни СУ-57, потому как "совершенству нет предела!"
    senima56
  17. san4es Сегодня, 17:01
    Речь идёт об оптико-электронном комплексе, который разрабатывается холдингом «Швабе».

    ...Эта тема была, и я повторюсь feel
    Танковые прицельные комплексы «АГАТ-МДТ» и "Ирбис" от Швабе.
    Производитель знаменитых фотоаппаратов «Зенит» – Красногорский завод имени Зверева (КМЗ), входящий в холдинг «Швабе», – разработал новый танковый прицельный комплекс «Агат-МДТ», способный видеть цель в полной темноте на расстоянии до 4 км.
    Особенность комплекса в том, что он собран полностью на российской элементной базе, а в основе устройства – полностью российская матрица производства НПО «Орион» с уникальным для отечественной промышленности разрешением (640×512 пикселей).
    Инновационный комплекс может быть установлен на танки Т-72, Т-80 и Т-90. soldier
    окт. 2016 г
    san4es
  18. Apollo (Алех) Сегодня, 17:05
    Цитата: cariperpaint
    С чего вы это взяли при уже работающем контракте на 100 штук?)))

    100 танков это полк, как я и писал. Вы что, одним полком воевать собрались? Много навоюеете...
    А если серьезно, то контракт на 100 шт практически ничто, при потребности в войсках в несколько тысяч..
    Apollo
  19. Apollo (Алех) Сегодня, 17:31
    Цитата: WIn1945
    "хороша ложка к обеду"

    Вы правы, но, к сожалению, в России уже исторически так сложилось, что к обеду всегда чего-то не хватает.

    Совсем недавно Гутенев давал понять, что с СУ-57 у нас не вышло. Так что недолог час, когда то же самое будет сказано про Армату. А отговорки некоторых участников, что прогресс не стоит на месте, верны, но только отчасти. Если мы будем по 10-15 лет разрабатывать и готовить к производству боевую технику мы всегда будем отставать, т.е.находиться как бы на запасной скамейке технического прогресса который как известно не стоит на месте. Россия на протяжении веков отставала и отстает от запада, а темпы развития, которые выбрало нынешнее руководство страны вряд ли дадут какой-то эффект в части сокращения отставания.

    Армата в целом неплохой танк, но не обкатанный в боевых условиях, страшно дорогой и "сырой" по части готовности к массовому производству. Для его доводки потребуются годы и миллиарды рублей денег. Глядя на падающий уровень жизни в стране, в пору задаться вопросом есть ли у России на это время и деньги..
    Apollo
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