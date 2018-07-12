17:40 12 июля
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Десантирование на разных парашютах с одного борта. "Арбалет-3" против "Тандема"

Замкомандующего войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков сообщил средствам массовой информации о том, что на совместных учениях ВТА и ВДВ впервые было осуществлено десантирование на двух различных парашютах с одного борта. По словам генерала Кочеткова, были использованы парашютные системы «Тандем» («Тандем Милитари») и «Арбалет-3».

РИА Новости приводит заявление генерала:
Затем сравним, какая парашютная система более приемлема для использования в ВДВ.


Заявление обращает на себя внимание. Ведь если предпочтение будет отдаваться какой-то конкретной парашютной системе, то значит ли это, что ВДВ откажутся от эксплуатации другой?


Десантирование на разных парашютах с одного борта. "Арбалет-3" против "Тандема"


Ранее сообщалось, что парашюты «Тандем Милитари» находятся на итоговом этапе государственных испытаний. Планируется поставить их на оснащение Воздушно-десантных войск до конца текущего года.

Десантирование в ходе учения осуществлялось с борта Ил-76МД. О ходе маневров сообщает пресс-служба главного оборонного ведомства:
Передовое подразделение на парашютах "Арбалет", маневрируя в воздухе, приземлилось рядом с назначенными для захвата объектами.


Сообщается, что высадку десанта с воздуха огнём поддержали средства боевой авиации, включая ударные вертолёты Ми-24 и фронтовые бомбардировщики Су-34.

В районе условного захвата аэродрома первоначально сбрасывался радиомаяк с помощью парашютной системы. После получения сигналов от радиомаяка передовая группа ВДВ и приступила к захвату объекта.

Использованы фотографии: Минобороны России
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Комментарии 8

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  1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:45
    Киев захватить можно и реально,нужна только решительность!
    Самара_63
    1. san4es Сегодня, 15:52
      ...Из космоса прыгнуть -- тоже
      Цитата: Самара_63
      ...можно и реально,нужна только решительность!

      ...Вопрос -- нафига оно нужно? winked
      san4es
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 15:57
        Ну от войны никто не застрахован.НАТО может вполне спровоцировать, иначе их дивизии будут под Курском и Белгородом...они уже почти под Псковом...
        Всё идёт к войне...дай бог без ЯО
        Самара_63
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:21
          Цитата: Самара_63
          Всё идёт к войне...

          да не будет никакой войны. она никому не нужна. гейропа прекрасно понимает, победы не кого у не будет. будет лунный пейзаж
          LSA57
          1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 17:04
            Цитата: LSA57
            Цитата: Самара_63
            Всё идёт к войне...

            да не будет никакой войны. она никому не нужна. гейропа прекрасно понимает, победы не кого у не будет. будет лунный пейзаж

            Примерно такие же фразы можно прочитать в российских газетах за 1914 год..
            Серж Горелый
        2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 16:23
          Цитата: Самара_63
          Всё идёт к войне...дай бог без ЯО

          Военные действия со странами НАТО чреваты перерастанием в полномасштабную 3-ю мировую, после которой живые будут завидовать мёртвым !
          Starover_Z
    2. Комментарий был удален.
  2. Donald72 Сегодня, 15:53
    А про спички напишут статью, так и комент будет мал есть чем киев сжеч. Самим не надоело?
    Donald72
  3. san4es Сегодня, 16:15
    Двухместная парашютная система «тандем» предназначена для воздушного десантирования совместно с парашютистом-инструктором людей, не имеющих парашютной подготовки, либо для доставки грузов.
    Системы могут применяться в индустрии отдыха и развлечений, в системе парашютной подготовки на начальном этапе обучения, в целях доставки специалистов в заданные места, в т.ч. труднодоступные.
    Ивановcкий парашютный завод выпускает 2 типоразмера парашютных тандем-систем: Tandem-330 и Tandem-400 MILITARY.
    На системе устанавливается страхующий прибор типа CYPRES-2 и применяется система «Транзит» для автоматического введения запасного парашюта при отсоединении основного.
    В состав парашютной тандем-системы входят следующие основные узлы:
    основной парашют «Riser» площадью 400ft², или 330ft²;
    запасной парашют «Tandem reserve» площадью 330 ft², или 390ft²;
    ранец с подвесной системой «Irbis-tandem»;
    подвесная система пассажира;
    стабилизирующий парашют с системой калапсирования, (который складывается после раскрытия основного парашюта). soldier

    san4es
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