17:38 12 июля
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МО лжёт о причинах разрыва "Молота". Раненый военнослужащий ВСУ дал интервью СМИ

На Украине объявили о завершении расследования причин разрыва миномёта «Молот» во время плановых стрельб на полигоне в Ровенской области. Напомним, что в ходе разрыва погибли трое украинских военнослужащих, ещё девять получили ранения. Сегодня сообщалось, что гарнизонная Ровенская прокуратура рассматривает три основных версии: некачественные материалы при производстве миномёта, некачественные боеприпасы и человеческий фактор, а именно – двойное заряжание.

МО лжёт о причинах разрыва "Молота". Раненый военнослужащий ВСУ дал интервью СМИ


Для того, чтобы прийти к однозначному выводу, на полигоне под Ровно подорвали ещё два миномёта, о чём «ВО» сегодня сообщало в новостном материале.


Теперь на Украине заявляют, что причина уже установлена. Если верить сводке, то к разрыву миномёта «Молот» привлекла халатность боевого расчёта, допустившего так называемое двойное заряжание. Об этом рассказывает замминистра обороны Игорь Павловский. По его словам, в ходе анализа не выявлено каких-либо конструктивных недостатков ни в самом миномёте, ни в используемых боеприпасах.

Однако обращают на себя внимание показания военнослужащего, получившего ранение и находящегося в госпитале. Он утверждает, что чиновники лгут, заявляя о двойном заряжании как о причине разрыва «Молота». Военнослужащего ВСУ цитирует издание «Левый берег» (Украина):
Была команда "Заряжай!". Мы забросили вторую мину, дёрнули за шнурок. Я увидел вспышку, но мина не вышла со ствола. Вот тогда я понял, что сейчас будет взрыв, успел развернуться и сделать полшага. Нет, это не может быть двойное заряжание. Я чётко видел выход первой мины во время первого выстрела. После этого командир проверял канал ствола.

Использованы фотографии: http://www.mayak.com.ua/
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Комментарии 17

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  1. OrcSWAT (Варяг) Сегодня, 16:25
    Какое двойное заряжание, если у него стоит предохранитель от двойного заряжания?
    OrcSWAT
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 16:35
      Походу это устройство они не используют. Почему, не понятно. На фото к статье, миномёт не хохлятский, а первый попавшийся, неш наверно. Ранее опубликовали видео ихнего ТСН с завода и там этого предохранителя я не увидел.
      Хагалаз
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:44
        Зачастили эти двойные заряжания, конструкторов бы в расчёт включили, пусть бы полюбовались своими достижениями, может и их прорядило бы.
        Неплохой
    2. donavi49 Сегодня, 17:20
      Успехов вам принимать роды с предохранителем. Да и вообще - его скручивают по старой традиции. Еще советской.
      donavi49
  2. Prapor-527 (Дмитрий) Сегодня, 16:26
    Да не было второй мины. Была не качественная труба миномёта...
    Prapor-527
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 16:38
      Цитата: Prapor-527
      Была не качественная труба миномёта...

      Труба была качественная, только водопроводная, от лучших производителей из Китая. belay
      Евдоким
    2. Вождь краснокожих (Назарий) Сегодня, 16:43
      А я склоняюсь к версии с боеприпасом. При вашей, взрывались бы ВСЕ минометы, а так, только раз в год, грубо говоря.... А все мины не проверить. Одна хранилась "в середине" штабеля, другая с краешку, под дождиком (ну, так, по детски)...
      Вождь краснокожих
  3. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 16:29
    У меня четвёртое мнение - деградация ВПК Украины.
    katalonec2014
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:37
      С Там деградация всей промышленности. Имел неосторожность купить зч на свой МаЗ Зубренок ,украинского производства. Турбина развалилась ..именно развалилась..в первую же поездку,проработав около 40часов. А благодаря украинской поршневой я увидел,что шатунный палец может сломаться вдоль..,потому что трещины в гильзах и разный вес ..сильно разных..поршней..на фоне этот сильно меркнут.
      dvina71
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:39
      как и населения
      Дормидонт
    3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 16:51
      У меня пятое мнение: создано оружие самоликвидации ВСУ. Вопрос: кто производитель, поставщик?
      Хлопцы, сдавайтесь ЛДНР, а то вас всех так вот и того... belay
      Балу
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:39
    Молот, он как баба - свидомитов сердцем чует
    Дормидонт
  5. katalonec2014 (Александр) Сегодня, 16:49
    Тут Петро молодец,он бы ещё танковые стволы наладил производить,на своём то заводике,тогда вообще переживать не стоило бы.
    katalonec2014
  6. Jerk Сегодня, 17:11
    Кто ж его молотом назвал? Еще мину надо было назвать "Серп" - и эти минометы вам и мстили бы за декоммунизацию.
    А вообще - была такая байка, что сынок Порошенко якобы служил командиром минометной батареи в зоне АТО))) Закончив британский институт по специальности экономика - артиллеристов ведь учить не надо, чего там, наливай да пей... Если такой расчет подорвался - то не удивительно
    Jerk
  7. san4es Сегодня, 17:19
    ...в ходе анализа не выявлено каких-либо конструктивных недостатков ни в самом миномёте, ни в используемых боеприпасах.


    Радіо Свобода Україна
    Опубликовано: 1 мая 2017 г.
    Продолжается расследование дела о гибели трех солдат в результате взрыва миномета «Молот». Ранее у бойцов было много нареканий на оружие, якобы собранное «на колене» с прицелом из середины прошлого века. Но разработчики говорять: все недостатки устранили. Почему же между таким «Молотом» и наковальней войны гибнут бойцы, разбирались журналисты проекта Радио Свобода «Донбас.Реалии».
    san4es
  8. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 17:29
    У них теперь новая вундервафля...
    Ирек
  9. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 17:37
    Кто следующий подопытный для работы с данным аппаратом?
    SlavaS
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