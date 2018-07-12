МО лжёт о причинах разрыва "Молота". Раненый военнослужащий ВСУ дал интервью СМИ

Была команда "Заряжай!". Мы забросили вторую мину, дёрнули за шнурок. Я увидел вспышку, но мина не вышла со ствола. Вот тогда я понял, что сейчас будет взрыв, успел развернуться и сделать полшага. Нет, это не может быть двойное заряжание. Я чётко видел выход первой мины во время первого выстрела. После этого командир проверял канал ствола.

На Украине объявили о завершении расследования причин разрыва миномёта «Молот» во время плановых стрельб на полигоне в Ровенской области. Напомним, что в ходе разрыва погибли трое украинских военнослужащих, ещё девять получили ранения. Сегодня сообщалось, что гарнизонная Ровенская прокуратура рассматривает три основных версии: некачественные материалы при производстве миномёта, некачественные боеприпасы и человеческий фактор, а именно – двойное заряжание.Для того, чтобы прийти к однозначному выводу, на полигоне под Ровно подорвали ещё два миномёта, о чём «ВО» сегодня сообщало в новостном материале Теперь на Украине заявляют, что причина уже установлена. Если верить сводке, то к разрыву миномёта «Молот» привлекла халатность боевого расчёта, допустившего так называемое двойное заряжание. Об этом рассказывает замминистра обороны Игорь Павловский. По его словам, в ходе анализа не выявлено каких-либо конструктивных недостатков ни в самом миномёте, ни в используемых боеприпасах.Однако обращают на себя внимание показания военнослужащего, получившего ранение и находящегося в госпитале. Он утверждает, что чиновники лгут, заявляя о двойном заряжании как о причине разрыва «Молота». Военнослужащего ВСУ цитирует издание «Левый берег» (Украина):