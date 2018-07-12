17:48 12 июля
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Миллиарды полковника Захарченко отошли государству

Сегодня на официальном сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение о том, что денежные средства в размере более 9 миллиардов рублей, изъятые при обыске у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены на счёт Казначейства России. Такое решение принял Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года, а в марте 2018 Московским городским судом оно было признано законным.

Напомним, что в 2016 году на квартире сестры сотрудника МВД Дмитрия Захарченко правоохранительные органы при обыске обнаружили наличность в разной валюте на астрономическую сумму - более 9 миллиардов рублей. Помимо денег, в списке изъятого имущества были золотые слитки, квартиры, гаражи, четыре дорогостоящих автомобиля. Сам Захарченко оказался за решёткой.

Миллиарды полковника Захарченко отошли государству



Следственный комитет на сегодняшний день завершил работу по трём эпизодам большого уголовного дела подпольного миллиардера. Он был обвинен во взяточничестве, а также в том, что пытался препятствовать предварительному расследованию. Кстати, "бриллиантовый полковник" так и не смог объяснить следствию, откуда у него появилось всё это имущество. Захарченко пытался убедить суд, что изъятые при обыске деньги не являются вещественными доказательствами по уголовному делу, поэтому не могут перейти в собственность государства. Однако суд оставил своё решение без изменений.

10 июля решением Мосгорсуда подпольному миллиардеру, который содержится в следственном изоляторе «Лефортово», продлили арест до 8 августа. Захарченко по-прежнему своей вины не признаёт.

Хочется надеяться, что обращённые в доход государства наличные средства полковника поработают на благо экономики.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 45

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  1. Nychego (Валерий) Сегодня, 16:29
    А те, что "пропали" куда ушли?
    Nychego
    1. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 16:32
      Или уже нашли? Тоже в государство ушли! Только в чьё?
      mig29mks
      1. Например Сегодня, 17:25
        Хочется надеяться, что обращённые в доход государства наличные средства полковника поработают на благо экономики.

        laughing laughing laughing
        Миллиарды отошли государству... на этом их след теряется. fellow
        Например
      2. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 17:38
        В бездонные закрома Родины.
        22 dmdc
    2. Muvka (Владимир) Сегодня, 16:36
      Цитата: Nychego
      А те, что "пропали" куда ушли?

      Не конфисковали - власть плохая. Посадили - власть плохая. Не посадили - власть плохая. Деньги ушли в казну - власть плохая. Даже неинтересно. Знали бы вы, насколько вы убоги(
      Muvka
      1. Nychego (Валерий) Сегодня, 16:45
        Цитата: Muvka
        Не конфисковали - власть плохая. Посадили - власть плохая. Не посадили - власть плохая. Деньги ушли в казну - власть плохая.

        Почему вы так нехорошо отзываетесь о власти?
        Власть такая какая есть. Нормальная олигархия. Основу властвующей олиги составили бывшие сотрудники городской администрации столицы одного Северо-Западного региона и бывшие сотрудники спецслужб. Смена олиги произойдёт с "уходом" в той или иной форме её лидера. Наиболее вероятна следующей формой правления новая олигархия.
        Nychego
        1. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 16:54
          Цитата: Nychego
          Власть такая какая есть. Нормальная олигархия.

          Мне кажется, что больше подходит выражение "олигархическое иго"
          Гаргантюа
          1. Например Сегодня, 17:32
            Как только на Руси открестились от Бога мы получили власть олигархов. Все дело в греховной составляющей людей.
            Ранее чиновников сдерживал страх кары Господа. Сейчас аттестаты сидящие во властных кабинетах считают, что над ними нет управы. В Бога они не веруют, а на земле они сами себя богами считают.
            А вот греховная суть осталась. Алчность, зависть, воровство вот одни из основных черт этих управленцев.

            Если на смену этим придут снова придут безбожники, то ситуация может стать более катастрофичной. Так и до братоубийства недалеко.
            Например
            1. TAMBU (tambu) Сегодня, 17:43
              Вы если поищите в архивах и покопаетесь в исторических документах внимательно то с удивлением найдете для себя тот факт, что "ранее" чиновников не только страх кары Господней не сдерживал а одно время на Руси это была нормальная внутренняя политика...правда не долго...но явление коррупции среди "чиновников" тянется со времен создания государств...во всем мире...везде...
              TAMBU
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:53
        Цитата: Muvka
        Знали бы вы, насколько вы убоги(

        Они знают и оттого еще больше желчи выплескивают.
        Александр романов
      3. cariperpaint Сегодня, 17:08
        Тссс))) не мешайте людям) не так давно тут спорили что деньги ему вернут)))) смеялся до слез)))
        cariperpaint
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:15
          Цитата: cariperpaint
          не так давно тут спорили что деньги ему вернут))

          Если у нас садят чиновника,то на саите-Не поделился,не вписался в систему,был не согласен и прочее. Их читать одно удовольствие.Ощущаю себя на семинаре по физике,где основные докладчики грузчики и таксисты.
          Александр романов
          1. cariperpaint Сегодня, 17:18
            Что вполне забавно,как ни крути)
            cariperpaint
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:20
              Цитата: cariperpaint
              Что вполне забавно,как ни крути)

              Не просто забавно,а хорошо. У нас они сидят на саите,а на Украине во власти
              Александр романов
              1. cariperpaint Сегодня, 17:24
                Я ждал подобный цирк,каюсь))) вроде же всепо делу. Конфисковали у чела кучу денег. Доказать что они его он не смог бы в жизни. Все отлично понимали что адвокаты попыжатся,время аотянут но днньги не отобьют. И они государству уйдут. И новость же хорошая. Но нет) все равно все плохо)))
                cariperpaint
    3. Леший1975 Сегодня, 16:58
      Цитата: Nychego
      А те, что "пропали" куда ушли?

      Переиначивая классику: "Эта нога — у того у кого надо нога!"
      Должно получится: "Пропавшие деньги ушли тому- кому нужно ушли!"
      Леший1975
    4. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 17:00
      Цитата: Nychego
      А те, что "пропали" куда ушли?

      Полковнику Иванову, Петрову, Сидорову... Это система, терапия тут бессильна, поможет только хирург
      Гаргантюа
  2. shans2 (shans2) Сегодня, 16:29
    Большие деньги, можно сразу несколько ОКР по новым беспилотникам сделать.....
    shans2
    1. Nychego (Валерий) Сегодня, 16:36
      Цитата: shans2
      можно сразу несколько ОКР по новым беспилотникам сделать...

      Ну, не знаю, насчёт "несколько"...
      У меня давний друг работает по БЛА для спецслужб. Им за плафоны для размещения оптики Гусь-Хрустальный выкатил счета по 700 тыс. за "аквариум"... и так по всем позициям. Израильская авионика дешевле в разы в итоге получается, но приходится тратиться на свою, типа технологическая независимость, хотя результат в целом не лучше, зато гораздо дороже.
      Nychego
      1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 16:44
        Цитата: Nychego
        У меня давний друг работает по БЛА для спецслужб.

        Хорошая сказка.. А ваш друг не рассказывал как он увидел эти документы? Контракт..,счёт,счёт фактуру.накладные ?Тут вон даже вполне гражданские структуры груз отравляют,в документах только название и количество..Все финансовые документы отправляют курьером .
        dvina71
        1. Nychego (Валерий) Сегодня, 16:48
          Цитата: dvina71
          А ваш друг не рассказывал как он увидел эти документы?

          Он вёл переговоры, хотя это вне сферы его основной деятельности в рамках проекта.
          Вы что, думаете в НИОКР сохранились порядки, как во времена "ящиков" ? Смею вас уверить, бардак он не локальный, он перманентный и тотальный.
          Nychego
          1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 17:36
            Цитата: Nychego
            Он вёл переговоры, хотя это вне сферы его основной деятельности в рамках проекта.

            Ну хватит уже придумывать? Кто ему из Гуся поставляет эти колпаки? Какое производство? Там всегда исключительно варили стекло..и все. С каких пор разработчики бпла в курсе дел разработчиков аппаратуры сверх необходимого? Сказка как она есть.., я знаю что у нас на заводе происходило совсем недавно..,когда в контрактах начали проверять каждую копейку,отпала куча посредников,а пару менеджеров которые это не поняли ..пару лет назад отправили на нары,за ущерб ок 60млн.. Про степень бардака не мне с вами судить, в этих делах надо вариться..
            dvina71
  3. AUL (Александр) Сегодня, 16:30
    Не удивлюсь, если оправдают и деньги вернут. Ведь явно это чей-то общак!
    AUL
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:37
      ясное дело чей - госдеповский на переворотец
      Дормидонт
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:54
      Цитата: AUL
      е удивлюсь, если оправдают и деньги вернут. Ведь явно это чей-то общак!

      Часто думаю, что многие тут пишущие,переехали к нам из Украины. Уровень коментов ,але Цензор.нет
      Александр романов
      1. AUL (Александр) Сегодня, 16:59
        Санек, а твой уровень комментов тебя вполне устраивает?
        AUL
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:12
          Цитата: AUL
          Санек, а твой уровень комментов тебя вполне устраивает?

          Общаясь с такими,как вы ,я пишу более .чем достаточно.Доказать ничего не смогу,потому ставлю диагноз или констатирую и отчаливаю.
          Александр романов
          1. AUL (Александр) Сегодня, 17:14
            Цитата: Александр романов
            .Доказать ничего не смогу,потому ставлю диагноз или констатирую и отчаливаю.

            laughing good
            AUL
      2. cariperpaint Сегодня, 17:12
        Блин) не мешай им) я уже комедии перестал сиотреть,тут хватае юмора) деньги перевели в бюджет. Оправдают и вернут)))) я блин не могу))))
        cariperpaint
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:17
          Цитата: cariperpaint
          деньги перевели в бюджет. Оправдают и вернут)))) я блин не могу))))

          Это клиника! И главное они потом орут про тупых хохлов wassat
          Александр романов
  4. Комментарий был удален.
  5. solzh (Сергей) Сегодня, 16:35
    Хочется надеяться, что обращённые в доход государства наличные средства полковника поработают на благо экономики.

    Надежда умирает последней...
    solzh
  6. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:35
    Темная история, что выгодно, все уши нам макаронами обвешают, что нет, всё равно обвешают, но уже лапшой.
    Неплохой
  7. С_Байкала (Александр) Сегодня, 16:36
    Корейко, Захарченко. Подозрительно. Хотя один и вымышленный "герой" (хотя кто знает), но осадочек-то....
    Вины не признает. Нормально так. Грузовик денег подбросили? Где-то тонны 2 купюрами по 5 тыс. Где грузчиком устроиться на такую работу?
    С_Байкала
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:15
      Цитата: С_Байкала
      Корейко, Захарченко. Подозрительно

      Чем же подозрительно? У этих фамилий разное происхождение: окончание, а точнее суффикс "енко" означает - младший или сын... Т.е. происходит от имени предка. А просто "ко" - подставлено, в большинстве случаев, к погонялу (прозвищу)...
      Logall
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:37
    Что уж он, не мог как чубайс сухим из воды выйти? Ибо сказано: если тебя поймали на крючок, значит ты мелко плавал
    Дормидонт
  9. Ren (Renat) Сегодня, 16:42
    Сумма, равная почти трём годовым бюджетам такого города как Псков:
    основные характеристики бюджета города Пскова на 2018 год:
    общий объем доходов бюджета города в сумме 3 964 691,2 тыс. руб.;

    belay
    Ren
  10. senima56 (Николай) Сегодня, 16:44
    Неужели "отошли государству"?! Тут как раз в новостях сообщили об одном "условноосуждённом": "Ему присудили штраф 100 тысяч рублей.....но за истечением срока давности (?????!!!!!) штраф отменили!" О, как!
    Получается, Захарченко чуть-чуть не дотянул...., а то бы и ему "отменили" и "простили"!?
    senima56
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:56
      Цитата: senima56
      штраф отменили!" О, как!

      Штраф могут отменить,но бабло украденное вернуть придется в любом случае
      Александр романов
  11. sib.ataman Сегодня, 16:51
    Брилиантового полковника на малахитовую шахту пожизненно!
    sib.ataman
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:52
    9 миллиардов рублей ,фигня какая, всего лишь 144 932 203, 94 доллара.А правительство говорит денег нет, по сусекам у чиновников поскребли...
    parusnik
  13. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:58
    Вот и прибыток государству. А рупор белоленточников "Новая газета" нагло врет что "Суд снял арест с 5,5 миллионов долларов вдовы главаря банды Цапков".
    Igoresha
    1. cariperpaint Сегодня, 17:14
      Такое вполне возможно если доказать что деньги легальные, чистые и не имеют отношения к делу. Суд у вас не может забирать все что пожелает
      cariperpaint
  14. Мих1974 (Михаил) Сегодня, 17:10
    Видимо очень высокие "соучастники" раз ему до сих пор анальныйтермокриптоанализатор не применили. am
    Мих1974
  15. Maksim_ms (Максим) Сегодня, 17:10
    Пенсионный возраст можно не повышать?
    Или уже нужные люди по карманам все распихали?
    Maksim_ms
  16. ivagulin Сегодня, 17:35
    ну правильно, что лежать мёртвым грузом, другим воровать тоже хоться
    ivagulin
  17. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 17:43
    Понятия не имею, кто это такой и у кого, и за что он мог нахапать 9 миллиардов. Интересно другое. Он ещё не осуждён, на сегодняшний день завершена работа лишь по трём эпизодам, он ещё в следственном изоляторе, а изъятые средства уже перечислены на счёт Казначейства России причём уже два суда подряд -- Никулинский и Московский городской проштамповывают законность без всяких. Класс! "Верной дорогой идёте, товарищи!"(с) good
    А. Привалов
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