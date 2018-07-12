Миллиарды полковника Захарченко отошли государству

Сегодня на официальном сайте Следственного комитета РФ появилось сообщение о том, что денежные средства в размере более 9 миллиардов рублей, изъятые при обыске у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены на счёт Казначейства России. Такое решение принял Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года, а в марте 2018 Московским городским судом оно было признано законным.Напомним, что в 2016 году на квартире сестры сотрудника МВД Дмитрия Захарченко правоохранительные органы при обыске обнаружили наличность в разной валюте на астрономическую сумму - более 9 миллиардов рублей. Помимо денег, в списке изъятого имущества были золотые слитки, квартиры, гаражи, четыре дорогостоящих автомобиля. Сам Захарченко оказался за решёткой.Следственный комитет на сегодняшний день завершил работу по трём эпизодам большого уголовного дела подпольного миллиардера. Он был обвинен во взяточничестве, а также в том, что пытался препятствовать предварительному расследованию. Кстати, "бриллиантовый полковник" так и не смог объяснить следствию, откуда у него появилось всё это имущество. Захарченко пытался убедить суд, что изъятые при обыске деньги не являются вещественными доказательствами по уголовному делу, поэтому не могут перейти в собственность государства. Однако суд оставил своё решение без изменений.10 июля решением Мосгорсуда подпольному миллиардеру, который содержится в следственном изоляторе «Лефортово», продлили арест до 8 августа. Захарченко по-прежнему своей вины не признаёт.Хочется надеяться, что обращённые в доход государства наличные средства полковника поработают на благо экономики.