Порошенко в Брюсселе: ФСБ повсюду, она по всей Украине

У нас российская ФСБ по всей стране.

В разговоре, который состоялся в рамках рабочего визита в Брюссель для участия в мероприятиях саммита НАТО, также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН.



Наша общая позиция, что необходимо активизировать переговорный процесс в нормандском формате.

Во время экспертного диспута на полях натовского саммита в Брюсселе слово дали президенту Украины Петру Порошенко. И украинский «национальный лидер» не смог отказать себе в том, чтобы переложить ответственность за все украинские неудачи последнего времени на Россию. Порошенко заявил, что действует чуть ли не со связанными руками, так как «сотрудники и агенты ФСБ наводнили Украину».Из заявления Порошенко:Далее президент Украины призвал членов НАТО к консолидации – с тем, чтобы «противодействовать России».Из заметки Порошенко, с которым переговорил президент Франции Эммануэль Макрон:А пока Порошенко находится в Брюсселе, на Украине обсуждается вопрос, когда из ЕС до Киева дойдёт одобренный транш в 1 млрд евро. Если сначала ожидали, что деньги поступят в августе, то теперь стало известно, что поступление состоится лишь осенью.На этом фоне сообщается о проблемах с украинскими еврооблигациями. В инвестиционной компанииговорится о том, что доходность по долговым обязательствам Украины достигла психологической отметки в 10%. Другими словами, покупатели выпущенных Киевом облигаций, получают от Украины по 10% прибыли за «инвестиции». Как отмечают экономисты, это очень высокий процент, который уже приводит к тому, что украинское государство не в состоянии выплачивать всем обладателям еврооблигаций положенную прибыль. Но, власти Украины, это, судя по всему, не особенно волнует – знают, что дефолт не будет объявлен даже в том случае, если Киев окончательно распишется в неспособности погашать долг?