20:22 12 июля
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Порошенко в Брюсселе: ФСБ повсюду, она по всей Украине

Во время экспертного диспута на полях натовского саммита в Брюсселе слово дали президенту Украины Петру Порошенко. И украинский «национальный лидер» не смог отказать себе в том, чтобы переложить ответственность за все украинские неудачи последнего времени на Россию. Порошенко заявил, что действует чуть ли не со связанными руками, так как «сотрудники и агенты ФСБ наводнили Украину».

Порошенко в Брюсселе: ФСБ повсюду, она по всей Украине


Из заявления Порошенко:
У нас российская ФСБ по всей стране.



Далее президент Украины призвал членов НАТО к консолидации – с тем, чтобы «противодействовать России».

Из заметки Порошенко, с которым переговорил президент Франции Эммануэль Макрон:
В разговоре, который состоялся в рамках рабочего визита в Брюссель для участия в мероприятиях саммита НАТО, также обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и согласовали дальнейшие шаги для обеспечения выполнения Минских договоренностей и введение миротворческой миссии ООН.

Наша общая позиция, что необходимо активизировать переговорный процесс в нормандском формате.


А пока Порошенко находится в Брюсселе, на Украине обсуждается вопрос, когда из ЕС до Киева дойдёт одобренный транш в 1 млрд евро. Если сначала ожидали, что деньги поступят в августе, то теперь стало известно, что поступление состоится лишь осенью.

На этом фоне сообщается о проблемах с украинскими еврооблигациями. В инвестиционной компании Capital Times говорится о том, что доходность по долговым обязательствам Украины достигла психологической отметки в 10%. Другими словами, покупатели выпущенных Киевом облигаций, получают от Украины по 10% прибыли за «инвестиции». Как отмечают экономисты, это очень высокий процент, который уже приводит к тому, что украинское государство не в состоянии выплачивать всем обладателям еврооблигаций положенную прибыль. Но, власти Украины, это, судя по всему, не особенно волнует – знают, что дефолт не будет объявлен даже в том случае, если Киев окончательно распишется в неспособности погашать долг?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 42

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  1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:44
    рожа вся помятая,костюм такой же,это и есть лицо Украины...
    taiga2018
    1. volodya (владимир) Сегодня, 17:56
      Цитата: taiga2018
      рожа вся помятая,костюм такой же,это и есть лицо Украины...

      Куды бедному попрошенке податся?
      volodya
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:05
        Цитата: volodya
        Куды бедному попрошенке податся?

        куды,куды,ехать дальше,отдыхать на свою испанскую виллу,после таких трудов,всё таки главную и единственную задачу он выполнил,исполнив песенку про зловещую Россию,а другого на подобных мероприятиях от него и не ждут...
        taiga2018
      2. MPN (Павел) Сегодня, 18:11
        Вова hi Он еще не знает, что ФСБ с ЦРУ вместе поляну там накрыли готовятся к встрече... laughing
        MPN
      3. Trek Сегодня, 18:20
        У нас российская ФСБ по всей стране.

        Знакомая заунывная песня Вальцман , еще со времен СССР...
        Вот интересно СССР и КГБ уже давно нет ...И Россия уже капиталистическая страна с рыночной экономикой и всеми атрибутами "дерьмократии" ..А вы все ноети и ноети ! Я так понимаю дело все не в строе политическом и экономическом ? Тут русофобией и ненавистью попахивает ,которую запад уже какое столетие нам несет ,а мы отбиваемся как умеем и тоже нападаем, когда уже совсем наглеют..
        Не любят Русскую душу власть имущие, непредсказуемые мы в России ! Мы и сами себя не любим и боимся ..Вот так и живем уже тысячу лет !! Покой нам только снится ..
        P/S А спецслужбы России работают отлично , спасибо мужики ..Вам в 100 раз сложнее чем КГБ было ! hi
        Trek
      4. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:43
        Цитата: volodya
        Цитата: taiga2018
        рожа вся помятая,костюм такой же,это и есть лицо Украины...

        Куды бедному попрошенке податся?

        Цирк Дюссели точно не возьмет, даже на роль шпрехшталмейстера. Запойные они такие непредсказуемые.
        Балу
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:18
          Цитата: Балу
          Запойные они такие непредсказуемые.

          Это точно . Кто-то по "белке" чёртиков из-под кровати горстями выгребает , кто-то розовых слоников труселями по потолку гоняет , а кому-то и ФСБ в каждом утюге мерещится ...
          bouncyhunter
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 17:58
      у макрона недоуменное выражение лица словно говорит: "с кем же я стою рядом... от него же воняет перегаром за версту..."
      solzh
      1. Trek Сегодня, 18:25
        Цитата: solzh
        у макрона недоуменное выражение лица словно говорит: "с кем же я стою рядом... от него же воняет перегаром за версту..."

        У парашенко опять костюмчик помятый , что он делал руками интересно, если такие складки на рукавах ?
        Trek
        1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 19:09
          Цитата: Trek
          Цитата: solzh
          у макрона недоуменное выражение лица словно говорит: "с кем же я стою рядом... от него же воняет перегаром за версту..."

          У парашенко опять костюмчик помятый , что он делал руками интересно, если такие складки на рукавах ?

          А галстук, кстати, тот самый, Саакашвилевский недоеденный.
          СССР-1
          1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:44
            Цитата: СССР-1
            А галстук, кстати, тот самый, Саакашвилевский недоеденный.

            Постирали и по наследству, преемник...
            Балу
            1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 19:48
              Цитата: Балу
              Цитата: СССР-1
              А галстук, кстати, тот самый, Саакашвилевский недоеденный.

              Постирали и по наследству, преемник...

              Если что, Петя на нем и повеситься сможет?
              СССР-1
      2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:46
        Цитата: solzh
        у макрона недоуменное выражение лица словно говорит: "с кем же я стою рядом... от него же воняет перегаром за версту..."

        Похожее выражение лица было у Клинтона , когда он встречался с пьяным Ельциным . Клинтон ещё не мог сдерживать смех и ржал уже не стесняясь . Как же я Ельцина тогда ненавидел . Не дай Бог повториться такому унижению страны .
        DMB_95
    3. AlexS (Алекс) Сегодня, 18:31
      По ходу в одежде спит и обувь не снимает...
      AlexS
    4. Кайно Блэк (Кайно Блэк) Сегодня, 19:10
      Цитата: taiga2018
      рожа вся помятая,костюм такой же,это и есть лицо Украины...

      А как ещё грошей просить?
      Если подтянет рожу, липоскацию во всех местах сделает и костюм выглаженный натянет дадут... ну или хотя бы пообещают, грошей?
      Кайно Блэк
  2. Pirogov Сегодня, 17:44
    Облигации под десять % в нищей стране это жесть и пеца ещё винит в чём то ФСБ .......... !
    Pirogov
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 17:51
      Цитата: Pirogov
      Облигации под десять % в нищей стране это жесть и пеца ещё винит в чём то ФСБ .......... !

      10% это полный капут. Покупать украинские облигации всё равно что подарить Пьете деньги. Осталось посмотреть чем это закончится.
      hi
      Евдоким
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 18:37
        А вообще вдумайтесь какой уровень то?! Ждут млрд, один всего, как манны небесной! Стыдоба! Таскается, как поберушка распоследняя! Агенты ФСБ, агенты ФСБ, агенты ... Какие тебе еще агенты то?! Это курсанты третьекурсники на практике!
        Опер
      2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 19:11
        Цитата: Евдоким
        Цитата: Pirogov
        Облигации под десять % в нищей стране это жесть и пеца ещё винит в чём то ФСБ .......... !

        10% это полный капут. Покупать украинские облигации всё равно что подарить Пьете деньги. Осталось посмотреть чем это закончится.
        hi

        Чем закончилась история с тремя миллиардами госдолга России? Лондонский суд обязал выплатить, а Россия вместо того, чтобы арестовывать имущество Украины за рубежом, отбивается от Нафтогаза
        СССР-1
    2. Кайно Блэк (Кайно Блэк) Сегодня, 19:14
      Цитата: Pirogov
      Облигации под десять % в нищей стране это жесть и пеца ещё винит в чём то ФСБ .......... !

      Конечно! Всё согласно Злобному плану Путина!
      Кайно Блэк
      1. dsk (Сергей) Сегодня, 20:02
        Украинский минфин этот лярд не увидит - он пойдёт на оплату процентов основного долга.
        В агентов ФСБ "записали" всех православных Московского патриархата...
        dsk
  3. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:45
    Фейковая Служба Белочек доконает Петюню...
    HAM
    1. Евдоким ( Юрий) Сегодня, 17:49
      Цитата: HAM
      Федеральная Служба Белочек доконает Петюню...

      Да, Белки это главные враги Украины. wassat
      Евдоким
  4. sir_obs (Борис) Сегодня, 17:45
    хотел написать, когда этого клоуна пересианут в приличное оьщество, но вовремя спохватился.
    sir_obs
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:24
      Цитата: sir_obs
      хотел написать, когда этого клоуна пересианут в приличное оьщество, но вовремя спохватился. Ответить

      Все правильно Вы хотели написать. Таков сегодня уровень политической культуры лидеров Европы.
      Теренин
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:46
    Порошенко технично соскочил - Украиной управляло ФСБ, я не причём.
    Yrec
  6. cariperpaint Сегодня, 17:46
    Допился окончательно бедняга... Фсб это его белочка...
    cariperpaint
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:47
      Цитата: cariperpaint
      Допился окончательно бедняга... Фсб это его белочка...

      Безнадежный случай
      Балу
  7. kefan (kefan) Сегодня, 17:59
    Пеца до того добухался, что ему повсюду мерещатся зеленые человечки - ахенты ФСБ. drinks
    kefan
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:09
    Но, власти Украины, это, судя по всему, не особенно волнует – знают, что дефолт не будет объявлен даже в том случае, если Киев окончательно распишется в неспособности погашать долг? Это и есть отправная (реперная) точка наглости в действиях Украины на международной арене. Я лично, доволен этим плевком Украины в лицо ЕС.
    Теренин
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:23
    Догадался, гаденыш.
    Дормидонт
  10. macgyver (MacGyver) Сегодня, 18:30
    ФСБ миллиард евро непременно украдет. Пусть Порошенко сразу его в свои офшоры загоняет...
    macgyver
  11. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:32
    Очередной раз :
    APASUS
  12. МВГ (Валерий) Сегодня, 18:33
    "Порошенко заявил, что действует чуть ли не со связанными руками, так как «сотрудники и агенты ФСБ наводнили Украину» - и крестит углы, крестит, крестит....
    МВГ
  13. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 18:34
    Не создавайте границ на земле, ибо на небе их нет, и не отделяйте небо и землю ибо это одно целое. Теперь из-за Вальцмана-Порошенко и Тимошенко-Капительман и Гитлера-Шикельгрубера и ленина-Ульянова-Бланка, понятно и очевидно стало всем, какой народ на земле разделяет людей по языку и границам, чтобы властвовать над ними.
    Dimon Grin
  14. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:38
    Клоун Петя перепутал ФСБ с ЦРУ, ну ничего, бывает после пятого стакана. А вы не смейтесь, попробуйте костюм погладить с похмелья.
    Ros 56
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 19:51
      Цитата: Ros 56
      Клоун Петя перепутал ФСБ с ЦРУ, ну ничего, бывает после пятого стакана. А вы не смейтесь, попробуйте костюм погладить с похмелья.

      Петя не перепутал, Петя слил сверхсекретную информацию СБУ belay
      Балу
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:53
        Слабак.. После пятой агент не в силах говорить.
        Shahno
  15. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 18:40
    Осталось с криком "русские идут" выпрыгнуть с 16 этажа, как не безизвестный первый министр обороны США в 49м.
    Vol4ara
  16. alean245 Сегодня, 19:10
    ФСБ повсюду, она по всей Украине

    alean245
  17. Кайно Блэк (Кайно Блэк) Сегодня, 19:11
    Цитата: Trek
    У парашенко опять костюмчик помятый , что он делал руками интересно, если такие складки на рукавах ?

    Лучше незнать, не догадываться и не представлять!
    Кайно Блэк
  18. Комментарий был удален.
  19. aziat (Sergei) Сегодня, 19:48
    Сек.сот. Пётр Алексеевич, агентурный псевдоним "Президент", признал таки результативность своей работы по расширению агентурной сети в одной из цеЕуропейской стране......
    aziat
  20. Yujanin (Shurik) Сегодня, 20:16
    Брюсселе одним дармоедом больше стало laughing
    Yujanin
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