На ПАК ДА наденут шапку-невидимку

Мы проверили ход работ по приоритетному направлению авиазавода - строительству самолётов Ту-160М. В целом, комплекс работ идёт в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения.

Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА). По словам чиновника главного оборонного ведомства, одно из важных направлений в работе по созданию ПАК ДА связано с применением технологий малой заметности.При этом подтверждено, что производство перспективных боевых самолётов дальней авиации будет осуществляться на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова. Алексей Криворучко оценил мощности этого предприятия.Также отмечен ход работ по строительству Ту-160М.Замглавы Минобороны цитирует ИА ТАСС На данный момент КАЗ осуществляет комплекс ремонтно-модернизационных работ на Ту-22М3 и Ту-160М. В частности, проводится оснащение самолётов новейшим радиоэлектронным оборудованием, а также системами жизнеобеспечения.Отмечено, что серийное производство Ту-160М2 (глубоко модернизированных версий стоящих на вооружении самолётов) начнётся в 2020-2021 годах. В планах министерства обороны закупка полусотни таких ракетоносцев.Ранее сообщалось, что первый полёт "изделия 80" (производственная обозначение ПАК ДА) состоится не ранее 2025 года. Пока идёт макетирование перспективного ракетоносца в рамках одного из этапов опытно-конструкторских работ.