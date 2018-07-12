20:22 12 июля
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На ПАК ДА наденут шапку-невидимку

Замглавы Минобороны России Алексей Криворучко рассказал о планах ведомства по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАК ДА). По словам чиновника главного оборонного ведомства, одно из важных направлений в работе по созданию ПАК ДА связано с применением технологий малой заметности.

На ПАК ДА наденут шапку-невидимку


При этом подтверждено, что производство перспективных боевых самолётов дальней авиации будет осуществляться на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова. Алексей Криворучко оценил мощности этого предприятия.


Также отмечен ход работ по строительству Ту-160М.

Замглавы Минобороны цитирует ИА ТАСС:
Мы проверили ход работ по приоритетному направлению авиазавода - строительству самолётов Ту-160М. В целом, комплекс работ идёт в графике, по ряду этапов есть небольшие отставания, есть и опережения.


На данный момент КАЗ осуществляет комплекс ремонтно-модернизационных работ на Ту-22М3 и Ту-160М. В частности, проводится оснащение самолётов новейшим радиоэлектронным оборудованием, а также системами жизнеобеспечения.

Отмечено, что серийное производство Ту-160М2 (глубоко модернизированных версий стоящих на вооружении самолётов) начнётся в 2020-2021 годах. В планах министерства обороны закупка полусотни таких ракетоносцев.

Ранее сообщалось, что первый полёт "изделия 80" (производственная обозначение ПАК ДА) состоится не ранее 2025 года. Пока идёт макетирование перспективного ракетоносца в рамках одного из этапов опытно-конструкторских работ.

Использованы фотографии: Air & Cosmos
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Комментарии 44

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  1. Андрей из Челябинска (Андрей) Сегодня, 18:08
    Прочитал заголовок "На ПАК ДА наденут шапку-невидимку" и автоматически продолжилось "И поэтому его никогда не увидят в войсках..."
    Андрей из Челябинска
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:13
      Криворучко
      Уже напрягло... sad
      MPN
      1. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 19:07
        Цитата: MPN
        Уже напрягло

        У меня прапор был Криворучко, так он когда отправлял бойца на пост наливал в сапоги воды чтобы тот не спал, а бортом было минус двадцать .
        Но это отступление, помнится власти в 2011 обещали авианосец.
        Господа офицеры, не позорьтесь.
        saturn.mmm
        1. MPN (Павел) Сегодня, 19:14
          Господа офицеры, не позорьтесь.
          Михаил hi Чем я опозорился то, что офицер? Слова подбирайте...
          MPN
        2. Trek Сегодня, 19:38
          Цитата: saturn.mmm
          У меня прапор был Криворучко, так он когда отправлял бойца на пост наливал в сапоги воды чтобы тот не спал, а бортом было минус двадцать .

          ХОРОШИЙ ПРАПОРЩИК !!! Метод жестокий , но скорее всего многим солдатам он жизнь спас ,которые любят поспать на посту и потом всех вырезают..
          Trek
    2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:14
      [quote=Андрей из Челябинска][/quote]
      ну да...не видно и так,без шапки....57х увидеть бы полноценную часть. да пока денег с пенсионеров не сгребут,не увидим кажись....-"всё для фронта!".... на "армате" будут надписи: "от колхозников Сибири"....ура !
      Дедкастарый
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:18
        Дедкастарый
        Хотелось бы уточнить, сколько с вас лично "сгребли" денег на Су 57?
        NN52
        1. san4es Сегодня, 18:39
          Цитата: NN52
          ...сколько с вас лично "сгребли" денег на Су 57?

          ...О золотыми зубами отдавал bully ...и макулатурой.
          san4es
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:43
            Привет Сань!
            Наверное, тк вторчемет тяжело таскать....
            NN52
            1. san4es Сегодня, 18:46
              hi Здорова!
              Цитата: NN52
              тк вторчемет тяжело таскать....

              ...С завода laughing ...в носках много места занимает fellow
              san4es
            2. Александр War (Александр) Сегодня, 19:57
              ПАК-ДА уже на Луне laughing
              Александр War
        2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 18:44
          Цитата: NN52
          Дедкастарый
          Хотелось бы уточнить, сколько с вас лично "сгребли" денег на Су 57?

          вопрос к пенсионному фонду,и правительству...ага ?
          Дедкастарый
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:47
            Дедкастарый

            А пенсионный фонд здесь каким боком? Может еще и Трамп скинулся?
            NN52
        3. Случайный (Сергей) Сегодня, 19:18
          Цитата: NN52
          Хотелось бы уточнить, сколько с вас лично "сгребли" денег на Су 57?

          Конкретно на Су-57 илинетне знаю...но не ужели вы забыли о" понижающем коэффценте" при расчёте своего пенсиона? С уважением soldier
          Случайный
        4. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 19:28
          Вот с нас российских пенсионеров переехавших в Беларусь по пять тысяч уже состригли! Так что начало есть,ну а процесс если начался,то это обычно уже надолго.Так что видимо эскадрилью под вашим забористым ником мы еще увидим и на экранах кинотеатров...
          sapporo1959
    3. saturn.mmm (михаил) Сегодня, 19:03
      Цитата: Андрей из Челябинска
      "И поэтому его никогда не увидят в войсках.

      ...
      saturn.mmm
    4. Случайный (Сергей) Сегодня, 19:16
      Цитата: Андрей из Челябинска
      "И поэтому его никогда не увидят в войсках..."

      Вот это действительно - "ПЯТЬ" good soldier
      Случайный
    5. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:26
      Цитата: Андрей из Челябинска
      Прочитал заголовок "На ПАК ДА наденут шапку-невидимку" и автоматически продолжилось "И поэтому его никогда не увидят в войсках..."

      Шапку невидимку у нас любят одевать..
      Svarog
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:40
        Шапку-невидимку уже надели на баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", на БЖДРК "Баргузин", вот-вот наденут на Су-57 с "Арматой", а там уже и на ПАК ДА её накинут.... Для дворовых фарцовщиков, правящих нынче Россией, ВПК и Армия - это всего лишь финансовые потоки и они им кажутся чрезмерными. Ведь они всё привыкли считать в яхтах и дворцах на Лазурном берегу....
        Грэг Миллер
    6. Александр War (Александр) Сегодня, 19:48
      Андрей hi по поводу пенсионный реформы
      Александр War
    7. Александр War (Александр) Сегодня, 19:52
      laughing ПАК ДА Тут что-бы Ту-160М2 не заморозили
      Александр War
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 20:18
        Чтобы что-то заморозить, нужно это что-то для начала создать! Недавно показанный по телевизору Ту-160М2 - это самолет собранный из советского задела комплектующих. Двигателей НК-32 на складе - 9 шт., это всего на 2(!) самолета. Восстановить производство НК-32 является практически нереальной задачей.
        Грэг Миллер
  2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 18:13
    При этом подтверждено, что производство перспективных боевых самолётов дальней авиации будет осуществляться на Казанском авиационном заводе Главное вот это, работа и занятость нашим людям.
    Теренин
    1. Случайный (Сергей) Сегодня, 19:23
      Цитата: Теренин
      Главное вот это, работа и занятость нашим людям.

      Ещё только-только подошли по ОКР к некоторым этапам макетирования кое-чего ( правда куда дели этапы моделирования?) no а вы уже о какой то работе и занятости recourse
      Случайный
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:21
    О чем статья-то написана!? Я так понял, лишь бы что-то написать, а там хоть не расцветай.
    Egorovich
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:21
    "по созданию ПАК ДА связано с применением технологий малой заметности."////

    Какая такая малая заметность? belay Это - американские выдумки, от того, что они в школе физику не учат.
    Это все придумал Уфимцев и сам же разоблачил. laughing
    voyaka uh
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:26
      voyaka uh
      Вы помоему в отпуске? Судя по вашему посту и флагу... Пиво.. laughing tongue
      NN52
      1. san4es Сегодня, 18:58
        Цитата: NN52
        ...Судя по вашему посту и флагу...

        ...по-синьке в Италию забрёл?.. belay
        ...Пиво..

        ...Теперь ещё и граппа drinks
        san4es
    2. spirit (spirit) Сегодня, 18:32
      Во во ,глупые американцы штампуют ф35 который "все видят" теперь мы будем делать))а на форумах США будут обсуждать как американский радар 70 годов на Аляске прекрасно видит ПАК-ДА hi
      spirit
    3. Андрей158 (Андрей) Сегодня, 18:32
      voyaka, не стоит выдавать слова местных диванных экспертов за мнение военных инженеров и ученых России
      Андрей158
    4. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 19:43
      Цитата: voyaka uh
      Какая такая малая заметность? Это - американские выдумки, от того, что они в школе физику не учат.

      А что учат? Откуда тогда такая мания на руки бузуки? Глупость американцев в ущерб маневренности придать истребителю формы,которые должны снизить рл заметность В ОПРЕДЕЛЕННОМ диапазоне. Правда им надо отдать должное..они облепили это чудо всякими побрякушками и папуасы готовы их купить...или им приходится это делать..не суть. Суть в том что вы сравнивание истребитель ближнего боя с бомбардировщиком носителем кр дальнего действия.. Когда-то на форуме первого канала ваш соотечественник преподал мне урок ведения дискуссии в сети.. Вы меня разочаровываете..
      dvina71
    5. Александр War (Александр) Сегодня, 20:13
      voyaka uh Как там Нетаньяху посетил Храм Соломона вместе с Трампом?
      Александр War
  5. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:27
    Можно смело предположить что реальный облик самолета мы увидим не скоро.Пошла инфа про фотонный радар,при котором все стел уловки вообще не катят .Вот по этой причине теряется смысл в столь сложной системе отражателей,поглощающих волны покрытий и угловатых форм.Думаю эту инфу конструкторы тоже учитывают
    APASUS
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:37
      Мое мнение.. Что дозвуковой ПАК ДА, да еще и стелс, мы не увидим никогда, потомучто он не нужен, от слова совсем... А дезу в инфополе еще никто не отменял...
      NN52
      1. Случайный (Сергей) Сегодня, 19:25
        Цитата: NN52
        Мое мнение.

        Очень,здравое мнение...ОЧЕНЬ soldier , "осваивать" то надо.... laughing
        Случайный
        1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 19:50
          Полностью согласен! С развитием дальнобойных крылатых ракет, их носитель можно строить и попроще. На базе Ил-96-400 можно создать прекрасный ракетоносец и он будет ничем не хуже, а возможно даже и лучше американского В-52Н и нашего Ту-95МС. 40 тонн (как у Ту-160) ракетной нагрузки он вытянет легко. Главное - это дальнобойные крылатые ракеты....
          Грэг Миллер
    2. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 19:50
      И фотоны там будут и хвазотроны,и формы кривые и душа прям поет!
      sapporo1959
  6. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 18:37
    А нахрена оно ему надо? Он же вроде как кинжалы должен таскать и запускать их со своей территории
    Vol4ara
  7. Троль Сегодня, 19:19
    Поговаривают, что от разрабатывающихся, новых фотонных радаров, придущих в мир в ближайшее будущее, нет в небе укрытия. И если это так, то разговор о шапке невидимке есть пустой треп и распил бабла.
    Троль
    1. poquello (poquello) Сегодня, 20:04
      Цитата: Троль
      разговор о шапке невидимке есть пустой треп и распил бабла.

      дык, а ещё ИМХО им пофиг что в шапке что без шапки, но невидимость таки даа
      poquello
  8. Runoway (Runoway) Сегодня, 19:35
    Цитата: NN52

    Хотелось бы уточнить, сколько с вас лично "сгребли" денег на Су 57?

    NN52, устанешь считать........ Одной непонятной цены на бензин,таможенного налога на авто, необоснованными ценами ЖКХ,в 2014 всех на пол зп резанули под нефтяной шумок.............мало?! Если бы эти "надбавки" шли полностью в бюджет,а не в карманы,то б в армии было всё о чём мечтают участники форума
    Runoway
  9. Троль Сегодня, 19:45
    Цитата: Runoway

    Если бы эти "надбавки" шли полностью в бюджет,а не в карманы,то б в армии было всё о чём мечтают участники форума

    Сборщики податей всегда с этих податей и кормились. В казну, они никогда все не отдавали и отдавать не будут.
    Троль
  10. Александр War (Александр) Сегодня, 19:59
    Наши все ракеты испытывают?
    Александр War
  11. Runoway (Runoway) Сегодня, 20:01
    Да тут просто одним "путанутым" не понятно что и как,они на столько вжились в говножизнь,что полностью отрицают реальность,а если что вспоминают Борю. А не надо Борю,вспоминайте хотя бы Сталина после войны или Уго Чависа,который за время правления всю нефтяную отрасль у амеров отобрал и из-за черты бедности вышли 80%населения. Денег в стране жопой ешь, только идут они не в то русло.
    NN52,ты фермера спроси откуда бабки на 57, когда он весь в кредитах картошку по 8р сдал,а тебе её АШАН за 40р выставит, причём альтернативы нет, мелкие рынки времён ЕБН давно ТРЦ заменили,чтоб никто мимо кассы необелеченным не прошёл. С чего вдруг хохлы до Порошенко за русский газ платили меньше чем мы и в той же Абхазии экспортная электроэнергия по 15р/кВт. Как сбербанк в Прибалтике кредиты под 4% даёт
    Runoway
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