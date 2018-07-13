09:22 13 июля

Кого нынче атакует НАТО: Россию или США?

По итогам первого дня саммита НАТО в Брюсселе принято заявление. Как ни странно, значительная его часть посвящена не собственно натовским проблемам, а России и её действиям, трактуемым так или иначе.



Читая этот документ, не сразу понимаешь, зачем же, собственно, он писан. Люди, его подписавшие, искренне думают, что Россия возьмет «под козырек» и моментально бросится исполнять все пункты этого заявления? Вряд ли: дураки в НАТО есть, но большинство ни клинической глупостью, ни особой наивностью всё же не отличается. Тогда зачем там, например, такие пассажи:


Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, Грузии и Республики Молдова в пределах их международно признанных границ. Мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила в этих трех странах.


А чтобы два раза не вставать, к этому присовокупили и требование к России отказаться от признания суверенитета Южной Осетии и Абхазии.

То есть, называя вещи своими именами, Россия должна постелить Грузии ковровую дорожку, по которой та войдет в НАТО? Замечательно. Но кто-то в это верит?

Ещё одним важным пунктом заявления стал призыв к России, вдумайтесь, «признать ответственность за крушение над Донбассом самолета малайзийской компании Malaysia Airlines». А также, внимание:

Призываем Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать во всех усилиях по установлению правды, справедливости и возложению ответственности.


Что?! Возложите на себя ответственность за недоказанную вину — и добро пожаловать в Гаагу? Замечательно. Но действительно, не может же быть, чтобы они сами в это верили?

Однако и это ещё не все. Россию призвали отказаться от поддержки вооруженных групп на территории Украины, а также полностью выполнить Минские соглашения.

Также Североатлантический альянс выражает солидарность с Англией по делу Скрипалей. И на каком основании? Да на все том же «хайли лайкли», или «наиболее вероятно». Вот как это звучит в исполнении верных союзников Великобритании:

Великобритания оценивает как очень вероятное то, что Российская Федерация несет ответственность за нападения и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. Мы выражаем солидарность с Великобританией в её оценке.


Замечательно, правда? Придите с такими «аргументами» в суд, и у вас есть все шансы получить срок за клевету. Но крупнейший военно-политический блок на основе таких суждений принимает важные заявления, и его не заботит ни собственная репутация, ни репутация России, на которую, называя вещи своими именами, возведен бездоказательный поклеп.

Справедливости ради отметим, что было в заявлении и несколько пунктов, которые, как кажется на первый взгляд, выглядят вполне примирительно. В частности, участники форума видят пользу в обмене информацией между альянсом и Россией, а также отмечают, что НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозу для России. Но все это сводится к нулю всего одним предложением:

В связи с нынешними обстоятельствами мы сожалеем, что, несмотря на призывы союзников и международного сообщества в адрес России сменить курс, условий для таких отношений нет.


Как видите, России был выделен целый день скоротечного саммита. И мы можем сколько угодно думать, что таким образом НАТО косвенно признает важность взаимоотношений с нашей страной. Так-то оно так, и все-таки – использование формулировок и информационных поводов, фактически загоняющих Россию в угол, не оставляет нам шансов думать, что целью данного документа является попытка хоть как-то наладить отношения с Москвой.

Так для чего же он тогда нужен? Вероятно, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно вспомнить о главном событии международной политической повестки дня – ожидаемой встрече Трампа и Путина.

Все становится на свои места, если мы попробуем воспринимать данный документ не как обращение к Москве и Путину, а как обращение к Трампу. Используя присутствие американского президента на саммите и его явное нежелание сорвать мероприятие, которое и без того трещит под тяжестью американских инициатив, европейские ястребы… Хотя нет, тут это слово не подходит. Лучше так: европейские бойцовые петухи пытаются навязать Трампу повестку встречи с Путиным!

И вот для этого и вправду можно поднять из погреба и изрядно подпорченные обвинения в атаке мирного «Боинга», и вспомнить о «поддержке вооруженных групп на Донбассе», и потребовать неукоснительного выполнения минских договоренностей (хотя Россия и не является стороной конфликта) – в общем, годится все. И то, что под всеми этими пунктами стоит и подпись США, всё-таки может повлиять на информационный фон готовящейся встречи в Хельсинки.

И все же будем надеяться на то, что Трамп умеет держать и более серьезные удары. Его изрядно закалило как политика противостояние с оппонентами внутри самих США, и теперь есть все основания думать, что скулеж европейских «партнеров» ничего, кроме раздражения, у него не вызовет.
Автор: Виктор Кузовков


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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 05:14
    Вся политика НАТО объясняется тем что они знают что им в обратную ни чего не прилетит... Мирные мы люди... А зря...
    Vard
    1. Hoc vince Сегодня, 06:20
      "Мы призываем Россию вывести силы, которые она разместила в этих трех странах."
      Как много мест на Земле откуда хочется попросить НАТО вывести свои войска, хватит топтать чужие земли грязными берцами!
      Hoc vince
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 05:50
    России был выделен целый день скоротечного саммита.

    если на каких- нибудь их посиделках не обсудят Россию и не предъявят к ней требования, то такие посиделки прошли зря...
    Masya Masya
  3. Фил77 (Сергей) Сегодня, 06:43
    Ну и как можно сотрудничать с этими упёртыми лицемерами?Ответ:никак!
    Фил77
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:49
    По поводу принятых документов, в которых только и фигурирует Россия понятно - НАТО необходимо оправдывать цель своего существования. Призывы к России покаяться, признать вину за все, что произошло в мире необходимы для того, чтобы не только нанести очередной информационный удар по нашей стране, но и отвлечь внимание от своих преступных действий на БВ и др. регионах. Самое интересное на этом саммите то, что приехал барин, всех построил, указал на недостатки, которые обязаны исправить, обязал готовить деньги и уехал хлопнув дверью. НАТО вытирая сопли по привычке взялось за Москву.
    rotmistr60
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:48
    Бандеровская майданная Украина куда-то летит, Европа – рассыпается, в Америке под Трампом кресло шатается.
    ...К такому выводу пришел автор в опубликованной статье на ВО " Крым и Донбасс воюют за нас!"..Но согласно принятому заявлению на саммите,этого не видно..Само заявление, звучит как ультиматум...
    parusnik
  6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 08:09
    Наш ответ НАТО
    Ros 56
  7. Комментарий был удален.
  8. sagitch (Ильдар) Сегодня, 09:18
    [/quote]Мы выражаем солидарность с Великобританией в её оценке.[quote]

    Рано еще оценивать то, Тереза Мэй еще "новичка" не пробовала, (хотя кто ее знает)
    Поговариают, Скрипали так "отлетели", от "новичка" что и другим захотелось.
    sagitch
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