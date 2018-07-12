Почему Украина вдруг предложила России ядерную сделку

Министерство энергетики Украины выступило с заявлением о необходимости восстановления совместного с российским предприятием ТВЭЛ производства ядерного топлива для АЭС. Такое предложение содержится в письме министра энергетики страны первому заместителю директора Росатома. Такое событие произвело эффект разорвавшейся бомбы.



Дело в том, что со стороны Украины это первая за четыре года попытка восстановить промышленную кооперацию с Россией. Если конкретно, то речь идет о совместном строительстве нового завода стоимостью 500 млн долларов в Кировоградской области. Финансироваться он должен был в равных долях. Однако проект был заморожен после событий 2014 года.



Атомная отрасль Украины находится в незавидном состоянии. Попытки перейти на ядерное топливо производства США провалилась, так как оно не подходит для атомных станций советского образца. Теперь же ситуация достигла такой критической точки, когда политика отошла на второй план под давлением вопросов экономии и безопасности.











