20:18 12 июля

Почему Украина вдруг предложила России ядерную сделку

Министерство энергетики Украины выступило с заявлением о необходимости восстановления совместного с российским предприятием ТВЭЛ производства ядерного топлива для АЭС. Такое предложение содержится в письме министра энергетики страны первому заместителю директора Росатома. Такое событие произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Дело в том, что со стороны Украины это первая за четыре года попытка восстановить промышленную кооперацию с Россией. Если конкретно, то речь идет о совместном строительстве нового завода стоимостью 500 млн долларов в Кировоградской области. Финансироваться он должен был в равных долях. Однако проект был заморожен после событий 2014 года.

Атомная отрасль Украины находится в незавидном состоянии. Попытки перейти на ядерное топливо производства США провалилась, так как оно не подходит для атомных станций советского образца. Теперь же ситуация достигла такой критической точки, когда политика отошла на второй план под давлением вопросов экономии и безопасности.




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Комментарии 3

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 19:19
    Упаси Господи повестись на эту тему.Совместное предприятие да пожалуйста.Только за укро деньги и на территории России
    Наблюдатель2014
    1. Татьяна Сегодня, 19:35
      Наблюдатель2014
      Совместное предприятие да пожалуйста.Только за укро деньги и на территории России

      Никакого совместного предприятия Украины с Россией нам не нужно вообще! Ни за "украинские" деньги! Ни тем более на территории России!
      Вешать экономически на себя бандеровскую Украину России нельзя ни в коем случае! Причём ни в каком виде и не под каким-либо предлогом!
      Татьяна
  2. лысова (владимир) Сегодня, 19:53
    Пока Украина не будет очищена, от этого всего, даже думать об этом не порядочно.
    лысова
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