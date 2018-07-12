22:42 12 июля
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Поможет ли Израилю Москва в возвращении останков казнённого в Сирии разведчика?

Израильский премьер уже в третий раз с начала года посетил Россию, претендуя на звание рекордсмена среди лидеров иностранных государств по числу личных встреч в РФ с Владимиром Путиным.

В своих заявлениях Биньямин Нетаньяху не раз акцентировал внимание на том факте, что и ему, и всему Израилю очень важны позитивные отношения между двумя странами, включительно взаимоотношения в ключе острого сирийского вопроса.

В израильских СМИ утверждается, что власти Израиля "пытаются усадить за стол переговоров главу Сирии Башара Асада" с целью добиться спокойствия в регионе. И во время таких переговоров стороны должны будут обсудить немало спорных вопросов и, если понадобится, пойти на определённые уступки с обоих направлений.


Одним из таких вопросов, о котором откровенно не много информации в международной прессе, является тема о возвращении домой останков казнённого ещё в 1965 в Сирии израильского разведчика Эли Коэна.

Поможет ли Израилю Москва в возвращении останков казнённого в Сирии разведчика?


Вот уже несколько десятков лет Израиль пытается вернуть прах Коэна и предать его земле. Речь идёт о разведчике, который в своё время, из-за провала операции был выявлен сирийскими спецслужбами и в скором времени казнен через повешение.

Недавно были опубликованы сведения о том, что известный в Израиле активист Барух Ливиев получил официальный ответ из министерства иностранных дел Российской Федерации по поводу ситуации с прахом Коэн. В письме, которое было адресовано Ливиеву, было сказано, что российская сторона рассмотрит данный вопрос и при ближайших контактах с сирийской стороной поднимет эту тему. Также, по словам активиста, он не раз пытался подключить различные рычаги давления для разрешения этой проблемы.



Сегодня, когда израильский премьер в очередной раз посетил Россию, данная тема вновь приобрела актуальность.

Кувейтское издание «Аль-Джарида», считающиеся одним из самых известных в арабском мире, в минувший четверг сообщило, что Израиль очень близок к разрешению проблемы возвращения останков израильского разведчика Эли Коэна.

Если верить этому изданию, израильская разведка получила точную информацию о месте захоронения разведчика и данные о судьбе некоторых личных вещей Коэна, которые находятся в Сирии. Также заявлено, что было достигнуто соглашение о передаче идентифицированных останков для тестирования их ДНК. Если экспертиза подтвердит их принадлежность Коэну, то Израиль будет готов смягчить свою позицию относительно развертывания своих войск на северной границе с Сирией.


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Комментарии 62

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:46
    Да это дорогого стоит. Один из лучших израильских разведчиков.
    Арон Заави
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 20:49
      С соседом всегда стоит строить нормальные отношения..и совсем не лучший вариант бомбить его территорию пока он слаб и занят другим.
      dvina71
      1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:34
        Только не в случае богоизбранного народа и каких-то там гоев, подозреваю. Хотя иные толкования Корана тоже не лучше, позволяя и даже поощряя делать то же самое всем "правоверным" в отношении гяуров/кяфиров.
        Kuroneko
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 21:49
          Очень толсто, ахпер..
          Yujanin
          1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 21:53
            давайте без интимных подробностей .
            а по факту все авраамические религиозные учения оправдывают насилие над другим этносом или исповедующими другую религию .
            просто экспл
            1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 22:25
              а по факту все авраамические религиозные учения оправдывают насилие над другим этносом или исповедующими другую религию .
              Допустим. И что теперь?
              Yujanin
          2. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 22:13
            Цитата: Yujanin
            Очень толсто

            Поэтому-то и был создан Новый Завет, няша. Хотя иудаизм его не признаёт, да и мусульманство считает Иисуса максимум пророком - и на том спасибо.
            Но это всё метафизика. Факт остаётся фактом: Израиль - главный хам (или Хам? =) Ближнего Востока.
            Хотя, если вернуться к теме Коэна - я уважаю профессионалов (вне зависимости от того, в чьих интересах они работали). Однако сам (лично) считаю, что возвращать его прах Израилю на фоне продолжающихся (и откровенно надуманных) атак по соседнему суверенному государству (про негласную поддержку Израилем ИГИЛ - конечно же молчок) - верх мягкотелости и неразумия. Кто-то просто слишком уж оборзел. Не надо этому потакать, а то станет ещё хуже.
            Kuroneko
            1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 22:24
              Вы случайно не ошиблись ресурсом? Это точно религиозный сайт?
              Yujanin
              1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 22:30
                А то. И даже вера в науку, или, скажем, во своевременное исполнение отечественной ГПВ - это по сути дела та же религия.
                Kuroneko
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:54
      А я грешным делом на Чубайса думал
      Дормидонт
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:00
        Без всяких условий смягчение-несмягчения позиции Израиля и т.д. Надо помочь.
        Опер
        1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 22:19
          У американцев на эту тему есть старая хорошая поговорка (кстати, она целиком отражает их западный подход к дипломатии): "дай негру палец - откусит по локоть".
          Любые уступки и жесты доброй воли наши "партнёры" воспринимают сугубо как слабость.
          Kuroneko
    3. Trek Сегодня, 21:05
      Вот уже несколько десятков лет Израиль пытается вернуть прах Коэна и предать его земле.

      У меня прям слезы на глазах, от умиления..
      Прекратите бомбардировки Сирии ,,Палестины , Ливана ..Тогда вам все вернут !
      И нечего к Путину бегать постоянно , все можно по телефону решить..В ЦК ваш брат постоянно бегал с жалобами и добились своего все же..Вот так Арон ! hi
      Trek
      1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:13
        С мертвыми Россия не воюет! По христиански и по совести останки надо вернуть. Нам надо помочь в этом.
        Опер
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:48
          Цитата: Опер
          С мертвыми Россия не воюет! По христиански и по совести останки надо вернуть. Нам надо помочь в этом.

          Ой ли? Сталина из мавзолея вынесли за победу в ВОВ? Ленина который год драпом закрывают, что бы не радовался, чего мы добились в плане вооружения? Дзержинского с площади убрали, чтобы чекисты без главного в потёмках плутали? Ну и логика!
          sabakina
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:58
            О чем вы говорите?! Тело Сталина надо родственникам перезахоронить? Не вижу проблемы? Про мумию Ленина желаете поговорить? Для чего? Надо вам? Ходите поклоняйтесь. Вы для чего сейчас здесь это устраиваете?!
            Опер
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:02
              Игорь, это Вы щас пытаетесь устроить! Сталина живого из мавзолея попёрли? Дзержинского, который создал систему контразведки, живого с площади убрали? Так кто там "не воюет" с мёртвыми?
              sabakina
              1. Опер (Игорь) Сегодня, 22:12
                Вячеслав, я с вами эту тему задрапированной гробницы Ленина даже обсуждать не буду! Вы к чему об этом вообще сейчас? Вас так задела моя фраза, что Россия с мертвыми не воюет! Да-не воюет! И в передаче тела израильского разведчика надо оказать содействие! Я считаю это благим делом нормальных людей! Сирийцы выявили его и казнили. Правильно-он им враг! Но разве сирийцам враги его родные?! Вы для чего здесь про Ленина своего пишете? Он вам дорог? А мне нет! Вы более русский чем я?! Для чего вы сейчас устраиваете эти разборки! По поводу этого сооружения на главной площади страны решение не при нашей с вами жизни будут принимать. И это правильно.
                Опер
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:22
                  Ну, что делать Игорь, для Вас это просто груда гранита с мертвецом, для меня монументальная усыпальница человека, который показал светлый путь для народа. Мёртвого Сталина, который принял страны с сохой, а оставил с ядерной бомбой, мертвого вытащили из некрополя, сожгли и замуровали в стену. Дзержинского, который наладил охрану границ государства и создал контразведку...Его памятник кому помешал?
                  sabakina
              2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:13
                А для того все это было устроено и из последних сил поддерживается, что сравнение, если именно честное сравнение проводить, то оно не в пользу нынешней власти то будет.
                ополченец2
                1. Опер (Игорь) Сегодня, 22:22
                  Вы желаете, чтобы я с вами в теме о возвращении тела казненного израильского разведчика Российскую власть обсуждал?!) Ага да! Щас! Специально для вас и Вячеслава сообщаю, что мавзолей на период официальных празднований будет и дальше задрапирован! Уличите меня во лжи-пишите! А на сегодня обсуждайте эту тему без меня! Всегда ваш, Опер!
                  Опер
                  1. Shahno (Павел) Сегодня, 22:27
                    Человек достойный... И Беньямин знает, что значит такая потеря. Похоже и вас коснулось?
                    Shahno
                  2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:27
                    Поживем, увидим!
                    Здоровья и благополучия!
                    ополченец2
                  3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:28
                    Цитата: Опер
                    Специально для вас и Вячеслава сообщаю, что мавзолей на период официальных празднований будет и дальше задрапирован!
                    А зачем?
                    sabakina
                    1. Karenius Сегодня, 22:37
                      Чтобы народ не взорвал этот самый мавзолей, символизирующий верность власти заветам ильича..
                      Karenius
    4. SSR (Roman) Сегодня, 21:14
      Цитата: Арон Заави
      Да это дорогого стоит. Один из лучших израильских разведчиков.

      Дело даже не в этом. Просто нельзя так.
      Да в состоянии войны, но нельзя "60" лет чахнуть над останками, да, для евреев он разведчик, для сирийцев шпион, но страны обмениваются и шпионами и разведчиками.
      Сколько горя нам немцы принесли, но прошло время, ищем, обмениваемся и тд.,
      SSR
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:55
        Цитата: SSR
        да, для евреев он разведчик, для сирийцев шпион, но страны обмениваются и шпионами и разведчиками.
        Да, в Европе да.

        Но Вы забываете, восток живёт по своиму мироукладу.
        sabakina
        1. SSR (Roman) Сегодня, 22:06
          Цитата: sabakina
          Да, в Европе да

          Ну в "просвещённой" Европе ещё сто лет назад из человечины снадобья готовили.
          А лет 75 тому назад, американцы японские черепа вываривали.
          А самураи вообще в каннибализме были отмечены.

          Цитата: sabakina
          восток живёт по своиму мироукладу.

          Как европецы почти перестали мусор из окон выкидывать так и на востоке мироуклады меняются и поменяются.
          Этот не самый сложный, примеры есть.
          SSR
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:09
            Roman, мы попытались в Афгане. Всё шло вроде к цивилизованному обществу. Объяснять, кто помешал, надеюсь не надо....
            sabakina
      2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:15
        Здесь важно, что "и тд." Не должно быть этого "и тд.", не за это "и тд." советские люди гибли, а за свою Родину.
        ополченец2
    5. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:27
      Цитата: Арон Заави
      Да это дорогого стоит. Один из лучших израильских разведчиков.

      Что за праздник такой, все его празднуют? 18 МАЯ — ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК ЛАГ БА-ОМЕР
      XXXIII
      1. Shahno (Павел) Сегодня, 22:29
        Что это вдруг, давно прошел....
        Shahno
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:34
          Цитата: Shahno
          Что это вдруг, давно прошел....

          Вот тут рассказ, даже не рассказ, фото, это что праздник жертвоприношений? https://blagin-anton.livejournal.com/446799.html.
          .....
          XXXIII
          1. Shahno (Павел) Сегодня, 22:42
            Разжигание костров в этом году было запрещено... У нас.
            Shahno
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:46
    Это не наша война Я про ситуацию с возвращением останков того разведчика .Но по скольку вошли на Ближний Восток сами И имеем большие амбиции сейчас там.И абсолютно правильно сделали.Почему не воспользоваться дополнительными точками соприкосновения?
    Наблюдатель2014
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:51
      Сергей hi
      Цитата: Наблюдатель2014
      Почему не воспользоваться дополнительными точками соприкосновениями?

      Это правильно , важно только чтобы не получилась "игра в одни ворота" от одной из сторон .
      bouncyhunter
      1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 20:54
        Там наверное в своё время выдвигались встречные условия, вот интересно какие.
        Неплохой
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 20:55
          Цитата: Неплохой
          интересно какие

          А это мы узнаем только по факту выполнения условий или если кто-то их предаст гласности .
          bouncyhunter
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:13
            Цитата: bouncyhunter
            А это мы узнаем только по факту выполнения условий или если кто-то их предаст гласности .

            Или просто предаст. Тоже вариант.
            Kuroneko
        2. Yujanin (Shurik) Сегодня, 21:03
          Там наверное в своё время выдвигались встречные условия

          Подозреваю, что Сирия даже не стал бы обсуждать эту тему.
          Yujanin
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:22
            Цитата: Yujanin
            Сирия даже не стал бы обсуждать эту тему

            Всегда подозревал, что Сирия - это мужик.
            Kuroneko
            1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 21:42
              Всегда подозревал, что Сирия - это мужик.


              Так это было в мирное время, когда в Сирии не шли бои. Но сегодня совсем другая обстановка.Теперь Дамаск больше боится живых нежели мертвых противников.
              Yujanin
              1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 22:41
                Цитата: Yujanin
                Теперь Дамаск больше боится живых нежели мертвых противников.

                Боюсь, что-то я пропустил новости о былом зомби-апокалипсисе умертвий, которого ранее боялся Сирия Дамаскович.
                Kuroneko
      2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:58
        bouncyhunter Паша hi Я,вас умоляю.Чем рискуют наши умники? Останками героя израильтян.Это не повод вообще для беспокойства наших супер стратегов.В цвете событий последних лет ,это вообще не повод для обсуждения.Это точка соприкосновения.Как это модно стало называть.
        Наблюдатель2014
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:00
          А я вовсе не о рисках для России речь вёл .
          bouncyhunter
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:02
            bouncyhunter Паша
            А я вовсе не о рисках для России речь вёл .
            Естественно.Тут торг и речь о рисках жизни сирийских солдат в основном идет.
            Наблюдатель2014
  3. polpot (Andru) Сегодня, 20:48
    По людски конечно прах отдать надо ,дело прошлое .
    polpot
    1. Грац (Грац) Сегодня, 20:52
      какое прошлое, евреи бомбят территорию Сирии, а те должны идти им на встречу?
      стоит уступить один раз руку откусят по локоть
      Грац
    2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:19
      Думается, что если действительно "по-людски", то пусть сирийцы сами решают.
      За что его казнили? Кто-то у нас знает? Нет. Вот пусть Израиль с Сирией и договаривается.
      А то получится как я один раз хотел молодоженов помирить, так с обоих сторон по соплям получил. И поделом было!
      ополченец2
  4. Грац (Грац) Сегодня, 20:49
    Я бы на месте сирийцев развеял бы прах шпиона над морем, если передать останки евреям, там будет паломничество к могиле шпиона и сионизм ещё выше поднимет голову, этого допускать нельзя
    Грац
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 20:53
    А оно нам надо?
    Дормидонт
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:58
    Не спокойствие в регионе Сирии точно не Асад создает, а такие страны, как Израиль, со своими бандитскими выкормышами. Единственное с чем можно согласится, это с выдачей праха шпиона.
    Egorovich
  7. shura7782 (Александр) Сегодня, 21:06
    Столько лет прошло.... Если его найдут, то это просто Чудо. Для родных очень важно и руководство молодцы , что своих не бросают. Думаю, что у нас не нашли бы.
    shura7782
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 21:37
      Вы даже и в этой теме пытаетесь гадить! В Сирии выручая своих товарищей гибнут наши бойцы! Тела наших погибших доставляютя на Родину бывает и с риском для жизни. В России работают поисковые отряды возвращая родным их погибших дедов и прадедов. Мы заботимся о захоронениях наших погибших где бы они не были! Мне стыдно за вас искренне! По крайней мере за то, что я прочитал этот пост написанный человеком, как ни как и под Российским флагом. Бог вам судья.
      Опер
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 22:06
        В Сирии гибнут наши бойцы на земле, на которую нас пригласили. И они знали, на что шли. Это Вам не на "земле" работать, гоняясь за местными алкашами!
        sabakina
      2. маленькая страна (Дани) Сегодня, 22:24
        Цитата: Опер
        Бог вам судья.

        БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
        На прошлой неделе были переданы часы Эли Коэна.
        маленькая страна
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 22:38
          Цитата: маленькая страна
          На прошлой неделе были переданы часы Эли Коэна.

          Украденные в Сирии часы Эли Коэна.
          Довольно странный поступок для тех, кто желает договориться, не находите?
          Лопатов
  8. лысова (владимир) Сегодня, 21:36
    Прочитал полную его биографию - Он верный солдат своей страны - причём такой же, как наш Всеволод Владимирович Владимиров ( Штирлиц ). Конечно он достоин возращению. Если он и в правду на одной из баз возле Дамаска, в бункере на 30-и метровой глубине. Проблема только в сегодняшних событиях, но Путину думаю в силах договориться. Кому интересно , а про него и вправду интересно вот ссылка. http://www.proza.ru/2011/10/12/1228
    лысова
    1. ополченец2 (Александр) Сегодня, 22:24
      Ну зачем же Вы так - "такой же, как наш Всеволод Владимирович Владимиров (Штирлиц)". Вы то сами, надеюсь, понимаете, что не "такой же". Вспомните (могу и ссылки Вам дать), за что воевал Штирлиц - в это время фашисты уничтожали наш народ, под корень, как нелюдей! Сирийцы ставили задачу полного геноцида евреев?
      Как все таки люди бывают забывчивы!
      ополченец2
  9. segamegament (Новоросс) Сегодня, 21:38
    пeйcатoго мoйшy повесили, зачем его воняющая тушка понадобилась через пол века? Не иначе хиромантам пeйсaтым для опытов...
    segamegament
  10. мерцание (Николай) Сегодня, 22:00
    тестирования их ДНК. Если экспертиза подтвердит их принадлежность Коэну, то Израиль будет готов смягчить свою позицию
    Так сирийцы может уже и не знают, где его останки ... может придется делать тысячи экспертиз, чтобы найти его прах.
    мерцание
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 22:30
      Цитата: мерцание
      тестирования их ДНК. Если экспертиза подтвердит их принадлежность Коэну, то Израиль будет готов смягчить свою позицию
      Так сирийцы может уже и не знают, где его останки ... может придется делать тысячи экспертиз, чтобы найти его прах.

      Наверно уже нет, так как уже пытались выкрасть тело, но самое главное что его похоронили как положено по человечески.... Так что если евреи так ценят Коэна, то Сирийская земля тоже их стала после тех событий .....
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