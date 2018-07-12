Поможет ли Израилю Москва в возвращении останков казнённого в Сирии разведчика?

Израильский премьер уже в третий раз с начала года посетил Россию, претендуя на звание рекордсмена среди лидеров иностранных государств по числу личных встреч в РФ с Владимиром Путиным.В своих заявлениях Биньямин Нетаньяху не раз акцентировал внимание на том факте, что и ему, и всему Израилю очень важны позитивные отношения между двумя странами, включительно взаимоотношения в ключе острого сирийского вопроса.В израильских СМИ утверждается, что власти Израиля "пытаются усадить за стол переговоров главу Сирии Башара Асада" с целью добиться спокойствия в регионе. И во время таких переговоров стороны должны будут обсудить немало спорных вопросов и, если понадобится, пойти на определённые уступки с обоих направлений.Одним из таких вопросов, о котором откровенно не много информации в международной прессе, является тема о возвращении домой останков казнённого ещё в 1965 в Сирии израильского разведчика Эли Коэна.Вот уже несколько десятков лет Израиль пытается вернуть прах Коэна и предать его земле. Речь идёт о разведчике, который в своё время, из-за провала операции был выявлен сирийскими спецслужбами и в скором времени казнен через повешение.Недавно были опубликованы сведения о том, что известный в Израиле активист Барух Ливиев получил официальный ответ из министерства иностранных дел Российской Федерации по поводу ситуации с прахом Коэн. В письме, которое было адресовано Ливиеву, было сказано, что российская сторона рассмотрит данный вопрос и при ближайших контактах с сирийской стороной поднимет эту тему. Также, по словам активиста, он не раз пытался подключить различные рычаги давления для разрешения этой проблемы.Сегодня, когда израильский премьер в очередной раз посетил Россию, данная тема вновь приобрела актуальность.Кувейтское издание «Аль-Джарида», считающиеся одним из самых известных в арабском мире, в минувший четверг сообщило, что Израиль очень близок к разрешению проблемы возвращения останков израильского разведчика Эли Коэна.Если верить этому изданию, израильская разведка получила точную информацию о месте захоронения разведчика и данные о судьбе некоторых личных вещей Коэна, которые находятся в Сирии. Также заявлено, что было достигнуто соглашение о передаче идентифицированных останков для тестирования их ДНК. Если экспертиза подтвердит их принадлежность Коэну, то Израиль будет готов смягчить свою позицию относительно развертывания своих войск на северной границе с Сирией.