22:46 12 июля
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Что случилось с испытательным SSJ-100 в Подмосковье?

Некоторое время назад в подмосковном Раменском аварийную посадку совершил самолёт SSJ-100. По последним данным, у Сухого-СуперДжета полностью не вышла правая стойка шасси. При совершении посадки в аварийном режиме лайнер получил определённые повреждения, которые, как отмечают специалисты, устранимы.

Что случилось с испытательным SSJ-100 в Подмосковье?


Посадка осуществлялась в ЛИИ им.Громова. О ней рассказал РИА Новости гендиректор исследовательского института Евгений Пушкарский.


По словам Пушкарского, пострадавших на борту самолёта и «на земле» нет. Аэродром продолжает свою работу в штатном режиме.
Отмечено, что самолёт будет восстановлен в ближайшее время. Далее все запланированные испытания будут продолжены.

На данный момент формируется специальная группа экспертов, которая должна выяснить причину инцидента с SSJ-100 в Раменском.

На момент испытаний в самолёте находились три человека: лётчик, инженер по лётным испытаниям и представитель центра сертификации. Проводились испытательные маневры по уточнению аэродинамических параметров лайнера с так называемыми законцовками крыла. Налёт у лётчика-испытателя, пилотировавшего самолёт, превышал 11,4 тыс. часов, из которых налёт на SSJ-100 – около 3 тыс. часов.
Сам лайнер к этому моменту выполнил почти 300 различного рода испытательных полётов.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 34

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 20:59
    Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия drinks . Дилетантизм, апофения, теории заговоров приветствуются wink .
    Аристарх Людвигович
    1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:04
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия. Дилетантизм, апофения, теории заговоров приветствуются.

      Можно я?
      Рука Кремля, однозначно. Заодно моя диванная экспертиза, отличаясь к тому же редкой лаконичностью, покрывает все требуемые к ней пункты. Плюс созвучна западной политической моде.
      Kuroneko
      1. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 21:14
        - Кто свидетель?
        - Я свидетель! А что случилось?
        Грэг Миллер
        1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:20
          Это вам скорее к Наблюдателю2014, хих. Он тут, рядышком. Любой свидетель - наблюдатель. Хотя обратное и не всегда верно. Это как конгруэнтность и равновеликость.
          Kuroneko
    2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:04
      Аристарх Людвигович
      Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия. Дилетантизм, апофения, теории заговоров приветствуются.
      Поздравляю! hi Вы были первым laughing drinks
      Наблюдатель2014
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 21:06
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия.

      И не говорите. Сейчас набегут иксперды - "путинвсёслил", и пенсионную реформу сюда вставят, как пить дать.
      Piramidon
      1. Каракурт (Александр) Сегодня, 21:32
        Цитата: Piramidon
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия.

        И не говорите. Сейчас набегут иксперды - "путинвсёслил", и пенсионную реформу сюда вставят, как пить дать.

        Степан Вы меня опередили good , только они из диванных Ыкзпердов превратились в тряпок , просто плачут recourse ,
        Каракурт
    4. MPN (Павел) Сегодня, 21:08
      Ну проведем. ЛИИ испытатели. Они должны как бы проводить, по плану варианты возможных не стандартных ситуаций. И очень хорошая новость, что выявили данную проблему, для этого и созданы. А вот автору минус. Ни какой конкретики, только прокричать, чего обсуждать то?
      MPN
      1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 22:42
        Цитата: MPN
        Ни какой конкретики, только прокричать, чего обсуждать то?

        good Гадать на кофейной гуще...
        helmi8
    5. GABALIS (Дмитрий) Сегодня, 21:14
      Это всё евреи!
      GABALIS
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:38
        GABALIS (Дмитрий)
        Это всё евреи!
        wassat Ну хоть не молдоване laughing drinks
        Наблюдатель2014
      2. ПалБор (Павел) Сегодня, 21:45
        Цитата: GABALIS
        Это всё евреи!

        И велосипедисты...
        ПалБор
    6. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 21:17
      Причиной данного авиапроисшествия, как впрочем и всех остальных явился закон всемирного тяготения Иссака понимаешь ли, Ньютона!!!!
      Грэг Миллер
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 21:36
        Цитата: Грэг Миллер
        Причиной данного авиапроисшествия, как впрочем и всех остальных явился закон всемирного тяготения Иссака понимаешь ли, Ньютона!!!!

        Ещё Жуковский подозрительная личность. Тоже может быть причастен.
        Капитан Пушкин
      2. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 22:29
        Исаака? Точно евреи!!!
        Ваддимм
      3. MPN (Павел) Сегодня, 22:36
        Цитата: Грэг Миллер
        Причиной данного авиапроисшествия, как впрочем и всех остальных явился закон всемирного тяготения Иссака понимаешь ли, Ньютона!!!!

        good drinks Сам летчик... но тут спорить трудно... Даже не летчики все мы там (в земле ) оказываемся...
        MPN
    7. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:23
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия drinks . Дилетантизм, апофения, теории заговоров приветствуются wink .

      Не нужно быть экспертом, достаточно быть внимательным и оглядеться вокруг.. ПРОРЫВЫ только по федеральным каналам, а реальность другая..
      Svarog
      1. Muvka (Владимир) Сегодня, 21:29
        Т.е. по вашему боинги и эйрбасы беспроблемны? У них ничего не ломается и они не падают? Любая техника может отказать. Даже немецкий БМВ. И привязывать это к прорывам - показывать недостаток мозга.
        Muvka
      2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 21:33
        Где оглядываешься? Я так наблюдаю - дороги отремонтировали. Еду, еду, ни одной ямки... Еду и думаю - где меня обманули? wassat
        Горный стрелок
        1. MPN (Павел) Сегодня, 22:40
          Цитата: Горный стрелок
          Где оглядываешься? Я так наблюдаю - дороги отремонтировали. Еду, еду, ни одной ямки... Еду и думаю - где меня обманули? wassat

          Даааа. и где же обманули? Нас не обманывают, а заставляют нас самих себя обманывать, в чем и суть! не обманывайтесь и вас не обманут...
          MPN
      3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 21:38
        Цитата: Svarog
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия drinks . Дилетантизм, апофения, теории заговоров приветствуются wink .

        Не нужно быть экспертом, достаточно быть внимательным и оглядеться вокруг.. ПРОРЫВЫ только по федеральным каналам, а реальность другая..

        Позвольте не согласиться. Недавно в подвале нашего дома тоже случился ПРОРЫВ.
        Капитан Пушкин
      4. Piramidon (Степан) Сегодня, 21:39
        Цитата: Svarog
        ПРОРЫВЫ только по федеральным каналам, а реальность другая..

        Ага, раньше ничего не билось-не ломалось, а теперь, как я уже раньше заметил, - "путинвсёслил". За время моей службы в ВС СССР, только в нашем полку 4 катастрофы серийных, полностью освоенных Ту-95. Вы, в числе первых икспердов здесь отметились.
        Piramidon
    8. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 22:36
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Срочно требуется диванная экспертиза даного авиапроисшествия drinks . Дилетантизм, апофения, теории заговоров приветствуются wink .

      Что случилось с испытательным SSJ-100 в Подмосковье?

      На то он и испытательный борт, чтобы на нём отработать внештатные ситуации, во избежания повторов на серийных бортах, с пассажирами или на военных с ОМП. Нечего было вообще выкладывать штатную, для испытательного полигона ситуацию, как "жаренную утку" !
      Starover_Z
    9. TAMBU (tambu) Сегодня, 22:38
      Это все жиробольшевики и рептилоды из госдепа...тут и так все яснопонятно)
      TAMBU
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:00
    И на старуху бывает проруха. Главное все живы.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 21:10
      На данный момент формируется специальная группа экспертов, которая должна выяснить причину инцидента с SSJ-100 в Раменском.

      Этим всё сказано , так что не время махать шашкой направо-налево . Лучше дождаться результатов расследования причин (если о них посчитают нужным сообщить) .
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 21:17
        hi По последним данным, у Сухого-СуперДжета полностью не вышла правая стойка шасси.
        san4es
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 21:17
        Да сколько таких случаев, не счетное количество. И было и будет. Главное, без жертв.
        Egorovich
        1. san4es Сегодня, 21:21
          Цитата: Egorovich
          Да сколько таких случаев,

          ...2013 г. Sukhoi Superjet-100 в Исландии совершил жесткую посадку. Тоже шасси не вышло
          san4es
          1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:26
            Мне почему-то вспомнились квадратные иллюминаторы "Кометы"... Тоже среднемагистралка.
            Кто не в курсе - загуглите. Такая вроде бы мелочь, а сколько жизней унесла.
            Kuroneko
          2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 21:39
            Суперджет на редкость крепкий аппарат. Посадка на брюхо, с последующим полевым ремонтом в Исландиии и прилетом домой своим ходом, об этом красноречиво говорит.
            Аристарх Людвигович
            1. Kuroneko (Kuroneko Chii) Сегодня, 21:45
              28 апреля 1988, США, Гавайи — старенький Боинг-737 компании Aloha Airlines готовили для обычного рейса из аэропорта Хило в аэропорт Гонолулу. Это короткий 35-минутный рейс. На этом участке самолеты летали как автобусы. По 8-10 рейсов в день. Для рейса 243 это был девятый вылет за это утро. Взлет прошел штатно, но на высоте 7000 метров у самолета оторвало половину верхней части фюзеляжа. В дыру засосало стюардессу, несколько пассажиров поседели, остальные сидели, как живые. Пилотам удалось благополучно посадить получившийся воздушный кабриолет. Об этом случае в Голливуде даже сняли драму под названием «Miracle Landing». Впоследствии выяснилось, что обшивка самолёта банально прогнила за два с гаком десятка лет эксплуатации в тропическом морском климате (до Гавайев эта машина летала на Тайване у Cathay Pacific), а даже уже полученный авиакомпанией усиливающий ремкоплект так и провалялся больше двух лет на складе: у Aloha Airlines всё не доходили руки снять с рейсов один из главных инструментов сбора профита.
              Kuroneko
            2. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 22:05
              Вот что значит международная кооперация!
              К тому. Посмотрите на историю DC-3, как и где они садились.
              R.L.
        2. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 21:37
          Не всегда с Вами соглашаюсь, но в данном случае, полностью с Вами согласен.
          R.L.
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