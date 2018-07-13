09:22 13 июля

Прохоровская трагедия советских танкистов. Часть 2

Прохоровская трагедия советских танкистов. Часть 2


Контрудар танковой армии Ротмистрова в районе Прохоровки, несмотря на неудачи в предыдущие два дня, был нанесен утром 12 июля. Одновременно наносились два танковых удара на флангах: танковой армией Катукова в направлении обоянского шоссе и с другого фланга в излучине реки Псел. Эти удары требуют отдельного рассмотрения.

Перед нанесением контрудара у всех, от высшего командования до рядовых бойцов, была вера в его успешном проведении. Впервые с начала войны был сосредоточен такой мощный танковый кулак, почти тысяча танков на узком участке фронта. Все видели эту мощь и рвались в бой.


В танковой армии Ротмистрова для многих офицеров и бойцов это был первый бой, они были готовы достойно его провести. В первые же часы контрудара они попали в страшную мясорубку и испытывали шок от происходящего, но, оправившись, мужественно сражались. Примеров личного и массового героизма было более чем достаточно.

Контрудар танковых корпусов начался в 8.30 сразу же после атрподготовки, которая не выполнила своей задачи по нарушению управления в передовых частях противника и подавлению его противотанковых средства для успешных действий танков первого эшелона.

В связи с тем, что передний край обороны противника сформировался только ночью перед контрударом, установить наличие и дислокацию его огневых средств разведка не смогла, поэтому эффективность огня была низкой. Стрельба велась по площадям и в ходе артподготовки серьезно нарушить систему огня противника и уничтожить его противотанковые средства не удалось.

При планировании контрудара командование делало упор на стремительный рывок танков в глубь обороны противника с первых минут атаки. Главный удар был направлен на совхоз «Октябрьский» и высоту 252.2, они должны был попасть в «вилку» между двумя наступающими танковыми корпусами.

Один танковый корпус атаковал двумя эшелонами вдоль железной дороги, второй вдоль реки Псел, его боевой порядок был построен в три эшелона. Таким образом, в первом атакующем эшелоне двух корпусов в полосе шириной около 6 км находилось четыре бригады, один танковый полк, всего 234 танка и 19 САУ.

Никакой сплошной лавины утром 12 июля не было. Если бы 368 боевых машин двух корпусов действительно одновременно на этом узком участке обороны немцев, то, несомненно, они прорвали бы его. Но «бронированной лавины» организовать не удалось.

Плацдарм, с которого планировалось нанести контрудар, немцы накануне захватили, и исходные позиции бригад были отодвинуты от передовой на несколько километров.

Значительное расстояние и изрезанная балками местность заметно увеличивали интервал между вводом в бой первого и второго эшелонов корпусов.

Танковые батальоны из района сосредоточения на исходные двигались несколькими колоннами и потом через позиции пехоты и узкие проходы в минных полях ротными колоннами начинали разворачиваться в боевой порядок на глазах у противника. Таким образом, враг имел возможность наблюдать построение танкового клина и приготовиться к отражению удара.

Участок перед совхозом и высотой, где под огнем противника разворачивались и начинали атаку танковые соединения, также был очень узким, всего около 900 м. На нем полностью в одну линию не могла развернуться даже бригада, только батальон. Это привело к серьезным осложнениям с первых минут атаки.

Во-первых, корпус не смог бросить в бой сразу значительное количество бронетехники, а вводил ее частями, со значительными интервалами между ними. Во-вторых, использовать скорость танков как один из главных элементов прорыва, тоже не удалось. Бригады шли в атаку не широким фронтом, а скученно, большими группами, в этих условиях их экипажам было трудно маневрировать.

В первый удар всегда вкладывается максимальная сила, поэтому было крайне важно в начале атаки соблюсти синхронность и непрерывность ввода в бой, как батальонов, так и бригад. Интервал между вводом в бой батальонов в бригаде был определен в 10 минут, а бригад – 30 минут. Но выполнить это было невозможно.

Существенное расстояние от места, где находились бригады второго эшелона, до переднего края и сложная местность на их пути привели к увеличению интервала между вводом в бой бригад не только первого и второго эшелона, но и внутри первого эшелона.

Таким образом, соединения корпусов шли не сплошным широким потоком, а волнами, бригада за бригадой, а интервал между ними для динамичного танкового боя был значительный, от 30–40 минут до 1–1,2 часа. Это дало возможность противнику уничтожать их по очереди.

В связи с этим по двум направлениям вдоль железной дороги и из района Петровки вдоль реки двумя группами, не связанными между собой, к совхозу и высоте эшелонированно в боевом порядке двигались только две танковые бригады и три батареи САУ, общей численностью не более 115 танков и САУ. То есть в начале контрудара главных сил организовать лавину танков было просто невозможно.

Помимо неудачного выбора местности для ввода крупных танковых сил, командование неверно оценило и мощь противотанковой обороны противника на этом участке. Оно не рассчитывало, что неприятель сможет создать за короткую летнюю ночь устойчивую оборону, способную остановить несколько сотен наших боевых машин.

Как только наши танкисты подошли на расстояние прямого выстрела к позициям противника, сразу же вспыхнули факелами и задымились около двух десятков машин первой линии. Было ощущение, что броневой клин бригад резко остановился перед большим, но невидимым препятствием.

Боевое построение нарушилось, экипажи начали маневрировать на поле боя, расползаться, стремясь использовать складки местности, чтобы выйти из-под губительного огня. Значительная часть первой линии сгорела за считанные минуты. Сразу стало ясно, что ударный клин обоих корпусов встретил хорошо организованную противотанковую оборону.

Таким образом, первого решительного удара двух танковых корпусов не получилось.

Противник не позволил первой линии танков подойти на дистанцию, с которой Т-34, уже не говоря о Т-70, могли бы вести эффективный огонь. Враг просто расстрелял первую линию, а остальные танки остановились и начинали вести огневой бой с места.

Командование понимало, что, нанесение двумя корпусами лобового удара, как ни цинично это звучит, изначально на бригадах первого эшелона ставило крест. Сгорев, они должны были проложить дорогу для дальнейшего движения танков второго эшелона. Бригады второго эшелона втягивались в бой лишь тогда, когда бригады первого эшелона были остановлены и половина их машин уже подбита.

Танки не смогли пробиться между железной дорогой и совхозом через гребень высоты 252.2, противник эффективно использовал возможности своей противотанковой обороны. В результате местность в 1 км севернее и северо-восточнее высоты оказалась настоящим кладбищем для танковых батальонов, здесь в начале атаки они понесли наибольшие потери.

После вступления второго и третьего эшелонов количество танков на направлении главного удара двух корпусов увеличилось почти в два раза, вражеские артиллеристы и танкисты не смогли остановить натиск наших танкистов. Это помогло группе боевых машин прорваться на гребень высоты и в район совхоза.

С первого часа бой за совхоз «Октябрьский» и высоту 252.2 напоминал морской прибой. Четыре танковые бригады, три батареи САУ и два стрелковых полка волнами накатывались на этот район, но, встретив ожесточенное сопротивление врага, вновь отходили. Так продолжалось почти пять часов, пока танкисты не выбили противника из этого района, понеся при этом колоссальные потери.

Трудно понять логику командования. Зачем столь продолжительное время значительные силы бронетехники бросались на мощный противотанковый опорный пункт, если уже после первого часа боя было ясно — надо менять тактику?

В 10.30–11.00 продвижение четырех танковых бригад уже было остановлено, начался тяжелый огневой бой с хорошо организованной противотанковой обороной. Имел только место локальный прорыв наших танкистов на глубину 5 км у совхоза «Комсомолец», но немцы смогли его ликвидировать. Это был наиболее массовый и глубокий прорыв наших танков, но он оказался последним. Для его развития у советского командования сил больше не оставалось.

Версия о массовых лобовых столкновениях советских и немецких танков в этом сражении ничем не подтверждается. Выдвигать немецкие танки навстречу несущимся на полном ходу советским танкам не было никакой необходимости. У немцев была хорошо организованная оборона, их задачей было отражение огнем всех имеющихся средств наступающих советских танков, что они и делали.

Имели место только отдельные встречные бои советских и немецких танков. В районе высоты 252.2 было несколько таких боев между группами боевых машин, но это происходило уже во второй половине дня, когда немцы перешли в контрнаступление. В этот момент инициатива исходила уже от их танковых подразделений. Общее число танков с обеих сторон, участвовавших в таких поединках, не превышало 50–60 единиц.

При поддержке контрнаступления довольно неудачно действовала и наша авиация. Ей не удалось в полной мере обеспечить прикрытие контрударной группировки, а также нанести чувствительный урон войскам противника. Мало того, летчики, особенно штурмовики, систематически наносили бомбо-штурмовые удары по войскам почти всех армий, перешедших в наступление.

Нередко летчики не обращали внимания на подававшиеся сигналы своими войсками. Дело доходило до того, что на отдельных участках стрелковые подразделения специально не указывали ракетами и полотнищами линию фронта, опасаясь попасть под собственные бомбы. Доведенные до отчаяния, отдельные соединения «отгоняли» свои самолеты огнем стрелкового оружия.

Таким образом, ударному клину танковой армии при поддержке двух стрелковых дивизий, несмотря на все усилия, так и не удалось преодолеть упорное сопротивление противника. Основные силы нашей группировки, взяв высоту 252.2, по-прежнему находились в ее окрестностях западнее и юго-западнее от нее.

После непрерывных атак силы обоих танковых корпусов к 15.00 были на исходе. В бригадах осталось в строю по 10–15 машин, а в некоторых и еще меньше – по 5–7. Но контрудар продолжался, командование на всех уровнях получало распоряжения ни в коем случае не останавливаться, а продолжать нажим на неприятеля. Но сил уже не было, возможности соединений таяли с каждым часом.

Уже после полудня стало очевидно, что общая оперативная обстановка складывается далеко не так, как рассчитывало командование. Хотя оно еще не теряло надежды переломить ситуацию в свою пользу. Но враг оказывал упорное сопротивление по всему фронту. Стало ясно, что контрудар двух гвардейских армий надежд не оправдал, при этом войска несли большие потери.

Первый удар бригад двух советских корпусов, выглядевший как одна единая атака, продолжался примерно до 11.00 и закончился переходом к обороне после освобождения совхоза «Октябрьский» примерно 13.30–14.00. Совхоз «Октябрьский» и высота 252,2 в процессе боя несколько раз переходили из рук в руки и только после 17.00 противник в последний раз был выбит с высоты 252.2 и она осталась за советскими войсками.

Между 14.00 и 14.30 немцы практически полностью приостановили наступление танковых корпусов и их бригады после понесенных потерь в основном утратили свою боеспособность. После 15.00 советское командование уже не сомневалось, что план контрудара провалился. Кроме того, стало очевидным, что противник не только остановил основную группировку войск, но и пытается теснить ее. Боевые действия по нанесению контрудара между 20.00 и 21.00 были полностью приостановлены, и стрелковые дивизии заняли рубеж обороны.

Так закончился контрудар советских танкистов, на который возлагалось столько надежд. Несмотря на колоссальные усилия высшего командования, офицеров и рядовых бойцов, поставленной цели (прорыва обороны противника) достичь не удалось. Наступление немецких войск было только остановлено. Для полноты картины наверно стоит изложить, как немецкая и советская сторона оценивали результаты этого сражения и какие потери понесли стороны.

Окончание следует…
Автор: Юрий Апухтин

Использованы фотографии: www.syl.ru
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Комментарии 26

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  1. Vard Сегодня, 05:28
    Я надеюсь что автор в заключительной части своей статьи все же сможет объяснить... Почему же все таки несмотря на полный разгром... Наши войска все же выиграли сражение под Прохоровкой...
    Vard
    1. Комментарий был удален.
      1. Андрей Сухарев (Андрей Сухарев) Сегодня, 06:00
        Автор не "накакал", а описал реальные события. Ничего нового, в принципе, в статьях нет. Вы, сударь, прежде чем своими комментами пачкать форум, почитайте историческую литературу. Чтение вообще полезно, интеллект развивает... В отношении командования было организовано разбирательство, почему его армия понесла такие потери. До прихода к власти Брежнева, никакого "прохоровского сражения" в истории войны не было.
        Андрей Сухарев
      2. Комментарий был удален.
    2. Molot1979 Сегодня, 05:57
      Да уж с этим они отлично справляются. "Вопреки тупым генералам" и "благодаря массовому героизму" - всегда срабатывает.
      Molot1979
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 06:02
      Цитата: Vard
      Наши войска все же выиграли сражение под Прохоровкой...

      А ему это объяснять и не надо. Мы это бой ПРОИГРАЛИ. Поле под Прохоровкой осталось зп немцами. Чем они воспользовались по полной, немецкие саперы уничтожили ВСЕ наши танки, оставшиеся на нем, то есть лишим нас возможности их восстановить. Но в итоге мы выиграли Курскую битву
      svp67
    4. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:35
      Цитата: Vard
      Я надеюсь что автор в заключительной части своей статьи все же сможет объяснить... Почему же все таки несмотря на полный разгром... Наши войска все же выиграли сражение под Прохоровкой...

      Не под Прохоровкой, а на Курской дуге. При вснм запредельном ожесточении этого танкового боя, он лишь кусочек мозаики,происходивших событий.
      Арон Заави
      1. Vard Сегодня, 08:36
        Не поленился посмотрел что и как... Именно под Прохоровкой... Если не лень... Гугл вам в помощь...
        Vard
        1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:41
          Цитата: Vard
          Не поленился посмотрел что и как... Именно под Прохоровкой... Если не лень... Гугл вам в помощь...

          ну у меня другой взгляд на это.
          Арон Заави
  2. Molot1979 Сегодня, 05:55
    Тем не менее, результат более чем очевиден. Немецкое наступление было остановлено, а через пару дней и вовсе покатилось назад. Несколько напрягают рассуждения о том, что "надо было тактику менять". Разумеется, если бы автор, такой умный и начитанный, да еще со всеми современными знаниями, попал в штаб Ватутина, он бы легко показал на карте, где и когда наносить удар и как за неделю выйти к Берлину. Жаль, ни у кого из советских генералов не оказалось под руками пары томов по истории Великой Отечественной с картами. Что характерно: на дворе лето 1943, но с умением воевать все еще есть проблемы. Летчики не опознают своих, артиллерия не подавляет оборону противника. Тому, конечно, есть объективные причины: во-первых, никакой разведки, сразу с колес в бой, да еще не с того рубежа, откуда планировалось. Куда стрелять артиллеристы просто не знают. Во-вторых, все еще недостаточно снарядов. Немцы по прежнему выпускают по РККА больше "чемоданов", чем получают в ответ.
    Molot1979
    1. Андрей Сухарев (Андрей Сухарев) Сегодня, 06:21
      Автор, я надеюсь, в дальнейшем приведет письмо Ротмистрова Жукову. Там все написано, почему погибла целая танковая армия.
      Андрей Сухарев
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 05:59
    Трудно понять логику командования. Зачем столь продолжительное время значительные силы бронетехники бросались на мощный противотанковый опорный пункт, если уже после первого часа боя было ясно — надо менять тактику?
    Каждый мнит себя СТРАТЕГОМ...
    svp67
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 07:38
      Цитата: svp67
      Трудно понять логику командования. Зачем столь продолжительное время значительные силы бронетехники бросались на мощный противотанковый опорный пункт, если уже после первого часа боя было ясно — надо менять тактику?
      Каждый мнит себя СТРАТЕГОМ...

      И даже на уровне роты. Я помню какие притензии мы предъявляли в 2006 своим генералам. А теперь по прошествии 12 лет видно, что они то кое чего добились.
      Арон Заави
  4. rkkasa 81 (алексей) Сегодня, 06:08
    Трудно понять логику командования. Зачем столь продолжительное время значительные силы бронетехники бросались на мощный противотанковый опорный пункт, если уже после первого часа боя было ясно — надо менять тактику?

    Вполне возможно, что наше командование действительно ошибалось, не проявило необходимой гибкости итд. Но тогда автору нужно было предъявить свой вариант действий, и обосновать его - что именно, зачем, и как делать. А просто посетовать на логику командования, и все - по моему это неправильно.
    Да, и в статьях такого рода, все таки очень желательно использовать карты, и приводить данные о соотношении сил.
    rkkasa 81
  5. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 06:10
    Вопрос Автору?
    А, что Вы бы сделали сами, на месте начальника фронта, командира танковой армии, командиров бригад и рядовых танкистов? Прекрасно понимаю, что играть "с дивана" и слогательным склонением это одно, но Вы напрягитесь.......
    Мое личное мнение, имея тот объем информации руководство всех звеньев поступало верно. Тактика обороны на южном фасе Курского выступа потерпела крах. Ватутин не справился с задачей, допустил ошибку м выбором главного направления удара фашистов. Фронт был продавлен на свою глубину.
    Был ли выбор у руководства Степного фронта и Верховной ставки? Был бросить в огонь танки.
    Осознавали они риск?
    Однозначно - да!
    Они сделали то, что должны были сделать и........сделали!!!
    Прохоровка - это классичекий огневой мешок, который наше командование осознанно надеялось продавить. Получилось? Вопреки Вашим выводам, я считаю, что да! Страшной ценой, но наступательный порыв немцев был сбит. Высота и узловые точки были взяты. Дальше враг не прошел.
    Если бы, РККА продолжила играть от обороны, то немцы стали бы давить в другом направлении и обошла позиции наших пятых армий.
    Вывод "Прохоровка" операция по отъему инициативы у противника. Пускай кровавая но - это наша победа.
    С уважением, Котище!
    Котище
    1. Squelcher (Максим) Сегодня, 06:34
      Обсалютно согласен с Вами,
      Squelcher
  6. igordok (Игорь) Сегодня, 06:12
    В таких статья очень желательны карты, схемы. Иллюстрированный материал ни кому не мешал.
    igordok
    1. Wild_Grey_Wolf (Владимир) Сегодня, 06:27
      Что то мне подсказывант, что с картами боевых действий статья начнёт хромать и терять свою стройную логику. По этому прозорливый автор и обходит стороной этот вопрос уже две части подрят.
      Wild_Grey_Wolf
  7. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:46
    Чисто формально можно провести аналогию с Ютландом. Две стороны заявили о своей победе. Немцы сказали, что победили по очкам и нанесли врагу больший,нежели он им, ущерб. Англичане заявили, что несмотря на потери поле боя за ними.. Так и здесь. Одни заявили, что они остановили наступление врага несмотря на потери. Другие заявили, что тактически выиграли бой,нанеся противнику существенные потери и сорвав контрудар.
    Но ключевую роль в спорах играет конечный результат - победил тот, кто выиграл войну в целом.
    А мораль в том, что по прошествии времени мы можем лишь дать трактовку событиям истории,правдивую, без мифотворчества;мы можем лишь назвать вещи своими именами. Результата мы изменить уже не можем.
    Так что разбор Прохоровской битвы интересен, как именно попытка сказать правду, без лозунгов и идеологических оборотов. С оглядкой на конечный результат smile hi
    Статье плюс
    рюрикович
    1. parma Сегодня, 07:49
      Цитата: рюрикович
      Но ключевую роль в спорах играет конечный результат - победил тот, кто выиграл войну в целом.

      Вот с этой строчкой не соглашусь... Ибо тогда все поражения Франции в 1940 не играют роли, тк войну они закончили в составе победителей...Кстати, это же касается и все балканские странны (Югославия и Греция были оккупированы, остальные вообще были союзниками Германии)....Я бы скорее назвал это Пирровой победой...
      parma
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 08:40
        Я Вас правильно понял: Вы называете Пирровой победой победу в Великой Отечественной войне?
        Т.е. выиграли французы, бельгийцы, датчане и прочие греки, а мы, сиворылые, как всегда в лузерах?
        Может стоит задать всё-таки вопрос, кто и что выиграл? Французы, к примеру, выиграли свои круассаны, нетронутую Эйфелеву башню и прочие ништяки только по одной причине: в числе победителей лягушатников захотел видеть Сталин.
        Ставки нашей страны были неизмеримо больше: жизнь целого народа. У социально, культурно и идеологически близких европейчиков такой задачи не стояло. Так или иначе, антагонизма между ними и Гитлером не было.
        Мур
        1. Вишневая девятка (1) Сегодня, 08:57
          Цитата: Мур
          Ставки нашей страны были неизмеримо больше: жизнь целого народа.

          То есть, победа - это что не всех убили, я правильно Вас понял?
          Цитата: Мур
          Т.е. выиграли французы, бельгийцы, датчане и прочие греки

          И немцы, японцы, итальянцы.
          Цитата: Мур
          мы, сиворылые, как всегда в лузерах?

          Ещё прибалты, Восточная Европа, прежде всего Польша, Китай. Ну и ГДР, само собой.
          Вишневая девятка
    2. Вишневая девятка (1) Сегодня, 08:34
      Цитата: рюрикович
      Но ключевую роль в спорах играет конечный результат - победил тот, кто выиграл войну в целом.

      Видите ли, это не просто ложь, это преступная ложь. С ее помощью, есть мнение, Главпур и лично тов. Епишев забили немало гвоздей в гроб Советской армии. Были и другие плотники, конечно, но эти, возможно, сработали лучше всех.

      При разборе любой операции не имеет значения, кто победил, а тем более, кто победил через два года. Есть армии, которые побеждали всегда, в каждой своей войне, десятки лет. Но каждый раз они учились.
      Необходимо установить, что было сделано правильно, что было сделано неправильно. Правильное и неправильное существует. Само, отдельно от победы.
      Вишневая девятка
  8. BigRiver (Владимир) Сегодня, 07:43
    Цитата: svp67
    Цитата: Vard
    Наши войска все же выиграли сражение под Прохоровкой...

    А ему это объяснять и не надо. Мы это бой ПРОИГРАЛИ. Поле под Прохоровкой осталось зп немцами. Но в итоге мы выиграли Курскую битву.

    С тактической точки зрения.., ничья. Никто из сторон не выполнил своих задач. Ни 2 ТК SS, ни 5-я Гв.ТА.
    Но, эта ничья для немцев была катастрофой, потому-что нигде на трех ключевых направлениях (север, юг и юго-восток) они не смогли достигнуть оперативного успеха. Все их "клинышки" сточились, а резервов боле не бУло.
    А у нас еще оставалась часть свежих сил в виде чуть растреньканного Степного фронта.
    Так тактическая ничья далее вылилась в стратегическую победу.
    BigRiver
    1. Dooplet11 (Александр) Сегодня, 09:02
      100500+
      good
      Солидарен!
      Dooplet11
  9. savage1976 Сегодня, 07:47
    Мы можем ругать автора, хвалить его, от этого ничего не изменится, да, ценой огромных потерь они победили, мы помним, мы гордимся, но историю надо знать и понимать что были и доблесть и трусость, и мужество и предательство, были и операции успешные и провальные.
    savage1976
  10. нивасандер Сегодня, 08:45
    почти дословный перевод мутной фрицевской агитки " Дас дойче панцер" года примерно 2000----
    нивасандер
  11. maltus Сегодня, 09:11
    Где карты и схемы боев,где уже третий раз прошу? Пишите статью дайте полное представление о боях,тем более при указаниях населенных пунктах направлений ударов!
    maltus
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