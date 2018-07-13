Итоги саммита НАТО. Трамп показал Путину козыри

Итак, саммит НАТО окончен. В принципе, этот саммит прошел именно так, как мы и предсказывали. Ничего такого, что могло бы шокировать, не произошло. Хозяин показал место своим холопам. Проще говоря, Трамп напугал Европу. Напугал так, что до окончания встречи с Путиным Европа будет шипеть в углу и делать то, что сказал Трамп.Зачем? Ответ тоже очевиден. Американский президент показал Путину свои козыри в предстоящей игре. Точнее, показал один козырь. Полную управляемость блоком НАТО и свое полное пренебрежение мнением остальных вроде союзников. Остальные козыри были только обозначены пунктиром.Если говорить честно, мне совершенно непонятны широкомасштабные обсуждения того, что произошло. Кто-то ещё не понял, что это было? Пользуясь тем, что наши читатели в большинстве своем как-то связаны с армией и обороной вообще, можно назвать это обычным налетом. По типу авиационного против племени умба-юмба.Налетел, пошумел, даже куда-то стрельнул пару раз. Причем налетел, зная, что каменный топор до его вертолета точно не добросят. И дротики не причинят никакого вреда. Все в американском стиле.О чем были основные разговоры? Не об отношениях с Россией, не об Украине, не о Сирии. Вообще, главный посыл Трампа не изменился. "Дэньги, дэньги давай", как требовали Ося и Киса за свой танец в известном сатирическом произведении.Здесь и сейчас Европа должна дать 2% ВВП на нужды НАТО. А потом вообще 4%! И что? Немцы или французы кинутся выполнять это требование? Ну не смешите. Правительства этих стран имеют кучу обязательств перед собственным народом. Обязательств, которые необходимо выполнять.Какая альтернатива для Меркель или Макрона? В принципе, для всех руководителей европейских государств? Выполнить требования Трампа — проиграть очередные выборы и исчезнуть с политической сцены. Не выполнить требования — получить очередную истерику из США.А ведь главное совсем не в процентах ВВП. Главное — те 20% бюджета НАТО, которые заложены на закупку американского вооружения. Это же очевидно. Трампу необходимо создать устойчивый и достаточно большой рынок вооружения в Европе. Это позволит решить экономические проблемы прежде всего в США. Новые рабочие места, расширение предприятий ВПК, средства на разработку новых систем вооружения.И второй вопрос из этой же области. Политика США по отношению к некоторым "борцам за свободу", "повстанцам". "партизанам" не изменилась. Поддерживать эти движения американцы будут. А чем? Откуда взять оружие?Склады, которые остались в Европе со времен СССР, во многом опустели. Но ведь есть оружие, которое состоит на вооружении европейских армий. Европа покупает американское оружие и практически ничего не тратит на утилизацию старого советского. Просто передает его США. А дальше это вооружение всплывает уже у различных "борцов".Следующим вопросом из «пунктирных» козырей стал вопрос о «Северном потоке 2». Множество разговоров, множество комментариев… А смысл?Американцы при всем желании не смогут удовлетворить европейский рынок газа даже на 50%. Строить газовозы и терминалы для СПГ тоже накладно. Те, что построены, в случае даже максимальных объемов поставок газа из США вполне способны все это переработать.Сказки о заботе о братьях наших меньших из сопредельного с Россией государства давайте тоже оставим в стороне. Каждый ишак носит свои уши. Трамп, соответственно, американские, а не украинские. И немцам немецкие уши более интересны.Уклончивые ответы американского президента ясно показали, что он понимает неизбежность СП-2. Европейцы, может, и хотели бы сохранить украинскую ГТС в неизменном виде, но страшно. Все помнят 2009 год. Помнят и понимают, что от Киева можно сегодня ожидать чего угодно.Потому-то и связано это строительство не столько с выгодой от уменьшения количества стран-транзитёров, сколько с той самой пресловутой энергетической безопасностью. Вообще, мне кажется, США в настоящее время не претендуют на газовые рынки всей Европы. Достаточно восточно-европейских стран.Украина сегодня для США стала, как я писал ранее, достаточно большой головной болью. От этого режима устали все. Да и особой пользы от Киева ни для Европы, ни для США нет. Россия не увязла в противостоянии с этим недогосударством. Россия активно ведет себя на внешнеполитической арене.Показательно, как американский президент красиво ушел от прямого вопроса по Крыму. Получается, что решение в США и Европе уже принято. И опять из хорошо забытого старого. Де-факто Крым российский, а де-юре будет непризнанной территорией. Это уже было! Ровно так в составе СССР находились прибалтийские республики.Итак, какие предложения будут высказаны на встрече в Хельсинки? Мне кажется, основным станет вопрос Ирана. США не могут позволить этому государству дальнейшее усиление. Сильный Иран станет действительно серьезной проблемой для всех участников ближневосточной игры.В этом заинтересованы США, Турция, Израиль и даже мы, хотя и в меньшей степени. Появление у Ирана атомного оружия положит конец не только господству США в регионе, но и амбициям Израиля и Турции. Да и ситуацию в Сирии усложнит.Короче говоря, Трамп выйдет с предложением о недопущении возрождения в Иране работ по созданию ЯО. Это возможно только при посредничестве и гарантиях со стороны России. Да и то достаточно условно.Действия президента США подорвали веру иранцев в международные обязательства. А Восток — дело тонкое. Теперь политическая элита Ирана прекрасно понимает, что разговоры разговорами, а дубинка за дверью стоять должна. КНДР это продемонстрировала прекрасно.Второй животрепещущий момент — отношения России и Китая. США открыто бросили вызов КНР и, во многом неожиданно для Вашингтона, китайцы этот вызов приняли. Сегодня, по разным оценкам, противостояние США и КНР оценивается в $70-100 млрд. убытков для обеих стран.При этом Китай переориентирует свои финансовые и торговые потоки на Россию и ЕС. А американцы параллельно с торговой войной с Китаем ведут ещё одну. Как раз с ЕС. И опять европейский бизнес с интересом смотрит на российский рынок. Есть товары, значит, их надо где-то реализовать…Отбросив всю шелуху, получаем вторую задачу Трампа. Попробовать испортить отношения Пекина и Москвы.Что же ответит Путин? Увы, обе проблемы Вашингтона нам не особенно интересны. Тем более что веры американскому лидеру нет не только в Москве, но и в любой столице мира. "Моё слово крепче гороха! Сам дал, сам взял назад".Да и топорно подготовлены "тылы". Все эти 30-30-30-30. Эскадрильи, батальоны, корабли… Новые командные пункты НАТО в Германии и США… Угроза принять в НАТО Грузию… Да ещё и "прямо завтра"…Мы должны испугаться? Нет, мы посмеемся. И ответим. Интересно, где будут расположены эти батальоны? Откуда налетят стаи истребителей и штурмовиков? И где те аэродромы, на которых все это "присядет"?А вот то, что миролюбивая риторика Трампа подкреплена увеличением военных расходов, мы видим. И изменения в концепции применения ядерного оружия видим.В целом же, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина, нужно следовать старой восточной мудрости. Собака лает, ветер дует, а караван идет!Трамп действительно считает себя мировым лидером, даже гением. И в этом качестве, опять же по его собственному заявлению на пресс-конференции, пробует разговаривать с лидерами других стран. Из практики его президентства прекрасно видно, что все амбиции быстро проходят после первого же щелчка по носу. Ким Чен Ын это показал всему миру.А вообще, нас ждут интересные события. На американском телевидении собственного президента назвали чайкой. Налетел, нагадил, улетел. Мне кажется, наверное, восприятие у нас с американцами несколько разное, Трамп напоминает другую птицу.Некоторые читатели подвергались нападению бройлеров. Этакий боец с крепкими шпорами. Да первого пинка…