Взрыв у Каирского аэропорта: 12 пострадавших

Каирская полиция комментирует взрыв у международного аэропорта египетской столице. Речь идёт о взрыве, в результате которого пострадали не менее 12 человек. Все они экстренно госпитализированы. О состоянии пострадавших на данный момент не сообщается.Первоначально социальные сети распространили информацию о диверсии, однако в местном департаменте правоохранительных органов эти заявления опровергают.Отмечено, что взорвался резервуар с топливом, который находился вне территории аэропорта. Взрыв прогремел несколько часов назад - в тёмное время суток. Столб дыма был виден за несколько километров от эпицентра. В сообщении официальных лиц Египта утверждается, что причиной взрыва стала жара, которая в эти дни царит в стране. Накануне столбики термометров в районе каирского аэропорта поднимались до уровня 37 градусов по Цельсию. Между тем, специалисты не склонны полагать, что именно жара могла стать реальной причиной взрыва, тем более что температура под 40 и за сорок – конечно же, не является исключением для этого североафриканской страны.Прошла информация о том, что на время было обесточено навигационное оборудование аэропорта. На данную минуту отмечается, что воздушная гавань египетской столицы работает в штатном режиме: самолёты приземляются и взлетают по графику.Сформирована комиссия, которая работает над прояснением деталей ситуации со взрывом в районе расположения Каирского аэропорта.