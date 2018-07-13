09:22 13 июля
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Взрыв у Каирского аэропорта: 12 пострадавших

Каирская полиция комментирует взрыв у международного аэропорта египетской столице. Речь идёт о взрыве, в результате которого пострадали не менее 12 человек. Все они экстренно госпитализированы. О состоянии пострадавших на данный момент не сообщается.

Первоначально социальные сети распространили информацию о диверсии, однако в местном департаменте правоохранительных органов эти заявления опровергают.

Взрыв у Каирского аэропорта: 12 пострадавших



Отмечено, что взорвался резервуар с топливом, который находился вне территории аэропорта. Взрыв прогремел несколько часов назад - в тёмное время суток. Столб дыма был виден за несколько километров от эпицентра. В сообщении официальных лиц Египта утверждается, что причиной взрыва стала жара, которая в эти дни царит в стране. Накануне столбики термометров в районе каирского аэропорта поднимались до уровня 37 градусов по Цельсию. Между тем, специалисты не склонны полагать, что именно жара могла стать реальной причиной взрыва, тем более что температура под 40 и за сорок – конечно же, не является исключением для этого североафриканской страны.

Прошла информация о том, что на время было обесточено навигационное оборудование аэропорта. На данную минуту отмечается, что воздушная гавань египетской столицы работает в штатном режиме: самолёты приземляются и взлетают по графику.

Сформирована комиссия, которая работает над прояснением деталей ситуации со взрывом в районе расположения Каирского аэропорта.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Vard Сегодня, 05:55
    Да... Похоже с Египтом в этом году опять пролетаем...
    Vard
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:05
      Мы тоже, но причины иные - финансовые. request
      Ингвар 72
      1. Комментарий был удален.
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 06:26
          Цитата: Hoc vince
          Погибли люди,

          Вообще то речь только о пострадавших.
          Ингвар 72
          1. Hoc vince Сегодня, 06:32
            Спасибо за уточнение.
            Скорейшего выздоровления пострадавшим.
            Hoc vince
            1. MPN (Павел) Сегодня, 09:17
              Цитата: Hoc vince
              Спасибо за уточнение.
              Скорейшего выздоровления пострадавшим.

              Единственное разумное hi
              MPN
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:38
    на время было обесточено навигационное оборудование аэропорта
    Главное, что это не повлияло на движение воздушных судов и не привело к ЧП. Погибших нет - уже хорошо.
    rotmistr60
  3. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 06:57
    Кто хочет приключений на свою пятую точку и пить разбавленный мочой виски по системе "всё включено" - добро пожаловать в Египет с Турцией.
    ramzes1776
    1. Vard Сегодня, 07:31
      В Египте мочой разбавляют не виски... а ром... кстати весьма не плохой... сопоставим с кубинским...
      Vard
      1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 08:57
        Цитата: Vard
        то хочет приключений на свою пятую точку и пить разбавленный мочой виски по системе "всё включено" - добро пожаловать в Египет с Турцией.

        Про Турцию - согласен. А насчет Египта
        Цитата: Vard
        а ром... кстати весьма не плохой..

        Добавлю, что там весьма неплохое местное пиво "Stella" и "Sakara" и местное же сухое вино, что нехарактерно для мусульманской страны. Был приятно удивлен, попробовав. Для сомневающихся "Duty free" в любом аэропорту с широчайшим выбором напитков на любой вкус и кошелек. Финальный раз был там в ноябре 2014. До того, как страну "закрыли". Вполне комфортно и спокойно себя чувствовал. Кроме навязчивых продавцов никаких отрицательных явлений. А приключения на 5-ю точку где угодно можно найти. Даже в своем родном гараже.
        Вежливый Лось
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